"Откачено и абсурдно": Слави Трифонов унищожи паметната плоча за загиналите на Петрохан и край Околчица

„Поставял съм паметна плоча. Тя се намира на плажа край Синеморец и е в памет на двама смели, всеотдайни и жертвоготовни мъже - Петър Тодоров и Христо Стефанов. Те спасиха две давещи се деца от морето, но самите те не успяха да излязат и загинаха. Живот за живот. Бях изключително впечатлен от тяхната смелост и саможертва, поисках разрешение от общината в Царево, показах им проекта, уточнихме мястото и сега там има паметна плоча. На нея, освен имената на Петър Тодоров и Христо Стефанов, пише още: „Живите затварят очите на мъртвите, мъртвите отварят очите на живите!“
Това коментира в профила си във Фейсбук лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонови.
„Това на прохода Петрохан не е паметна плоча. Това е зловеща подигравка с морала и законността на нашето общество. Гнус ме е да коментирам какво означава перо с цветовете на дъгата, кръстосано с нож, и това, че името на педофила-убиец и имената на убитите от него едно дете и един младеж са изписани редом едно до друго. Това е толкова откачено, сбъркано, ненормално и абсурдно, че всеки нормален човек е просто потресен. На всичкото отгоре за поставянето на тази паметна плоча на педофилията, убийството и самоубийството няма никакво разрешение от общината в Берковица, на чиято територия е Петрохан. Съществуването на такава плоча е позор, срам, унижение и възхвала на несправедливостта и беззаконието. Общината в Берковица не се погрижи да премахне този срам. За това се погрижих аз!“, заявява той.
„П.С. Ако някой ненормалник реши пак да сложи плоча, пак ще я унищожа“, посочва още бившият телевизионен водещ.
Паметната плоча за тримата загинали мъже на 2 февруари в хижа „Петрохан“- Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев и за тримата открити мъртви на 8 февруари в кемпера край връх Околчица - Ивайло Калушев, 22-годишният Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев, беше поставена на 8 април в началото на пътя за хижата, тъй като достъпът до сградата тогава беше ограничен от полицейски патрул.
Инициативата беше на майката на Николай и други близки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Защо общината не си е свършила работата
Коментиран от #9, #36
08:42 23.09.2026
2 браво
08:42 23.09.2026
3 хъхъ
Коментиран от #5, #30
08:43 23.09.2026
4 Паметната Плоча !
08:43 23.09.2026
5 баба Вуна
До коментар #3 от "хъхъ":Тия дето обезглавиха паметника на съветската армия и после ядоха торта с разчленени тела по нея?
Не харесвам Слави, но някой трябваше да бутне тази плоча на педофил и убиец.
Коментиран от #35
08:44 23.09.2026
6 Не стана ясно
Коментиран от #41
08:44 23.09.2026
7 РЕАЛИСТ
Да си жив и здрав.
08:45 23.09.2026
8 славуцана блеефска
08:45 23.09.2026
9 Защото са неможачи
До коментар #1 от "Защо общината не си е свършила работата":Не подкрепям поставянето на плочата.
Не подкрепям начинът на премахване на плочата.
Местната власт не струва. Май и населението не е върха на интелекта.
08:45 23.09.2026
10 АПЕЛ
Коментиран от #46, #57
08:46 23.09.2026
11 сбруя
Коментиран от #129
08:47 23.09.2026
12 ккк
08:47 23.09.2026
13 И ДА СИ ПРАВ ЗА СЛУЧАЯ.....
08:48 23.09.2026
14 Слави
Прочетен вестник си
08:48 23.09.2026
15 Абе
08:49 23.09.2026
16 Правилно
Коментиран от #23, #60
08:50 23.09.2026
17 Ах Ох
08:51 23.09.2026
18 Окооо
Коментиран от #42
08:52 23.09.2026
19 Чума
08:53 23.09.2026
20 уникум
08:53 23.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 0407
08:55 23.09.2026
23 Сложих ти минус заради исказа
До коментар #16 от "Правилно":Може би си прав , но трябва да се пише колкото е възможно в прав текст. Мисля че няма добри управляващи.в Б
08:56 23.09.2026
24 зачуден
08:56 23.09.2026
25 Ха мит ха ни мит
08:57 23.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 наглост чалгарска без край
Коментиран от #39, #68
09:00 23.09.2026
28 завод
09:00 23.09.2026
29 Исторически парк
09:00 23.09.2026
30 КГБ Петрохан
До коментар #3 от "хъхъ":Умните рублофили???
09:01 23.09.2026
31 Чума
09:02 23.09.2026
32 ПП+ДБ защо спите ?!
Коментиран от #38, #44
09:02 23.09.2026
33 Итн
09:03 23.09.2026
34 Майк Алън Патън
Не знам какво е унищожил Слави , но със сигурност УНИЩОЖИ себе си и своя проект ИТН , след като се ПРЕГЪРНА с простака Борисов !
Коментиран от #55
09:03 23.09.2026
35 Паметник
До коментар #5 от "баба Вуна":Бабе , оня с шмайзера не е паметник и никога не е бил замислен като паметник .Той е монумент във възхвала на Съветската армия , дали има разлика ? . Съветска армия НЯМа , защо да имат монумент в България . А за паметника на Петрохан съм напълно съгласен .
Коментиран от #62
09:04 23.09.2026
36 Мериленд
До коментар #1 от "Защо общината не си е свършила работата":По стряскащо е, че нищо не е доказано, фактите, които излагат разни експерти недоказани се разминават със съдебномедицинските експертизи и се раздухва целият случай само преди избори ме кара да не вярвам на официални версии и то само в една посока. А за слави и тошко мога да кажа, че са простаци без капка свян.
Коментиран от #58
09:05 23.09.2026
37 Поне
09:05 23.09.2026
38 Те са си заспали по рождение
До коментар #32 от "ПП+ДБ защо спите ?!":Още няма десет часа. На жълтите павета се спи поне до десет часа.
09:05 23.09.2026
39 Абе
До коментар #27 от "наглост чалгарска без край":Бааа, къ си се разпенявил ше земеш да получиш инфаркт.
09:05 23.09.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Учител
До коментар #6 от "Не стана ясно":Не ти стана ясно, защото си функционално неграмотен.. четеш и не можеш да зацепиш какво си прочел
09:06 23.09.2026
42 така е
До коментар #18 от "Окооо":но доброто, което е направил, е с цел реклама, защото отдавна подготвяше политическа кариера. Е, дореди се до парламента, дори беше на път да вземе властта, Кариерата му бързо приключи, но пък от данъчната му декларация разбрахме, че доста милиони е успял да спастри. Сега се чуди какво да направи, за да напомни, че е жив. И ето - това измисли.
09:07 23.09.2026
43 Жив да го ожалиш
09:08 23.09.2026
44 Чума
До коментар #32 от "ПП+ДБ защо спите ?!":Те затова им се подиграват! Защото не притежават въоръжени сили като някои партии да ги изпратят да му прехвърлят керемидите! Педроханци! Опитаха се да се въоръжат и правят на мутри и ги избиха! Тази ексхумрана мумия ги напада не защото са виновни, а защото е безопасно. А щеше да чегърта...
09:08 23.09.2026
45 Хорейшио
09:09 23.09.2026
46 Мериленд
До коментар #10 от "АПЕЛ":Плачете вие, които сте прости
Коментиран от #54
09:09 23.09.2026
47 идиоти вън
09:10 23.09.2026
48 Абе
Коментиран от #56, #59
09:11 23.09.2026
49 39 - и чалгар
09:11 23.09.2026
50 Чалгаря
09:11 23.09.2026
51 Чакаме истината за Петрохан
09:12 23.09.2026
52 Ти да видиш
Коментиран от #122
09:13 23.09.2026
53 Сега
09:14 23.09.2026
54 Ах Ох
До коментар #46 от "Мериленд":Това сигурно ти е артистичното име, с което те знаят на прайда 🌈🥳🤣🖕
09:15 23.09.2026
55 Когато има съмнение за убийство
До коментар #34 от "Майк Алън Патън":СЛЕДСТВЕНИТЕ действия се извършват възможно най бързо докато следите са непроменени и пресни . Единствения "свидетел" Не се пуска зад граница , че на всичкото отгоре следствието не го издирва ?!? Мина половин година не ами много повече. Какво очаквате ? Кой е убиеца ? Но че става въпрос за секта секта е.
Коментиран от #79
09:16 23.09.2026
56 Сега
До коментар #48 от "Абе":Ще ти изпратим поздрави от Мит.ьо Кара..тиста и букет от Делта...Гар.д.
09:16 23.09.2026
57 Сега
До коментар #10 от "АПЕЛ":Ще ти изпратим комисиона от Дел..та Га..рд и Цветя ,лично от Мить.о Кара...тис..та.
09:18 23.09.2026
58 Баце ЕООД
До коментар #36 от "Мериленд":Всичко е доказано братле. Приеми реалността.
09:19 23.09.2026
59 Сега
До коментар #48 от "Абе":Ти си тъ...пак ,роб,и една ну..ла.
09:20 23.09.2026
60 докато сте
До коментар #16 от "Правилно":такива неграмотни така ще е ..! ти неможеш да пишеш правилно а си тръгнал да се оплакваш от нещо ? какво очакваш ? всичко зависи от народа не се заемем ние да оправим нещата няма кой но когато интрлекта е под стайната температура така става рев в интернет как нещо не му е наред на ганчо и разбира се неграмотно написано
09:20 23.09.2026
61 славуца е педроханец
09:20 23.09.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 12345
Коментиран от #67, #71
09:20 23.09.2026
64 Доротея
09:21 23.09.2026
65 Е чалгарят се оказа
09:21 23.09.2026
66 Един от народа
Той е злият гений на България!
Няма морално право да се гаври с паметта на починали хора!
Коментиран от #72
09:21 23.09.2026
67 Абе
До коментар #63 от "12345":Да си педофил ли закриляш? Я бегай... Далеч бягай
09:21 23.09.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Баце ЕООД
09:23 23.09.2026
70 Павел
Коментиран от #80
09:23 23.09.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Ужас
До коментар #66 от "Един от народа":Педофил тръгнал да ни говори за морално падение! БРАВО НА СЛАВИ!!!
09:24 23.09.2026
73 Ирония
09:25 23.09.2026
74 Певецът на Мафията
09:26 23.09.2026
75 Мнение
Коментиран от #92, #99
09:27 23.09.2026
76 Фори
09:27 23.09.2026
77 Хомосексуална педофилия
09:27 23.09.2026
78 Мръсна кампания
09:27 23.09.2026
79 Чума
До коментар #55 от "Когато има съмнение за убийство":,,Единственият свидетел" също щеше да липсва, ако не бе срещнал при бяството си от местопроизшесвиято наряд на Гранична полиция! Стреснал се, че ще го нарочат, когато все пак се разбере какво има там и им казал какво има в хижата! На въпроса, защо веднага не се обади на 112 - Уплаших се! Айде, де!
09:28 23.09.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 итн
09:28 23.09.2026
82 Реалист
Коментиран от #88, #94, #96
09:28 23.09.2026
83 Слави е ВАНДАЛ!!
09:29 23.09.2026
84 Къде е гаранцията че
09:30 23.09.2026
85 славка
09:31 23.09.2026
86 Питам само?!
Коментиран от #91, #107
09:33 23.09.2026
87 Слави няма морал
Коментиран от #97
09:34 23.09.2026
88 Реалност
До коментар #82 от "Реалист":И разбрахме защо, защото е бил прикриван от ПП/ДБ. Но вече всичко излезе наяве.
09:35 23.09.2026
89 На БАБА фърчилото
Чисто самоубийство !
09:35 23.09.2026
90 Троян
09:35 23.09.2026
91 слави
До коментар #86 от "Питам само?!":е роб на мафията!
09:35 23.09.2026
92 Чума
До коментар #75 от "Мнение":Практика е, когато хванат някой в издънка да не го осъдят, а да го правят сътрудник на службите! Но, изцепките на този грозен дрът мухъл най маклкото ме възмущават! Той е много по съсипан морално от Калушев и ако не се доказал на практика като педофил, това е само поради това, че не го вдига! И избива комплекси, като говори патеично и сега се хвали, че извършил масов героизъм!
Коментиран от #104, #112
09:35 23.09.2026
93 Нечовеци!!
Коментиран от #108
09:35 23.09.2026
94 Хомосексуална педофилия
До коментар #82 от "Реалист":За име на човек не говоря но явлението хомосексуална педофилия е много грозно дали педофилията е незаконно не зная. Ромките масово раждат на 13 и никой нищо !?! Даже им плащат за това пълно безобразие.
09:35 23.09.2026
95 Мнение
Коментиран от #106
09:36 23.09.2026
96 007 лиценз ту кил
До коментар #82 от "Реалист":Напротив, осъден е и присъдата е изпълнена.
09:36 23.09.2026
97 123
До коментар #87 от "Слави няма морал":Няма ли някое дете за изнасилване бе педофил долен!!!
Всички пепейци сте като Калушев!!!
09:36 23.09.2026
98 вярно ли?
Провален провал!
09:37 23.09.2026
99 Зеления
До коментар #75 от "Мнение":"Има и нещо много важно Ивайло Калушев не е осъден за педофилия. Трябва да правим разлика между обвинения, твърдения и съдебно установена вина."
Ако това е най-големия критерий - дали някой е осъден, защо тогава твоята партия ППДБ всекидневно обвинява по медиите Пеевски, Борисов, Ковачки и много други за корупция, нали никой от тях не е осъден?
Толкова сте елементарни в опитите си да следвате партийната линия на ППДБ, че сте направо смешни !
09:38 23.09.2026
100 ВСИЧКИ МРАЗЯТ
09:39 23.09.2026
101 Абе не бе
09:39 23.09.2026
102 Чакаме
09:40 23.09.2026
103 Възход и падение
Педофили, хазарт, лихвари, измамници, насилници, търговци на наркотици - кой ги възроди, кой ги покровителства и кой ги използва, когато му е изгодно?
Отчайващо е да се гледа как се формират информационния балон и груповия конформизъм със средствата на подмяната и манипулацията.
Ясно е защо набедения за психолог, изживяваш се като прокурор и съд, огласи частния си 40-минутен разговор с Радев - чиста манипулация за верификация на лъжата от върха на властта по неприключило дело...
На кого му пука за обективната истината?
Четете Оруел, четете "1984" и помнете, че 2+2=4, и че смисълът на употребата на лъжата е подчинение...
Слави, колкото и да се напъва, няма да си върне славата и любовта на публиката си, защото се оказа мръсник и подлец, слуга на мутроолигархията.
09:40 23.09.2026
104 Много впечатляващо първо изречение !
До коментар #92 от "Чума":Защото това със сътрудниците е точно така. Първо са престъпници после като сътрудници те съсипват живота на другите , но ги прикриват защото били сътрудници. Не мога да се съглася по никакъв начин !!!
09:41 23.09.2026
105 Явно
Коментиран от #128
09:41 23.09.2026
106 Чума
До коментар #95 от "Мнение":И като ги напада, какво постигна - 0,7 % на 19 април! Групичката му в НС не правеше нищо, освен да ,,работи" по случая Петрохан, вместо пасивните разследващи! Резултат - извън НС, без субсидия!А сега трябва да възстанови паметника и плати обезщетение на близките! Един хубав бой не е излишен, но педроханци са слаби в този занаят!
09:42 23.09.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Абе
До коментар #93 от "Нечовеци!!":А па преди това ламата ги и такова, ДГЕ.
09:44 23.09.2026
109 Браво на Славчо!
Майката на Николай може да слага надгробна площа на гроба му, каквато си иска, но не и паметна плоча!
Паметната плоча е публична, не сме длъжни да почитаме сбърканите им разбирания.
Да си почита хомофилията в семеен кръг.
Коментиран от #119
09:45 23.09.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Кочо
До коментар #107 от "Зеления":Намерила си е прятел в групата! Приписаха я на всички! И те, понеже имат съвет се изтрепаха! Може би!
09:47 23.09.2026
112 Това че е практика
До коментар #92 от "Чума":Не значи че е законно или редно. Защото въпросния сътрудник се самозабравя . Почва да върши нови престъпления вкл. от личен характер. Покровителите му го прикриват за сметка на пострадалите. Но от гледна точка на пострадалите това е двойно престъпление най малкото двойно !!!
Коментиран от #116
09:47 23.09.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Доротея
09:52 23.09.2026
115 Отне им лиценза
09:53 23.09.2026
116 Чума
До коментар #112 от "Това че е практика":Е, да, де! Като ,,помилвания" от Йотова наркобарон под прикритие! Или тук работата е друга, понеже е от нашите!?
Коментиран от #123
09:55 23.09.2026
117 КОЛЬО ПАРЪМА
09:56 23.09.2026
118 Безпристрастен
Коментиран от #124
09:56 23.09.2026
119 Чума
До коментар #109 от "Браво на Славчо!":Край пътищата за беда е пълно с такива плочи, но никой не е тъгнал да ги чупи наред! Вие опавдавате Миленко Неделковски, който троши плочата на 11 трагичен сливенски полк на Каймакчалан! Точно по това време преди 110 години сърбите там ви разбиха! Кажете го на Слави и Копейчика, когато патриотарстват!
Коментиран от #121
09:58 23.09.2026
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Абе
До коментар #119 от "Чума":Ти верно си за трепанье.
10:02 23.09.2026
122 A ти какво направи
До коментар #52 от "Ти да видиш":От твоето диванче?
10:03 23.09.2026
123 Купените дипломи и шофьорски книжки
До коментар #116 от "Чума":За 115 по точно.
Са проблем номер едно на едно общество но за съжаление това се толерира на евроатлантическо ниво.
10:03 23.09.2026
124 Наследство ли ?
До коментар #118 от "Безпристрастен":"Наследството" му трябва да се изземе от държавата по някакъв законен начин и да се използва законно и на светло.
10:07 23.09.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Тиква
10:11 23.09.2026
127 Педофил
10:12 23.09.2026
128 Вместо Педроханците
До коментар #105 от "Явно":Итн изпадна от парламента но то не си и струва да са в такъв парламент.
10:17 23.09.2026
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Никой не може да раздава "правосъдие"
10:30 23.09.2026