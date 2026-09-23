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"Откачено и абсурдно": Слави Трифонов унищожи паметната плоча за загиналите на Петрохан и край Околчица

"Откачено и абсурдно": Слави Трифонов унищожи паметната плоча за загиналите на Петрохан и край Околчица

23 Септември, 2026 08:39 3 320 130

  • слави трифонов-
  • петрохан-
  • ивайло калушев-
  • околчица-
  • петрохан-околчица

Гнус ме е да коментирам какво означава перо с цветовете на дъгата, кръстосано с нож, и това, че името на педофила-убиец и имената на убитите от него едно дете и един младеж са изписани редом едно до друго

"Откачено и абсурдно": Слави Трифонов унищожи паметната плоча за загиналите на Петрохан и край Околчица - 1
Снимка: БГНЕС
Слави Трифонов Слави Трифонов тв водещ
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„Поставял съм паметна плоча. Тя се намира на плажа край Синеморец и е в памет на двама смели, всеотдайни и жертвоготовни мъже - Петър Тодоров и Христо Стефанов. Те спасиха две давещи се деца от морето, но самите те не успяха да излязат и загинаха. Живот за живот. Бях изключително впечатлен от тяхната смелост и саможертва, поисках разрешение от общината в Царево, показах им проекта, уточнихме мястото и сега там има паметна плоча. На нея, освен имената на Петър Тодоров и Христо Стефанов, пише още: „Живите затварят очите на мъртвите, мъртвите отварят очите на живите!“

Това коментира в профила си във Фейсбук лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонови.

„Това на прохода Петрохан не е паметна плоча. Това е зловеща подигравка с морала и законността на нашето общество. Гнус ме е да коментирам какво означава перо с цветовете на дъгата, кръстосано с нож, и това, че името на педофила-убиец и имената на убитите от него едно дете и един младеж са изписани редом едно до друго. Това е толкова откачено, сбъркано, ненормално и абсурдно, че всеки нормален човек е просто потресен. На всичкото отгоре за поставянето на тази паметна плоча на педофилията, убийството и самоубийството няма никакво разрешение от общината в Берковица, на чиято територия е Петрохан. Съществуването на такава плоча е позор, срам, унижение и възхвала на несправедливостта и беззаконието. Общината в Берковица не се погрижи да премахне този срам. За това се погрижих аз!“, заявява той.

„П.С. Ако някой ненормалник реши пак да сложи плоча, пак ще я унищожа“, посочва още бившият телевизионен водещ.

Паметната плоча за тримата загинали мъже на 2 февруари в хижа „Петрохан“- Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев и за тримата открити мъртви на 8 февруари в кемпера край връх Околчица - Ивайло Калушев, 22-годишният Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев, беше поставена на 8 април в началото на пътя за хижата, тъй като достъпът до сградата тогава беше ограничен от полицейски патрул.

Инициативата беше на майката на Николай и други близки.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защо общината не си е свършила работата

    91 41 Отговор
    По-стряскащото е, че роднините на петроханците се качиха на главите на българите. И институциите си траят. Скоро казаха, че пак са затворили достъпа.

    Коментиран от #9, #36

    08:42 23.09.2026

  • 2 браво

    97 51 Отговор
    Ами , освен браво , какво друго да кажем !

    08:42 23.09.2026

  • 3 хъхъ

    90 42 Отговор
    Представям си сега каква помия ще се излее върху него от "умните и красивите"...

    Коментиран от #5, #30

    08:43 23.09.2026

  • 4 Паметната Плоча !

    82 29 Отговор
    На Срама За Нацията !

    08:43 23.09.2026

  • 5 баба Вуна

    83 42 Отговор

    До коментар #3 от "хъхъ":

    Тия дето обезглавиха паметника на съветската армия и после ядоха торта с разчленени тела по нея?
    Не харесвам Слави, но някой трябваше да бутне тази плоча на педофил и убиец.

    Коментиран от #35

    08:44 23.09.2026

  • 6 Не стана ясно

    19 44 Отговор
    Какво е унищожил....или само локуми.

    Коментиран от #41

    08:44 23.09.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    58 52 Отговор
    Браво, Слави. Само уважение към теб. Свърши работата на държавата. Застана на правилната позиция от самото начало след случая.
    Да си жив и здрав.

    08:45 23.09.2026

  • 8 славуцана блеефска

    61 40 Отговор
    и от теб ни е гнус

    08:45 23.09.2026

  • 9 Защото са неможачи

    60 17 Отговор

    До коментар #1 от "Защо общината не си е свършила работата":

    Не подкрепям поставянето на плочата.
    Не подкрепям начинът на премахване на плочата.
    Местната власт не струва. Май и населението не е върха на интелекта.

    08:45 23.09.2026

  • 10 АПЕЛ

    55 29 Отговор
    Ндаа , педофилската епитафия е разрушена . Плачете "умно-красиви" , плачете извратеняци , плачете "зелени" , плачете ПП/ДБ и най вече - плачи Терзиев /той отдавна плаче , защото втора година няма кой да му осигурява дечица/ !

    Коментиран от #46, #57

    08:46 23.09.2026

  • 11 сбруя

    37 16 Отговор
    Слафчо,другия път сложи пръчка динамит и запали фитила!

    Коментиран от #129

    08:47 23.09.2026

  • 12 ккк

    31 16 Отговор
    платил на някой , инак не вярвам да е заменил бастуня с чук

    08:47 23.09.2026

  • 13 И ДА СИ ПРАВ ЗА СЛУЧАЯ.....

    52 10 Отговор
    ТИ НЕ СИ ПО МАЛКО СРАМ ЗА МНОГО ДРУГИ НЕЩА........

    08:48 23.09.2026

  • 14 Слави

    60 13 Отговор
    Слави Трифонов
    Прочетен вестник си

    08:48 23.09.2026

  • 15 Абе

    42 19 Отговор
    И тоа да свръши нещо полезно накрая.

    08:49 23.09.2026

  • 16 Правилно

    28 26 Отговор
    На изборите всички срещу Петроханци. Василка петроханска три години спа ся цела София разкопана предизборно, без предупреждение сменят улици посоки квото им доди

    Коментиран от #23, #60

    08:50 23.09.2026

  • 17 Ах Ох

    29 11 Отговор
    Педроханците са войни на дъгата 🌈🗡️🖕

    08:51 23.09.2026

  • 18 Окооо

    52 6 Отговор
    Да, направил е Слави някои добри неща все пак.... Ноооо, като цяло се оказа голям пре,дател и слугинаж на Пеевски- Борисов! Слава Богу, вече оттече в канала..... и никога вече няма да има дори 1 процент на избори !

    Коментиран от #42

    08:52 23.09.2026

  • 19 Чума

    42 15 Отговор
    Колкот и да е гнус от тебе по голям гнус нема! Придава си мъжественост, а вижте го - дрът, изперкал озлобен евнух! Без субсидия! Някои жени още го харесват, което е странно!?

    08:53 23.09.2026

  • 20 уникум

    34 15 Отговор
    Тази "паметна плоча" за възхвала на педофилията и сектантството сигурно (беше) единствената в света . Не вярвам да има друга нация , която да позволи да се възхваляват и почитат (хората вършили) най долната извратенящина в света , да се възхваляват масови убийци и убийци на деца и откачени самоубийци. Все едно на Чарлз Менсън да му поставят паметна плоча в Калифорния.

    08:53 23.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 0407

    21 3 Отговор
    slaw4o......що не управлявахте........щото сте некадърни ....ама за да не те забравят...плочи......

    08:55 23.09.2026

  • 23 Сложих ти минус заради исказа

    5 4 Отговор

    До коментар #16 от "Правилно":

    Може би си прав , но трябва да се пише колкото е възможно в прав текст. Мисля че няма добри управляващи.в Б

    08:56 23.09.2026

  • 24 зачуден

    20 13 Отговор
    Бре !!! Що минуси има под коментарите защитаващи действията на Славчо ???!!! Толкова ли много откаченяци има в България ???

    08:56 23.09.2026

  • 25 Ха мит ха ни мит

    20 5 Отговор
    Тия продължават да копаят дъното и вън от парламента. Ще видят народно събрание и симпатизанти на кукловод лято.

    08:57 23.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 наглост чалгарска без край

    26 12 Отговор
    Българският народ отсвири просташката, чалгарска сбирщина на сакатото учиндолско нищожество! Отсвири я тотално! Изхвърли я на бунището и тя вече е напълно разложена, затова така ужаснво и задушливо вони на леш, щом някоя медия покаже мъртвешката физиономия на сакатото учиндолско нищожество! Какви поздравелния за наглия чалгар, каякви пет лева? Нито един съд не се е поризнесъл за случилото се на "Петрохан"! Никой не знае истината! ДАНС, МАНС, МВР, Тиквата, Прасето и руски шпиони, агенти и убийци са главните действащи лица в този казус! Затова всички протакат, а заинтересованите истината никога да не излизе, канят в големите теливизии самозвани "психолози", чиста проба лакеи на управляващите! Един такъв вече не веднъж направи смешни свободни съчинения, срещу солидно заплащане, разбира се! А сакатият чалгарне спира да ни натрапва мумията си, понеже никой не го бърснве за слива, а жалката му сбирщина, създадена от агент Сава остана записана в най-срамната и черна страница на политиечската ни история! Та сакатият Чалгар нещо се напъва да се прави на фактор, горкият инвалид! Какъв фактор, какви пет лева? Каква е тази снимка- монтаж на Чалгаря с брадва? Че той не може задни-а си да помести на дивана!

    Коментиран от #39, #68

    09:00 23.09.2026

  • 28 завод

    9 13 Отговор
    Следващата унищожителна акция на Славчо ще е на паметника, на връх Шипка.

    09:00 23.09.2026

  • 29 Исторически парк

    17 14 Отговор
    ВСИЧКИ ПЕТРОХАНЦИ В ЗАТВОРА ЗАЕДНО С ЕЛЕКТОРАТА ИМ!

    09:00 23.09.2026

  • 30 КГБ Петрохан

    7 8 Отговор

    До коментар #3 от "хъхъ":

    Умните рублофили???

    09:01 23.09.2026

  • 31 Чума

    24 10 Отговор
    Цялата му кариера в телевизията премина в манифестация на простотии, подигравки, цинизми, мръсотии, червени точки и 15+! Опипва балета, нареди на Грахич да пъшка еротично, песните му призовават към нарушаване на обществения ред и морала, отпушва комина на Лили Иванова и сега се загрижи за опасност от педофилите!? Защото е безопасно да се напападат убитите! Майките им посавили плоча, ти не я гледай като не ти харесва! Чунким излизаш от бункера, само по фесбук се перчи! Миленко Недоделковски поне се заяви смело, отиде с еди чук и разби българската плоча на Каймакчалан ! Отиди се разпрвяй с него, но в Македония ще ти объхтат дъртите кокали!

    09:02 23.09.2026

  • 32 ПП+ДБ защо спите ?!

    12 9 Отговор
    След този "варварски" акт , най вероятно ПП+ДБ ще инициират създаването на парламентарна комисия , която да "разнищи" мотивите на Трифонов за осъществяване на същият - за да бъде публично заклеймен , както и ще сезират прокуратурата с цел - да му бъде потърсена отговорност за "варварщината" състояща се в съсипването на тяхната партийна "светиня" .

    Коментиран от #38, #44

    09:02 23.09.2026

  • 33 Итн

    10 8 Отговор
    Не бяха нищо особено но без тях е безинтересно в парламента. Прилича ми на комунистическа Збирка. Тъжно и жалко. Толкова много абсолютно безполезни хора вземат заплата. Защо ? Кому е нужно да са толкова много ?Защо прага за Коалиции не се вдигне а броя на депутатите не се намали рязко.

    09:03 23.09.2026

  • 34 Майк Алън Патън

    21 8 Отговор
    Не знам кой е крив и кой е прав за Петрохан ! Това може би само съда може да го каже , след като минат всички процедури , експертизи и разпити.
    Не знам какво е унищожил Слави , но със сигурност УНИЩОЖИ себе си и своя проект ИТН , след като се ПРЕГЪРНА с простака Борисов !

    Коментиран от #55

    09:03 23.09.2026

  • 35 Паметник

    9 22 Отговор

    До коментар #5 от "баба Вуна":

    Бабе , оня с шмайзера не е паметник и никога не е бил замислен като паметник .Той е монумент във възхвала на Съветската армия , дали има разлика ? . Съветска армия НЯМа , защо да имат монумент в България . А за паметника на Петрохан съм напълно съгласен .

    Коментиран от #62

    09:04 23.09.2026

  • 36 Мериленд

    22 16 Отговор

    До коментар #1 от "Защо общината не си е свършила работата":

    По стряскащо е, че нищо не е доказано, фактите, които излагат разни експерти недоказани се разминават със съдебномедицинските експертизи и се раздухва целият случай само преди избори ме кара да не вярвам на официални версии и то само в една посока. А за слави и тошко мога да кажа, че са простаци без капка свян.

    Коментиран от #58

    09:05 23.09.2026

  • 37 Поне

    14 9 Отговор
    Едно смислено нещо е направил.

    09:05 23.09.2026

  • 38 Те са си заспали по рождение

    11 3 Отговор

    До коментар #32 от "ПП+ДБ защо спите ?!":

    Още няма десет часа. На жълтите павета се спи поне до десет часа.

    09:05 23.09.2026

  • 39 Абе

    4 8 Отговор

    До коментар #27 от "наглост чалгарска без край":

    Бааа, къ си се разпенявил ше земеш да получиш инфаркт.

    09:05 23.09.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Учител

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Не стана ясно":

    Не ти стана ясно, защото си функционално неграмотен.. четеш и не можеш да зацепиш какво си прочел

    09:06 23.09.2026

  • 42 така е

    18 4 Отговор

    До коментар #18 от "Окооо":

    но доброто, което е направил, е с цел реклама, защото отдавна подготвяше политическа кариера. Е, дореди се до парламента, дори беше на път да вземе властта, Кариерата му бързо приключи, но пък от данъчната му декларация разбрахме, че доста милиони е успял да спастри. Сега се чуди какво да направи, за да напомни, че е жив. И ето - това измисли.

    09:07 23.09.2026

  • 43 Жив да го ожалиш

    10 8 Отговор
    Известно е, че последният стадий на множествената склероза сериозно засяга функциите на главния мозък!

    09:08 23.09.2026

  • 44 Чума

    5 7 Отговор

    До коментар #32 от "ПП+ДБ защо спите ?!":

    Те затова им се подиграват! Защото не притежават въоръжени сили като някои партии да ги изпратят да му прехвърлят керемидите! Педроханци! Опитаха се да се въоръжат и правят на мутри и ги избиха! Тази ексхумрана мумия ги напада не защото са виновни, а защото е безопасно. А щеше да чегърта...

    09:08 23.09.2026

  • 45 Хорейшио

    4 9 Отговор
    реалността е, че едва ли лично Чалгара го е направил, той с тоя куц крак едва ли би могъл да иде там. Платил е някого и сега се прави на герой. Ѝначе идеята е правилна. За сектата няма логика да се правят паметници, особено за главатаря педофил

    09:09 23.09.2026

  • 46 Мериленд

    2 5 Отговор

    До коментар #10 от "АПЕЛ":

    Плачете вие, които сте прости

    Коментиран от #54

    09:09 23.09.2026

  • 47 идиоти вън

    11 4 Отговор
    Поздравления за постъпката!!!!

    09:10 23.09.2026

  • 48 Абе

    7 4 Отговор
    УДРИ Педроханците!

    Коментиран от #56, #59

    09:11 23.09.2026

  • 49 39 - и чалгар

    10 8 Отговор
    Грешиш бе, браот, много грешиш! Аз съм повече от спокоен, Сакатият чалгар е превъртял, щом е тръгнал с брадва да събаря паметници! Ама той е с увреден мозък от много отдавна и нова се знае от целокупния български народ! Затова и е толкова мразен!

    09:11 23.09.2026

  • 50 Чалгаря

    9 7 Отговор
    Винаги е бил простак друг е въпроса че добре се прикриваше.

    09:11 23.09.2026

  • 51 Чакаме истината за Петрохан

    13 6 Отговор
    Крият от обществото защото са засегнати нарко канали с протекция на т.нар. елит и завладяната държава. Щом едни полети на Пеевски са навързани с мантинелите на Борисов какво да говорим за сенчестия паралелен бюджет.

    09:12 23.09.2026

  • 52 Ти да видиш

    7 3 Отговор
    Мумията е напуснала дивана! Сигурно с барабанистчето са свършили тази работа.

    Коментиран от #122

    09:13 23.09.2026

  • 53 Сега

    6 4 Отговор
    На мястото на паметника ще изградят паметник на Ми...тьо Кара...тиста и Делт.а Гард.....честито.

    09:14 23.09.2026

  • 54 Ах Ох

    7 1 Отговор

    До коментар #46 от "Мериленд":

    Това сигурно ти е артистичното име, с което те знаят на прайда 🌈🥳🤣🖕

    09:15 23.09.2026

  • 55 Когато има съмнение за убийство

    7 0 Отговор

    До коментар #34 от "Майк Алън Патън":

    СЛЕДСТВЕНИТЕ действия се извършват възможно най бързо докато следите са непроменени и пресни . Единствения "свидетел" Не се пуска зад граница , че на всичкото отгоре следствието не го издирва ?!? Мина половин година не ами много повече. Какво очаквате ? Кой е убиеца ? Но че става въпрос за секта секта е.

    Коментиран от #79

    09:16 23.09.2026

  • 56 Сега

    2 5 Отговор

    До коментар #48 от "Абе":

    Ще ти изпратим поздрави от Мит.ьо Кара..тиста и букет от Делта...Гар.д.

    09:16 23.09.2026

  • 57 Сега

    3 5 Отговор

    До коментар #10 от "АПЕЛ":

    Ще ти изпратим комисиона от Дел..та Га..рд и Цветя ,лично от Мить.о Кара...тис..та.

    09:18 23.09.2026

  • 58 Баце ЕООД

    7 4 Отговор

    До коментар #36 от "Мериленд":

    Всичко е доказано братле. Приеми реалността.

    09:19 23.09.2026

  • 59 Сега

    3 2 Отговор

    До коментар #48 от "Абе":

    Ти си тъ...пак ,роб,и една ну..ла.

    09:20 23.09.2026

  • 60 докато сте

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Правилно":

    такива неграмотни така ще е ..! ти неможеш да пишеш правилно а си тръгнал да се оплакваш от нещо ? какво очакваш ? всичко зависи от народа не се заемем ние да оправим нещата няма кой но когато интрлекта е под стайната температура така става рев в интернет как нещо не му е наред на ганчо и разбира се неграмотно написано

    09:20 23.09.2026

  • 61 славуца е педроханец

    6 7 Отговор
    активиран от статуквото мутри

    09:20 23.09.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 12345

    7 7 Отговор
    да рушиш е типично за "Примитивни" маймуно-хора...понеже не се връзва с идеята на журналистическия пасквил ще спра.ще кажа ,че ако друг го направи ще го съдят и осъдят ,но при този ще бъдеРеклама.

    Коментиран от #67, #71

    09:20 23.09.2026

  • 64 Доротея

    8 7 Отговор
    Петроханци са на балотаж! А вие къде сте, господин Трифонов!? Поне се явете! Костадин с яви, Радостин се яви, Ивелин се появи, Расате се зяви! Всички! 28 на брой, като 28-те панфиловци от 316 дивизия, управлявана от прабългарина генерал Панфилов! Страхлив, отвратителен буклук! Психолокът ще обясни, че липсата на мъжественост те е довела до тотално падение и деградация!

    09:21 23.09.2026

  • 65 Е чалгарят се оказа

    6 10 Отговор
    и голям злодей и сатана. Това дело вече е за затвор! Дано Бог да му даде заслуженото за злодеянията му!

    09:21 23.09.2026

  • 66 Един от народа

    12 8 Отговор
    Този учиндолец чалгализира и опростачи цяло едно поколение! Нанесе морално падение на младите хора. Върхът беше поведениетто на Ношко Йорданов в Народноно събрание!
    Той е злият гений на България!
    Няма морално право да се гаври с паметта на починали хора!

    Коментиран от #72

    09:21 23.09.2026

  • 67 Абе

    1 6 Отговор

    До коментар #63 от "12345":

    Да си педофил ли закриляш? Я бегай... Далеч бягай

    09:21 23.09.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Баце ЕООД

    6 7 Отговор
    Петроханци верно се активизираха... Е така, да се покажат колко им е акъла. Мн слабо другари. Мн слабо...

    09:23 23.09.2026

  • 70 Павел

    9 1 Отговор
    Къдравата Сю Митова покри истинските убийци.

    Коментиран от #80

    09:23 23.09.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Ужас

    6 8 Отговор

    До коментар #66 от "Един от народа":

    Педофил тръгнал да ни говори за морално падение! БРАВО НА СЛАВИ!!!

    09:24 23.09.2026

  • 73 Ирония

    10 5 Отговор
    Чалгарят е изпушил яко от белото.

    09:25 23.09.2026

  • 74 Певецът на Мафията

    7 4 Отговор
    Днес ЦИК тегли жребия за номерата в бюлетината за президентските избори. Слави е активиран от ПОЛИТИЧЕСКАТА МАФИЯ!!

    09:26 23.09.2026

  • 75 Мнение

    11 7 Отговор
    Има и нещо много важно Ивайло Калушев не е осъден за педофилия. Трябва да правим разлика между обвинения, твърдения и съдебно установена вина. Когато става дума за човешки съдби и памет за починали хора, е необходимо да бъдем особено внимателни с думите си.

    Коментиран от #92, #99

    09:27 23.09.2026

  • 76 Фори

    5 4 Отговор
    Нищо не става от дългия чалгаджия. и от ниския също!

    09:27 23.09.2026

  • 77 Хомосексуална педофилия

    7 4 Отговор
    Това е най грозното но то е само едно от нещата които са непоносими. .... Хомосексуализма между мъже беше забранен в стария строй. Но сега дори и педофилията не е забранена. Какво ако не педофилия е това което става в ромския етнос ? Деца раждат деца свероятност да са от бащите им а майките вземат двойни че и тройни майчинства . Да не говорим че това престъпление са две и или три в едно и рязко променя етническия хоризонт на нацията . Пълно безобразие.

    09:27 23.09.2026

  • 78 Мръсна кампания

    6 3 Отговор
    Слафчо подкрепя и гласува за Йотова , сещате ли се....?!

    09:27 23.09.2026

  • 79 Чума

    6 2 Отговор

    До коментар #55 от "Когато има съмнение за убийство":

    ,,Единственият свидетел" също щеше да липсва, ако не бе срещнал при бяството си от местопроизшесвиято наряд на Гранична полиция! Стреснал се, че ще го нарочат, когато все пак се разбере какво има там и им казал какво има в хижата! На въпроса, защо веднага не се обади на 112 - Уплаших се! Айде, де!

    09:28 23.09.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 итн

    8 2 Отговор
    има такива негодници

    09:28 23.09.2026

  • 82 Реалист

    6 5 Отговор
    Калушев НЕ Е ОСЪДЕН, че бил педофил!!

    Коментиран от #88, #94, #96

    09:28 23.09.2026

  • 83 Слави е ВАНДАЛ!!

    8 5 Отговор
    Не е нормално да се одобряват ВАНДАЛЩИНИТЕ!

    09:29 23.09.2026

  • 84 Къде е гаранцията че

    9 0 Отговор
    Избягалия зад граница Свидетел е Свидетел. Това не мога да го разбера.

    09:30 23.09.2026

  • 85 славка

    1 3 Отговор
    защо и тя не се изпъчи за президент на амбразурата?

    09:31 23.09.2026

  • 86 Питам само?!

    7 5 Отговор
    А как стигнахте до лъжата, че Калушев бил педофил? От лъжите, интерпретациите и внушенията на ГЕРБерските псевдо-психолози, които обикалят студиата да клеветят предизборно ППДБ ли? Истерясалият герберски уж "психолог", който се облажи със стотици хиляди левове и сега връща УСЛУГАТА на ГЕРБ???

    Коментиран от #91, #107

    09:33 23.09.2026

  • 87 Слави няма морал

    6 6 Отговор
    Слави е патерица на ПОЛИТИЧЕСКАТА МАФИЯ, която ги екзикутира. Темата се раздухва заради президентската кампания. Това са клевети и внушения, за да се очерни ППДБ

    Коментиран от #97

    09:34 23.09.2026

  • 88 Реалност

    3 2 Отговор

    До коментар #82 от "Реалист":

    И разбрахме защо, защото е бил прикриван от ПП/ДБ. Но вече всичко излезе наяве.

    09:35 23.09.2026

  • 89 На БАБА фърчилото

    5 1 Отговор
    Като говорим за ОТКАЧЕНО и АБСУРДНО , не е ли Откачено и Абсурдно да твърдиш , че ББ и Шайката му са зло и трябва да го изчегъртваме / което си е абсолютно вярно /, че никога няма да се коалира с тях , дори се кълнеше и после........направи точно обратното.
    Чисто самоубийство !

    09:35 23.09.2026

  • 90 Троян

    4 3 Отговор
    Тоя да слага перука и отново да влезе в ролята на станислава тодоровски да издири и августа фон попоци. Тоя простак опростачи три поколения Българчета. Сега гледа като нацистки офицер. Късно е за инвалида.

    09:35 23.09.2026

  • 91 слави

    5 3 Отговор

    До коментар #86 от "Питам само?!":

    е роб на мафията!

    09:35 23.09.2026

  • 92 Чума

    3 3 Отговор

    До коментар #75 от "Мнение":

    Практика е, когато хванат някой в издънка да не го осъдят, а да го правят сътрудник на службите! Но, изцепките на този грозен дрът мухъл най маклкото ме възмущават! Той е много по съсипан морално от Калушев и ако не се доказал на практика като педофил, това е само поради това, че не го вдига! И избива комплекси, като говори патеично и сега се хвали, че извършил масов героизъм!

    Коментиран от #104, #112

    09:35 23.09.2026

  • 93 Нечовеци!!

    7 10 Отговор
    Избиха ги, оклеветиха ги, а сега и плочите унищожават!!

    Коментиран от #108

    09:35 23.09.2026

  • 94 Хомосексуална педофилия

    6 1 Отговор

    До коментар #82 от "Реалист":

    За име на човек не говоря но явлението хомосексуална педофилия е много грозно дали педофилията е незаконно не зная. Ромките масово раждат на 13 и никой нищо !?! Даже им плащат за това пълно безобразие.

    09:35 23.09.2026

  • 95 Мнение

    8 6 Отговор
    Започвам да си мисля, че Чалгаря стои зад тези, които ги убиха...много ожесточено ги напада, без доказателства и присъда!

    Коментиран от #106

    09:36 23.09.2026

  • 96 007 лиценз ту кил

    3 3 Отговор

    До коментар #82 от "Реалист":

    Напротив, осъден е и присъдата е изпълнена.

    09:36 23.09.2026

  • 97 123

    3 6 Отговор

    До коментар #87 от "Слави няма морал":

    Няма ли някое дете за изнасилване бе педофил долен!!!
    Всички пепейци сте като Калушев!!!

    09:36 23.09.2026

  • 98 вярно ли?

    5 2 Отговор
    да направи плоча на собственият си екип - Венко, например си призна за 13годишни балерини, има и други.
    Провален провал!

    09:37 23.09.2026

  • 99 Зеления

    2 6 Отговор

    До коментар #75 от "Мнение":

    "Има и нещо много важно Ивайло Калушев не е осъден за педофилия. Трябва да правим разлика между обвинения, твърдения и съдебно установена вина."

    Ако това е най-големия критерий - дали някой е осъден, защо тогава твоята партия ППДБ всекидневно обвинява по медиите Пеевски, Борисов, Ковачки и много други за корупция, нали никой от тях не е осъден?

    Толкова сте елементарни в опитите си да следвате партийната линия на ППДБ, че сте направо смешни !

    09:38 23.09.2026

  • 100 ВСИЧКИ МРАЗЯТ

    5 5 Отговор
    славуца

    09:39 23.09.2026

  • 101 Абе не бе

    3 3 Отговор
    Трябва да се сложи нова плоча и на нея да пише: Тоз, който падне със зеещ сф инк тер и изгладени вътрешни гънки, той не умира!

    09:39 23.09.2026

  • 102 Чакаме

    5 3 Отговор
    Психиатрите и психолозите да кажат, нещо за диагнозата на този българин-юнак.

    09:40 23.09.2026

  • 103 Възход и падение

    6 0 Отговор
    Гнус ме е да коментирам българската законност!
    Педофили, хазарт, лихвари, измамници, насилници, търговци на наркотици - кой ги възроди, кой ги покровителства и кой ги използва, когато му е изгодно?
    Отчайващо е да се гледа как се формират информационния балон и груповия конформизъм със средствата на подмяната и манипулацията.
    Ясно е защо набедения за психолог, изживяваш се като прокурор и съд, огласи частния си 40-минутен разговор с Радев - чиста манипулация за верификация на лъжата от върха на властта по неприключило дело...
    На кого му пука за обективната истината?
    Четете Оруел, четете "1984" и помнете, че 2+2=4, и че смисълът на употребата на лъжата е подчинение...
    Слави, колкото и да се напъва, няма да си върне славата и любовта на публиката си, защото се оказа мръсник и подлец, слуга на мутроолигархията.

    09:40 23.09.2026

  • 104 Много впечатляващо първо изречение !

    6 1 Отговор

    До коментар #92 от "Чума":

    Защото това със сътрудниците е точно така. Първо са престъпници после като сътрудници те съсипват живота на другите , но ги прикриват защото били сътрудници. Не мога да се съглася по никакъв начин !!!

    09:41 23.09.2026

  • 105 Явно

    7 5 Отговор
    Само Петруханци и сподвижници мразят Слави . Факт е от коментарите.

    Коментиран от #128

    09:41 23.09.2026

  • 106 Чума

    7 3 Отговор

    До коментар #95 от "Мнение":

    И като ги напада, какво постигна - 0,7 % на 19 април! Групичката му в НС не правеше нищо, освен да ,,работи" по случая Петрохан, вместо пасивните разследващи! Резултат - извън НС, без субсидия!А сега трябва да възстанови паметника и плати обезщетение на близките! Един хубав бой не е излишен, но педроханци са слаби в този занаят!

    09:42 23.09.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Абе

    1 2 Отговор

    До коментар #93 от "Нечовеци!!":

    А па преди това ламата ги и такова, ДГЕ.

    09:44 23.09.2026

  • 109 Браво на Славчо!

    5 7 Отговор
    В случая е прав!

    Майката на Николай може да слага надгробна площа на гроба му, каквато си иска, но не и паметна плоча!

    Паметната плоча е публична, не сме длъжни да почитаме сбърканите им разбирания.
    Да си почита хомофилията в семеен кръг.

    Коментиран от #119

    09:45 23.09.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Кочо

    0 0 Отговор

    До коментар #107 от "Зеления":

    Намерила си е прятел в групата! Приписаха я на всички! И те, понеже имат съвет се изтрепаха! Може би!

    09:47 23.09.2026

  • 112 Това че е практика

    4 1 Отговор

    До коментар #92 от "Чума":

    Не значи че е законно или редно. Защото въпросния сътрудник се самозабравя . Почва да върши нови престъпления вкл. от личен характер. Покровителите му го прикриват за сметка на пострадалите. Но от гледна точка на пострадалите това е двойно престъпление най малкото двойно !!!

    Коментиран от #116

    09:47 23.09.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Доротея

    2 2 Отговор
    Е, младеж! По рано имаше тема за Никола Петков, ликвидиран на свещената дата 23 септември! И за него казаха тогава,че притежава маниери на гей и народа вярваше!

    09:52 23.09.2026

  • 115 Отне им лиценза

    3 1 Отговор
    УмнокрасивитЕтът сам си изкова подигравките. Съдбата ги наказа справедливо - едно същество с нито ден трудов стаж, с купенсИвитеа диплома за средно образование завъртя на малкия си пръст умнокрасивите летящи Козили и Зелените талибани. Вече нямат лиценз за умни нито са красиви защото целите са в лубрикА

    09:53 23.09.2026

  • 116 Чума

    2 1 Отговор

    До коментар #112 от "Това че е практика":

    Е, да, де! Като ,,помилвания" от Йотова наркобарон под прикритие! Или тук работата е друга, понеже е от нашите!?

    Коментиран от #123

    09:55 23.09.2026

  • 117 КОЛЬО ПАРЪМА

    5 2 Отговор
    Браво Славито е пич

    09:56 23.09.2026

  • 118 Безпристрастен

    3 1 Отговор
    За което е прав,прав е на 100%. Колкото до " роднините"-чудовищна меркантилност,до извратеност.Всичко е,как да захапят парчета от наследството на калушев.

    Коментиран от #124

    09:56 23.09.2026

  • 119 Чума

    2 3 Отговор

    До коментар #109 от "Браво на Славчо!":

    Край пътищата за беда е пълно с такива плочи, но никой не е тъгнал да ги чупи наред! Вие опавдавате Миленко Неделковски, който троши плочата на 11 трагичен сливенски полк на Каймакчалан! Точно по това време преди 110 години сърбите там ви разбиха! Кажете го на Слави и Копейчика, когато патриотарстват!

    Коментиран от #121

    09:58 23.09.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Абе

    4 2 Отговор

    До коментар #119 от "Чума":

    Ти верно си за трепанье.

    10:02 23.09.2026

  • 122 A ти какво направи

    2 4 Отговор

    До коментар #52 от "Ти да видиш":

    От твоето диванче?

    10:03 23.09.2026

  • 123 Купените дипломи и шофьорски книжки

    4 0 Отговор

    До коментар #116 от "Чума":

    За 115 по точно.
    Са проблем номер едно на едно общество но за съжаление това се толерира на евроатлантическо ниво.

    10:03 23.09.2026

  • 124 Наследство ли ?

    4 1 Отговор

    До коментар #118 от "Безпристрастен":

    "Наследството" му трябва да се изземе от държавата по някакъв законен начин и да се използва законно и на светло.

    10:07 23.09.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Тиква

    3 2 Отговор
    Тук съм съгласен със Слави, браво браво,кмета на София в затвора,okrabandera.

    10:11 23.09.2026

  • 127 Педофил

    4 0 Отговор
    Не може да има наследство. Законодателството не би трябвало да го допуска. Обаче какво правим с ромите педофили които правят деца на деца и после жените получават майчинства за своите деца и за децата на техните деца , това е безобразие !!!

    10:12 23.09.2026

  • 128 Вместо Педроханците

    2 1 Отговор

    До коментар #105 от "Явно":

    Итн изпадна от парламента но то не си и струва да са в такъв парламент.

    10:17 23.09.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Никой не може да раздава "правосъдие"

    2 0 Отговор
    Не одобрявам и гражданските арести , защото стават грешки но после много трудно се поправят. И полицията може да Сгреши но поне е полиция и може би може да се поправи но не винаги. Стават и съдебни грешки и точно за това не трябва да има смъртна присъда но не трябва да има и присъда "без право на замяна" . Хора станаха милионери така.

    10:30 23.09.2026

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