"Откачено и абсурдно": Слави Трифонов унищожи паметната плоча за загиналите на Петрохан и край Околчица

„Поставял съм паметна плоча. Тя се намира на плажа край Синеморец и е в памет на двама смели, всеотдайни и жертвоготовни мъже - Петър Тодоров и Христо Стефанов. Те спасиха две давещи се деца от морето, но самите те не успяха да излязат и загинаха. Живот за живот. Бях изключително впечатлен от тяхната смелост и саможертва, поисках разрешение от общината в Царево, показах им проекта, уточнихме мястото и сега там има паметна плоча. На нея, освен имената на Петър Тодоров и Христо Стефанов, пише още: „Живите затварят очите на мъртвите, мъртвите отварят очите на живите!“

Това коментира в профила си във Фейсбук лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонови.

„Това на прохода Петрохан не е паметна плоча. Това е зловеща подигравка с морала и законността на нашето общество. Гнус ме е да коментирам какво означава перо с цветовете на дъгата, кръстосано с нож, и това, че името на педофила-убиец и имената на убитите от него едно дете и един младеж са изписани редом едно до друго. Това е толкова откачено, сбъркано, ненормално и абсурдно, че всеки нормален човек е просто потресен. На всичкото отгоре за поставянето на тази паметна плоча на педофилията, убийството и самоубийството няма никакво разрешение от общината в Берковица, на чиято територия е Петрохан. Съществуването на такава плоча е позор, срам, унижение и възхвала на несправедливостта и беззаконието. Общината в Берковица не се погрижи да премахне този срам. За това се погрижих аз!“, заявява той.

„П.С. Ако някой ненормалник реши пак да сложи плоча, пак ще я унищожа“, посочва още бившият телевизионен водещ.

Паметната плоча за тримата загинали мъже на 2 февруари в хижа „Петрохан“- Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев и за тримата открити мъртви на 8 февруари в кемпера край връх Околчица - Ивайло Калушев, 22-годишният Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев, беше поставена на 8 април в началото на пътя за хижата, тъй като достъпът до сградата тогава беше ограничен от полицейски патрул.

Инициативата беше на майката на Николай и други близки.