Едва 22 университета присъствено и 1 онлайн "учредиха" алтернативния Съвет на ректорите

На поканата на ректора на УНСС проф. Димитър Димитров за "възстановяване на работата на Съвета на ректорите" се отзоваха по-малко от половината от висшите училища в страната (51 на брой) и ВМА, които са членове на автентичната организация, създадена през 1993-та година. Заседанието се проведе в Националната спортна академия (НСА).

Независимо от подкрепата на министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев и председателя на Комисията по образование и наука Димитър Здравков повечето висши училища останаха резервирани към идеята за създаване на алтернативен синод на българското висше образование.

Поради недостатъчния брой присъствали ректори, с цел осигуряване на обществена легитимност на събирането, ректорът на УНСС лично е прозвънявал отсъстващите си колеги с молба за подкрепа и присъединяване към инициативата.

Припомняме, че "разколът" в Съвета на ректорите започна през юни с напускането на група ректори, начело с проф. Мирослав Дачев.