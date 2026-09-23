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Едва 22 университета присъствено и 1 онлайн "учредиха" алтернативния Съвет на ректорите

Едва 22 университета присъствено и 1 онлайн "учредиха" алтернативния Съвет на ректорите

23 Септември, 2026 19:46 593 2

  • университети-
  • съвет на ректорите-
  • висши училища

Повечето висши училища останаха резервирани към идеята за създаване на алтернативен синод на българското висше образование

Едва 22 университета присъствено и 1 онлайн "учредиха" алтернативния Съвет на ректорите - 1
Снимка: БГНЕС
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На поканата на ректора на УНСС проф. Димитър Димитров за "възстановяване на работата на Съвета на ректорите" се отзоваха по-малко от половината от висшите училища в страната (51 на брой) и ВМА, които са членове на автентичната организация, създадена през 1993-та година. Заседанието се проведе в Националната спортна академия (НСА).

Независимо от подкрепата на министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев и председателя на Комисията по образование и наука Димитър Здравков повечето висши училища останаха резервирани към идеята за създаване на алтернативен синод на българското висше образование.

Поради недостатъчния брой присъствали ректори, с цел осигуряване на обществена легитимност на събирането, ректорът на УНСС лично е прозвънявал отсъстващите си колеги с молба за подкрепа и присъединяване към инициативата.

Припомняме, че "разколът" в Съвета на ректорите започна през юни с напускането на група ректори, начело с проф. Мирослав Дачев.

Едва 22 университета присъствено и 1 онлайн "учредиха" алтернативния Съвет на ректорите


София / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 те ЩЕли

    0 0 Отговор
    да забраняват хазарта в училищата

    19:53 23.09.2026

  • 2 Офффф

    1 0 Отговор
    Йелския университет присъедини ли се😂🤣🤣

    20:25 23.09.2026

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