От 2027 година държавата подготвя сериозен акциз за мощните автомобили

Собствениците и любителите на високопроизводителни машини у нас са изправени пред сериозна промяна в нормативната уредба. Министерството на финансите официално представи подготвяни промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), които ще засегнат директно сегмента на бързите и скъпи превозни средства. От 1 януари 2027 г. се планира въвеждането на специален акциз за всички леки автомобили, чиято мощност надхвърля границата от 250 kW, което се равнява на точно 340 конски сили.
По време на скорошен брифинг зам.-министърът на финансите Людмила Петкова разясни основните подбуди за тази стъпка. Главната концепция зад новите правила е постигането на балансирано съответствие между фискалната тежест и специфичните характеристики на превозните средства с висока производителност. От финансовото ведомство аргументират мярката с необходимостта от генериране на допълнителни финансови ресурси за държавния бюджет, както и с налагането на по-справедливо облагане спрямо стоките с изразен луксозен характер.
Конкретните финансови параметри в проектозакона поставят ясна разграничителна линия между новозакупените и употребяваните автомобили. За машините на вторичния пазар се предвижда базов акциз от 5000 евро, към който се добавят по 8 евро за всеки допълнителен киловат над дефинирания праг от 250 kW. При чисто новите модели налогът започва от 10 000 евро твърда сума, като ставката за всеки киловат над лимита се покачва на 10 евро.
Въвеждането на границата от 340 конски сили е внимателно калкулирано, за да обхване изключително висок клас спортни и луксозни модели, без това да рефлектира негативно върху масовия автопарк в страната. Под ударите на новия налог ще попаднат както стандартните пътнически автомобили, така и спортните и състезателните возила с висока мощност. Законът предвижда ясно дефинирани изключения – от налога ще бъдат освободени специализираните превозни средства със служебно предназначение, в това число линейки, пожарни и автомобили със специален режим на движение.
Основната тежест по заплащането на акциза ще падне върху физическите и юридическите лица, които осъществяват внос или въвеждат съответните возила на територията на страната. Изискуемостта на налога ще се задейства в момента на първичната регистрация или при самия внос. Макар от финансовото министерство да не посочват конкретни прогнозни числа относно очакваните общи постъпления в държавната хазна, очакванията са за сериозен финансов поток.
Проектозаконът разписва и детайлен механизъм за третиране на превозните средства, пристигащи от страни членки на Европейския съюз. За тези случаи се създава специфичен административен ред, при който собственикът е длъжен да подаде съответната декларация в митническото си подразделение по адрес не по-късно от 14 дни преди замислената първа регистрация в България. Документите ще могат да се входират и по електронен път, а пълният размер на акциза трябва да бъде преведен по сметката на Агенция „Митници“ най-късно три дни преди датата на регистрация.
След надлежно извършеното плащане митническите органи ще издават официален потвърдителен документ. Законопроектът дава правомощия на митниците да извършват физически оглед на превозното средство при необходимост. Предвидена е и опция за възстановяване на внесения акциз, ако автомобилът бъде изведен или изнесен извън границите на страната, като детайлният ред за това ще бъде описан в правилника за прилагане на закона.
Санкциите за опити за заобикаляне на новите разпоредби са изключително рестриктивни. При пропускане на срока или неподаване на изискуемата декларация, глобата за физически лица и имуществената санкция за фирми ще бъде в двоен размер на дължимия, но недеклариран акциз. При последващо системно нарушение глобите набъбват драстично – не по-малко от 15 000 евро при въвеждане на автомобил от държава в ЕС и минимум 30 000 евро при директен внос от трети страни.
Нормативният текст обръща специално внимание и на заварените казуси. Автомобилите с мощност над 340 к.с., които вече се намират на територията на страната, но все още нямат регистриран статут към датата на влизане в сила на закона, няма да бъдат освободени от новия налог. Техните притежатели ще трябва да декларират и платят дължимите суми най-малко 14 дни преди официалната регистрация пред КАТ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Спидера
17:16 23.09.2026
2 А за имотите
17:17 23.09.2026
3 В цифри
17:19 23.09.2026
4 Сидни Суини ръкоделие 👋
17:19 23.09.2026
5 Оставка бе
17:21 23.09.2026
6 Граовец
17:24 23.09.2026
7 ДрайвингПлежър
Ми те така повишават и данъците щото им трябвали пари!
А СПРАВЕДЛИВА данъчна тежест е РАВНА СТАВКА за всички! За едните 0 за другите 20 за третите 50 не е справедливо! Радевите разбойници ще ви ошушкат, а накрая ще дойдат пак Бойковите разбойници да оберат каквото е останало от ошушкването!
Коментиран от #13
17:25 23.09.2026
8 ДрайвингПлежър
17:29 23.09.2026
9 Стенли
Коментиран от #10
17:34 23.09.2026
10 бедни сте, защото сте прсти
До коментар #9 от "Стенли":работете
17:36 23.09.2026
11 НЕЩАТА ПОРАЗИТЕЛНО НАПОМНЯТ
17:38 23.09.2026
12 Миризлив пор
17:43 23.09.2026
13 Стенли
До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":Много точно казано , Радев лъжеца подведе доста хора , едни към едно е с бою циганина
17:43 23.09.2026
14 1.9 tdi 400 к.с
17:46 23.09.2026
15 Въпрос
17:52 23.09.2026
16 Боздуган
Обложете колите над определена сума не конски сили, има коли за по 200к които нямат 360 коня и коли за 30 к които са с повече коне ??? ало какъв данък лукс, мисирки.
17:57 23.09.2026
17 Ами
17:59 23.09.2026
18 мнение
18:10 23.09.2026
19 Алоооу НАП
18:10 23.09.2026