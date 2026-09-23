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От 2027 година държавата подготвя сериозен акциз за мощните автомобили

От 2027 година държавата подготвя сериозен акциз за мощните автомобили

23 Септември, 2026 17:12 5 572 19

  • акциз-
  • мощни автомобили-
  • българия

Финансовото министерство предвижда нови солидни такси за превозните средства с над 340 конски сили с цел повече приходи и по-справедливо облагане

От 2027 година държавата подготвя сериозен акциз за мощните автомобили - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Собствениците и любителите на високопроизводителни машини у нас са изправени пред сериозна промяна в нормативната уредба. Министерството на финансите официално представи подготвяни промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), които ще засегнат директно сегмента на бързите и скъпи превозни средства. От 1 януари 2027 г. се планира въвеждането на специален акциз за всички леки автомобили, чиято мощност надхвърля границата от 250 kW, което се равнява на точно 340 конски сили.

По време на скорошен брифинг зам.-министърът на финансите Людмила Петкова разясни основните подбуди за тази стъпка. Главната концепция зад новите правила е постигането на балансирано съответствие между фискалната тежест и специфичните характеристики на превозните средства с висока производителност. От финансовото ведомство аргументират мярката с необходимостта от генериране на допълнителни финансови ресурси за държавния бюджет, както и с налагането на по-справедливо облагане спрямо стоките с изразен луксозен характер.

Конкретните финансови параметри в проектозакона поставят ясна разграничителна линия между новозакупените и употребяваните автомобили. За машините на вторичния пазар се предвижда базов акциз от 5000 евро, към който се добавят по 8 евро за всеки допълнителен киловат над дефинирания праг от 250 kW. При чисто новите модели налогът започва от 10 000 евро твърда сума, като ставката за всеки киловат над лимита се покачва на 10 евро.

Въвеждането на границата от 340 конски сили е внимателно калкулирано, за да обхване изключително висок клас спортни и луксозни модели, без това да рефлектира негативно върху масовия автопарк в страната. Под ударите на новия налог ще попаднат както стандартните пътнически автомобили, така и спортните и състезателните возила с висока мощност. Законът предвижда ясно дефинирани изключения – от налога ще бъдат освободени специализираните превозни средства със служебно предназначение, в това число линейки, пожарни и автомобили със специален режим на движение.

Основната тежест по заплащането на акциза ще падне върху физическите и юридическите лица, които осъществяват внос или въвеждат съответните возила на територията на страната. Изискуемостта на налога ще се задейства в момента на първичната регистрация или при самия внос. Макар от финансовото министерство да не посочват конкретни прогнозни числа относно очакваните общи постъпления в държавната хазна, очакванията са за сериозен финансов поток.

Проектозаконът разписва и детайлен механизъм за третиране на превозните средства, пристигащи от страни членки на Европейския съюз. За тези случаи се създава специфичен административен ред, при който собственикът е длъжен да подаде съответната декларация в митническото си подразделение по адрес не по-късно от 14 дни преди замислената първа регистрация в България. Документите ще могат да се входират и по електронен път, а пълният размер на акциза трябва да бъде преведен по сметката на Агенция „Митници“ най-късно три дни преди датата на регистрация.

След надлежно извършеното плащане митническите органи ще издават официален потвърдителен документ. Законопроектът дава правомощия на митниците да извършват физически оглед на превозното средство при необходимост. Предвидена е и опция за възстановяване на внесения акциз, ако автомобилът бъде изведен или изнесен извън границите на страната, като детайлният ред за това ще бъде описан в правилника за прилагане на закона.

Санкциите за опити за заобикаляне на новите разпоредби са изключително рестриктивни. При пропускане на срока или неподаване на изискуемата декларация, глобата за физически лица и имуществената санкция за фирми ще бъде в двоен размер на дължимия, но недеклариран акциз. При последващо системно нарушение глобите набъбват драстично – не по-малко от 15 000 евро при въвеждане на автомобил от държава в ЕС и минимум 30 000 евро при директен внос от трети страни.

Нормативният текст обръща специално внимание и на заварените казуси. Автомобилите с мощност над 340 к.с., които вече се намират на територията на страната, но все още нямат регистриран статут към датата на влизане в сила на закона, няма да бъдат освободени от новия налог. Техните притежатели ще трябва да декларират и платят дължимите суми най-малко 14 дни преди официалната регистрация пред КАТ.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спидера

    26 4 Отговор
    Мутренските коли ще са с чужди номера. Те и сега са с украински.

    17:16 23.09.2026

  • 2 А за имотите

    20 5 Отговор
    Баровците с 15, 20 и повече апартамента и скъпи вили кога

    17:17 23.09.2026

  • 3 В цифри

    23 5 Отговор
    максимум 1% от автопарка е над 340 кС. С други думи - прах в очите.

    17:19 23.09.2026

  • 4 Сидни Суини ръкоделие 👋

    15 2 Отговор
    Калашниците, пеевите и останалите банди сводници са силно възмутени! 🤭

    17:19 23.09.2026

  • 5 Оставка бе

    9 16 Отговор
    ОСТАВКА на Румен Крадев комуниста!

    17:21 23.09.2026

  • 6 Граовец

    13 2 Отговор
    Глупости на търкалета. ?0 години по -късно отново дивотии... тези които са направили предложението, дали са се мотовирали как се изчисляват к.с. при електричките! едва ли

    17:24 23.09.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    7 2 Отговор
    Значи понеже им трябвали пари - щели да повишат акцизите...
    Ми те така повишават и данъците щото им трябвали пари!

    А СПРАВЕДЛИВА данъчна тежест е РАВНА СТАВКА за всички! За едните 0 за другите 20 за третите 50 не е справедливо! Радевите разбойници ще ви ошушкат, а накрая ще дойдат пак Бойковите разбойници да оберат каквото е останало от ошушкването!

    Коментиран от #13

    17:25 23.09.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    10 0 Отговор
    Радев днеска каза, че ще повишава разходите за натовско тенеке догодина - ами да не харчи пари за тенекия и ще има пари в бюджета...

    17:29 23.09.2026

  • 9 Стенли

    1 8 Отговор
    Браво , това е едно от малкото , добри неща , което е свършило това правителство, но защо искат да ударят пак работещите хора , които много от така наречените работещи бедни , с предложението да се въведе данък върху ваучерите за храна стига сте ограбвали ограбените🤨😡

    Коментиран от #10

    17:34 23.09.2026

  • 10 бедни сте, защото сте прсти

    3 4 Отговор

    До коментар #9 от "Стенли":

    работете

    17:36 23.09.2026

  • 11 НЕЩАТА ПОРАЗИТЕЛНО НАПОМНЯТ

    5 2 Отговор
    Гръцката криза.

    17:38 23.09.2026

  • 12 Миризлив пор

    8 0 Отговор
    Ферарито като линейка или пожарна да го регистрирам?

    17:43 23.09.2026

  • 13 Стенли

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":

    Много точно казано , Радев лъжеца подведе доста хора , едни към едно е с бою циганина

    17:43 23.09.2026

  • 14 1.9 tdi 400 к.с

    4 3 Отговор
    На талон съм 110 кончета

    17:46 23.09.2026

  • 15 Въпрос

    4 0 Отговор
    Значи да регистрираме до края на годината, правилно ли съм разбрал?

    17:52 23.09.2026

  • 16 Боздуган

    5 2 Отговор
    Вие нормални ли сте???
    Обложете колите над определена сума не конски сили, има коли за по 200к които нямат 360 коня и коли за 30 к които са с повече коне ??? ало какъв данък лукс, мисирки.

    17:57 23.09.2026

  • 17 Ами

    2 4 Отговор
    Копейките не ги касае те пари нямат !освен за баничка

    17:59 23.09.2026

  • 18 мнение

    1 2 Отговор
    340 к.с. е много висок праг, трябва всичко над 200 да е в тази категория.

    18:10 23.09.2026

  • 19 Алоооу НАП

    0 0 Отговор
    Вие първо данъците им съберете за тия коли,пък тогаз акциза.

    18:10 23.09.2026