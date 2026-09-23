От 2027 година държавата подготвя сериозен акциз за мощните автомобили

Собствениците и любителите на високопроизводителни машини у нас са изправени пред сериозна промяна в нормативната уредба. Министерството на финансите официално представи подготвяни промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), които ще засегнат директно сегмента на бързите и скъпи превозни средства. От 1 януари 2027 г. се планира въвеждането на специален акциз за всички леки автомобили, чиято мощност надхвърля границата от 250 kW, което се равнява на точно 340 конски сили.

По време на скорошен брифинг зам.-министърът на финансите Людмила Петкова разясни основните подбуди за тази стъпка. Главната концепция зад новите правила е постигането на балансирано съответствие между фискалната тежест и специфичните характеристики на превозните средства с висока производителност. От финансовото ведомство аргументират мярката с необходимостта от генериране на допълнителни финансови ресурси за държавния бюджет, както и с налагането на по-справедливо облагане спрямо стоките с изразен луксозен характер.

Конкретните финансови параметри в проектозакона поставят ясна разграничителна линия между новозакупените и употребяваните автомобили. За машините на вторичния пазар се предвижда базов акциз от 5000 евро, към който се добавят по 8 евро за всеки допълнителен киловат над дефинирания праг от 250 kW. При чисто новите модели налогът започва от 10 000 евро твърда сума, като ставката за всеки киловат над лимита се покачва на 10 евро.

Въвеждането на границата от 340 конски сили е внимателно калкулирано, за да обхване изключително висок клас спортни и луксозни модели, без това да рефлектира негативно върху масовия автопарк в страната. Под ударите на новия налог ще попаднат както стандартните пътнически автомобили, така и спортните и състезателните возила с висока мощност. Законът предвижда ясно дефинирани изключения – от налога ще бъдат освободени специализираните превозни средства със служебно предназначение, в това число линейки, пожарни и автомобили със специален режим на движение.

Основната тежест по заплащането на акциза ще падне върху физическите и юридическите лица, които осъществяват внос или въвеждат съответните возила на територията на страната. Изискуемостта на налога ще се задейства в момента на първичната регистрация или при самия внос. Макар от финансовото министерство да не посочват конкретни прогнозни числа относно очакваните общи постъпления в държавната хазна, очакванията са за сериозен финансов поток.

Проектозаконът разписва и детайлен механизъм за третиране на превозните средства, пристигащи от страни членки на Европейския съюз. За тези случаи се създава специфичен административен ред, при който собственикът е длъжен да подаде съответната декларация в митническото си подразделение по адрес не по-късно от 14 дни преди замислената първа регистрация в България. Документите ще могат да се входират и по електронен път, а пълният размер на акциза трябва да бъде преведен по сметката на Агенция „Митници“ най-късно три дни преди датата на регистрация.

След надлежно извършеното плащане митническите органи ще издават официален потвърдителен документ. Законопроектът дава правомощия на митниците да извършват физически оглед на превозното средство при необходимост. Предвидена е и опция за възстановяване на внесения акциз, ако автомобилът бъде изведен или изнесен извън границите на страната, като детайлният ред за това ще бъде описан в правилника за прилагане на закона.

Санкциите за опити за заобикаляне на новите разпоредби са изключително рестриктивни. При пропускане на срока или неподаване на изискуемата декларация, глобата за физически лица и имуществената санкция за фирми ще бъде в двоен размер на дължимия, но недеклариран акциз. При последващо системно нарушение глобите набъбват драстично – не по-малко от 15 000 евро при въвеждане на автомобил от държава в ЕС и минимум 30 000 евро при директен внос от трети страни.

Нормативният текст обръща специално внимание и на заварените казуси. Автомобилите с мощност над 340 к.с., които вече се намират на територията на страната, но все още нямат регистриран статут към датата на влизане в сила на закона, няма да бъдат освободени от новия налог. Техните притежатели ще трябва да декларират и платят дължимите суми най-малко 14 дни преди официалната регистрация пред КАТ.