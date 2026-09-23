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Израелски военен експерт: Путин не се е отказал от превземането на Одеса, Русия ще скъса мирния договор с Украйна и ще атакува отново
  Тема: Украйна

Израелски военен експерт: Путин не се е отказал от превземането на Одеса, Русия ще скъса мирния договор с Украйна и ще атакува отново

23 Септември, 2026 14:35 2 078 51

  • владимир путин-
  • давид шарп-
  • одеса-
  • украйна-
  • русия-
  • война

Давид Шарп е категоричен, че Украйна трябва да се подготви за нова руска атака в бъдеще - независимо дали на власт в Кремъл е Путин или някой друг

Израелски военен експерт: Путин не се е отказал от превземането на Одеса, Русия ще скъса мирния договор с Украйна и ще атакува отново - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелският военен експерт Давид Шарп смята, че дори да бъде сключено мирно споразумение между Украйна и Русия, руската армия може да се опита да повтори агресията си.

Русия няма намерение да спре агресията си, дори ако целият Донбас попадне под неин контрол. Диктаторът Владимир Путин е насочил поглед към четири области на Украйна: Запорожие и Херсон, както и Одеса и Николаев, заяви Давид Шарп пред OBOZ.ua.

Има цели, които Путин преследва от началото на пълномащабната война, изхождайки от намеците в неговите изявления. Например Одеска, Николаевска области. „Те не са разписани в руската конституция, но аз нямам абсолютно никакво съмнение, че при най-малката възможност да ги превземат, ако руснаците сметнат, че това е изгодно, те ще се опитат да го направят”, каза израелският анализатор.

Давид Шарп е категоричен, че Украйна трябва да се подготви за нова руска атака в бъдеще - независимо дали на власт в Кремъл е Путин или някой друг.

За Киев такава стратегия е от фундаментално значение. Украйна трябва да изгради както военната си промишленост, така и въоръжените си сили по такъв начин, че Русия да не се опитва да се възползва от подобен шанс в бъдеще, подчерта Давид Шарп.

На 24 февруари Русия извърши пълномащабна инвазия в Украйна, войната продължава и днес. След началото ѝ бяха проведени няколко кръга от преговори, които завършиха без пробив. Москва иска Украйна да се откаже от свои територии, включително Донбас, но Киев не е съгласен.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Делю Хайдутин

    44 16 Отговор
    Дядо Иван е на Дунава.Месете погачите!

    Коментиран от #30

    14:38 23.09.2026

  • 2 Българин

    17 64 Отговор
    Путин капут!

    Коментиран от #5, #7, #8

    14:39 23.09.2026

  • 3 Е да де....

    67 11 Отговор
    Ами кво да прави като и Одеса си е руска създадена от Русия!!!

    Коментиран от #44

    14:39 23.09.2026

  • 4 отец Чапаев и Петка

    54 10 Отговор
    ми то в Одеса живеят руснаци и няколко българки и българи

    Коментиран от #28, #31

    14:40 23.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Палестинец

    50 7 Отговор
    Тези Израелски СИОНИСТИ тръгнали да гадаят за Путин.
    Ако продължават да разширяват границите си краят им наближава.

    14:42 23.09.2026

  • 7 да да така е тролче на факти

    53 9 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    чел съм твой коментари от 2022 че Русия капут -смях след 4 години Русия видя сметката на 50 държави от нато диви и щастливи 500 милиарда потънаха в украйна и наркоманите за оружие няма да говорим всичко е празно по складове смях

    14:43 23.09.2026

  • 8 въпросния работи в факти

    26 1 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    от там има задание да е 24/7 на линия и също да премахва неудобните за нпо -отворено общество коментари

    14:44 23.09.2026

  • 9 Анджо

    9 41 Отговор
    Гадни и долни проклети руснаци .

    Коментиран от #12

    14:45 23.09.2026

  • 10 Що не си гледат тяхната

    25 2 Отговор
    политика а излишни становища по въпроса дават

    14:45 23.09.2026

  • 11 Реалист

    14 42 Отговор
    Нека бъдем ясни за Русия. Русия не е суперсила. След повече от десетилетие конфликт, включително четири години пълномащабна война в Украйна, Русия едва е преминала границите си от 2014 г., а цената? 1,2 милиона жертви, каза тя през февруари по-рано тази година, според The ​​Guardian.
    Каяс Калас добави:
    Днес Русия е разбита, икономиката ѝ е в руини. Страната е откъсната от европейските енергийни пазари, а собствените ѝ граждани бягат. Всъщност най-голямата заплаха, която Русия представлява в момента, е, че печели повече на масата за преговори, отколкото е постигнала на бойното поле.

    Коментиран от #15, #16, #36

    14:46 23.09.2026

  • 12 миличка не го мисли

    16 2 Отговор

    До коментар #9 от "Анджо":

    връщай се в леглото при кондуктора с голямата франзела чака те

    14:46 23.09.2026

  • 13 Руската дума тежи точно толкова

    6 30 Отговор
    Колкото на Рускинята на тир паркинга която се обяснява в любов на Турският тираджия за да исказа 3€

    Коментиран от #17, #19, #22

    14:46 23.09.2026

  • 14 РФ е огромана септична яма !

    14 39 Отговор
    Кремъл признава: това е краят на Русия
    Русия е провалена държава
    Русия признава, че страната Русия ще престане да съществува.
    Руският диктатор Владимир Путин направи най-голямата грешка в историята на войната, когато нападна Украйна. Русия е и винаги е била най-агресивната страна в света.
    През последните сто години Русия се е опитвала да нахлуе в различни страни поне 30 пъти,
    По-долу са изброени 19-те най-нови
    1956 г. Унгария
    1968 Чехословакия
    1975 Ангола
    1977 Етиопия
    1979 Афганистан
    1988 Азербайджан
    1989 Джорджия
    1991 Литва
    1992 Молдова
    1992 г. Грузия
    1992 Таджикистан
    1992 г. Ингушетия
    1994 Чечения
    1994 Дагестан
    1999 Чечения
    1999 Дагестан
    2008 Грузия
    2014 Украйна
    2022 Украйна

    Коментиран от #33

    14:48 23.09.2026

  • 15 хаха реалиста реално разбра ли кога

    22 3 Отговор

    До коментар #11 от "Реалист":

    си смени пола или .разбита икономика за коя страна става дума нашата България съгласен с теб в клуба на богатите сме робите- в Германия или някоя друга страна арабите африканците и всякаква друга паплача се държат по добре от колкото с нащите сънародници

    14:49 23.09.2026

  • 16 Замислен

    25 3 Отговор

    До коментар #11 от "Реалист":

    Ти Кая Калас ли цитираш?Майтапиш ли се?

    14:51 23.09.2026

  • 17 на турския паркинг си ти

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Руската дума тежи точно толкова":

    нормално дори те опра..за 0,50 сента- тарифата на баща ти е 0,20 цента майка ти взима по добре 0,65 цента а теб като нова за 0,50 цента

    14:51 23.09.2026

  • 18 Седящият бик

    6 26 Отговор
    Мирният договор с Русия не струва колкото хартията на който е подписан! Факт!

    Коментиран от #21

    14:52 23.09.2026

  • 19 виж как знаеш миличка твоа в твоята

    11 3 Отговор

    До коментар #13 от "Руската дума тежи точно толкова":

    тарифа само че като махнеш данък печалба оставаш с 0,50 цента виж родителите ти взимат малко повече

    14:53 23.09.2026

  • 20 Георги

    24 3 Отговор
    прав е мошето, той я разбира войната срещу жени и деца в палатки!

    14:53 23.09.2026

  • 21 седящия джендър се обади

    11 4 Отговор

    До коментар #18 от "Седящият бик":

    я кажи какво те правиха в дивия запад имаше ли е...б....... кажи много ли беше

    14:53 23.09.2026

  • 22 заедно с майка ти

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "Руската дума тежи точно толкова":

    не можеш да взмеш и 2 евро за пълна програма

    14:54 23.09.2026

  • 23 Моряка

    28 3 Отговор
    Шарп го казал!?!Аз пета година го пиша същото във ФАКТИ и почти никой не го оспорва,освен Стоянчо и по някой друг соросоид.Одеса и Николаев са построени на земята на Новорусия,с декрет на Екатерина Втора,с руски пари,от руски строители и италиански и френски архитекти.Одеса - като врата и връзка с Южните морета,а Николаев - като корабостроителен град.Посроени са за рекордно къс срок от 10 години.От къде накъде ще са украински,след като тогава понятието Украйна не е съществувало.Изобретил го е Ленин,следвайки безумната си идея да направи целия свят СССР.Ами че и аз да бях на мястото на Путин,щях да си взема своето,само че без да се бавя.Май трябва генерал Сорокин да се появи.

    14:57 23.09.2026

  • 24 Какъв мирен договор ще скъса?

    20 3 Отговор
    Няма подписан мирен договор. Следва КАПИТУЛАЦИЯ И АНЕКСИЯ на Украйна.

    14:58 23.09.2026

  • 25 Седящия бик

    4 18 Отговор
    Ти ще споделиш хубаво ли ти е като се дynиш 45 года на руснака и го вземаш до картофите, аз няма откъде да знам! Сигур ти е гот, щом продължааш!

    15:00 23.09.2026

  • 26 Анонимен

    12 2 Отговор
    Истината е в референдум и хората от всяка област сами да решат бъдещето си. Всичко друго е просто оправдание за продължаване на избиването им.

    15:01 23.09.2026

  • 27 Русия

    16 3 Отговор
    Точно така чиф.т гнус.н,Одеса е приоритет,а след това идва ред и на Киев !

    15:02 23.09.2026

  • 28 И много

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "отец Чапаев и Петка":

    евреи, като тоя горния.

    15:03 23.09.2026

  • 29 истина

    15 3 Отговор
    Одеса е бил руски град и пак ще бъде!

    15:05 23.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Забрави

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "отец Чапаев и Петка":

    Да добавиш ивриете!

    15:08 23.09.2026

  • 32 Маймунски гъз

    1 2 Отговор
    Не може така да прави Путин,наш Руменчо нали вика,че Русия иска мир!!!

    15:09 23.09.2026

  • 33 Объркал си рейса... пич

    10 5 Отговор

    До коментар #14 от "РФ е огромана септична яма !":

    САЩ е най-големият военен агресор в света. Това е категоричният извод на един от малкото изследователи, занимавали се с тази тематика през годините. Той се казва д-р Золтан Гросман и е професор по география в държавния колеж Evergreen State College в Олимпия, щата Вашингтон.
    Той провежда дългогодишни изследвания на архивите, в резултат на които е съставил най-пълния до момента списък на войните и военните интервенции на САЩ по света за периода 1890-2014 година. Неговият труд показва, че Съединените американски щати могат да бъдат вписани в книгата на рекордите на Гинес като най-агресивната страна въпреки всички твърдения в обратната посока – за мир, демократичност, опазване на човешките права и ценностите на съвременния свят.
    Войните на САЩ са изключително многобройни и в тази статия ще се спрем само на най-големите от тях, които са и с най-много разрушения, и с най-голям брой човешки жертви. Такива са в Корея през 1950 година, Гватемала през 1954 година, Индонезия през 1958 година, Куба през 1959 година, Конго през 1965 година, Виетнам през 1961 година, Гватемала през 1967 година, Камбоджа през 1969 година, Иран през 1980 година, Никарагуа през 1981 година, Либия през 1986 година, Панама през 1989 година, Ирак през 1991 година, Босна през 1995 година, Судан през 1998 година, Сърбия през 1999 година, Афганистан през 2001 година, Ирак през 2003 година, Хаити през 2004 година, Либия през 2011 година и Сирия през 2014 година. През този период САЩ провежда

    15:12 23.09.2026

  • 34 Глупости... Казал той

    3 1 Отговор
    На 15 май 2006 г. Дейвид Шарп почина на Североизточния хребет на връх Еверест, след като стана неподвижен поради измръзване и липса на кислород. 40-те катерачи, които го подминаха, докато се бореше, по-късно бяха изправени пред остри критики за това, че не са се постарали повече да го спасят.

    Коментиран от #38, #40

    15:15 23.09.2026

  • 35 Знаещ

    6 3 Отговор
    Одеса след ВСВ,е превзета от банди,които колят и бесят и тероризират града. В по голямата си част,както сочи историята те са от еврейски произход,милицията не може да се справи с тях,реално те владеят града.
    Тогава пристига маршал Жуков,който с момчетата и момичетата от СМЕРШ,реализират операция Маскарад и за няколко месеца града е почистен.
    Може би на експерта му се присънва владеене на Одеса отново,няма лошо да си помечтае,това е безплатно.

    15:18 23.09.2026

  • 36 Така е да....

    10 4 Отговор

    До коментар #11 от "Реалист":

    И рашките с кирки и лопатки шансов инструмент претрепаха НАТЮ + 50 държави в Х0х0лия и накараха да страда народа в целия ЕС...

    Коментиран от #37

    15:18 23.09.2026

  • 37 Цеко

    4 5 Отговор

    До коментар #36 от "Така е да....":

    Абе знам,че много руска смрадт измре,п друго не знам.

    15:27 23.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ленко

    3 4 Отговор
    Войната ще приключи с фашистка Осрайна
    , когато Путин прецени и Русия реши!
    Не се надявайте да е скоро, година, две!

    15:36 23.09.2026

  • 40 С евреин

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Глупости... Казал той":

    Така се постъпва. Признавам си. И аз така бих направил

    15:37 23.09.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Проблема е

    2 0 Отговор
    че всички започнахте да воювате с руснаците. В началото беше само с Путин и я объркахте като намесиха всичките.

    15:41 23.09.2026

  • 43 Токо

    2 1 Отговор
    Това което Путин не свърши до година с войната във фашистка Украйна, до шест месеца ще го свършат бандите в Киев, Одеса и в цялата територия на страната!

    Коментиран от #48

    15:41 23.09.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 защо

    3 1 Отговор
    Драги Израелски военен експерт Давид Шарп,
    В Одеска и Николаевска области още не е проведен референдум, затова и не са в състава на РФ. Има време. И това ще стане.

    Коментиран от #51

    15:45 23.09.2026

  • 46 Путин

    4 1 Отговор
    От началото на СВО - 22 пъти увеличихме производството на оръжие . Бля , бля еврейския глупак казал нещо .

    15:46 23.09.2026

  • 47 Перо

    2 2 Отговор
    Еврейските уйдурми не спират, но ще ударят гредата с ционисткия режим в Киев!

    15:51 23.09.2026

  • 48 И това кога ще се случи?

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "Токо":

    Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?

    15:51 23.09.2026

  • 49 Хехехехехехе

    1 0 Отговор
    Ква ОДЕСА,...У ЙЛО и Ким за 13 год...не МОГАТ да завземат нито ЕДНА ОБЛАСТ и ОБЛАСТЕН ГРАД!
    Нито ЕДНА ИЗПЪЛНЕНА ЦЕЛ, хехехехехехе
    Украйна ги млати като...ци Ган ин Тупан!
    Ееееедехееее

    16:04 23.09.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Ту пой,да ))

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "защо":

    АааааааХахахаха
    Как си обясняваш факта,че си К ух като... тарамбука!
    13 год пен ДЕЛАРИНА у йло кеси пред 2 села у ДОНБАС
    АааааааХахахаха
    Без- казармен пе ДАЛ, да? АааааааХахахаха това обяснява всичко

    16:08 23.09.2026

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