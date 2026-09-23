Израелски военен експерт: Путин не се е отказал от превземането на Одеса, Русия ще скъса мирния договор с Украйна и ще атакува отново

Израелският военен експерт Давид Шарп смята, че дори да бъде сключено мирно споразумение между Украйна и Русия, руската армия може да се опита да повтори агресията си.
Русия няма намерение да спре агресията си, дори ако целият Донбас попадне под неин контрол. Диктаторът Владимир Путин е насочил поглед към четири области на Украйна: Запорожие и Херсон, както и Одеса и Николаев, заяви Давид Шарп пред OBOZ.ua.
Има цели, които Путин преследва от началото на пълномащабната война, изхождайки от намеците в неговите изявления. Например Одеска, Николаевска области. „Те не са разписани в руската конституция, но аз нямам абсолютно никакво съмнение, че при най-малката възможност да ги превземат, ако руснаците сметнат, че това е изгодно, те ще се опитат да го направят”, каза израелският анализатор.
Давид Шарп е категоричен, че Украйна трябва да се подготви за нова руска атака в бъдеще - независимо дали на власт в Кремъл е Путин или някой друг.
За Киев такава стратегия е от фундаментално значение. Украйна трябва да изгради както военната си промишленост, така и въоръжените си сили по такъв начин, че Русия да не се опитва да се възползва от подобен шанс в бъдеще, подчерта Давид Шарп.
На 24 февруари Русия извърши пълномащабна инвазия в Украйна, войната продължава и днес. След началото ѝ бяха проведени няколко кръга от преговори, които завършиха без пробив. Москва иска Украйна да се откаже от свои територии, включително Донбас, но Киев не е съгласен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Делю Хайдутин
Коментиран от #30
14:38 23.09.2026
2 Българин
Коментиран от #5, #7, #8
14:39 23.09.2026
3 Е да де....
Коментиран от #44
14:39 23.09.2026
4 отец Чапаев и Петка
Коментиран от #28, #31
14:40 23.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Палестинец
Ако продължават да разширяват границите си краят им наближава.
14:42 23.09.2026
7 да да така е тролче на факти
До коментар #2 от "Българин":чел съм твой коментари от 2022 че Русия капут -смях след 4 години Русия видя сметката на 50 държави от нато диви и щастливи 500 милиарда потънаха в украйна и наркоманите за оружие няма да говорим всичко е празно по складове смях
14:43 23.09.2026
8 въпросния работи в факти
До коментар #2 от "Българин":от там има задание да е 24/7 на линия и също да премахва неудобните за нпо -отворено общество коментари
14:44 23.09.2026
9 Анджо
Коментиран от #12
14:45 23.09.2026
10 Що не си гледат тяхната
14:45 23.09.2026
11 Реалист
Каяс Калас добави:
Днес Русия е разбита, икономиката ѝ е в руини. Страната е откъсната от европейските енергийни пазари, а собствените ѝ граждани бягат. Всъщност най-голямата заплаха, която Русия представлява в момента, е, че печели повече на масата за преговори, отколкото е постигнала на бойното поле.
Коментиран от #15, #16, #36
14:46 23.09.2026
12 миличка не го мисли
До коментар #9 от "Анджо":връщай се в леглото при кондуктора с голямата франзела чака те
14:46 23.09.2026
13 Руската дума тежи точно толкова
Коментиран от #17, #19, #22
14:46 23.09.2026
14 РФ е огромана септична яма !
Русия е провалена държава
Русия признава, че страната Русия ще престане да съществува.
Руският диктатор Владимир Путин направи най-голямата грешка в историята на войната, когато нападна Украйна. Русия е и винаги е била най-агресивната страна в света.
През последните сто години Русия се е опитвала да нахлуе в различни страни поне 30 пъти,
По-долу са изброени 19-те най-нови
1956 г. Унгария
1968 Чехословакия
1975 Ангола
1977 Етиопия
1979 Афганистан
1988 Азербайджан
1989 Джорджия
1991 Литва
1992 Молдова
1992 г. Грузия
1992 Таджикистан
1992 г. Ингушетия
1994 Чечения
1994 Дагестан
1999 Чечения
1999 Дагестан
2008 Грузия
2014 Украйна
2022 Украйна
Коментиран от #33
14:48 23.09.2026
15 хаха реалиста реално разбра ли кога
До коментар #11 от "Реалист":си смени пола или .разбита икономика за коя страна става дума нашата България съгласен с теб в клуба на богатите сме робите- в Германия или някоя друга страна арабите африканците и всякаква друга паплача се държат по добре от колкото с нащите сънародници
14:49 23.09.2026
16 Замислен
До коментар #11 от "Реалист":Ти Кая Калас ли цитираш?Майтапиш ли се?
14:51 23.09.2026
17 на турския паркинг си ти
До коментар #13 от "Руската дума тежи точно толкова":нормално дори те опра..за 0,50 сента- тарифата на баща ти е 0,20 цента майка ти взима по добре 0,65 цента а теб като нова за 0,50 цента
14:51 23.09.2026
18 Седящият бик
Коментиран от #21
14:52 23.09.2026
19 виж как знаеш миличка твоа в твоята
До коментар #13 от "Руската дума тежи точно толкова":тарифа само че като махнеш данък печалба оставаш с 0,50 цента виж родителите ти взимат малко повече
14:53 23.09.2026
20 Георги
14:53 23.09.2026
21 седящия джендър се обади
До коментар #18 от "Седящият бик":я кажи какво те правиха в дивия запад имаше ли е...б....... кажи много ли беше
14:53 23.09.2026
22 заедно с майка ти
До коментар #13 от "Руската дума тежи точно толкова":не можеш да взмеш и 2 евро за пълна програма
14:54 23.09.2026
23 Моряка
14:57 23.09.2026
24 Какъв мирен договор ще скъса?
14:58 23.09.2026
25 Седящия бик
15:00 23.09.2026
26 Анонимен
15:01 23.09.2026
27 Русия
15:02 23.09.2026
28 И много
До коментар #4 от "отец Чапаев и Петка":евреи, като тоя горния.
15:03 23.09.2026
29 истина
15:05 23.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Забрави
До коментар #4 от "отец Чапаев и Петка":Да добавиш ивриете!
15:08 23.09.2026
32 Маймунски гъз
15:09 23.09.2026
33 Объркал си рейса... пич
До коментар #14 от "РФ е огромана септична яма !":САЩ е най-големият военен агресор в света. Това е категоричният извод на един от малкото изследователи, занимавали се с тази тематика през годините. Той се казва д-р Золтан Гросман и е професор по география в държавния колеж Evergreen State College в Олимпия, щата Вашингтон.
Той провежда дългогодишни изследвания на архивите, в резултат на които е съставил най-пълния до момента списък на войните и военните интервенции на САЩ по света за периода 1890-2014 година. Неговият труд показва, че Съединените американски щати могат да бъдат вписани в книгата на рекордите на Гинес като най-агресивната страна въпреки всички твърдения в обратната посока – за мир, демократичност, опазване на човешките права и ценностите на съвременния свят.
Войните на САЩ са изключително многобройни и в тази статия ще се спрем само на най-големите от тях, които са и с най-много разрушения, и с най-голям брой човешки жертви. Такива са в Корея през 1950 година, Гватемала през 1954 година, Индонезия през 1958 година, Куба през 1959 година, Конго през 1965 година, Виетнам през 1961 година, Гватемала през 1967 година, Камбоджа през 1969 година, Иран през 1980 година, Никарагуа през 1981 година, Либия през 1986 година, Панама през 1989 година, Ирак през 1991 година, Босна през 1995 година, Судан през 1998 година, Сърбия през 1999 година, Афганистан през 2001 година, Ирак през 2003 година, Хаити през 2004 година, Либия през 2011 година и Сирия през 2014 година. През този период САЩ провежда
15:12 23.09.2026
34 Глупости... Казал той
Коментиран от #38, #40
15:15 23.09.2026
35 Знаещ
Тогава пристига маршал Жуков,който с момчетата и момичетата от СМЕРШ,реализират операция Маскарад и за няколко месеца града е почистен.
Може би на експерта му се присънва владеене на Одеса отново,няма лошо да си помечтае,това е безплатно.
15:18 23.09.2026
36 Така е да....
До коментар #11 от "Реалист":И рашките с кирки и лопатки шансов инструмент претрепаха НАТЮ + 50 държави в Х0х0лия и накараха да страда народа в целия ЕС...
Коментиран от #37
15:18 23.09.2026
37 Цеко
До коментар #36 от "Така е да....":Абе знам,че много руска смрадт измре,п друго не знам.
15:27 23.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Ленко
, когато Путин прецени и Русия реши!
Не се надявайте да е скоро, година, две!
15:36 23.09.2026
40 С евреин
До коментар #34 от "Глупости... Казал той":Така се постъпва. Признавам си. И аз така бих направил
15:37 23.09.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Проблема е
15:41 23.09.2026
43 Токо
Коментиран от #48
15:41 23.09.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 защо
В Одеска и Николаевска области още не е проведен референдум, затова и не са в състава на РФ. Има време. И това ще стане.
Коментиран от #51
15:45 23.09.2026
46 Путин
15:46 23.09.2026
47 Перо
15:51 23.09.2026
48 И това кога ще се случи?
До коментар #43 от "Токо":Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?
15:51 23.09.2026
49 Хехехехехехе
Нито ЕДНА ИЗПЪЛНЕНА ЦЕЛ, хехехехехехе
Украйна ги млати като...ци Ган ин Тупан!
Ееееедехееее
16:04 23.09.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Ту пой,да ))
До коментар #45 от "защо":АааааааХахахаха
Как си обясняваш факта,че си К ух като... тарамбука!
13 год пен ДЕЛАРИНА у йло кеси пред 2 села у ДОНБАС
АааааааХахахаха
Без- казармен пе ДАЛ, да? АааааааХахахаха това обяснява всичко
16:08 23.09.2026