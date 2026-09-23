Израелски военен експерт: Путин не се е отказал от превземането на Одеса, Русия ще скъса мирния договор с Украйна и ще атакува отново

Израелският военен експерт Давид Шарп смята, че дори да бъде сключено мирно споразумение между Украйна и Русия, руската армия може да се опита да повтори агресията си.

Русия няма намерение да спре агресията си, дори ако целият Донбас попадне под неин контрол. Диктаторът Владимир Путин е насочил поглед към четири области на Украйна: Запорожие и Херсон, както и Одеса и Николаев, заяви Давид Шарп пред OBOZ.ua.

Има цели, които Путин преследва от началото на пълномащабната война, изхождайки от намеците в неговите изявления. Например Одеска, Николаевска области. „Те не са разписани в руската конституция, но аз нямам абсолютно никакво съмнение, че при най-малката възможност да ги превземат, ако руснаците сметнат, че това е изгодно, те ще се опитат да го направят”, каза израелският анализатор.

Давид Шарп е категоричен, че Украйна трябва да се подготви за нова руска атака в бъдеще - независимо дали на власт в Кремъл е Путин или някой друг.

За Киев такава стратегия е от фундаментално значение. Украйна трябва да изгради както военната си промишленост, така и въоръжените си сили по такъв начин, че Русия да не се опитва да се възползва от подобен шанс в бъдеще, подчерта Давид Шарп.

На 24 февруари Русия извърши пълномащабна инвазия в Украйна, войната продължава и днес. След началото ѝ бяха проведени няколко кръга от преговори, които завършиха без пробив. Москва иска Украйна да се откаже от свои територии, включително Донбас, но Киев не е съгласен.