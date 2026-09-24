Защо шофирането на "резерва" съсипва автомобила

Много водачи са свикнали да отлагат посещението до бензиностанцията до последния възможен момент, разчитайки на червения индикатор на таблото. Този навик обаче крие сериозни рискове за техническото здраве на автомобила, като особено уязвими са съвременните дизелови и бензинови системи с директно впръскване.

Основната опасност при критично ниски нива на горивото се крие в работата на горивната помпа. Този компонент разчита изцяло на преминаващия през него флуид за своето смазване и охлаждане. Много често, когато нивото падне под определен праг, помпата започва да засмуква въздух, което води до работа "на сухо", последвана от бързо прегряване и ускорено износване на механичните ѝ елементи.

Проблемът се задълбочава при динамично шофиране. Навлизането в по-остри завои, рязкото ускорение или придвижването по стръмни наклони карат оскъдното количество гориво да се плиска и измества в единия край на резервоара. В тези моменти всмукателният механизъм за миг остава на сухо, прекъсвайки равномерното подаване на гориво към цилиндрите и подлагайки целия агрегат на термичен и механичен шок.

Допълнителен рисков фактор е натрупването на конденз и утайки. В празната част на резервоара се образуват водни капчици поради температурните разлики, които през зимните месеци лесно замръзват и блокират горивопроводите. Освен това, на дъното с времето се утаяват микроскопични замърсявания, които при празен резервоар биват засмукани и бързо задръстват горивния филтър или самите дюзи.

За да се избегнат скъпоструващи ремонти, ниво под 25% от капацитета на резервоара трябва да се съобразява като критично. Жълтият или червеният индикатор на таблото е сигнал за извънредна ситуация, а не подканяне за започване на търсене на бензиностанция. Поддържането на поне една четвърт гориво е най-простата и евтина застраховка за дългия живот на горивната система.