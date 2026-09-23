Доц. Петър Чолаков: „Прогресивна България“ вече е разполовила партията на Костадин Костадинов

Разбягването на избирателите се случва много често с новоизгряващи партии. Това каза в „Интервюто на деня“ по bTV политологът доц. Петър Чолаков.

ЦИК изтегли жребия за номерата, с които кандидатите за президентските избори ще участва. За 25 години броят на участниците е нараснал с 360% - от шестима през 2001 година на 28.

„Властта привлича сериозно. Населението на държавата намалява, желаещите да бъдат президенти се увеличават“, коментира доц. Чолаков.

Той припомни, че дълго време, месеци преди изборите, се говореше за предизвестен победител в лицето на Илияна Йотова. „Сега всъщност има доста желаещи да участват в състезанието. Дали на принципа на Кубертен - просто да участват, или сериозно някой смята, че има шансове? Очевидно са и двете неща“.

„Прогресивна България“ е една нова политическа сила, която се формира буквално два дни преди предсрочните парламентарни избори. Така че това всъщност ще бъде първият тест, освен всичко друго, на лоялността на тези избиратели“, смята политологът.

По думите му през годините сме наблюдавали много сериозна електорална волатилност. „Това означава и разбягване на избирателите в посока към друга политическа сила, друг политически проект. Това се случва много често с новоизгряващи партии“.

„Това не означава, че това ще се случи в конкретната ситуация с Илияна Йотова. Освен всичко друго, не е коректно да се прави директно сравнение между парламентарни и президентски избори. Но така или иначе „Прогресивна България“ са застанали зад кандидатурата на Илияна Йотова“, коментира той.

„Остава малко време до изборите. Около Илияна Йотова възникна един скандал - някои го наричат компромат. Бяха извадени 5 случая на помилвания, които е извършила. Тук да не се окаже, че не само няма да ѝ помогне, а даже ще ѝ навреди скандал, който се случва в самата „Прогресивна България“. Защото в тази политическа сила има напрежения по върховете сред някои фигури“, смята доц. Чолаков.

Според него широко се тиражира напрежението между Демерджиев и Копринков. „Дали всъщност не е отворена някаква врата от страна на, да не кажа директно Пеевски, но хора, свързвани с него и Борисов през годините, които текат по посока към „Прогресивна България“.

„Битката с олигархията е само формална. Води се, но истината е също така, че и до момента няма видими резултати. Демерджиев е поискал от НАП да разследва Пеевски. И какво от това? Какво се случва реално? Пеевски не ми изглежда особено притеснен“, коментира доц. Чолаков.

По думите му избиратели на ГЕРБ, на базата на електорални изследвания, са отишли към „Прогресивна България“. „При ДПС нещата не са такива. Там структурата на вота е много особена“.

„ДПС е партия, която немалко колеги определят като етническа. Аз също съм склонен да използвам това определение. Но така или иначе е много интересно да се види какво е отношението към външната политика сред избирателите на ГЕРБ и сред тези на ДПС“, подчерта той.

Доц. Чолаков обясни, че почти половината от избирателите на „Възраждане“ - не на последните, а на предишните предсрочни парламентарни избори, са отишли към „Прогресивна България“.

„Това означава, че „Прогресивна България“ вече е разполовила партията на Костадин Костадинов. Но сега вотът е друг. Не трябва да сравняваме ябълки с круши“, коментира той.

Според него основните теми, които ще противопоставят опонентите, са няколко. „Външната политика през последните години стана тенденция в България. Тя ще бъде една от ключовите теми, по която ще се разграничават“.

„Другата тема, която малко мина на заден план, но не е избледняла, е прословутият модел ГЕРБ-ДПС - кой го разгражда и кой не иска да го разгражда“, допълни той.