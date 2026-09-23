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Доц. Петър Чолаков: „Прогресивна България“ вече е разполовила партията на Костадин Костадинов

Доц. Петър Чолаков: „Прогресивна България“ вече е разполовила партията на Костадин Костадинов

23 Септември, 2026 21:16 1 215 36

  • петър чолаков-
  • прогресивна българия-
  • партия-
  • костадин костадинов-
  • разполовяване

„Битката с олигархията е само формална. Води се, но истината е също така, че и до момента няма видими резултати. Демерджиев е поискал от НАП да разследва Пеевски. И какво от това? Какво се случва реално? Пеевски не ми изглежда особено притеснен“, коментира още политологът 

Доц. Петър Чолаков: „Прогресивна България“ вече е разполовила партията на Костадин Костадинов - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Разбягването на избирателите се случва много често с новоизгряващи партии. Това каза в „Интервюто на деня“ по bTV политологът доц. Петър Чолаков.

ЦИК изтегли жребия за номерата, с които кандидатите за президентските избори ще участва. За 25 години броят на участниците е нараснал с 360% - от шестима през 2001 година на 28.

„Властта привлича сериозно. Населението на държавата намалява, желаещите да бъдат президенти се увеличават“, коментира доц. Чолаков.

Той припомни, че дълго време, месеци преди изборите, се говореше за предизвестен победител в лицето на Илияна Йотова. „Сега всъщност има доста желаещи да участват в състезанието. Дали на принципа на Кубертен - просто да участват, или сериозно някой смята, че има шансове? Очевидно са и двете неща“.

„Прогресивна България“ е една нова политическа сила, която се формира буквално два дни преди предсрочните парламентарни избори. Така че това всъщност ще бъде първият тест, освен всичко друго, на лоялността на тези избиратели“, смята политологът.

По думите му през годините сме наблюдавали много сериозна електорална волатилност. „Това означава и разбягване на избирателите в посока към друга политическа сила, друг политически проект. Това се случва много често с новоизгряващи партии“.

„Това не означава, че това ще се случи в конкретната ситуация с Илияна Йотова. Освен всичко друго, не е коректно да се прави директно сравнение между парламентарни и президентски избори. Но така или иначе „Прогресивна България“ са застанали зад кандидатурата на Илияна Йотова“, коментира той.

„Остава малко време до изборите. Около Илияна Йотова възникна един скандал - някои го наричат компромат. Бяха извадени 5 случая на помилвания, които е извършила. Тук да не се окаже, че не само няма да ѝ помогне, а даже ще ѝ навреди скандал, който се случва в самата „Прогресивна България“. Защото в тази политическа сила има напрежения по върховете сред някои фигури“, смята доц. Чолаков.

Според него широко се тиражира напрежението между Демерджиев и Копринков. „Дали всъщност не е отворена някаква врата от страна на, да не кажа директно Пеевски, но хора, свързвани с него и Борисов през годините, които текат по посока към „Прогресивна България“.

„Битката с олигархията е само формална. Води се, но истината е също така, че и до момента няма видими резултати. Демерджиев е поискал от НАП да разследва Пеевски. И какво от това? Какво се случва реално? Пеевски не ми изглежда особено притеснен“, коментира доц. Чолаков.

По думите му избиратели на ГЕРБ, на базата на електорални изследвания, са отишли към „Прогресивна България“. „При ДПС нещата не са такива. Там структурата на вота е много особена“.

„ДПС е партия, която немалко колеги определят като етническа. Аз също съм склонен да използвам това определение. Но така или иначе е много интересно да се види какво е отношението към външната политика сред избирателите на ГЕРБ и сред тези на ДПС“, подчерта той.

Доц. Чолаков обясни, че почти половината от избирателите на „Възраждане“ - не на последните, а на предишните предсрочни парламентарни избори, са отишли към „Прогресивна България“.

„Това означава, че „Прогресивна България“ вече е разполовила партията на Костадин Костадинов. Но сега вотът е друг. Не трябва да сравняваме ябълки с круши“, коментира той.

Според него основните теми, които ще противопоставят опонентите, са няколко. „Външната политика през последните години стана тенденция в България. Тя ще бъде една от ключовите теми, по която ще се разграничават“.

„Другата тема, която малко мина на заден план, но не е избледняла, е прословутият модел ГЕРБ-ДПС - кой го разгражда и кой не иска да го разгражда“, допълни той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Половина

    17 25 Отговор
    Абе Прогресивната си е цяло Възраждане бе. Същите руски слуги.

    Коментиран от #7, #18, #24

    21:19 23.09.2026

  • 2 скоро ще дам вот

    21 18 Отговор
    за коцето президен

    Коментиран от #35

    21:20 23.09.2026

  • 3 Без майтап

    5 6 Отговор
    КГБ разполови ДС. Е, и ? Посоката остава . Вятъра изток запад продължава да бушува.

    21:25 23.09.2026

  • 4 Красимир Петров

    3 3 Отговор
    Амин!

    21:27 23.09.2026

  • 5 Дзак

    10 3 Отговор
    Отношението към войната и свързаните с нея разходи ще бъдат най-силните мотиви!

    21:29 23.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Да те светна по въпроса:

    10 20 Отговор

    До коментар #1 от "Половина":

    Възраждане са си чисти гербаджии. Едно и също нещо са с простата и крадлива герберска Тиква Борисов и в миналия парламент, заедно гласуваха антинародни закони.

    Коментиран от #16, #17, #19

    21:30 23.09.2026

  • 8 Анонимен

    10 3 Отговор
    По принцип е интересно да се разбере кой как си представя "борбата" с олигархията!

    21:31 23.09.2026

  • 9 РУМЕН ЛЪЖЕЦА

    23 5 Отговор
    Излъга народа.

    21:31 23.09.2026

  • 10 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    16 2 Отговор
    ПБ са като свиня в кочина, поглъща всичката помия...

    21:32 23.09.2026

  • 11 ЕКСПЕРТ ПО БТВ

    5 5 Отговор
    Това обикновено е някой НПО петроханец.

    21:33 23.09.2026

  • 12 Анонимен

    8 1 Отговор
    Олигархия хахахаха Това са тези които разграбиха държавата 90 година няколко червени семейства които тогава държаха властта Останалото саъприказки за наивници бкп сега са бизнесмени

    21:34 23.09.2026

  • 13 Санчо

    7 6 Отговор
    Мунчо и Копейкин се самоунищожиха 🤡

    21:37 23.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Горски

    5 3 Отговор
    Добре поне, че имаха смелостта да издигнат лидера си за кандидатпрезидент... За разлика от ГЕРБ, не посмяха да издигнат кандидат от страх, че ще станат за резил.... Иначе става малко по- интересно в битката за второ място... ПП, ДБ срещу Възраждане! Кой ще се докопа до балотаж? Йотова съм сигурен, че умишлено няма да участва или най-много да ни я покажат срещу Гюров как се замерват с празни клишета.

    21:45 23.09.2026

  • 16 И аз да те светна

    7 4 Отговор

    До коментар #7 от "Да те светна по въпроса:":

    Костадинов ще спечели .

    Коментиран от #22

    21:47 23.09.2026

  • 17 ТИР

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Да те светна по въпроса:":

    Ако това е вярно ,значи ГЕРБ ще подкрепи Костадинов за Президент,,,?

    21:47 23.09.2026

  • 18 Казанлъшкия

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Половина":

    Дай пример за едно нещо ,което да направили в полза на Русия? Говорят ,че подкрепят Русия, а продават оръжия на Украйна, оставят американските самолети тук, гласуват каквото каже Урсула в полза на Украйна. Добре ли си ,човече или се майтапиш нещо? С кое точно Радев е подкрепил Русия? Та той слуша САЩ, ЕС и е.врейските си приятели.

    21:49 23.09.2026

  • 19 Минувач

    7 3 Отговор

    До коментар #7 от "Да те светна по въпроса:":

    А аз да те светна - направи си сам проверка от сайта на НС и ще видиш гласуванията. С Гроб, с ДПС, а сега и с РадеФ най-малко общи гласувания има Възраждане.
    Да ти напомням ли, че баш Гроб водеха дело за заличаване на Възраждане, че те пращаха НАП и ДАНС да проверяват всичко около Възраждане на всеки няколко месеца, че Гроб спираха автобусите на Възраждане след протеста с боята и записваха хората, а после ги заплашваха.... Е, Възраждане не са като ППДБ да се коалират с Гроб и Дпс, нали?!?

    Коментиран от #23

    21:49 23.09.2026

  • 20 Грешат, като тръгват на нож

    3 3 Отговор
    Точно обратното, трябваше да подкрепят Радев и всички трезвомислещи, а не да го играят опозиция

    Коментиран от #29, #30

    21:51 23.09.2026

  • 21 Теслатъ

    3 4 Отговор
    Електората на "Възраждане" е силно се разочарован от Пустословието и Популизма на Костадинов, в поведениео му очевАдно липсва конструктивизма...

    21:51 23.09.2026

  • 22 Виж сега,

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "И аз да те светна":

    Доста гласове ще има за него от гербаджийските крадци, но никакви избори никога няма да спечели.

    21:52 23.09.2026

  • 23 Пешеходец

    5 3 Отговор

    До коментар #19 от "Минувач":

    От цялата работа, Костадинов ще се сдобие с още няколко имота. Президентче няма да стане, но ще си напълни банковите сметки с евра и долари, а възрожденските му избиратели, ще са си все така бедни и излъгани.

    21:55 23.09.2026

  • 24 Реалист

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Половина":

    Само да те светна , че т.н. "руски слуги " са 65-70% от българите . А вие евролибералите дишайте въздуха под полата на Урсула .

    Коментиран от #34

    21:56 23.09.2026

  • 25 Ха ха

    1 2 Отговор
    Да се самоязядът тия комунисти и да не остане нито един

    21:56 23.09.2026

  • 26 НЯКОИ ОТ. РАПОНЧОВЦИТЕ

    3 2 Отговор
    7992ЗАПОЧНАХА ДА. РАЗБИРАТ
    АМА Е КЪСНО

    21:57 23.09.2026

  • 27 Много глупаво

    5 1 Отговор
    Интервю меко казано.

    21:58 23.09.2026

  • 28 Важното е

    1 2 Отговор
    Да разполови ппдебилите и гюро михайлов дето се е хванал за големите пръсти пред укронациста...

    21:58 23.09.2026

  • 29 Казанлъшкия

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Грешат, като тръгват на нож":

    Радев е страшен б.клук ,то се вижда все по-ясно. Той работи срещу България и българите. Дори промени формулата за минималната заплата да не е 50% от средната. Обслужва едрите работодатели яко , олигарсите. В момента е 1544 евро средната заплата, минималната щеше да е 722 евро. Вместо това ще е 650,-660 евро. Замрази Радев парите на майките с деца, инвалиди, пенсионери ( дори намали някои пенсии). Пари за линейки нямало, но пък за нови коли намериха пари. Почват и данъците да вдигат, заплатите си вдигнаха също от ПБ,че са им малки. За какво точно да го подкрепим това мекотело ?

    22:00 23.09.2026

  • 30 Казанлъшкия

    6 2 Отговор

    До коментар #20 от "Грешат, като тръгват на нож":

    Радев е л.жец, обслужва вкл олигархията, прецака всички по-бедни хора : махна задължително 50% от средната да е минималната ( сега щеше да е 722 евро минималната, а те за 660 сега спорят), вдигна осигурителния праг и така също намали заплатите на много хора. Пари за линейки нямало, но пък се намериха за нови коли. Замрази, дори бански пенсиите, детските добавки, инвалидните, вдига сега данъчната оценка и щави жестоко хората. Вдигнаха си от ПБ заплатите. Радев не трябва да бъде подкрепен, той е изключително вреден, еднакво вреден за България като и Шиши.

    Коментиран от #31, #32

    22:05 23.09.2026

  • 31 Всичко което се прави

    5 0 Отговор

    До коментар #30 от "Казанлъшкия":

    По отношение на МРЗ е цинизъм. Хора с огромни заплати първо намаляват а после замразяват МРЗ и плащанията свързани с нея и ощетяват най бедните хора това е ужасно.

    22:11 23.09.2026

  • 32 Всичко което се прави

    5 0 Отговор

    До коментар #30 от "Казанлъшкия":

    По отношение на МРЗ е цuнuчнo. Хора с огромни заплати първо намаляват а после замразяват МРЗ и плащанията свързани с нея и ощетяват най бедните хора това е ужасно.

    22:13 23.09.2026

  • 33 Всичко което се прави

    1 0 Отговор
    По отношение на МРЗ е наглост арогантност и нахалство безочие и липса на морал. Хора с огромни заплати първо намаляват а после замразяват МРЗ и плащанията свързани с нея и ощетяват най бедните хора това е ужасно.

    22:16 23.09.2026

  • 34 Лъжец

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Реалист":

    Пусна една голяма лъжа.

    22:16 23.09.2026

  • 35 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "скоро ще дам вот":

    И аз така с номер 11..... Да видим тоя всезнайко Дали е позна л....

    22:33 23.09.2026

  • 36 Справедлив

    1 0 Отговор
    Време е за вьзраждане.

    22:35 23.09.2026

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