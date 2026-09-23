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Инфлацията при Румен Радев изяде детските надбавки от 25 евро

Инфлацията при Румен Радев изяде детските надбавки от 25 евро

23 Септември, 2026 15:16 792 82

  • деца-
  • детски надбавки-
  • румен радев-
  • инфлация

Бюджет 2027 не решава проблемите на работещите родители

Инфлацията при Румен Радев изяде детските надбавки от 25 евро - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Фондация "Мама има работа" настоява за обвързване на майчинството през втората година с минималната работна заплата и за сериозно увеличаване на детските надбавки в рамките на Бюджет 2027. Според организацията настоящите социални плащания са напълно обезценени от инфлацията, а държавата трябва да изгради цялостна структура за подкрепа на жените, които се връщат на пазара на труда, съобщават от Bulgaria ON AIR.

Искания за финансова адекватност

В подготвяната нова бюджетна рамка се очаква увеличение на средствата за майчинство през втората година, както и ръст на стимулите при по-ранно завръщане на майката на работното ѝ място.

Според представителите на неправителствения сектор ключовите реформи трябва да залегнат в дългосрочната рамка за следващата година.

"Когато изпратихме становище за Бюджет 2026, ние всъщност акцентирахме върху Бюджет 2027, защото тогава са възможни по-големите промени. Едно от исканията ни беше майчинството през втората година да бъде обвързано като процент от минималната работна заплата, но не повече от нетната минимална работна заплата. Това влиза на дневен ред в Бюджет 2027", посочи Веселина Панайотова от Фондация "Мама има работа".

Тя подчерта, че настоящите детски надбавки от около 25 евро на месец са напълно неадекватни на съвременните икономически реалности. Данъчното облекчение за работещите родители, което възлиза на малко над 300 евро на дете годишно, също има нужда от актуализация, тъй като размерът му не е променян от години. Специален интерес буди и обсъжданият пакет за данъчни облекчения при извънкласни дейности.

Инфлацията изпреварва помощите

Въпреки заявената воля за повишаване на социалните плащания, остава неяснотата с какъв точен процент ще бъдат индексирани те. За да илюстрира обезценяването на парите, Панайотова даде пример с ежедневните разходи на учениците.

"Бях изненадана край училището на моето дете, където се продава бърза храна - дюнери. Ако преди един е струвал 3,50, в момента малкият е 5 евро. Може да си представите 25 евро колко обяда на ден могат да купят. Адекватният размер е различен за всеки родител", обясни тя.

Сравнение с европейския модел

В голяма част от европейските държави социалните системи функционират на съвсем различен принцип. В Германия например детските надбавки за лица до 18 години са в пъти по-високи и се изплащат независимо от доходите на родителите.

"Нашата надбавка е обвързана с доходите на семейството, т.е. работещите родители над минимална работна заплата, много рядко могат да получат тези детски надбавки. Този критерий дава възможност само на определен кръг родители да получават тези надбавки, и пак те не са достатъчни за месечна издръжка на дете", категорична е Панайотова.

На този фон се предвижда увеличение на стимула при завръщане на майката на работа да достигне 75 процента от нейния доход, при условие че детето не е прието в общинска ясла или детска градина. Според експертите обаче само финансовите стимули не решават проблема напълно, а е необходимо изграждането на цялостна система за подкрепа и гъвкавост, която да улесни интеграцията на жените обратно в професионалната среда.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За Пенсиите !

    14 18 Отговор
    Да Не Говорим !

    Краде и Прибира От където !

    Каквото !

    И Както !

    Си Реши !

    Коментиран от #33, #36

    15:20 23.09.2026

  • 2 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    17 16 Отговор
    излъга народа

    Коментиран от #35

    15:21 23.09.2026

  • 3 Пепи

    27 14 Отговор
    Румен Радев е виновен за инфлацията и е изял детските надбавки, така ли - как манипулирааааш

    Коментиран от #12, #39

    15:21 23.09.2026

  • 4 АГАТ а Кристи

    16 9 Отговор
    А нещо за "кошницата", която е САМО с дръжка и етикети с НОВИ ВИСОКИ ЦЕНИ ???
    Общата пазарува ли, или УБО носи всичко на готвачкачта и домашната и прислужница ???

    15:21 23.09.2026

  • 5 Обикновен

    20 7 Отговор
    Г-жо Панайотова,
    когато аз ходех на училище родителите правеха закуска на децата си, а не им даваха пари да ядат боклуци!
    Може би и върху това трябва да се помисли?!

    15:22 23.09.2026

  • 6 az СВО Победа 81

    8 6 Отговор
    Честит ви шиткойн!

    15:22 23.09.2026

  • 7 Филипов

    25 14 Отговор
    Абе, май не е на Радев инфлацията,но така е удобно.

    Коментиран от #41

    15:22 23.09.2026

  • 8 КРААААДЕВВВ

    12 10 Отговор
    С ТИЯ ДВОЙНИ ЦЕНИ НА ВСИЧКО ПРИБИРАТЕ И ДВОООЙНО ДДС.........КЪДЕ СА ПАРИТЕЕЕЕ

    15:24 23.09.2026

  • 9 Лъжа

    19 8 Отговор
    Лъжи , лъжи и манипулации откакто на мутрата и ортаците му отрязаха пътищата да краде !

    15:25 23.09.2026

  • 10 Не е ли инфлацията

    15 3 Отговор
    на Тръмп тази?

    15:25 23.09.2026

  • 11 Брежнев

    10 3 Отговор
    Тръбят че има демографска криза и 25 евро детски...изобщо струва ли си да го коментираме.,

    15:25 23.09.2026

  • 12 БОЦ - ко

    7 8 Отговор

    До коментар #3 от "Пепи":

    Пепиии....., Пепи,
    Явно радевия те цепи! 😂

    15:26 23.09.2026

  • 13 Последния Софиянец

    5 3 Отговор
    В Гърция дават по 400 евро на всеки пенсионер, по 500 евро на всеки чиновник и по 1000 евро за всяко дете.

    15:27 23.09.2026

  • 14 Генерал

    18 6 Отговор
    Понеже Радев направи сложната световна икономическа ситуация и инфлацията

    15:27 23.09.2026

  • 15 А инфлацията

    10 6 Отговор
    При петроханската сглобка ми изяде …

    15:28 23.09.2026

  • 16 ШЕФА

    8 13 Отговор
    Това при чичо Румен Кеша както му казваше неговият ортак Прасето е само началото.Следват пенсийте и заплатите !

    15:28 23.09.2026

  • 17 Оставка!!!!

    7 10 Отговор
    Оставка!!!!

    15:29 23.09.2026

  • 18 Въпрос

    13 3 Отговор
    Защо само Радев сменя ВСС и прокурора след като ЕС демократите имаха 5 години време да го сторят ? Защо ВСС Е нелегитимен от 2022 г ? Къде са документите за доходите на Пеевски който е охарчил 5 млн да лети по света ?

    15:29 23.09.2026

  • 19 Пламен

    7 6 Отговор
    Всичко е само скъпотия...взимат заеми и назначават пенсионери военни, това им е дейността.

    15:30 23.09.2026

  • 20 Не съм гласувал за Радев, но

    20 6 Отговор
    Инфлацията е заради въвеждането на еврото, безконтролното надуване на заплатите на държавните служители, които по правило не произвеждат и заради двете войни, особено тази с Иран.

    15:31 23.09.2026

  • 21 Анонимен

    8 12 Отговор
    Радев хич хич хич не го е грижа за инфлация и държава хич

    15:32 23.09.2026

  • 22 Оставка!!!

    7 13 Отговор
    И по зле ще става с тез хора , не виждате ли , че не искат да дигат доходите.

    Коментиран от #32

    15:32 23.09.2026

  • 23 Окококорена инфлация

    15 3 Отговор
    Еврото го прие Джилеску премиер от сглобката ГЕРБ-ПП-ДПС-БСП...при неотговарящи инфлационни условия за прием в еврозоната с натиск от Брюкселските зелки и урсулянките - сърдете се на тях! Скоро съд и затвор за виновните.

    15:33 23.09.2026

  • 24 Буда

    13 5 Отговор
    Какво е откраднал Радев панелковци ? Между другото янките започват разследване на двата свинчовци - защо и как са харчили щом сметките им са запорирани и кои са им спонсорите даващи милиони ?

    15:33 23.09.2026

  • 25 Направете си справка

    15 1 Отговор
    Какви са заплатите на полицаи и военни, надбавките им, заплатите на ректори, директори на държавни болници, съдии, които всичките сами си ги гласуват, че и на учителите, при цялото ми уважение те все пак работят наполовина на останалите. Е, всичко това надува инфлацията, а я поемат тези, които произвеждат нещо.

    15:35 23.09.2026

  • 26 Направихте Го Феодал !

    5 8 Отговор
    Сега Той !

    Прави !

    Каквото Си Иска !

    15:35 23.09.2026

  • 27 Още колко

    3 5 Отговор
    работи ще изяде !!!

    15:35 23.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Плащаме данък

    3 6 Отговор
    Путин!

    15:36 23.09.2026

  • 31 Феликс Дж

    4 5 Отговор
    Нима никой преди време не е знаел, че летец - пилотът е това, което е: враг на народа.

    15:36 23.09.2026

  • 32 Не Искат !

    3 4 Отговор

    До коментар #22 от "Оставка!!!":

    Да Регулират !

    Доходите !

    15:37 23.09.2026

  • 33 Ква инфлация

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "За Пенсиите !":

    нали сме вързани към еврото?!?

    15:37 23.09.2026

  • 34 Инфлацията

    9 3 Отговор
    Дойде след като прегърнахме еврото и доколкото си смомняме само Радев обясняваше защо ни е рано да влезнем в зоната ! Защо нямаше референдум ? Защото българите никой не ги пита какво мислят ! Никой !

    Коментиран от #72

    15:37 23.09.2026

  • 35 Слава

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "СЛАВА БЪЛГАРИЯ":

    Костадинов ще поправи грешката..

    15:37 23.09.2026

  • 36 Окооо

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "За Пенсиите !":

    Държава, ограбвана 35 години, няма как да се оправи за 5 месеца! Само остроъгълен тъпоъгълник, може да си помисли , че може! Особено при този бюджет при заварено положение! Нека минат година, две, три и тогава ще си проличи !!!!

    Коментиран от #40, #75

    15:38 23.09.2026

  • 37 А помните ли фалшивите данни за инфлация

    5 1 Отговор
    Докато ни натресат еврото? А запитвали ли сте се, защо най-богатите бивши соцстрани не са приели еврото?

    15:38 23.09.2026

  • 38 Прогреса

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "PDF формат":

    нали дойде,уж да го оправи?

    Коментиран от #42

    15:38 23.09.2026

  • 39 Така е

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пепи":

    изяде им баничките и им изпи айрянчетата.., а на олигарсите им сви сърмите..

    15:39 23.09.2026

  • 40 Кого

    1 2 Отговор

    До коментар #36 от "Окооо":

    заблуждаваш?

    15:39 23.09.2026

  • 41 Може и той да не е Първопричината !

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "Филипов":

    Но поддържа положението На Статуквото !

    15:40 23.09.2026

  • 42 Е ! Е Е !

    3 2 Отговор

    До коментар #38 от "Прогреса":

    Сега Ще Те Оправи !

    15:41 23.09.2026

  • 43 Верну бе

    2 5 Отговор
    Ми тя инфлацията е на Радев, не на Тръмп я или пък на Ес. Ейййй, голям, световен фактор е тоя Радев

    15:41 23.09.2026

  • 44 Ква инфлация бре

    3 0 Отговор
    Румен Радев: Ще има увеличение на разходите за отбрана през 2027 г. ....

    Коментиран от #53

    15:41 23.09.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Стенли

    2 1 Отговор
    А на всичкото отгоре , Радев лъжеца иска и данък върху ваучерите за храна , много социално правителство , няма що , миризлив мръсенчорап😡👎

    15:43 23.09.2026

  • 47 За Боташ

    2 2 Отговор
    също Борисов и Пеевски са виновни...

    15:43 23.09.2026

  • 48 Карай

    1 1 Отговор
    Няма да се плашите, продължаваме промяната.

    15:43 23.09.2026

  • 49 Идиоти

    5 3 Отговор
    Инфлацията при РР?!
    От 5 години инфлацията расте непрекъснато. Година преди изнудването с еврозоната и престъпното лъгане на поредица правителства инфлацията скочи двуцифрено. Сега поредният лъжец само поддържа горивото в полза на бандити и ояли се мошеници. Нищо ново. Тече съдирането на поредната кожа от гърба на териториалните мижитурки. Не е много страшно, не е нещо невиждано. Но въпросният червей напира и ще ни вкара в по-голяма беля - война. Мисля, че дори вече сме с единия крак в горещия катран.

    15:44 23.09.2026

  • 50 Нормално

    2 1 Отговор
    С тези милиарди заеми как няма да се вдигне инфлацията.

    15:44 23.09.2026

  • 51 до редакцията

    3 4 Отговор
    Румен Радев управлява от май 2026
    Според официалните данни на Националния статистически институт (НСИ), месечното движение на цените (Индекса на потребителските цени - ИПЦ) от май 2026 г. до последните отчетени данни за август 2026 г. е следното:
    Май 2026 г.: 0.0% (нулева месечна инфлация)
    Юни 2026 г.: -0.9% (дефлация — спад на цените, дължащ се главно на поевтиняване при горивата, храните и сезонните стоки)
    Юли 2026 г.: +0.8% (увеличение на цените, водено от летните почивки, хотелите и организираните пътувания)
    Август 2026 г.: +0.6% (умерено покачване на месечна база, главно при горивата и транспортните услуги)
    Обща натрупана инфлация за периода (Май – Август 2026 г.) Натрупаното изменение на ценовите равнища за тези четири месеца взети заедно е около +0.5% (или почти минимална промяна), тъй като дефлацията през юни практически неутрализира голяма част от покачването през юли и август.
    С чиста съвест мога да ви нарека МАНИПУЛАТОРИ!

    Коментиран от #54

    15:44 23.09.2026

  • 52 Хаха

    4 1 Отговор
    Прост народ, прости управници.

    15:45 23.09.2026

  • 53 Я сега и аз да го играя гадняр

    4 1 Отговор

    До коментар #44 от "Ква инфлация бре":

    Абе Рундю, с тея "разходите за отбрана" дали не можеш една Военно-медицинска ДЕТСКА национална болница за 1 милиард да направиш ? А? Или вие сте толкова смотано повредени индивиди че е абсурдно и да си го помислите даже? .... Кажи бе паткан ?

    Коментиран от #78

    15:46 23.09.2026

  • 54 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "до редакцията":

    ха ха Изтрепа шараните

    15:46 23.09.2026

  • 55 Той

    3 1 Отговор
    Румен Радев изяде всичко ама вие си го избрахте. Само не знам защо си мълчите?
    Не, че защитавам Бойко Борисов, НО до сега да сте се вдигнали на протести! А този го оставяте да си прави каквото си иска!

    15:46 23.09.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Газ

    5 1 Отговор
    Никаква оставка румба. Тези, които излъга да гласуват за теб трябва да си изпият горчивата чаша докрай.

    15:48 23.09.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 За инфлацията е ясно

    3 2 Отговор
    Но Румен Радев изяде детски надбавки от поне 20 по 25 евро с ръста на парите за милитаризация, тенекии, барути и пръдни ! Нали?

    15:49 23.09.2026

  • 60 Поправка

    4 2 Отговор
    Инфлацията след еврото изяде детските надбавки от 25 евро

    Коментиран от #64

    15:49 23.09.2026

  • 61 Горивата скочиха

    5 1 Отговор
    двойно!Значи и приходите от ДДС, и акциз!И къде са парите?

    15:50 23.09.2026

  • 62 Боташ

    5 1 Отговор
    Карай, продължаваме промяната.

    15:50 23.09.2026

  • 63 🤔🤔🤔🤔

    4 1 Отговор
    РУМЕНЕЙ РАДЕВОЙ ,РУСКИЯ АГЕНТ МНОГО ХУБАВО НИ ОПРАВЯ. ТЕПЪРВА НАЙ ДОБРОТО ПРЕДСТОИ.

    15:50 23.09.2026

  • 64 И за МРЗ

    5 2 Отговор

    До коментар #60 от "Поправка":

    еврото ли е виновно?А за винетки и всички държавни такси?

    15:51 23.09.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 оня с коня

    4 1 Отговор
    И ПАК ще попитам протестиращите тука срещу ПОРОЧНОТО Управление на Радев:ЩЕ ГЛАСУВАТЕ ЛИ за Йотова която е безспорно Прокси на радев който иска да си Бетонира властта?А ще излезете ли на МНОГОЛЮДЕН ПРОТЕСТ срещу Некадърното Радево Управление,хвърлящо България в Дълговата Спирала?

    15:51 23.09.2026

  • 67 Ами да теглим още 5 милиарда евро

    5 1 Отговор
    кредити поне тогава че да компенсираме инфлацията която изяде детските надбавки от по 25 евро ! .. Рундю Радев кво още чака

    15:53 23.09.2026

  • 68 След Румен

    2 1 Отговор
    Лупи ще ви оправи!

    15:53 23.09.2026

  • 69 Скоро

    4 1 Отговор
    и Крадьо ще "изяде" нещо неокастрено!

    15:54 23.09.2026

  • 70 абсолют

    3 1 Отговор
    Облагат ваучерите за храна с 7% ! ЧЕСТИТО!!!

    Коментиран от #82

    15:54 23.09.2026

  • 71 Джжжжоoo пaaааццyyууллaaaa👋😁💯👈

    3 1 Отговор
    Никаква оставка румба. Тези, които излъга да гласуват за теб трябва да си изпият горчивата чаша докрай.

    15:54 23.09.2026

  • 72 Стенли

    3 2 Отговор

    До коментар #34 от "Инфлацията":

    Я пак , помисли , не беше ли Радев лъжеца , като каза на Костадинов , че не може да се отмятаме , от поетите договори , и отказа да инициира референдум , и тофавара хората от Възраждане , тръгнаха в , студ , пек , по площадите да събират подписи , и събраха над 600 хиляди , а другите партии се подиграха с хората и ни набутаха в клуба на рогатите , а Радев поиска писма референдум , когато мача беше вече свирен и се знаеше, чеще ни набутат в клуба на рогатите,и дори тогава не ги е в есъл в НС ,а се наложило Костадинов да го внесе единствено Възраждане се бориха искрено за запазване на българския лев ,така , че за мен Радев е един лъжец😡👎

    Коментиран от #77

    15:55 23.09.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 факти ,

    3 1 Отговор
    Облагат ваучерите за храна с 7% ! ЧЕСТИТО!!!

    15:55 23.09.2026

  • 75 дО ГОДИНА ИЛИ

    4 1 Отговор

    До коментар #36 от "Окооо":

    ПЪК ДВЕ-ТРИ тоа бок.-лук ще унищожи България! Да фърля кърпата и да изчезва с 200 къде туркия!

    15:56 23.09.2026

  • 76 Пари

    3 0 Отговор
    за екскурзии да Америка има!

    15:56 23.09.2026

  • 77 Точно

    2 0 Отговор

    До коментар #72 от "Стенли":

    така беше! Прав си на 100 процента! Тоя излезна по-голем лъжец и от боко!

    15:58 23.09.2026

  • 78 Че може естествено

    4 0 Отговор

    До коментар #53 от "Я сега и аз да го играя гадняр":

    Военно-медицинска ДЕТСКА национална болница за 1 милиард евро от бюджета на министерството на отбраната. Филиал на ВМА ! Никакъв проблем нито с терена, нито с финансирането, нито и с кадровото обслужване. Може ама надали милитаристичната сган ще иска ...

    15:58 23.09.2026

  • 79 Джжоооo пaaaацццyyуулaaa👋😁💯👈

    2 0 Отговор
    Днес барел петрол спадна на 96 долара барел а при мунчо моя лидер дизела е вече 2 евро. Преди 7 месеца при Андрей Гюров барел петрол 126 долара литър дизел 1.60 евро и даваше компенсации 20 цента на литър. Аз нямам кола и танцувам че шефа мунчо кРадев ви подлага на геноцид. Още като пое властта вдигна винетки с 30% ,от 1 юли ток,вода и парно за 5 месеца хранителни продукти с 20% . Сега цигарите и алкохол. Слогана на шефа мунча кРадев преди изборите беше - " Стоп на инфлацията! Знаем - можем - ще успеем"
    Шефа кРадев успя но за себе си и олигархията зад него!
    За вас един чепат целия дълбоко!
    Наздраве пингвини клети🍾🍷🥂

    16:04 23.09.2026

  • 80 Пламен

    1 0 Отговор
    Младите може би разбраха какви тъпунгери ни командваха в казармата.

    16:04 23.09.2026

  • 81 Джжжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈

    0 0 Отговор
    Днес барел петрол спадна на 96 долара барел а при мунчо моя лидер дизела е вече 2 евро. Преди 7 месеца при Андрей Гюров барел петрол 126 долара литър дизел 1.60 евро и даваше компенсации 20 цента на литър. Аз нямам кола и танцувам че шефа мунчо кРадев ви подлага на геноцид. Още като пое властта вдигна винетки с 30% ,от 1 юли ток,вода и парно за 5 месеца хранителни продукти с 20% . Сега цигарите и алкохол. Слогана на шефа мунча кРадев преди изборите беше - " Стоп на инфлацията! Знаем - можем - ще успеем"
    Шефа кРадев успя но за себе си и олигархията зад него!
    За вас един чепат целия дълбоко!
    Наздраве пингвини клети🍾🍷🥂

    16:05 23.09.2026

  • 82 Изцяло ваучерите

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "абсолют":

    трябва да се премахнат! Или само за пенсионерите да има. Единствено ощетяват фиска и нищо друго

    16:05 23.09.2026

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