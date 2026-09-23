Инфлацията при Румен Радев изяде детските надбавки от 25 евро

Фондация "Мама има работа" настоява за обвързване на майчинството през втората година с минималната работна заплата и за сериозно увеличаване на детските надбавки в рамките на Бюджет 2027. Според организацията настоящите социални плащания са напълно обезценени от инфлацията, а държавата трябва да изгради цялостна структура за подкрепа на жените, които се връщат на пазара на труда, съобщават от Bulgaria ON AIR.
Искания за финансова адекватност
В подготвяната нова бюджетна рамка се очаква увеличение на средствата за майчинство през втората година, както и ръст на стимулите при по-ранно завръщане на майката на работното ѝ място.
Според представителите на неправителствения сектор ключовите реформи трябва да залегнат в дългосрочната рамка за следващата година.
"Когато изпратихме становище за Бюджет 2026, ние всъщност акцентирахме върху Бюджет 2027, защото тогава са възможни по-големите промени. Едно от исканията ни беше майчинството през втората година да бъде обвързано като процент от минималната работна заплата, но не повече от нетната минимална работна заплата. Това влиза на дневен ред в Бюджет 2027", посочи Веселина Панайотова от Фондация "Мама има работа".
Тя подчерта, че настоящите детски надбавки от около 25 евро на месец са напълно неадекватни на съвременните икономически реалности. Данъчното облекчение за работещите родители, което възлиза на малко над 300 евро на дете годишно, също има нужда от актуализация, тъй като размерът му не е променян от години. Специален интерес буди и обсъжданият пакет за данъчни облекчения при извънкласни дейности.
Инфлацията изпреварва помощите
Въпреки заявената воля за повишаване на социалните плащания, остава неяснотата с какъв точен процент ще бъдат индексирани те. За да илюстрира обезценяването на парите, Панайотова даде пример с ежедневните разходи на учениците.
"Бях изненадана край училището на моето дете, където се продава бърза храна - дюнери. Ако преди един е струвал 3,50, в момента малкият е 5 евро. Може да си представите 25 евро колко обяда на ден могат да купят. Адекватният размер е различен за всеки родител", обясни тя.
Сравнение с европейския модел
В голяма част от европейските държави социалните системи функционират на съвсем различен принцип. В Германия например детските надбавки за лица до 18 години са в пъти по-високи и се изплащат независимо от доходите на родителите.
"Нашата надбавка е обвързана с доходите на семейството, т.е. работещите родители над минимална работна заплата, много рядко могат да получат тези детски надбавки. Този критерий дава възможност само на определен кръг родители да получават тези надбавки, и пак те не са достатъчни за месечна издръжка на дете", категорична е Панайотова.
На този фон се предвижда увеличение на стимула при завръщане на майката на работа да достигне 75 процента от нейния доход, при условие че детето не е прието в общинска ясла или детска градина. Според експертите обаче само финансовите стимули не решават проблема напълно, а е необходимо изграждането на цялостна система за подкрепа и гъвкавост, която да улесни интеграцията на жените обратно в професионалната среда.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 За Пенсиите !
Краде и Прибира От където !
Каквото !
И Както !
Си Реши !
Коментиран от #33, #36
15:20 23.09.2026
2 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
Коментиран от #35
15:21 23.09.2026
3 Пепи
Коментиран от #12, #39
15:21 23.09.2026
4 АГАТ а Кристи
Общата пазарува ли, или УБО носи всичко на готвачкачта и домашната и прислужница ???
15:21 23.09.2026
5 Обикновен
когато аз ходех на училище родителите правеха закуска на децата си, а не им даваха пари да ядат боклуци!
Може би и върху това трябва да се помисли?!
15:22 23.09.2026
6 az СВО Победа 81
15:22 23.09.2026
7 Филипов
Коментиран от #41
15:22 23.09.2026
8 КРААААДЕВВВ
15:24 23.09.2026
9 Лъжа
15:25 23.09.2026
10 Не е ли инфлацията
15:25 23.09.2026
11 Брежнев
15:25 23.09.2026
12 БОЦ - ко
До коментар #3 от "Пепи":Пепиии....., Пепи,
Явно радевия те цепи! 😂
15:26 23.09.2026
13 Последния Софиянец
15:27 23.09.2026
14 Генерал
15:27 23.09.2026
15 А инфлацията
15:28 23.09.2026
16 ШЕФА
15:28 23.09.2026
17 Оставка!!!!
15:29 23.09.2026
18 Въпрос
15:29 23.09.2026
19 Пламен
15:30 23.09.2026
20 Не съм гласувал за Радев, но
15:31 23.09.2026
21 Анонимен
15:32 23.09.2026
22 Оставка!!!
Коментиран от #32
15:32 23.09.2026
23 Окококорена инфлация
15:33 23.09.2026
24 Буда
15:33 23.09.2026
25 Направете си справка
15:35 23.09.2026
26 Направихте Го Феодал !
Прави !
Каквото Си Иска !
15:35 23.09.2026
27 Още колко
15:35 23.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Плащаме данък
15:36 23.09.2026
31 Феликс Дж
15:36 23.09.2026
32 Не Искат !
До коментар #22 от "Оставка!!!":Да Регулират !
Доходите !
15:37 23.09.2026
33 Ква инфлация
До коментар #1 от "За Пенсиите !":нали сме вързани към еврото?!?
15:37 23.09.2026
34 Инфлацията
Коментиран от #72
15:37 23.09.2026
35 Слава
До коментар #2 от "СЛАВА БЪЛГАРИЯ":Костадинов ще поправи грешката..
15:37 23.09.2026
36 Окооо
До коментар #1 от "За Пенсиите !":Държава, ограбвана 35 години, няма как да се оправи за 5 месеца! Само остроъгълен тъпоъгълник, може да си помисли , че може! Особено при този бюджет при заварено положение! Нека минат година, две, три и тогава ще си проличи !!!!
Коментиран от #40, #75
15:38 23.09.2026
37 А помните ли фалшивите данни за инфлация
15:38 23.09.2026
38 Прогреса
До коментар #29 от "PDF формат":нали дойде,уж да го оправи?
Коментиран от #42
15:38 23.09.2026
39 Така е
До коментар #3 от "Пепи":изяде им баничките и им изпи айрянчетата.., а на олигарсите им сви сърмите..
15:39 23.09.2026
40 Кого
До коментар #36 от "Окооо":заблуждаваш?
15:39 23.09.2026
41 Може и той да не е Първопричината !
До коментар #7 от "Филипов":Но поддържа положението На Статуквото !
15:40 23.09.2026
42 Е ! Е Е !
До коментар #38 от "Прогреса":Сега Ще Те Оправи !
15:41 23.09.2026
43 Верну бе
15:41 23.09.2026
44 Ква инфлация бре
Коментиран от #53
15:41 23.09.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Стенли
15:43 23.09.2026
47 За Боташ
15:43 23.09.2026
48 Карай
15:43 23.09.2026
49 Идиоти
От 5 години инфлацията расте непрекъснато. Година преди изнудването с еврозоната и престъпното лъгане на поредица правителства инфлацията скочи двуцифрено. Сега поредният лъжец само поддържа горивото в полза на бандити и ояли се мошеници. Нищо ново. Тече съдирането на поредната кожа от гърба на териториалните мижитурки. Не е много страшно, не е нещо невиждано. Но въпросният червей напира и ще ни вкара в по-голяма беля - война. Мисля, че дори вече сме с единия крак в горещия катран.
15:44 23.09.2026
50 Нормално
15:44 23.09.2026
51 до редакцията
Според официалните данни на Националния статистически институт (НСИ), месечното движение на цените (Индекса на потребителските цени - ИПЦ) от май 2026 г. до последните отчетени данни за август 2026 г. е следното:
Май 2026 г.: 0.0% (нулева месечна инфлация)
Юни 2026 г.: -0.9% (дефлация — спад на цените, дължащ се главно на поевтиняване при горивата, храните и сезонните стоки)
Юли 2026 г.: +0.8% (увеличение на цените, водено от летните почивки, хотелите и организираните пътувания)
Август 2026 г.: +0.6% (умерено покачване на месечна база, главно при горивата и транспортните услуги)
Обща натрупана инфлация за периода (Май – Август 2026 г.) Натрупаното изменение на ценовите равнища за тези четири месеца взети заедно е около +0.5% (или почти минимална промяна), тъй като дефлацията през юни практически неутрализира голяма част от покачването през юли и август.
С чиста съвест мога да ви нарека МАНИПУЛАТОРИ!
Коментиран от #54
15:44 23.09.2026
52 Хаха
15:45 23.09.2026
53 Я сега и аз да го играя гадняр
До коментар #44 от "Ква инфлация бре":Абе Рундю, с тея "разходите за отбрана" дали не можеш една Военно-медицинска ДЕТСКА национална болница за 1 милиард да направиш ? А? Или вие сте толкова смотано повредени индивиди че е абсурдно и да си го помислите даже? .... Кажи бе паткан ?
Коментиран от #78
15:46 23.09.2026
54 Ха ха
До коментар #51 от "до редакцията":ха ха Изтрепа шараните
15:46 23.09.2026
55 Той
Не, че защитавам Бойко Борисов, НО до сега да сте се вдигнали на протести! А този го оставяте да си прави каквото си иска!
15:46 23.09.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Газ
15:48 23.09.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 За инфлацията е ясно
15:49 23.09.2026
60 Поправка
Коментиран от #64
15:49 23.09.2026
61 Горивата скочиха
15:50 23.09.2026
62 Боташ
15:50 23.09.2026
63 🤔🤔🤔🤔
15:50 23.09.2026
64 И за МРЗ
До коментар #60 от "Поправка":еврото ли е виновно?А за винетки и всички държавни такси?
15:51 23.09.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 оня с коня
15:51 23.09.2026
67 Ами да теглим още 5 милиарда евро
15:53 23.09.2026
68 След Румен
15:53 23.09.2026
69 Скоро
15:54 23.09.2026
70 абсолют
Коментиран от #82
15:54 23.09.2026
71 Джжжжоoo пaaааццyyууллaaaa👋😁💯👈
15:54 23.09.2026
72 Стенли
До коментар #34 от "Инфлацията":Я пак , помисли , не беше ли Радев лъжеца , като каза на Костадинов , че не може да се отмятаме , от поетите договори , и отказа да инициира референдум , и тофавара хората от Възраждане , тръгнаха в , студ , пек , по площадите да събират подписи , и събраха над 600 хиляди , а другите партии се подиграха с хората и ни набутаха в клуба на рогатите , а Радев поиска писма референдум , когато мача беше вече свирен и се знаеше, чеще ни набутат в клуба на рогатите,и дори тогава не ги е в есъл в НС ,а се наложило Костадинов да го внесе единствено Възраждане се бориха искрено за запазване на българския лев ,така , че за мен Радев е един лъжец😡👎
Коментиран от #77
15:55 23.09.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 факти ,
15:55 23.09.2026
75 дО ГОДИНА ИЛИ
До коментар #36 от "Окооо":ПЪК ДВЕ-ТРИ тоа бок.-лук ще унищожи България! Да фърля кърпата и да изчезва с 200 къде туркия!
15:56 23.09.2026
76 Пари
15:56 23.09.2026
77 Точно
До коментар #72 от "Стенли":така беше! Прав си на 100 процента! Тоя излезна по-голем лъжец и от боко!
15:58 23.09.2026
78 Че може естествено
До коментар #53 от "Я сега и аз да го играя гадняр":Военно-медицинска ДЕТСКА национална болница за 1 милиард евро от бюджета на министерството на отбраната. Филиал на ВМА ! Никакъв проблем нито с терена, нито с финансирането, нито и с кадровото обслужване. Може ама надали милитаристичната сган ще иска ...
15:58 23.09.2026
79 Джжоооo пaaaацццyyуулaaa👋😁💯👈
Шефа кРадев успя но за себе си и олигархията зад него!
За вас един чепат целия дълбоко!
Наздраве пингвини клети🍾🍷🥂
16:04 23.09.2026
80 Пламен
16:04 23.09.2026
81 Джжжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈
Шефа кРадев успя но за себе си и олигархията зад него!
За вас един чепат целия дълбоко!
Наздраве пингвини клети🍾🍷🥂
16:05 23.09.2026
82 Изцяло ваучерите
До коментар #70 от "абсолют":трябва да се премахнат! Или само за пенсионерите да има. Единствено ощетяват фиска и нищо друго
16:05 23.09.2026