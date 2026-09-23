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Мартин Карбовски: Слави Трифонов е бутнал плочата на Петрохан. Аз бях с него

Мартин Карбовски: Слави Трифонов е бутнал плочата на Петрохан. Аз бях с него

23 Септември, 2026 09:39 4 065 117

  • петрохан-
  • мартин карбовски-
  • слави трифонов-
  • плоча-
  • педофилия-
  • ивайло калушев

Държавата позволява извращения на паметта и истината

Мартин Карбовски: Слави Трифонов е бутнал плочата на Петрохан. Аз бях с него - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Журналистът Мартин Карбовски съобщи в социалните мрежи, че е присъствал лично на премахването на незаконната паметна плоча на прохода Петрохан, която по-рано днес лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов заяви публично в социалните мрежи, че е разрушил. Монументът, почитащ извършителя на жестоките убийства от февруари 2026 година и неговите жертви, предизвика остра обществена реакция.

Предварително предупреждение

В публикацията си телевизионният водещ потвърждава, че акцията е била планирана, като се позовава на свое предишно изказване в ефир.

"Слави Трифонов е бутнал плочата на Петрохан. Аз бях с него, както предупредих в последното ни живо предаване - ако не я махнете - ние ще я махнем", сподели Карбовски в профила си.

Журналистът, който в началото на септември бе номиниран именно от парламентарната група на "Има такъв народ" за член на Съвета за електронни медии, открито призовава и останалите присъствали на място да заявят участието си. Според него държавните институции са допуснали възхваляване на престъпления, което е наложило техните крайни действия.

"Държавата позволява извращения на паметта и истината. Някой трябва да ги спре. Нека всеки, който беше с нас си признае", допълва той.

Скандалът с монумента

Действията на Карбовски и Трифонов идват броени часове, след като бившият телевизионен водещ публикува остра позиция, в която нарече съществуването на плочата позор и възхвала на беззаконието. Паметникът е издигнат на мястото, където в началото на годината започна разплитането на една от най-мрачните криминални мистерии у нас. Върху него, наред с перо в цветовете на дъгата и нож, са били изписани имената на убиеца Ивайло Калушев и неговите жертви, сред които и петнадесетгодишно момче. Лидерът на политическата формация критикува остро община Берковица за бездействието по случая.

Трагедията от февруари

Случаят "Петрохан" от февруари 2026 година завърши с шест жертви и разтърси цялото общество. Тогава пред изгорялата сграда на бившата хижа на прохода бяха намерени простреляни трима мъже. Разследващите категорично установиха, че те са били подтикнати към самоубийство от ръководителя на затворената им група.

Седмица по-късно в кемпер край връх Околчица бяха открити убити непълнолетен младеж и още един мъж, заедно с трупа на техния лидер Ивайло Калушев. Експертизите и анализите на криминалните психолози доказаха, че Калушев е ръководил деструктивен култ, упражнявал е жесток контрол и е извършвал сексуални посегателства над членовете. Когато престъпленията му са били пред разкриване, той е елиминирал останалите свидетели и е сложил край на живота си с револвер.

Разследването отхвърли първоначалните конспиративни версии за политически убийства, като ограничи мотивите до тежката психопатология на извършителя, чието име предизвика скандала с разрушената днес паметна плоча.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Първо на есичкото

    4 14 Отговор

    До коментар #1 от "Испански":

    Соя в България

    09:43 23.09.2026

  • 3 Поредния шумкар

    42 57 Отговор
    готов за саморазправа с тези които не са съгласни с тях,
    От 1944 год. е така.
    Без съд и присъда са избити 2000 човека като фашисти, а то в територията е нямало фащизъм, за справка на Нюрбергския процес са осъдени на смърт 10 нацисти.
    Тея не падат по-долу от окупаторите - руския ботуш. Но си карат отпуската и авоарите в западна Европа. Лицемери.

    Коментиран от #11, #24, #42, #46

    09:43 23.09.2026

  • 4 бкп-дс

    55 40 Отговор
    всички са убити в хижата,а трима от убитите са транспортирани до околчица за заблуда на обществото!

    Коментиран от #9, #35

    09:45 23.09.2026

  • 5 Краси

    53 51 Отговор
    А защо Слави не тръгне по гробищата и не унищожи надгробните плочи на всички които преди и след 09.09 са убивали хора без съд и присъда?

    Коментиран от #12, #37

    09:46 23.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Без име

    42 8 Отговор
    Тежко съдят, затова са на тоя хал - пари бол, щастие няма.

    09:47 23.09.2026

  • 8 Плочи за

    46 20 Отговор
    Цялата жълтопаветн колектив

    Коментиран от #20

    09:47 23.09.2026

  • 9 хмм

    16 5 Отговор

    До коментар #4 от "бкп-дс":

    Падането редовното правителството има ли връзка със случая според вас?

    09:47 23.09.2026

  • 10 поздрави

    77 35 Отговор
    Нито Карбовски , нито Трифонов са от любимците ми . Дори - никак не ги долюбвам , НО - за разрушаването на този "връх" на човешкото падение , малоумие и ненормалност - искрено ги поздравявам !!!

    Коментиран от #39, #115

    09:47 23.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Не им давай идеи

    37 43 Отговор

    До коментар #5 от "Краси":

    Чалгата е сатанист, а за тях оскверняването е ритуал.

    Коментиран от #17

    09:48 23.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Поговорката

    27 39 Отговор
    е: Който Сее Ветрове Жъне Бури - Който Бута Плочи Го Заравят Ж.

    09:49 23.09.2026

  • 15 Има ни пак

    35 46 Отговор
    Тия маймуни от ИТН освен да рушат и развалят друго не могат.

    Коментиран от #32, #98

    09:50 23.09.2026

  • 16 Анализатор

    60 24 Отговор
    Петроханската школа е плод на управлението на ППДБ. Надежда Йорданова за рекордно кратко време регистрира НПО на Калушев, Васил Терзиев го спонсорира, академик Денков лицензира Петроханския свободен университет "Космос" който да подготвя деца за школата, придоби и академична степен в този университет, бившия министър на околната среда и водите, от зелените сключи договор с НПО за охрана на Балкана и по този начин му гарантира държавно финансиране, Заедно с Терзиев непрекъснато посещаваха хижата на Калушев в Петрохан, Кандев допусна единствения свидетел да изчезне в Мексико.
    Сеа Петроханската школа издига за президент и вицепрезидент Гюров и Кандев от благодарност....

    Коментиран от #54

    09:50 23.09.2026

  • 17 Спомняте си

    31 16 Отговор

    До коментар #12 от "Не им давай идеи":

    Оскверниха и Народното събание с гнусния си език.

    09:50 23.09.2026

  • 18 Добрата новина е,че

    31 44 Отговор
    Тези двамата няма да оставят нищо и никой след себе си. Даже няма да има кой да им сложи плоча!
    С идването на прогресивните л@uната отново изплуваха на повърхността- Дачков, Карбовски,Чалгаря…

    Коментиран от #45

    09:50 23.09.2026

  • 19 Браво на Славчо !

    58 22 Отговор
    В случая е прав!

    Майката на Николай може да слага надгробна площа на гроба му, каквато си иска, но не и паметна плоча!

    Паметната плоча е публична, не сме длъжни да почитаме сбърканите им разбирания.
    Да си почита хомофилията в семеен кръг.

    Коментиран от #36

    09:50 23.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 бутнал или премахнал / потрошил?

    15 22 Отговор
    е нали я потрошил сега пък я бил бутнал когато буташ нещо то не троши или карбовски незнае да борави правилно с думите в българския език или нещо друго има някой лъже ? добре са направили че са махнали този педофилски мономент на убитите бандитчета !!! няма самоибийства разберете го най-после …

    09:52 23.09.2026

  • 23 007 лиценз ту кил

    8 6 Отговор
    АЗ БЯХ ТАМ!

    09:52 23.09.2026

  • 24 тц тц

    32 8 Отговор

    До коментар #3 от "Поредния шумкар":

    А по времето на хан Аспарух знаеш ли що народ са убити без съд и присъда...само не знам това какво общо има с педофила Калушев и статията.

    Коментиран от #29

    09:53 23.09.2026

  • 25 Паметник !

    33 5 Отговор
    За Падението !

    На Една Страна !

    09:53 23.09.2026

  • 26 мдаа

    12 22 Отговор

    До коментар #20 от "миме":

    Още сатанизъм от комуноидните изроди...

    09:53 23.09.2026

  • 27 Оооо

    18 33 Отговор
    Има купища паметни плочи на загинали в катастрофи, намиращи се по шосетата. Защо инвалида не се опита да ги разруши и тях?

    Коментиран от #30, #31

    09:53 23.09.2026

  • 28 такси

    3 0 Отговор
    Зачетох се в коментарите и установх ,че много @ткачалки има в тази държава, много. Не очаквах, ама ПП/пе..ли-пед.фили/ бол???!!! После се чудим, що сме на такова дередже.

    09:54 23.09.2026

  • 29 Интересно

    11 19 Отговор

    До коментар #24 от "тц тц":

    Хан Аспарух е български цар, защо го сравняваш с окупаторите?

    Коментиран от #33

    09:54 23.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Никъде по света не правят така

    21 5 Отговор

    До коментар #27 от "Оооо":

    Паметните плочи край пътищата трябва да бъдат премахнати от тези, които са ги поставили.

    09:56 23.09.2026

  • 32 Зипо

    31 7 Отговор

    До коментар #15 от "Има ни пак":

    а кой руши паметника на съветската армия?!

    09:56 23.09.2026

  • 33 Ужас

    22 2 Отговор

    До коментар #29 от "Интересно":

    Хан Аспарух бил цар? Ако не знаеш "хан" е титлата на Аспарух, а не малкото му име "българино"!

    Коментиран от #48

    09:57 23.09.2026

  • 34 мааа

    36 7 Отговор
    жълтопаветнитесектанти като събориха МОЧА и пируваха с торти от крайници и главички !!

    Коментиран от #73

    09:57 23.09.2026

  • 35 не са транспортирани

    12 18 Отговор

    До коментар #4 от "бкп-дс":

    те сами да отишли до там последното им ползване на старлинк е точно от тази точка трябвало е да потвърдят пристигането на локацията !!! знаеш ли кой има достъп до старлинк? тези които са ги извикали са ги очистили калушев е дрогиран а децата измъчвани за да кажат нещо важно и после са избити веществото откито в кръвта на калушев те прави кашкавал използва се за неутрализиране на опасни/проблемни лица в подобни случаи!!! мога и още да ти обяснявам за убийствата но за сега толкова и пак ще кажа никой от групата педофили не се самоубил (всъщност педофила е бил само калушев другите са ми били верни слуги)

    09:58 23.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 защото

    19 15 Отговор

    До коментар #5 от "Краси":

    плочите им не са на главен път който е туристическа дестинация и не са били педофили..! още повснения искаш ли?

    09:59 23.09.2026

  • 38 Браво

    28 12 Отговор
    На Слави и Карбовски !!Кмеството да понесе отговорност !

    09:59 23.09.2026

  • 39 не първосигнален

    15 19 Отговор

    До коментар #10 от "поздрави":

    мъртвите не могат да се защитят,а най-лесно е да вземете страната на убийците! а какво стана с един от внедрените агенти на данс,който си е жив и здрав и го изкараха от българия?

    10:00 23.09.2026

  • 40 жъртопаветен петрухански елф

    16 5 Отговор
    Колко грубо е действал.Като животно с невръстен паметник.

    10:00 23.09.2026

  • 41 ППДБ иска справедливост

    21 4 Отговор
    Защо посегна на на най-святото ни ?

    10:01 23.09.2026

  • 42 Лама Кифла

    24 5 Отговор

    До коментар #3 от "Поредния шумкар":

    осъдени са убийците на Стамболийски, на децата от Ястребино, на Гео Милев на Вапцаров, на партизани, на 15000 еврей от Македония,.... въвлекли страната във война.....палили са къщи на ятаци........Слави не става за политик но браво за случая

    10:01 23.09.2026

  • 43 жълтопаветен петрухански елф

    19 6 Отговор
    София прайд ще сезира Хелзинския комитет.

    10:03 23.09.2026

  • 44 И аз бях с вас

    24 4 Отговор
    И аз мислено бях с вас. Стига толкова извращяния с дечицата, не на сороския комунизъм.

    10:03 23.09.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Мдааааааа

    24 3 Отговор

    До коментар #3 от "Поредния шумкар":

    Не знам дали е имало фашисти. Но е имало хора които са рязали партизански глави. Снимали са се с гордост с тях и са получавали парични награди. Имало е обявена парична награда за отрязана партизанска глава. Това е много хуманно и демократично, нали? Та именно такива хора са осъдени от народния съд на смърт. Имало си е снимки с главите и списък с получилите награди. По тези неща са и осъдени.

    Коментиран от #78, #102

    10:03 23.09.2026

  • 47 Справедливия начин

    20 6 Отговор
    Хем смешно ,хем гнусно. Едно същество с купена диплома за средно образование и без нито ден трудов стаж няколко години въртя на малкия си пръст умнокрасИвите. Направи ги на маймуни. Да им п.Икам на образовАнията от университети и академии. Съдбата им се подигрА по най-справедливия начин.

    10:04 23.09.2026

  • 48 Ти си ужас

    3 13 Отговор

    До коментар #33 от "Ужас":

    Хановете са измислица на комунистите! Българите винаги са имали царе!

    Коментиран от #58, #61

    10:05 23.09.2026

  • 49 Оня

    14 12 Отговор
    Слави излъга за 90 процента от предизборните си обещания,но в случая го поздравявам! Явно жълто паветните от дума не разбират трябва кол! А тия които плюят по Карбовски и Дачков могат единствено да дишат прах след тях!

    10:05 23.09.2026

  • 50 Чума

    9 14 Отговор
    Колко ще е закъсала Йотова, че да впрегнат тези странни хора - Мартин Славов да и правят кампанията!? Не е хубаво да се чупят надписи, щом властта не възразява! И на мен околната архитектура не ми допада, но не посягам към хексоген, динамит и тринитротолуол!

    Коментиран от #63, #83

    10:05 23.09.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 прохода Петрохан

    23 6 Отговор
    Да стане с указ "прохода Педофил" ! Или "прохода на педофилите от ПП-ДБ" ..

    10:06 23.09.2026

  • 54 Ъъъ само да добавя

    11 3 Отговор

    До коментар #16 от "Анализатор":

    Лицензът е разширен при Галин Цоков (радево служебно правителство на Главчев). Същият му отпуска и 1 милион на година субсидия.
    Пропускат ги хората тия работи

    10:08 23.09.2026

  • 55 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩

    5 7 Отговор
    И двамата сте пълни Джендъри 😅😂

    10:09 23.09.2026

  • 56 Колко героично?!

    15 16 Отговор
    Лакомият слагач Карбовски и подлецът Славчо пак обработват ошашавеното общество и отклоняват вниманието от убийствено дивашките закони на победилата мутроолигархия.
    Откачено, абсурдно и отчайващо беззаконие!
    Няма по-опасни престъпници, от овластените престъпници и обслужващите ги мършояди.
    Просто прелест!

    Коментиран от #72, #75

    10:09 23.09.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 демокрация и царе

    6 1 Отговор

    До коментар #48 от "Ти си ужас":

    Като сегашния ви цар Киро

    Коментиран от #66

    10:09 23.09.2026

  • 59 Абе

    3 1 Отговор

    До коментар #52 от "КОЙ?":

    Казах ти в другата тема, къ си се разпенявил ше земеш да получиш инфаркт.

    10:09 23.09.2026

  • 60 49 - и Оня

    9 13 Отговор
    Праха на Дачковото мазно нищожество и на побратима му Карбовски бягай да дишаш ти! И не само праха, дишай и пърднята им ! Те са отвратителни и жалки лакеи на "прогресивната" пасмина, която излъга и измами цял един народ!

    Коментиран от #77

    10:10 23.09.2026

  • 61 освен това

    5 2 Отговор

    До коментар #48 от "Ти си ужас":

    "Цар" произлиза от думата "ЦезАР" (владетел).

    10:11 23.09.2026

  • 62 Много важно

    11 14 Отговор
    Реанимират се политически трупове и пропаднали псевдо журналисти .
    Наздраве на Карбовски !!!!
    Слави лъжеца отново изпълзя !!!
    Оставете мъртвите да почиват в мир .

    10:11 23.09.2026

  • 63 Ах Ох

    10 2 Отговор

    До коментар #50 от "Чума":

    Ти посягаш само към дъгата, ахахахахахаааа 🌈🤣🖕

    10:11 23.09.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 бай Иван

    17 5 Отговор
    Не съм бил, но ме бройте за присъствал. Тези простотии най-после трябва да спрат и държавата да не се занимава с месеци със една секта та и паметници да и се слагат.

    10:11 23.09.2026

  • 66 НЕ!

    4 0 Отговор

    До коментар #58 от "демокрация и царе":

    Той е ваш цар, като Винету.

    10:12 23.09.2026

  • 67 Паметната плоча на прохода Петрохан

    12 6 Отговор
    е поставена в близост до отбивката за хижа „Петрохан“ на главния път през прохода. Място: На отбивката за хижата, тъй като достъпът до самата хижа е бил блокиран.
    Конструкция: Представлява 600-килограмова морена (каменен блок) с паметна плоча.
    Повод: Поставена е от близки и приятели от ПП-ДБ в памет на загиналите в трагичните инциденти на хижа „Петрохан“ и връх Околчица. Паметната плоча на прохода Петрохан обаче не е била поставена на частен терен. Тя е била монтирана незаконно на публична общинска (или държавна) територия – на самото кръстовище между главния път през прохода Петрохан и отбивката за бившата хижа „Петрохан“.

    Коментиран от #74, #81, #84

    10:12 23.09.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 КОСТЯ ДЪ ПРОСТЯ

    3 9 Отговор
    ТИЯ МЕ ИЗПРЕВАРИХА .

    КАК НЕ СЕ СЕТИХ ПРЕДИ ТЯХ ДА БУТНА
    ПЛОЧАТА .

    ВСИЧКИ ЩЯХА ДА БЪДАТ ВЪВ ВЪЗТОРГ

    ИЗБОРИ ИДВАТ ВРЕМЕ ДА СЕ ПРАВИ ПР.

    10:15 23.09.2026

  • 70 Свобода или наклонена картофска глава

    0 8 Отговор
    Картофски защо изпя Стоян Колев на ченгетата ! Няма да ти изпратя нищо по петриън или по-банкова сметка измекяр такъв.

    10:15 23.09.2026

  • 71 Е хубаво бре пичове

    4 8 Отговор
    И като я сложат ПП-ДБ-ейците с 10 м по на вътре в частният терен тогава тоя Слави и Карбовски какво ще направят да ги питам? А?

    Коментиран от #95

    10:16 23.09.2026

  • 72 Сега

    3 5 Отговор

    До коментар #56 от "Колко героично?!":

    много точно казано,за съжаление в нашата страна е пълно с некадъ...рници,и долни нагаж...дачи.

    10:16 23.09.2026

  • 73 Армията на Сатаната

    9 2 Отговор

    До коментар #34 от "мааа":

    И ритуалното ядене на глави и крайници от торта, и паметникът на пИдофилите с цветовете на дъгата са елемент от алгоритъма " прозорецът на ОвертоН". Така стъпка по стъпка ,като жаби в тенджера ни "обучават" да приемем сатанизма като нещо нормално. В първите репортажи от хижата показваха ,наред с фАлосите и една голяма рисунка на козЕл. Оказа се ,че това е персонаж от Стария завет - там този козЕл се казва Азазел и е предводител на Армията н Сатаната.

    Коментиран от #86

    10:17 23.09.2026

  • 74 Абе

    9 1 Отговор

    До коментар #67 от "Паметната плоча на прохода Петрохан":

    Така е. Да си я сложат у тех си и секи ден да бият чело у нея.

    10:17 23.09.2026

  • 75 Ако го беше направил

    2 3 Отговор

    До коментар #56 от "Колко героично?!":

    Костадинов
    Друга песен щеше
    Да пееш Лиг.лъо.

    10:17 23.09.2026

  • 76 А помните ли

    10 1 Отговор
    тортата с нарязани детски крайници с какъв аптит ,възторг и не скрито удоволствие си я хапнаха. А сега си направете торта. Да ви е сладко.

    Коментиран от #113

    10:17 23.09.2026

  • 77 Оня

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "49 - и Оня":

    Нисичък си в главата за да ти обърна внимание!

    Коментиран от #87

    10:17 23.09.2026

  • 78 Не знарх, че

    3 7 Отговор

    До коментар #46 от "Мдааааааа":

    На крадците от мандри им викали партизани...

    10:18 23.09.2026

  • 79 Луд умора няма

    1 7 Отговор
    е казал народа

    10:19 23.09.2026

  • 80 Големите портрети

    3 0 Отговор
    Не е ли в частен имот плочата. Едно време махнаха всички плочи на партизани и т.н. от фасадите и хората си ги прибраха по къщите.

    10:20 23.09.2026

  • 81 007 лиценз ту кил

    10 2 Отговор

    До коментар #67 от "Паметната плоча на прохода Петрохан":

    Само по себе си преместването на морената от мястото, на което е била в природата е незаконно. Също, както да разореш пясъчна дюна на морето.
    А уж са природозащитници!

    10:21 23.09.2026

  • 82 И защо е била

    6 0 Отговор
    със "съдействието на посолството на Израел в България" ? А?

    10:21 23.09.2026

  • 83 Сега

    6 4 Отговор

    До коментар #50 от "Чума":

    Напълно си прав,и неси ли дава сметка,че Йоца..Амстердамова се излага все повече,и повече...и дори на незаинтересованите им светна,че .......случаят Пет..рохан,е дело на убиици....Дел.та гард....

    10:21 23.09.2026

  • 84 И тая 600-килограмова морена

    7 1 Отговор

    До коментар #67 от "Паметната плоча на прохода Петрохан":

    Как и от къде я завлякоха? От Витоша ли?

    10:23 23.09.2026

  • 85 То стана модерно да се присламчваш

    5 2 Отговор
    Някой друг ще се запише ли при големите бутачи? Ако я бяха взривили ефектът щеше да бъде по-шумен. "Среднощна експлозия на прохода Петрохан! На мястото на педофилската паметна плоча зее кратер. Подозират украински дрон. Овчар чул подозрителен шум и след секунда оглушителен взрив. Кучето му избягало и още се крие. Подозират най-лошото. В обръщение към нацията Кандев посочва, че по негово време никой не е взривявал. Радев също заяви, че по темата трябва дебат."

    10:23 23.09.2026

  • 86 Сега

    3 3 Отговор

    До коментар #73 от "Армията на Сатаната":

    Пусни си болното въображение другаде...и все пак поздрави от Делта гард.....довечера Митьо Кара...тиста те кани ,да ти даде 10,20 хилядарки за текущи разходи....и още по-разгърнато въображение.

    Коментиран от #91

    10:24 23.09.2026

  • 87 Абе

    5 1 Отговор

    До коментар #77 от "Оня":

    Тоа педроханчик е толкова зле, че не знае отговор на коментар къ да напише.

    Коментиран от #107

    10:24 23.09.2026

  • 88 Αлфа Bълкът

    9 4 Отговор
    Затова никой никога няма да повярва за Петрохан, защото ей такива дето са сока на боклука тръгват да налагат хипотези и да се правят на герои.

    10:24 23.09.2026

  • 89 Ърп

    9 4 Отговор
    Калушев си ги гръмна,няма никакви мистерии.

    Коментиран от #103

    10:25 23.09.2026

  • 90 Хмм

    4 0 Отговор
    при първоначалната експертиза казаха, че по ръцете на Николай има барутни частици, може би е посегнал къмпистолета да се защити и затова е разстрелян в челото, а Алекс в гръб, гадно, между другото след като са го хванали с 10-годишно дете, тогава е бил на 17 години, по това време първите частни български телевизии вечер са показвали порно, Калушев напуска училище и семейството, живее в някакво село, за което говори Деян и започва да се занимава с екстремни спортове, после учи във вечерна гимназия

    10:26 23.09.2026

  • 91 Абе

    0 1 Отговор

    До коментар #86 от "Сега":

    Ти глей тебе да те не покани.

    10:26 23.09.2026

  • 92 Снежната кралица

    3 1 Отговор
    Прилича на жертвоприношение от чужбина

    10:27 23.09.2026

  • 93 В исторически и идеен план

    4 0 Отговор
    кръстосаните перо и нож са символ на тайното общество Quill And Dagger в университета Корнел от 90- те години на 19 век.
    Този университет е един от Ivy League в САЩ и от него произлиза само елит!

    Това, че перото е в цветовете на дъгата , е местна , българска добавка!
    Това носи силен хомосексуален подтекст.

    Идеологията на тайното общество е смесица от източен мистицизъм, западен глобализъм и юдаистко месианство.

    Коментиран от #105, #108, #111

    10:27 23.09.2026

  • 94 Алекса

    4 3 Отговор
    Ей Карбовски защо нападате най моралната секта на ППДБ ? Щом направят нова сглобка ще ти закрият канала !

    10:27 23.09.2026

  • 95 Наглост

    9 3 Отговор

    До коментар #71 от "Е хубаво бре пичове":

    Няма на 10 м там частен терен. Хижата е на километър-два от разклона. Често ходя за вода на чешмата след разклона и тоя паметник беше педофил-сатанинска наглост. Ум окрасивитЕтните могат да подадат заявление до държавата Петрохан да се прекръсти на ПеДрохан.

    Коментиран от #110

    10:27 23.09.2026

  • 96 Другарю Кар..бовски

    2 4 Отговор
    Пусни си болното въображение другаде...и все пак поздрави от Делта гард.....довечера Митьо Кара...тиста те кани ,да ти даде 10,20 хилядарки за текущи разходи....и още по-разгърнато въображение.

    10:28 23.09.2026

  • 97 Подозирам че тайно

    1 5 Отговор
    Карбовски и Славчо са я поставили за да правят панаири. Мурената ми прилича на тая дето в двора на Слави беше в столичния квартал „Бояна“ в София, в дясно от входната му врата ! Някой ако живее на близо да каже там ли е сега ?

    10:29 23.09.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Оня

    2 0 Отговор
    Жълтата пяна винаги изплува на повърхността,обикновенно е около три процента от общата маса но винаги е най отгоре! Забелязва се отдалеко ! Усеща се ( по миризмата) от далеко! Винаги иска да увеличи обема си , но винаги си остава с тия три процента! Отстраняването и елементарно,просто се обира с лъжица и отдолу си остава чистата вода!

    10:30 23.09.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Нффк

    2 0 Отговор
    Некви секти,извън бг

    10:32 23.09.2026

  • 102 Имало е

    0 4 Отговор

    До коментар #46 от "Мдааааааа":

    И хора, които са извършили най-кръвопролирния терористичен акт в света, като се изключи този от 11 септември в Ню Йорк. Храмът Света Неделя - над 250 убити, вкл и деца. Платени знаем от кого. И сега наследниците им са готови да вършат същото, като тези двама мизерабли от снимката. Всичко се връща.

    10:32 23.09.2026

  • 103 Точно така

    1 0 Отговор

    До коментар #89 от "Ърп":

    всички доказателства сочат за това.

    10:32 23.09.2026

  • 104 българина

    3 0 Отговор
    от Посолството ще накажат извършителите с отказ на визи до Краварленд, не че на някой му пука! не е незаконно да разрушиш. нещо незаконно! Все едно някой незаконно да си изхвърли боклука на поляната и аз да го изхърля, напротив , държавата трябва да ми плати!

    Коментиран от #112

    10:32 23.09.2026

  • 105 Най вече

    2 0 Отговор

    До коментар #93 от "В исторически и идеен план":

    "юдаистко месианство" но аз му викам Мосад ! Иначе за всичко си прав в случая

    10:33 23.09.2026

  • 106 Умен

    4 2 Отговор
    Тези са пълни олигофрени.Правосъдие в България може и да няма,но има Господ и той гледа.Всеки ще получи своето и когато трябва и неочаква.То защо трябва да сме лоши?

    10:34 23.09.2026

  • 107 Оня

    1 0 Отговор

    До коментар #87 от "Абе":

    Не си заслужава вниманието!

    10:34 23.09.2026

  • 108 Алхимичката

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "В исторически и идеен план":

    Има нещо гнило в Илинойс

    10:34 23.09.2026

  • 109 Извинявайте

    3 0 Отговор
    може ли някой учен да ми обясни: Кой и защо някой би поставел плоча на прохода, след, като хората са загинали на Околчица?

    10:35 23.09.2026

  • 110 Дон Педро

    1 0 Отговор

    До коментар #95 от "Наглост":

    Нещо такова

    10:36 23.09.2026

  • 111 Езика на Далай Лама

    3 0 Отговор

    До коментар #93 от "В исторически и идеен план":

    Никакви будисти не са били , а са компилирали всички сатанински девиации на ламаизма,юдаизма,масонството под похлупака на пИдофилията.Да сте видели един християнски символ там?

    10:37 23.09.2026

  • 112 Напротив!

    2 2 Отговор

    До коментар #104 от "българина":

    незаконно е да разрушиш нещо незаконно ! За справка Баба Алино примерно. Що не отидат смелчаците и там да рушат? А? Иначе много отворени го дават нали ? Циркове взели да ни играят и на интересни да се правят тея псевдокултурници смоотани. Реклама да си правят и с глупости хората да занимават

    Коментиран от #117

    10:38 23.09.2026

  • 113 Жалко

    0 1 Отговор

    До коментар #76 от "А помните ли":

    Да се оправдава една мерзост с друга мерзост, не е никак, ама никак интелигентно и не оправдава мерзавците!
    Джунглата настъпва.

    10:41 23.09.2026

  • 114 А ми

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Мдааа":

    Сащинските летци.

    10:43 23.09.2026

  • 115 истината

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "поздрави":

    Слави и другите направиха това което държавата не трябваше да допуска.Че и хвалебствени репортажи имаше по главните медии.Допускането на поставяне на този "паметник" е срамен акт на властта.Къде зяпаха от кметството в Берковица?Майката строи паметник на убиеца на сина си?Това го няма и в гръцката митология май.Поздравявам всички участници по премахването на това нещо.

    10:43 23.09.2026

  • 116 Цървул

    1 1 Отговор
    Търкулнала се тенджерката и си намерила похлупака .

    10:43 23.09.2026

  • 117 7676

    0 0 Отговор

    До коментар #112 от "Напротив!":

    Викаш реклама си правят, Ами що не отиде ти като си смелчага да си направиш реклама бе умния! Факт е че такива педофилски учения в България не трябва да съществуват! Не харесвам Слави които е първо проводник на чалгата ,но в случая бих му стиснал ръката! Ако знаех бих отишъл със тях! А амебите защитаващи петроханци са бездетни и безполезни образувания!

    10:46 23.09.2026

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