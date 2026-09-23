Мартин Карбовски: Слави Трифонов е бутнал плочата на Петрохан. Аз бях с него

Журналистът Мартин Карбовски съобщи в социалните мрежи, че е присъствал лично на премахването на незаконната паметна плоча на прохода Петрохан, която по-рано днес лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов заяви публично в социалните мрежи, че е разрушил. Монументът, почитащ извършителя на жестоките убийства от февруари 2026 година и неговите жертви, предизвика остра обществена реакция.

Предварително предупреждение

В публикацията си телевизионният водещ потвърждава, че акцията е била планирана, като се позовава на свое предишно изказване в ефир.

"Слави Трифонов е бутнал плочата на Петрохан. Аз бях с него, както предупредих в последното ни живо предаване - ако не я махнете - ние ще я махнем", сподели Карбовски в профила си.

Журналистът, който в началото на септември бе номиниран именно от парламентарната група на "Има такъв народ" за член на Съвета за електронни медии, открито призовава и останалите присъствали на място да заявят участието си. Според него държавните институции са допуснали възхваляване на престъпления, което е наложило техните крайни действия.

"Държавата позволява извращения на паметта и истината. Някой трябва да ги спре. Нека всеки, който беше с нас си признае", допълва той.

Скандалът с монумента

Действията на Карбовски и Трифонов идват броени часове, след като бившият телевизионен водещ публикува остра позиция, в която нарече съществуването на плочата позор и възхвала на беззаконието. Паметникът е издигнат на мястото, където в началото на годината започна разплитането на една от най-мрачните криминални мистерии у нас. Върху него, наред с перо в цветовете на дъгата и нож, са били изписани имената на убиеца Ивайло Калушев и неговите жертви, сред които и петнадесетгодишно момче. Лидерът на политическата формация критикува остро община Берковица за бездействието по случая.

Трагедията от февруари

Случаят "Петрохан" от февруари 2026 година завърши с шест жертви и разтърси цялото общество. Тогава пред изгорялата сграда на бившата хижа на прохода бяха намерени простреляни трима мъже. Разследващите категорично установиха, че те са били подтикнати към самоубийство от ръководителя на затворената им група.

Седмица по-късно в кемпер край връх Околчица бяха открити убити непълнолетен младеж и още един мъж, заедно с трупа на техния лидер Ивайло Калушев. Експертизите и анализите на криминалните психолози доказаха, че Калушев е ръководил деструктивен култ, упражнявал е жесток контрол и е извършвал сексуални посегателства над членовете. Когато престъпленията му са били пред разкриване, той е елиминирал останалите свидетели и е сложил край на живота си с револвер.

Разследването отхвърли първоначалните конспиративни версии за политически убийства, като ограничи мотивите до тежката психопатология на извършителя, чието име предизвика скандала с разрушената днес паметна плоча.