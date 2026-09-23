Мартин Карбовски: Слави Трифонов е бутнал плочата на Петрохан. Аз бях с него

Журналистът Мартин Карбовски съобщи в социалните мрежи, че е присъствал лично на премахването на незаконната паметна плоча на прохода Петрохан, която по-рано днес лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов заяви публично в социалните мрежи, че е разрушил. Монументът, почитащ извършителя на жестоките убийства от февруари 2026 година и неговите жертви, предизвика остра обществена реакция.
Предварително предупреждение
В публикацията си телевизионният водещ потвърждава, че акцията е била планирана, като се позовава на свое предишно изказване в ефир.
"Слави Трифонов е бутнал плочата на Петрохан. Аз бях с него, както предупредих в последното ни живо предаване - ако не я махнете - ние ще я махнем", сподели Карбовски в профила си.
Журналистът, който в началото на септември бе номиниран именно от парламентарната група на "Има такъв народ" за член на Съвета за електронни медии, открито призовава и останалите присъствали на място да заявят участието си. Според него държавните институции са допуснали възхваляване на престъпления, което е наложило техните крайни действия.
"Държавата позволява извращения на паметта и истината. Някой трябва да ги спре. Нека всеки, който беше с нас си признае", допълва той.
Скандалът с монумента
Действията на Карбовски и Трифонов идват броени часове, след като бившият телевизионен водещ публикува остра позиция, в която нарече съществуването на плочата позор и възхвала на беззаконието. Паметникът е издигнат на мястото, където в началото на годината започна разплитането на една от най-мрачните криминални мистерии у нас. Върху него, наред с перо в цветовете на дъгата и нож, са били изписани имената на убиеца Ивайло Калушев и неговите жертви, сред които и петнадесетгодишно момче. Лидерът на политическата формация критикува остро община Берковица за бездействието по случая.
Трагедията от февруари
Случаят "Петрохан" от февруари 2026 година завърши с шест жертви и разтърси цялото общество. Тогава пред изгорялата сграда на бившата хижа на прохода бяха намерени простреляни трима мъже. Разследващите категорично установиха, че те са били подтикнати към самоубийство от ръководителя на затворената им група.
Седмица по-късно в кемпер край връх Околчица бяха открити убити непълнолетен младеж и още един мъж, заедно с трупа на техния лидер Ивайло Калушев. Експертизите и анализите на криминалните психолози доказаха, че Калушев е ръководил деструктивен култ, упражнявал е жесток контрол и е извършвал сексуални посегателства над членовете. Когато престъпленията му са били пред разкриване, той е елиминирал останалите свидетели и е сложил край на живота си с револвер.
Разследването отхвърли първоначалните конспиративни версии за политически убийства, като ограничи мотивите до тежката психопатология на извършителя, чието име предизвика скандала с разрушената днес паметна плоча.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Първо на есичкото
До коментар #1 от "Испански":Соя в България
09:43 23.09.2026
3 Поредния шумкар
От 1944 год. е така.
Без съд и присъда са избити 2000 човека като фашисти, а то в територията е нямало фащизъм, за справка на Нюрбергския процес са осъдени на смърт 10 нацисти.
Тея не падат по-долу от окупаторите - руския ботуш. Но си карат отпуската и авоарите в западна Европа. Лицемери.
Коментиран от #11, #24, #42, #46
09:43 23.09.2026
4 бкп-дс
Коментиран от #9, #35
09:45 23.09.2026
5 Краси
Коментиран от #12, #37
09:46 23.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Без име
09:47 23.09.2026
8 Плочи за
Коментиран от #20
09:47 23.09.2026
9 хмм
До коментар #4 от "бкп-дс":Падането редовното правителството има ли връзка със случая според вас?
09:47 23.09.2026
10 поздрави
Коментиран от #39, #115
09:47 23.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Не им давай идеи
До коментар #5 от "Краси":Чалгата е сатанист, а за тях оскверняването е ритуал.
Коментиран от #17
09:48 23.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Поговорката
09:49 23.09.2026
15 Има ни пак
Коментиран от #32, #98
09:50 23.09.2026
16 Анализатор
Сеа Петроханската школа издига за президент и вицепрезидент Гюров и Кандев от благодарност....
Коментиран от #54
09:50 23.09.2026
17 Спомняте си
До коментар #12 от "Не им давай идеи":Оскверниха и Народното събание с гнусния си език.
09:50 23.09.2026
18 Добрата новина е,че
С идването на прогресивните л@uната отново изплуваха на повърхността- Дачков, Карбовски,Чалгаря…
Коментиран от #45
09:50 23.09.2026
19 Браво на Славчо !
Майката на Николай може да слага надгробна площа на гроба му, каквато си иска, но не и паметна плоча!
Паметната плоча е публична, не сме длъжни да почитаме сбърканите им разбирания.
Да си почита хомофилията в семеен кръг.
Коментиран от #36
09:50 23.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 бутнал или премахнал / потрошил?
09:52 23.09.2026
23 007 лиценз ту кил
09:52 23.09.2026
24 тц тц
До коментар #3 от "Поредния шумкар":А по времето на хан Аспарух знаеш ли що народ са убити без съд и присъда...само не знам това какво общо има с педофила Калушев и статията.
Коментиран от #29
09:53 23.09.2026
25 Паметник !
На Една Страна !
09:53 23.09.2026
26 мдаа
До коментар #20 от "миме":Още сатанизъм от комуноидните изроди...
09:53 23.09.2026
27 Оооо
Коментиран от #30, #31
09:53 23.09.2026
28 такси
09:54 23.09.2026
29 Интересно
До коментар #24 от "тц тц":Хан Аспарух е български цар, защо го сравняваш с окупаторите?
Коментиран от #33
09:54 23.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Никъде по света не правят така
До коментар #27 от "Оооо":Паметните плочи край пътищата трябва да бъдат премахнати от тези, които са ги поставили.
09:56 23.09.2026
32 Зипо
До коментар #15 от "Има ни пак":а кой руши паметника на съветската армия?!
09:56 23.09.2026
33 Ужас
До коментар #29 от "Интересно":Хан Аспарух бил цар? Ако не знаеш "хан" е титлата на Аспарух, а не малкото му име "българино"!
Коментиран от #48
09:57 23.09.2026
34 мааа
Коментиран от #73
09:57 23.09.2026
35 не са транспортирани
До коментар #4 от "бкп-дс":те сами да отишли до там последното им ползване на старлинк е точно от тази точка трябвало е да потвърдят пристигането на локацията !!! знаеш ли кой има достъп до старлинк? тези които са ги извикали са ги очистили калушев е дрогиран а децата измъчвани за да кажат нещо важно и после са избити веществото откито в кръвта на калушев те прави кашкавал използва се за неутрализиране на опасни/проблемни лица в подобни случаи!!! мога и още да ти обяснявам за убийствата но за сега толкова и пак ще кажа никой от групата педофили не се самоубил (всъщност педофила е бил само калушев другите са ми били верни слуги)
09:58 23.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 защото
До коментар #5 от "Краси":плочите им не са на главен път който е туристическа дестинация и не са били педофили..! още повснения искаш ли?
09:59 23.09.2026
38 Браво
09:59 23.09.2026
39 не първосигнален
До коментар #10 от "поздрави":мъртвите не могат да се защитят,а най-лесно е да вземете страната на убийците! а какво стана с един от внедрените агенти на данс,който си е жив и здрав и го изкараха от българия?
10:00 23.09.2026
40 жъртопаветен петрухански елф
10:00 23.09.2026
41 ППДБ иска справедливост
10:01 23.09.2026
42 Лама Кифла
До коментар #3 от "Поредния шумкар":осъдени са убийците на Стамболийски, на децата от Ястребино, на Гео Милев на Вапцаров, на партизани, на 15000 еврей от Македония,.... въвлекли страната във война.....палили са къщи на ятаци........Слави не става за политик но браво за случая
10:01 23.09.2026
43 жълтопаветен петрухански елф
10:03 23.09.2026
44 И аз бях с вас
10:03 23.09.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Мдааааааа
До коментар #3 от "Поредния шумкар":Не знам дали е имало фашисти. Но е имало хора които са рязали партизански глави. Снимали са се с гордост с тях и са получавали парични награди. Имало е обявена парична награда за отрязана партизанска глава. Това е много хуманно и демократично, нали? Та именно такива хора са осъдени от народния съд на смърт. Имало си е снимки с главите и списък с получилите награди. По тези неща са и осъдени.
Коментиран от #78, #102
10:03 23.09.2026
47 Справедливия начин
10:04 23.09.2026
48 Ти си ужас
До коментар #33 от "Ужас":Хановете са измислица на комунистите! Българите винаги са имали царе!
Коментиран от #58, #61
10:05 23.09.2026
49 Оня
10:05 23.09.2026
50 Чума
Коментиран от #63, #83
10:05 23.09.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 прохода Петрохан
10:06 23.09.2026
54 Ъъъ само да добавя
До коментар #16 от "Анализатор":Лицензът е разширен при Галин Цоков (радево служебно правителство на Главчев). Същият му отпуска и 1 милион на година субсидия.
Пропускат ги хората тия работи
10:08 23.09.2026
55 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩
10:09 23.09.2026
56 Колко героично?!
Откачено, абсурдно и отчайващо беззаконие!
Няма по-опасни престъпници, от овластените престъпници и обслужващите ги мършояди.
Просто прелест!
Коментиран от #72, #75
10:09 23.09.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 демокрация и царе
До коментар #48 от "Ти си ужас":Като сегашния ви цар Киро
Коментиран от #66
10:09 23.09.2026
59 Абе
До коментар #52 от "КОЙ?":Казах ти в другата тема, къ си се разпенявил ше земеш да получиш инфаркт.
10:09 23.09.2026
60 49 - и Оня
Коментиран от #77
10:10 23.09.2026
61 освен това
До коментар #48 от "Ти си ужас":"Цар" произлиза от думата "ЦезАР" (владетел).
10:11 23.09.2026
62 Много важно
Наздраве на Карбовски !!!!
Слави лъжеца отново изпълзя !!!
Оставете мъртвите да почиват в мир .
10:11 23.09.2026
63 Ах Ох
До коментар #50 от "Чума":Ти посягаш само към дъгата, ахахахахахаааа 🌈🤣🖕
10:11 23.09.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 бай Иван
10:11 23.09.2026
66 НЕ!
До коментар #58 от "демокрация и царе":Той е ваш цар, като Винету.
10:12 23.09.2026
67 Паметната плоча на прохода Петрохан
Конструкция: Представлява 600-килограмова морена (каменен блок) с паметна плоча.
Повод: Поставена е от близки и приятели от ПП-ДБ в памет на загиналите в трагичните инциденти на хижа „Петрохан“ и връх Околчица. Паметната плоча на прохода Петрохан обаче не е била поставена на частен терен. Тя е била монтирана незаконно на публична общинска (или държавна) територия – на самото кръстовище между главния път през прохода Петрохан и отбивката за бившата хижа „Петрохан“.
Коментиран от #74, #81, #84
10:12 23.09.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 КОСТЯ ДЪ ПРОСТЯ
КАК НЕ СЕ СЕТИХ ПРЕДИ ТЯХ ДА БУТНА
ПЛОЧАТА .
ВСИЧКИ ЩЯХА ДА БЪДАТ ВЪВ ВЪЗТОРГ
ИЗБОРИ ИДВАТ ВРЕМЕ ДА СЕ ПРАВИ ПР.
10:15 23.09.2026
70 Свобода или наклонена картофска глава
10:15 23.09.2026
71 Е хубаво бре пичове
Коментиран от #95
10:16 23.09.2026
72 Сега
До коментар #56 от "Колко героично?!":много точно казано,за съжаление в нашата страна е пълно с некадъ...рници,и долни нагаж...дачи.
10:16 23.09.2026
73 Армията на Сатаната
До коментар #34 от "мааа":И ритуалното ядене на глави и крайници от торта, и паметникът на пИдофилите с цветовете на дъгата са елемент от алгоритъма " прозорецът на ОвертоН". Така стъпка по стъпка ,като жаби в тенджера ни "обучават" да приемем сатанизма като нещо нормално. В първите репортажи от хижата показваха ,наред с фАлосите и една голяма рисунка на козЕл. Оказа се ,че това е персонаж от Стария завет - там този козЕл се казва Азазел и е предводител на Армията н Сатаната.
Коментиран от #86
10:17 23.09.2026
74 Абе
До коментар #67 от "Паметната плоча на прохода Петрохан":Така е. Да си я сложат у тех си и секи ден да бият чело у нея.
10:17 23.09.2026
75 Ако го беше направил
До коментар #56 от "Колко героично?!":Костадинов
Друга песен щеше
Да пееш Лиг.лъо.
10:17 23.09.2026
76 А помните ли
Коментиран от #113
10:17 23.09.2026
77 Оня
До коментар #60 от "49 - и Оня":Нисичък си в главата за да ти обърна внимание!
Коментиран от #87
10:17 23.09.2026
78 Не знарх, че
До коментар #46 от "Мдааааааа":На крадците от мандри им викали партизани...
10:18 23.09.2026
79 Луд умора няма
10:19 23.09.2026
80 Големите портрети
10:20 23.09.2026
81 007 лиценз ту кил
До коментар #67 от "Паметната плоча на прохода Петрохан":Само по себе си преместването на морената от мястото, на което е била в природата е незаконно. Също, както да разореш пясъчна дюна на морето.
А уж са природозащитници!
10:21 23.09.2026
82 И защо е била
10:21 23.09.2026
83 Сега
До коментар #50 от "Чума":Напълно си прав,и неси ли дава сметка,че Йоца..Амстердамова се излага все повече,и повече...и дори на незаинтересованите им светна,че .......случаят Пет..рохан,е дело на убиици....Дел.та гард....
10:21 23.09.2026
84 И тая 600-килограмова морена
До коментар #67 от "Паметната плоча на прохода Петрохан":Как и от къде я завлякоха? От Витоша ли?
10:23 23.09.2026
85 То стана модерно да се присламчваш
10:23 23.09.2026
86 Сега
До коментар #73 от "Армията на Сатаната":Пусни си болното въображение другаде...и все пак поздрави от Делта гард.....довечера Митьо Кара...тиста те кани ,да ти даде 10,20 хилядарки за текущи разходи....и още по-разгърнато въображение.
Коментиран от #91
10:24 23.09.2026
87 Абе
До коментар #77 от "Оня":Тоа педроханчик е толкова зле, че не знае отговор на коментар къ да напише.
Коментиран от #107
10:24 23.09.2026
88 Αлфа Bълкът
10:24 23.09.2026
89 Ърп
Коментиран от #103
10:25 23.09.2026
90 Хмм
10:26 23.09.2026
91 Абе
До коментар #86 от "Сега":Ти глей тебе да те не покани.
10:26 23.09.2026
92 Снежната кралица
10:27 23.09.2026
93 В исторически и идеен план
Този университет е един от Ivy League в САЩ и от него произлиза само елит!
Това, че перото е в цветовете на дъгата , е местна , българска добавка!
Това носи силен хомосексуален подтекст.
Идеологията на тайното общество е смесица от източен мистицизъм, западен глобализъм и юдаистко месианство.
Коментиран от #105, #108, #111
10:27 23.09.2026
94 Алекса
10:27 23.09.2026
95 Наглост
До коментар #71 от "Е хубаво бре пичове":Няма на 10 м там частен терен. Хижата е на километър-два от разклона. Често ходя за вода на чешмата след разклона и тоя паметник беше педофил-сатанинска наглост. Ум окрасивитЕтните могат да подадат заявление до държавата Петрохан да се прекръсти на ПеДрохан.
Коментиран от #110
10:27 23.09.2026
96 Другарю Кар..бовски
10:28 23.09.2026
97 Подозирам че тайно
10:29 23.09.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Оня
10:30 23.09.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Нффк
10:32 23.09.2026
102 Имало е
До коментар #46 от "Мдааааааа":И хора, които са извършили най-кръвопролирния терористичен акт в света, като се изключи този от 11 септември в Ню Йорк. Храмът Света Неделя - над 250 убити, вкл и деца. Платени знаем от кого. И сега наследниците им са готови да вършат същото, като тези двама мизерабли от снимката. Всичко се връща.
10:32 23.09.2026
103 Точно така
До коментар #89 от "Ърп":всички доказателства сочат за това.
10:32 23.09.2026
104 българина
Коментиран от #112
10:32 23.09.2026
105 Най вече
До коментар #93 от "В исторически и идеен план":"юдаистко месианство" но аз му викам Мосад ! Иначе за всичко си прав в случая
10:33 23.09.2026
106 Умен
10:34 23.09.2026
107 Оня
До коментар #87 от "Абе":Не си заслужава вниманието!
10:34 23.09.2026
108 Алхимичката
До коментар #93 от "В исторически и идеен план":Има нещо гнило в Илинойс
10:34 23.09.2026
109 Извинявайте
10:35 23.09.2026
110 Дон Педро
До коментар #95 от "Наглост":Нещо такова
10:36 23.09.2026
111 Езика на Далай Лама
До коментар #93 от "В исторически и идеен план":Никакви будисти не са били , а са компилирали всички сатанински девиации на ламаизма,юдаизма,масонството под похлупака на пИдофилията.Да сте видели един християнски символ там?
10:37 23.09.2026
112 Напротив!
До коментар #104 от "българина":незаконно е да разрушиш нещо незаконно ! За справка Баба Алино примерно. Що не отидат смелчаците и там да рушат? А? Иначе много отворени го дават нали ? Циркове взели да ни играят и на интересни да се правят тея псевдокултурници смоотани. Реклама да си правят и с глупости хората да занимават
Коментиран от #117
10:38 23.09.2026
113 Жалко
До коментар #76 от "А помните ли":Да се оправдава една мерзост с друга мерзост, не е никак, ама никак интелигентно и не оправдава мерзавците!
Джунглата настъпва.
10:41 23.09.2026
114 А ми
До коментар #36 от "Мдааа":Сащинските летци.
10:43 23.09.2026
115 истината
До коментар #10 от "поздрави":Слави и другите направиха това което държавата не трябваше да допуска.Че и хвалебствени репортажи имаше по главните медии.Допускането на поставяне на този "паметник" е срамен акт на властта.Къде зяпаха от кметството в Берковица?Майката строи паметник на убиеца на сина си?Това го няма и в гръцката митология май.Поздравявам всички участници по премахването на това нещо.
10:43 23.09.2026
116 Цървул
10:43 23.09.2026
117 7676
До коментар #112 от "Напротив!":Викаш реклама си правят, Ами що не отиде ти като си смелчага да си направиш реклама бе умния! Факт е че такива педофилски учения в България не трябва да съществуват! Не харесвам Слави които е първо проводник на чалгата ,но в случая бих му стиснал ръката! Ако знаех бих отишъл със тях! А амебите защитаващи петроханци са бездетни и безполезни образувания!
10:46 23.09.2026