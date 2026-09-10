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Венера в Скорпион обръща съдбата на 3 зодии

Венера в Скорпион обръща съдбата на 3 зодии

10 Септември, 2026 08:32 1 060 1

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Енергията на Венера в Скорпион ни насърчава да отстояваме себе си и да поемем по по-позитивен път

Венера в Скорпион обръща съдбата на 3 зодии - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Три зодии навлизат в мощна нова ера, когато Венера преминава в Скорпион на 10 септември 2026 г. Този транзит носи остра интуиция, увереност и способност да забелязваме важните детайли, пише bgonair.bg.

В четвъртък усещаме по-добре случващото се около нас и можем да се доверим на инстинктите си. Енергията на Венера в Скорпион ни насърчава да отстояваме себе си и да поемем по по-позитивен път.

Дева

За Девите Венера в Скорпион поставя началото на нова фаза, изпълнена с надежда. Притесненията, които са ги измъчвали, постепенно отстъпват и те осъзнават, че нещата започват да се подреждат.

Според прогнозата представителите на знака ги очаква повече щастие, а финансовите и личните проблеми могат да намерят решение.

Везни

Венера в Скорпион дава на Везните решителност да защитават убежденията си и да не се отказват от тях, пише Your Tango.

Ако в миналото са правили прекалено много компромиси, сега настъпва моментът да отстояват позицията си. Те започват да вярват повече в себе си и гледат с оптимизъм към новия етап.

Скорпион

Венера преминава в знака на Скорпиона и връща надеждата и увереността. Представителите на знака започват да гледат по-позитивно на живота и получават допълнителна мотивация да преследват целите си.

Пред тях се открива нов период, изпълнен с повече сигурност и радост.


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