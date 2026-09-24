Евролигата отново в София: Апоел Тел Авив приема Байерн Мюнхен

За втора поредна година София ще бъде домакин на мачове от най-престижния баскетболен турнир в Европа – Евролигата. Израелският Апоел Тел Авив отново ще играе домакинските си срещи в „Арена София“, а първият съперник на тима в столицата ще бъде Байерн Мюнхен.

Двубоят е с начален час 19:00 и ще бъде излъчен пряко по Max Sport 2.

През миналия сезон Апоел и Байерн си размениха по една победа като гости. Домакинският мач на израелския тим обаче не се проведе в България.

Апоел Тел Авив завърши редовния сезон на шесто място с актив от 23 победи и 15 загуби. В плейофите израелците стигнаха до сблъсък с Реал Мадрид, но отстъпиха в серията с 1:3 победи.

Байерн Мюнхен приключи редовния сезон на 13-а позиция и не успя да се класира за плейофите.

Двата състава вече премериха сили и в контролна среща по-рано този месец. Апоел Тел Авив се поздрави с победа, след като спечели мача с осем точки разлика.

Сега двата тима ще се срещнат отново, този път в официален двубой от Евролигата, а баскетболните фенове в София ще могат да наблюдават на живо един от най-силните европейски клубни турнири.