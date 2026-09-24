Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Баскетбол »
Евролигата отново в София: Апоел Тел Авив приема Байерн Мюнхен

Евролигата отново в София: Апоел Тел Авив приема Байерн Мюнхен

24 Септември, 2026 11:42 308 2

  • евролигата-
  • апоел тел авив-
  • байерн мюнхен-
  • баскетбол-
  • софия-
  • арена софия-
  • max sport 2-
  • израел-
  • германия-
  • европейски баскетбол

Двубоят е с начален час 19:00

Евролигата отново в София: Апоел Тел Авив приема Байерн Мюнхен - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

За втора поредна година София ще бъде домакин на мачове от най-престижния баскетболен турнир в Европа – Евролигата. Израелският Апоел Тел Авив отново ще играе домакинските си срещи в „Арена София“, а първият съперник на тима в столицата ще бъде Байерн Мюнхен.

Двубоят е с начален час 19:00 и ще бъде излъчен пряко по Max Sport 2.

През миналия сезон Апоел и Байерн си размениха по една победа като гости. Домакинският мач на израелския тим обаче не се проведе в България.

Апоел Тел Авив завърши редовния сезон на шесто място с актив от 23 победи и 15 загуби. В плейофите израелците стигнаха до сблъсък с Реал Мадрид, но отстъпиха в серията с 1:3 победи.

Байерн Мюнхен приключи редовния сезон на 13-а позиция и не успя да се класира за плейофите.

Двата състава вече премериха сили и в контролна среща по-рано този месец. Апоел Тел Авив се поздрави с победа, след като спечели мача с осем точки разлика.

Сега двата тима ще се срещнат отново, този път в официален двубой от Евролигата, а баскетболните фенове в София ще могат да наблюдават на живо един от най-силните европейски клубни турнири.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чорбара

    2 0 Отговор
    Мръсни евреи ,марш от града ми,убийци на деца.

    11:58 24.09.2026

  • 2 Хитлеряху

    0 0 Отговор
    Гнусните еввреи нямат работа в европейските първенства.

    12:04 24.09.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове