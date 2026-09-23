В Русия вече обучават чиновниците как да действат при обявяването на мобилизация

Руските власти провеждат обучение на някои регионални държавни служители как да действат при евентуални сценарии на мобилизация.

Това разкри Институтът за изследване на войната (ISW).

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Република Удмуртия ще проведе двудневна обучителна програма на тема "Организация на мобилизационното обучение в държавните и местните правителствени органи" за 20 държавни и общински служители.

Програмата ще продължи до 5 декември, а модулите ѝ ще включват уроци за прехода на руската икономика към военни условия, организацията на планирането на мобилизацията, военната регистрация на гражданите в резерва, защитата на класифицирана информация и мониторинга на подготовката за мобилизация.

Според информациите Република Удмуртия е провеждала подобни обучения и преди, но програмата идва на фона на все по-ясни признаци, че Кремъл може да проведе някаква форма на мобилизация в близко бъдеще, и показва, че руските власти подготвят регионалните държавни служители и служителите в местното самоуправление за административните и икономическите предизвикателства, свързани с мобилизацията.

Нарастващият брой на руските жертви и намаляващият брой на доброволците вероятно ще принудят руския президент Владимир Путин да разпореди някаква форма на мобилизация в близко бъдеще, за да се запази настоящото темпо на руските настъпателни операции в Украйна.

Все още обаче не е ясно дали Путин е взел окончателно решение за провеждането на мобилизация и, ако е така, какъв вид мобилизация ще разпореди.

През последните години Кремъл се е фокусирал силно върху руските федерални субекти с големи етнически малцинства, като Република Удмуртия, за набиране на контрактни войници и тайно формиране на военни сили.

Кремъл може да се опита да сведе до минимум общественото недоволство по повод евентуална бъдеща мобилизация, като съсредоточи усилията си за набиране на кадри в тези региони, докато изключи по-богатите и политически значими райони, като областите Москва и Ленинград от принудителната мобилизация.

Руското министерство на отбраната (МО) направи невярно твърдение, че руските сили са обградили Добропиля.

Това е засилване от Кремъл на кампанията за психологическа война. Тя има за цел да убеди западното общество, че украински военни са попаднали в обкръжения, за да се убеди Западът, че украинската отбрана се разпада.

Тази кампания на Москва идва на фона на неотдавнашните украински успехи на северния фланг на "Крепостния пояс".

Нито украинските, нито руските сили са отбелязали напредък на 22 септември.