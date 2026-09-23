В Русия вече обучават чиновниците как да действат при обявяването на мобилизация

Руските власти провеждат обучение на някои регионални държавни служители как да действат при евентуални сценарии на мобилизация.
Това разкри Институтът за изследване на войната (ISW).
Република Удмуртия ще проведе двудневна обучителна програма на тема "Организация на мобилизационното обучение в държавните и местните правителствени органи" за 20 държавни и общински служители.
Програмата ще продължи до 5 декември, а модулите ѝ ще включват уроци за прехода на руската икономика към военни условия, организацията на планирането на мобилизацията, военната регистрация на гражданите в резерва, защитата на класифицирана информация и мониторинга на подготовката за мобилизация.
Според информациите Република Удмуртия е провеждала подобни обучения и преди, но програмата идва на фона на все по-ясни признаци, че Кремъл може да проведе някаква форма на мобилизация в близко бъдеще, и показва, че руските власти подготвят регионалните държавни служители и служителите в местното самоуправление за административните и икономическите предизвикателства, свързани с мобилизацията.
Нарастващият брой на руските жертви и намаляващият брой на доброволците вероятно ще принудят руския президент Владимир Путин да разпореди някаква форма на мобилизация в близко бъдеще, за да се запази настоящото темпо на руските настъпателни операции в Украйна.
Все още обаче не е ясно дали Путин е взел окончателно решение за провеждането на мобилизация и, ако е така, какъв вид мобилизация ще разпореди.
През последните години Кремъл се е фокусирал силно върху руските федерални субекти с големи етнически малцинства, като Република Удмуртия, за набиране на контрактни войници и тайно формиране на военни сили.
Кремъл може да се опита да сведе до минимум общественото недоволство по повод евентуална бъдеща мобилизация, като съсредоточи усилията си за набиране на кадри в тези региони, докато изключи по-богатите и политически значими райони, като областите Москва и Ленинград от принудителната мобилизация.
Руското министерство на отбраната (МО) направи невярно твърдение, че руските сили са обградили Добропиля.
Това е засилване от Кремъл на кампанията за психологическа война. Тя има за цел да убеди западното общество, че украински военни са попаднали в обкръжения, за да се убеди Западът, че украинската отбрана се разпада.
Тази кампания на Москва идва на фона на неотдавнашните украински успехи на северния фланг на "Крепостния пояс".
Нито украинските, нито руските сили са отбелязали напредък на 22 септември.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЛЕ о ПА р Д🐱
Коментиран от #4, #93, #100
07:37 23.09.2026
2 Руслан Трън
07:40 23.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Изводът
До коментар #1 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":Русия и Европа се готвят за война. Започват мобилизационни обучения.
Който може да си позволи. Да купува билет за топли острови.
Коментиран от #123
07:44 23.09.2026
5 Някой
07:45 23.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Айде пак
Коментиран от #42
07:47 23.09.2026
10 Пепи Волгата
До коментар #7 от "Рундю":Аз съм вице кандидат!
Коментиран от #18
07:48 23.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Соломон
Коментиран от #56
07:51 23.09.2026
16 мда
До коментар #11 от "Всяка сутрин милиарди хора се събуждат":А руснаците ще ги мобилизират, докато се научат да протестират.
Коментиран от #36, #80
07:52 23.09.2026
17 Без име
Коментиран от #21, #23, #26, #29, #49
07:54 23.09.2026
18 праз голям
До коментар #10 от "Пепи Волгата":Кандидат на тулупите.
07:54 23.09.2026
19 няма край
07:55 23.09.2026
20 Това е лудост
Коментиран от #32
07:55 23.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Русодебил
07:57 23.09.2026
26 Има разлика
До коментар #17 от "Без име":Западно-европейците си гледат живота а монголляка гине в калните окопи.
Коментиран от #33
07:57 23.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Възраждане
Всички от кремля се кълняха в същото
07:58 23.09.2026
29 Чиба мръшо нефелна!
До коментар #17 от "Без име":Замърсяваш форума.
07:58 23.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 няма край
07:58 23.09.2026
32 Дреме ти
До коментар #20 от "Това е лудост":В Рашистан от 6 годишни ги готвят за пушечно месо.
07:59 23.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Урсула
До коментар #16 от "мда":Мобилизация има в Украйна не в Русия!!!
Коментиран от #46, #50
08:01 23.09.2026
37 Дядо дръмпир се събуди и ще ходи на море
Коментиран от #47
08:01 23.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 така е
08:02 23.09.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 нещо си нервен
До коментар #38 от "България вън от ЕС и НАТО!":Гладен ли си?
08:03 23.09.2026
42 Хм...
До коментар #9 от "Айде пак":Украйна е във война, нападната от расия. Нормално е да има мобилизация. Нали не очакваш извънземните да се бият с руските нашественици?
Коментиран от #65, #115
08:04 23.09.2026
43 Европа открито
Коментиран от #45, #79
08:04 23.09.2026
44 Голем смех
До коментар #38 от "България вън от ЕС и НАТО!":Прави впечатление, че копейкаджиите са много добре запознати с размера на мъжкото достойнство на чернокожите, това говори за богат опит в тази област :) хахахахахахахахахахах
Коментиран от #118, #121
08:04 23.09.2026
45 защо
До коментар #43 от "Европа открито":Защо преди 2014 никой в Европа не говореше за война? Какво се промени след това?
Коментиран от #58, #88
08:04 23.09.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Хм...
До коментар #37 от "Дядо дръмпир се събуди и ще ходи на море":До България ше дойдат трудно, трябва им виза. Този няма да спре докато не умре. Няма значение какви ще са щетите за расия.
Коментиран от #76
08:05 23.09.2026
48 НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ
Коментиран от #52, #53
08:06 23.09.2026
49 съвет
До коментар #17 от "Без име":Стара чанто, намери си друго занимание!
08:06 23.09.2026
50 Кобзон
До коментар #36 от "Урсула":Вчера се навършиха точно 4 години от първата мобилизация на Русия.
Минус 1,5 милиона руски солдата.
Коментиран от #54, #55, #90
08:06 23.09.2026
51 Възмутен
Ха ха ха обаче (ISW) не можа да разкрие че в малобритания са казали на населението да се запасява с храна и продукти за евентуална война с Русия. Не можа да разкрие че в Германия младежи в призивна възраст трябва да се регистрират ако напускат страната. Цяла Европа я подготвят за война с Русия обаче от (ISW) това не го забелязват.
08:07 23.09.2026
52 Ами казаха
До коментар #48 от "НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ":Да си Еб. М.в.Г.
08:07 23.09.2026
53 Чиба мръшо нефелна!
До коментар #48 от "НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ":Замърсяваш медийното пространство.
Коментиран от #98
08:09 23.09.2026
54 голям смях
До коментар #50 от "Кобзон":Кой прави СВО с резервисти?
08:09 23.09.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Ти явно
До коментар #15 от "Соломон":си много ама много умствено предизвикан.
Или се правиш на ударен.
Нали ти писха вчера какво къде се изучава, има Гугъл.
08:10 23.09.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Защото
До коментар #45 от "защо":подготвяха Украйна за война и си мислеха, че само ще гледат отстрани! Но сметките им не излязоха, а инвестициите, които направиха трябва да се върнат някак! И виждат изход само в директна война с Русия, с чийто ресурси да си върнат инвестициите и заемите за Украйна!
Коментиран от #59
08:11 23.09.2026
59 и викаш
До коментар #58 от "Защото":украйна вероломно нападнала русия?
08:12 23.09.2026
60 Гай Турий
Коментиран от #62, #63
08:14 23.09.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 гайдатигонатури
До коментар #60 от "Гай Турий":домакарите
08:17 23.09.2026
63 мъда
До коментар #60 от "Гай Турий":То СВО се прави с мобилизирани резерви нали? Могъщата издържа на война 7 дена докато не я разбиха при Гостомел и Кремъл изпита невероятна нужда да набере ново пyшечно месо.
Коментиран от #69, #71
08:17 23.09.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Украинец
До коментар #42 от "Хм...":"Украйна е във война, нападната от расия. Нормално е да има мобилизация"
Украйна е във война защото една неонацистка хунта дойде на власт след кървав преврат и 8 години избиваше етнически руснаци в собствената си държава. Ако почнат да избиват етнически българи в съседни държави ние ще стоим ли според такива като теб.
Второ мобилизацията в Украйна според тяхната конституция е доброволна а не с ритници да ги натикват в бусовете. Щом народа не иска да се бие с Русия хунтата трябва да се съобрази с него.
Коментиран от #67, #70
08:18 23.09.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 ай ай ай
До коментар #65 от "Украинец":Ой как хочется, ой ой ой! ииииих!
Коментиран от #73
08:20 23.09.2026
68 Ко пейките и
До коментар #64 от "Я жълто паветата се събудили":Пияната пращат бензин у бирени бутилки за педофила)))
А Крим, Белгородска република и т.н...уйдеа))
Коментиран от #94
08:20 23.09.2026
69 Помнещ
До коментар #63 от "мъда":"Могъщата издържа на война 7 дена"
А господарите ти колко издържаха на война - ааа забравих те ги достраша даже и да пратят сухоземни сили в Иран - иначе според пропагандата са много велики.
Коментиран от #72
08:20 23.09.2026
70 дуаай
До коментар #65 от "Украинец":докат исъхне
Коментиран от #74
08:20 23.09.2026
71 Това е безспорен
До коментар #63 от "мъда":Факт.
08:20 23.09.2026
72 Запознат
До коментар #69 от "Помнещ":Здрасти абортен продукт.
08:21 23.09.2026
73 Украинец
До коментар #67 от "ай ай ай":Ами като ти се иска заминавай доброволец във ВСУ че зеления и хунтата откога търсят такива диванни "бабаити" като нашите жълтопаветници.
08:23 23.09.2026
74 Украинец
До коментар #70 от "дуаай":Само това ли успя да роди жълтопаветното мозъче - хайде напъни го малко или това е мисия невъзможна.
08:25 23.09.2026
75 Оня
08:26 23.09.2026
76 дядо дръмпир
До коментар #47 от "Хм...":има безкрайно много начини за да влязат в бг!бг винаги е била -Губерния и преди и сега.Разходи се по Витоша високите части и слушай...само руска ,френска ,английска реч през седмицата ,а в почивни дни много Българи ,но и тези езици....Ще се радвам да дойдат богати московчанки и други от просия!
Коментиран от #87
08:29 23.09.2026
77 У0400 Ямбол е градът
08:31 23.09.2026
78 няма край
08:32 23.09.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Жожи
До коментар #16 от "мда":Има различни видове протести. Единия начин е да си на опиати и да се изключиш от света, другият е да се бориш с оръжие, а при нас е за малко парички, подхвърлени от Пеевски, боко, Костов и пр да се поразходиш по жълтите павета до следващото плащане на подаяния, а в това време ЕС и САЩ ти смазват страната. Е, да , засега с подаянията на урсулите ходиш на плаж на Гърция, но скоро ще почне плащането на дълговете
Коментиран от #82
08:36 23.09.2026
81 Дксл
08:39 23.09.2026
82 Гоше
До коментар #80 от "Жожи":B.S. глупости
08:40 23.09.2026
83 Олга
(Събрани там зятья, сватья, снохи и съпрузи). Проверете
08:51 23.09.2026
84 ха ха ха
08:51 23.09.2026
85 бай Иван
08:51 23.09.2026
86 Зеленски
08:52 23.09.2026
87 Крепостен на Хартиената мечка
До коментар #76 от "дядо дръмпир":Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея??? Даже и в Папуа Нова Гвинея имат Интернет и бензин!
Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния
08:54 23.09.2026
88 бай Иван
До коментар #45 от "защо":Стана преврат в Украйна с помощтта на американците и 5 милиарда долара и малко курабийки. И доста поизбити хора, за да се нажежи ситуацията до кръв. Това стана. Още ли не знаеш? И още ли не знаеш кой го предизвика ? И кой не искаше да се спазват минките споразумения ? И кой засипваше с оръжие и обучение Украйна, за да я противопостави на Русия . Ако пак не си разбрал ,чети какво казват Меркел и Оланд по тоя въпрос.
08:57 23.09.2026
89 Зеленски
09:01 23.09.2026
90 бай Иван
До коментар #50 от "Кобзон":"Вчера се навършиха точно 4 години от първата мобилизация на Русия.
Минус 1,5 милиона руски солдата."
Ти да не си пееераса Линдзи Греъм? Той не брой собствените жертви .Важно е парите на американците да отиват да се избиват руснаци за сметка на Украйна . Междувременно Украйна е минус 2,7 милиона загинали , минус 20 милиона вън от страната , остана с половината си население и 20 процента територия по малко,загуби всичките си ценни области, които даваха 70 процента от промишлеността и , няма икономика защото всичко се занулява и викаш е добре? Може, можеее!
Коментиран от #92, #96
09:02 23.09.2026
91 Ха ХаХа
09:04 23.09.2026
92 Само, че
До коментар #90 от "бай Иван":Руската пропаганда има за цел глупака.
09:04 23.09.2026
93 3СВ
До коментар #1 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":Жалко за тези, които купуваха апартаменти в Бургас. Сега ще трябва да стягат мешките..
09:05 23.09.2026
94 бай Иван
До коментар #68 от "Ко пейките и":А при теб как е? Ходиш ли до Лидъл за олио за колата?
09:05 23.09.2026
95 Дон Корлеоне
09:08 23.09.2026
96 Ол1гоффрен,
До коментар #90 от "бай Иван":Източник?
Коментиран от #107
09:09 23.09.2026
97 Един
09:13 23.09.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Баце ЕООД
09:14 23.09.2026
100 Абе
До коментар #1 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":Моето момче.. Колко още искаш да те пецкат, докато кибиш тук?!
09:15 23.09.2026
101 А в България
Коментиран от #103
09:15 23.09.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 В ценностите на Евровизия
До коментар #101 от "А в България":ще обучават нашите чиновници
Коментиран от #109
09:16 23.09.2026
104 Вацев
09:18 23.09.2026
105 В Украйна пък
09:19 23.09.2026
106 Припелец
09:19 23.09.2026
107 бай Иван
До коментар #96 от "Ол1гоффрен,":Извадиха ги поименно загиналите ако не си чел.Никой не ги е опровергал ако не бройм Зеленски. Той твърди ,че загубили само 50 х. човека а неговите генерали твърдят ,че им трябват по 27 000 новомобилизирани на месец.Поради каква прицина ако не загиват по толкова на месец? Виж бройката на разменените убити и сравни съотношението на загиналите. За икономиката си има официални данни за Украйна за БВП преди и след войната и разпределен по области , които е хубаво да прочетеш.Не съм ти библиотека да ти ги изброявам. За това ,че 20 милиона ги няма също има достатъчно данни. 7-8 милиона са към Русия и останалите са в Европа.При около малко над 40 милиона преди войната като няма 20 колко остават? Какво неясно има . Вземете се пообразовайте малко не си стойте функционално неграмотни. Има достатъчно и украински сайтове които дават достатъчно информация и интересното на руски език дето уж е забранен щото май доста хора не разбират в Украйна украинския .Ти да си чул украинец в България да говори на украински щото аз не съм чул?
Коментиран от #112, #117
09:19 23.09.2026
108 Гумирай,
09:20 23.09.2026
109 В ценностите на Евровизия
До коментар #103 от "В ценностите на Евровизия":И с марша Тиририм-тирирам съчки събирам щот нафта няма ..
Коментиран от #111
09:20 23.09.2026
110 веднага запас за чиновниците !
Коментиран от #116
09:24 23.09.2026
111 бай Иван
До коментар #109 от "В ценностите на Евровизия":Ма то и съчките май ще трябва да идват от Сибир! Нашите ги превърнахме във фотоволтаици!
09:25 23.09.2026
112 Ол1гоффрен,
До коментар #107 от "бай Иван":Източник?
Коментиран от #113
09:25 23.09.2026
113 Баце ЕООД
До коментар #112 от "Ол1гоффрен,":Какъв е смисълът да ти се дава източник, като си негоден да упражняваш критично мислене? Ай, обясни ми...
09:27 23.09.2026
114 Време е за мобилизация
Коментиран от #119
09:28 23.09.2026
115 Абе моето момче
До коментар #42 от "Хм...":Кога са си обявили война? Изключително слабо познание на ситуацията
09:29 23.09.2026
116 От много време и аз се чудя
До коментар #110 от "веднага запас за чиновниците !":Той почина де 2020 г. на 82-годишна възраст баща му на Радев, Георги Радев, ... добър електроинженер беше и живя дълги години заедно със съпругата си Станка в хасковското село Славяново НО защо са му викали на Радев РУНДЮ ? Така ли е по акта за раждане действително ? А деее?
09:36 23.09.2026
117 Роко
До коментар #107 от "бай Иван":Приятелю какво показва размяната на трупове? Едно голямо нищо, 90% от рассияните биват утилизирани преди да стигнат линията на съприкосновение в дълбокия руски тил. Генералите винаги ще искат повече от колкото им дават. Пример 22 юни 1941 година Жуков има 25 000 танка срещу 3200 немски но реве че не му достигат 50 000 танка и че ако ги имал как хубаво щял да воюва. 1 януари 2023 година в Рассия излизат статистически данни за населението вместо очакваните над 150 милиона (146 милиона население на Рассия + 5 милиона от новите земи) населението се оказва 140 милиона (след което Путин забрани публикуването на данни за населението на Рассия)
Коментиран от #120
09:37 23.09.2026
118 За няколко цента повече
До коментар #44 от "Голем смех":На мен ми прави впечатление,че постовете на центажиите са на ниво втори клас.Не знам как ви избират!
09:39 23.09.2026
119 бай Иван
До коментар #114 от "Време е за мобилизация":Нали знаете защо и кога се открива вторият фронт във втората световна война? Когато виждат ,че Германия губи и че има опасност Русия да овладее цяла Европа. И после става с "ценните нацисти" ?.Всички са измъкнати от Запада, за да се ползват .Едни като инженери , вторите като основата от военни на НАТО. Да на същото това НАТО в което ние членуваме. И е хубаво хората да четат като победена страна във Втората световна война какви клаузи има за победените страни в нея /защото съм убеден,че 90 процента не знаят/ и да си отговорят дали ги спазваме и ние и другите? И като стане после трети път да настъпим мотиката да не се чудим,че тоя път ще си платиме и за предишните гяволъци по споразуменията които сме подписали.И няма тоя път да има кой да се застъпи.Да ми кажете кога в историята ни сме били подпомагани за каквото и да е било от една Британия например,че нещо се не сещам? Нима мислите,че една Германия и Япония след Втората световна нямат наложени ограничения в развитието на военинте им възможности ? И виждате какво става и как се милитаризират и третия път в Япония може да не паднат само две атомни бомби например и съвсем да им се дръпнат очите на това кое остане скрито по пещерите ? После да обясняват,че 80 години са водели здравословен живот на ориз и суши.
Коментиран от #124
09:41 23.09.2026
120 бай Иван
До коментар #117 от "Роко":А разбрах бе ? Най после схванах.Най-големите жертви Русия дава на около 1500 километра от фронта .И ги изписват като загинали след падане във външна тоалетна,за да не влизат в статистиката. Извинявай в грешка съм бил . Не се сетих да броя тези дълбоко утилизирани в тила на Русия . Не съм знаел ,че най много жертви се дават не на фронтовата линия , а дълбоко в тила в "деревните".Човек винаги може да научи нещо и от олиг.френ .
Коментиран от #122
09:46 23.09.2026
121 Роко
До коментар #44 от "Голем смех":Ми нормално е розовите понита се интересуват. Забелязал съм една закономерност всички любители на Рассия са розови понита, но не всички розови понита са любители на Рассия.
09:47 23.09.2026
122 Роко
До коментар #120 от "бай Иван":Не се прави на умен какъвто явно не си. Дълбокия тил е 20-50 от линията на съприкосновение (условния Ванка дори не вижда условния Микола дроновете го за двустотват преди да стигне) в тази война няма ясно изразена фронтова линия. Пример Константиновка уж превзета пък укрите все още се намират в 60% от нея а рассияните са в 90% от града. Друг пример Лиман намира се на 20 километра от линията на съприкосновение в украинския тил, нов мазетата се крият малки групи рассияни.
10:05 23.09.2026
123 гост
До коментар #4 от "Изводът":За съжаление Путлер няма да посмее , иначе супер , това ще бъде края му много по-бързо , отколкото можеш да понесеш !!
10:09 23.09.2026
124 Роко
До коментар #119 от "бай Иван":Така е приятелю, а Ото Шмайзер дава на СССР автомата Калашников, за съветската космическа програма или авиостроенето и немското влияние върху него ще си замълча. Мога да ти разкажа и за Москвича и немския му оригинал но ще те оставя сам да се образоваш
10:09 23.09.2026
125 ПЪЛНИ ГЛУПОСТИ В ПОРЕДНАТА ПУБЛИКАЦИЯ
ВСЕКИ ДЕН КОНФРОНТАЦИЯ С 🇷🇺РФ СТРУВА НА УКРАЙНА =450 МЛН.$.
УКРАЙНА ВЕЧЕ Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА.САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =530 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
ПОВЕЧЕ.СВО КОЕТО РУСИЯ ПРЕДПРИЕ СРЕЩУ ФАШИСТКИЯ МАРИОНЕТЕН ПРЕВРАТЕН
РЕЖИМ ОТ 2014, Е СПОРЕД ЧЛ.106,107,1,55 ОТ УСТАВА НА ООН. В УКРАЙНА ИМА
ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
АРМИЯ. ТЕЗИ НАЕМНИЦИ ИЗБИХА =2,7 МЛН. УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ.
АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО.ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).
10:24 23.09.2026