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В Русия вече обучават чиновниците как да действат при обявяването на мобилизация
  Тема: Украйна

В Русия вече обучават чиновниците как да действат при обявяването на мобилизация

23 Септември, 2026 07:36 1 677 125

  • русия-
  • украйна-
  • влак-
  • володимир зеленски

Все още обаче не е ясно дали Путин е взел окончателно решение за провеждането на мобилизация и, ако е така, какъв вид мобилизация ще разпореди

В Русия вече обучават чиновниците как да действат при обявяването на мобилизация - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Руските власти провеждат обучение на някои регионални държавни служители как да действат при евентуални сценарии на мобилизация.

Това разкри Институтът за изследване на войната (ISW).

Още новини от Украйна

Република Удмуртия ще проведе двудневна обучителна програма на тема "Организация на мобилизационното обучение в държавните и местните правителствени органи" за 20 държавни и общински служители.

Програмата ще продължи до 5 декември, а модулите ѝ ще включват уроци за прехода на руската икономика към военни условия, организацията на планирането на мобилизацията, военната регистрация на гражданите в резерва, защитата на класифицирана информация и мониторинга на подготовката за мобилизация.

Според информациите Република Удмуртия е провеждала подобни обучения и преди, но програмата идва на фона на все по-ясни признаци, че Кремъл може да проведе някаква форма на мобилизация в близко бъдеще, и показва, че руските власти подготвят регионалните държавни служители и служителите в местното самоуправление за административните и икономическите предизвикателства, свързани с мобилизацията.

Нарастващият брой на руските жертви и намаляващият брой на доброволците вероятно ще принудят руския президент Владимир Путин да разпореди някаква форма на мобилизация в близко бъдеще, за да се запази настоящото темпо на руските настъпателни операции в Украйна.

Все още обаче не е ясно дали Путин е взел окончателно решение за провеждането на мобилизация и, ако е така, какъв вид мобилизация ще разпореди.

През последните години Кремъл се е фокусирал силно върху руските федерални субекти с големи етнически малцинства, като Република Удмуртия, за набиране на контрактни войници и тайно формиране на военни сили.

Кремъл може да се опита да сведе до минимум общественото недоволство по повод евентуална бъдеща мобилизация, като съсредоточи усилията си за набиране на кадри в тези региони, докато изключи по-богатите и политически значими райони, като областите Москва и Ленинград от принудителната мобилизация.

Руското министерство на отбраната (МО) направи невярно твърдение, че руските сили са обградили Добропиля.

Това е засилване от Кремъл на кампанията за психологическа война. Тя има за цел да убеди западното общество, че украински военни са попаднали в обкръжения, за да се убеди Западът, че украинската отбрана се разпада.

Тази кампания на Москва идва на фона на неотдавнашните украински успехи на северния фланг на "Крепостния пояс".

Нито украинските, нито руските сили са отбелязали напредък на 22 септември.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЛЕ о ПА р Д🐱

    9 7 Отговор
    с личен пример ,нали?

    Коментиран от #4, #93, #100

    07:37 23.09.2026

  • 2 Руслан Трън

    6 6 Отговор
    Това не е моя статия.

    07:40 23.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Изводът

    13 15 Отговор

    До коментар #1 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    Русия и Европа се готвят за война. Започват мобилизационни обучения.
    Който може да си позволи. Да купува билет за топли острови.

    Коментиран от #123

    07:44 23.09.2026

  • 5 Някой

    28 14 Отговор
    Като видя произхода на статията, знам че истината е на180 градуса. Тъй че, в коша.

    07:45 23.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Айде пак

    27 13 Отговор
    Пак ли....? От 2-3 години само за руска мобилизация пишете- а за постоянната която върви в Украйна ни дума...-що така...?

    Коментиран от #42

    07:47 23.09.2026

  • 10 Пепи Волгата

    14 5 Отговор

    До коментар #7 от "Рундю":

    Аз съм вице кандидат!

    Коментиран от #18

    07:48 23.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Соломон

    15 8 Отговор
    В Русия определиха като яростна русофобия решението на Украйна децата в детската градина да изучават английски език.В същото време в нито една от 22 републики или 190 националности не се изучават в Русия

    Коментиран от #56

    07:51 23.09.2026

  • 16 мда

    23 13 Отговор

    До коментар #11 от "Всяка сутрин милиарди хора се събуждат":

    А руснаците ще ги мобилизират, докато се научат да протестират.

    Коментиран от #36, #80

    07:52 23.09.2026

  • 17 Без име

    15 20 Отговор
    Западна Европа сама иска поредната порция шамари.

    Коментиран от #21, #23, #26, #29, #49

    07:54 23.09.2026

  • 18 праз голям

    10 5 Отговор

    До коментар #10 от "Пепи Волгата":

    Кандидат на тулупите.

    07:54 23.09.2026

  • 19 няма край

    14 11 Отговор
    Няма край руската мъка. Няма край.

    07:55 23.09.2026

  • 20 Това е лудост

    19 11 Отговор
    Един дърт психопат хвърля хиляди младежи на заколение.

    Коментиран от #32

    07:55 23.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Русодебил

    15 9 Отговор
    Аре русодебилитета да готви мешките!

    07:57 23.09.2026

  • 26 Има разлика

    19 11 Отговор

    До коментар #17 от "Без име":

    Западно-европейците си гледат живота а монголляка гине в калните окопи.

    Коментиран от #33

    07:57 23.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Възраждане

    14 5 Отговор
    Не вярвам, Пе деразина 20 пъти обеща мобилизация НЕ Т.
    Всички от кремля се кълняха в същото

    07:58 23.09.2026

  • 29 Чиба мръшо нефелна!

    5 5 Отговор

    До коментар #17 от "Без име":

    Замърсяваш форума.

    07:58 23.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 няма край

    16 6 Отговор
    Няма край руския резил. Няма край.

    07:58 23.09.2026

  • 32 Дреме ти

    15 7 Отговор

    До коментар #20 от "Това е лудост":

    В Рашистан от 6 годишни ги готвят за пушечно месо.

    07:59 23.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Урсула

    8 15 Отговор

    До коментар #16 от "мда":

    Мобилизация има в Украйна не в Русия!!!

    Коментиран от #46, #50

    08:01 23.09.2026

  • 37 Дядо дръмпир се събуди и ще ходи на море

    8 8 Отговор
    Този слух,почна да пълни армения и грузия с Просиянци.И до бг ще дойдат.според мен путин или ......Който и да играе ролята му няма да направи мобилизация.по вероятно ще подвие опашка ,ако почнат да го бомбят и с Фламинго9,но ......както се казва...едно време за такива приказки си в лагер...за неопределено време и на Яка диета ,а сега просто трият-демокрадците!

    Коментиран от #47

    08:01 23.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 така е

    10 6 Отговор
    Я кажете избягалите от мобилизацията руснаци в чужбина, какво ще правят като им изтекат руските лични документи? Ще ги храним ли?

    08:02 23.09.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 нещо си нервен

    10 7 Отговор

    До коментар #38 от "България вън от ЕС и НАТО!":

    Гладен ли си?

    08:03 23.09.2026

  • 42 Хм...

    15 10 Отговор

    До коментар #9 от "Айде пак":

    Украйна е във война, нападната от расия. Нормално е да има мобилизация. Нали не очакваш извънземните да се бият с руските нашественици?

    Коментиран от #65, #115

    08:04 23.09.2026

  • 43 Европа открито

    12 10 Отговор
    говори, че се готви за война с Русия през 2030г., така че не виждам проблем и Русия да се подготвя в случай на нужда!

    Коментиран от #45, #79

    08:04 23.09.2026

  • 44 Голем смех

    13 8 Отговор

    До коментар #38 от "България вън от ЕС и НАТО!":

    Прави впечатление, че копейкаджиите са много добре запознати с размера на мъжкото достойнство на чернокожите, това говори за богат опит в тази област :) хахахахахахахахахахах

    Коментиран от #118, #121

    08:04 23.09.2026

  • 45 защо

    11 0 Отговор

    До коментар #43 от "Европа открито":

    Защо преди 2014 никой в Европа не говореше за война? Какво се промени след това?

    Коментиран от #58, #88

    08:04 23.09.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Хм...

    9 5 Отговор

    До коментар #37 от "Дядо дръмпир се събуди и ще ходи на море":

    До България ше дойдат трудно, трябва им виза. Този няма да спре докато не умре. Няма значение какви ще са щетите за расия.

    Коментиран от #76

    08:05 23.09.2026

  • 48 НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ

    7 9 Отговор
    Излязоха ли от обкръжението?

    Коментиран от #52, #53

    08:06 23.09.2026

  • 49 съвет

    4 5 Отговор

    До коментар #17 от "Без име":

    Стара чанто, намери си друго занимание!

    08:06 23.09.2026

  • 50 Кобзон

    11 9 Отговор

    До коментар #36 от "Урсула":

    Вчера се навършиха точно 4 години от първата мобилизация на Русия.
    Минус 1,5 милиона руски солдата.

    Коментиран от #54, #55, #90

    08:06 23.09.2026

  • 51 Възмутен

    9 7 Отговор
    "Това разкри Институтът за изследване на войната (ISW)"

    Ха ха ха обаче (ISW) не можа да разкрие че в малобритания са казали на населението да се запасява с храна и продукти за евентуална война с Русия. Не можа да разкрие че в Германия младежи в призивна възраст трябва да се регистрират ако напускат страната. Цяла Европа я подготвят за война с Русия обаче от (ISW) това не го забелязват.

    08:07 23.09.2026

  • 52 Ами казаха

    5 4 Отговор

    До коментар #48 от "НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ":

    Да си Еб. М.в.Г.

    08:07 23.09.2026

  • 53 Чиба мръшо нефелна!

    7 6 Отговор

    До коментар #48 от "НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ":

    Замърсяваш медийното пространство.

    Коментиран от #98

    08:09 23.09.2026

  • 54 голям смях

    8 0 Отговор

    До коментар #50 от "Кобзон":

    Кой прави СВО с резервисти?

    08:09 23.09.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Ти явно

    4 4 Отговор

    До коментар #15 от "Соломон":

    си много ама много умствено предизвикан.
    Или се правиш на ударен.
    Нали ти писха вчера какво къде се изучава, има Гугъл.

    08:10 23.09.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Защото

    6 7 Отговор

    До коментар #45 от "защо":

    подготвяха Украйна за война и си мислеха, че само ще гледат отстрани! Но сметките им не излязоха, а инвестициите, които направиха трябва да се върнат някак! И виждат изход само в директна война с Русия, с чийто ресурси да си върнат инвестициите и заемите за Украйна!

    Коментиран от #59

    08:11 23.09.2026

  • 59 и викаш

    9 4 Отговор

    До коментар #58 от "Защото":

    украйна вероломно нападнала русия?

    08:12 23.09.2026

  • 60 Гай Турий

    3 8 Отговор
    Мобилизацията трябваше да е станала преди 4 години, ако Сталин беше Путин. Но Путин се поддава на натиска на Петата колона и други неясни задкулисни положения. Децата на елита са все по чужбината и не участват във военни действия, подкупвани и вребовани да служат на световните сатани. Хедонистичните две поколения израснали в Русия, както и по цял свят, у нас също, не са готови да възприемат войната, като необходимо зло за защита на идейни общо-държавни интереси, а не на частни егоистични интереси и благ безгрижен живот. Това което се е случвало преди 100 и повече години, патриотите да се връщат от Европата за защита на отечеството, днес е немислимо.

    Коментиран от #62, #63

    08:14 23.09.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 гайдатигонатури

    4 4 Отговор

    До коментар #60 от "Гай Турий":

    домакарите

    08:17 23.09.2026

  • 63 мъда

    7 6 Отговор

    До коментар #60 от "Гай Турий":

    То СВО се прави с мобилизирани резерви нали? Могъщата издържа на война 7 дена докато не я разбиха при Гостомел и Кремъл изпита невероятна нужда да набере ново пyшечно месо.

    Коментиран от #69, #71

    08:17 23.09.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Украинец

    6 8 Отговор

    До коментар #42 от "Хм...":

    "Украйна е във война, нападната от расия. Нормално е да има мобилизация"

    Украйна е във война защото една неонацистка хунта дойде на власт след кървав преврат и 8 години избиваше етнически руснаци в собствената си държава. Ако почнат да избиват етнически българи в съседни държави ние ще стоим ли според такива като теб.

    Второ мобилизацията в Украйна според тяхната конституция е доброволна а не с ритници да ги натикват в бусовете. Щом народа не иска да се бие с Русия хунтата трябва да се съобрази с него.

    Коментиран от #67, #70

    08:18 23.09.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 ай ай ай

    5 2 Отговор

    До коментар #65 от "Украинец":

    Ой как хочется, ой ой ой! ииииих!

    Коментиран от #73

    08:20 23.09.2026

  • 68 Ко пейките и

    7 4 Отговор

    До коментар #64 от "Я жълто паветата се събудили":

    Пияната пращат бензин у бирени бутилки за педофила)))
    А Крим, Белгородска република и т.н...уйдеа))

    Коментиран от #94

    08:20 23.09.2026

  • 69 Помнещ

    5 6 Отговор

    До коментар #63 от "мъда":

    "Могъщата издържа на война 7 дена"

    А господарите ти колко издържаха на война - ааа забравих те ги достраша даже и да пратят сухоземни сили в Иран - иначе според пропагандата са много велики.

    Коментиран от #72

    08:20 23.09.2026

  • 70 дуаай

    3 4 Отговор

    До коментар #65 от "Украинец":

    докат исъхне

    Коментиран от #74

    08:20 23.09.2026

  • 71 Това е безспорен

    4 3 Отговор

    До коментар #63 от "мъда":

    Факт.

    08:20 23.09.2026

  • 72 Запознат

    3 3 Отговор

    До коментар #69 от "Помнещ":

    Здрасти абортен продукт.

    08:21 23.09.2026

  • 73 Украинец

    3 6 Отговор

    До коментар #67 от "ай ай ай":

    Ами като ти се иска заминавай доброволец във ВСУ че зеления и хунтата откога търсят такива диванни "бабаити" като нашите жълтопаветници.

    08:23 23.09.2026

  • 74 Украинец

    4 5 Отговор

    До коментар #70 от "дуаай":

    Само това ли успя да роди жълтопаветното мозъче - хайде напъни го малко или това е мисия невъзможна.

    08:25 23.09.2026

  • 75 Оня

    3 5 Отговор
    Това ли са новите опорки? Бре ти да видиш, а в 404 всичко е доброволно нали! Вярно сте много плитки! " Умниците" на опашката след соломончо не заслужават коментар! Загуба на време!

    08:26 23.09.2026

  • 76 дядо дръмпир

    2 4 Отговор

    До коментар #47 от "Хм...":

    има безкрайно много начини за да влязат в бг!бг винаги е била -Губерния и преди и сега.Разходи се по Витоша високите части и слушай...само руска ,френска ,английска реч през седмицата ,а в почивни дни много Българи ,но и тези езици....Ще се радвам да дойдат богати московчанки и други от просия!

    Коментиран от #87

    08:29 23.09.2026

  • 77 У0400 Ямбол е градът

    5 3 Отговор
    Явно вече са усетил че ще загубят войната.

    08:31 23.09.2026

  • 78 няма край

    7 3 Отговор
    Няма край руския резил. Няма край.

    08:32 23.09.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Жожи

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "мда":

    Има различни видове протести. Единия начин е да си на опиати и да се изключиш от света, другият е да се бориш с оръжие, а при нас е за малко парички, подхвърлени от Пеевски, боко, Костов и пр да се поразходиш по жълтите павета до следващото плащане на подаяния, а в това време ЕС и САЩ ти смазват страната. Е, да , засега с подаянията на урсулите ходиш на плаж на Гърция, но скоро ще почне плащането на дълговете

    Коментиран от #82

    08:36 23.09.2026

  • 81 Дксл

    2 3 Отговор
    Ненормалния мурзилко.В Пенсия кога?

    08:39 23.09.2026

  • 82 Гоше

    1 3 Отговор

    До коментар #80 от "Жожи":

    B.S. глупости

    08:40 23.09.2026

  • 83 Олга

    3 2 Отговор
    Мобилизацията на семеен “институт” на Нюланд е като краста - сърби постоянно и мъчително.
    (Събрани там зятья, сватья, снохи и съпрузи). Проверете

    08:51 23.09.2026

  • 84 ха ха ха

    5 2 Отговор
    що бе? Нали pedeRassia нямала недостиг на кадри заради войната

    08:51 23.09.2026

  • 85 бай Иван

    3 2 Отговор
    А в Германия вече подготвят болниците за войната. Във Франция от миналата година .За латвийските джуджета да не говорим. Така,че кой първо започна да се готви за война? Тая вашата стана като проф Рачев и индианците . Проф Рачев "Чака ни дълга и студена зима " По какво съдите проф.Рачев " Индианците събират дърва за огрев " Питат индианците "Защо дсъбирате толкова много дърва за зимата ? " "Щото прочетохме,че проф.Рачев е казал ,че ни чака дълга и студена зима" . Та кой първо започна се пита в задачата?

    08:51 23.09.2026

  • 86 Зеленски

    2 4 Отговор
    Само аз не правя мобилицазия...Защото при мен е демокрация по стил на ЕС.Затова никога не се пише примерно Украйна прави мобилизация...

    08:52 23.09.2026

  • 87 Крепостен на Хартиената мечка

    4 2 Отговор

    До коментар #76 от "дядо дръмпир":

    Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея??? Даже и в Папуа Нова Гвинея имат Интернет и бензин!

    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    08:54 23.09.2026

  • 88 бай Иван

    3 2 Отговор

    До коментар #45 от "защо":

    Стана преврат в Украйна с помощтта на американците и 5 милиарда долара и малко курабийки. И доста поизбити хора, за да се нажежи ситуацията до кръв. Това стана. Още ли не знаеш? И още ли не знаеш кой го предизвика ? И кой не искаше да се спазват минките споразумения ? И кой засипваше с оръжие и обучение Украйна, за да я противопостави на Русия . Ако пак не си разбрал ,чети какво казват Меркел и Оланд по тоя въпрос.

    08:57 23.09.2026

  • 89 Зеленски

    3 2 Отговор
    Украйна повече няма да прави мобилизация поради липса на материял.Но ЕС....има има и това е добре.

    09:01 23.09.2026

  • 90 бай Иван

    3 2 Отговор

    До коментар #50 от "Кобзон":

    "Вчера се навършиха точно 4 години от първата мобилизация на Русия.
    Минус 1,5 милиона руски солдата."

    Ти да не си пееераса Линдзи Греъм? Той не брой собствените жертви .Важно е парите на американците да отиват да се избиват руснаци за сметка на Украйна . Междувременно Украйна е минус 2,7 милиона загинали , минус 20 милиона вън от страната , остана с половината си население и 20 процента територия по малко,загуби всичките си ценни области, които даваха 70 процента от промишлеността и , няма икономика защото всичко се занулява и викаш е добре? Може, можеее!

    Коментиран от #92, #96

    09:02 23.09.2026

  • 91 Ха ХаХа

    2 1 Отговор
    Бля,бля,бля

    09:04 23.09.2026

  • 92 Само, че

    2 3 Отговор

    До коментар #90 от "бай Иван":

    Руската пропаганда има за цел глупака.

    09:04 23.09.2026

  • 93 3СВ

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    Жалко за тези, които купуваха апартаменти в Бургас. Сега ще трябва да стягат мешките..

    09:05 23.09.2026

  • 94 бай Иван

    3 1 Отговор

    До коментар #68 от "Ко пейките и":

    А при теб как е? Ходиш ли до Лидъл за олио за колата?

    09:05 23.09.2026

  • 95 Дон Корлеоне

    2 3 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    09:08 23.09.2026

  • 96 Ол1гоффрен,

    1 2 Отговор

    До коментар #90 от "бай Иван":

    Източник?

    Коментиран от #107

    09:09 23.09.2026

  • 97 Един

    1 1 Отговор
    Ще трябва да действат и от бункери.

    09:13 23.09.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Баце ЕООД

    1 1 Отговор
    Някой вярвал ли си е докато го творил това?? Пълни глупости.

    09:14 23.09.2026

  • 100 Абе

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    Моето момче.. Колко още искаш да те пецкат, докато кибиш тук?!

    09:15 23.09.2026

  • 101 А в България

    2 1 Отговор
    Кога ще обучават чиновниците как да действат при обявяването на мобилизация ? Я веднага запас за чиновниците !

    Коментиран от #103

    09:15 23.09.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 В ценностите на Евровизия

    2 1 Отговор

    До коментар #101 от "А в България":

    ще обучават нашите чиновници

    Коментиран от #109

    09:16 23.09.2026

  • 104 Вацев

    1 2 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    09:18 23.09.2026

  • 105 В Украйна пък

    3 1 Отговор
    обучават децата на 14 годишните как да действат при обявяването на мобилизация и от къде каски и памперси да си вземат

    09:19 23.09.2026

  • 106 Припелец

    0 2 Отговор
    Ще трябва да прекръсти СВО на ВОЙНА,а затова бият през пръсти.Тогава българските копейкаджии ще трябва да се съгласят, да слушат как се нарича АГРЕСОР,нападналия суверенна държава,подписал Меморандума от Будапеща.

    09:19 23.09.2026

  • 107 бай Иван

    3 1 Отговор

    До коментар #96 от "Ол1гоффрен,":

    Извадиха ги поименно загиналите ако не си чел.Никой не ги е опровергал ако не бройм Зеленски. Той твърди ,че загубили само 50 х. човека а неговите генерали твърдят ,че им трябват по 27 000 новомобилизирани на месец.Поради каква прицина ако не загиват по толкова на месец? Виж бройката на разменените убити и сравни съотношението на загиналите. За икономиката си има официални данни за Украйна за БВП преди и след войната и разпределен по области , които е хубаво да прочетеш.Не съм ти библиотека да ти ги изброявам. За това ,че 20 милиона ги няма също има достатъчно данни. 7-8 милиона са към Русия и останалите са в Европа.При около малко над 40 милиона преди войната като няма 20 колко остават? Какво неясно има . Вземете се пообразовайте малко не си стойте функционално неграмотни. Има достатъчно и украински сайтове които дават достатъчно информация и интересното на руски език дето уж е забранен щото май доста хора не разбират в Украйна украинския .Ти да си чул украинец в България да говори на украински щото аз не съм чул?

    Коментиран от #112, #117

    09:19 23.09.2026

  • 108 Гумирай,

    1 1 Отговор
    но и тук ще стане като в Германия! Ще има и закрити сайтове!Кандидат номер едно е този

    09:20 23.09.2026

  • 109 В ценностите на Евровизия

    2 2 Отговор

    До коментар #103 от "В ценностите на Евровизия":

    И с марша Тиририм-тирирам съчки събирам щот нафта няма ..

    Коментиран от #111

    09:20 23.09.2026

  • 110 веднага запас за чиновниците !

    3 0 Отговор
    Парламента със закон да го закове ! Рундю и той с Йотова и да не забравят Танас и Мирчев ! Шиши и Бою да са у Грудово 45 дена поне ! И редници да са оууу....

    Коментиран от #116

    09:24 23.09.2026

  • 111 бай Иван

    3 2 Отговор

    До коментар #109 от "В ценностите на Евровизия":

    Ма то и съчките май ще трябва да идват от Сибир! Нашите ги превърнахме във фотоволтаици!

    09:25 23.09.2026

  • 112 Ол1гоффрен,

    0 3 Отговор

    До коментар #107 от "бай Иван":

    Източник?

    Коментиран от #113

    09:25 23.09.2026

  • 113 Баце ЕООД

    2 0 Отговор

    До коментар #112 от "Ол1гоффрен,":

    Какъв е смисълът да ти се дава източник, като си негоден да упражняваш критично мислене? Ай, обясни ми...

    09:27 23.09.2026

  • 114 Време е за мобилизация

    3 0 Отговор
    Вижте как САЩ окупира Гренландия. Утре и Брюксел може да окупира. Струпва армия в Полша и Румъния за да изпревари братушките. Не го ли виждате ?

    Коментиран от #119

    09:28 23.09.2026

  • 115 Абе моето момче

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Хм...":

    Кога са си обявили война? Изключително слабо познание на ситуацията

    09:29 23.09.2026

  • 116 От много време и аз се чудя

    1 1 Отговор

    До коментар #110 от "веднага запас за чиновниците !":

    Той почина де 2020 г. на 82-годишна възраст баща му на Радев, Георги Радев, ... добър електроинженер беше и живя дълги години заедно със съпругата си Станка в хасковското село Славяново НО защо са му викали на Радев РУНДЮ ? Така ли е по акта за раждане действително ? А деее?

    09:36 23.09.2026

  • 117 Роко

    0 1 Отговор

    До коментар #107 от "бай Иван":

    Приятелю какво показва размяната на трупове? Едно голямо нищо, 90% от рассияните биват утилизирани преди да стигнат линията на съприкосновение в дълбокия руски тил. Генералите винаги ще искат повече от колкото им дават. Пример 22 юни 1941 година Жуков има 25 000 танка срещу 3200 немски но реве че не му достигат 50 000 танка и че ако ги имал как хубаво щял да воюва. 1 януари 2023 година в Рассия излизат статистически данни за населението вместо очакваните над 150 милиона (146 милиона население на Рассия + 5 милиона от новите земи) населението се оказва 140 милиона (след което Путин забрани публикуването на данни за населението на Рассия)

    Коментиран от #120

    09:37 23.09.2026

  • 118 За няколко цента повече

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Голем смех":

    На мен ми прави впечатление,че постовете на центажиите са на ниво втори клас.Не знам как ви избират!

    09:39 23.09.2026

  • 119 бай Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #114 от "Време е за мобилизация":

    Нали знаете защо и кога се открива вторият фронт във втората световна война? Когато виждат ,че Германия губи и че има опасност Русия да овладее цяла Европа. И после става с "ценните нацисти" ?.Всички са измъкнати от Запада, за да се ползват .Едни като инженери , вторите като основата от военни на НАТО. Да на същото това НАТО в което ние членуваме. И е хубаво хората да четат като победена страна във Втората световна война какви клаузи има за победените страни в нея /защото съм убеден,че 90 процента не знаят/ и да си отговорят дали ги спазваме и ние и другите? И като стане после трети път да настъпим мотиката да не се чудим,че тоя път ще си платиме и за предишните гяволъци по споразуменията които сме подписали.И няма тоя път да има кой да се застъпи.Да ми кажете кога в историята ни сме били подпомагани за каквото и да е било от една Британия например,че нещо се не сещам? Нима мислите,че една Германия и Япония след Втората световна нямат наложени ограничения в развитието на военинте им възможности ? И виждате какво става и как се милитаризират и третия път в Япония може да не паднат само две атомни бомби например и съвсем да им се дръпнат очите на това кое остане скрито по пещерите ? После да обясняват,че 80 години са водели здравословен живот на ориз и суши.

    Коментиран от #124

    09:41 23.09.2026

  • 120 бай Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #117 от "Роко":

    А разбрах бе ? Най после схванах.Най-големите жертви Русия дава на около 1500 километра от фронта .И ги изписват като загинали след падане във външна тоалетна,за да не влизат в статистиката. Извинявай в грешка съм бил . Не се сетих да броя тези дълбоко утилизирани в тила на Русия . Не съм знаел ,че най много жертви се дават не на фронтовата линия , а дълбоко в тила в "деревните".Човек винаги може да научи нещо и от олиг.френ .

    Коментиран от #122

    09:46 23.09.2026

  • 121 Роко

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Голем смех":

    Ми нормално е розовите понита се интересуват. Забелязал съм една закономерност всички любители на Рассия са розови понита, но не всички розови понита са любители на Рассия.

    09:47 23.09.2026

  • 122 Роко

    0 0 Отговор

    До коментар #120 от "бай Иван":

    Не се прави на умен какъвто явно не си. Дълбокия тил е 20-50 от линията на съприкосновение (условния Ванка дори не вижда условния Микола дроновете го за двустотват преди да стигне) в тази война няма ясно изразена фронтова линия. Пример Константиновка уж превзета пък укрите все още се намират в 60% от нея а рассияните са в 90% от града. Друг пример Лиман намира се на 20 километра от линията на съприкосновение в украинския тил, нов мазетата се крият малки групи рассияни.

    10:05 23.09.2026

  • 123 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Изводът":

    За съжаление Путлер няма да посмее , иначе супер , това ще бъде края му много по-бързо , отколкото можеш да понесеш !!

    10:09 23.09.2026

  • 124 Роко

    0 0 Отговор

    До коментар #119 от "бай Иван":

    Така е приятелю, а Ото Шмайзер дава на СССР автомата Калашников, за съветската космическа програма или авиостроенето и немското влияние върху него ще си замълча. Мога да ти разкажа и за Москвича и немския му оригинал но ще те оставя сам да се образоваш

    10:09 23.09.2026

  • 125 ПЪЛНИ ГЛУПОСТИ В ПОРЕДНАТА ПУБЛИКАЦИЯ

    0 0 Отговор
    НА ФАКТИ.ОТНОВО НЕОСВЕДОМЕНИ. ФАКТ : В УКРАЙНА ИМА =720 000 РУСКИ НАЕМНИЦИ,ЧАСТ ОТ =2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА АРМИЯА.НИКАКВА МОЖИЛИЗАЦИЯ МЕ Е НУЖНА !ДА Е ЯСНО : РУСИЯ ЩЕ ЗАВЪРШИ ОПЕРАЦИЯТА СПОРЕД ЧЛ. 1,55,106,107 ОТ УСТАВА НА ООН !!! АМЕРИКАНСКИ ЕКИП ХОДИ ДА ИСКА ,И ДА МОЛИ ЗА МИР В МОСКВА,ПРЕДИ ДНИ !!!! ТОВА Е ФАКТ !!! В УКРАЙНА ИМА МНОГО ЗЕМИ ИЗКУПЕНИ ОТ ЗАП.КОМПАНИИ,НО ТАМ ВЕЧЕ СА РУСКИ ВОЙСКИ !...ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.
    ВСЕКИ ДЕН КОНФРОНТАЦИЯ С 🇷🇺РФ СТРУВА НА УКРАЙНА =450 МЛН.$.
    УКРАЙНА ВЕЧЕ Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА.САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =530 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
    ПОВЕЧЕ.СВО КОЕТО РУСИЯ ПРЕДПРИЕ СРЕЩУ ФАШИСТКИЯ МАРИОНЕТЕН ПРЕВРАТЕН
    РЕЖИМ ОТ 2014, Е СПОРЕД ЧЛ.106,107,1,55 ОТ УСТАВА НА ООН. В УКРАЙНА ИМА
    ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
    АРМИЯ. ТЕЗИ НАЕМНИЦИ ИЗБИХА =2,7 МЛН. УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ.
    АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
    УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
    МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
    ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
    БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО.ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).

    10:24 23.09.2026

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