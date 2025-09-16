Рая Пеева и Явор Бахаров са отново заедно

Рая Пеева отново се е събрала с Явор Бахаров. Бившите гаджета, за които вече месеци наред се говори, че са разделени, всъщност са прекарали лятото заедно. Те сами се издадоха, без да искат.



Снимки в социалните мрежи разкриха истината за връзката на Рая Пеева с вечния хулиган Явор Бахаров.



Актрисата публикува в Инстаграм колаж от кадри и клипчета от отминаващото лято. На тях не се вижда лицето на Бахаров, но се вижда кучето, което наскоро и самият той беше снимал. Това издава, че домашният любимец, както и преди, продължава да е общ за двамата актьори. Ако това беше тяхно общо дете, нямаше да е изненада, че и двамата продължават да се грижат за него. Само че, когато става въпрос за куче, вече става съмнително.

Проверка сочи, че бившите гаджета, които преди време бяха спрели да се следват в Инстаграм, сега са подновили "приятелството“ си в социалните мрежи. Някои от мъжките силуети, които личат в снимките и клипчетата на Пеева, приличат толкова много на Явор, макар и лицето да не се вижда добре, че е сигурно, че двамата са били заедно цяло лято.Кога са се събрали отново? Това най-вероятно знаят само те и най-близките им роднини и приятели. В публичното пространство Рая и Явор спазват дистанция.Последното официално събитие, на което актрисата се появи, беше премиерата на сериала на NOVA "Майките, през пролетта. Тогава тя беше без кавалер. Всъщност, откакто се е заговорило, че вече не е с Бахаров, Пеева не се е появявала с мъж на публично място. Това не е характерно за нея. Известно е, че е харесвана жена, и ако наистина беше сама, досега край нея щеше да гъмжи от ухажори. Най-вероятно ги отблъсква именно заради Явор, който е нейната голяма, макар и фатална любов.Бахаров също не се е появявал с друга жена в публичното пространство. Явно раздялата между двамата е била за кратко и в момента отново са заедно, но се стараят да пазят връзката си в тайна.Каква е причината да се правят на разделени? Най-вероятно двойката цели да спре клюките по техен адрес. Известна е максимата, че щастието обича тишината, т.е. не бива да демонстрираш любовта и късмета си. Двете звезди сигурно са започнали да споделят тази житейска философия и затова пазят връзката само за себе си, пише "Уикенд".