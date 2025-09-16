Новини
Рая Пеева и Явор Бахаров са отново заедно

16 Септември, 2025 07:29

Явно раздялата между двамата е била за кратко

Рая Пеева и Явор Бахаров са отново заедно - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Рая Пеева отново се е събрала с Явор Бахаров. Бившите гаджета, за които вече месеци наред се говори, че са разделени, всъщност са прекарали лятото заедно. Те сами се издадоха, без да искат.

Снимки в социалните мрежи разкриха истината за връзката на Рая Пеева с вечния хулиган Явор Бахаров.

Актрисата публикува в Инстаграм колаж от кадри и клипчета от отминаващото лято. На тях не се вижда лицето на Бахаров, но се вижда кучето, което наскоро и самият той беше снимал. Това издава, че домашният любимец, както и преди, продължава да е общ за двамата актьори. Ако това беше тяхно общо дете, нямаше да е изненада, че и двамата продължават да се грижат за него. Само че, когато става въпрос за куче, вече става съмнително.




Проверка сочи, че бившите гаджета, които преди време бяха спрели да се следват в Инстаграм, сега са подновили "приятелството“ си в социалните мрежи. Някои от мъжките силуети, които личат в снимките и клипчетата на Пеева, приличат толкова много на Явор, макар и лицето да не се вижда добре, че е сигурно, че двамата са били заедно цяло лято.

Кога са се събрали отново? Това най-вероятно знаят само те и най-близките им роднини и приятели. В публичното пространство Рая и Явор спазват дистанция.

Последното официално събитие, на което актрисата се появи, беше премиерата на сериала на NOVA "Майките, през пролетта. Тогава тя беше без кавалер. Всъщност, откакто се е заговорило, че вече не е с Бахаров, Пеева не се е появявала с мъж на публично място. Това не е характерно за нея. Известно е, че е харесвана жена, и ако наистина беше сама, досега край нея щеше да гъмжи от ухажори. Най-вероятно ги отблъсква именно заради Явор, който е нейната голяма, макар и фатална любов.

Бахаров също не се е появявал с друга жена в публичното пространство. Явно раздялата между двамата е била за кратко и в момента отново са заедно, но се стараят да пазят връзката си в тайна.

Каква е причината да се правят на разделени? Най-вероятно двойката цели да спре клюките по техен адрес. Известна е максимата, че щастието обича тишината, т.е. не бива да демонстрираш любовта и късмета си. Двете звезди сигурно са започнали да споделят тази житейска философия и затова пазят връзката само за себе си, пише "Уикенд".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 до кога ще лансирате

    5 0 Отговор
    тоя нар ко ман отърван от пандиза. Невидимата Съдебна ВЛАСТ
    наглее и лапа само кинти !

    07:35 16.09.2025

  • 2 Тая

    4 0 Отговор
    наистина е мазохист.

    Коментиран от #3, #5

    07:37 16.09.2025

  • 3 И тоя също

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тая":

    е мазохист.

    07:39 16.09.2025

  • 4 Пампаец

    5 0 Отговор
    Тази статия рекламира наркоманията, либерастията и липсата на държавност ли ?

    07:41 16.09.2025

  • 5 Знае

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тая":

    Не , тая е най обикновена наркоманка какъвто е и Яворчо. Наркоманите се надушват през 9 дерета като краставите магарета .

    07:42 16.09.2025

  • 6 Мастъра

    2 0 Отговор
    Доста неприятна двойка

    07:43 16.09.2025