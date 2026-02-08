Семейство след раздялата: 7 известни двойки, които останаха близки

Разводът никога не е лесен, независимо дали сте известни или не. Но когато става въпрос за публични личности, ситуацията често е още по-сложна. Някои двойки се разделят и избират да не поддържат никакви отношения след това, докато други успяват да запазят добрите отношения и дори да си партнират като родители.

Ирина Шейк и Брадли Купър

През 2019 г. Ирина Шейк и Брадли Купър сложиха край на четиригодишната си връзка, но продължават да поддържат топли отношения и заедно се грижат за дъщеря си Леа. „Той е най-добрият баща, за когото Лия и аз можехме да мечтаем“, споделя моделът пред ELLE през 2021 г.

Меган Фокс и Брайън Остин Грийн

След финализирания им развод през 2022 г., Меган Фокс и Брайън Остин Грийн продължават да споделят родителските отговорности за трите си деца - Ноа, Боди и Джърни. „Най-важното е всичко да е съсредоточено около преживяванията на децата“, казва актьорът пред E! News.

Бен Афлек и Дженифър Гарнър

Разделят се през 2015 г., а разводът им е финализиран три години по-късно. Дори след това двамата остават близки и съвместно отглеждат трите си деца. „Тя е невероятна майка и аз съм щастлив да я имам за партньор в родителството“, коментира Афлек.

Гуинет Полтроу и Крис Мартин

Обявяват раздялата си през 2014 г., но остават приятели и продължават да полагат грижи за двете си деца – Епъл и Моузес. Полтроу е казвала пред Дрю Баримор, че двамата винаги ще бъдат семейство.

Рики Мартин и Джуан Йосеф

Въпреки раздялата през 2023 г., Рики Мартин и Джуан Йосеф успяват да поддържат стабилни и спокойни отношения, като живеят близо един до друг и редовно общуват за двете си деца.

Орландо Блум и Миранда Кер

След шест години заедно, включително три като съпруг и съпруга, Блум и Кер се разделят през 2013 г. Въпреки това те продължават да си партнират като родители на сина им Флин и дори успяват да поддържат приятелство с новите половинки на другия.

Ана Фарис и Крис Прат

След раздялата през 2017 г., разводът е финализиран пет години по-късно. Двамата продължават да се грижат за сина си Джак и да поддържат топли отношения, като се разбират добре и с новите партньори - Майкъл Барет и Катрин Шварценегер.

Тези примери показват, че дори след край на романтичната връзка, е възможно да се запази уважение, приятелство и стабилно родителство, което поставя благополучието на децата на първо място.

Източник: Lifestyle.bg.