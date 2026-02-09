Анна-Шермин и Джан Микеле от "Ергенът: Любов в рая" се показаха заедно (СНИМКА)

Анна-Шермин изненада последователите си в социалните мрежи с романтичен кадър от вечеря в компанията на добре познати лица от риалити формата "Ергенът: Любов в рая", пише bgdnes.bg.
В публикувания пост тя сподели снимка, на която позира заедно с Джан Микеле, Виктор и Кристина в нощно заведение. На друг кадър се вижда, че моделката е в колата на предприемача, който неотдавна разкри, че се е разделил с половинката си от предаването - Габриела Михайлова.
Снимка: Интернет
Дали вечерята е била просто приятелска среща или начало на по-близки отношения, специално между Шермин и Джани - остава загадка.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 микеле мюмюн
08:47 09.02.2026
3 Офф
08:48 09.02.2026
4 Дръж
08:49 09.02.2026
5 газо
08:54 09.02.2026
6 Пълна досада
09:09 09.02.2026
7 Готин Джендър
09:11 09.02.2026
8 бай Даньо
09:41 09.02.2026
9 ха ха
11:41 09.02.2026