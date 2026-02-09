Новини
Любопитно »
Анна-Шермин и Джан Микеле от "Ергенът: Любов в рая" се показаха заедно (СНИМКА)

Анна-Шермин и Джан Микеле от "Ергенът: Любов в рая" се показаха заедно (СНИМКА)

9 Февруари, 2026 08:40 2 320 9

  • анна-шермин-
  • джан микеле ратта-
  • заедно-
  • ергенът: любов в рая

Дали вечерята е била просто приятелска среща или начало на по-близки отношения остава загадка

Анна-Шермин и Джан Микеле от "Ергенът: Любов в рая" се показаха заедно (СНИМКА) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Анна-Шермин изненада последователите си в социалните мрежи с романтичен кадър от вечеря в компанията на добре познати лица от риалити формата "Ергенът: Любов в рая", пише bgdnes.bg.

В публикувания пост тя сподели снимка, на която позира заедно с Джан Микеле, Виктор и Кристина в нощно заведение. На друг кадър се вижда, че моделката е в колата на предприемача, който неотдавна разкри, че се е разделил с половинката си от предаването - Габриела Михайлова.

Анна-Шермин и Джан Микеле от
Снимка: Интернет

Дали вечерята е била просто приятелска среща или начало на по-близки отношения, специално между Шермин и Джани - остава загадка.


Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 микеле мюмюн

    8 0 Отговор
    ходи на кръчма с ана шербетин

    08:47 09.02.2026

  • 3 Офф

    8 0 Отговор
    Господ е събирач..

    08:48 09.02.2026

  • 4 Дръж

    3 1 Отговор
    Бате! У тая има аван!

    08:49 09.02.2026

  • 5 газо

    3 0 Отговор
    отгазофустата

    08:54 09.02.2026

  • 6 Пълна досада

    13 0 Отговор
    Това преди или след ганг-банга на "анна шермин" е? Няма ли вече култура останала в България, че се замества с ненужни новини за някакви никому неизвестни нули?

    09:09 09.02.2026

  • 7 Готин Джендър

    11 0 Отговор
    Кои са тези селски пръчки?

    09:11 09.02.2026

  • 8 бай Даньо

    5 0 Отговор
    Ах каква сутрЕшна мелодрама....

    09:41 09.02.2026

  • 9 ха ха

    1 0 Отговор
    Ловешкото цигане+румънския откачалник=отврат на квадрат.

    11:41 09.02.2026