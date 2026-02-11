Карди Би си подари часовник за половин милион след слуховете за раздяла (ВИДЕО)

Карди Би демонстрира, че може да си позволи да се поглези и то със стил. Рапърката се сдоби с часовник Audemars Piguet на стойност около 500 000 долара само дни след като тя и футболистът от „Ню Инглънд Пейтриътс“ Стефон Дигс предизвикаха слухове за раздяла след загубата на отбора в Супербоул.

33-годишната носителка на „Грами“ показа новата си придобивка в Instagram чрез видео, публикувано от бижутера Бени (известен като Benny the Jeweler). Облечена в прозрачна черна минирокля и ботуши над коляното от крокодилска кожа, тя заяви: „Малък подарък за мен от мен“, допълвайки, че покупката е направена, за да се „подготви подобаващо за турнето“.

Часовникът е модел Royal Oak Frosted Gold Double Balance Wheel Openworked – с корпус и верижка от 18-каратово бяло злато и безел, инкрустиран с многоцветни скъпоценни камъни. Моделът беше представен през 2022 г., а на вторичния пазар се търгува за приблизително 477 000 долара. Бени, чиито клиенти включват Айс Спайс, Ъшър и Мери Джей Блайдж, е пътувал от Ню Йорк до Сан Франциско, за да предаде лично бижуто.

Покупката идва на фона на засилени спекулации за раздяла между Карди Би и 32-годишния Дигс. Двамата престанаха да се следват в Instagram след загубата на „Пейтриътс“ от „Сиатъл Сийхоукс“ с 29:13. Още преди мача певицата демонстрира дистанцираност, отговаряйки лаконично „късмет“ на журналистически въпрос дали има послание към партньора си преди големия финал.

Карди Би се появи и по време на полувремето на Супербоул в шоуто на Бед Бъни, облечена в корсет и гладиаторски сандали до бедрото. Според медийни публикации тя е напуснала стадиона по-рано от планираното, въпреки че е организирала празненство на стойност около 1,2 млн. долара, включително полети за близки и приятели на Дигс.

Двамата станаха родители на син през ноември 2025 г., няколко месеца след като потвърдиха връзката си публично през май същата година по време на плейофен мач в НБА в „Медисън Скуеър Гардън“. Карди Би има още три деца – Кълчър, Уейв и Блосъм – от брака си с Офсет, с когото подаде документи за развод през 2024 г.

Стефон Дигс от своя страна стана баща на четири деца от различни жени през 2025 г., според медийни публикации.

Новата придобивка на Карди Би съвпада с началото на турнето ѝ Little Miss Drama Tour, което стартира тази седмица в Палм Дезърт, Калифорния.