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Мартин Елвиса посочи своите фаворити за победители в "Игри на волята" (ВИДЕО)

Мартин Елвиса посочи своите фаворити за победители в "Игри на волята" (ВИДЕО)

19 Октомври, 2026 18:31 494 3

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Според Елвиса тримата участници с най-големи шансове да стигнат до последната битка са Боян, Симона и Велизар

Мартин Елвиса посочи своите фаворити за победители в "Игри на волята" (ВИДЕО) - 1
Снимка: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мартин Николов-Елвиса отправи остри обвинения към танцьора Боян от "Игри на волята", предизвиквайки нова дискусия около един от най-коментираните участници в сезона. В рубриката си в Инстаграм профила си "С Марто по халат" бившият риалити участник заяви, че според него Боян получава прекалено много предимства в екстремното шоу.

Елвиса, който обиколи всички възможни риалити формати, дори го определи като "най-бутания участник" в историята на формата. Но преди да се нахвърли върху капитана на "Ураганите", той направи и любопитна прогноза за големия финал, пише Шоу Блиц.

Според Елвиса тримата участници с най-големи шансове да стигнат до последната битка са Боян, Симона и Велизар.

"За мен финалът на "Игри на волята" е предрешен - Боян, Симона и Велизар. Не виждам какво може да се обърка", заяви той. И изрично уточни, че това е личната му прогноза и не разполага с вътрешна информация за развитието на сезона. След това обаче тонът му рязко се изостри.

Елвиса постави под въпрос начина, по който Боян се придвижва напред в състезанието.

"Защо Боян за мен ще спечели "Игри на волята" и защо според мен той е най-бутаният участник евър в историята на "Игри на волята"?", попита риторично той. И посочи като пример капитанската битка, след която Боян спечели "Томахавката на Алекса" - предимство, което според Мартин може да се окаже решаващо в следващите етапи на играта.

Елвиса изрази недоволство и от отделни правила и ситуации на Арената, включително преминаването на препятствия без тежка жилетка и възможността капитаните да постигат договорки за номинации. Според него натрупването на подобни обстоятелства създава впечатление, че Боян е поставен в по-благоприятна позиция от останалите.

Критиките на Мартин не се ограничиха само до състезателните предимства. Той нападна и начина, по който Боян общува със съплеменниците си.

"Как е възможно всички в това племе да му мълчат? Той се гаври, той е неуважителен", заяви Елвиса, според когото поведението на капитана остава без достатъчно сериозен отпор от останалите участници.

Мартин оспори и представата за Боян като почти непобедим състезател.

"Боян, непобедимия. Извинявам се, май сме забравили кой закопа времето в първата битка", припомни той, визирайки представянето му в едно от ранните изпитания. А в края на коментара си отправи въпрос и към зрителите на риалитито.

"Кажете какво мислите. Съгласни ли сте или може пък да харесвате Боян? Разни хора, разни идеали", завърши той.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 добре

    7 0 Отговор
    На тоз силата му е в кръчмите , но с такива телевизии , такова е

    18:40 19.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Смехоран

    0 0 Отговор
    Много си е читав Боян.Не виждаш ли че ги спасява почти винаги,с малки изключения?И хич не му мълчат.Симона ги моли да гласуват за нея,а не за Пепи.Е извинявам се ама това не беше ли смешно?Да не говорим че ореваха орталъка за шоколадите.И ако аз съм на негово място,ще ги оставям да решават и те пъзели.Да ги видим колко могат.

    19:01 19.10.2026