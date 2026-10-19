Мартин Елвиса посочи своите фаворити за победители в "Игри на волята" (ВИДЕО)

Мартин Николов-Елвиса отправи остри обвинения към танцьора Боян от "Игри на волята", предизвиквайки нова дискусия около един от най-коментираните участници в сезона. В рубриката си в Инстаграм профила си "С Марто по халат" бившият риалити участник заяви, че според него Боян получава прекалено много предимства в екстремното шоу.

Елвиса, който обиколи всички възможни риалити формати, дори го определи като "най-бутания участник" в историята на формата. Но преди да се нахвърли върху капитана на "Ураганите", той направи и любопитна прогноза за големия финал, пише Шоу Блиц.

Според Елвиса тримата участници с най-големи шансове да стигнат до последната битка са Боян, Симона и Велизар.

"За мен финалът на "Игри на волята" е предрешен - Боян, Симона и Велизар. Не виждам какво може да се обърка", заяви той. И изрично уточни, че това е личната му прогноза и не разполага с вътрешна информация за развитието на сезона. След това обаче тонът му рязко се изостри.

Елвиса постави под въпрос начина, по който Боян се придвижва напред в състезанието.

"Защо Боян за мен ще спечели "Игри на волята" и защо според мен той е най-бутаният участник евър в историята на "Игри на волята"?", попита риторично той. И посочи като пример капитанската битка, след която Боян спечели "Томахавката на Алекса" - предимство, което според Мартин може да се окаже решаващо в следващите етапи на играта.

Елвиса изрази недоволство и от отделни правила и ситуации на Арената, включително преминаването на препятствия без тежка жилетка и възможността капитаните да постигат договорки за номинации. Според него натрупването на подобни обстоятелства създава впечатление, че Боян е поставен в по-благоприятна позиция от останалите.

Критиките на Мартин не се ограничиха само до състезателните предимства. Той нападна и начина, по който Боян общува със съплеменниците си.

"Как е възможно всички в това племе да му мълчат? Той се гаври, той е неуважителен", заяви Елвиса, според когото поведението на капитана остава без достатъчно сериозен отпор от останалите участници.

Мартин оспори и представата за Боян като почти непобедим състезател.

"Боян, непобедимия. Извинявам се, май сме забравили кой закопа времето в първата битка", припомни той, визирайки представянето му в едно от ранните изпитания. А в края на коментара си отправи въпрос и към зрителите на риалитито.

"Кажете какво мислите. Съгласни ли сте или може пък да харесвате Боян? Разни хора, разни идеали", завърши той.