Юлия, Виктория, Боян и Стиван са последните номинирани воини в отборната фаза на осмия сезон на „Игри на волята“. Четиримата ще се борят в двойни елиминации за място на финалите на екстремното риалити на 27 ноември от 20:00 ч. по NOVA.
Юлия и Виктория са представители на Канарите, а Боян и Стиван са част от Ураганите. Съветът в Резиденцията е започнал след загуба на Сините в предишното изпитание. Вместо един участник племето е трябвало да номинира двама воини.
Коалицията в Ураганите е насочила гласовете си към брокера Стиван. Той е избрал танцьора Боян за свой опонент. След това Канарите и Ураганите са премерили сили във финална битка за неприкосновеност, която е включвала поредица от индивидуални и групови единоборства. Победата е отишла при Ураганите.
Обрати в последния племенен съвет
В последния племенен съвет с участието на Канарите Марио е разменил цялото си богатство от 250 златни гроша за имунитет. Капитанът Иван е използвал 100 златни гроша, за да получи допълнителен глас.
Така номинационният вот е насочен към Юлия и Виктория. За тях, както и за Боян и Стиван, следва решаващо изпитание, което ще определи кои от четиримата ще продължат към финалната фаза на предаването.„Последен сблъсък за спасение очаква участниците в осмия сезон“, анонсира NOVA.
Преди тази битка Канарите са имали възможност да завършат отборната си история с класиране на Иван, Юлия, Марио и Виктория за финалите. Победата на Ураганите обаче е променила разпределението на номинациите и е оставила четирима участници в пряка конкуренция за оцеляване.
Източници: dariknews.bg, nova.bg
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