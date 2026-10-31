Новини
Любопитно »
Какво всъщност се празнува на Хелоуин

Какво всъщност се празнува на Хелоуин

31 Октомври, 2026 10:42 757 24

  • хелоуин-
  • самхейн-
  • тиквени фенери-
  • ирландия-
  • ден на народните будители

Празникът на 31 октомври съчетава келтски, християнски и народни традиции

Какво всъщност се празнува на Хелоуин - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 31 октомври улици, магазини и домове се изпълват с тиквени фенери, костюми и украса. Хелоуин е особено популярен в САЩ, но се отбелязва и в Ирландия, Великобритания, Канада, Австралия, Нова Зеландия и редица европейски и азиатски държави. В България също се организират тематични партита, училищни инициативи и събития за деца.

Зад съвременния светски образ обаче стои традиция, която обикновено се свързва с древния келтски празник Самхейн. Той отбелязвал края на прибирането на реколтата и началото на студената част от годината. Честванията се провеждали в земите на днешна Ирландия, Великобритания и Северна Франция около 31 октомври и 1 ноември.

Преди тиквените фенери имало огньове и маски

Според исторически и фолклорни изследвания келтите вярвали, че в тази нощ границата между света на живите и света на мъртвите става по-тънка. Палели се големи огньове, а участниците в обредите понякога се преобличали в животински кожи и използвали маски. Така те се опитвали да се предпазят от свръхестествени същества или да останат неразпознати.

Историците предупреждават, че не всички подробности за древния празник са категорично установени. Сведенията за Самхейн се срещат в ирландски саги, записани между IX и XII век, но липсват достатъчно писмени свидетелства от самото начало на традицията.

С разпространението на християнството старите сезонни обичаи постепенно се преплитат с църковния календар. През VIII век папа Григорий III премества честването на Деня на всички светии на 1 ноември. В навечерието му се отбелязвала All Hallows' Eve - вечерта преди празника. От това название постепенно се оформя думата Halloween.

Как ряпата се превръща в тиква

Един от най-разпознаваемите символи на Хелоуин също има ирландски произход. Преди тиквите хората в Ирландия и Шотландия издълбавали лица в ряпа и картофи, поставяли вътре свещ и ги използвали като фенери.

Обичаят се свързва с легендата за Стиснатия Джак - човек, който според ирландския фолклор успял да надхитри Дявола, но след смъртта си не бил приет нито в Рая, нито в Ада. Той бил осъден да скита по света с въглен, поставен в издълбан зеленчук, за да осветява пътя му.

Когато ирландските имигранти пренасят традицията в Северна Америка през XIX век, ряпата постепенно е заменена с тикви. Те са по-големи, по-лесни за издълбаване и широко разпространени там.

„Пакост или лакомство?“

Популярната детска игра също има многослоен произход. Тя съчетава средновековни обичаи за обикаляне по домовете, шотландската и ирландската традиция на маскирането и по-късни американски практики. През XX век децата в костюми, които искат сладкиши от съседите, се превръщат в един от основните образи на Хелоуин.

Светски празник, но не и официален почивен ден

Хелоуин придобива широка популярност в САЩ през XIX век, след като ирландски и шотландски имигранти пренасят обичаите си отвъд Атлантическия океан. През XX век киното, телевизията, музиката и рекламата допринасят за превръщането му в международен културен феномен.

В Ирландия днес се организират фестивали, паради и събития, свързани със Самхейн. В САЩ и Канада акцентът е върху детските обиколки за лакомства, украсените къщи и костюмираните партита, а в Япония празникът е популярен най-вече с масови събирания и улични прояви.

Хелоуин е широко разпространено културно и обществено отбелязване, но в повечето държави не е официален национален или неработен ден. В католическия календар 1 ноември е Денят на всички светии, а 2 ноември е посветен на починалите.

В България Хелоуин не е част от традиционния народен календар. Популярността му нараства с навлизането на западната масова култура, но близостта му с 1 ноември - Деня на народните будители - периодично предизвиква спорове. През октомври 2025 г. кметът на община Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата на територията на общината.

Източници: nova.bg


Ирландия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 3 Отговор
    Това е католически празник.

    Коментиран от #7, #12, #19

    10:45 31.10.2026

  • 2 Защо ,

    17 1 Отговор
    Ни набутване този чужд празник? Ние празнуваме деня на Будителите!

    Коментиран от #8

    10:45 31.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 5 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 1 Отговор
    От малки учат децата на рекет- " сладост или пакост",хахахахх
    Америка сър"

    10:49 31.10.2026

  • 6 Мрачните

    10 0 Отговор
    Светоусещания на жителите на един мъглив, влажен остров.

    10:50 31.10.2026

  • 7 Нека да пиша

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Скоро ще празнуваш байрям.

    10:50 31.10.2026

  • 8 🦉🦉🦉🦉

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Защо ,":

    "Прозорецът на Овертон"❗
    Днешните дори си мислят, че будител е този който ги буди сутрин за училище😉

    10:51 31.10.2026

  • 9 Забранено знание

    2 0 Отговор
    Великите магьосници от Персия, Вавилон и Шумер предават едно и също знание на отдавна умрял език! За да го разберете ще ползвам християнски термини. Власт над ангелите може да придобиеш! Власт и над демоните може да придобиеш! Но над нечистите и зли духове не може да придобиеш власт нито ти, нито ангелите и демоните имат тази сила! Те са различен клон на творението, и с тях може само да се преговаря!

    10:51 31.10.2026

  • 10 ИВАН

    9 1 Отговор
    Квото ще да се празнува, никой не се интересува от западните извратенящини.

    10:53 31.10.2026

  • 11 Ковача

    10 1 Отговор
    Хич не ме интересува!Всеки истински българин почита празника на следващия ден -1ви номеври,Ден на бародните будители!Тези измислени "празници",знаете къде да си ги заврете

    10:54 31.10.2026

  • 12 Не, не е

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Това е чисто американски празник!

    10:57 31.10.2026

  • 13 Какво всъщност се празнува на тиквен ден

    7 0 Отговор
    Свети Тикварий чекмеджарски 20г царувал
    и поданиците си направил
    най бедни и болнави и измиращи в ес
    според евростат и статистики

    Коментиран от #14

    11:00 31.10.2026

  • 14 мда

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Какво всъщност се празнува на тиквен ден":

    А неговата слугиня Мумията дори не си слага костюм за празника, понеже като си свали черното яке, може да му преброите всичките ребра.

    11:02 31.10.2026

  • 15 Михо

    3 1 Отговор
    Чист сатанизъм прикрит под комерсиална маска

    11:12 31.10.2026

  • 16 нннн

    0 0 Отговор
    Имен ден на наш едър политик.

    11:14 31.10.2026

  • 17 Да наистина

    1 0 Отговор
    какво точно се празнува ?

    Коментиран от #21

    11:14 31.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Сатанински празник

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Католиците празнуват "Денят на вси светии, който е на другия ден".

    11:18 31.10.2026

  • 20 Православен

    2 0 Отговор
    В България края на прибирането на реколтата се празнува на Димитров ден (26 октомври) господа българи!
    За почит на умрелите ние празнуваме Задушница!
    Тези дяволски, келтски и ирландски магии не са наши! И не сме католици!
    Прав е кметът на община Елин Пелин че забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата на територията на общината.
    Стига с това чуждопоклоничество и българофобия!
    „О, неразумни и юроде! Защо се срамуваш да се наречеш българин и не четеш, и не говориш на своя език?“ Пайсии Хилендарски!!!

    11:22 31.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Карнавал

    1 0 Отговор
    В България е празник на децата нямащ нищо общо с католическите разбирания

    11:32 31.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ДАСКАЛ

    0 0 Отговор
    На този свещен за българските евроатлантическите жълти тикви празник почват танци песни и навеждания до земи със задна насоченост на запад

    11:34 31.10.2026