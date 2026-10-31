Какво всъщност се празнува на Хелоуин

На 31 октомври улици, магазини и домове се изпълват с тиквени фенери, костюми и украса. Хелоуин е особено популярен в САЩ, но се отбелязва и в Ирландия, Великобритания, Канада, Австралия, Нова Зеландия и редица европейски и азиатски държави. В България също се организират тематични партита, училищни инициативи и събития за деца.

Зад съвременния светски образ обаче стои традиция, която обикновено се свързва с древния келтски празник Самхейн. Той отбелязвал края на прибирането на реколтата и началото на студената част от годината. Честванията се провеждали в земите на днешна Ирландия, Великобритания и Северна Франция около 31 октомври и 1 ноември.

Преди тиквените фенери имало огньове и маски

Според исторически и фолклорни изследвания келтите вярвали, че в тази нощ границата между света на живите и света на мъртвите става по-тънка. Палели се големи огньове, а участниците в обредите понякога се преобличали в животински кожи и използвали маски. Така те се опитвали да се предпазят от свръхестествени същества или да останат неразпознати.

Историците предупреждават, че не всички подробности за древния празник са категорично установени. Сведенията за Самхейн се срещат в ирландски саги, записани между IX и XII век, но липсват достатъчно писмени свидетелства от самото начало на традицията.

С разпространението на християнството старите сезонни обичаи постепенно се преплитат с църковния календар. През VIII век папа Григорий III премества честването на Деня на всички светии на 1 ноември. В навечерието му се отбелязвала All Hallows' Eve - вечерта преди празника. От това название постепенно се оформя думата Halloween.

Как ряпата се превръща в тиква

Един от най-разпознаваемите символи на Хелоуин също има ирландски произход. Преди тиквите хората в Ирландия и Шотландия издълбавали лица в ряпа и картофи, поставяли вътре свещ и ги използвали като фенери.

Обичаят се свързва с легендата за Стиснатия Джак - човек, който според ирландския фолклор успял да надхитри Дявола, но след смъртта си не бил приет нито в Рая, нито в Ада. Той бил осъден да скита по света с въглен, поставен в издълбан зеленчук, за да осветява пътя му.

Когато ирландските имигранти пренасят традицията в Северна Америка през XIX век, ряпата постепенно е заменена с тикви. Те са по-големи, по-лесни за издълбаване и широко разпространени там.

„Пакост или лакомство?“

Популярната детска игра също има многослоен произход. Тя съчетава средновековни обичаи за обикаляне по домовете, шотландската и ирландската традиция на маскирането и по-късни американски практики. През XX век децата в костюми, които искат сладкиши от съседите, се превръщат в един от основните образи на Хелоуин.

Светски празник, но не и официален почивен ден

Хелоуин придобива широка популярност в САЩ през XIX век, след като ирландски и шотландски имигранти пренасят обичаите си отвъд Атлантическия океан. През XX век киното, телевизията, музиката и рекламата допринасят за превръщането му в международен културен феномен.

В Ирландия днес се организират фестивали, паради и събития, свързани със Самхейн. В САЩ и Канада акцентът е върху детските обиколки за лакомства, украсените къщи и костюмираните партита, а в Япония празникът е популярен най-вече с масови събирания и улични прояви.

Хелоуин е широко разпространено културно и обществено отбелязване, но в повечето държави не е официален национален или неработен ден. В католическия календар 1 ноември е Денят на всички светии, а 2 ноември е посветен на починалите.

В България Хелоуин не е част от традиционния народен календар. Популярността му нараства с навлизането на западната масова култура, но близостта му с 1 ноември - Деня на народните будители - периодично предизвиква спорове. През октомври 2025 г. кметът на община Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата на територията на общината.

Източници: nova.bg