Майкъл Колинс: героят зад едноименния филмов хит

На 16 октомври 1890 г. в Уудфийлд, край Самс Крос в графство Корк, се ражда Майкъл Джон Колинс – човекът, когото Ирландия ще запомни едновременно като революционер, политик и един от архитектите на независимата държава. Той е най-малкото от осем деца в семейство на фермери.

Колинс заминава за Лондон през 1906 г. и започва работа в британската пощенска служба. Три години по-късно се присъединява към Ирландското републиканско братство – тайна организация, посветена на ирландската независимост. Връща се в Ирландия навреме, за да участва във Великденското въстание в Дъблин през 1916 г. След потушаването му е изпратен в лагера Фронгох в Уелс, където са задържани стотици ирландски националисти.

От нелегалната борба до преговорите с Лондон

През 1918 г. Колинс е избран за депутат от „Шин Фейн“, а през 1919 г. става министър на финансите в самопровъзгласилата се Ирландска република. Успоредно с това ръководи разузнаването на Ирландската републиканска армия по време на Войната за независимост.

Политическата му роля става решаваща в края на 1921 г., когато е сред ирландските представители, договорили Англо-ирландския договор с британското правителство. Споразумението създава Ирландската свободна държава, но оставя Северна Ирландия извън нея и предизвиква тежък разрив сред доскорошните съюзници. Последвалата гражданска война противопоставя Колинс на част от бившите му бойни другари.

Националният музей на Ирландия определя Колинс като „мозъка“ на Ирландската републиканска армия по време на Войната за независимост. След договора той оглавява Временното правителство, а през юли 1922 г. поема командването на Националната армия.

Краят край Биъл на Бла

На 22 август 1922 г. конвоят на Колинс попада в засада край Биъл на Бла в графство Корк. Нападението е извършено от противници на договора по време на гражданската война. Колинс е смъртоносно прострелян, когато е на 31 години. Причините и точните обстоятелства около фаталния изстрел продължават да бъдат предмет на исторически спорове, но мястото на убийството се превръща в един от символите на ирландската независимост.

Филмът на Нийл Джордан

Историята му достига до световната публика с филма „Майкъл Колинс“ от 1996 г. Режисьор и сценарист е Нийл Джордан, а в главната роля е Лиъм Нийсън. В актьорския състав са още Алън Рикман като Иймън дьо Валера, Ейдън Куин като Хари Боланд и Джулия Робъртс като Кити Киърнан.

Филмът проследява периода от Великденското въстание през 1916 г. до смъртта на Колинс през 1922 г. Премиерата му е на фестивала във Венеция, където продукцията печели „Златен лъв“, а Нийсън получава наградата за най-добър актьор. Филмът е номиниран и за два „Оскара“ – за операторско майсторство и оригинална драматична музика.

Историческата точност на продукцията е обсъждана още след премиерата. Самият Джордан защитава художествения подход с думите: „Филмът не е история и не може да бъде история.“ Така екранният образ не заменя сложната биография на Колинс, но превръща името му в част от световната филмова памет.

Източници: irishtimes.com, washingtonpost.com, irishcentral.com