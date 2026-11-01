Ивана спечелила над 300 000 евро от концерт в София

Ивана е спечелила над 300 000 евро от концерта си с „Ку-ку бенд“ в „Арена 8888“ в София, твърди „Уикенд“, цитиран от HotArena. Шоуто „Шампанско и сълзи“ се състоя на 17 октомври и според публикацията е привлякло около 13 600 зрители.
Изчисленията са направени на база средна цена на билет от около 50 евро. Така приходите само от продажбата на билети достигат близо 700 000 евро. Към тях са прибавени средства от спонсори и от потреблението в залата.
Посочената сума обаче не е представена като официален финансов отчет. В публикацията се отбелязва, че разходите по мащабната продукция също са били значителни, а след приспадането им за Ивана са останали над 300 000 евро. Част от приходите е получил и „Ку-ку бенд“, който участва в концерта.
Няма публично потвърждение от Ивана, организаторите или музикантите от „Ку-ку бенд“ за точния размер на печалбата.
Концертът е заснет
Спектакълът е бил заснет, като възможността записът да бъде излъчен по Нова телевизия в новогодишната програма е представена като вероятност.
Ивана пя с Драгана Миркович в Бургас
Седмица след софийския концерт Ивана се появи като гост на изявата на Драгана Миркович в Бургас. Сръбската певица я покани на сцената, а двете изпълниха „Последна вечер“ едновременно на български и сръбски език.
В програмата участва и бузукарката Стояна, която заедно с други музиканти е подгряла публиката и се е включила в концертната програма на Драгана Миркович. Съвместното изпълнение на Ивана и Миркович беше посрещнато с аплодисменти от публиката.
Източници: hotarena.net, klukarnik.com, signal.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Извод
15:50 01.11.2026
3 Добър
15:54 01.11.2026
4 Брей да му...
15:55 01.11.2026
5 дали НАП проверява ивана - софи - меди
15:55 01.11.2026
6 Констатация
15:58 01.11.2026
7 Пущиня(к)
16:00 01.11.2026
8 Хаджи Ахил
16:09 01.11.2026
9 Логично
Коментиран от #11
16:12 01.11.2026
10 Йовано, Иванке
Мадам!, Йовано, Йованке! Мадам!
Колко мадам ще заплатя за тоя КАЗАН?
Не знам.
Но щом обичате моя рунтав ФАЗАН
за над 300 000 евро, цената ми няма ТАВАН!
16:16 01.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ролан
16:41 01.11.2026