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Ивана спечелила над 300 000 евро от концерт в София
  Тема: Известни личности

Ивана спечелила над 300 000 евро от концерт в София

1 Ноември, 2026 15:47 1 120 13

  • ивана-
  • арена 8888-
  • ку-ку бенд-
  • концерт-
  • драгана миркович

Сумата е изчислена на база продажбите на билети и допълнителните приходи

Ивана спечелила над 300 000 евро от концерт в София - 1
Снимка: Facebook
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ивана е спечелила над 300 000 евро от концерта си с „Ку-ку бенд“ в „Арена 8888“ в София, твърди „Уикенд“, цитиран от HotArena. Шоуто „Шампанско и сълзи“ се състоя на 17 октомври и според публикацията е привлякло около 13 600 зрители.

Изчисленията са направени на база средна цена на билет от около 50 евро. Така приходите само от продажбата на билети достигат близо 700 000 евро. Към тях са прибавени средства от спонсори и от потреблението в залата.

Посочената сума обаче не е представена като официален финансов отчет. В публикацията се отбелязва, че разходите по мащабната продукция също са били значителни, а след приспадането им за Ивана са останали над 300 000 евро. Част от приходите е получил и „Ку-ку бенд“, който участва в концерта.

Няма публично потвърждение от Ивана, организаторите или музикантите от „Ку-ку бенд“ за точния размер на печалбата.

Концертът е заснет

Спектакълът е бил заснет, като възможността записът да бъде излъчен по Нова телевизия в новогодишната програма е представена като вероятност.

Ивана пя с Драгана Миркович в Бургас

Седмица след софийския концерт Ивана се появи като гост на изявата на Драгана Миркович в Бургас. Сръбската певица я покани на сцената, а двете изпълниха „Последна вечер“ едновременно на български и сръбски език.

В програмата участва и бузукарката Стояна, която заедно с други музиканти е подгряла публиката и се е включила в концертната програма на Драгана Миркович. Съвместното изпълнение на Ивана и Миркович беше посрещнато с аплодисменти от публиката.

Източници: hotarena.net, klukarnik.com, signal.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Извод

    18 2 Отговор
    Не е луд тоя, който яде баницата !

    15:50 01.11.2026

  • 3 Добър

    21 2 Отговор
    Да дадеш 50 евро за назадничава и елементарна шумотевица е престъпление към самия себе си. Това не може да се нарече музика.

    15:54 01.11.2026

  • 4 Брей да му...

    3 1 Отговор
    Явно в тоя голяма чутура има акъл.

    15:55 01.11.2026

  • 5 дали НАП проверява ивана - софи - меди

    17 2 Отговор
    и всички други какви данъци плащат - когато са на участие по кръчми чалготеки кой разбира какви хонорари какъв е % който трябва да платят на хазната ..как компания стораро карат коли за милиони .живеем в страна на абсурда .ако беше в щатите тези всички ще са с доживотни по затворите заради данъци .но ако нормален човек работещ има да дава и 100 евро на НАП и закъснеее веднага съдя по дело и лихвите са големи от бързите кредити както написах страната на абсурдите

    15:55 01.11.2026

  • 6 Констатация

    12 1 Отговор
    За всеки влак си има пътници, дори за товарния...!!!! -)))))))

    15:58 01.11.2026

  • 7 Пущиня(к)

    9 2 Отговор
    Ба тва бездарното! Ма балами бол!

    16:00 01.11.2026

  • 8 Хаджи Ахил

    0 2 Отговор
    В Максуда изглежда само Москосковския симфоничен оркестър слушат. Хайде, холан!

    16:09 01.11.2026

  • 9 Логично

    2 2 Отговор
    Бих дал за билет на Ивана . Не бих дал за билет , на някой/някоя да ми вие на английски . Не го разбирам , и не ме интересува . А и текстовете на английските "хитове" са жалки .

    Коментиран от #11

    16:12 01.11.2026

  • 10 Йовано, Иванке

    1 0 Отговор
    Ю тач май тра ла ла
    Мадам!, Йовано, Йованке! Мадам!
    Колко мадам ще заплатя за тоя КАЗАН?
    Не знам.
    Но щом обичате моя рунтав ФАЗАН
    за над 300 000 евро, цената ми няма ТАВАН!

    16:16 01.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ролан

    0 0 Отговор
    Догодина ще я номинират за Нобелова награда!😆

    16:41 01.11.2026