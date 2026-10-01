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Петя Дикова показа голяма промяна в ефир

Петя Дикова показа голяма промяна в ефир

1 Октомври, 2026 13:58 1 323 9

  • петя дикова-
  • промяна-
  • прическа-
  • блондинка-
  • брюнетка

Водещата премина в отбора на блондинките за новия сезон

Петя Дикова показа голяма промяна в ефир - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Водещата на предаването „COOL...T“ Петя Дикова изненада зрителите на bTV с видима промяна във външния си вид. Телевизионната водеща се появи в ефир с доста по-светъл цвят на косата от обичайното. Тя смело е станала блондинка в началото на есенния сезон.

Петя Дикова показа голяма промяна в ефир

Промяната трудно можеше да остане незабелязана. Пипи, която през последните години залагаше предимно на кестеняви или тъмно руси нюанси, този път е преминала изцяло към русото. Косата ѝ беше оформена на едри, свободно падащи вълни, които допълнително подчертаваха новия цвят и придаваха по-ефирно излъчване.

Прави впечатление, че дъщерята на Сашо Диков е решила да не боядисва веждите си, които са единственото напомняне, че тя е естествена брюнетка.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ШЕФА

    28 0 Отговор
    Добре че са тати и мама,иначе това недоразумение можеше да работи в телевизия само като чистачка.

    Коментиран от #2

    14:00 01.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Соваж бейби

    16 2 Отговор
    В отбора на дебеланките с руса и без руса коса все тази ,грам от красотата на майка си не е взела.

    14:13 01.10.2026

  • 4 Хаха,

    10 0 Отговор
    трътлата е толкова журналистка , колкото пелтека Диков...

    14:33 01.10.2026

  • 5 Роднина на Дикови

    9 0 Отговор
    Мамината красавица тя, на татко си прилича!

    14:35 01.10.2026

  • 6 Петя Dickова

    12 0 Отговор
    Горката е като втасало тесто в главата. А като започне да говори е като Житената питка.

    14:39 01.10.2026

  • 7 И на

    7 0 Отговор
    други места личи,че е брюнетка.

    Коментиран от #8

    14:49 01.10.2026

  • 8 Дико Сашев

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "И на":

    Тя е омъжена и само мъжът ѝ ги гледа тия места.

    14:51 01.10.2026

  • 9 Не че нещо,

    7 0 Отговор
    Главата и е по-широка настрани, отколкото нагоре!

    15:16 01.10.2026