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Синът на Петя Дикова дари косата си за болно дете
  Тема: Известни личности

Синът на Петя Дикова дари косата си за болно дете

7 Ноември, 2026 19:25 418 1

  • петя дикова-
  • сашо диков-
  • дарение на коса-
  • перука

Александър пускал косата си година и половина, а жестът му разплака дядо му Сашо Диков

Синът на Петя Дикова дари косата си за болно дете - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Решението започва преди година и половина, когато Александър – големият син на Петя Дикова и Илиян Любомиров – решава да пусне косата си с конкретна цел. Момчето иска да я дари за изработването на перука за дете със заболяване.

Поддържането на дълга коса не е било лесно, особено защото Александър тренира плуване. Въпреки неудобствата той не се отказва от намерението си. „Той прояви постоянство и характер“, разказва Петя Дикова в интервю за „24 часа“.

Косата ще бъде използвана за перука

Подстригването е направено по специален начин, който да улесни последващата изработка на перуката. От салон „Дима Стил“ отказват да вземат пари за услугата. Вдъхновен от примера на детето, случаен посетител също добавя коса към дарението.

Към събраната коса се присъединява и приятелка на Петя Дикова. Тя дарява истинска коса, която е купила за себе си, за да допълни количеството, необходимо за каузата.

Спомен за майката на Сашо Диков

Жестът на Александър има и лично значение за семейството. Петя Дикова разказва, че нейната баба Пенка – майката на Сашо Диков – е страдала от алопеция, заболяване, което може да доведе до загуба на коса.

Когато видял внука си подстриган, а косата му подготвена за даряване, Сашо Диков се просълзил. „Какво нещо е животът“, казал той, преди да си спомни последния път, когато като дете е видял майка си с коса – преди заболяването, забрадките и перуките.

Петя Дикова и Илиян Любомиров имат двама синове – Александър и по-малкия Илиян. Историята с дарената коса превръща личното решение на едно дете в помощ за друго, което има нужда от перука.

Източници: 24chasa.bg, ladyzone.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много точно

    0 0 Отговор
    Това дете се е метнало на сашодиковия род
    Добре че не на баба си...

    19:35 07.11.2026