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Майката на Меган помогнала на ФБР да разпознае Томас Маркъл на скандални снимки
  Тема: Известни личности

Майката на Меган помогнала на ФБР да разпознае Томас Маркъл на скандални снимки

9 Ноември, 2026 16:31 557 1

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Дория Рагланд е идентифицирала бившия си съпруг на снимки, иззети при разследването за предполагаем материал със сексуално насилие над деца

Майката на Меган помогнала на ФБР да разпознае Томас Маркъл на скандални снимки - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Дория Рагланд, майката на Меган Маркъл, е помогнала на федерални разследващи да идентифицират бившия ѝ съпруг Томас Маркъл старши на снимки, свързани с разследване за предполагаем материал със сексуално насилие над деца. Рагланд е била показана редактирана версия на две снимки и е посочила, че мъжът на тях може да е Маркъл, съобщи Page Six, позовавайки се на People и The Sun.

Според публикацията снимките са били открити в складово помещение в Калифорния, наето от Томас Маркъл. Федералната жалба по делото обаче посочва само, че неназован свидетел, познавал Маркъл от десетилетия, е идентифицирал мъжа на две от изображенията. В документа не се уточнява дали този свидетел е Рагланд.

82-годишният Томас Маркъл беше арестуван на 6 ноември във Флорида по едно федерално обвинение за притежание на материал със сексуално насилие над деца. При претърсвания на две складови помещения в района на Лос Анджелис агенти са иззели приблизително 78 предмета, сред които диапозитиви, филмови негативи и книги. Министерството на правосъдието на САЩ съобщи, че част от материалите включват предполагаеми сексуално експлицитни снимки на Маркъл с непълнолетни момичета.

Разследването започва след сигнал от Филипините

Федералното разследване е последвало информация за предполагаем материал, открит сред вещите на Томас Маркъл във Филипините. Сигналът е довел разследващите до складово помещение в района на Лос Анджелис, което Маркъл е наемал от години. При последващо претърсване е открито и второ помещение, свързано с него.

Томас Маркъл младши е предал на филипинските власти материали, за които се твърди, че съдържат изображения със сексуално насилие над деца. По случая във Филипините също има разследване, а властите там проверяват произхода на откритите файлове и обстоятелствата около тях.

Самата Меган Маркъл е заявила, че е „дълбоко разстроена“ от твърденията. Тя е посочила, че мислите ѝ са с всички деца, които може да са били засегнати, и че при необходимост е готова да съдейства на властите.

Маркъл е освободен под електронно наблюдение

След явяването си пред федерален съд в Тампа Томас Маркъл е освободен обратно в дома за грижи, където живее. Съдът му е забранил контакт с непълнолетни и е наложил електронно наблюдение. Съдия Линдси Грифин е разпоредила и психиатрична експертиза, тъй като има въпрос дали обвиняемият разбира производството и може да съдейства на защитата.

Съдебните действия се очаква да бъдат преместени в Калифорния, но според прокуратурата това вероятно ще стане след няколко седмици. При осъдителна присъда по повдигнатото обвинение Маркъл може да получи до 20 години федерален затвор.

Томас Маркъл отрича твърденията. В изявление пред Daily Mail той ги нарече „болни лъжи“ и заяви: „Това са пълни глупости. Нямам представа защо Том се опитва да ме унищожи с тези лъжи.“, каза той за собствения си син.


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