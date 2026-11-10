Андреа Банда Банда: Не разбирам тази просия в „Ергенът“

Андреа Банда Банда реагира остро на поведението на участничките в „Ергенът: Любов в рая“, които очакват скъпи подаръци от мъжете в риалитито. Повод за коментара ѝ стана Габриела, която според публикацията настоява Педро да ѝ купи бижу, преди двамата да стигнат до интимна близост.
„Никога няма да разбера тази просия в „Ергенът““, написа Андреа Банда Банда в Instagram. Тя уточнява, че няма нищо против мъж да подарява скъпи вещи, но поставя под въпрос романтиката, когато подаръкът е поискан след предварително изготвен план.
Инфлуенсърката посочва, че самата тя харесва луксозни предмети и може дълго да говори за Cartier, Chanel и часовници, чиято стойност достига цената на апартамент. Според нея проблемът не е в скъпия подарък, а в начина, по който той се превръща в цел на отношенията.
Поводът е публикация на Габриела
Допълнителна реакция предизвика публикация на Габриела с въпроса защо някой би се страхувал от богат мъж. Андреа отговаря, че не се страхува от финансово заможни мъже, а от „далавераджии“, „мутроподобни тарикати“ и мъже, чиято основна „професия“ е да бъдат деца на заможни родители.
Коментарите ѝ са насочени към модела на поведение, който тя вижда в епизодите на „Ергенът“: очакване за скъпа вещ, последвано от настояване и предварително обмислена стратегия за получаването ѝ. Андреа Банда Банда често обсъжда любовното риалити с последователите си и този път избра да постави акцент върху връзката между парите, подаръците и интимността.
Източник: marica.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Зелю
Не разбирала просията!? Като не разбираш, седи си без Бугати и златен кенеф, а не давай акъл!
06:46 10.11.2026