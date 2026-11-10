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Андреа Банда Банда: Не разбирам тази просия в „Ергенът“
  Тема: Известни личности

Андреа Банда Банда: Не разбирам тази просия в „Ергенът“

10 Ноември, 2026 06:41 395 2

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  • габриела-
  • риалити шоу

Инфлуенсърката разкритикува участничките, които очакват скъпи подаръци от мъжете в риалитито

Андреа Банда Банда: Не разбирам тази просия в „Ергенът“ - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Андреа Банда Банда реагира остро на поведението на участничките в „Ергенът: Любов в рая“, които очакват скъпи подаръци от мъжете в риалитито. Повод за коментара ѝ стана Габриела, която според публикацията настоява Педро да ѝ купи бижу, преди двамата да стигнат до интимна близост.

„Никога няма да разбера тази просия в „Ергенът““, написа Андреа Банда Банда в Instagram. Тя уточнява, че няма нищо против мъж да подарява скъпи вещи, но поставя под въпрос романтиката, когато подаръкът е поискан след предварително изготвен план.

Инфлуенсърката посочва, че самата тя харесва луксозни предмети и може дълго да говори за Cartier, Chanel и часовници, чиято стойност достига цената на апартамент. Според нея проблемът не е в скъпия подарък, а в начина, по който той се превръща в цел на отношенията.

Поводът е публикация на Габриела

Допълнителна реакция предизвика публикация на Габриела с въпроса защо някой би се страхувал от богат мъж. Андреа отговаря, че не се страхува от финансово заможни мъже, а от „далавераджии“, „мутроподобни тарикати“ и мъже, чиято основна „професия“ е да бъдат деца на заможни родители.

Коментарите ѝ са насочени към модела на поведение, който тя вижда в епизодите на „Ергенът“: очакване за скъпа вещ, последвано от настояване и предварително обмислена стратегия за получаването ѝ. Андреа Банда Банда често обсъжда любовното риалити с последователите си и този път избра да постави акцент върху връзката между парите, подаръците и интимността.

Източник: marica.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Зелю

    0 0 Отговор
    Я да траеш, като не разбираш?! Всякакви случайници като тая им се дава думата!
    Не разбирала просията!? Като не разбираш, седи си без Бугати и златен кенеф, а не давай акъл!

    06:46 10.11.2026