Концертът на Ерика Баду в София с нова дата

Ерика Баду ще изнесе първия си самостоятелен концерт в България на 25 януари 2027 г. в зала 1 на Националния дворец на културата в София. Новата дата е част от променения график на европейското турне IMEHO, съобщи Българското национално радио.
Няколко участия, планирани за октомври 2026 г., бяха отложени заради непредвидени обстоятелства. След промяната обновената програма предвижда концерт в Милано на 15 януари, в Париж на 20 януари, в София на 25 януари и в Катовице на 27 януари.
Билетите остават валидни
Закупените билети за концерта в София ще важат за новата дата без необходимост от презаверка. Притежателите на билети, за които промяната не е удобна, могат да поискат възстановяване на сумата до 9 декември 2026 г. включително.
Билетите, купени от физически обект на Eventim, се връщат в същия обект. При покупки чрез TicketDirect и електронен билет заявката се изпраща до Eventim с посочен номер на поръчката.
Билетите за концерта на 25 януари 2027 г. са в продажба.
Първо самостоятелно шоу у нас
Ерика Баду е сред водещите имена в нео соул музиката. Тя има пет награди „Грами“ и 20 номинации, а през 2025 г. получи отличието Icon Award на Billboard Women in Music.
„Ерика Баду искрено цени проявеното разбиране и подкрепата от страна на феновете си“, се посочва в съобщението за новите дати.
Певицата вече е гостувала в България през 2012 г., когато участва във фестивала Elevation край село Доброславци. Предстоящото събитие в НДК ще бъде първият ѝ самостоятелен концерт пред българска публика.
Източници: bnrnews.bg, segabg.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Искаш
09:44 10.11.2026
2 Бро от дружба едно
Меги праи по три мега хипер представления
По три концерта. На ден...🗣
09:48 10.11.2026