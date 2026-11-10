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Концертът на Ерика Баду в София с нова дата
  Тема: Известни личности

Концертът на Ерика Баду в София с нова дата

10 Ноември, 2026 09:40 379 2

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Първият самостоятелен концерт на певицата у нас ще бъде в зала 1 на НДК на 25 януари

Концертът на Ерика Баду в София с нова дата - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ерика Баду ще изнесе първия си самостоятелен концерт в България на 25 януари 2027 г. в зала 1 на Националния дворец на културата в София. Новата дата е част от променения график на европейското турне IMEHO, съобщи Българското национално радио.

Няколко участия, планирани за октомври 2026 г., бяха отложени заради непредвидени обстоятелства. След промяната обновената програма предвижда концерт в Милано на 15 януари, в Париж на 20 януари, в София на 25 януари и в Катовице на 27 януари.

Билетите остават валидни

Закупените билети за концерта в София ще важат за новата дата без необходимост от презаверка. Притежателите на билети, за които промяната не е удобна, могат да поискат възстановяване на сумата до 9 декември 2026 г. включително.

Билетите, купени от физически обект на Eventim, се връщат в същия обект. При покупки чрез TicketDirect и електронен билет заявката се изпраща до Eventim с посочен номер на поръчката.

Билетите за концерта на 25 януари 2027 г. са в продажба.

Първо самостоятелно шоу у нас

Ерика Баду е сред водещите имена в нео соул музиката. Тя има пет награди „Грами“ и 20 номинации, а през 2025 г. получи отличието Icon Award на Billboard Women in Music.

„Ерика Баду искрено цени проявеното разбиране и подкрепата от страна на феновете си“, се посочва в съобщението за новите дати.

Певицата вече е гостувала в България през 2012 г., когато участва във фестивала Elevation край село Доброславци. Предстоящото събитие в НДК ще бъде първият ѝ самостоятелен концерт пред българска публика.

Източници: bnrnews.bg, segabg.com


София / България
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