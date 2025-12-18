Илиян Василев: Борисов е най-големият актив на Путин у нас

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Сигурен съм, че Борисов съзнава, че лъже, когато твърди, че бил предупреден за заплаха от руските служби. Точно него – най-големия актив на тези служби в България. Решетников го каза публично.

Борисов е човекът, който сключи сделка с Москва - тази снимка казва много - да не пречи на руските служби да действат в България и от България – в региона. Уж гони „руски агенти“, но не разследва нито един – дори и тези без имунитет. Повтарям: той е най-големият актив на Путин у нас.

И до днес Борисов осигурява безпрепятствен транзит на руски газ, подпомага схемите на Орбан и Ердоган за заобикаляне на европейската забрана и системно защитава интересите на „Лукойл“. Назначаването на „особен управител“ е просто фасада – реалното управление на рафинерията си остава при руснаците, защитата на руския актив - стойността му се сгромолясваше без осигурено финансиране и доставки - сега идва от държавата - продължават. Нищо не се прави за да усили контролът и увеличат приходите в хазната от работата на рафинерията. За 2025 година се оформя поредната рекордна загуба.

Човекът, когото руските служби действително заплашват, е Христо Грозев. Както и всеки друг, който пречи на Москва. Затова Христо не може да се върне в България – опасно е за живота му. И тази опасност е пряко следствие от сделките на Борисов с Москва. Именно лидерът на ГЕРБ даде картбланш на руските служби да действат у нас. Затова няма разследване на опитите за убийство на Емилиян Гебрев и изпълнителния директор на „Дунарит“, на реалните убийства, на взривовете, на саботажите.

Затова Христо Грозев не може да се върне в собствената си държава, управлявана от Борисов.

А разказите за „заплахи“ срещу самия Борисов са удобен параван – и оправдание за охраната от НСО.

Зная какво казвам. Споделям. Въпреки рисковете.

Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница