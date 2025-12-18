Новини
Мнения »
Илиян Василев: Борисов е най-големият актив на Путин у нас

Илиян Василев: Борисов е най-големият актив на Путин у нас

18 Декември, 2025 10:00 1 214 18

  • илиян василев-
  • бойко борисов-
  • актив-
  • владимир путин-
  • българия

И до днес Борисов осигурява безпрепятствен транзит на руски газ, подпомага схемите на Орбан и Ердоган за заобикаляне на европейската забрана и системно защитава интересите на „Лукойл“. Назначаването на „особен управител“ е просто фасада – реалното управление на рафинерията си остава при руснаците

Илиян Василев: Борисов е най-големият актив на Путин у нас - 1
Снимка: Фейсбук
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Сигурен съм, че Борисов съзнава, че лъже, когато твърди, че бил предупреден за заплаха от руските служби. Точно него – най-големия актив на тези служби в България. Решетников го каза публично.

Борисов е човекът, който сключи сделка с Москва - тази снимка казва много - да не пречи на руските служби да действат в България и от България – в региона. Уж гони „руски агенти“, но не разследва нито един – дори и тези без имунитет. Повтарям: той е най-големият актив на Путин у нас.

И до днес Борисов осигурява безпрепятствен транзит на руски газ, подпомага схемите на Орбан и Ердоган за заобикаляне на европейската забрана и системно защитава интересите на „Лукойл“. Назначаването на „особен управител“ е просто фасада – реалното управление на рафинерията си остава при руснаците, защитата на руския актив - стойността му се сгромолясваше без осигурено финансиране и доставки - сега идва от държавата - продължават. Нищо не се прави за да усили контролът и увеличат приходите в хазната от работата на рафинерията. За 2025 година се оформя поредната рекордна загуба.

Човекът, когото руските служби действително заплашват, е Христо Грозев. Както и всеки друг, който пречи на Москва. Затова Христо не може да се върне в България – опасно е за живота му. И тази опасност е пряко следствие от сделките на Борисов с Москва. Именно лидерът на ГЕРБ даде картбланш на руските служби да действат у нас. Затова няма разследване на опитите за убийство на Емилиян Гебрев и изпълнителния директор на „Дунарит“, на реалните убийства, на взривовете, на саботажите.

Затова Христо Грозев не може да се върне в собствената си държава, управлявана от Борисов.

А разказите за „заплахи“ срещу самия Борисов са удобен параван – и оправдание за охраната от НСО.

Зная какво казвам. Споделям. Въпреки рисковете.

Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 32 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А БРЕ ИЛИЯНЕ

    17 17 Отговор
    ОТИ НЕ ОДИШ ДА СЕ ЛЕКУВАШ.

    10:03 18.12.2025

  • 2 КИРО ЖЪРТЪ

    28 6 Отговор
    БОРИСОВ. Е. КЛАСИЧЕСКИ. ПРИМЕР. ЗА.
    ХРОНИЧЕН. ПОЛИТИЧЕСКИ. ЛЪЖЕЦ.

    Коментиран от #16

    10:05 18.12.2025

  • 3 Трол

    13 12 Отговор
    ППДБ са много по-ценен актив на Путин.

    10:10 18.12.2025

  • 4 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна

    9 4 Отговор
    През 1981 – 1990 г. по времето на комунистическия режим е сътрудник в Международния отдел на Българския земеделски народен съюз (БЗНС).1 На тази длъжност сътрудничи на Отдел 01 ДС при Софийско градско управление, който според твърдения на Държавна сигурност събира от него информация за чуждестранни контакти на БЗНС, като през февруари 1988 година е вербуван за секретен сътрудник на Държавна сигурност.1 Според доклада за вербуването му е приел да сътрудничи по „идеологически, морални и политически мотиви“.

    Коментиран от #18

    10:14 18.12.2025

  • 5 РЕАЛИСТ

    12 13 Отговор
    Илияна,с такива изказвания само вдигаш изборния резултат на ГЕРБ. Болшинството народ е на страната на Путин и ще припознаят Бойко за свой човек.

    10:14 18.12.2025

  • 6 Добър политик е добър с всички

    9 7 Отговор
    Ай най-после се уточнете!😂😂😂Борисов с Урсула ли е, с Тръмпи ли е, с Путин ли е? А ППДБ с кои сте?😂Ние знаем, ама вие си признайте, ще ви олекне😂

    10:14 18.12.2025

  • 7 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна

    9 10 Отговор
    Илианчо дали е пребоядисан комунист дето ни чете морал?

    10:15 18.12.2025

  • 8 Роден в НРБ

    9 4 Отговор
    Агент Сащо знае най-добре какво е нужно на демокрацията в тая територия

    10:18 18.12.2025

  • 9 Ами да

    10 4 Отговор
    Борисов е най-големият престъпник в България! Освен кражбите, слагачеството пред Путин и некадърното управление, той успя да корумпира значителна част от българите, включително обикновени хора - строители, животновъди, администрация, магистрати, политици, бизнесмени, журналисти и още много други! Ако не друг, историята ще го осъди!

    10:24 18.12.2025

  • 10 Зная. Споделям. Въпреки рисовете

    5 2 Отговор
    Как беше? Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. Та, ако погледнем един факт само, ще ни светне лампата в демократично червено, че Борисов пази като зеницата на очите си интересите на Сорос в България. Боже, та той 20 години не смееше да произнесе името му! Тръгна от Глобална България и там си и остана. А дали може да слугува на Сорос и Путин едновременно? Че какво му пречи, двамата доста си приличат в налагането със сила на извратеното в най-чист вид!

    10:25 18.12.2025

  • 11 Ами

    4 5 Отговор
    България получава транзитни такси за русия газ и това е добре за България.странно защо тоя не реве за дейността на американските,турските и други разузнавания в България а само за руснаците говори. Я да обясни защо намалихме с 25% транзитната такса за газа към Украйна?!?!

    10:27 18.12.2025

  • 12 Ха ХаХа

    3 5 Отговор
    Кажи къде в Москва завърши академия бе помиярино костовашки?

    10:30 18.12.2025

  • 13 Бай Онзи

    2 2 Отговор
    Илиянеее

    10:33 18.12.2025

  • 14 Дориана

    0 2 Отговор
    Глупости, Борисов е върти опашка и се нагажда винаги на където духа вятъра. Той се обърна отдавна срещу Русия когато с негово съгласие се изпращаха оръжия за Русия и се спря руския газ. Той се страхува да не попадне като Пеевски в списъка Магнитски и за това ходи при Тръмп да се мазни и снишава до Земята.

    10:47 18.12.2025

  • 15 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Василев,
    язък че живееш в България! БОЧКА-та е ветропоказател. Още утре ще смени мнението си .На малкото каунче вярвам, на Бочката ни ка гда

    10:49 18.12.2025

  • 16 Само за сравнение

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "КИРО ЖЪРТЪ":

    Можем ли са посочим някой от опозицията, който не лъже?
    Лъжата е станала национално достойнство. Народът си заслужава управниците.

    10:49 18.12.2025

  • 17 Гост

    3 0 Отговор
    ,,добро утро,,....Това се ЗНАЕ от 30г....,,братушките,, действат в ,,тази територия,, от 100г...затова всичко тук е в това положение...Няма мърдане.

    10:49 18.12.2025

  • 18 Браво

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна":

    Бързо се е ориенарал след падането на Народната Република.

    10:51 18.12.2025