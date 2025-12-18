Илиян Василев: Борисов е най-големият актив на Путин у нас

Сигурен съм, че Борисов съзнава, че лъже, когато твърди, че бил предупреден за заплаха от руските служби. Точно него – най-големия актив на тези служби в България. Решетников го каза публично.
Борисов е човекът, който сключи сделка с Москва - тази снимка казва много - да не пречи на руските служби да действат в България и от България – в региона. Уж гони „руски агенти“, но не разследва нито един – дори и тези без имунитет. Повтарям: той е най-големият актив на Путин у нас.
И до днес Борисов осигурява безпрепятствен транзит на руски газ, подпомага схемите на Орбан и Ердоган за заобикаляне на европейската забрана и системно защитава интересите на „Лукойл“. Назначаването на „особен управител“ е просто фасада – реалното управление на рафинерията си остава при руснаците, защитата на руския актив - стойността му се сгромолясваше без осигурено финансиране и доставки - сега идва от държавата - продължават. Нищо не се прави за да усили контролът и увеличат приходите в хазната от работата на рафинерията. За 2025 година се оформя поредната рекордна загуба.
Човекът, когото руските служби действително заплашват, е Христо Грозев. Както и всеки друг, който пречи на Москва. Затова Христо не може да се върне в България – опасно е за живота му. И тази опасност е пряко следствие от сделките на Борисов с Москва. Именно лидерът на ГЕРБ даде картбланш на руските служби да действат у нас. Затова няма разследване на опитите за убийство на Емилиян Гебрев и изпълнителния директор на „Дунарит“, на реалните убийства, на взривовете, на саботажите.
Затова Христо Грозев не може да се върне в собствената си държава, управлявана от Борисов.
А разказите за „заплахи“ срещу самия Борисов са удобен параван – и оправдание за охраната от НСО.
Зная какво казвам. Споделям. Въпреки рисковете.
Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А БРЕ ИЛИЯНЕ
10:03 18.12.2025
2 КИРО ЖЪРТЪ
ХРОНИЧЕН. ПОЛИТИЧЕСКИ. ЛЪЖЕЦ.
Коментиран от #16
10:05 18.12.2025
3 Трол
10:10 18.12.2025
4 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна
Коментиран от #18
10:14 18.12.2025
5 РЕАЛИСТ
10:14 18.12.2025
6 Добър политик е добър с всички
10:14 18.12.2025
7 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна
10:15 18.12.2025
8 Роден в НРБ
10:18 18.12.2025
9 Ами да
10:24 18.12.2025
10 Зная. Споделям. Въпреки рисовете
10:25 18.12.2025
11 Ами
10:27 18.12.2025
12 Ха ХаХа
10:30 18.12.2025
13 Бай Онзи
10:33 18.12.2025
14 Дориана
10:47 18.12.2025
15 Хасковски каунь
язък че живееш в България! БОЧКА-та е ветропоказател. Още утре ще смени мнението си .На малкото каунче вярвам, на Бочката ни ка гда
10:49 18.12.2025
16 Само за сравнение
До коментар #2 от "КИРО ЖЪРТЪ":Можем ли са посочим някой от опозицията, който не лъже?
Лъжата е станала национално достойнство. Народът си заслужава управниците.
10:49 18.12.2025
17 Гост
10:49 18.12.2025
18 Браво
До коментар #4 от "Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна":Бързо се е ориенарал след падането на Народната Република.
10:51 18.12.2025