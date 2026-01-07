Американски войници се качиха на борда на петролен танкер, плаващ под руски флаг

Руската държавна телевизия Ар Ти днес съобщи, че изглежда американските сили се опитват да се качат на борда на петролния танкер "Маринера", свързан с Венецуела, от хеликоптер и публикува снимка на хеликоптер, който се намира в близост до кораба, съобщи Ройтерс, предаде БТА.

Ройтерс не можа да потвърди веднага през независими източник информацията на Ар Ти.

Sky News предаде, цитирайки американските власти, че САЩ са поели контрол над танкера.

Представител на Вашингтон съобщи, че американски сили са се качили на борда на санкциониран петролен танкер, свързан с Венецуела, в Северния Атлантик, след като са го преследвали в продължение на седмици, предаде Асошиейтед прес. Той е говорил с АП днес при условие за анонимност, за да обсъди поверителни военни операции.

Танкерът е сменил името си от "Бела 1" на "Маринера" и е прехвърлил регистрацията си в Русия, съобщи по-рано в. "Уолстрийт джърнъл".

Американски представител съобщи на Ройтерс по-рано днес, че САЩ се опитват да конфискуват петролния танкер, подложен на американски санкции, след повече от две седмици преследване в Атлантическия океан.

Ар Ти цитира анонимен източник, според който кораб на американската брегова охрана е следвал танкера и който казва, че опит за конфискация по време на буря вече е бил предприет.

Руското външно министерство е цитирано от държавните медии да посочва, че корабът, който сега плава под руски флаг, се намира в международни води и действа в съответствие с международното морско право. Ведомството призовава западните страни да зачитат правото на кораба на свобода на корабоплаване.

Опитът за задържане, който може да изостри напрежението с Русия, е предприет след като танкерът, първоначално известен като „Бела 1", е успял да се изплъзне от американската морска „блокада“ на санкционирани кораби и е отказал да допусне представители на бреговата охрана на САЩ на борда.

По думите на служителите, които пожелаха да останат анонимни, операцията се провежда от бреговата охрана и въоръжените сили на САЩ. Те добавят, че руски военни кораби са били в района, когато е извършена операцията, включително руска подводница.

Танкерът, който сега се нарича „Маринера" и е регистриран под руски флаг, е последният танкер, взет под прицел от американската брегова охрана от началото на кампанията на президента на САЩ Доналд Тръмп за оказване на натиск върху Венецуела.

Отделно, американската брегова охрана е спряла и друг танкер, свързан с Венецуела, в латиноамерикански води, съобщиха пред „Ройтерс“ американски служители, докато САЩ продължават да налагат морска „блокада“ на санкционирани кораби от Венецуела.