Американски войници се качиха на борда на петролен танкер, плаващ под руски флаг

Американски войници се качиха на борда на петролен танкер, плаващ под руски флаг

7 Януари, 2026 15:49 5 915 241

Операцията се провежда от бреговата охрана и въоръжените сили на САЩ

Американски войници се качиха на борда на петролен танкер, плаващ под руски флаг - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руската държавна телевизия Ар Ти днес съобщи, че изглежда американските сили се опитват да се качат на борда на петролния танкер "Маринера", свързан с Венецуела, от хеликоптер и публикува снимка на хеликоптер, който се намира в близост до кораба, съобщи Ройтерс, предаде БТА.

Ройтерс не можа да потвърди веднага през независими източник информацията на Ар Ти.

Sky News предаде, цитирайки американските власти, че САЩ са поели контрол над танкера.

Представител на Вашингтон съобщи, че американски сили са се качили на борда на санкциониран петролен танкер, свързан с Венецуела, в Северния Атлантик, след като са го преследвали в продължение на седмици, предаде Асошиейтед прес. Той е говорил с АП днес при условие за анонимност, за да обсъди поверителни военни операции.

Танкерът е сменил името си от "Бела 1" на "Маринера" и е прехвърлил регистрацията си в Русия, съобщи по-рано в. "Уолстрийт джърнъл".

Американски представител съобщи на Ройтерс по-рано днес, че САЩ се опитват да конфискуват петролния танкер, подложен на американски санкции, след повече от две седмици преследване в Атлантическия океан.

Ар Ти цитира анонимен източник, според който кораб на американската брегова охрана е следвал танкера и който казва, че опит за конфискация по време на буря вече е бил предприет.

Руското външно министерство е цитирано от държавните медии да посочва, че корабът, който сега плава под руски флаг, се намира в международни води и действа в съответствие с международното морско право. Ведомството призовава западните страни да зачитат правото на кораба на свобода на корабоплаване.

Опитът за задържане, който може да изостри напрежението с Русия, е предприет след като танкерът, първоначално известен като „Бела 1", е успял да се изплъзне от американската морска „блокада“ на санкционирани кораби и е отказал да допусне представители на бреговата охрана на САЩ на борда.

По думите на служителите, които пожелаха да останат анонимни, операцията се провежда от бреговата охрана и въоръжените сили на САЩ. Те добавят, че руски военни кораби са били в района, когато е извършена операцията, включително руска подводница.

Танкерът, който сега се нарича „Маринера" и е регистриран под руски флаг, е последният танкер, взет под прицел от американската брегова охрана от началото на кампанията на президента на САЩ Доналд Тръмп за оказване на натиск върху Венецуела.

Отделно, американската брегова охрана е спряла и друг танкер, свързан с Венецуела, в латиноамерикански води, съобщиха пред „Ройтерс“ американски служители, докато САЩ продължават да налагат морска „блокада“ на санкционирани кораби от Венецуела.


  • 1 Капитан Спароу

    121 24 Отговор
    Карибски пирати.

    Коментиран от #33, #91

    15:50 07.01.2026

  • 2 аха

    54 47 Отговор
    стара информация. вече са на борда

    Коментиран от #12, #13, #41

    15:50 07.01.2026

  • 3 Ъхъъъъъ

    95 27 Отговор
    Колко демократично.

    Коментиран от #35, #128

    15:51 07.01.2026

  • 4 Питам

    53 38 Отговор
    Путин кво вика?

    Коментиран от #10, #102, #167, #217

    15:51 07.01.2026

  • 5 ФАКТ

    36 47 Отговор
    Трафикантите не могат да се скрият в международни

    15:51 07.01.2026

  • 6 Шеломов Вова

    29 25 Отговор
    Танкернаш

    15:52 07.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    42 45 Отговор
    щатите не се опитват-те го правят

    15:52 07.01.2026

  • 9 Zaхарова

    29 26 Отговор
    Айде гуведа!За какво ви храним!?Ще се наказваме!!

    15:54 07.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Копейки,

    46 45 Отговор
    Коментирайте.

    Коментиран от #17, #122

    15:55 07.01.2026

  • 12 Последния Софиянец

    55 44 Отговор

    До коментар #2 от "аха":

    Не са успели да се качат заради руска подводница която охранява танкера.

    Коментиран от #15, #174

    15:55 07.01.2026

  • 13 Ъхъъъъъ

    35 35 Отговор

    До коментар #2 от "аха":

    Съединените щати задържаха руския петролен танкер „Маринер“ преди пристигането на флотилия от руски военни кораби . Това съобщи кореспондентът на Fox News

    Коментиран от #20

    15:56 07.01.2026

  • 14 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt

    58 38 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #19

    15:56 07.01.2026

  • 15 ха ха ха

    30 33 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    подводницата е още до канарите.
    Не могли да скочат от хеликоптера щото имало подводница. мбуа ха ха ха ха

    15:56 07.01.2026

  • 16 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt

    29 41 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #55, #206, #235

    15:56 07.01.2026

  • 17 Последния Софиянец

    41 21 Отговор

    До коментар #11 от "Копейки,":

    Напрежението е сериозно.Има струпване на военни кораби и подводници на САЩ и Русия.

    15:56 07.01.2026

  • 18 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt

    28 33 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    15:56 07.01.2026

  • 19 ъъъъ

    31 56 Отговор

    До коментар #14 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt":

    Ко каза? В русия щяло да има гражданска война? Щото в момента те са фашагите на света.

    Коментиран от #22

    15:57 07.01.2026

  • 20 Последния Софиянец

    41 25 Отговор

    До коментар #13 от "Ъхъъъъъ":

    Спрели са го но не са се качили.

    15:57 07.01.2026

  • 21 Знаещ

    38 34 Отговор
    Превзеха го вече. Пак сте назад

    15:58 07.01.2026

  • 22 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt

    30 33 Отговор

    До коментар #19 от "ъъъъ":

    Фашизма е на запад от берлин, сложи си очила

    Коментиран от #36

    15:59 07.01.2026

  • 23 Ватманяк

    44 11 Отговор
    Щом има наблизо руска подводница, се надявам да стане поне интересно.

    15:59 07.01.2026

  • 24 Няма край руският позор!

    31 39 Отговор
    Так ще е влязат и в бункера.

    16:00 07.01.2026

  • 25 Превзет

    31 25 Отговор
    е танкера вече .

    Коментиран от #145

    16:00 07.01.2026

  • 26 руските торпеда

    33 21 Отговор
    СА ГОТОВИ,ЧАКАТ САМО СИГНАЛ.

    16:02 07.01.2026

  • 27 Доналд Тръмп, номер Едно

    34 49 Отговор
    Опитва се Путин да не изглежда жалък !!!

    15.55ч американско време няколко катера на Бреговата охрана на С.А.Щ спряха танкера-беглец и с оръжие се качиха на борда. Капитана и екипажа са арестувани, танкера се претърсва за оръжия. Трите руски воени кораба и подводница изпратени за охрана, срамежливо наблюдават картинката от далеч. Очакваме Русия да изрази силна загриженост и дълбоко безпокойство

    Коментиран от #171

    16:02 07.01.2026

  • 28 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА

    25 33 Отговор
    До насс.и.ране!

    16:02 07.01.2026

  • 29 Пламен

    36 31 Отговор
    СТИГА ТОЛКОВА !!!
    Копейките ще полудеят !
    Малко ли им е Еврото , Мъдуро ... та сега и това ?

    Коментиран от #52

    16:02 07.01.2026

  • 30 хо хо

    34 30 Отговор
    Путин сега защо мълчи?
    Х-Й в устата и държи?

    Коментиран от #75

    16:03 07.01.2026

  • 31 Пирати и пиратство е това !

    34 15 Отговор
    (САЩ се опитват да конфискуват петролния танкер, подложен на американски санкции, ..) ....

    16:03 07.01.2026

  • 32 ФАКТ

    26 38 Отговор
    Няма къде да се скрият руските трафиканти. Бой бат Дончо. Бой здраво.

    16:04 07.01.2026

  • 33 Утка

    29 15 Отговор

    До коментар #1 от "Капитан Спароу":

    Нека да се качат, ще се снимат за спомен и ще си отидат. Там няма нищо.

    16:04 07.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 е ми

    21 15 Отговор

    До коментар #3 от "Ъхъъъъъ":

    нали не ви харесваше деморацията... като не искаш мира - те ти секира

    16:05 07.01.2026

  • 36 Отец Дионисий

    16 16 Отговор

    До коментар #22 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt":

    Свали си целофана от главата чадо мое.

    Коментиран от #45

    16:05 07.01.2026

  • 37 Някой израелски круйзен кораб

    24 16 Отговор
    е крайно време да потъне с 5-10 000 чфути на борда че са гладни акулите чух

    16:05 07.01.2026

  • 38 У ДРИ БАЦЕ

    17 27 Отговор
    У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ИЗ--- МЕТ

    16:06 07.01.2026

  • 39 Така Така

    34 16 Отговор
    Време е сащ да разберат за какъв буй са се хванали и да разберат от къде изгрява слънцето

    Коментиран от #47

    16:06 07.01.2026

  • 40 Начи,... Опитват се да се ....КАЧАТ

    21 6 Отговор
    Спускайки се от вертолетите?!?
    Ееееедехееее

    16:07 07.01.2026

  • 41 Българин

    25 18 Отговор

    До коментар #2 от "аха":

    На борда са...ама в черни чували...

    16:08 07.01.2026

  • 42 Питам

    22 27 Отговор
    Кога ще извлекат путин от бункера?

    Коментиран от #49

    16:08 07.01.2026

  • 43 Луд с картечница

    24 16 Отговор
    На хеликептера само един манпад Игла му е достатъчен и после хеликоптера с екипажа става гост на царството на Нептун и на рибите .

    Коментиран от #54

    16:09 07.01.2026

  • 44 нннн

    18 13 Отговор
    - Превозва 100 000 тона наркотици - е казал Тръмп.

    16:09 07.01.2026

  • 45 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt

    13 12 Отговор

    До коментар #36 от "Отец Дионисий":

    Мага само да ти смаля расото и да ти го врарам лекичко. Само главичката, ха ха

    16:09 07.01.2026

  • 46 Пламен

    16 18 Отговор
    Тръмп наш ?
    Копейки , аз казвах ли ви , че ще плачете за Камала ? :)

    Коментиран от #56

    16:09 07.01.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 си дзън

    12 21 Отговор
    Всичко е театър, за да може руснаците да си приберат аварирала подводница,
    която ще "охранява" танкера, който я тегли на буксир

    16:10 07.01.2026

  • 49 Мич Дюкяна

    16 8 Отговор

    До коментар #42 от "Питам":

    Искаш ли от дюкяна да го извлечеш и да му се радваш ,муци 👄 ?

    16:10 07.01.2026

  • 50 Крадливият САЩ

    35 16 Отговор
    Притежават едва около 1% от световният танкерен флот. Пълни нещастници. За година Китай прави повече от колкото САЩ за 30 години. Сега пък взели че го ударили на кражби и пиратство ....

    Коментиран от #58

    16:10 07.01.2026

  • 51 Реалист

    30 21 Отговор
    Ха-ха-ха ,тук някои копейки си бяха внушили ,че Тръмп симпатизира на Путлер и на Русия . Танкера вече е спрян и ще бъде конфискуван в полза на хегемона .

    Коментиран от #60, #79

    16:10 07.01.2026

  • 52 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    16 0 Отговор

    До коментар #29 от "Пламен":

    ОООО ЧАКАЙ
    МАЙТАПА ЩЕ Е НА ИЗБОРИТЕ С.. 4.9:%...😀

    16:10 07.01.2026

  • 53 Лудият от портиерната

    18 10 Отговор
    Ба х ти за гу бе ня ци те, две седмици един танкер не могат да хванат

    16:11 07.01.2026

  • 54 Пламен

    10 11 Отговор

    До коментар #43 от "Луд с картечница":

    Като в Каракас ли ? :)

    16:11 07.01.2026

  • 55 Курти

    24 22 Отговор

    До коментар #16 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt":

    Смешник.Кажи ватенките как мрът с милиони.Стара традиция от Съветско време

    Коментиран от #59, #72

    16:11 07.01.2026

  • 56 Васил

    10 6 Отговор

    До коментар #46 от "Пламен":

    Пламка виждаш ми се мното читав ,би ли го оуигавилл набързо за 3-4мин за 10 €врака ,че просто не издържам вече?

    16:12 07.01.2026

  • 57 Ганчев

    7 13 Отговор
    Затова на САЩ им е нужна Гренландия.На Дания не ѝ трябва.Ето за такива операции.Гренландците да се заселват в Дания.Това е за отбелязване.

    Коментиран от #169

    16:12 07.01.2026

  • 58 Пе дро бе,..четИ

    11 19 Отговор

    До коментар #50 от "Крадливият САЩ":

    НЕ грамотен Петушар, как па сите копейки сте умствено НЕпълноценни ху есоси ?!?
    Ееееедехееее

    Коментиран от #64, #69

    16:12 07.01.2026

  • 59 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt

    14 18 Отговор

    До коментар #55 от "Курти":

    Над 1 700 000 уркккиии сдадоха фира. Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #100

    16:13 07.01.2026

  • 60 Това е безспорен

    4 6 Отговор

    До коментар #51 от "Реалист":

    Факт.

    16:14 07.01.2026

  • 61 САЩ-международният пират, гнусен

    29 7 Отговор
    Военнопрестъпник, терорист и ядрен терорист. Ама гнус пичове, неописуема ....

    16:14 07.01.2026

  • 62 горски

    23 7 Отговор
    На мястото на руснаците бих думнал танкера в непосредственна близост до американския бряг.А бай Дончо да опита да обясни на населението защо е станала екологичната катастрофа.....

    16:14 07.01.2026

  • 63 От Вашингтон 😁

    1 0 Отговор
    Танкерът вече пътува към САЩ .

    16:15 07.01.2026

  • 64 Пламен

    7 8 Отговор

    До коментар #58 от "Пе дро бе,..четИ":

    Суссс бре х ..уесосс ,сокай и гледай и капка ценен елексир да не стане зян !

    16:15 07.01.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Ама серизно ли?

    9 6 Отговор
    Американци и руснаци никога не "се опитват" да се качат на чужд плавателен съд. Те или се качват без всякакви предупреждения или опити или изобщо не се качват.

    16:16 07.01.2026

  • 67 РЕЗИЛ

    15 17 Отговор
    Голям резил за ка Путин. Да копе бункер под бункера че Дончо идва

    16:16 07.01.2026

  • 68 Браво!

    19 10 Отговор
    Американците завзеха кораба. И какво като е Руски?

    16:17 07.01.2026

  • 69 Тихо мушмул

    13 9 Отговор

    До коментар #58 от "Пе дро бе,..четИ":

    американските хуси няма центчита да ти дадат. И да се пънеш, все тая. Но може кри криминалите от Козяк колата да ти откраднат ....

    16:17 07.01.2026

  • 70 разчекната копейка

    15 10 Отговор
    ма защо така. Нали си бяха поделили Украйна за Венецуела. Заминаха ми опорните точки.
    Тръмп Наш !

    Коментиран от #89

    16:18 07.01.2026

  • 71 Тъжна музика

    13 9 Отговор
    НЕМА 2 ДНЯ и ВСЕ,..нема..3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон,..нема КИЕВ, Харков, Херсон, Одеса, ЧЕРНИГОВ, СУМИ-- монголски навсегда,..нема СИРИЯ, ХАМАС чаршафите, ..нема АЯТОЛАСИТЕ, мадуранкьо ,.. Нема и 2 Милиона монголяци ЧЕРНОЗЕМ,...остана единствено..КУ..РАна .. рамАзан
    АааааааХахахаха

    16:19 07.01.2026

  • 72 Дик Диверсанта

    7 11 Отговор

    До коментар #55 от "Курти":

    Що бе, укрите да не възкръсват с милиони, nалячо.

    16:19 07.01.2026

  • 73 Може

    12 10 Отговор
    да я махате тая новина вече, стара е. Американците са на борда и претърсват в момента. След това ще си подкарат танкера към Тексас. Руската подводница може да си ходи обратно, освен ако не е счупена и не й трябва буксир

    16:19 07.01.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Има

    15 10 Отговор

    До коментар #30 от "хо хо":

    договорка според копейките: Путин да мирува докато му отвличат още един танкер :)

    16:20 07.01.2026

  • 76 Мбуа ха ха ха ха

    18 12 Отговор
    Голям резил днес. рИва на копейките оглася България от сутринта. Музика за ушите ми.

    16:21 07.01.2026

  • 77 Боби Баламата

    9 4 Отговор
    Оше ли се...опитват?
    👍😂👍

    16:21 07.01.2026

  • 78 чфути на борда

    9 6 Отговор
    да се потапя на момента !

    16:21 07.01.2026

  • 79 Демократ

    13 9 Отговор

    До коментар #51 от "Реалист":

    То е ясно, че ционистката подметка Тръмп, обича натаняху.

    16:21 07.01.2026

  • 80 Буданов

    21 13 Отговор
    Путлер да се оплаче на Зеленски 😂😂😂!

    16:23 07.01.2026

  • 81 Уникално

    16 12 Отговор
    На Коледа толкова не квичаха прасетата като ги колеха колкото днес русофилите

    Коментиран от #93

    16:24 07.01.2026

  • 82 Възраждане

    12 11 Отговор
    Вовка пе--Дофила дали върна ония 58 К дечица отвлечени от него?

    16:24 07.01.2026

  • 83 Хора бдете!

    12 11 Отговор
    Ако имате познати русофили и ги намирате за читави крийте ги по мазета и тавани.Че като стане големата война и дойдат братята израелци и братята украинци те няма да им простят! Събирайте евра,за да може да ги откупите!Ще настане масов русофилски моррррр.

    Коментиран от #92, #98, #221

    16:25 07.01.2026

  • 84 Теория на конспирацията

    8 8 Отговор
    Тръмп ако няма договорка,ще я обърка с Путин.

    16:25 07.01.2026

  • 85 Олееееее

    3 4 Отговор
    Братското черно роми как си бере джилезу ....олеее

    16:25 07.01.2026

  • 86 Величко

    7 9 Отговор
    Дааа ... , като сомалийските пирати ... Ами ... Русия да ги изпържи ... !

    16:25 07.01.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Хаха

    14 9 Отговор
    Толкоз за военната мощ на самая могучая.

    Коментиран от #99

    16:26 07.01.2026

  • 89 Съдрана шекелка

    9 3 Отговор

    До коментар #70 от "разчекната копейка":

    Агент Краснов се оказа агент Моше 🤭🤭🤭

    16:27 07.01.2026

  • 90 Автоджамбаз Козяк

    5 4 Отговор
    Краде колите на работливият български народ и ги разглабя ... олеееее

    16:27 07.01.2026

  • 91 Европеец

    10 5 Отговор

    До коментар #1 от "Капитан Спароу":

    Според мен отива да се пише краварски пирати... Но ще следим какво ще стане...

    16:27 07.01.2026

  • 92 Човече

    11 7 Отговор

    До коментар #83 от "Хора бдете!":

    тези русофили са на по 80 години и още бленуват по комунизма и ссср. Нощем се напишкват, денем забравят името си. Кой ще тръгне да ги наказва? Оставете ги да си заминат по естествен път

    Коментиран от #106

    16:28 07.01.2026

  • 93 Па то монгольята и

    10 5 Отговор

    До коментар #81 от "Уникално":

    Чу рките от Москалбад неска празнуват Коледа. А завчера цаливаха КУ ..РАна ДЕДО МРАЗ 🍌

    Коментиран от #113

    16:29 07.01.2026

  • 94 Братското черно роми как си бере джилезу

    4 1 Отговор
    А нас ни мачкат джандармите за 3 кила бакър ...олееее, няма демокрация ..

    16:29 07.01.2026

  • 95 Мале мале

    15 7 Отговор
    Руските поклонници сигурно не могат да си намерят място напоследък. "Великата" Русия - който не я е хванал той не се е изгаврил с нея. Какво ще обяснявате сега за това поредно унижение, и този танкер ли го е заменил Путин за Украйна?

    Коментиран от #104

    16:29 07.01.2026

  • 96 Пламен

    10 6 Отговор
    Копейките пълнят форумите , а хич ги нямаша на палатковия лагер срещу Еврото .
    Що тъй ?!

    16:30 07.01.2026

  • 97 Кухоглава копейка

    7 4 Отговор
    Има договорка.Танкера за Мадуро.

    16:30 07.01.2026

  • 98 стоян георгиев

    2 10 Отговор

    До коментар #83 от "Хора бдете!":

    Те докато дойдат твоите братя 4фути, може да ти се nykне някоя вена от квичене и да се гътнеш, никой няма да тъжи за жидоподлогите.

    16:30 07.01.2026

  • 99 Мощта

    6 4 Отговор

    До коментар #88 от "Хаха":

    лъсна последните 4 години в Покровск, какво се чудиш

    16:31 07.01.2026

  • 100 От няколко

    6 2 Отговор

    До коментар #59 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt":

    Дни те подканям да си признаеш какво толко са ти правили съветските пионерчета на лагера в Приморско през ‘86 година

    16:31 07.01.2026

  • 101 Терминатор

    5 4 Отговор
    Дончо наказва.

    16:32 07.01.2026

  • 102 Какво

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Питам":

    друго да вика: "Ох, боли!" вика.

    16:32 07.01.2026

  • 103 Аааа не

    6 5 Отговор
    Ей сега вече мечката ще излезе от зимния си сън (или кома) и ще стане страшно, обещавам сериозно тоя път.

    16:32 07.01.2026

  • 104 Кво "поредното унижение" бре мухлйооо

    6 9 Отговор

    До коментар #95 от "Мале мале":

    Нещо да не би да подкрепяш тероризма и криминални престъпници случайно ? Я се осъзнай ...

    Коментиран от #110

    16:32 07.01.2026

  • 105 Путине, Путине...

    13 3 Отговор
    Направиха та за смях.....не само украинците.

    Коментиран от #135

    16:34 07.01.2026

  • 106 Така така

    3 8 Отговор

    До коментар #92 от "Човече":

    А укрофилите сте все гумени китчици.

    Коментиран от #118

    16:34 07.01.2026

  • 107 123456

    2 5 Отговор
    абе какво си позволяват тия , бе , я играй орехите

    16:34 07.01.2026

  • 108 Сега стана ли ви ясно

    5 7 Отговор
    Какво е това "демокрация" и "западни ценности" ? Ако и сега не сте го разбрали, си има диагноза за това и спешно на психиатър отидете ...

    Коментиран от #116

    16:35 07.01.2026

  • 109 Архимандрисандрит Бибиян

    10 2 Отговор
    Путилифона батю Пундю каза каде гледа путиливизора и се учи!

    16:35 07.01.2026

  • 110 Нема се сдухваш пе--- ДАЛ

    4 1 Отговор

    До коментар #104 от "Кво "поредното унижение" бре мухлйооо":

    Ти дам сезало... самоу биец?
    Хихихихихи

    Коментиран от #127

    16:35 07.01.2026

  • 111 Двойни пе де Русски аршини

    10 4 Отговор
    А толкова се радвахме и празнувахме когато Сомалийските пирати превземаха кораби. Ма то не било толкова смешно.

    16:35 07.01.2026

  • 112 Униженията за Путин

    13 5 Отговор
    Немат край...Иран, Венецуела, сега и танкерчето.

    16:36 07.01.2026

  • 113 Измислено племе

    4 7 Отговор

    До коментар #93 от "Па то монгольята и":

    Укрите кога празнуват Ханука?

    Коментиран от #126

    16:36 07.01.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Кво става бе копейзажа?

    9 4 Отговор
    Нали имаш някакви салфетки , договорки?

    16:36 07.01.2026

  • 116 това не е демокрация

    8 5 Отговор

    До коментар #108 от "Сега стана ли ви ясно":

    това е бай Дончо който ти казва - като не искаш демократично, мога като вас деспотично.
    Толкова я плюте тази демокрация, а сега искате да са демократични с терористи ли? Аре е у лево.
    като не искаш мира - те ти секира.

    Коментиран от #124, #131

    16:37 07.01.2026

  • 117 От бункера 😭

    8 1 Отговор
    Не си давам танкера на Тръмп .

    16:37 07.01.2026

  • 118 Синчето на Соловьов

    4 1 Отговор

    До коментар #106 от "Така така":

    Не говори така за нас

    16:37 07.01.2026

  • 119 Пут-ин

    9 5 Отговор
    пак ли кОрана ли да целувам сега, будист ли да ставам. Беж да бегаме.

    16:38 07.01.2026

  • 120 Ами

    4 0 Отговор
    В спектакълът със задържането на Мадуро нямаше много екшън.
    От цялата работа, за сега най-спечелиха Nike.
    Да видим сега с гимията какво ще излезе :)

    16:38 07.01.2026

  • 121 Както и във Венецуела

    6 4 Отговор
    Брилянтна операция.

    16:38 07.01.2026

  • 122 Хахахаха

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "Копейки,":

    Нидей, сигъ ши пудпукат копейките целия свят с орешници. Няма да има къде да се крием.

    16:39 07.01.2026

  • 123 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    7 7 Отговор
    Само дето удобно забравяте да споменете,че при опита за нахлуване на танкера се е появила руска ядрена подводница която е екскортирала танкера под вода и това довело до бързо оттегляне на американските военни.
    Тази новина е по много медии,но тук умишлено се премълчава ...

    Коментиран от #130, #170

    16:39 07.01.2026

  • 124 Путине

    5 6 Отговор

    До коментар #116 от "това не е демокрация":

    Кво става бре...Дончо прай квот си иска. Ти заедно със СИ и КИМЧО само гледате и са тюхкате....що така ????

    Коментиран от #136

    16:39 07.01.2026

  • 125 Невероятен позор за САЩ

    8 7 Отговор
    Неописуем ! И Джордж Оруел фантазия е нямал човека подобен позор да опише даже ...САЩ в качеството на долнопробен криминален престъпник...

    16:40 07.01.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Напъхай си го

    3 1 Отговор

    До коментар #110 от "Нема се сдухваш пе--- ДАЛ":

    в дюзата, както е увито на макарата, reйzep paznpaн.

    16:40 07.01.2026

  • 128 Хахахаха

    5 5 Отговор

    До коментар #3 от "Ъхъъъъъ":

    Че тръмпоча да не е демократ бе копей?

    16:40 07.01.2026

  • 129 Тити

    4 6 Отговор
    Ще пият една студена вода Рашистите.

    16:40 07.01.2026

  • 130 мбуа ха ха ха

    3 3 Отговор

    До коментар #123 от "Урсул фон РептиЛайнян🐍":

    тази "новина" е измишльотина на твоята глава.
    Ето какво пише в Риа.ру
    ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Европейское командование ВС США заявило о задержании российского танкера "Маринера", обвинив его в нарушении американских санкций.

    Полачи си мъник. Ма недей да ни лъжеш. НЕ сме балами като тебе.

    16:41 07.01.2026

  • 131 демократични терористи ли мислиш

    3 2 Отговор

    До коментар #116 от "това не е демокрация":

    че са САЩ? Интересно съждение впрочем ....

    Коментиран от #143

    16:42 07.01.2026

  • 132 Краварите са пиратите

    8 3 Отговор
    На тоя век , наградете тръмпясалия със медал за пиратство и бандитизъм , мародерство и убийства заедно със приятеля му убиеца нетаняху !!!!!

    16:42 07.01.2026

  • 133 Путине, Путине...

    7 6 Отговор
    Къде са покри бре....ша прайш ли СВО. срещу САЩ....ако ти стиска де....

    16:42 07.01.2026

  • 134 оня с коня

    6 8 Отговор
    съобщава се за Руски бойни кораби и Подводница в близост до Танкера ,но явна не смеят да доближат щотоги е страх Бреговата охрана да не арестува и тях.

    Коментиран от #154

    16:42 07.01.2026

  • 135 Путин гол от кръста надолу без кон

    6 4 Отговор

    До коментар #105 от "Путине, Путине...":

    Свикнах вече.

    16:43 07.01.2026

  • 136 Цомчо

    7 8 Отговор

    До коментар #124 от "Путине":

    Руснаците са неможчи.

    16:43 07.01.2026

  • 137 Новина

    10 6 Отговор
    Путин си стяга куфарите. Щял да ходи на "посещение" в С. Корея и да останел 10тина години

    16:43 07.01.2026

  • 138 Как е атлантенца?

    6 5 Отговор
    Сега стана ли ви ясно какво е това "демокрация" и "западни ценности" ? Ако и сега не сте го разбрали, си има диагноза за това, и спешно на психиатър отидете ...

    Коментиран от #156

    16:43 07.01.2026

  • 139 Пламен

    6 4 Отговор
    Какъв икономически смисъл има да ексортираш такер с цала военна флотилия , Путине ?!

    16:43 07.01.2026

  • 140 стоян георгиев

    6 6 Отговор
    САЩ освен престъпници, убийци и крадци станаха и пирати.

    Коментиран от #146

    16:43 07.01.2026

  • 141 Путлер 😭

    6 3 Отговор
    Дончо каза ,че танкера е прекрасен 😂 и затова го конфискува. Ще го преживея ....

    16:44 07.01.2026

  • 142 Макробиолог

    1 2 Отговор
    Фокс нюс ,8:05 сутринта /преди час и кусур/--юес форсис атемптинг то борт некъв емпти танкер под руски флаг.Предполагам акцията се бави щот преди тва рашъл форсис са извършили успешно подобна операция на същия кораб.

    16:44 07.01.2026

  • 143 пак не си прочел поста

    1 2 Отговор

    До коментар #131 от "демократични терористи ли мислиш":

    пробвай се да го прочетеш. може и да ти се получи.

    Коментиран от #164

    16:44 07.01.2026

  • 144 У ДРИ ТАА

    3 5 Отговор
    У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ИЗ--- МЕТ!
    ЩОМ САКАТ КОНТРАБАНДА НЕФТ-...ШЕ РУ ЧАТ У ЙОТ

    16:44 07.01.2026

  • 145 Не е превзет

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Превзет":

    Поели са контрол, не са се стреляли като глупаци

    16:44 07.01.2026

  • 146 така е

    2 2 Отговор

    До коментар #140 от "стоян георгиев":

    само да ви угоди на путинофилите които толкова много се радвахте на Сомалийските преди няколко месеца. Тръмп Ваш !

    16:45 07.01.2026

  • 147 Маро, ти грамотна ли си?

    6 4 Отговор
    Защо пускаш фалшиви новини? Мислиш, че само ти пускаш новини, но поне прочети преди да драскаш. "Ройтерс не можа да потвърди веднага през независими източник информацията на Ар Ти? Като не може да се потвърди, що за новина е това? Никой не се е качвал на руският танкер, защото той е обиколен с руски военни кораби, това вече е факт!

    16:45 07.01.2026

  • 148 Путин в тих ужас

    4 2 Отговор
    С всеки ден все повече му вл...а. А дните са доста.

    16:45 07.01.2026

  • 149 Автоджамбаз Козяк US

    2 2 Отговор
    Краде колите на работливият български народ и ги разглабя ... олеееее

    16:45 07.01.2026

  • 150 Путин ка ги търпи америте не знам

    7 4 Отговор
    Аз отдавна щях да им пратя х 100 мегатона във всеки щат

    16:46 07.01.2026

  • 151 хо хо

    5 5 Отговор
    Путин пак настъпа мотиката

    16:46 07.01.2026

  • 152 Копейки,

    7 2 Отговор
    Рубио каза на всички американци намиращи се на руска територия да се изнасят веднага.Загряхте ли?

    16:46 07.01.2026

  • 153 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Качиха се ,ама и набързо слязоха.като на$рани..

    16:46 07.01.2026

  • 154 Митко

    9 3 Отговор

    До коментар #134 от "оня с коня":

    Ще видиш сега русите като изкарат големите бум-бум и новите модерни оръжия дето още ги крият. Бог да пощади ФАЩ.

    Коментиран от #157, #233

    16:46 07.01.2026

  • 155 Дедо

    7 6 Отговор
    "Руски военни кораби са били в района, когато е извършена операцията, включително руска подводница." Найс, а! Вaтянките ги е големо шубе от американите! Путин мълчи като путин в гaщи и по въпроса за венецуелските мадyри, въпреки, че има конфликт на интереси!

    Коментиран от #162, #177

    16:46 07.01.2026

  • 156 Стана ми...ДЕДО ВИЯ

    3 4 Отговор

    До коментар #138 от "Как е атлантенца?":

    Тва са контрабандисти, нарко- превозвачи, алкаше и пе-- Дики от пе деРАСИЯ

    Коментиран от #175

    16:47 07.01.2026

  • 157 ще ще

    4 2 Отговор

    До коментар #154 от "Митко":

    ще ще ще ще ще ще
    за 3 дни във Вашингтон, а?

    16:47 07.01.2026

  • 158 И на атлантиците в България

    8 4 Отговор
    Много им се краде. Те принципно и друго 36 години не правят де

    16:47 07.01.2026

  • 159 Очаквайте!

    3 3 Отговор
    Американски войници отнесоха петолъчката от Кремъл.😁😁😁

    16:48 07.01.2026

  • 160 Политкоректен

    7 1 Отговор
    Карибските пирати вече съвсем се забравиха. Каква "брегова охрана" и какво "преследване" може да има в международни води далеч от границите на САЩ?

    Коментиран от #161

    16:48 07.01.2026

  • 161 може може

    0 5 Отговор

    До коментар #160 от "Политкоректен":

    когато се преследват нацисти и терористи - може

    16:48 07.01.2026

  • 162 Мълчи ху есоса монгольяк

    3 3 Отговор

    До коментар #155 от "Дедо":

    Мълчи като...пе деРуско ПВО у...КАРАКАС
    Хихихихихи

    16:49 07.01.2026

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 165 Аз съм съгласен с теб бре мисирчо

    4 1 Отговор
    Че САЩ са "демократични" терористи ! Много добър изказ е

    16:50 07.01.2026

  • 166 Здраво УНИЖЕНИЕ за Путлер

    5 6 Отговор
    Но той е свикнал вече

    16:50 07.01.2026

  • 167 Путин

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Питам":

    Сорос ни нареди да станем "многоходови".

    16:51 07.01.2026

  • 168 как

    1 6 Отговор
    Руснаците бързат да крадат петрол от Венецуела преди Тръмп да се е усетил.

    16:51 07.01.2026

  • 169 Хеми значи бензин

    2 4 Отговор

    До коментар #57 от "Ганчев":

    А на Дания за какво и е Гренландия нито разработват ресурси нито нищо само пречат.

    Коментиран от #186

    16:52 07.01.2026

  • 170 Това го писах на Мара, ама тя едно си

    2 0 Отговор

    До коментар #123 от "Урсул фон РептиЛайнян🐍":

    знае, едно си бае, неспасяема е, но сама ще се скрие.

    16:52 07.01.2026

  • 171 Лелеее

    6 4 Отговор

    До коментар #27 от "Доналд Тръмп, номер Едно":

    Путин го направиха смешен вече... Така е като е жена

    Коментиран от #181

    16:52 07.01.2026

  • 172 моля се само

    3 2 Отговор
    Американците да не открият наркотици на кораба, че ще стане страшно

    16:53 07.01.2026

  • 173 Тръмп

    4 3 Отговор
    С Путин проведохме чудесен разговор . Казах му ,че танкера е прекрасен и затова го конфискувам.
    Той 😭проплака,но се съгласи .

    16:53 07.01.2026

  • 174 Хаха така ли

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    САЩ са превзели петролния танкер Marinera, плаващ под руски флаг и свързан с доставки на венецуелски петрол - съобщава Reuters.

    Операцията се е провела в Атлантическия океан след повече от двуседмично преследване на плавателния съд.

    По време на превземането действията на десанта са били прикривани по въздух.

    В операцията са участвали самолет-цистерна Boeing KC-135T Stratotanker, патрулен самолет Boeing P-8A Poseidon, както и няколко самолета със специално предназначение Pilatus U-28A Draco.

    Източници на Reuters твърдят, че в непосредствена близост до танкера са се намирали руски военни кораби и подводница, но те незабавно са се изтеглили.

    16:54 07.01.2026

  • 175 Само САЩ

    2 1 Отговор

    До коментар #156 от "Стана ми...ДЕДО ВИЯ":

    са контрабандисти мисирчо ! И основно крадени неща продават. И с ваксините беше същото, и там с онези машините за обдишване, и т.н

    16:54 07.01.2026

  • 176 Факт

    6 4 Отговор
    Тоя кравари не са разбрали, че танкера плава под руски флаг и го охранява половината руски флот иначе сигурно никога нямаше да посмеят да ги атакуват. Нали знаете, че руски изстребител като прелети над американки кораб и американските военни се напикават от страх и подават молби за напускане!!! 😂

    Коментиран от #187, #190

    16:54 07.01.2026

  • 177 Баба Вуна

    2 1 Отговор

    До коментар #155 от "Дедо":

    Дедо докат ръсеше мозък си оппи каа хубаво пантофите ,да не се чудиш после защо у вас мирише на конюшня .

    Коментиран от #207

    16:54 07.01.2026

  • 178 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 179 Хахаха

    7 2 Отговор
    путин в канала, да се готви китайския дракон… хахаха

    16:54 07.01.2026

  • 180 Ами

    9 1 Отговор
    Медведев каза "Не си играйте с Русия", и американците престанаха с игрите !

    16:55 07.01.2026

  • 181 Нищо ново

    6 2 Отговор

    До коментар #171 от "Лелеее":

    Затова е известен по цял СВЯТ като ху... ЙЛО!
    По света песни за педофила пеят!
    Пу..тин ху--- йлоо,..Лала лалалала...и те така

    16:55 07.01.2026

  • 182 Дайджест

    7 2 Отговор
    Вашингтонският ол1гофрен е.а ма1ката на кремълският ид1от.

    16:56 07.01.2026

  • 183 Брутално унижение!

    10 1 Отговор
    Не знам дали диктатора ще го преживее?

    Коментиран от #203

    16:56 07.01.2026

  • 184 Пламен

    7 2 Отговор
    Чух , че зареждат самолетоносача ,,Адмирал Кузнецов" с въглища .
    Е сега ще стане страшно !

    16:56 07.01.2026

  • 185 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 186 Пребоядисан атлантик

    2 1 Отговор

    До коментар #169 от "Хеми значи бензин":

    А на нас за какво ни е странджанско, ми не го дадем на Турция? Ни развиваме бизнес там, ни региона като цяло, ни останаха хора там...

    Коментиран от #195

    16:57 07.01.2026

  • 187 Тва го видееме

    2 4 Отговор

    До коментар #176 от "Факт":

    Докато монгольяк педофила ХУ... ЙЛО Избега по трусики от некаков ГОТВАЧ
    АааааааХахахаха
    Тее БА у измръзляка УС ран
    АааааааХахахаха

    16:58 07.01.2026

  • 188 бой бой бой

    2 1 Отговор
    Вслед за Marinera американские военные захватили танкер Sophia. Его задержание прошло в Карибском море

    16:58 07.01.2026

  • 189 Дедо

    4 1 Отговор
    Е поне от кумова срама руските бойчета поне да се бяха скарали на американската общинска охрана! Как може така!

    16:58 07.01.2026

  • 190 Знаем, знаем,

    4 1 Отговор

    До коментар #176 от "Факт":

    знаем, и че жужи в момента сменя памперс след памперс.

    16:58 07.01.2026

  • 191 Макробиолог

    3 1 Отговор
    Ха,ха,...неспасяеми сте.Чекаме докази с видео и т.н...между другото няма нищо смешно,света в момента по тънък лед,конкретно в случая танкера няма никво значение ,а руския флаг на него и наобиколилите го руски и американски подводни и надводни съдове.Понякога от нищо се случва голямо непоправимо нещо.

    16:59 07.01.2026

  • 192 Тръмп-

    6 2 Отговор
    Путин ме е излъга, че са му нападнали лятната резиденция посред зимата.Аз не харесах това.

    16:59 07.01.2026

  • 193 Ца ливай

    1 1 Отговор

    До коментар #185 от "Кой те излъга ма":

    КУ РАна рамАзан като оня Узкоглазия педофил и Ху есос, ПЕТУШОК
    АааааааХахахаха

    16:59 07.01.2026

  • 194 Баба Яга

    5 1 Отговор
    Подивелите американски рекетьори са заразени от неизвестна болест, мариански бяс. Смятат се за непобедими и че всичко им позволено, всичко хубаво на тоя свят им принадлежи само на тях. И си крадат цинично, като дедите си в прериите. Който се съпротивлява го гърмят. Търсят си майстора. Дано по-скоро го намерят.

    16:59 07.01.2026

  • 195 Хеми значи бензин

    2 1 Отговор

    До коментар #186 от "Пребоядисан атлантик":

    Правилно питаш а ми наистина не ни трябва.И без това Вофия се е превърнала в град държава.

    16:59 07.01.2026

  • 196 Прави впечатление обаче колеги

    6 2 Отговор
    Че гладните безработни атлантически тролчета масово са "ЗА" да се краде и са с криминални наклонности. Интересен факт е лично за мен като психиатър. Още един елемент за добавяне към диагнозата "атлантик" Не че не знаехме за клептоманите в Атлантическият клуб де.... Но е хубаво на по голяма база пациенти извод да оформим нали ?

    Коментиран от #211

    17:00 07.01.2026

  • 197 Дедо

    4 2 Отговор
    Ми така става, като им постоянно припомняте че са втарая! Те руснаците нападат само по слаби и малки!

    17:01 07.01.2026

  • 198 мдааа

    3 3 Отговор
    Е ми срамно си е. Поредното унижение за Путин

    17:01 07.01.2026

  • 199 Браво браво

    2 2 Отговор
    Американските специални части да продължават със задържането и с останалите танкери под санкции

    17:04 07.01.2026

  • 200 Моряка

    1 2 Отговор
    И сега ко прайм?Заради шепа американски гангстери да думнем танкера и да замърсим океана поне за 100 години??Руските военни кораби друго не могат да направят.Подводницата може примерно,да разруши половината USA,но американските пирати от танкера пак не може да ги изчовърка.Американците пък не могат да отвлекат танкера,защото руснаците ще му думнат устройствата за задвижване и управление.Да дойдат руски хеликоптери с командоси? Едва ли могат да достигнат танкера на такава далечина.Пък и американците отдолу ще ги гръмнат.Най безвредно ще бъде руснаците да отвлекат първата дама.Красива е все още.Струва си колкото няколко танкера,пълни със сурови петрол.Но размяната не е съвсем сигурна,ако на Тръмп му е писнало Мелания да му мърмори.

    17:04 07.01.2026

  • 201 Рамазан Кадиров

    2 1 Отговор
    Коледа ще ми праазнува. Те ти... казах и преди - целувай ми кОрана и всичко ще е наред. От 3 месеца не си рязал лентичка на джамия. Срам и позор.

    17:05 07.01.2026

  • 202 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 203 Дайджест

    2 1 Отговор

    До коментар #183 от "Брутално унижение!":

    Още един кораб се превзели янките.Леле мале копейките да минават на диазепам.

    17:05 07.01.2026

  • 204 Никола Мадуров

    0 1 Отговор
    Отдавна ви говоря, че на наглата англосаксонска напаст и се полага мащабна,всеобхватна и безпощадна ядрена баня.От Ламанша,та чак до Хавай на запад.

    17:05 07.01.2026

  • 205 Да благодарим на българските

    2 3 Отговор
    атлантенца че ние кораби нямаме и няма какво САЩ да ни открадне. И морски флаг даже нямаме че и него да ни откраднат ...

    Коментиран от #210, #212, #216

    17:05 07.01.2026

  • 206 Аре бегай

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt":

    Никой не се връзва на руски лъжи.

    17:06 07.01.2026

  • 207 Дедо

    3 0 Отговор

    До коментар #177 от "Баба Вуна":

    Абе аз не съм важен! Какво тук значи някаква си личност! Важно е че путин извади на показ страховете си и колко са слаби!

    17:06 07.01.2026

  • 208 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 209 по принцип пиратските действия

    0 1 Отговор
    винаги са били наказвани със смърт под аплодисменти ,така трябва да е и сега

    Коментиран от #220

    17:08 07.01.2026

  • 210 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 211 И трият в разрез с политиката на сайта!

    2 1 Отговор

    До коментар #196 от "Прави впечатление обаче колеги":

    Безобразие на тролове и щрауси, които си заравят главите в пясъка.

    17:08 07.01.2026

  • 212 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 213 Атлантик-крадец е нормалност

    1 1 Отговор
    Хиляди примери за това в България има нали? Със особен управител, без особен управител все тая. Атлантизма е престъпна идеология в цялост и клептоманията е само един от симтомите за тази тежка патологична болест

    Коментиран от #226

    17:09 07.01.2026

  • 214 оня с коня

    1 0 Отговор
    Венецуела Никога повече няма да е Руско-Китайска,а Тръмп ще бъде коронован като "Цар на Нефта"

    17:10 07.01.2026

  • 215 Бронетёмкин Поносец

    1 0 Отговор
    yzzкие брали за щеку

    17:10 07.01.2026

  • 216 Лъжец антибългарски си ти

    4 1 Отговор

    До коментар #205 от "Да благодарим на българските":

    Такива лъжци като тебе мразещи род и родина и предлащи се руските нацисти сте без грам знания в главата. България има 46 кораба за насипни товари,9 контейнеровоза,5 танкера (за нефт и химикали) и 10 съда за комбинирани товари.
    НЕ те ли е срам да говориш срещу родината си бе родоотстъпнико.
    Взимай си копейките и се пръждосвай от Майка България. Писна ни от под ло ги като тебе

    Коментиран от #224, #230

    17:10 07.01.2026

  • 217 Путлер може и да си вярва

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Питам":

    Питам
    4936ОТГОВОР
    Путин кво вика?
    -;-
    Какво да ни каже Путлер, като се е сбъркал завалията!

    Коментиран от #227

    17:10 07.01.2026

  • 218 САЩ са заплаха за мира!

    4 1 Отговор
    САЩ паднаха до нивото на сомалийските пирати!

    17:10 07.01.2026

  • 219 ЕН БИ СИ

    1 1 Отговор
    Бреговата охрана направи няколко опита, но не можа да се качи на кораба, защото към тях бяха насочени две тежки картечници.
    Капитанът ги предупреди че са в международни води, нямат никакво право да сействеват като пирати

    Коментиран от #223

    17:10 07.01.2026

  • 220 Сомалиец

    1 0 Отговор

    До коментар #209 от "по принцип пиратските действия":

    ко каза? ко?

    17:11 07.01.2026

  • 221 Айде бе

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "Хора бдете!":

    Хора бдете!
    1210ОТГОВОР
    Ако имате познати русофили и ги намирате за читави крийте ги по мазета и тавани.Че като стане големата война и дойдат братята израелци и братята украинци те няма да им простят! Събирайте евра,за да може да ги откупите!Ще настане масов русофилски моррррр.
    -;-
    Ние не сме като комунистите та да си изтрепеме противниците!

    17:11 07.01.2026

  • 222 Само че

    2 0 Отговор
    В медиите има видео. Специалните части на САЩ превзеха въпросния танкер. Така че не го усуквайте в безмислени опити да избегнете истинските новини за любимите ви руски престъпници.

    17:11 07.01.2026

  • 223 е би си

    1 0 Отговор

    До коментар #219 от "ЕН БИ СИ":

    май ка та лъжльо

    Коментиран от #237

    17:11 07.01.2026

  • 224 Нищо няма България

    1 1 Отговор

    До коментар #216 от "Лъжец антибългарски си ти":

    Нито морски флаг, нито кораби...

    Коментиран от #234

    17:11 07.01.2026

  • 225 Цункaй

    3 0 Отговор
    Цалуващият Корана и всичко каквото му се подаде, сега жъ цyнка и американският кондор, 🐎дор на знамето!

    17:12 07.01.2026

  • 226 Копей не умувай!

    2 2 Отговор

    До коментар #213 от "Атлантик-крадец е нормалност":

    Завий се с нещо и лягай.

    17:12 07.01.2026

  • 227 Вика

    0 1 Отговор

    До коментар #217 от "Путлер може и да си вярва":

    Че скоро българските антируснаци ще бъдат обслужвани от тунгусите в Сибир

    17:12 07.01.2026

  • 228 Сомалийски пират

    1 1 Отговор
    А нас защо ни гонят след като янките се качват на чужди кораби

    17:13 07.01.2026

  • 229 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 230 Къде ги видя?

    1 1 Отговор

    До коментар #216 от "Лъжец антибългарски си ти":

    Я се доизкажи!

    Да не сънуваш БМФ от 2009 г.?

    Събуди се!

    Коментиран от #238

    17:13 07.01.2026

  • 231 Лекувайте се атлантенца! До колкото

    1 1 Отговор
    е възможно. Атлантик-крадец е нормалност. Хиляди примери за това в България има нали? Със особен управител, без особен управител все тая. Атлантизма е престъпна идеология в цялост и клептоманията е само един от симтомите за тази тежка патологична болест

    17:14 07.01.2026

  • 232 Симо

    0 1 Отговор
    При опит да откраднат петрола на Венецуела, ще им трябват танкери, който също ще откраднат!!!
    "най-великата" нация на земята! "Най-демократичната", също!!

    17:14 07.01.2026

  • 233 Путлер може и да си вярва

    1 1 Отговор

    До коментар #154 от "Митко":

    Митко
    63ОТГОВОР
    До коментар 134 от "оня с коня":

    Ще видиш сега русите като изкарат големите бум-бум и новите модерни оръжия дето още ги крият. Бог да пощади ФАЩ.
    -;-
    А пък и като сделят безаналоговите си джелеза и ще станело чудо на чудесата1

    Лелее, кълко тъпи и изостанали са рушляците!
    Добре че едно време от Мототехника имахме М-408 та станахме автомонтьори!

    17:14 07.01.2026

  • 234 ти нямаш нищо

    1 1 Отговор

    До коментар #224 от "Нищо няма България":

    най-вече достойнство. Заминавай от България като толкова много искаш да хулиш род и родина

    17:14 07.01.2026

  • 235 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt":

    Троле ти пак си тук

    17:15 07.01.2026

  • 236 Делю Хайдутин

    0 0 Отговор
    Ще си омеся и главата.

    17:15 07.01.2026

  • 237 Само че

    0 0 Отговор

    До коментар #223 от "е би си":

    Твоята майка е разчепатена боклуко мръсен.
    Никакви американци няма на кораба.
    Има холивудски видеа

    17:15 07.01.2026

  • 238 в сайта на БМФ

    0 0 Отговор

    До коментар #230 от "Къде ги видя?":

    Тои къде гледаш? на САвушкина 55 тефтерчетата ли?

    17:15 07.01.2026

  • 239 дончичо

    0 0 Отговор
    Американски войници се качиха на борда на петролен танкер, плаващ под руски фла
    г
    , че изглежда американските сили се опитват да се качат на борда на петролния танкер "Маринера", свързан с Венецуела, от хеликоптер и публикува снимка на хеликоптер, който се намира в близост до кораба,
    уджас....

    17:16 07.01.2026

  • 240 Олееееее

    0 0 Отговор
    И кораба на Пимпирата замина

    17:16 07.01.2026

  • 241 Мафиоти се карат

    0 0 Отговор
    За един пробит долар

    17:16 07.01.2026