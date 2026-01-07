Американски войници се качиха на борда на петролен танкер, плаващ под руски флаг

Руската държавна телевизия Ар Ти днес съобщи, че изглежда американските сили се опитват да се качат на борда на петролния танкер "Маринера", свързан с Венецуела, от хеликоптер и публикува снимка на хеликоптер, който се намира в близост до кораба, съобщи Ройтерс, предаде БТА.
Ройтерс не можа да потвърди веднага през независими източник информацията на Ар Ти.
Sky News предаде, цитирайки американските власти, че САЩ са поели контрол над танкера.
Представител на Вашингтон съобщи, че американски сили са се качили на борда на санкциониран петролен танкер, свързан с Венецуела, в Северния Атлантик, след като са го преследвали в продължение на седмици, предаде Асошиейтед прес. Той е говорил с АП днес при условие за анонимност, за да обсъди поверителни военни операции.
Танкерът е сменил името си от "Бела 1" на "Маринера" и е прехвърлил регистрацията си в Русия, съобщи по-рано в. "Уолстрийт джърнъл".
Американски представител съобщи на Ройтерс по-рано днес, че САЩ се опитват да конфискуват петролния танкер, подложен на американски санкции, след повече от две седмици преследване в Атлантическия океан.
Ар Ти цитира анонимен източник, според който кораб на американската брегова охрана е следвал танкера и който казва, че опит за конфискация по време на буря вече е бил предприет.
Руското външно министерство е цитирано от държавните медии да посочва, че корабът, който сега плава под руски флаг, се намира в международни води и действа в съответствие с международното морско право. Ведомството призовава западните страни да зачитат правото на кораба на свобода на корабоплаване.
Опитът за задържане, който може да изостри напрежението с Русия, е предприет след като танкерът, първоначално известен като „Бела 1", е успял да се изплъзне от американската морска „блокада“ на санкционирани кораби и е отказал да допусне представители на бреговата охрана на САЩ на борда.
По думите на служителите, които пожелаха да останат анонимни, операцията се провежда от бреговата охрана и въоръжените сили на САЩ. Те добавят, че руски военни кораби са били в района, когато е извършена операцията, включително руска подводница.
Танкерът, който сега се нарича „Маринера" и е регистриран под руски флаг, е последният танкер, взет под прицел от американската брегова охрана от началото на кампанията на президента на САЩ Доналд Тръмп за оказване на натиск върху Венецуела.
Отделно, американската брегова охрана е спряла и друг танкер, свързан с Венецуела, в латиноамерикански води, съобщиха пред „Ройтерс“ американски служители, докато САЩ продължават да налагат морска „блокада“ на санкционирани кораби от Венецуела.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Капитан Спароу
Коментиран от #33, #91
15:50 07.01.2026
2 аха
Коментиран от #12, #13, #41
15:50 07.01.2026
3 Ъхъъъъъ
Коментиран от #35, #128
15:51 07.01.2026
4 Питам
Коментиран от #10, #102, #167, #217
15:51 07.01.2026
5 ФАКТ
15:51 07.01.2026
6 Шеломов Вова
15:52 07.01.2026
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
15:52 07.01.2026
9 Zaхарова
15:54 07.01.2026
11 Копейки,
Коментиран от #17, #122
15:55 07.01.2026
12 Последния Софиянец
До коментар #2 от "аха":Не са успели да се качат заради руска подводница която охранява танкера.
Коментиран от #15, #174
15:55 07.01.2026
13 Ъхъъъъъ
До коментар #2 от "аха":Съединените щати задържаха руския петролен танкер „Маринер“ преди пристигането на флотилия от руски военни кораби . Това съобщи кореспондентът на Fox News
Коментиран от #20
15:56 07.01.2026
14 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #19
15:56 07.01.2026
15 ха ха ха
До коментар #12 от "Последния Софиянец":подводницата е още до канарите.
Не могли да скочат от хеликоптера щото имало подводница. мбуа ха ха ха ха
15:56 07.01.2026
16 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #55, #206, #235
15:56 07.01.2026
17 Последния Софиянец
До коментар #11 от "Копейки,":Напрежението е сериозно.Има струпване на военни кораби и подводници на САЩ и Русия.
15:56 07.01.2026
18 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt
15:56 07.01.2026
19 ъъъъ
До коментар #14 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt":Ко каза? В русия щяло да има гражданска война? Щото в момента те са фашагите на света.
Коментиран от #22
15:57 07.01.2026
20 Последния Софиянец
До коментар #13 от "Ъхъъъъъ":Спрели са го но не са се качили.
15:57 07.01.2026
21 Знаещ
15:58 07.01.2026
22 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt
До коментар #19 от "ъъъъ":Фашизма е на запад от берлин, сложи си очила
Коментиран от #36
15:59 07.01.2026
23 Ватманяк
15:59 07.01.2026
24 Няма край руският позор!
16:00 07.01.2026
25 Превзет
Коментиран от #145
16:00 07.01.2026
26 руските торпеда
16:02 07.01.2026
27 Доналд Тръмп, номер Едно
15.55ч американско време няколко катера на Бреговата охрана на С.А.Щ спряха танкера-беглец и с оръжие се качиха на борда. Капитана и екипажа са арестувани, танкера се претърсва за оръжия. Трите руски воени кораба и подводница изпратени за охрана, срамежливо наблюдават картинката от далеч. Очакваме Русия да изрази силна загриженост и дълбоко безпокойство
Коментиран от #171
16:02 07.01.2026
28 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА
16:02 07.01.2026
29 Пламен
Копейките ще полудеят !
Малко ли им е Еврото , Мъдуро ... та сега и това ?
Коментиран от #52
16:02 07.01.2026
30 хо хо
Х-Й в устата и държи?
Коментиран от #75
16:03 07.01.2026
31 Пирати и пиратство е това !
16:03 07.01.2026
32 ФАКТ
16:04 07.01.2026
33 Утка
До коментар #1 от "Капитан Спароу":Нека да се качат, ще се снимат за спомен и ще си отидат. Там няма нищо.
16:04 07.01.2026
35 е ми
До коментар #3 от "Ъхъъъъъ":нали не ви харесваше деморацията... като не искаш мира - те ти секира
16:05 07.01.2026
36 Отец Дионисий
До коментар #22 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt":Свали си целофана от главата чадо мое.
Коментиран от #45
16:05 07.01.2026
37 Някой израелски круйзен кораб
16:05 07.01.2026
38 У ДРИ БАЦЕ
16:06 07.01.2026
39 Така Така
Коментиран от #47
16:06 07.01.2026
40 Начи,... Опитват се да се ....КАЧАТ
Ееееедехееее
16:07 07.01.2026
41 Българин
До коментар #2 от "аха":На борда са...ама в черни чували...
16:08 07.01.2026
42 Питам
Коментиран от #49
16:08 07.01.2026
43 Луд с картечница
Коментиран от #54
16:09 07.01.2026
44 нннн
16:09 07.01.2026
45 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt
До коментар #36 от "Отец Дионисий":Мага само да ти смаля расото и да ти го врарам лекичко. Само главичката, ха ха
16:09 07.01.2026
46 Пламен
Копейки , аз казвах ли ви , че ще плачете за Камала ? :)
Коментиран от #56
16:09 07.01.2026
48 си дзън
която ще "охранява" танкера, който я тегли на буксир
16:10 07.01.2026
49 Мич Дюкяна
До коментар #42 от "Питам":Искаш ли от дюкяна да го извлечеш и да му се радваш ,муци 👄 ?
16:10 07.01.2026
50 Крадливият САЩ
Коментиран от #58
16:10 07.01.2026
51 Реалист
Коментиран от #60, #79
16:10 07.01.2026
52 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
16:10 07.01.2026
53 Лудият от портиерната
16:11 07.01.2026
54 Пламен
До коментар #43 от "Луд с картечница":Като в Каракас ли ? :)
16:11 07.01.2026
55 Курти
До коментар #16 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt":Смешник.Кажи ватенките как мрът с милиони.Стара традиция от Съветско време
Коментиран от #59, #72
16:11 07.01.2026
56 Васил
До коментар #46 от "Пламен":Пламка виждаш ми се мното читав ,би ли го оуигавилл набързо за 3-4мин за 10 €врака ,че просто не издържам вече?
16:12 07.01.2026
Коментиран от #169
16:12 07.01.2026
58 Пе дро бе,..четИ
До коментар #50 от "Крадливият САЩ":НЕ грамотен Петушар, как па сите копейки сте умствено НЕпълноценни ху есоси ?!?
Ееееедехееее
Коментиран от #64, #69
59 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt
До коментар #55 от "Курти":Над 1 700 000 уркккиии сдадоха фира. Демилитаризацията на урки продължава
Коментиран от #100
16:13 07.01.2026
60 Това е безспорен
До коментар #51 от "Реалист":Факт.
16:14 07.01.2026
61 САЩ-международният пират, гнусен
16:14 07.01.2026
62 горски
16:14 07.01.2026
63 От Вашингтон 😁
16:15 07.01.2026
64 Пламен
До коментар #58 от "Пе дро бе,..четИ":Суссс бре х ..уесосс ,сокай и гледай и капка ценен елексир да не стане зян !
16:15 07.01.2026
66 Ама серизно ли?
16:16 07.01.2026
67 РЕЗИЛ
16:16 07.01.2026
68 Браво!
69 Тихо мушмул
16:17 07.01.2026
Тръмп Наш !
Коментиран от #89
16:18 07.01.2026
71 Тъжна музика
АааааааХахахаха
16:19 07.01.2026
72 Дик Диверсанта
До коментар #55 от "Курти":Що бе, укрите да не възкръсват с милиони, nалячо.
16:19 07.01.2026
73 Може
16:19 07.01.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Има
До коментар #30 от "хо хо":договорка според копейките: Путин да мирува докато му отвличат още един танкер :)
16:20 07.01.2026
76 Мбуа ха ха ха ха
77 Боби Баламата
👍😂👍
16:21 07.01.2026
78 чфути на борда
16:21 07.01.2026
79 Демократ
До коментар #51 от "Реалист":То е ясно, че ционистката подметка Тръмп, обича натаняху.
16:21 07.01.2026
80 Буданов
16:23 07.01.2026
81 Уникално
Коментиран от #93
16:24 07.01.2026
82 Възраждане
16:24 07.01.2026
83 Хора бдете!
Коментиран от #92, #98, #221
16:25 07.01.2026
84 Теория на конспирацията
16:25 07.01.2026
85 Олееееее
16:25 07.01.2026
86 Величко
16:25 07.01.2026
88 Хаха
Коментиран от #99
16:26 07.01.2026
89 Съдрана шекелка
До коментар #70 от "разчекната копейка":Агент Краснов се оказа агент Моше 🤭🤭🤭
16:27 07.01.2026
90 Автоджамбаз Козяк
16:27 07.01.2026
91 Европеец
До коментар #1 от "Капитан Спароу":Според мен отива да се пише краварски пирати... Но ще следим какво ще стане...
16:27 07.01.2026
92 Човече
До коментар #83 от "Хора бдете!":тези русофили са на по 80 години и още бленуват по комунизма и ссср. Нощем се напишкват, денем забравят името си. Кой ще тръгне да ги наказва? Оставете ги да си заминат по естествен път
Коментиран от #106
16:28 07.01.2026
93 Па то монгольята и
До коментар #81 от "Уникално":Чу рките от Москалбад неска празнуват Коледа. А завчера цаливаха КУ ..РАна ДЕДО МРАЗ 🍌
Коментиран от #113
16:29 07.01.2026
94 Братското черно роми как си бере джилезу
16:29 07.01.2026
95 Мале мале
Коментиран от #104
16:29 07.01.2026
96 Пламен
Що тъй ?!
16:30 07.01.2026
97 Кухоглава копейка
16:30 07.01.2026
98 стоян георгиев
До коментар #83 от "Хора бдете!":Те докато дойдат твоите братя 4фути, може да ти се nykне някоя вена от квичене и да се гътнеш, никой няма да тъжи за жидоподлогите.
16:30 07.01.2026
99 Мощта
До коментар #88 от "Хаха":лъсна последните 4 години в Покровск, какво се чудиш
16:31 07.01.2026
100 От няколко
До коментар #59 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt":Дни те подканям да си признаеш какво толко са ти правили съветските пионерчета на лагера в Приморско през ‘86 година
16:31 07.01.2026
101 Терминатор
16:32 07.01.2026
102 Какво
До коментар #4 от "Питам":друго да вика: "Ох, боли!" вика.
16:32 07.01.2026
103 Аааа не
16:32 07.01.2026
104 Кво "поредното унижение" бре мухлйооо
До коментар #95 от "Мале мале":Нещо да не би да подкрепяш тероризма и криминални престъпници случайно ? Я се осъзнай ...
Коментиран от #110
16:32 07.01.2026
105 Путине, Путине...
Коментиран от #135
16:34 07.01.2026
106 Така така
До коментар #92 от "Човече":А укрофилите сте все гумени китчици.
Коментиран от #118
16:34 07.01.2026
107 123456
16:34 07.01.2026
108 Сега стана ли ви ясно
Коментиран от #116
16:35 07.01.2026
109 Архимандрисандрит Бибиян
16:35 07.01.2026
110 Нема се сдухваш пе--- ДАЛ
До коментар #104 от "Кво "поредното унижение" бре мухлйооо":Ти дам сезало... самоу биец?
Хихихихихи
Коментиран от #127
16:35 07.01.2026
111 Двойни пе де Русски аршини
16:35 07.01.2026
112 Униженията за Путин
16:36 07.01.2026
113 Измислено племе
До коментар #93 от "Па то монгольята и":Укрите кога празнуват Ханука?
Коментиран от #126
16:36 07.01.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Кво става бе копейзажа?
16:36 07.01.2026
116 това не е демокрация
До коментар #108 от "Сега стана ли ви ясно":това е бай Дончо който ти казва - като не искаш демократично, мога като вас деспотично.
Толкова я плюте тази демокрация, а сега искате да са демократични с терористи ли? Аре е у лево.
като не искаш мира - те ти секира.
Коментиран от #124, #131
16:37 07.01.2026
117 От бункера 😭
16:37 07.01.2026
118 Синчето на Соловьов
До коментар #106 от "Така така":Не говори така за нас
16:37 07.01.2026
119 Пут-ин
16:38 07.01.2026
120 Ами
От цялата работа, за сега най-спечелиха Nike.
Да видим сега с гимията какво ще излезе :)
16:38 07.01.2026
121 Както и във Венецуела
16:38 07.01.2026
122 Хахахаха
До коментар #11 от "Копейки,":Нидей, сигъ ши пудпукат копейките целия свят с орешници. Няма да има къде да се крием.
16:39 07.01.2026
123 Урсул фон РептиЛайнян🐍
Тази новина е по много медии,но тук умишлено се премълчава ...
Коментиран от #130, #170
16:39 07.01.2026
124 Путине
До коментар #116 от "това не е демокрация":Кво става бре...Дончо прай квот си иска. Ти заедно със СИ и КИМЧО само гледате и са тюхкате....що така ????
Коментиран от #136
16:39 07.01.2026
125 Невероятен позор за САЩ
16:40 07.01.2026
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Напъхай си го
До коментар #110 от "Нема се сдухваш пе--- ДАЛ":в дюзата, както е увито на макарата, reйzep paznpaн.
16:40 07.01.2026
128 Хахахаха
До коментар #3 от "Ъхъъъъъ":Че тръмпоча да не е демократ бе копей?
16:40 07.01.2026
129 Тити
16:40 07.01.2026
130 мбуа ха ха ха
До коментар #123 от "Урсул фон РептиЛайнян🐍":тази "новина" е измишльотина на твоята глава.
Ето какво пише в Риа.ру
ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Европейское командование ВС США заявило о задержании российского танкера "Маринера", обвинив его в нарушении американских санкций.
Полачи си мъник. Ма недей да ни лъжеш. НЕ сме балами като тебе.
16:41 07.01.2026
131 демократични терористи ли мислиш
До коментар #116 от "това не е демокрация":че са САЩ? Интересно съждение впрочем ....
Коментиран от #143
16:42 07.01.2026
132 Краварите са пиратите
16:42 07.01.2026
133 Путине, Путине...
16:42 07.01.2026
134 оня с коня
Коментиран от #154
16:42 07.01.2026
135 Путин гол от кръста надолу без кон
До коментар #105 от "Путине, Путине...":Свикнах вече.
16:43 07.01.2026
136 Цомчо
До коментар #124 от "Путине":Руснаците са неможчи.
16:43 07.01.2026
137 Новина
16:43 07.01.2026
138 Как е атлантенца?
Коментиран от #156
16:43 07.01.2026
139 Пламен
16:43 07.01.2026
140 стоян георгиев
Коментиран от #146
16:43 07.01.2026
141 Путлер 😭
16:44 07.01.2026
142 Макробиолог
16:44 07.01.2026
143 пак не си прочел поста
До коментар #131 от "демократични терористи ли мислиш":пробвай се да го прочетеш. може и да ти се получи.
Коментиран от #164
16:44 07.01.2026
144 У ДРИ ТАА
ЩОМ САКАТ КОНТРАБАНДА НЕФТ-...ШЕ РУ ЧАТ У ЙОТ
16:44 07.01.2026
145 Не е превзет
До коментар #25 от "Превзет":Поели са контрол, не са се стреляли като глупаци
16:44 07.01.2026
146 така е
До коментар #140 от "стоян георгиев":само да ви угоди на путинофилите които толкова много се радвахте на Сомалийските преди няколко месеца. Тръмп Ваш !
16:45 07.01.2026
147 Маро, ти грамотна ли си?
16:45 07.01.2026
148 Путин в тих ужас
16:45 07.01.2026
149 Автоджамбаз Козяк US
16:45 07.01.2026
150 Путин ка ги търпи америте не знам
16:46 07.01.2026
151 хо хо
16:46 07.01.2026
152 Копейки,
16:46 07.01.2026
153 стоян георгиев
16:46 07.01.2026
154 Митко
До коментар #134 от "оня с коня":Ще видиш сега русите като изкарат големите бум-бум и новите модерни оръжия дето още ги крият. Бог да пощади ФАЩ.
Коментиран от #157, #233
16:46 07.01.2026
155 Дедо
Коментиран от #162, #177
16:46 07.01.2026
156 Стана ми...ДЕДО ВИЯ
До коментар #138 от "Как е атлантенца?":Тва са контрабандисти, нарко- превозвачи, алкаше и пе-- Дики от пе деРАСИЯ
Коментиран от #175
16:47 07.01.2026
157 ще ще
До коментар #154 от "Митко":ще ще ще ще ще ще
за 3 дни във Вашингтон, а?
16:47 07.01.2026
158 И на атлантиците в България
16:47 07.01.2026
159 Очаквайте!
16:48 07.01.2026
160 Политкоректен
Коментиран от #161
16:48 07.01.2026
161 може може
До коментар #160 от "Политкоректен":когато се преследват нацисти и терористи - може
16:48 07.01.2026
162 Мълчи ху есоса монгольяк
До коментар #155 от "Дедо":Мълчи като...пе деРуско ПВО у...КАРАКАС
Хихихихихи
16:49 07.01.2026
163 Този коментар е премахнат от модератор.
164 Този коментар е премахнат от модератор.
165 Аз съм съгласен с теб бре мисирчо
16:50 07.01.2026
166 Здраво УНИЖЕНИЕ за Путлер
16:50 07.01.2026
167 Путин
До коментар #4 от "Питам":Сорос ни нареди да станем "многоходови".
16:51 07.01.2026
168 как
16:51 07.01.2026
169 Хеми значи бензин
До коментар #57 от "Ганчев":А на Дания за какво и е Гренландия нито разработват ресурси нито нищо само пречат.
Коментиран от #186
16:52 07.01.2026
170 Това го писах на Мара, ама тя едно си
До коментар #123 от "Урсул фон РептиЛайнян🐍":знае, едно си бае, неспасяема е, но сама ще се скрие.
16:52 07.01.2026
171 Лелеее
До коментар #27 от "Доналд Тръмп, номер Едно":Путин го направиха смешен вече... Така е като е жена
Коментиран от #181
16:52 07.01.2026
172 моля се само
16:53 07.01.2026
173 Тръмп
Той 😭проплака,но се съгласи .
16:53 07.01.2026
174 Хаха така ли
До коментар #12 от "Последния Софиянец":САЩ са превзели петролния танкер Marinera, плаващ под руски флаг и свързан с доставки на венецуелски петрол - съобщава Reuters.
Операцията се е провела в Атлантическия океан след повече от двуседмично преследване на плавателния съд.
По време на превземането действията на десанта са били прикривани по въздух.
В операцията са участвали самолет-цистерна Boeing KC-135T Stratotanker, патрулен самолет Boeing P-8A Poseidon, както и няколко самолета със специално предназначение Pilatus U-28A Draco.
Източници на Reuters твърдят, че в непосредствена близост до танкера са се намирали руски военни кораби и подводница, но те незабавно са се изтеглили.
16:54 07.01.2026
175 Само САЩ
До коментар #156 от "Стана ми...ДЕДО ВИЯ":са контрабандисти мисирчо ! И основно крадени неща продават. И с ваксините беше същото, и там с онези машините за обдишване, и т.н
16:54 07.01.2026
176 Факт
Коментиран от #187, #190
16:54 07.01.2026
177 Баба Вуна
До коментар #155 от "Дедо":Дедо докат ръсеше мозък си оппи каа хубаво пантофите ,да не се чудиш после защо у вас мирише на конюшня .
Коментиран от #207
16:54 07.01.2026
178 Този коментар е премахнат от модератор.
179 Хахаха
16:54 07.01.2026
180 Ами
16:55 07.01.2026
181 Нищо ново
До коментар #171 от "Лелеее":Затова е известен по цял СВЯТ като ху... ЙЛО!
По света песни за педофила пеят!
Пу..тин ху--- йлоо,..Лала лалалала...и те така
16:55 07.01.2026
182 Дайджест
16:56 07.01.2026
183 Брутално унижение!
Коментиран от #203
16:56 07.01.2026
184 Пламен
Е сега ще стане страшно !
16:56 07.01.2026
185 Този коментар е премахнат от модератор.
186 Пребоядисан атлантик
До коментар #169 от "Хеми значи бензин":А на нас за какво ни е странджанско, ми не го дадем на Турция? Ни развиваме бизнес там, ни региона като цяло, ни останаха хора там...
Коментиран от #195
16:57 07.01.2026
187 Тва го видееме
До коментар #176 от "Факт":Докато монгольяк педофила ХУ... ЙЛО Избега по трусики от некаков ГОТВАЧ
АааааааХахахаха
Тее БА у измръзляка УС ран
АааааааХахахаха
16:58 07.01.2026
188 бой бой бой
16:58 07.01.2026
189 Дедо
16:58 07.01.2026
190 Знаем, знаем,
До коментар #176 от "Факт":знаем, и че жужи в момента сменя памперс след памперс.
16:58 07.01.2026
191 Макробиолог
16:59 07.01.2026
192 Тръмп-
16:59 07.01.2026
193 Ца ливай
До коментар #185 от "Кой те излъга ма":КУ РАна рамАзан като оня Узкоглазия педофил и Ху есос, ПЕТУШОК
АааааааХахахаха
16:59 07.01.2026
194 Баба Яга
16:59 07.01.2026
195 Хеми значи бензин
До коментар #186 от "Пребоядисан атлантик":Правилно питаш а ми наистина не ни трябва.И без това Вофия се е превърнала в град държава.
16:59 07.01.2026
196 Прави впечатление обаче колеги
Коментиран от #211
17:00 07.01.2026
197 Дедо
17:01 07.01.2026
198 мдааа
17:01 07.01.2026
199 Браво браво
17:04 07.01.2026
200 Моряка
17:04 07.01.2026
201 Рамазан Кадиров
17:05 07.01.2026
202 Този коментар е премахнат от модератор.
203 Дайджест
До коментар #183 от "Брутално унижение!":Още един кораб се превзели янките.Леле мале копейките да минават на диазепам.
17:05 07.01.2026
204 Никола Мадуров
17:05 07.01.2026
205 Да благодарим на българските
Коментиран от #210, #212, #216
17:05 07.01.2026
206 Аре бегай
До коментар #16 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt":Никой не се връзва на руски лъжи.
17:06 07.01.2026
207 Дедо
До коментар #177 от "Баба Вуна":Абе аз не съм важен! Какво тук значи някаква си личност! Важно е че путин извади на показ страховете си и колко са слаби!
17:06 07.01.2026
208 Този коментар е премахнат от модератор.
209 по принцип пиратските действия
Коментиран от #220
17:08 07.01.2026
210 Този коментар е премахнат от модератор.
211 И трият в разрез с политиката на сайта!
До коментар #196 от "Прави впечатление обаче колеги":Безобразие на тролове и щрауси, които си заравят главите в пясъка.
17:08 07.01.2026
212 Този коментар е премахнат от модератор.
213 Атлантик-крадец е нормалност
Коментиран от #226
17:09 07.01.2026
214 оня с коня
17:10 07.01.2026
215 Бронетёмкин Поносец
17:10 07.01.2026
216 Лъжец антибългарски си ти
До коментар #205 от "Да благодарим на българските":Такива лъжци като тебе мразещи род и родина и предлащи се руските нацисти сте без грам знания в главата. България има 46 кораба за насипни товари,9 контейнеровоза,5 танкера (за нефт и химикали) и 10 съда за комбинирани товари.
НЕ те ли е срам да говориш срещу родината си бе родоотстъпнико.
Взимай си копейките и се пръждосвай от Майка България. Писна ни от под ло ги като тебе
Коментиран от #224, #230
17:10 07.01.2026
217 Путлер може и да си вярва
До коментар #4 от "Питам":Питам
4936ОТГОВОР
Путин кво вика?
-;-
Какво да ни каже Путлер, като се е сбъркал завалията!
Коментиран от #227
17:10 07.01.2026
218 САЩ са заплаха за мира!
17:10 07.01.2026
219 ЕН БИ СИ
Капитанът ги предупреди че са в международни води, нямат никакво право да сействеват като пирати
Коментиран от #223
17:10 07.01.2026
220 Сомалиец
До коментар #209 от "по принцип пиратските действия":ко каза? ко?
17:11 07.01.2026
221 Айде бе
До коментар #83 от "Хора бдете!":Хора бдете!
1210ОТГОВОР
Ако имате познати русофили и ги намирате за читави крийте ги по мазета и тавани.Че като стане големата война и дойдат братята израелци и братята украинци те няма да им простят! Събирайте евра,за да може да ги откупите!Ще настане масов русофилски моррррр.
-;-
Ние не сме като комунистите та да си изтрепеме противниците!
17:11 07.01.2026
222 Само че
17:11 07.01.2026
223 е би си
До коментар #219 от "ЕН БИ СИ":май ка та лъжльо
Коментиран от #237
17:11 07.01.2026
224 Нищо няма България
До коментар #216 от "Лъжец антибългарски си ти":Нито морски флаг, нито кораби...
Коментиран от #234
17:11 07.01.2026
225 Цункaй
17:12 07.01.2026
226 Копей не умувай!
До коментар #213 от "Атлантик-крадец е нормалност":Завий се с нещо и лягай.
17:12 07.01.2026
227 Вика
До коментар #217 от "Путлер може и да си вярва":Че скоро българските антируснаци ще бъдат обслужвани от тунгусите в Сибир
17:12 07.01.2026
228 Сомалийски пират
17:13 07.01.2026
229 Този коментар е премахнат от модератор.
230 Къде ги видя?
До коментар #216 от "Лъжец антибългарски си ти":Я се доизкажи!
Да не сънуваш БМФ от 2009 г.?
Събуди се!
Коментиран от #238
17:13 07.01.2026
231 Лекувайте се атлантенца! До колкото
17:14 07.01.2026
232 Симо
"най-великата" нация на земята! "Най-демократичната", също!!
17:14 07.01.2026
233 Путлер може и да си вярва
До коментар #154 от "Митко":Митко
63ОТГОВОР
До коментар 134 от "оня с коня":
Ще видиш сега русите като изкарат големите бум-бум и новите модерни оръжия дето още ги крият. Бог да пощади ФАЩ.
-;-
А пък и като сделят безаналоговите си джелеза и ще станело чудо на чудесата1
Лелее, кълко тъпи и изостанали са рушляците!
Добре че едно време от Мототехника имахме М-408 та станахме автомонтьори!
17:14 07.01.2026
234 ти нямаш нищо
До коментар #224 от "Нищо няма България":най-вече достойнство. Заминавай от България като толкова много искаш да хулиш род и родина
17:14 07.01.2026
235 Хаха
До коментар #16 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt":Троле ти пак си тук
17:15 07.01.2026
236 Делю Хайдутин
17:15 07.01.2026
237 Само че
До коментар #223 от "е би си":Твоята майка е разчепатена боклуко мръсен.
Никакви американци няма на кораба.
Има холивудски видеа
17:15 07.01.2026
238 в сайта на БМФ
До коментар #230 от "Къде ги видя?":Тои къде гледаш? на САвушкина 55 тефтерчетата ли?
17:15 07.01.2026
239 дончичо
г
, че изглежда американските сили се опитват да се качат на борда на петролния танкер "Маринера", свързан с Венецуела, от хеликоптер и публикува снимка на хеликоптер, който се намира в близост до кораба,
уджас....
17:16 07.01.2026
240 Олееееее
17:16 07.01.2026
241 Мафиоти се карат
17:16 07.01.2026