Стои ли геополитическият интерес над националния? Това е въпрос, без особена повишена трудност.

В интервю с Явор Дачков от 2 януари бившият премиер Бойко Борисов получи следния неудобен въпрос:

„Защо при купени два руски атомни реактори за 2 млрд .ще купуваме по- скъпи от Уестингхаус и защо спряхме вноса на по- евтин руски газ и сега внасяме по- скъп втечнен американски“

И чуйте какво отговаря Бойко Борисов:

„За това има геополитическа политика. Когато си в едно семейство си лоялен“.

Уникален отговор. Защото Борисов казва - ние сме държава без суверенитет. Геополитиката, която следваме стои над националния ни интерес.

Явор Дачков следваше незабавно да реагира и запита, какво означава това понятие „геополитика“ и какво е отношението и към взимане на решения, които противоречат на националния ни интерес? Погледнахме в Уикипедия и там пише: Геополитиката е изследването на ефектите на географията в между отношения“.

В списание „Геполитика“ се дава следното обяснение, що се отнася до България: „Геополитиката ни дава възможност да оценим реално използваните или пропуснатите шансове за териториално единение на икономическото развитие на българската държава при географските дадености на балканския регион“. В списанието, в публикация известният сръбски географ професор Миломир Степич пише: „Балканският въпрос е геополитически въпрос“. А в речника на българския език е казано просто :“Геополитиката е „наука за взаимодействието на географски и политически фактори“.

Геополитиката, казано просто, има регионален елемент. Умните държавници, които се грижат за благоденствието и сигурността на държавите си, се съобразяват със съседите си и развиват взаимноизгодни отношения с тях, независимо, че може да принадлежат към различни военно политически съюзи. Такъв умен държавник беше Тодоор Живков, който в годините на Студената война и на най-силно противопоставяне между Варшавския договор и НАТО, отчиташе огромното значение на геополитичесикя фактор и поддържаше близки отношения с всички съседни балкански страни. През 1975 г. в Одрин, Турция, председателят на Държавния съвет Тодор Живков и министър-председателят на Турция Сюлейман Демирел участват в тържествена церемония по случай свързването на електроенергийните системи на двете страни. Тодор Живков поддържа особено близки отношения с многократният гръцки премиер Караманлсис, на когото при една среща казва „И сега има държавници, които не се радват на разбирателството между нас“.

За разлика от Живков, пълно несъобразяване със законите на геополитиката проявява премиерът Иван Костов, който през март 1999г. разрешава на натовски самолети да прелетят през българското въздушно пространство и да бомбардират Белград и други сръбски градове. България тогава даже още не е член на НАТО и с това си разрешение да бъде използвано въздушното и пространство от американски и други натовски бомбардировачи става съучастник в убийства на невинно население и разрушения. Решението на Костов е в пълен разрез с геополитиката, и определено може да бъде определено като подлизурство.

Като държавник Бойко Борисов би трябвало да знае, че геополитиката е наука, а не политически фактор, който „от лоялност“ му е повлиял лично той да спре реализацията на АЕЦ „Белене“, след като е платил милиарди за двата руски ректора и е спрял също „Южен поток“, от който можеше да заделяме за нас евтин руски газ и да получаване транзитни такси.

Но може би бившият български премиер, който няма представа, какво е това „геополитика“, да е имал предвид “Евроатлантическа солидарност“? Но и така да е, тя не ни задължава да сме толкова лоялни, че да погазваме националния си интерес. Турция, член на НАТО, Унгария член на НАТО и на ЕС не се чувстват длъжни от „евроатлантическа лоялност“, да лишават икономиката и населението си от по-евтин газ и петрол.. И погледнете САЩ - основен стълб на НАТО - заявиха на партньорите си от НАТО и на ЕС, че повече няма да има „безплатен обяд“ за сметка на американския данъкоплатец, да си плащат за всичко, искат да им бъде дадено. Оръжия за Украйна - само срещу суха пара, с което сложиха кръст над понятието „евроатлантическа солидарност“.

Хлъзгавият бивш премиер Борисов, мина, както се казва „метър“, когато му се зададе резонен въпрос, защото и водещият интервюто Дачков, имаше вид на леко хипнотизиран от най-великия манипулатор на общественото мнение в последните близо 35 години на българската история, и не посмя или не можа да го постави на мястото му по темата за "геополитиката“. И защо и как тя му влияе да взима решения, които противоречат на националния ни интерес.

Истината е, че нито „геополитиката“, каквото и да означава тя за бившия премиер Борисов, нито „атлантическата солидарност“ не могат и не бива да стоят над националния ни суверенитет и интерес на страната ни.