Важните новини във ФАКТИ на 07.01.2026 г.

Потоп в Крумовградско: Придошла река скъса мост и наводни пътища, ниви и помпени станции ВИДЕA+СНИМКИ

В Община Крумовград река скъса мост, който свързва две махали в село Гривка. 12 човека живеят в махала Зиморница, която е откъсната в момента, предаде бТВ.

Васил Терзиев: Не знам колко да се впечатлявам от мнението на диван-тигри за кризата с боклука

"Не знам колко да се впечатлявам от мнението на диван-тигри за кризата с боклука. Това, което е важно да се знае е, че за всички зони, с изключение на трета зона е подписан анекс за сметоизвозването и сметосъбирането. Проблемът с боклука ще бъде решен". Това заяви кметът на София Васил Терзиев на брифинг пред журналисти относно кризата с боклука в столицата, цитиран от news.bg. Коментарът си той направи, след като представи стратегията на общината за развитието на детските градини и яслите до 2027 година.

Зам.-министър Недялков: За 5, 6 и 7 януари в пощите са обменени над 12 млн. лева и има заявки за още около 2 млн. лева

Има достатъчно наличност в евро за изплащането на пенсиите. Пощите са обезпечени, а изплащането се извършва по преизчисление на НОИ. Нямам информация някъде да има грешно преизчисление. Ако някъде се появи такъв проблем, гражданите трябва да сигнализират в НОИ.

Д-р Мирослав Ненков: От здравеопазването се краде лесно, схемите са прости

В системата на здравеопазването не може да се реформира нищо, защото тъмните, корпулентни фигури управляват процесите. Ако министърът на здравеопазването опита да направи някакъв ремонт, в най-добрият случай ще си подаде оставката. Огромни са интересите – 9 млрд. е бюджетът. Това заяви пред bTV д-р Мирослав Ненков, бивш здравен министър, цитиран от novini.bg.

СО: Осигурени са услугите по сметопочистване в още шест столични района, попадащи в Зона 2 и Зона 4

Столичната община осигури непрекъсваемост на услугите по сметопочистване в още шест столични района, попадащи в Зона 2 ("Панчарево", "Искър", "Кремиковци") и Зона 4 ("Илинден", "Надежда" и "Сердика"), чиито договори изтичат днес, съобщават от пресцентъра на СО. С тези нови решения, Зона 3 ("Подуяне", "Слатина" и "Изгрев") остава единствената, в която обслужването ще продължи да се извършва в режим на кризисна организация.

От КНСБ подготвят нови протести. "Държавата е в "свободно падане"- при растящи цени без нов бюджет"

В предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS главният икономист на КНСБ Любослав Костов съобщи, че синдикатът започва подготовка за протестни действия. Причината е влизането в сила на удължителен закон за бюджета, който замразява доходите на над половин милион работещи в обществения сектор.

Петко Георгиев: Правителството подаде оставка, но властта не се е сменила и няма намерение да се сменя

За съжаление, не е клише да говорим за правото на силата. Очевидно се намираме в нова ситуация и само може да се надяваме нещата да се озаптят до такива единични операции като тези в Иран и Венецуела. Това каза в предаването "Лице в лице" по bTV политическият анализатор Георги Харизанов, цитиран от novini.bg.

Гроздан Караджов: Важно е кой ще е следващият министър на транспорта, за да продължат реформите

Почти всичко, което започнахме от 16 януари 2025 г. в министерството на транспорта и съобщенията (МТС) и е в процес на реализация е много важно. Затова е важно кой ще седне в стола на министъра и цялото правителство. При нас са важни реформите да продължат, заяви в интервю за БНР министър Гроздан Караджов.

АПИ: От утре се възобновява основният ремонт на "Дунав мост" при Русе

От утре - 8 януари, се възобновява основният ремонт на "Дунав мост" при Русе, съобщават от АПИ. Предвижда се около 8 часа строително-монтажните работи да се подновят в 320-метров участък в платното в посока България. На 17 декември м.г. работата на обекта временно бе преустановена, за да може по съоръжението без ограничения да преминават всички видове превозни средства при очаквания интензивен трафик.

Методи Лалов: Съдия Никола Петров Чомпалов пуши до 10-а съдебна зала в Съдебната палата СНИМКИ

Съдия Никола Петров Чомпалов от Софийския градски съд (СГС), командирован от м. октомври 2025 г. във Върховния касационен съд (ВКС), е илюстрация за опасното усещане за безнаказаност в съдебната система.

Вицепремиерът Караджов разпореди пощата в с. Караисен да отвори още утре

По разпореждане на вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов пощенската станция в село Караисен, община Павликени, ще отвори врати още утре. В същия ден всички пенсионери в селото ще получат своите пенсии.

Министерство на финансите: Периодът на двойно обращение на левове и евро няма да се удължава

Във връзка с множество запитвания по повод твърдения и спекулации в общественото пространство, че се подготвя промяна на Закона за въвеждане на еврото в България, от Министерство на финансите изпратиха официално съобщение до медиите, в което посочват, че периодът от един месец на двойно обращение на левове и евро изтича точно на 31 януари 2026 г. и няма да се удължава.

Областният управител на Кърджали Никола Чанев задейства BG Alert. Обявяват частично бедствено положение ВИДЕО

Областният управител на Кърджали Никола Чанев ще задейства системата BG Alert за опасно време заради обилните валежи за общините Крумовград и Кирково, а кризисният щаб в Крумовград най-вероятно ще обяви частично бедствено положение за общината на заседанието си, което започва след малко. Това съобщи Чанев за bTV.

Апелативният съд във Варна сезира КС за правомощията на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов

Апелативният съд във Варна сезира Конституционния съд за правото изпълняващият функциите главен прокурор да иска възобновяване на наказателни дела след 21 юли миналата година.

ОТ МВР предлагат BG-ALERT да се използва и при издирване на хора, и при терористични заплахи

МВР предвижда изменения в наредба, за да бъде регламентирано използването на системата BG-ALERT от оправомощени със заповед от министъра на вътрешните работи органи на МВР с полицейски функции при случаи на обявени за общодържавно издирване лица, издирване на безследно изчезнали лица или в случаи на опасност и/или осъществяване на терористични актове.

В Крумовград положението е страшно! Гробището е под вода! ВИДЕО

„Положението е страшно! От години не е имало такова бедствие…“.

Иван Кръстев: Разпадането на ЕС ще бъде икономическа трагедия за България

България ще се изправи пред икономическа катастрофа при евентуален разпад на Европейския съюз. Връщането на границите, митата и търговските бариери ще порази тежко националните интереси на малките държави, които губят своята защита в свят на воюващи велики сили. Това заяви политологът Иван Кръстев в интервю за Явор Дачков, цитиран от "Гласове".

Заради еврото: БНБ ще работи извънредно всяка събота до края на януари

Българската народна банка обяви извънредно работно време на свои каси и на териториалните поделения на „Дружество за касови услуги“ АД всяка събота до края на януари месец. Това включва 10, 17, 24 и 31 януари 2026 г.

Пенсионери свикват с новите евробанкноти

Изплащането на първите пенсии в евро започна днес, 7 януари, в пощенските клонове и банките в цялата страна. Седмица след историческото преминаване на България към единната европейска валута, над два милиона пенсионери получават доходите си в новите банкноти. Събитието беше съпроводено от извънредни мерки за сигурност и полицейски патрули в малките населени места, съобщиха от МВР.

Е-винетки могат да бъдат купени от www.bgtoll.bg, мобилното приложение и официалната партньорска мрежа

Националното тол управление информира всички потребители, че в интернет платформи предлагат електронни винетки на завишени цени, добавяйки скрити или необосновани такси. Призоваваме шофьорите да бъдат внимателни и да купуват необходимата им е-винетка от интернет страницата на Националното тол управление – www.bgtoll.bg, мобилното приложение или партньорската мрежа на определената цена без никакви допълнителни такси.

Mиночистачът „Прибой“ отплава за участие в Противоминната военноморска група в Черно море

Базов миночистач „Прибой“ от състава на Шести дивизион противоминни кораби тържествено бе изпратен за участие в поредната активация на Противоминната военноморска група в Черно море „MCM BLACK SEA”. Военният ритуал се състоя на 6 януари във Флотилия бойни и спомагателни кораби, уточниха от Министерството на отбраната.

Движение "Трети март" подаде документи за регистрация като политическа партия в съда

Движение "Трети март" подаде документи за регистрация като политическа партия в Софийския градски съд - днес 07.01.2026г. Вярваме, че това е правилната стъпка, за да продължим борбата за просперитета на Родината.

Почина дългогодишен кмет от ГЕРБ

На 69-годишна възраст, след тежко боледуване, снощи е починал кметът на село Чинтулово - Иван Щилиянов. Той бе кмет на Чинтулово повече от 20 години. Човек с доказани качества, нравствени добродетели, заслужил уважението на своите близки, приятели, съмишленици и съграждани.

Барикадираха улица с чували с боклук в столичния кв. "Левски"

Барикадираха улица с чували с боклук в кв. "Левски" в София. Тази нощ е била затворена улица „Рилска обител“.

Граждански организации издигнаха предложения за изборна реформа

Изминалата година завърши с най-големите протести в скорошната история на България. Хората излязоха на улицата с ясен сигнал, че търпението към политически злоупотреби, корупция и измама е приключило. Едно от основните искания на протестите е искането за честни избори. То идва на фона на решението на Конституционния съд за безобразните манипулации на последните избори и огромния брой невалидни бюлетини от предхождащите ги местни избори. Тази незавидна картина се допълва от ексцесиите с частичните избори в Пазарджик и пасивността на правоохранителните органи, както и от стряскащите нарушения, запечатани във видеонаблюдението. Сериозно пострада доверието на избирателите в изборния процес. Загубата на това доверие е присъда за българската демокрация.