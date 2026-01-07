Пет причини защо Тръмп вдигна мерника на Венецуела

Новини
7 Януари, 2026

Министерството на правосъдието на САЩ обвини самия Мадуро в наркотероризъм през 2020 г., по време на първия мандат на Тръмп като президент

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Американският президент Доналд Тръмп нареди "пълна и тотална" блокада на всички санкционирани петролни танкери, които влизат и излизат от Венецуела.

В публикация в социалните мрежи, с която обяви блокадата, Тръмп заяви, че страната използва петрол за финансиране на наркотрафик и други престъпления и обеща да продължи концентрирането на военни сили.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и министърът на отбраната Пийт Хегсет провеждат закрити, класифицирани брифинги за всички американски сенатори и представители относно стратегията на администрацията на Тръмп спрямо Венецуела, пише "Ройтерс".

Целите на президента Доналд Тръмп остават неясни за много законодатели дори три месеца и половина по-късно, повече от 20 смъртоносни американски удара по лодки край южноамериканската държава и масивно натрупване на военна сила в Карибите.

Ето поглед върху съчетанието от проблеми, които са причина за кампанията за натиск.

Наркотици

През октомври администрацията на Тръмп информира Конгреса, че САЩ са във "въоръжен конфликт" с наркокартелите, като заяви, че венецуелският президент Николас Мадуро играе основна роля в доставката на незаконни наркотици, които убиват американци - нещо, което Мадуро отрича.

Освен това администрацията е определила като чуждестранни терористични организации "Трен де Арагуа" - венецуелска банда с произход от затворите, и "Картел де лос Солес" - свободно дефиниран термин, който се появи през 90-те години на миналия век като препратка към всеки венецуелски служител с предполагаеми връзки с наркотиците.

Министерството на правосъдието на САЩ обвини самия Мадуро в наркотероризъм през 2020 г., по време на първия мандат на Тръмп като президент.

По данни на САЩ Венецуела е транзитна страна за кокаин, предназначен за Европа и САЩ, и убежище за престъпни групи, които трафикират наркотици, но не е източник на фентанил - наркотикът, свързан с повечето свръхдози в САЩ.

Доктрината "Монро" на Тръмп

Този месец Тръмп публикува своята Стратегия за национална сигурност с думите, че САЩ трябва да възродят доктрината "Монро" от XIX век, която обявява Западното полукълбо за зона на влияние на Вашингтон.

Стратегията поставя Западното полукълбо начело на външнополитическите приоритети на Тръмп и намеква за влиянието на САЩ като начин да се откаже на Пекин достъп до ресурси като военни съоръжения и критични минерали.

Тъй като е изправено пред строги санкции на САЩ, правителството на Мадуро подписа енергийни и минни споразумения с Китай, Иран и Русия.

Кампания за натиск, която да доведе до по-приятелски настроено към САЩ правителство, би засилила ефективно американското влияние в региона.

Венецуелският лидер на опозицията - носителката на Нобелова награда за мир Мария Корина Мачадо, в неделя заяви, че "абсолютно" подкрепя стратегията на Тръмп. Мачадо посочи, че Тръмп най-накрая е поставил Венецуела там, където трябва да бъде, като приоритет за националната сигурност на САЩ.

"Искаме това от години и най-накрая се случва", изтъкна тя.

Петрол

Мадуро твърди, че Вашингтон иска петрола на Венецуела, който в момента страната продава предимно на Китай. Венецуела разполага с най-големите доказани петролни запаси в света и анализаторите посочват, че достъпът до петрол може да бъде ценен коефициент за преговори за Мадуро в отношенията му с Тръмп - защитник на индустрията за изкопаеми горива.

Някои западни компании, сред които базираната в САЩ Chevron, която има специален лиценз, остават активни във Венецуела. Въпреки това, индустрията на страната изостава, като производството е ниско за размера на резервите ѝ. Години на санкции попречиха на Венецуела да привлича инвестиции и да получава оборудване и части, от които се нуждае.

Анализатори считат, че петролните резерви на Венецуела биха представлявали интерес за Тръмп, но по-големият проблем е страна в същото полукълбо с петрол и други ресурси, която е тясно свързана със съперници на САЩ като Китай и Русия.

"Идеята, че имате тази страна с петрол, минерали и редкоземни елементи в нашето полукълбо, а основните ѝ съюзници са Китай и Русия, е нещо, което не се вписва наистина в светогледа на Тръмп", отбеляза Дейвид Смилд, експерт по въпросите за Венецуела в университета Тулейн.

Куба

Много близки политически съюзници на Тръмп, сред които неговият кубинско-американски държавен секретар Рубио, отдавна се застъпват за твърди мерки срещу комунистическото правителство на Куба. Те виждат правителството на Мадуро и неговия петрол като съществена подкрепа за кубинския президент Мигел Диас-Канел и други лидери в Хавана и се надяват, че промяната във венецуелското правителство ще отслаби кубинското.

Имиграция

Администрацията на Тръмп предприема действия за прекратяване на правния статут на стотици хиляди венецуелски имигранти в Съединените щати, следвайки политиката на "масови депортации веднага", която му помогна да спечели успешната си кампания за преизбиране миналата година.

Венецуелското население в Съединените щати е нараснало с близо 600% от 2000 до 2021 г. - от 95 000 на 640 000 души, тъй като южноамериканската страна е изправена пред политически и икономически сътресения.

Прекратяването на нестабилността в родината им би намалило стимула за венецуелците да търсят нов живот в САЩ.


  • 1 петте причини са

    2 2 Отговор
    пари, пари, пари, пари, пари

    Коментиран от #13

    20:02 07.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    Мадуро конфискува американски находища и не му простиха

    20:03 07.01.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 3 Отговор
    щот ,,сиюзниците,, и са Г О В Н О-една причина стига

    20:03 07.01.2026

  • 4 Затова

    2 3 Отговор
    Защото Пуслер е жена

    Коментиран от #5, #8, #10, #11

    20:03 07.01.2026

  • 5 Путин

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Затова":

    Страх ме е веееее.... милиардер съм, искам нормален живот.

    20:04 07.01.2026

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 1 Отговор
    Не вервам да е заради петрола.Бай Дончо иска да ги демократизира,защото обича венецуелския народ. 🦧🥳🤣🤣🤣🤣🤣👍

    20:04 07.01.2026

  • 7 И НА НЕГО ОТДАВНА СА

    2 0 Отговор
    МУ ВДИГНАЛИ МЕРНИКА,НО КЪСМЕТА ГО ПОКРИ НОДОКОГАН НЕ СЕ ЗНАЕ. А И НЕ Е ИЗКЛЮЧЕНО ИМПИЙЧМЪНТ.ТОТАЛНО ПРЕНЕБРЕГВА КОНГРЕСАН И КОНСТИТУЦИЯТА.

    20:04 07.01.2026

  • 8 Намай

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Затова":

    Кати топките

    20:05 07.01.2026

  • 9 Буахахах

    1 0 Отговор
    САЩ са международното право. САЩ казват на руснаците какви танкери могат да плават и Президнета им слуша и козирува.

    20:05 07.01.2026

  • 10 ФАКТ

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Затова":

    Всички вати са като Путин

    20:07 07.01.2026

  • 11 Сорос

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Затова":

    Ако ватите не бяха като Пуслер, щяха да протестира. Но ти пълнят крачола като лидера си

    20:08 07.01.2026

  • 12 М да

    1 0 Отговор
    Мадуро че си беше диктатор узурпирал властта такъв си беше, и си заслужава съдбата, но и от международното право нищо не остана. А за петрола е ясно, няма да го оставят на Китай и Русия я. Още повече че наркокомунистите разкатаха нефтената промишленост във Венецуела. Но колкото и да е странно в момента целта е не да се увеличи добива а напротив, щото ако цената падне под 55$ това вече е зле и за американскиия добив

    20:13 07.01.2026

  • 13 ВВП

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "петте причини са":

    Пуслерчето е дало танкерите в сделка САЩ да го свалят още 1 мес от Првзидентството

    20:13 07.01.2026

  • 14 Ами

    1 0 Отговор
    Пътят към ада е осеян с добри намерения.
    Особенно ако зад добрите намерения, се крият користни цели.

    20:14 07.01.2026

  • 15 Тити

    1 0 Отговор
    С един удар уби два заека и го на.......ка на другаря Путлер.

    20:15 07.01.2026

  • 16 И Киев е Руски

    1 1 Отговор
    Причината е петро долара и че ФАЩ са алчни терористи.Но рестарта е близо

    20:17 07.01.2026