Казахстан - стабилност и предвидимост

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

проф. д.н. Нина Дюлгерова

Президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев за пореден път доказва своята ясна визия и успешен управленски модел, гарантиращ, че ръководената от него държава ще продължи да бъде един от водещите фактори в Центалноазиатския регион. Основните тенденции, търсените резултати и многовекторните процеси, осигуряващи успешното развитие на Казахстан президентът представя в интервюто си в авторитетния вестник „Turkistan“. В него президентът прави анализ в контекста на глобалната трансформация, в която Астана търси постигането на икономически, политически и социален баланс през призмата на реформите. Основната цел е защита на интересите на гражданите и конкурентостта на държавата в регионален и глобален план. От съществено значение е един от постулатите на казахстанската политика „важно е знанието, а не илюзиите“. Този принцип е и в основата на изграждането на общество, развиващо се върху основата на справедливостта, законността, реда и трудолюбието. Неоспорим е моралният аспект на казахстанския държавен модел, който за пореден път се утвърждава чрез реформи в различни сфери на обществения живот. Това много ясно проличава в новия данъчен кодекс, в който акцентът е поставен не върху контрола, а върху нещо много по-важно – добросъвестното изпълнение на задълженията от бизнеса и гражданите.

Съществена част от интегрирането на Казахстан в глобалната енергийна трансформация е последователната политика на Астана в мащабната модернизация на енергийните и комуналните съоръжения. Доказателство да това е предстоящото изграждане на стотици километри инженерни мрежи и обновяването на електропроводи.

Неизменен елемент от вътрешната трансформация на общественото развитие на Казахстан е и цифровизацията на обществените услуги и активното и разумно използване на изкуствения интелект и технологичните открития.

Интерес предизвиква и темата за здравословното състояние на президента Токаев и неговите колеги, лидери на съседните държави. По примера на американския президент Доналд Тръмп, който публикува данни за здравословното си състояние, дадената в интервюто информация е своеобразна гаранция за здрав и отговарящ за действията и решенията си политик. Силно и точно е определението, с което казахстанският президент Токаев определя себе си – държавник.