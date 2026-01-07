Новини
Мнения »
Казахстан - стабилност и предвидимост
  Тема: Казахстан

Казахстан - стабилност и предвидимост

7 Януари, 2026 22:11 676 6

  • казахстан-
  • интервю-
  • президент-
  • политика-
  • икономика-
  • нина дюлгерова-
  • касъм жомарт-токаев
Казахстан - стабилност и предвидимост - 1
Снимка: БГНЕС
Факти Факти
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

проф. д.н. Нина Дюлгерова

Президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев за пореден път доказва своята ясна визия и успешен управленски модел, гарантиращ, че ръководената от него държава ще продължи да бъде един от водещите фактори в Центалноазиатския регион. Основните тенденции, търсените резултати и многовекторните процеси, осигуряващи успешното развитие на Казахстан президентът представя в интервюто си в авторитетния вестник „Turkistan“. В него президентът прави анализ в контекста на глобалната трансформация, в която Астана търси постигането на икономически, политически и социален баланс през призмата на реформите. Основната цел е защита на интересите на гражданите и конкурентостта на държавата в регионален и глобален план. От съществено значение е един от постулатите на казахстанската политика „важно е знанието, а не илюзиите“. Този принцип е и в основата на изграждането на общество, развиващо се върху основата на справедливостта, законността, реда и трудолюбието. Неоспорим е моралният аспект на казахстанския държавен модел, който за пореден път се утвърждава чрез реформи в различни сфери на обществения живот. Това много ясно проличава в новия данъчен кодекс, в който акцентът е поставен не върху контрола, а върху нещо много по-важно – добросъвестното изпълнение на задълженията от бизнеса и гражданите.

Съществена част от интегрирането на Казахстан в глобалната енергийна трансформация е последователната политика на Астана в мащабната модернизация на енергийните и комуналните съоръжения. Доказателство да това е предстоящото изграждане на стотици километри инженерни мрежи и обновяването на електропроводи.

Неизменен елемент от вътрешната трансформация на общественото развитие на Казахстан е и цифровизацията на обществените услуги и активното и разумно използване на изкуствения интелект и технологичните открития.

Интерес предизвиква и темата за здравословното състояние на президента Токаев и неговите колеги, лидери на съседните държави. По примера на американския президент Доналд Тръмп, който публикува данни за здравословното си състояние, дадената в интервюто информация е своеобразна гаранция за здрав и отговарящ за действията и решенията си политик. Силно и точно е определението, с което казахстанският президент Токаев определя себе си – държавник.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голяма реклама тая вечер на Казахстана

    4 3 Отговор
    да не ви превалутиреха в тенгета, щото евро нема?

    Коментиран от #5

    22:17 07.01.2026

  • 2 МунчоЛЕТ

    4 0 Отговор
    А ета бабуля в Казахстан бьiла ли вообще ( на руски по ще ме разбере)?

    22:22 07.01.2026

  • 3 Гориил

    2 2 Отговор
    Бих платил 200 евро за материала.

    22:32 07.01.2026

  • 4 Копейкин Костя

    1 3 Отговор
    Рашибозука, щом другарката Дюлгерова твърди това, от вас се иска само едно-молчать!

    22:36 07.01.2026

  • 5 Румен Решетников

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Голяма реклама тая вечер на Казахстана":

    Колко рубли е един тенгет?

    22:39 07.01.2026

  • 6 Опааа

    3 3 Отговор
    Пише се КазаКстан мисиркиииии!

    22:45 07.01.2026