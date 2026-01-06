Владимир Путин разпореди: Възстановете растежа на руската икономика

На фона на забавящия се икономически растеж и растящите инфлационни очаквания в Русия президентът на страната Владимир Путин е възложил на правителството и Централната банка на Русия да възстановят темповете на икономическия растеж през 2026 г., като едновременно с това задържат инфлацията в рамките на 4-5%. Поръчението се възприема от анализатори като косвено признание, че настоящият модел на растеж започва да губи инерция и че са необходими по-дълбоки структурни промени.
Задачата е формулирана в списъка с решения след заседанието на Съвета за стратегическо развитие и националните проекти, проведено на 8 декември 2025 г., пише руският вестник "Комерсант". В документа се посочва, че правителството, съвместно с Банката на Русия и регионалните власти, трябва да осигури възстановяване на икономическия растеж и инвестиционната активност, да решава структурни проблеми в отраслите и да повиши производителността на труда. Сред приоритетите са още ускореното внедряване на перспективни технологии, "изсветляването" на отделни сектори на икономиката, промяна в структурата на вноса и ограничаване на негативните демографски тенденции. Доклади за изпълнението на тези мерки се очакват до 1 юни 2026 г.
По данни на Росстат растежът на БВП на Русия се е забавил до 0,6% на годишна база през третото тримесечие на 2025 г., след 1,1% през второто. В същото време инфлационните очаквания на населението са нараснали до 13,7% през декември, според проучване на "инФОМ". Това разминаване между официалната цел за ниска инфлация и обществените нагласи поставя под съмнение доколко бързо и безболезнено може да бъде постигнато едновременно ускоряване на растежа и стабилизиране на цените през 2026 г.
