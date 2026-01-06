Новини
Свят »
Русия »
Владимир Путин разпореди: Възстановете растежа на руската икономика

Владимир Путин разпореди: Възстановете растежа на руската икономика

6 Януари, 2026 18:26 1 746 146

  • владимир путин-
  • елвира набиулина-
  • русия-
  • газ-
  • петрол-
  • рубла

Задачата е формулирана в списъка с решения след заседанието на Съвета за стратегическо развитие и националните проекти, проведено на 8 декември 2025 г., пише руският вестник "Комерсант"

Владимир Путин разпореди: Възстановете растежа на руската икономика - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

На фона на забавящия се икономически растеж и растящите инфлационни очаквания в Русия президентът на страната Владимир Путин е възложил на правителството и Централната банка на Русия да възстановят темповете на икономическия растеж през 2026 г., като едновременно с това задържат инфлацията в рамките на 4-5%. Поръчението се възприема от анализатори като косвено признание, че настоящият модел на растеж започва да губи инерция и че са необходими по-дълбоки структурни промени.

Задачата е формулирана в списъка с решения след заседанието на Съвета за стратегическо развитие и националните проекти, проведено на 8 декември 2025 г., пише руският вестник "Комерсант". В документа се посочва, че правителството, съвместно с Банката на Русия и регионалните власти, трябва да осигури възстановяване на икономическия растеж и инвестиционната активност, да решава структурни проблеми в отраслите и да повиши производителността на труда. Сред приоритетите са още ускореното внедряване на перспективни технологии, "изсветляването" на отделни сектори на икономиката, промяна в структурата на вноса и ограничаване на негативните демографски тенденции. Доклади за изпълнението на тези мерки се очакват до 1 юни 2026 г.

По данни на Росстат растежът на БВП на Русия се е забавил до 0,6% на годишна база през третото тримесечие на 2025 г., след 1,1% през второто. В същото време инфлационните очаквания на населението са нараснали до 13,7% през декември, според проучване на "инФОМ". Това разминаване между официалната цел за ниска инфлация и обществените нагласи поставя под съмнение доколко бързо и безболезнено може да бъде постигнато едновременно ускоряване на растежа и стабилизиране на цените през 2026 г.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Обикновен човек

    80 21 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата,че не съм руснак.

    Коментиран от #15, #87

    18:27 06.01.2026

  • 2 То така става

    66 10 Отговор
    Това да не е меко сирене 😆

    18:27 06.01.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    65 10 Отговор
    Това не става с разпореждане или указ.

    18:28 06.01.2026

  • 4 Атина Палада

    65 23 Отговор
    Руската икономика е по-малка от тази на щата Тексас.

    Коментиран от #7, #8, #21

    18:28 06.01.2026

  • 5 Вашето мнение

    26 68 Отговор
    В сравнение с икономиките на евросъюза руската е в отлична кондиция.

    Коментиран от #10, #13, #102

    18:28 06.01.2026

  • 6 Обтегача

    49 13 Отговор
    Изправям криви русофилски кратуни.

    18:30 06.01.2026

  • 7 Вашето мнение

    21 48 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    Руснката икономика моме от мъжки пол е четвърта в света.

    Коментиран от #23, #41, #49, #51

    18:30 06.01.2026

  • 8 Права си

    18 13 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    Даже е по-малка от голямата епруветка с която беше заиграваш палавнице.

    18:30 06.01.2026

  • 9 Как се възстановява жужак?

    40 11 Отговор
    Тръгна по наналдонището ,нямате бензин,яйца ,глааааддд

    18:31 06.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Смехурко

    45 11 Отговор
    Завалията, още живее със съветския манталитет и не разбира, ча икономиката има свои собствени закони, които не са подвластни на волунтаристични административно-командни методи на управление!

    Коментиран от #106

    18:31 06.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 🙉🙉🙉

    34 7 Отговор

    До коментар #5 от "Вашето мнение":

    Кажи го на руснаците от Якутия.

    18:32 06.01.2026

  • 14 БЛАТНА ОРКА АЛКАШ

    34 13 Отговор
    Късия амгъл от бункера разпореди блятарите да не копат повече дупки за голяма нужда ,щото много смърдяло,всеки росиянин трябвало да ходи в черен чувал и после да го заравя.....😂😂😂😂😂

    18:32 06.01.2026

  • 15 Путлер е ку ку

    39 11 Отговор

    До коментар #1 от "Обикновен човек":

    Защо не заповяда да изпреварят САЩ, която има 19 пъти по-голям БВП от кочината Русия!

    Коментиран от #29

    18:33 06.01.2026

  • 16 Дърдорий Насирийски

    40 13 Отговор
    Икономика не се прави от пропаднал и тежко алкохолизиран народ.

    18:33 06.01.2026

  • 17 Kaлпазанин

    8 18 Отговор
    Да признаем ,ще има як износ за нормалните суверенни държави ,и ще намразваме още повече фащ които са свикнали само да взимат или по точно крадат

    18:35 06.01.2026

  • 18 стоян

    37 8 Отговор
    путин наредил да се увеличал разтежа на икономиката - де да можеше с нареждане да се увеличава една икономика - личи си че или е много заоблен или е пропаганда към крепостните

    18:35 06.01.2026

  • 19 Хаха

    30 8 Отговор
    Путлер разпореди всички тролове да започнат да ми ръкопляскат.

    18:35 06.01.2026

  • 20 Що бе?

    26 6 Отговор
    Да не са открили находище на айфони?

    18:37 06.01.2026

  • 21 Атина Палада

    18 20 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    КолежКЕ ,руската икономика е реална икономика..Ако си чувал що е то реална икономика..А там ТексаСА БВП е фятен...:)) да държиш фятни пари не е постижение!

    Коментиран от #30, #67

    18:37 06.01.2026

  • 22 Българин

    24 7 Отговор
    Този скъса синджира.

    Коментиран от #103

    18:38 06.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Българин

    9 22 Отговор
    През 1974 Тодор Живков разпореди: "Труд, труд и пак труд!!!". Това доведе до най-големият икономиески разстеж в Европа и невиждано повишаване на благосъстоянието на обикновените хора!

    18:40 06.01.2026

  • 25 Механик

    30 10 Отговор
    Днешните руснаци не могат да направят два еднакви пирона.

    Коментиран от #28, #61

    18:41 06.01.2026

  • 26 ей са

    21 6 Отговор
    Тате ще ми купи колело, ама друг път! Ахахахахахаха

    18:41 06.01.2026

  • 27 Ташаков

    27 6 Отговор
    Ха ха ха ха разпоредил да внасят бг копейки да ги оправят

    18:42 06.01.2026

  • 28 Игор

    19 1 Отговор

    До коментар #25 от "Механик":

    Пироните, ето дело тонкое.

    18:42 06.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Колективен руски крепостен

    23 11 Отговор

    До коментар #21 от "Атина Палада":

    А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    Коментиран от #66

    18:42 06.01.2026

  • 31 Путине, Путине...

    25 5 Отговор
    Тая война ша ти изяде главата.

    18:43 06.01.2026

  • 32 Pилски

    7 18 Отговор
    IMF оценява, че най-големите икономики по GDP (PPP) през 2025 г. са нещо като:
    Китай 41 трлн $
    САЩ 30,5 трлн $
    Индия 26,2 трлн $
    Русия 7,14 трлн $
    Япония 6,61 трлн $

    Коментиран от #37, #43, #59, #69, #95

    18:43 06.01.2026

  • 33 Димитър Георгиев

    23 6 Отговор
    Е, комунистите са неспасяеми! Заповядал растеж, а води война! То така става, егати заблудите за простите руснаци!

    18:43 06.01.2026

  • 34 Дайджест

    19 8 Отговор
    Навремето трябваше да вържем Жан Виден за една УАЗ ка и да го влачим по Цариградско шосе.Комунистите трябва да се считат за иzроди.

    18:44 06.01.2026

  • 35 Кривоверен алкаш

    18 5 Отговор
    Маг Путин с вълшебните пръчици,Посейдон и Сармат ще възстанови руската икономика...от днес за утре...

    18:45 06.01.2026

  • 36 Новак

    9 7 Отговор
    Или възстановете растежа, или ще ви пратя орешник!

    18:45 06.01.2026

  • 37 Zaхарова

    7 9 Отговор

    До коментар #32 от "Pилски":

    Брау бе гуведо!Само за заплатите не казвай!

    18:46 06.01.2026

  • 38 Фактите говорят

    20 8 Отговор
    148 $ минимальная зар-плата,...164 $ СРЕДНА ПЕНСИЯ!! ..70 % монгольята с дървени Кен Ефи!!
    ...34 000 Рубли дървен КЕН еф със снимка на ... МОНГОЛЬЯ на вратата!!

    18:47 06.01.2026

  • 39 Путинистче идиотче

    18 7 Отговор
    Ква икономика бре....правим си попара с....картофи и водка.

    18:47 06.01.2026

  • 40 Димо

    24 7 Отговор
    Радвайте се ,че не сме се родили в руската кочина!

    18:47 06.01.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Копейки,

    16 3 Отговор
    Светилото в световната икономика професор Стив Ханке каза да отивате в Русия.

    18:49 06.01.2026

  • 43 Кво си надраскал бе Е.. БАЛНИК

    7 1 Отговор

    До коментар #32 от "Pилски":

    Не грамотен?!?
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #48, #110

    18:49 06.01.2026

  • 44 Факти

    18 3 Отговор
    Руската икономика не е мръднала от 2014 г. - окупацията на Крим. 12 изгубени години. През това време икономиките на Китай, Индия и България се удвоиха. Русия отдавна трябваше да е трета икономика в света. Вместо това тя е извън топ 10. Дори Канада и Бразилия са преди нея.

    18:51 06.01.2026

  • 45 Българин

    17 3 Отговор
    И ние като Путин смятаме,че руснаците са добитък.

    18:51 06.01.2026

  • 46 !!!?

    16 3 Отговор
    Копейките да събират помощи за "руския мир", че се задава нова Перестройка...вече Мадуро на Путлер отпадна, да се готви Лукашенко, Кадиров и Аятоласите !!!?

    18:51 06.01.2026

  • 47 Вие сте бунаци

    2 16 Отговор
    Това е руска икономика. Не е световна. Путин може да избере какъв да е растежа.Това е упраяляема икономика а не стихийна!

    Коментиран от #56, #60

    18:51 06.01.2026

  • 48 Копейките освен ще,че са предатели

    15 1 Отговор

    До коментар #43 от "Кво си надраскал бе Е.. БАЛНИК":

    Са и неграмотни.

    18:51 06.01.2026

  • 49 си дзън

    16 1 Отговор

    До коментар #7 от "Вашето мнение":

    За да стане четвърта трябва от 2.5 трилиона да стигне 4.3 трилиона ама
    с 17 300 на калпак няма как да стане с укази, кражби и войни. Само с лъжи става.

    18:52 06.01.2026

  • 50 Е на тва е

    13 1 Отговор
    Този мушморок си мисли че с командно щабния метод ще си възроди икономиката. Матриал липсва, всичко им е с откраднати технологии. Но паради ограничения умствен багаж нищо не са развили. Така наречената им икономика се крепи само на полезните изкопаеми. Проблема им е че все по малко ги купуват.

    18:53 06.01.2026

  • 51 Факти

    18 2 Отговор

    До коментар #7 от "Вашето мнение":

    Русия има по-нисък БВП на човек от България, която няма нефт, газ и всичките там други чудесии. Това е голям срам за Русия.

    Коментиран от #65

    18:54 06.01.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Реанимация

    15 2 Отговор
    Икономиката на Раша е в будна кома, а през тази година ще получи и инфаркт или инсулт.

    18:54 06.01.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Калонович

    14 2 Отговор
    Хахахаха,типичен руски ид.иот. Който си мисли че щом е поискал нещо,то може да бъде направено. Типично за комунистическата система. Алоооууу , историята доказа че ко.мунизЪма не работи. Но руската кра.туна няма моз.ък да го проумее. Затова ва.тниците са изостанали и не.развити при.митиви.

    18:55 06.01.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 тъй тъй

    7 2 Отговор
    Руската икономика е по-малка от икономиката на щата Калифорния. С големината на икономиката на щата Тексас е. И върви надолу, което е нормално при война.

    Коментиран от #75

    18:56 06.01.2026

  • 58 Христос каза: Лазаре, стани!

    13 2 Отговор
    И Лазар, както си беше умрял от четири дни, стана и излезе от гроба.
    Това е предисторията. Путин е голяма работа, почти Господ. Но руската икономика е значително по-тежка задача от съживяването на Лазар. Причината е, че е умряла преди много повече от четири дни. Много умряла. Не се надявайте да се оправи.

    18:56 06.01.2026

  • 59 си дзън

    7 2 Отговор

    До коментар #32 от "Pилски":

    За да не четем погрешни цифри иди на GDP live да си свериш часовника

    Коментиран от #90

    18:56 06.01.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Атина Палада

    4 11 Отговор

    До коментар #25 от "Механик":

    Сега да те светна ..Дали знаеш,няма значение,аз ще ти кажа .При налагането на санкции срещу Русия,тогава ИКЕА трябваше да напусне ,както и много други западни компании от руския пазар..
    След една година обаче ИКЕА била загубила много пари и поиска да се върне на руския пазар..Върна се,обаче нишата заета ..Останала малка ниша..Видите ли руснаците взели да си правят дървениите..И не само ,че започнали да ги правят,ами станали и най добрите в онова ,което правят.Сега у нашата София ония л.удите снобари ,където продават нови обзаведени апартаменти от над милион евро ,само руска дървения слагат..
    врати ,шкафове и пр. А пък един показва една къща за няколко милиона евро ,че се продава у София.Ама видите ли вътре всичко било "бруталка" ,шкафове врати...бруталка бате от Русия:) Само го попитах дали вече има канализация там:)
    Значи ,руснаците не само са започнали да правят дървения след изнасянето на ИКЕА от руския пазар,ами са направили толкова добри,че ония с парите да обзавеждат жилищата си с тях..За нас бедните остава ИКЕА..Тя е за нас:))

    Коментиран от #64, #68, #71

    18:56 06.01.2026

  • 62 Ако Сталин стане от гроба

    9 3 Отговор
    Ще гръмне този публично.

    18:56 06.01.2026

  • 63 Дедо

    9 3 Отговор
    80% от икономиката на Русия е от добива и продажбата на нефт и газ. Може и по висок да е процента. Всички останали отрасли на икономиката са второстепени и маловажни. Русия е копие на Саудитска Арабия. Издържа се само от нефт и газ. Ембаргото на САЩ върху нефта и газа е много сериозен удар срещу Русия, особенно ако сега САЩ принудят Индия да спре да купува руски нефт.

    18:57 06.01.2026

  • 64 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    13 3 Отговор

    До коментар #61 от "Атина Палада":

    Как пък един клепар като теб например не замина за руският рай?



    Благодаря за вниманието!

    18:58 06.01.2026

  • 65 Факт

    9 3 Отговор

    До коментар #51 от "Факти":

    Рашките са много зад нас като развитие в социалната сфера

    18:59 06.01.2026

  • 66 Шолопов

    6 4 Отговор

    До коментар #30 от "Колективен руски крепостен":

    Ти живееш зле защото си мързелив и некадърен кому.ндел/пу.тлерастик. Доста българи си живеем добре

    19:00 06.01.2026

  • 67 В Н-ския руски град

    10 1 Отговор

    До коментар #21 от "Атина Палада":

    завод А прави по 1 танк на ден, в завод Б правят снаряди по 1000 дневно, в завод С правят по 100 дрона и така до завод Я произвеждащ патрони. "Стоката" им отива на фронта и след 1 седмица вече е опаткана. Всички получават заплати и искат вечер по бутилачка водка, сальодка, хляб, масло яйца, месо. Ама повечето от работниците за тия стоки са мог/билизирани като работещи в невоенно производство и се получава дефицит на тия стоки, а общия БВП нараства заради оръжията. Панимайш?

    Коментиран от #72, #84

    19:00 06.01.2026

  • 68 Журоков

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Атина Палада":

    Хахахаха. Колко си тъ.п.

    Коментиран от #77

    19:01 06.01.2026

  • 69 Като отидеш в Китай да си купиш ABS

    6 1 Отговор

    До коментар #32 от "Pилски":

    Като отидеш в Китай да си купиш ABS да си купиш ABS-и за Москвичите не те питат колко ти е РРР-то, а колко долара носиш. Ама не е само в Китай така. И в България им е скъпо. Така че РРР-то си го навиваш на фунийка и знаеш къде да го поставиш.

    Коментиран от #76

    19:02 06.01.2026

  • 70 Истината

    8 2 Отговор
    Раша има ресурси да направи руснаците най-богатите хора в света, но ги използва за правене на оръжие и кражби. Затова потъват без шанс за спасяване.

    19:03 06.01.2026

  • 71 Виж кво е--- БАЛНИК

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "Атина Палада":

    Нема ни занимаваш със ПЕН..делските си извратеняшки фантазии, копнежи и желания!
    ЛОПАЙ У,,,ЙОТ и ша се укротиш
    АааааааХахахаха

    19:04 06.01.2026

  • 72 Атина Палада

    4 7 Отговор

    До коментар #67 от "В Н-ския руски град":

    Русия е в първата тройка по износ на месо,мляко,млечни продукти,жито,риба .Кой го произвежда това?

    Коментиран от #78, #83, #94, #115

    19:05 06.01.2026

  • 73 Путин ще е големият губещ от Тръмп

    5 3 Отговор
    В новия световен ред на Тръмп, Ако бг копейките или някой си мисли че след Венецуела, Гренландия, Иран, Колумбия, Мексико и Куба, Тръмп ще остави Путин и Русия да се разпростират на 1/6 от земното кълбо се много заблуждава....

    Доналд Тръмп вече заяви че е много “Разочарован от Путин“, така както и в началото дипломатично се изразяваше и за Мадуро...

    19:05 06.01.2026

  • 74 Тервел

    4 3 Отговор
    Русия , ако не продава нефт и газ загива. Въпросът е ако се стигне до фалит на Русия , дали вече няма да атакува с ядрено оръжие и да откъсне Източна Европа към себе си. Колкото до това колко е голяма икономиката на Русия , ами запасите и от нефт и газ са безкрайни , реално тя е най голямата икономика в света незавсимо от анализите и показателте. Въпросът е да може да ги продава и бизнеса да не спира.

    19:05 06.01.2026

  • 75 Две и половина Русийки - една Калифорния

    7 2 Отговор

    До коментар #57 от "тъй тъй":

    Е, има разлика. От Калифорния никой не бяга.

    19:06 06.01.2026

  • 76 Факти

    8 2 Отговор

    До коментар #69 от "Като отидеш в Китай да си купиш ABS":

    Всички бедняци се хващат за PPP-то, защото друго не им остава. Като чуя Путин да говори за PPP ми става смешно. Що не каже колко е GDP (PPP) per capita на Русия? Защото е на 44-то място в света. Този глупак трябваше да използва парите от нефт и газ за да диверсифицира и модернизира икономиката на Русия. Тя трябваше вече да е номер 3 в света след САЩ и Китай, а не да е извън топ 10. Путин е един бандит, който може само да краде и да пали войни. За нищо не става тоя.

    Коментиран от #80

    19:08 06.01.2026

  • 77 Атина Палада

    3 3 Отговор

    До коментар #68 от "Журоков":

    Да ти обадя...Ипотеката за жилище трябва да я увеличиш,защото не вярвам да седиш в руската кухня :..Ще я къртиш:) Врати,кухня...цялата дървения ще къртиш,защото е руска..А ,ако си беден като мен ,ще караш от ИКЕА..Руската е за богаташи само .

    Коментиран от #81, #121

    19:08 06.01.2026

  • 78 си дзън

    7 2 Отговор

    До коментар #72 от "Атина Палада":

    Русията е на първо място по износ на рускини за ескорт.

    Коментиран от #85, #86

    19:09 06.01.2026

  • 79 Женя

    4 3 Отговор
    Путин започна войната заради спорането на газопроводите Южен Поток и Северен Поток. Реално Украйна стои на пътя на гаопроводите на Русия към Западна Европа. Затова започна войната ,за да не се налага Украйна да го изнудва , той се опита да я заобиколи с двата газопровода , но беше спрян . Смешна легенда е че се бори с фашисти и сапасява руснаците в Донецк и Луганск. Дреме му за шепа бедни руснаци далеч от Москва.

    Коментиран от #101

    19:10 06.01.2026

  • 80 Атина Палада

    1 9 Отговор

    До коментар #76 от "Факти":

    По данни на СБ руската икономика е трета я света а Германия се срина ...на шесто място.

    Коментиран от #98, #100, #116, #124

    19:10 06.01.2026

  • 81 А що

    9 0 Отговор

    До коментар #77 от "Атина Палада":

    руснаците се..рат в дупки?

    Коментиран от #105

    19:10 06.01.2026

  • 82 Из падмасковие

    5 1 Отговор
    Плача,няма кво да лапаме ,няма и денги,тия по селата поне пасът трева

    19:10 06.01.2026

  • 83 Я да проверим!

    5 0 Отговор

    До коментар #72 от "Атина Палада":

    Бразилия, Австралия, Съединените щати и Индия са постоянно най-големите износители на говеждо месо в света по обем, като Бразилия често е водеща поради огромното производство и пазарен обхват, докато основните доставчици на месо по стойност включват базираните в САЩ Cargill и Sysco, както и бразилската JBS. Основните играчи също се променят по вид месо (говеждо, свинско, птиче месо) и икономически тенденции, със значителни търговски потоци към Азия, Близкия изток и Северна Америка.

    Нова Зеландия, Германия, Нидерландия, Съединените щати и Белгия постоянно се нареждат сред водещите страни износителки на мляко в световен мащаб, като Нова Зеландия често е водеща по общ износ на млечни продукти (мляко на прах, сирене и др.), докато специфичните класации само за течно мляко или различни видове продукти може да варират леко, но членовете на Европейския съюз (Германия, Нидерландия, Франция, Белгия, Полша, Ирландия, Дания) доминират заедно със САЩ и Нова Зеландия и Австралия от Океания, според скорошни данни от 2023 г.

    Коментиран от #96, #97

    19:11 06.01.2026

  • 84 Абе пич, кво им обясняваш

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "В Н-ския руски град":

    На тия ИЗ ..пе ..ДЕРАСТЕНЯЦИ и умствено НЕДОМЪТЕНИ мургавелки и Скъсаняци .
    Ту..РИ го на ма-- кяим

    Коментиран от #89

    19:11 06.01.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Как иначе?!

    5 0 Отговор

    До коментар #78 от "си дзън":

    След като руснаците се управляват от такъв пpостаkk.

    Коментиран от #91

    19:12 06.01.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 хаха

    5 1 Отговор
    ХАХАХА!

    То какво да очакваш от някакво безполезно КГБ кхуйло завършило милиционерското училище?

    19:13 06.01.2026

  • 89 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #84 от "Абе пич, кво им обясняваш":

    Има ум,колкото една кокошка ,щял да обяснява ха ха ха

    19:13 06.01.2026

  • 90 Pилски

    3 2 Отговор

    До коментар #59 от "си дзън":

    Няма нужда да отида никъде!Попитай ИИ за ППП за 2025 год.Колониалните приходи са на привършване, а бъдещето определено не на запада, а на истока, ресурсно, демографски, ценносна организация на обществото..и т.н.

    19:13 06.01.2026

  • 91 Отпадък

    0 4 Отговор

    До коментар #86 от "Как иначе?!":

    Не може да се произнася за Путин

    19:14 06.01.2026

  • 92 Тифлоновият Путин

    6 1 Отговор
    Този път номерът няма да мине без да се одържави независимата от Руската федерация Централна банка на Русия.

    Без да се разчекне Набиулина с два породисти черни коня и без да се отчесе главата на Силуанов, вълшебната пръчица нама как да изпълни желанието на Путин: "Искам да искам!"

    Капут тифлонов, но спукан, вреден си!

    19:14 06.01.2026

  • 93 Той Путин разпореди

    6 2 Отговор
    и Покровск да превземат, ама едно е да разпореждаш, друго е да можеш, трето е да го направиш.

    Коментиран от #126

    19:14 06.01.2026

  • 94 Продължаваме да проверяваме

    2 0 Отговор

    До коментар #72 от "Атина Палада":

    Русия, Австралия, Канада, Съединените щати и Франция постоянно се нареждат сред водещите износители на пшеница, играейки ключова роля в световните доставки, като Украйна, Румъния, Полша, Германия и Казахстан също са основни играчи на пазара, според данни от 2023-2025 г. Русия често води поради огромното си производство, докато Австралия и Канада са значителни доставчици, доставяйки огромни количества, за да задоволят световното търсене.

    Китай, Норвегия, Виетнам, Индия и Чили постоянно се нареждат сред водещите страни износителки на риба, като Китай е начело със значителна разлика, следван от Норвегия (известна със сьомгата) и Виетнам (скариди).

    Коментиран от #113

    19:14 06.01.2026

  • 95 По твоята методика

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Pилски":

    Люксембург е една от най-слабите икономики с $77млрд. БВП по ППС. В твоята погрешна формула умножаваш броя на населението по БВП по ППС на глава от населението и затова Китай и Индия са на 1 и 3 места, а нещастния Люксембург е на последните места с 0,6млн население.

    19:14 06.01.2026

  • 96 Изпражнението гайтанджиева

    5 1 Отговор

    До коментар #83 от "Я да проверим!":

    Искаш да кажеш,че колежката Атина Палада пак лъже?!

    19:14 06.01.2026

  • 97 Атина Палада

    1 8 Отговор

    До коментар #83 от "Я да проверим!":

    Не ти изчетох коментара .Но специално на говеждото ,Русия е трета в света по износ на говеждо..

    Коментиран от #104, #120

    19:15 06.01.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Как

    11 1 Отговор
    Вместо да ни зарадват с нещо ценно се хвалят само с бомби. Да гониш въображаеми фашисти из степите докато китайците без грам петрол и газ те отсвириха технологично е срамно.Да сте чули Тръмп да заповядва на икономиката да расте?

    Коментиран от #123

    19:16 06.01.2026

  • 100 Посмали,

    3 1 Отговор

    До коментар #80 от "Атина Палада":

    Айше!

    19:16 06.01.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Отдавна

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "Българин":

    Този те скъса...

    19:18 06.01.2026

  • 104 Само питам

    3 1 Отговор

    До коментар #97 от "Атина Палада":

    Ти да не е си от онези които ходят с увити глави със станиол?

    Коментиран от #109

    19:18 06.01.2026

  • 105 Атина Палада

    2 3 Отговор

    До коментар #81 от "А що":

    Отиди да видиш дали е така..Обаче е факт,че в София в два от най елитните квартали няма канализация...Половината Бояна е без канализация . Драгалевци също..

    Коментиран от #112, #122

    19:18 06.01.2026

  • 106 Простак

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "Смехурко":

    119%

    19:18 06.01.2026

  • 107 ,,,,,,

    7 0 Отговор

    До коментар #102 от "В сравнение със средностатистически":

    Ако си русофил или си мало/умен или си платен.
    Трети вариант нема.

    19:19 06.01.2026

  • 108 Адолф Гитлер, фюрер

    3 1 Отговор
    Берлин 1945г, бункера на Хитлер

    Настоявам Германия да премине в незабавно настъпление и да обкръжи Москва. Зиг xaйл 👏

    19:19 06.01.2026

  • 109 Атина Палада

    1 3 Отговор

    До коментар #104 от "Само питам":

    Не,не съм с Хиджаб като министъра на вътрешните работи на Великобритания..Тя ходи с Хиджаб!

    Коментиран от #117

    19:20 06.01.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 гост

    2 0 Отговор

    До коментар #85 от "Атина Палада":

    От опит ти го казвам...за любовница...ДА,за жена...НЕ..

    19:20 06.01.2026

  • 112 Тихо пръдлю!

    2 2 Отговор

    До коментар #105 от "Атина Палада":

    Пак се изказваш некомпетентен!

    19:20 06.01.2026

  • 113 След като Норвегия

    1 1 Отговор

    До коментар #94 от "Продължаваме да проверяваме":

    е на 2 място по износ на риба между Китай и Индия на кое ли място е Норвегия (5мил. население) по ядене на риба в сравнение с Китай и Индия?

    19:21 06.01.2026

  • 114 Анонимен

    2 0 Отговор
    късно е чадо

    19:22 06.01.2026

  • 115 Факти

    6 0 Отговор

    До коментар #72 от "Атина Палада":

    Русия е най-големият износител на зърно в света, но за месо, риба и млечни изобщо я няма в топ 10. Като лъжеш го прави умерено, че да хване. Зърното е буквално най-евтиният износ с най-ниската печалба...

    Коментиран от #146

    19:22 06.01.2026

  • 116 Zaхарова

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "Атина Палада":

    Брау бе лаборанта!100 рубли към надника.

    19:23 06.01.2026

  • 117 Факти

    4 1 Отговор

    До коментар #109 от "Атина Палада":

    А целуваш ли Корана като Путин?

    Коментиран от #128

    19:23 06.01.2026

  • 118 68% от Румънците подкрепят

    0 1 Отговор
    подписването на мирно споразумение в Украйна при първите условия, предложени от Съединените щати. Сочи проучване на Avangarde.

    19:24 06.01.2026

  • 119 Асен

    2 0 Отговор
    Да възстановиш кочина мисия невъзможна да беше мисли преди да напада на Украйна.

    19:24 06.01.2026

  • 120 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    2 2 Отговор

    До коментар #97 от "Атина Палада":

    Болна подлого, просия е първа в три неща,проституция,алкохолизъм и маломна пропаганда,това е световно известен неоспорим факт!

    19:24 06.01.2026

  • 121 гост

    4 1 Отговор

    До коментар #77 от "Атина Палада":

    Момиче,какво правиш в скапаната Гърция,заминавай за Питер.Господ когато иска да погуби някой,първо започва с акъла..

    Коментиран от #125

    19:25 06.01.2026

  • 122 И още

    3 2 Отговор

    До коментар #105 от "Атина Палада":

    Малинова ливада
    Горубляне
    Кв.Захарна фабрика
    Източната част на Обеля
    и пр.и пр
    До 9.9.44.г. много от селата нямаха никакви клозети и ходеха по къра.
    Почти 100% бяха на ями както и Софийските, Ючбунар и много други.квартали.
    Канализация никаква
    Селски пътища никакви
    И това в държава 500км.на кръст.
    Тръгнали Русия да плюят коато от османлии по паспорт ги направи българи.
    Долен народ Сър Джон
    Правиш му добро а той те псува

    Коментиран от #131, #134, #136, #137, #138

    19:25 06.01.2026

  • 123 Атина Палада

    1 5 Отговор

    До коментар #99 от "Как":

    Ха,ти нищо на каза...Нали оная държавния секретар на Байдън отиде в Китай и им заповяда да не правят соларни панели и да не изнасят извън Китай.Соларните панели ще ги правим ние (САЩ ) ,също и за електромобилите...Китай й казаха,че САЩ ако са на планова икономика,то Китай не са и й показаха среден пръст ..
    А бай ти Дончо ,за сега САЩ нямат още икономика ..Какво да расте? ..той още не е индустриализирал САЩ .За сега карат с печатницата ..И вие му викате БВП ха ха ха

    Коментиран от #127

    19:26 06.01.2026

  • 124 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    8 2 Отговор

    До коментар #80 от "Атина Палада":

    Как пък един клепар не замина да живее в третата икономика в света?

    19:26 06.01.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Стига тъпизми!

    2 2 Отговор

    До коментар #93 от "Той Путин разпореди":

    Само в твоето съзнание Покровск не е превзет.

    19:28 06.01.2026

  • 127 Само питам

    4 1 Отговор

    До коментар #123 от "Атина Палада":

    Марка руски телефон?
    Марка а руски телевизор?
    Марка а руски тостер?
    Марка руска прахосмукачка.
    Защо руснаците бягаха от Херсон с тоалетни чинии на гърба?

    Коментиран от #141, #142

    19:29 06.01.2026

  • 128 Ха ХаХа

    0 1 Отговор

    До коментар #117 от "Факти":

    Ти целуваш онази работа на Пеевски,респективно.на ДПС а ние си траем

    Коментиран от #132

    19:29 06.01.2026

  • 129 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #125 от "Ха ХаХа":

    Джурула го имаш откак падна на главата си като малък,сега си един голям джурул...когато двама си мервят.........не се меси с...нали си знаеш...

    Коментиран от #135

    19:30 06.01.2026

  • 130 Вале-каро

    0 2 Отговор
    Спрете се!Путин разпореди така,Тръм разпореди така ,Си разпореди така.Да това са лидерите на страните.Но не те решават.Те са в обектива.Решават други, които са направили така ,че да бъдат избрани.

    19:30 06.01.2026

  • 131 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    2 1 Отговор

    До коментар #122 от "И още":

    Грешен биологичен матрял, кажи за руската кочина в 21 век колко% имат вътрешна тоалетна и колко ходят в кофи по къра?!

    Коментиран от #140

    19:30 06.01.2026

  • 132 Герги

    1 0 Отговор

    До коментар #128 от "Ха ХаХа":

    Нещо криво се усмихваш,да нямаш нещо е устЪтЪ....

    19:31 06.01.2026

  • 133 Ами

    0 0 Отговор
    Хайде да оставим "анализаторите" на страна и да изчакаме резултатите
    за икономическите показатели на държавите от Световната Банка.
    След това, да видим кой ще си бърше сополите и ще си дъвче ръкавите.

    19:31 06.01.2026

  • 134 Атина Палада

    2 3 Отговор

    До коментар #122 от "И още":

    Ама аз не говоря за преди 1044 г..Тогава бяха на газеничета .Добре ,че руснаците ги електрифицираха
    Аз говоря за настоящият момент,че в София няма канализация в два от елитните квартали..Може и в други да няма,но за тези съм сигурна.

    19:31 06.01.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Мииии...

    4 1 Отговор

    До коментар #122 от "И още":

    То и сега в Русия нямат клозети.Ходят по къра. Затова крадат от Украйна мивки и гърнета!

    19:32 06.01.2026

  • 137 Така е

    0 2 Отговор

    До коментар #122 от "И още":

    А когато бяхме конен народ наторявахме обширните руски степи и си бършехме задниците с шума и камъчета.

    Пояснявам, за да няма възражения.

    Първо сме го правили това с хилядолетия на Балканите, а после по целия евразийски свят, включително и във великата Кубратова България.

    Немаа се срамувате!

    19:34 06.01.2026

  • 138 Факти

    4 1 Отговор

    До коментар #122 от "И още":

    Да се чуди човек как Западна Европа се индустриализира и урбанизира без комунизъм и руски ботуш. Че на всичко отгоре го направи хиляда пъти по-добре... У нас идва комунизма и икономиката ни е 2 пъти по-малка от гръцката. Пада комунизма и икономиката ни е 5 пъти по-малка от гръцката. За 45 години руско робство сме изостанали 2,5 пъти от Гърция. Направих сравнение с най-близката държава, която не беше под руски ботуш, че ако направя сравнение с някоя западна ще стане много грозно. За полочин век една магистрала не можахме да построим, а Западна Европа я опасаха цялата с аутобани. Потопиха и унищожиха столицата на нашите прадеди траките - Севтополис. Това е направено съвсем умишлено от Москва за да не си знаеш историята и да си покорен руски роб. Благодарен бил... uguom.

    19:34 06.01.2026

  • 139 Епилептик

    2 0 Отговор

    До коментар #135 от "Ха ХаХа":

    ...забърши пяната...

    19:34 06.01.2026

  • 140 Ха ХаХа

    0 1 Отговор

    До коментар #131 от "пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА":

    Ходи да се подмиеш
    че овоня форума защото с шишарки на обратното се триеш отзад

    Коментиран от #143

    19:35 06.01.2026

  • 141 Атина Палада

    1 2 Отговор

    До коментар #127 от "Само питам":

    Тия дрънкулки където си изброил се правят от у.мствено н.едо.развити...
    Руснаците правят космически кораби ..

    19:35 06.01.2026

  • 142 Рилски

    1 2 Отговор

    До коментар #127 от "Само питам":

    Те на запада останаха само марките, иначе всичко е китайско

    Коментиран от #145

    19:35 06.01.2026

  • 143 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    1 0 Отговор

    До коментар #140 от "Ха ХаХа":

    Колега това ,че си анонимен плъшок дава ли ти някак си насока да си въобразяваш че имаш в глявата нещо по различно от руски квас?!

    19:38 06.01.2026

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #142 от "Рилски":

    Ами ти плащаш заради марката,а тя е западна😂Няма значение къде е произведена.Слаб 2
    Седни си.

    19:38 06.01.2026

  • 146 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #115 от "Факти":

    Не си прав.В първата тройка е .И на млечни продукти,риба и месо..

    19:39 06.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания