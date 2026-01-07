Тествахме китайския кандидат за „убиец на премиум марки“ (вижте и колко струва у нас)

Omoda 9 стъпва на българския пазар с амбицията да бъде „убиец на премиум марки“, като предлага размерите и лукса на германските флагмани на цената на масовите семейни SUV модели. Позиционирането на този модел обаче е специфично, тъй като той се състезава на три фронта – срещу утвърдените D-SUV масови лидери, срещу германското премиум трио, както и срещу настъпващите нови китайски играчи.
В лагера на европейските и азиатските традиционалисти, преките конкуренти по отношение на габарити и практичност са Skoda Kodiaq и Volkswagen Tayron. Макар Omoda 9 да е с малко по-дълга от чешката машина, тя предлага сходно вътрешно пространство и обем на багажника от 660 литра. Тук, макар и с леко по-скромни габарити се включват още Kia Sportage и Toyota RAV4, които доминират пазара, но отстъпват на Omoda по отношение на сурова мощност, тъй като китайският модел в своята SHS (Super Hybrid System) версия, която тествахме, разполага с над 500 к.с. и задвижване на четирите колела.
Така, в технологично и луксозно отношение, Chery Group (собственикът на марката) насочва Omoda 9 и директно към премиум сегмента, където основни съперници са BMW X3, Audi Q5, Mercedes-Benz GLC и Volvo XC60. Макар интериорните материали и софтуерът на Omoda все още да не достигат рафинираността на германците, моделът печели с изключително богато серийно оборудване – от перфектната аудисистема SONY и 540-градусовите камери до електромагнитното окачване, което е рядкост в този ценови клас.
Но не бива да пренебрегваме и конкуренцията от Изток. На българския пазар и в региона, Omoda 9 ще се изправи срещу BYD Sealion 6, който предлага подобна хибридна технология, както и срещу вече продаващите се у нас Geely Starray и Lynk&Co 08. Вътрешнокорпоративната борба също е налице в лицето на Jaecoo, който споделя същата платформа, но е насочен към по-консервативната аудитория, търсеща класическо офроуд излъчване, докато „деветката“ залага на футуристичен дизайн в стила на Cadillac Lyriq.
Ценовото позициониране в България – малко под 50 000 евро за топ версията Exclusive – поставя автомобила в уникална ниша: той е по-скъп от бюджетните алтернативи, но е с десетки хиляди левове по-достъпен от еквивалентно оборудвано BMW или Range Rover Velar, например. Това го прави логичен избор за потребители, които са готови да пренебрегнат емблемата в замяна на върхова мощност и технологичен пакет „всичко включено“. Но какво всъщност се крие под тази интересна визия, ви разказваме сега, след като изминахме над 1 000 километра с новата Omoda 9.
Екстериор
Когато за първи път се изправите пред Omoda 9 SHS, усещането е като среща с концептуален автомобил, който някак е успял да избяга от подиума на автосалона и е попаднал директно на улицата. Този флагман на Chery Group не просто се опитва да влезе в А-отбора на луксозните SUV модели – той влиза там, обещавайки технологичен пир и динамика, която кара традиционните премиум играчи да изглеждат леко консервативни.
Визуално Omoda 9 е истински магнит за погледи. Предната част е доминирана от безрамкова „диамантена“ решетка, която се прелива в каросерията, придавайки на колата почти концептуален облик. Тънките LED светлини и дневните светлини с формата на гръцката буква "Π" (пи) създават светлинен подпис, който няма как да объркате в огледалото за задно виждане. Профилът е атлетичен, със „плаващ“ покрив и прибиращи се дръжки на вратите, които не само изглеждат шикозно, но и помагат за постигането на впечатляващия коефициент на челно съпротивление от 0.308. Задницата завършва с масивна светлинна лента, подчертаваща серионите габарити на автомобила – цели 4.77 метра дължина, които му придават солидно присъствие на пътя.
Интериор
Влизайки в салона сме посрещнати от атмосфера, която напомня по-скоро на първа класа в самолет, отколкото на средностатистически семеен кросоувър. Очите веднага биват приковани от двойния 12.3-инчов извит панел, който обединява приборното табло и мултимедията в едно цяло.
Материалите са изненадващо качествени – навсякъде има мека екокожа, фини декорации и нула признаци за евтина пластмаса. Седалките не просто държат тялото, те го глезят с функции за масаж, отопление и вентилация, а аудиосистемата SONY с 14 високоговорителя превръща купето в истинска концертна зала. Местата отзад също предлагат много добър комфорт, а багажникът с обем от 660 литра е готов да погълне всичко – от седмичния пазар до екипировката за ски ваканция.
Двигател и ходови характеристики
Под капака на Omoda 9 SHS се крие истинското технологично ядро на Chery. Системата Super Hybrid System (SHS) е инженерно бижу, което залага на 1.5-литров турбобензинов двигател с директно впръскване и висок термичен коефициент, работещ по цикъла на Милър. Той е куплиран с три електромотора (два на предната ос и един на задната), захранвани от масивна за PHEV стандартите 34.5 kWh LFP батерия. Общата системна мощност достига впечатляващите 530 к.с. и въртящ момент от 700 Нм. Трансмисията е тристепенна Dedicated Hybrid Transmission (3DHT), която позволява на колата да работи в паралелен режим още при ниски скорости, осигурявайки плавност, непосилна за стандартните хибриди.
По време на теста, това което ни порази, е лекотата, с която тези два тона се „изстрелват“ напред. Ускорението от 4.9 секунди до 100 км/ч не е просто суха цифра – усеща се като непрекъсната вълна от тяга, която не стихва дори при магистрални скорости. Впечатляващо е как софтуерът управлява потоците от енергия; превключването между чист електрически режим (с пробег до 90-100 реални км) и хибриден режим е практически недоловимо за слуха и сетивата. Разходът също е впечатляващ, като задължително трябва да отбележим, че напълно заредена Omoda 9 може да измине над 1000 километра, а по време на нашия тест, бордкомпютърът отчете комбиниран разход от 5.6 литра на 100 километра пробег, което е доста добър показател за кола с тези габарити.
Технически погледнато, Omoda 9 използва електромагнитно окачване (CDC), което сканира пътя стотици пъти в секунда. На практика това означава, че в режим „Comfort“ колата буквално плава над неравностите, напомняйки за френските лимузини от миналото. Мнението ни обаче е, че истинският характер на колата се разкрива в режим „Normal“ – там балансът между филтриране на дупките и контрол върху каросерията е най-добър. В завой усещате тежестта на батерията в пода, но задвижването 4х4 и светкавичната реакция на задния електромотор помагат на „деветката“ да стои сравнително стабилно, без да проявява излишна нервност.
Плюсове, минуси и цени
Omoda 9 SHS е смела заявка, която доказва, че луксът вече не е ексклузивно право на германските марки. Плюсовете са очевидни: феноменална мощност, огромен електрически пробег и оборудване, за което при други марки се доплаща цената на малка градска кола. Като недостатъци можем да посочим леко „синтетичното“ усещане в управлението и недоизкусурените за европейските пътища софтуерни менюта, които изискват свикване, а някои от тях откровено не работят перфектно.
Въпреки бляскавата фасада и внушителната мощност, Omoda 9 не е имунизиран срещу някои „детски болести“, типични за амбициозните нови играчи на пазара. Като пример ще кажем още, че множеството системи за безопасност (ADAS) често стряскат шофьора с излишни звукови сигнали и нервни корекции на волана, а софтуерът на инфоразвлекателната система понякога проявява латентност и изисква прекалено много „цъкане“ в подменюта за базови функции.
Динамично погледнато, докато мощта е в изобилие, обратната връзка от волана остава някак изкуствена и „гумена“, което в комбинация с подчертано мекото окачване води до осезаемо накланяне на каросерията при по-остри завои. Към спирачките също имаме леки критики за своето „дигитално“ усещане – преходът между рекуперативно и механично спиране е рязък, което прави плавното спиране в градски условия истинско предизвикателство за десния крак. И накрая, практичността леко страда от високия под на багажника (заради батериите), но въпреки тези недостатъци, без колебание можем да кажем, че това е най-добрата премиум китайска кола, която сме карали. От китайските премиум предложения у нас единствено Lynk&Co 08 може да и съперничи.
В България моделът Omoda 9 SHS се предлага на цена от 49 590 евро, като за тези пари получавате автомобил, който предлага 7 години или 1 000 000 километра пробег гаранция и пакет от технологии, които конкуренцията предлага за двойно по-голяма сума. Ако можете да преглътнете факта, че марката е нова и е китайска, Omoda 9 е може би е един от най-рационалните начини да притежавате 530 коня и премиум лукс днес.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Далавера "Импекс"
Коментиран от #3, #15
11:13 07.01.2026
2 Име
Коментиран от #10
11:15 07.01.2026
3 Марин
До коментар #1 от "Далавера "Импекс"":Няма кяк да е иначе - заради регулациите в Европа те са принудени да ги правят с повече системи и оттам стават по-скъпи. Ревюто е супер, колата - също.
Коментиран от #31
11:16 07.01.2026
4 Гаврош
11:17 07.01.2026
5 Тесльо слънчасалия
11:17 07.01.2026
6 карчи
Коментиран от #7
11:19 07.01.2026
7 Гаврош
До коментар #6 от "карчи":Както вече написах, тази средна конзола освен клаустрофобична, няма да позволи на никоя златка да се наведе, освен ако не направи челна стойка.
Коментиран от #29
11:22 07.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 сладкопоен чучулиг
И тя е послушна и сръчна китайка говореща английски.
Те имат много.
11:26 07.01.2026
10 Тя ти
До коментар #2 от "Име":Харесва ,ама денги нет
11:27 07.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Даа
11:29 07.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Няма как да не се завишават
До коментар #1 от "Далавера "Импекс"":Като се подаряват трилиони на охрайна...от къде мислиш идват тези пари и тази инфлация дето причиняват централните банки като печатат квадрилиони да обезценят дълговете на правителствата по европа и саш
11:31 07.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Да живее рекламата!
Коментиран от #20
11:40 07.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Всичко друго
11:42 07.01.2026
22 Абе изтрийте го този
Коментиран от #24
11:43 07.01.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Няма да го изтрият
До коментар #22 от "Абе изтрийте го този":Изтриха моите коментари в които ги моля да го изтрият. Няма как да стои толкова много тролене и спам ако не е платено. Само се чудя каква може да е целта да го четем това години наред А сега да прекаляват?
Коментиран от #27
11:50 07.01.2026
25 възрайдаи се
11:51 07.01.2026
26 Анонимен
Коментиран от #30
11:53 07.01.2026
27 Мда
До коментар #24 от "Няма да го изтрият":100% е сигурно че това се публикува с съгласието или с поръчката на редакцията, но и аз не мога да разбера целта.
Tesla си е поставила цел 20 милиона през 2030, но черна китайска котка им мина път и няма да си изпълнят целта. Но каква е целта да ни го натрапват?
11:56 07.01.2026
28 Тесльо слънчасалия
11:57 07.01.2026
29 Браво,
До коментар #7 от "Гаврош":6 и 7 са дали най-точните коментари - точно с тази мисъл, всеки мъж си купува скъпа кола и ако тя не му носи въпросната екстра - не струва, пък дори и да е 1000 коня!
Коментиран от #32
11:58 07.01.2026
30 Марто
До коментар #26 от "Анонимен":Колата се продава и поддържа от аутофранс 3000, които от доста време се занимават с рено и дачия, така, че ще има кой да я поддържа. Ревйто на Славчев е страхотно - колата е показана от всички страни и с плюсове, и с минуси. За мен тази кола е доста добра за цената си.
Коментиран от #33
11:59 07.01.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Тесльо слънчасалия
До коментар #29 от "Браво,":Тесла има ръст от 50% и ще продава по 20 милиона електромобила през 2030 година. Статистиката го доказва.
12:03 07.01.2026
33 Тесльо слънчасалия
До коментар #30 от "Марто":Тесла има ръст от 50% и ще продава по 20 милиона електромобила през 2030 година. Статистиката го доказва.
12:04 07.01.2026