Тествахме китайския кандидат за „убиец на премиум марки“ (вижте и колко струва у нас)

Omoda 9 стъпва на българския пазар с амбицията да бъде „убиец на премиум марки“, като предлага размерите и лукса на германските флагмани на цената на масовите семейни SUV модели. Позиционирането на този модел обаче е специфично, тъй като той се състезава на три фронта – срещу утвърдените D-SUV масови лидери, срещу германското премиум трио, както и срещу настъпващите нови китайски играчи.

В лагера на европейските и азиатските традиционалисти, преките конкуренти по отношение на габарити и практичност са Skoda Kodiaq и Volkswagen Tayron. Макар Omoda 9 да е с малко по-дълга от чешката машина, тя предлага сходно вътрешно пространство и обем на багажника от 660 литра. Тук, макар и с леко по-скромни габарити се включват още Kia Sportage и Toyota RAV4, които доминират пазара, но отстъпват на Omoda по отношение на сурова мощност, тъй като китайският модел в своята SHS (Super Hybrid System) версия, която тествахме, разполага с над 500 к.с. и задвижване на четирите колела.

Така, в технологично и луксозно отношение, Chery Group (собственикът на марката) насочва Omoda 9 и директно към премиум сегмента, където основни съперници са BMW X3, Audi Q5, Mercedes-Benz GLC и Volvo XC60. Макар интериорните материали и софтуерът на Omoda все още да не достигат рафинираността на германците, моделът печели с изключително богато серийно оборудване – от перфектната аудисистема SONY и 540-градусовите камери до електромагнитното окачване, което е рядкост в този ценови клас.

Но не бива да пренебрегваме и конкуренцията от Изток. На българския пазар и в региона, Omoda 9 ще се изправи срещу BYD Sealion 6, който предлага подобна хибридна технология, както и срещу вече продаващите се у нас Geely Starray и Lynk&Co 08. Вътрешнокорпоративната борба също е налице в лицето на Jaecoo, който споделя същата платформа, но е насочен към по-консервативната аудитория, търсеща класическо офроуд излъчване, докато „деветката“ залага на футуристичен дизайн в стила на Cadillac Lyriq.

Ценовото позициониране в България – малко под 50 000 евро за топ версията Exclusive – поставя автомобила в уникална ниша: той е по-скъп от бюджетните алтернативи, но е с десетки хиляди левове по-достъпен от еквивалентно оборудвано BMW или Range Rover Velar, например. Това го прави логичен избор за потребители, които са готови да пренебрегнат емблемата в замяна на върхова мощност и технологичен пакет „всичко включено“. Но какво всъщност се крие под тази интересна визия, ви разказваме сега, след като изминахме над 1 000 километра с новата Omoda 9.

Екстериор

Когато за първи път се изправите пред Omoda 9 SHS, усещането е като среща с концептуален автомобил, който някак е успял да избяга от подиума на автосалона и е попаднал директно на улицата. Този флагман на Chery Group не просто се опитва да влезе в А-отбора на луксозните SUV модели – той влиза там, обещавайки технологичен пир и динамика, която кара традиционните премиум играчи да изглеждат леко консервативни.

Визуално Omoda 9 е истински магнит за погледи. Предната част е доминирана от безрамкова „диамантена“ решетка, която се прелива в каросерията, придавайки на колата почти концептуален облик. Тънките LED светлини и дневните светлини с формата на гръцката буква "Π" (пи) създават светлинен подпис, който няма как да объркате в огледалото за задно виждане. Профилът е атлетичен, със „плаващ“ покрив и прибиращи се дръжки на вратите, които не само изглеждат шикозно, но и помагат за постигането на впечатляващия коефициент на челно съпротивление от 0.308. Задницата завършва с масивна светлинна лента, подчертаваща серионите габарити на автомобила – цели 4.77 метра дължина, които му придават солидно присъствие на пътя.

Интериор

Влизайки в салона сме посрещнати от атмосфера, която напомня по-скоро на първа класа в самолет, отколкото на средностатистически семеен кросоувър. Очите веднага биват приковани от двойния 12.3-инчов извит панел, който обединява приборното табло и мултимедията в едно цяло.

Материалите са изненадващо качествени – навсякъде има мека екокожа, фини декорации и нула признаци за евтина пластмаса. Седалките не просто държат тялото, те го глезят с функции за масаж, отопление и вентилация, а аудиосистемата SONY с 14 високоговорителя превръща купето в истинска концертна зала. Местата отзад също предлагат много добър комфорт, а багажникът с обем от 660 литра е готов да погълне всичко – от седмичния пазар до екипировката за ски ваканция.

Двигател и ходови характеристики

Под капака на Omoda 9 SHS се крие истинското технологично ядро на Chery. Системата Super Hybrid System (SHS) е инженерно бижу, което залага на 1.5-литров турбобензинов двигател с директно впръскване и висок термичен коефициент, работещ по цикъла на Милър. Той е куплиран с три електромотора (два на предната ос и един на задната), захранвани от масивна за PHEV стандартите 34.5 kWh LFP батерия. Общата системна мощност достига впечатляващите 530 к.с. и въртящ момент от 700 Нм. Трансмисията е тристепенна Dedicated Hybrid Transmission (3DHT), която позволява на колата да работи в паралелен режим още при ниски скорости, осигурявайки плавност, непосилна за стандартните хибриди.

По време на теста, това което ни порази, е лекотата, с която тези два тона се „изстрелват“ напред. Ускорението от 4.9 секунди до 100 км/ч не е просто суха цифра – усеща се като непрекъсната вълна от тяга, която не стихва дори при магистрални скорости. Впечатляващо е как софтуерът управлява потоците от енергия; превключването между чист електрически режим (с пробег до 90-100 реални км) и хибриден режим е практически недоловимо за слуха и сетивата. Разходът също е впечатляващ, като задължително трябва да отбележим, че напълно заредена Omoda 9 може да измине над 1000 километра, а по време на нашия тест, бордкомпютърът отчете комбиниран разход от 5.6 литра на 100 километра пробег, което е доста добър показател за кола с тези габарити.

Технически погледнато, Omoda 9 използва електромагнитно окачване (CDC), което сканира пътя стотици пъти в секунда. На практика това означава, че в режим „Comfort“ колата буквално плава над неравностите, напомняйки за френските лимузини от миналото. Мнението ни обаче е, че истинският характер на колата се разкрива в режим „Normal“ – там балансът между филтриране на дупките и контрол върху каросерията е най-добър. В завой усещате тежестта на батерията в пода, но задвижването 4х4 и светкавичната реакция на задния електромотор помагат на „деветката“ да стои сравнително стабилно, без да проявява излишна нервност.

Плюсове, минуси и цени

Omoda 9 SHS е смела заявка, която доказва, че луксът вече не е ексклузивно право на германските марки. Плюсовете са очевидни: феноменална мощност, огромен електрически пробег и оборудване, за което при други марки се доплаща цената на малка градска кола. Като недостатъци можем да посочим леко „синтетичното“ усещане в управлението и недоизкусурените за европейските пътища софтуерни менюта, които изискват свикване, а някои от тях откровено не работят перфектно.

Въпреки бляскавата фасада и внушителната мощност, Omoda 9 не е имунизиран срещу някои „детски болести“, типични за амбициозните нови играчи на пазара. Като пример ще кажем още, че множеството системи за безопасност (ADAS) често стряскат шофьора с излишни звукови сигнали и нервни корекции на волана, а софтуерът на инфоразвлекателната система понякога проявява латентност и изисква прекалено много „цъкане“ в подменюта за базови функции.

Динамично погледнато, докато мощта е в изобилие, обратната връзка от волана остава някак изкуствена и „гумена“, което в комбинация с подчертано мекото окачване води до осезаемо накланяне на каросерията при по-остри завои. Към спирачките също имаме леки критики за своето „дигитално“ усещане – преходът между рекуперативно и механично спиране е рязък, което прави плавното спиране в градски условия истинско предизвикателство за десния крак. И накрая, практичността леко страда от високия под на багажника (заради батериите), но въпреки тези недостатъци, без колебание можем да кажем, че това е най-добрата премиум китайска кола, която сме карали. От китайските премиум предложения у нас единствено Lynk&Co 08 може да и съперничи.

В България моделът Omoda 9 SHS се предлага на цена от 49 590 евро, като за тези пари получавате автомобил, който предлага 7 години или 1 000 000 километра пробег гаранция и пакет от технологии, които конкуренцията предлага за двойно по-голяма сума. Ако можете да преглътнете факта, че марката е нова и е китайска, Omoda 9 е може би е един от най-рационалните начини да притежавате 530 коня и премиум лукс днес.