Тествахме китайския кандидат за „убиец на премиум марки“ (вижте и колко струва у нас)
Тествахме китайския кандидат за „убиец на премиум марки“ (вижте и колко струва у нас)

7 Януари, 2026 11:01 5 200 33

Omoda 9 SHS идва на родния пазар с мощност от над 500 коня и с цена под 50 000 евро

Тествахме китайския кандидат за „убиец на премиум марки“ (вижте и колко струва у нас) - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Omoda 9 стъпва на българския пазар с амбицията да бъде „убиец на премиум марки“, като предлага размерите и лукса на германските флагмани на цената на масовите семейни SUV модели. Позиционирането на този модел обаче е специфично, тъй като той се състезава на три фронта – срещу утвърдените D-SUV масови лидери, срещу германското премиум трио, както и срещу настъпващите нови китайски играчи.

В лагера на европейските и азиатските традиционалисти, преките конкуренти по отношение на габарити и практичност са Skoda Kodiaq и Volkswagen Tayron. Макар Omoda 9 да е с малко по-дълга от чешката машина, тя предлага сходно вътрешно пространство и обем на багажника от 660 литра. Тук, макар и с леко по-скромни габарити се включват още Kia Sportage и Toyota RAV4, които доминират пазара, но отстъпват на Omoda по отношение на сурова мощност, тъй като китайският модел в своята SHS (Super Hybrid System) версия, която тествахме, разполага с над 500 к.с. и задвижване на четирите колела.

Тествахме китайския кандидат за „убиец на премиум марки“ (вижте и колко струва у нас)

Така, в технологично и луксозно отношение, Chery Group (собственикът на марката) насочва Omoda 9 и директно към премиум сегмента, където основни съперници са BMW X3, Audi Q5, Mercedes-Benz GLC и Volvo XC60. Макар интериорните материали и софтуерът на Omoda все още да не достигат рафинираността на германците, моделът печели с изключително богато серийно оборудване – от перфектната аудисистема SONY и 540-градусовите камери до електромагнитното окачване, което е рядкост в този ценови клас.

Тествахме китайския кандидат за „убиец на премиум марки“ (вижте и колко струва у нас)

Но не бива да пренебрегваме и конкуренцията от Изток. На българския пазар и в региона, Omoda 9 ще се изправи срещу BYD Sealion 6, който предлага подобна хибридна технология, както и срещу вече продаващите се у нас Geely Starray и Lynk&Co 08. Вътрешнокорпоративната борба също е налице в лицето на Jaecoo, който споделя същата платформа, но е насочен към по-консервативната аудитория, търсеща класическо офроуд излъчване, докато „деветката“ залага на футуристичен дизайн в стила на Cadillac Lyriq.

Ценовото позициониране в България – малко под 50 000 евро за топ версията Exclusive – поставя автомобила в уникална ниша: той е по-скъп от бюджетните алтернативи, но е с десетки хиляди левове по-достъпен от еквивалентно оборудвано BMW или Range Rover Velar, например. Това го прави логичен избор за потребители, които са готови да пренебрегнат емблемата в замяна на върхова мощност и технологичен пакет „всичко включено“. Но какво всъщност се крие под тази интересна визия, ви разказваме сега, след като изминахме над 1 000 километра с новата Omoda 9.

Екстериор

Тествахме китайския кандидат за „убиец на премиум марки“ (вижте и колко струва у нас)

Когато за първи път се изправите пред Omoda 9 SHS, усещането е като среща с концептуален автомобил, който някак е успял да избяга от подиума на автосалона и е попаднал директно на улицата. Този флагман на Chery Group не просто се опитва да влезе в А-отбора на луксозните SUV модели – той влиза там, обещавайки технологичен пир и динамика, която кара традиционните премиум играчи да изглеждат леко консервативни.

Визуално Omoda 9 е истински магнит за погледи. Предната част е доминирана от безрамкова „диамантена“ решетка, която се прелива в каросерията, придавайки на колата почти концептуален облик. Тънките LED светлини и дневните светлини с формата на гръцката буква "Π" (пи) създават светлинен подпис, който няма как да объркате в огледалото за задно виждане. Профилът е атлетичен, със „плаващ“ покрив и прибиращи се дръжки на вратите, които не само изглеждат шикозно, но и помагат за постигането на впечатляващия коефициент на челно съпротивление от 0.308. Задницата завършва с масивна светлинна лента, подчертаваща серионите габарити на автомобила – цели 4.77 метра дължина, които му придават солидно присъствие на пътя.

Интериор

Тествахме китайския кандидат за „убиец на премиум марки“ (вижте и колко струва у нас)

Влизайки в салона сме посрещнати от атмосфера, която напомня по-скоро на първа класа в самолет, отколкото на средностатистически семеен кросоувър. Очите веднага биват приковани от двойния 12.3-инчов извит панел, който обединява приборното табло и мултимедията в едно цяло.

Тествахме китайския кандидат за „убиец на премиум марки“ (вижте и колко струва у нас)

Материалите са изненадващо качествени – навсякъде има мека екокожа, фини декорации и нула признаци за евтина пластмаса. Седалките не просто държат тялото, те го глезят с функции за масаж, отопление и вентилация, а аудиосистемата SONY с 14 високоговорителя превръща купето в истинска концертна зала. Местата отзад също предлагат много добър комфорт, а багажникът с обем от 660 литра е готов да погълне всичко – от седмичния пазар до екипировката за ски ваканция.

Двигател и ходови характеристики

Тествахме китайския кандидат за „убиец на премиум марки“ (вижте и колко струва у нас)

Под капака на Omoda 9 SHS се крие истинското технологично ядро на Chery. Системата Super Hybrid System (SHS) е инженерно бижу, което залага на 1.5-литров турбобензинов двигател с директно впръскване и висок термичен коефициент, работещ по цикъла на Милър. Той е куплиран с три електромотора (два на предната ос и един на задната), захранвани от масивна за PHEV стандартите 34.5 kWh LFP батерия. Общата системна мощност достига впечатляващите 530 к.с. и въртящ момент от 700 Нм. Трансмисията е тристепенна Dedicated Hybrid Transmission (3DHT), която позволява на колата да работи в паралелен режим още при ниски скорости, осигурявайки плавност, непосилна за стандартните хибриди.

Тествахме китайския кандидат за „убиец на премиум марки“ (вижте и колко струва у нас)

По време на теста, това което ни порази, е лекотата, с която тези два тона се „изстрелват“ напред. Ускорението от 4.9 секунди до 100 км/ч не е просто суха цифра – усеща се като непрекъсната вълна от тяга, която не стихва дори при магистрални скорости. Впечатляващо е как софтуерът управлява потоците от енергия; превключването между чист електрически режим (с пробег до 90-100 реални км) и хибриден режим е практически недоловимо за слуха и сетивата. Разходът също е впечатляващ, като задължително трябва да отбележим, че напълно заредена Omoda 9 може да измине над 1000 километра, а по време на нашия тест, бордкомпютърът отчете комбиниран разход от 5.6 литра на 100 километра пробег, което е доста добър показател за кола с тези габарити.

Тествахме китайския кандидат за „убиец на премиум марки“ (вижте и колко струва у нас)

Технически погледнато, Omoda 9 използва електромагнитно окачване (CDC), което сканира пътя стотици пъти в секунда. На практика това означава, че в режим „Comfort“ колата буквално плава над неравностите, напомняйки за френските лимузини от миналото. Мнението ни обаче е, че истинският характер на колата се разкрива в режим „Normal“ – там балансът между филтриране на дупките и контрол върху каросерията е най-добър. В завой усещате тежестта на батерията в пода, но задвижването 4х4 и светкавичната реакция на задния електромотор помагат на „деветката“ да стои сравнително стабилно, без да проявява излишна нервност.

Плюсове, минуси и цени

Тествахме китайския кандидат за „убиец на премиум марки“ (вижте и колко струва у нас)

Omoda 9 SHS е смела заявка, която доказва, че луксът вече не е ексклузивно право на германските марки. Плюсовете са очевидни: феноменална мощност, огромен електрически пробег и оборудване, за което при други марки се доплаща цената на малка градска кола. Като недостатъци можем да посочим леко „синтетичното“ усещане в управлението и недоизкусурените за европейските пътища софтуерни менюта, които изискват свикване, а някои от тях откровено не работят перфектно.

Въпреки бляскавата фасада и внушителната мощност, Omoda 9 не е имунизиран срещу някои „детски болести“, типични за амбициозните нови играчи на пазара. Като пример ще кажем още, че множеството системи за безопасност (ADAS) често стряскат шофьора с излишни звукови сигнали и нервни корекции на волана, а софтуерът на инфоразвлекателната система понякога проявява латентност и изисква прекалено много „цъкане“ в подменюта за базови функции.

Тествахме китайския кандидат за „убиец на премиум марки“ (вижте и колко струва у нас)

Динамично погледнато, докато мощта е в изобилие, обратната връзка от волана остава някак изкуствена и „гумена“, което в комбинация с подчертано мекото окачване води до осезаемо накланяне на каросерията при по-остри завои. Към спирачките също имаме леки критики за своето „дигитално“ усещане – преходът между рекуперативно и механично спиране е рязък, което прави плавното спиране в градски условия истинско предизвикателство за десния крак. И накрая, практичността леко страда от високия под на багажника (заради батериите), но въпреки тези недостатъци, без колебание можем да кажем, че това е най-добрата премиум китайска кола, която сме карали. От китайските премиум предложения у нас единствено Lynk&Co 08 може да и съперничи.

Тествахме китайския кандидат за „убиец на премиум марки“ (вижте и колко струва у нас)

В България моделът Omoda 9 SHS се предлага на цена от 49 590 евро, като за тези пари получавате автомобил, който предлага 7 години или 1 000 000 километра пробег гаранция и пакет от технологии, които конкуренцията предлага за двойно по-голяма сума. Ако можете да преглътнете факта, че марката е нова и е китайска, Omoda 9 е може би е един от най-рационалните начини да притежавате 530 коня и премиум лукс днес.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Далавера "Импекс"

    13 2 Отговор
    Не са лоши китайските автомобили, но европейците много им завишават цените.

    Коментиран от #3, #15

    11:13 07.01.2026

  • 2 Име

    8 3 Отговор
    Ми какво да кажа, то Радо добре я е описал - има си и минуси, но пък е по-евтина от прехвалените германски премиуми. Колата ми харесва - мощна и красива

    Коментиран от #10

    11:15 07.01.2026

  • 3 Марин

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Далавера "Импекс"":

    Няма кяк да е иначе - заради регулациите в Европа те са принудени да ги правят с повече системи и оттам стават по-скъпи. Ревюто е супер, колата - също.

    Коментиран от #31

    11:16 07.01.2026

  • 4 Гаврош

    4 4 Отговор
    С тази средна конзола бих се чувствал клаустрофобично

    11:17 07.01.2026

  • 5 Тесльо слънчасалия

    0 9 Отговор
    Тесла има ръст от 50% и ще продава по 20 милиона електромобила през 2030 година. Статистически е доказано.

  • 6 карчи

    3 2 Отговор
    А дали, ще моа да оHoда някоя златка с тази оМода?. се пита всяка "батка"? 😅

    Коментиран от #7

    11:19 07.01.2026

  • 7 Гаврош

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "карчи":

    Както вече написах, тази средна конзола освен клаустрофобична, няма да позволи на никоя златка да се наведе, освен ако не направи челна стойка.

    Коментиран от #29

    11:22 07.01.2026

  • 9 сладкопоен чучулиг

    11:26 07.01.2026

  • 10 Тя ти

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Име":

    Харесва ,ама денги нет

    11:27 07.01.2026

  • 12 Даа

    2 2 Отговор
    Хубава кола на външен вид ,вътре изработена от токсични материали и миришеща на китайски магазин

    11:29 07.01.2026

  • 15 Няма как да не се завишават

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Далавера "Импекс"":

    Като се подаряват трилиони на охрайна...от къде мислиш идват тези пари и тази инфлация дето причиняват централните банки като печатат квадрилиони да обезценят дълговете на правителствата по европа и саш

    11:31 07.01.2026

  • 19 Да живее рекламата!

    6 2 Отговор
    Ама никой не казва че тази цена е твърде "солена" за такава доскоро никому неизвестна марка.Никой не говори КОЙ, КЪДЕ и КАК ще поддържа това според авторите на статията "бижу" под капака.Никой не говори за отзивите на клиенти закупили си такъв автомобил и т.н. и т.н. С две думи Българина не яде доматите с колците, а масовият потребител разчита основно на вторичния пазар.Този автомобил е за по-специални клиенти, а те пък са наясно, че има и доста по-специални автомобили от този клас!

    Коментиран от #20

    11:40 07.01.2026

  • 21 Всичко друго

    1 2 Отговор
    Но не и красива. Пореден топуз.

    11:42 07.01.2026

  • 22 Абе изтрийте го този

    2 1 Отговор
    За какви ли не глупости триете, А този го оставяте да натроли всички коментари !

    Коментиран от #24

    11:43 07.01.2026

  • 24 Няма да го изтрият

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Абе изтрийте го този":

    Изтриха моите коментари в които ги моля да го изтрият. Няма как да стои толкова много тролене и спам ако не е платено. Само се чудя каква може да е целта да го четем това години наред А сега да прекаляват?

    Коментиран от #27

    11:50 07.01.2026

  • 25 възрайдаи се

    0 0 Отговор
    колко ще издържи,,колкото грейтвалите сглобявани в ловеч,слрд 6-7 години всичко отиде за скрап,карайте си ги вие и не подмамвайте хората с евтини цени и малка надеждност

    11:51 07.01.2026

  • 26 Анонимен

    0 1 Отговор
    Само едно се питам.Като се развали, какво правим?

    Коментиран от #30

    11:53 07.01.2026

  • 27 Мда

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Няма да го изтрият":

    100% е сигурно че това се публикува с съгласието или с поръчката на редакцията, но и аз не мога да разбера целта.

    Tesla си е поставила цел 20 милиона през 2030, но черна китайска котка им мина път и няма да си изпълнят целта. Но каква е целта да ни го натрапват?

    11:56 07.01.2026

  • 29 Браво,

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Гаврош":

    6 и 7 са дали най-точните коментари - точно с тази мисъл, всеки мъж си купува скъпа кола и ако тя не му носи въпросната екстра - не струва, пък дори и да е 1000 коня!

    Коментиран от #32

    11:58 07.01.2026

  • 30 Марто

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Анонимен":

    Колата се продава и поддържа от аутофранс 3000, които от доста време се занимават с рено и дачия, така, че ще има кой да я поддържа. Ревйто на Славчев е страхотно - колата е показана от всички страни и с плюсове, и с минуси. За мен тази кола е доста добра за цената си.

    Коментиран от #33

    11:59 07.01.2026

