Новини
Мнения »
Илиян Василев: Патриотизъм в потури

Илиян Василев: Патриотизъм в потури

7 Януари, 2026 16:01 1 659 37

  • илиян василев-
  • модерност-
  • патриотизъм-
  • потури-
  • древност-
  • българия

Увлечението по измислената древност ни пречи да реализираме собствена модерност

Илиян Василев: Патриотизъм в потури - 1
Снимка: БГНЕС
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Пост, който със сигурност няма да бъде от най-харесваните. За това предупреди във "Фейсбук" Илиян Василев.

Патриотизъм в потури: Между модерността и симулакрума

Всеки е свободен да изразява родолюбието си чрез автентични или новосъздадени ритуали – от влизането в ледените води на Тунджа до носенето на потури. Не съм сигурен обаче каква духовна празнота запълва този нов „всенароден подем“. и най-вече за "остатъчната" историческа стойност. Наблюдаваме го навсякъде: от сватби с дрескод „народна носия“ до висши международни чиновници, които чрез фолклора търсят легитимност и „връзка с корените“.

Лично аз трудно намирам основание да се присъединя към тази вълна по няколко причини:

Първо: Автентичност срещу симулакрума

Народните танци носят огромен емоционален заряд, но носията сама по себе си не добавя стойност, ако е просто униформа. Живеем във време, в което масово се консумира „обработен фолклор“ – нова култура, която претендира за древност, но всъщност е съвременно изобретение. Примерът с калоферското хоро е показателен: това не е вековна народна традиция, а нов ритуал. В това няма нищо лошо, стига да имаме смелостта да признаем – това задоволява нови страсти на нови хора, а не е завет от дедите ни. И в известен смисъл подменя историята.

Второ: Увлечението по измислената древност ни пречи да реализираме собствена модерност

На българската нация - говоря като цяло - отчаяно ѝ липсва масово увлечение по модерното. Истинското уважение към традициите би било те да се пренесат в съвременността – например мотивите от носиите да станат елемент от модерната ни мода, който ни отличава от другите. Когато нямаш своя автентична модерност, ти неизбежно копираш чуждата, а в свободното време се маскираш в миналото.

Трето: Консерватизъм на оцеляването

Често спазването на тези ритуали минава за българска версия на консерватизъм. Но при толкова кратка история на свободно и независимо развитие, какво точно консервираме? Твърде често това са просто рефлексите на оцеляването под различни версии на диктатура и репресия.

Родолюбието е моята висша категория. Ето защо няма да ме видите в потури като доказателство за патриотизъм. Родолюбието е по-висока летва, което няма нужда от демонстрация – то е тихо, еднопосочно отдаване от мен към Родината и не е за сметка на омраза към други народи.

Моите възрожденци не очакват от мен да се обличам в миналото.

Те очакват от мен да използвам житейското си време за да помогна на Отечеството да бъде „равно на другите европейски народи“. Апостолът каза това и той остава единственият вечен ориентир. Всичко останало е преходен фолклорен театър.

А вие преценете за себе си.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 38 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сандо

    31 6 Отговор
    За нас е достатъчно,че това лице се е присъединило към групата на националните предатели.Дори само това е достатъчно основание да не обръщаме внимание на политкоректните му манипулативни писания.Нека да го четат,да му се радват и славословят козячетата - те може и да му завиждат за спечелените грантове.

    Коментиран от #11, #24, #33

    16:07 07.01.2026

  • 2 Страшна

    30 5 Отговор
    Тъпня!

    16:08 07.01.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    27 5 Отговор
    Сложил някакъв мръсник ФЕСА и се КЛАНЯ НА ПАШАТА!
    ама се присмива за потурите - е за тва нормалните се гнусят от жълтопаветните!
    Колкото и да се пребоядисвате! Колкото и слоя боя да сложите - кафявото и миризливо отдолу си прозира!

    16:08 07.01.2026

  • 4 виктория

    25 5 Отговор
    изкукал чичак!!!

    16:09 07.01.2026

  • 5 Последния Софиянец

    11 4 Отговор
    Великата българска цивилизация е на 14 000 години още от преди потопа в Черно море когато е било езеро.

    Коментиран от #6, #15

    16:10 07.01.2026

  • 6 Пак

    8 2 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    лъжеш. Скрий се.

    16:14 07.01.2026

  • 7 МъШкото хОрО

    5 11 Отговор
    Пияни смешници с плетни шапчици се прегръщат и крещят в кален вир, докато поп опява и никой не го слуша.

    16:14 07.01.2026

  • 8 стоян георгиев

    17 4 Отговор
    И евроатлантизъм с вибратори отзад...

    16:14 07.01.2026

  • 9 Евкопит Бармалеев

    8 3 Отговор
    Тоя съм го бумкал на Лъвов мост облечен като жена абсолютна отломка посребрен лисик!

    16:15 07.01.2026

  • 10 Др. Гълабова

    20 3 Отговор
    Илиянчо, хайде прибери се моето момче да не разкарваме санитарите .

    16:15 07.01.2026

  • 11 Точно

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сандо":

    Много точно написано !

    16:19 07.01.2026

  • 12 ТАЯ ГНИДА

    15 1 Отговор
    ОТКЪДЕ СЕ ПОКАЗА
    И З М Е Т !!!

    16:20 07.01.2026

  • 13 и нека квиченето

    4 3 Отговор
    на породата руззофилистична бг. свиняяя, започне сега

    16:21 07.01.2026

  • 14 Иван

    4 1 Отговор
    Потурите са давали възможност на хората да ходят по голяма и по малка нужда без сваляне.
    Освен това са били вълнени и с гайтани.
    Българите сме били най-модерни в цялата империя.
    Защо пра-дядовците ни са се отказали от тях, да се чудиш. Сигурно защото са искали да станат европейци.

    16:21 07.01.2026

  • 15 От тогава

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    И ти си собственик на виртуалното си заведение !
    Апропо - може ли да поръчам една виртуална бира ?

    16:23 07.01.2026

  • 16 Цървул

    3 0 Отговор
    Никъде не спомена , че много пукаме шкембе чорба с люти чушки . И сланинка . Потурите на всички са по гардеробите . Тях и да искаш , не можеш да ги хвърлиш . Те са винаги там . Ако не вярваш - попитай англичаните .

    16:26 07.01.2026

  • 17 Петър

    3 0 Отговор
    Да бъде равна България на европейците,но не да прилича на тях!

    16:26 07.01.2026

  • 18 Файърфлай

    8 1 Отговор
    По добре патриотизъм с потури,отколкото военен министър с поличка,клъцнати макари и лакирани нокти !

    16:28 07.01.2026

  • 19 Нещастник! Не може да обичаш САЩ или

    3 1 Отговор
    Русия повече от Родината си! Защото вече си станал безродник - срам за дедите си!

    16:29 07.01.2026

  • 20 уууууу

    8 2 Отговор
    Ти Илиянчо, явно фес носиш. Само предател може да напише подобна словесна поввърня.

    16:37 07.01.2026

  • 21 Левски

    4 1 Отговор
    Илиана, твоите потури са най-големи. Аман от лицемери.

    16:37 07.01.2026

  • 22 Сила

    3 1 Отговор
    Някой виждал ли е снимка на Ботев с потури ??! Никога Христо Ботев не е носил потури !!!

    Коментиран от #32

    16:38 07.01.2026

  • 23 Тити

    0 3 Отговор
    И защо трябва да съм патриот като ми вдигат цените на храни и услуги че и да на нови документи.

    16:38 07.01.2026

  • 24 Моля, моля!

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сандо":

    Агент "Сашо" от ДС не е лице, зъГ !

    16:41 07.01.2026

  • 25 огнянминчеФ

    5 1 Отговор
    Тебе байно няма да те видим в потури, не за друго, а защото всеки културен, етнографски, битов или духовем арте-факт, който се асоциира с България и българщината ти напомня за собствената ти личностна низост, за това че си платен БЕЗРОДНИК - индивид получаващ пари срещу усилията му за претопяване и изличаване на родова и цивилизационна памет :)))

    16:43 07.01.2026

  • 26 Абе

    0 0 Отговор
    Илиян Василев, кво да кажеш......

    16:48 07.01.2026

  • 27 Дервишоглу

    2 1 Отговор
    Рабрирам емоциите на на автора. Но каквото и да пише и какъвто и да се чувства, това не отменя факта че е роден в Балхария. Този факт не го прави европеец или поне не първа категория човек, заради което колкото и да се пише интелектуалец той е един редови жълтопаветен дебил. В случая патриотизма и историята нямат нищо общо. Добре е да се замисли дали да не се гръмне скоро..

    16:49 07.01.2026

  • 28 Кой какъв е

    0 0 Отговор
    Това обощено заклеймяване на "патриотизъм в потури" е неплиемливо! Модерното и автентичното българско могат да съществуват паралелно без да си противоречат, защото и едното и другото си имат своето място! Друг е въпросът, когато под "модерно" се разбира разголена и гримирана вулгарност, под "народно" - фалшива преднамерена показност.

    16:51 07.01.2026

  • 29 Гошо

    2 1 Отговор
    Изчезни бе, безроден продажник

    16:53 07.01.2026

  • 30 ИЛИЯНЧО

    5 1 Отговор
    Е ЕДНА МУХА КОЯТО СЕ ОПИТВА ДА РОДИ СЛОН.

    16:54 07.01.2026

  • 31 Българин

    1 0 Отговор
    Ето какво са носели Българите преди много години! Потури няма! Потурите не са Български!

    16:55 07.01.2026

  • 32 Абее

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Сила":

    Носил е чорапогащи нали?

    Коментиран от #34

    16:57 07.01.2026

  • 33 Алеко

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сандо":

    "Помогнаха на бай Ганя да смъкне от плещите си агарянския ямурлук, наметна си той една белгийска мантия — и всички рекоха, че бай Ганьо е вече цял европеец"
    ----
    Приликата на автора Илиян с героя на Алеко не е случайна и е 100 процентова.

    17:08 07.01.2026

  • 34 Сила

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Абее":

    А с цървули , някой виждал ли е Христо Ботев обут с цървули ??!

    17:08 07.01.2026

  • 35 демокрация

    1 0 Отговор
    На който не му харесва хорото в ледените води, може да си тури фес!

    17:10 07.01.2026

  • 36 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 37 Ама, разбира се

    0 0 Отговор
    Докато има потурнаци като теб!

    17:13 07.01.2026