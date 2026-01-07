Новини
Русия потвърди: Американски войници превзеха петролния танкер "Маринера"! Това е пиратство (ВИДЕО)

7 Януари, 2026 17:49, обновена 7 Януари, 2026 18:41 4 681 182

Москва припомни, че от 24 декември миналата година "Маринера" е получил временно разрешение да плава под руски флаг

Русия потвърди: Американски войници превзеха петролния танкер "Маринера"! Това е пиратство (ВИДЕО) - 1
Снимка: U.S. European Command
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Министерството на транспорта на Руската федерация потвърди, че на борда на петролния танкер "Маринера" днес около 15:00 часа (14:00 ч. българско време) са се качили войници от военноморските сили на САЩ, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

Комуникационните връзки с кораба са прекъснати, допълниха от ведомството.

Министерството припомни, че от 24 декември миналата година "Маринера" е получил временно разрешение да плава под руски флаг.

Представител на Вашингтон съобщи по-рано, че американски сили са се качили на борда на санкциониран петролен танкер, свързан с Венецуела, в Северния Атлантик, след като са го преследвали в продължение на седмици, предаде Асошиейтед прес.

Той е говорил с АП днес при условие за анонимност, за да обсъди поверителни военни операции.

САЩ преследваха от миналия месец танкера, след като той се опита да избегне американската блокада около Венецуела.

Корабът беше санкциониран от САЩ през 2024 г. за предполагаемо контрабандно превозване на товари за компания, свързана с ливанската войнствена групировка "Хизбула". Американската брегова охрана се опита да се качи на борда му в Карибско море през декември, докато той се насочваше към Венецуела, която администрацията на Тръмп е поставила под военноморска блокада. Корабът отказа да приеме това и се насочи към Атлантическия океан.

Русия заяви още, че задържането от САЩ на петролен танкер под руски флаг в Атлантическия океан е нарушение на морското право, предаде Ройтерс.

"В съответствие с Конвенцията на ООН от 1982 г. за морското право свободата на корабоплаването се прилага в открито море и никоя държава няма право да използва сила срещу кораби, надлежно регистрирани в юрисдикциите на други държави", гласи изявление на Министерството на транспорта на Руската федерация.

"Днес около 15:00 часа московско време (14:00 ч. българско време) в открито море извън териториалните води на която и да било държава на кораба са се качили военноморските сили на САЩ, връзката с кораба е загубена", цитира ТАСС изявлението.

Андрей Клишас, висш руски законодател от управляващата партия "Единна Русия", заяви, че задържането на петролен танкер под руски флаг от САЩ в сряда е акт на откровено пиратство, предаде ТАСС.

Великобритания оказа подкрепа при операцията на САЩ по задържането на плаващ под руски флаг танкер в Северния Атлантик, заяви днес британското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Британският министър на отбраната Джон Хийли каза, че операцията показва колко добре работи партньорството между САЩ и Великобритания в сферата на отбраната.

"Тези наши действия представляват част от глобалните усилия за пресичане на опитите за заобикалянето на санкции", посочи още Хийли.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 перфектна операция

    ония шушумиги се изпокрили като мишоци в бункер

    Коментиран от #12, #69

  • 2 Вашето мнение

    86 55 Отговор
    Хубаво са се качили, сега да видим какво ще правят. Ще се извиняват

    Коментиран от #8, #21, #158, #166

  • 3 КОЙ РАЗПОРЕДИ

    83 24 Отговор
    ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ?

    Коментиран от #104, #170

    17:52 07.01.2026

  • 4 Макак така

    56 47 Отговор
    нали се били уплашили от руските подводници и кораби там. Що така ми прецаквате вечерта.

    17:52 07.01.2026

  • 5 Любопитен

    61 26 Отговор
    Кой лъже? Оня боклук последния софиянец пишеше за някаква подводница? Май салама в задния двор му се 3 сторил подводница?

    17:52 07.01.2026

  • 6 АМЕРИКАНЦИТЕ

    36 32 Отговор
    НЕ ГЛЕДАТ ФЛАГОВЕ...СИК ЕНД ДИСТРОЙ...КАПИШ...

    17:52 07.01.2026

  • 7 Превзели руски танкер...

    38 40 Отговор
    Направо да ги потопяват!

    Коментиран от #18, #89

    17:53 07.01.2026

  • 8 Последния Софиянец

    10 50 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Краварите са поискали част от руснаците на борда.

    Коментиран от #174

    17:53 07.01.2026

  • 9 Макробиолог

    10 16 Отговор
    чекаме видео чекаме видео...ъъъъ... аз тука няма да пиша - чао.

    Коментиран от #14

    17:54 07.01.2026

  • 10 Ае копейките

    61 22 Отговор
    Сега американците другари ли са или кравари?

    Коментиран от #78, #134

    17:54 07.01.2026

  • 11 ФАКТ

    57 23 Отговор
    Кравари живи натурални айдуци от 15 век

    17:54 07.01.2026

  • 12 И какво

    До коментар #1 от "перфектна операция":

    ..да наоравят, 10-15 работника....това да нее боен кораб

    17:54 07.01.2026

  • 13 Владимир Путин, президент

    43 30 Отговор
    Аз потвърждавам че преди час беше превзет и втори руски танкер, а още седем ще бъдат задържани нощес.
    Cпакойной ночи, пабеда за нами 🎅🎅🎅

    Коментиран от #66

  • 14 Чекай си

    9 0 Отговор

    До коментар #9 от "Макробиолог":

    Ще ти го пратим персонално.

    17:55 07.01.2026

    60 35 Отговор
    Руска Атомна подводница и военни кораби гледат и се учат как се прави. Това е резил за руската армия. Здраво ги унижиха.

    Коментиран от #29

    17:55 07.01.2026

    37 3 Отговор
    Коментиран от #181

    17:56 07.01.2026

  • 17 ама наоколо

    30 31 Отговор

    До коментар #12 от "И какво":

    имаше военни кораби и атомни подводници. дето се оттеглиха като видяха американски катер и хеликоптер.

    17:56 07.01.2026

  • 18 Тероризъм на САЩ безкрай!

    31 31 Отговор

    До коментар #7 от "Превзели руски танкер...":

    САМО ЧЕ РУСНАЦИТЕ СА ПРАТИЛИ КОРАБ И ПОДВОДНИЦА ЗА ТОЯ ТАНКЕР.ЩЕ ВИДИМ ЛИ ИЗВИНЕНИЯ ОТ ТЕРОРИСТИТЕ ЯНКИ? ЩЕ ИМА ЛИ ПРЕСТРЕЛКА?

    Коментиран от #22, #36

    17:56 07.01.2026

  • 19 .......

    27 24 Отговор
    Ва тн ици те са гледали отблизо и са си водили записки 😄

    17:57 07.01.2026

  • 20 Мадуро

    19 17 Отговор
    Аз не съм бандит и наркотрафикант! Аз съм военнопленник!
    ⚡Много важно.⚡
    Изявленията на Мадуро пред съда. Че венецуелската президентска двойка са военнопленници на САЩ. Това е съвсем друга юридическа основа за процеса срещу Мадуро и променя цялата форма на американската „СВО"!!!!
    17:57 07.01.2026

  • 21 Европеец

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Незаконни санкции, незаконно качване, въобще много незаконости.... После Путин бил лошия.... Но да се благодарни, че е отговорен човек и има здрави нерви.....

    Коментиран от #74, #135

    17:57 07.01.2026

  • 22 ще ще ще

    17 12 Отговор

    До коментар #18 от "Тероризъм на САЩ безкрай!":

    ще ще ще ще ще
    Мбуа ха ха ха
    плачкай плачкай

    17:57 07.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Не чете нали тролчета? Кухарки сте нали?

    36 16 Отговор
    "В съответствие с Конвенцията на ООН от 1982 г. за морското право свободата на корабоплаването се прилага в открито море и никоя държава няма право да използва сила срещу кораби, надлежно регистрирани в юрисдикциите на други държави",

    Коментиран от #39

    17:58 07.01.2026

  • 25 стоян

    27 32 Отговор
    Този кораб е плавал с флаг на островна държава- и при опита за проверка от американците сменя флага с рузки и се опитва да избяга но след два дни го хващат - това е истината за фалшивия рузки флот

    Коментиран от #33

    17:58 07.01.2026

  • 26 ДрайвингПлежър

    43 17 Отговор
    Демек американците са си пирати! А за пиратство традицията е 2 метра въже!

    17:58 07.01.2026

  • 27 Русия потвърди:

    26 23 Отговор
    Колкото и да се дуем има по-големи разбойници от нас. В свят без правила, който се мъчим да изградим дълги години, ние ще бъдем сред потърпевшите. Днес ни смачка САЩ. Утре ще е Китай.

    17:58 07.01.2026

  • 28 Дайджест

    29 24 Отговор
    Искам копейките да ми говорят за международно право,ред, законност и справедливост.

    17:58 07.01.2026

  • 29 Владимир Путин, президент

    27 23 Отговор

    До коментар #15 от "Жива да не бях":

    "...това е резил за руската армия, здраво ги унижиха..."

    Вече Четири Года, но на мен ми харесва 🎅

    17:59 07.01.2026

  • 30 Руските ръждясали сенчести

    26 23 Отговор
    танкери са под международни санкции, така че мужиците да не плачат много.

    Родните ватници могат да плащат колкото искат!

    17:59 07.01.2026

  • 32 Фоловор

    29 24 Отговор
    Не циврете рубашки. Вие не спазвате международното право. Сега гълтайте.

    17:59 07.01.2026

  • 33 този кораб

    20 14 Отговор

    До коментар #25 от "стоян":

    си плава под руски флаг и е руски с руснаци на борда, както и на подводницата и на военните кораби които русия прати да пазят този кораб. не вървиш.

    17:59 07.01.2026

  • 34 Теслатъ

    35 24 Отговор
    Думите на дедо Тръмп, че "Русия е книжен тигър" май ще се потвърдят!!! Браво Путин, браво стръхльо..., Русия дълго ще те помни, теб и некадърните ти и крадливи чиновници Олигарси!!!

    18:00 07.01.2026

  • 36 Пратиха да и избягаха

    23 12 Отговор

    До коментар #18 от "Тероризъм на САЩ безкрай!":

    САЩ са превзели петролния танкер Marinera, плаващ под руски флаг и свързан с доставки на венецуелски петрол - съобщава Reuters.

    Операцията се е провела в Атлантическия океан след повече от двуседмично преследване на плавателния съд.

    По време на превземането действията на десанта са били прикривани по въздух.

    В операцията са участвали самолет-цистерна Boeing KC-135T Stratotanker, патрулен самолет Boeing P-8A Poseidon, както и няколко самолета със специално предназначение Pilatus U-28A Draco.

    Източници на Reuters твърдят, че в непосредствена близост до танкера са се намирали руски военни кораби и подводница, но те незабавно са се изтеглили.

    18:00 07.01.2026

  • 38 Пиратите

    30 26 Отговор
    са превзели венецуелски кораб превозващ петрол, който няма нищо общо с руснаците. На западналите навсякъде им се привиждат руснаци. Всеки кораб има по няколко флага на борда и ги сменят според зависи, а това го знаят и малките деца. Сащисаните ако нападнат руски кораб, ще им е последната пиратска грешка в живота.

    Коментиран от #49, #65, #83

    18:01 07.01.2026

  • 39 не и когато

    17 16 Отговор

    До коментар #24 от "Не чете нали тролчета? Кухарки сте нали?":

    има съмнение за контрабанда.
    Но това не ти изнася да прочетеш.

    18:01 07.01.2026

  • 40 Механик

    22 13 Отговор
    Благи вести.

    18:01 07.01.2026

  • 42 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ

    24 16 Отговор
    Нема да и цепят басма я....

    18:01 07.01.2026

  • 43 Айде

    20 9 Отговор
    Временно под руски флаг от 24.12.2025! Я да видим какво точно вози!?

    18:01 07.01.2026

  • 45 Азис, попфолк изпълнител

    21 10 Отговор
    ПоЗдрав за моя приятел Влад с горещото дебело парче
    О КАК БОЛИИИИ 🎅🎅🎅

    18:01 07.01.2026

  • 46 Факти

    26 21 Отговор
    Всеки ден нов резил за Путин. То вече дори не е интересно. Колкото и да го мразя, вече ми омръзна да гледам как го унижават. Направо не го знам как се понася. Срамът сигурно е огромен. Да видим сега как ще се измъква от тази ситуация. Сигурно ще лъже, че танкерът не е негов.

    Коментиран от #106

    18:02 07.01.2026

  • 48 Спокойно копейки.

    22 10 Отговор
    Вацев рече, че това няма как да се е случило.

    18:02 07.01.2026

  • 49 Я пъ тоа

    17 16 Отговор

    До коментар #38 от "Пиратите":

    Танкера е под руски флаг.....ама кой да знае. Путин унижен...

    Коментиран от #75

    18:02 07.01.2026

  • 50 Тимурович

    16 15 Отговор
    Ма.чкай Тръмпо. Ма.чкай руската г.нас. Да го см.очкат сир.енясал в.атниците

    18:03 07.01.2026

  • 51 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ

    23 16 Отговор
    Путин безпомощен....

    Коментиран от #60, #96

    18:03 07.01.2026

  • 53 Ангела Меркел

    17 16 Отговор
    Добре че Шуткин беше президент на раша, че успяхме да свършим работа в Украйна. Скоро раша ще се разпадне на малки губернийки…

    18:03 07.01.2026

  • 54 Каква

    19 9 Отговор
    стана тя? Тръмпоча нали ви беше любимец ,копейки!?

    18:03 07.01.2026

  • 55 Холеманов

    3 3 Отговор

    До коментар #37 от "САЩ":

    Тя винаги е била плъх

    18:04 07.01.2026

  • 56 Теслатъ

    8 5 Отговор

    До коментар #37 от "САЩ":

    Лъв, който стои начело на стадо овце, може да победи лъвове водени от овца!

    18:04 07.01.2026

  • 57 Аоо

    10 8 Отговор
    Аиде с нашият АЕЦ и газопровода е свършено, никой няма да пита правителството или НС.

    18:05 07.01.2026

  • 58 хахаха

    15 8 Отговор
    та кой бил агресора.... гренландия да се готви

    18:05 07.01.2026

  • 59 Петкович

    15 13 Отговор
    Браво тръмпо. Така човек трябва да действа срещу самоповярвали си диктаторченца. Да се готви иран.

    18:06 07.01.2026

  • 60 Путин император

    3 14 Отговор

    До коментар #51 от "РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ":

    Ще полудее и прати скоро КИНЖАЛ

    Коментиран от #70

    18:06 07.01.2026

  • 61 Тоя

    12 16 Отговор
    Изтрепа 2000 000 руснаци ( от републиките, демек не руснаци ) и 1000 000 украинци. И бил добър човек. Много отговорно ги унищожава. И много отговорно нарушава чужди граници и територии.

    18:06 07.01.2026

  • 62 Доналд Кук

    15 14 Отговор
    Ала бала! Много им беше смешно на дурачетата, много се смяха, а сега реват, че не било честно.

    Прав е бил генерал Паттън, когато е искал да нареди на армията да освободи цяла Европа от болшевиския фашизъм.

    18:07 07.01.2026

  • 63 Хмм

    17 6 Отговор
    руски флаг временно, руски кораби ескортират - а танкерът е венецуелски с венецуелски петрол, за кого ли е, вероятно за Куба, ако беше за Русия нямаше да му посегнат, след предателството на обкръжението на Мадуро, руснаците няма защо да се ангажират, като в Сирия, да се оправят

    18:07 07.01.2026

  • 64 пешо

    12 13 Отговор
    какво като е нарушение на морското право руснаците да мълчат защото нямат сили да се противопоставят

    18:07 07.01.2026

  • 65 Па що да не го нападнат

    15 10 Отговор

    До коментар #38 от "Пиратите":

    Нема само украинците да ги правят на смехурковци.

    Коментиран от #99

    18:08 07.01.2026

  • 66 Блаженни са вер...

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Владимир Путин, президент":

    Ами той и ВВП участва в операцията но в подялбата на парите а за руснаците тоя филм се января 2 серия защото с валутните резерви на стойност 210 млрд. $ ситуацията е сьщата. Цирк,...!

    18:08 07.01.2026

  • 67 Пореден терористичен акт на САЩ

    19 13 Отговор
    Съгласно Морското право корабът се явава част от територията на държавата под който флаг плава! Това е чист вид теритистичен акт и пиратско нападение срещу Русия!

    Коментиран от #72, #73, #93

    18:08 07.01.2026

  • 68 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ

    11 13 Отговор
    Да не са правят на вода ненапита....за контрабанда на петрол следва конфискация на танкерчето...
    Не се разбра кво са правили руските ВМС около танкерчето.....май само са гледали безпомощно.

    Коментиран от #81

    18:09 07.01.2026

  • 69 Пешо

    11 9 Отговор

    До коментар #1 от "перфектна операция":

    Да живеее демокрацията..... кой не слугува е терорист

    18:09 07.01.2026

  • 70 Ха ха ха ха

    16 13 Отговор

    До коментар #60 от "Путин император":

    Вчера гледах снимки от удари с Кинжал по украински Ф-16. Сателитни снимки - нито един удар в целта. Всички кратери бяха далеч от сгради, хангари и далеч от пистата.

    Та колкото руснакът може да прави цветен телевизор и автомобил толкова може и ракети.

    18:09 07.01.2026

  • 71 Фори

    10 10 Отговор
    Руснаците крадат петрол от Веницуела докато Тръмп не се е усетил!

    18:10 07.01.2026

  • 72 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ

    9 9 Отговор

    До коментар #67 от "Пореден терористичен акт на САЩ":

    За нея морското право ...приключи.

    18:10 07.01.2026

  • 73 Стайков

    11 10 Отговор

    До коментар #67 от "Пореден терористичен акт на САЩ":

    Путлер да се оплаче на арменският поп.

    18:10 07.01.2026

  • 74 Д-р Здравко Желязков, уролог

    14 11 Отговор

    До коментар #21 от "Европеец":

    "...Путин е отговорен човек и има здрави нерви....."

    Путин проявява мека сила навсякъде и във всичко.
    Нарича се ИМПОТЕНТНОСТ 🎅🎅🎅

    Коментиран от #154

    18:10 07.01.2026

  • 75 Ха-ха

    10 3 Отговор

    До коментар #49 от "Я пъ тоа":

    Всеки кораб може да си слага руски, сащисани, скандинавски, български, че дори на полярните мечки - флагове. Особено онези, които превозват нещо забранено, подменят флаговете през 2 часа. Какво красиво руско име Маринера, досущ като руското изконно име Диего Марадона. Ха-ха... 😄

    Коментиран от #90

    18:10 07.01.2026

  • 76 ежко

    11 8 Отговор
    По вички законови норми, това си е чисто пиратство!Кораб под руски флаг е територия на Руската федерация.Това в миналото е било повод за война!

    Коментиран от #85

    18:10 07.01.2026

  • 77 Смърфиета

    3 7 Отговор
    Според морското право кораб, който смени флага си, цитирам по памет, не плава под двата и при определени условия може да се смята, че не плава под ничий. И още, цитирам със съкращения и по памет: ако военен кораб извърши акт на пиратство, се приема, че този кораб не се ползва с пълния имунитет, с който се ползват всички военни кораби.

    18:11 07.01.2026

  • 78 Тръмп нали беше, Крансов,

    14 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ае копейките":

    или пак е Тръмп?

    Коментиран от #91

    18:11 07.01.2026

  • 79 Е да де,

    10 15 Отговор
    Пиратство си е, няма спор, но пиратство е също и да влезеш насилствено в чужда атомна централа (Запорожката), да я обявиш за своя и да я превключиш към собствената електроразпределителна мрежа. Пиратство си е и насилственото евакуиране на граждани от окупирани чужди територии в собствената си държава. Пиратство е дори да нарушаваш медународни споразумения, за които предварително си обявил съгласие като справедливи. Така, че да коментираме действията на едни пирати спрямо други пирати си е чиста загуба на време и мисловна дейност. Има много по важни неща за разискване.

    Коментиран от #121

    18:11 07.01.2026

  • 80 Тръмп показа на света

    7 12 Отговор
    Контрабандистите трябва да се потапят

    Тръмп е бил великодушен, че не е наредил да издавят контрабандистите, а ги е заловил

    18:11 07.01.2026

  • 81 Българин

    5 3 Отговор

    До коментар #68 от "РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ":

    Едва ли имало само петрол.

    18:12 07.01.2026

  • 82 Костя Орков Копейкин

    11 3 Отговор
    еиииии много ма е яд начииииий

    18:12 07.01.2026

  • 83 Факти

    9 11 Отговор

    До коментар #38 от "Пиратите":

    Че те украинците потопиха половината черноморски флот на Русия, а ти си мислиш, че американците не могат да арестуват един танкер на другия край на света. Русия е жалка, особено пък във водата. Говорим за държава без самолетоносач. Последната й морска победа е през 18-ти век срещу Швеция.

    Коментиран от #92

    18:12 07.01.2026

  • 84 Това е пиратство

    13 10 Отговор
    А САЩ са престъпници. Това е сигурно на 100% и безспорен факт

    18:12 07.01.2026

  • 85 Смърфиета

    1 2 Отговор

    До коментар #76 от "ежко":

    Написала съм ти го как е точно. Техническите подробности.

    18:13 07.01.2026

  • 86 през 2026

    8 7 Отговор
    копейките ще плачат и то не от смях 😭🤣

    18:13 07.01.2026

  • 87 Да избумтят няколко танкера

    3 4 Отговор
    в Гърция и да се приключва с туризма там за поне 5 години.

    18:13 07.01.2026

  • 88 Коста

    2 1 Отговор
    Наред са Венецоелските мандри.

    18:14 07.01.2026

  • 89 Твърде лично

    8 3 Отговор

    До коментар #7 от "Превзели руски танкер...":

    Има лоши неща на този танкер затова толкова стръвно го пазят и рискуваха да го направят руZки, надявайки се че така ще го спасят от спиране! То и руZки кораби и подводници е имало наоколо, но са си гледали през биноклите...
    ИмАло да става!
    ;-))))

    Коментиран от #95

    18:14 07.01.2026

  • 90 Владимир Путин, президент

    6 2 Отговор

    До коментар #75 от "Ха-ха":

    "...Какво красиво руско име Маринера.."

    Махмуд Рачиболизада ти допада повече ? 🎅

    Коментиран от #102, #112

    18:14 07.01.2026

  • 91 Де да знаем кой краснов кой праснов

    7 5 Отговор

    До коментар #78 от "Тръмп нали беше, Крансов,":

    Вие копейките ги следите тези неща.

    Коментиран от #97

    18:14 07.01.2026

  • 92 Смърфиета

    3 6 Отговор

    До коментар #83 от "Факти":

    Да, добре, че е морска тази победа, че иначе Русия щеше да е съсед на Дания през студената война и да има Източно Малмьо и Западно Малмьо.

    18:15 07.01.2026

  • 93 Не мипменават тия

    8 9 Отговор

    До коментар #67 от "Пореден терористичен акт на САЩ":

    Пиратите са руснаците. Венецуела вече е законен протекторат на САЩ. Русия си е присвоила американски танкер.

    Коментиран от #110

    18:16 07.01.2026

  • 94 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ

    6 7 Отговор
    Путин гледа и цъка безпомощно.

    18:16 07.01.2026

  • 95 оня с питон.я

    5 4 Отговор

    До коментар #89 от "Твърде лично":

    Време е Путин да се отърве от олигарсите и да обърне дебелия край че стана за смях.

    18:17 07.01.2026

  • 97 Как, нали укротроловете крещяхте тук, че

    7 5 Отговор

    До коментар #91 от "Де да знаем кой краснов кой праснов":

    че Тръмп бил руски агент Краснов и помагал на руснаците в Украйна, сега не е ли вече Краснов?

    Коментиран от #116

    18:17 07.01.2026

  • 98 А где

    6 5 Отговор
    МОЧАТА?

    Коментиран от #117

    18:17 07.01.2026

  • 100 !!!?

    9 4 Отговор
    И Копейкин трябва да бъде арестуван защото и той пребивава на българска територия под фалшив флаг...!!!?

    18:18 07.01.2026

  • 101 Дон Корлеоне

    5 5 Отговор
    Хаяско няма карти.

    Коментиран от #107

    18:18 07.01.2026

  • 102 Смърфиета

    1 1 Отговор

    До коментар #90 от "Владимир Путин, президент":

    Къде е Каритас да им даде по едни обувки и пералня със монети да се операт, както и душ кабини, резервирана за целите на Пакта за безопасна миграция?

    Къде е Митов да прибере клошарите от улицата, това са хора с присъди! Превенцията на БОПа не е достатъчна! Ако не ги махне полицията, те никога няма да се махнат докато сте живи!

    18:18 07.01.2026

  • 103 Русия потвърди:

    10 7 Отговор
    Пред САЩ сме безсилни. Добре, че досега не са ни подпукали в Украйна. Нямаше да остане нищо от нашата СВО.

    18:19 07.01.2026

  • 104 Един друг

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "КОЙ РАЗПОРЕДИ":

    Как кой? Тръмп - наш, нали така говорите.

    Коментиран от #113

    18:19 07.01.2026

  • 105 Русия

    4 2 Отговор

    До коментар #96 от "РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ, смях !":

    На НАТО и ЕС.....нека Путин са оплаче на СИ и КИМЧО....

    18:19 07.01.2026

  • 107 Смърфиета

    1 1 Отговор

    До коментар #101 от "Дон Корлеоне":

    Не си дон Корлеоне, а си дон Пидзеоне.

    18:20 07.01.2026

  • 108 Сега Русия ще си вземе един

    4 4 Отговор
    американски танкер и нещата ще са квит.

    18:21 07.01.2026

  • 109 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ

    2 3 Отговор
    На НАТО и ЕС....Путин да са оплаче в ООН....или на Арменския поп....

    Коментиран от #133

    18:21 07.01.2026

  • 110 Олееееее, ....

    4 1 Отговор

    До коментар #93 от "Не мипменават тия":

    А България законен протекторат ли е "вече" на САЩ ? А дали знаеш въобще какво е "протекторат" и дали въобще е възможно да е законен ? А ? Ъхъъъ...

    18:21 07.01.2026

  • 111 Българин

    8 4 Отговор
    Едно време, когата слушах само опорки си мислех дори, че Путин е голяма работа, а Западът се държи лошо.

    Сега директно слушам, каква Путин говори и се ужасявам, колко прocт е този примат. По-глупав е и от наш Бойко кучедарител. Направо съм ужасен и не мога да повярвам, че руснаците го търпят доз изкукуригал дърт имбицил.

    Коментиран от #123

    18:21 07.01.2026

  • 113 Е, нали говорихте, че бил агент Краснов,

    3 2 Отговор

    До коментар #104 от "Един друг":

    който помагал на руснаците в Украйна?

    18:22 07.01.2026

  • 114 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    3 6 Отговор
    От съда в Хага....РУСИЯ е под санкции на НАТО...с контрабандисти така се действа....

    Коментиран от #122, #173

    18:23 07.01.2026

  • 115 Тръмп показа на света

    8 3 Отговор
    Колко тъпа проста лейка е

    18:23 07.01.2026

  • 116 Копей,

    5 6 Отговор

    До коментар #97 от "Как, нали укротроловете крещяхте тук, че":

    Тук няма укротролове.Не съди по себе си!Мразим рашистите безплатно.

    Коментиран от #127, #162

    18:24 07.01.2026

  • 118 Ами

    1 4 Отговор
    В Кремъл вече вдигат тост с думите "Ей това чукане чакахме", а "мераклиите"
    още умуват дали въобще да кажат нещо или направо да свалят гащите :)

    18:24 07.01.2026

  • 120 Роки

    5 5 Отговор
    Спокойно. Сега пияната Маша Захарова ще изрази озабоченост и недопанимание.

    Коментиран от #131

    18:25 07.01.2026

  • 121 бъди доволен

    8 5 Отговор

    До коментар #79 от "Е да де,":

    Добре, че руснаците влязоха в Запорожката атомна централа, защото иначе щеше да има Чернобил-2! Укрите досега да са я гръмнали, не че не опитват вече няколко пъти.

    Коментиран от #147

    18:25 07.01.2026

  • 122 Това ли е флашката сега ?

    3 1 Отговор

    До коментар #114 от "Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК":

    Вие верно там сте от кухарка на горе обаче младеж

    18:25 07.01.2026

  • 123 Механик

    2 4 Отговор

    До коментар #111 от "Българин":

    Абе и на мен Артилериста ми наду главата, че Русия била сила.

    18:25 07.01.2026

  • 124 Факт

    2 1 Отговор
    Според Парамов БРИКС са пуснали валута със златно покритие 40%! Затова е напрежениато.

    18:25 07.01.2026

  • 125 На абордаж... !

    4 4 Отговор
    Русия е изпратила най нагло атомна подводница до бреговете на САЩ , за да заплашва бреговата охрана на САЩ да не се опитва да се качи на борда на петролния танкер "Маринера" , което е вбесило началникът на Пентагона Пит Хегсет и който е наредил на Американските специални части веднага да се качат на борда на руския танкер и вече САЩ контролират плавателния съд...!!!

    18:25 07.01.2026

  • 126 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ

    1 4 Отговор
    На ЕС и НАТО....и ние изгонихме Газпром и Лукойл....
    Путин да е мислил като почна войната

    Коментиран от #146

    18:25 07.01.2026

  • 127 Смърфиета

    1 1 Отговор

    До коментар #116 от "Копей,":

    И ние вас. А вас ви мбат с балистика.

    18:26 07.01.2026

  • 128 Безаконие

    5 2 Отговор
    Това е равносилно на обявяване на война.

    Коментиран от #132

    18:27 07.01.2026

  • 129 Путинистче идиотче

    2 2 Отговор
    Преди викахме.... Тръмп наш
    Сега какво да викаме ....

    Коментиран от #140

    18:27 07.01.2026

  • 130 Бензиностанцията с ракети

    2 3 Отговор
    Така е, без петрол руснята са умрели!

    18:28 07.01.2026

  • 131 Смърфиета

    1 4 Отговор

    До коментар #120 от "Роки":

    Издрайфай й се в супата по украински обичай, възпят от Шевченко! Коварно, нищо че си сляп.

    Коментиран от #142

    18:28 07.01.2026

  • 132 Я пъ тоа

    3 2 Отговор

    До коментар #128 от "Безаконие":

    Щатско оръжие бомби Путин от три години....за некакво танкерче ша са сбият....

    18:29 07.01.2026

  • 133 Запомнете го ей младите!

    5 3 Отговор

    До коментар #109 от "РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ":

    САНКЦИИ може да налага само и единствено Съвета за сигурност към ООН, Международен съд и Международен арбитраж. Всичко друго няма правна стойност. Знам че ви е трудничко да го осъзнаете кухарки, но е така ! В случая с Русия няма такива !

    18:29 07.01.2026

  • 134 Дас Хаген

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Ае копейките":

    Това че Русия спазва член 5 лошо ли е!

    18:29 07.01.2026

  • 135 Сельооо

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "Европеец":

    Гледай си мотиката и не се прави на експерт.Иди кажи на някой руснак .че САЩ и Русия са равностойни и ще се спука от смях!

    18:30 07.01.2026

  • 136 Неразбрал

    5 6 Отговор
    Някой да ми обясни във кой век живеем ....??????
    И защо краварските пирати , мародери , убийци и наглите отвличания стават законно средство на силните ??????

    Коментиран от #139

    18:30 07.01.2026

  • 137 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА

    5 3 Отговор
    Участвах в операцията на танкера....имал съм опит с трепането на руснаци...

    18:30 07.01.2026

  • 138 Хи хи хи

    4 4 Отговор
    Където се е намесила ФАШ ......все мирише на КЕНЕФ !!!!

    18:31 07.01.2026

  • 139 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ

    3 5 Отговор

    До коментар #136 от "Неразбрал":

    На ЕС и НАТО....да е мислил Путин, когато нападна Украйна.

    Коментиран от #144

    18:31 07.01.2026

  • 140 Смърфиета

    1 2 Отговор

    До коментар #129 от "Путинистче идиотче":

    Щом самият доктор Ненков, министър в Борисов 2, ни лук ял ни лук мирисал, не разказа няколко цигански вица, гарнирани с възхвала за това как образът на Тръмп лекува простата у наборите му, а тръгна да говори как седят нещата в държавата, значи нещо фундаментално не е наред. Чакайте след пет години и Митов в опозиция, ако има келепир.

    Коментиран от #145

    18:31 07.01.2026

  • 141 Путин

    5 0 Отговор
    Ади Тръмпи, моля ти са сига, извинявам са, виноват! Една лодка не е повод за сръдня!

    18:32 07.01.2026

  • 143 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    5 2 Отговор
    Дърпат ушичките на Путин....явно не слушка.

    Коментиран от #151, #159

    18:33 07.01.2026

  • 144 Смърфиета

    2 3 Отговор

    До коментар #139 от "РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ":

    Гражданите на страните членки от НАТО да му мислят, че икономиката им меко казано страда от прекалените ивнестиции и протекции над американския ВПК.

    Коментиран от #148, #150, #153

    18:33 07.01.2026

  • 146 ТИР

    1 3 Отговор

    До коментар #126 от "РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ":

    Абе то трябва и малко акъл като се коментира,,,
    Как ще коментираш мерака на Сащ за Гренландия която е на страна от натото...

    Коментиран от #152, #179

    18:34 07.01.2026

  • 147 Айде бе,

    0 0 Отговор

    До коментар #121 от "бъди доволен":

    Ти може и да си доволен когато някой вече е обладал друг и те дебне изотзад, но аз не съм и винаги ще го броя за враг!

    18:34 07.01.2026

  • 148 Нещо мешаш руски с български.

    1 0 Отговор

    До коментар #144 от "Смърфиета":

    ПУмиЯр.

    18:34 07.01.2026

  • 149 Ехааааааа

    3 3 Отговор
    Краварите загазиха много яко ....нали знаете какво е чувството да убиеш комар със тупалка на цицката , честито крави !!!!!!!

    18:34 07.01.2026

  • 150 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ

    4 2 Отговор

    До коментар #144 от "Смърфиета":

    Изнасяме оръжия за Украйна...трупаме дебели пачки....дреме ни че гинат руснаци по вина на...Путин.

    18:34 07.01.2026

  • 151 Малоумника

    1 3 Отговор

    До коментар #143 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":

    Си остава винаги такъв !

    18:35 07.01.2026

  • 152 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    2 2 Отговор

    До коментар #146 от "ТИР":

    Мерак...значи бъдещи намерения ..кога се осъществят ша коментираме...сега танкерчето на Путин е под щатски контрол...Путин безмълвен...

    18:36 07.01.2026

  • 153 това от мен да го знаеш

    2 1 Отговор

    До коментар #144 от "Смърфиета":

    На чужд гроб недей да плачеш, че не знаеш накъде е позициониран и коя глава оплакваш.

    Коментиран от #157

    18:37 07.01.2026

  • 154 Смърфиета

    2 1 Отговор

    До коментар #74 от "Д-р Здравко Желязков, уролог":

    И твоето време ще дойде, не се безспокой. Бързо и неусетно се катери стълбицата.

    18:38 07.01.2026

  • 155 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ

    2 2 Отговор
    Чудно що КИМЧО и СИ не смеят да шукнат...и те като Путин.

    18:38 07.01.2026

  • 156 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    2 1 Отговор
    Русия призна за танкера....чакаме нещо да направи....ама надали.

    18:40 07.01.2026

  • 157 Смърфиета

    1 2 Отговор

    До коментар #153 от "това от мен да го знаеш":

    Просто констатирам. Свръхинтерпретираш. Сега си в клуба на богатите. Ако си от София, посети квартал Люлин. Транспортът до там е максимално лесен.

    18:40 07.01.2026

  • 158 Ха ха ха ха

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Зеленски към САЩ: Заловете Кадиров като Мадуро и Путин ще размисли за мира.

    18:41 07.01.2026

  • 159 Курягин

    1 1 Отговор

    До коментар #143 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":

    Мога да те пробвам на задна само ако си бръснат

    Коментиран от #171

    18:42 07.01.2026

  • 160 Факт

    3 1 Отговор
    Значи според руснаците американците нямали право да окупират руски кораб, но самите руснаци имали право да окупират 19 процента от територията на Украйна!!!!!!!!?!!!

    Коментиран от #165

    18:43 07.01.2026

  • 161 Калъчев

    2 1 Отговор
    Наглият файкянистан си обявява своите закони като световни. Измислят си причини, налагат си санкции и цял свят следва да им се подчинява... Това ще докара ТСВ!

    18:43 07.01.2026

  • 162 Викаш за тия пари си е направо безплатно

    0 0 Отговор

    До коментар #116 от "Копей,":

    ,ми поискайте да ви дигнат хонорара за писане на постове.

    18:44 07.01.2026

  • 163 Мдаа

    3 1 Отговор
    Русия от време на време се сеща, че съществуват международни правила, но е само когато на тях им изнася.

    18:45 07.01.2026

  • 164 Хм...

    2 1 Отговор
    Кой нахлу в Украйна?

    18:45 07.01.2026

  • 165 Глупости, това е руска пропаганда,

    2 0 Отговор

    До коментар #160 от "Факт":

    Защото всички които четем редовно форума на Факти бг знаем, че за 14 години руснаците не могат да превземат и две села!

    18:45 07.01.2026

  • 166 Сульооо

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Даа бе,американците умират от страх от ватенките......ха ха ха ха ха ха ха..........

    18:46 07.01.2026

  • 167 !!!?

    2 1 Отговор
    Кремъл не казва, че превзетият танкер е руски...което значи че е пиратски танкер !!!?

    Коментиран от #176

    18:47 07.01.2026

  • 168 Тези

    0 1 Отговор
    Това си е жива контрабанда под носа американците от която парите отивали при техните и на изрел врагове терористи.Тия диктатори посвета са се обединили,изградили мрежи,логистика за петрол и оръжия и си правят каквото си искат.Сега малко им надуха шошоните без да разберат откъде им дойде.

    18:48 07.01.2026

  • 169 Путин или да си върне кораба със сила,

    0 0 Отговор
    или да бъде изнасилен от генералите, или да приведе ядрените сили на Руската федерация в пълна бойна готовност, с насочени ядрени ракети срещу вашингтон и Ню-Йорк и да изиска САЩ да освободят кораба под страх от ядрен удар, или да се маха от Кремъл като негоден.

    18:48 07.01.2026

  • 170 Ха ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "КОЙ РАЗПОРЕДИ":

    Как кой-вашият приятел Тръмп,нали ви е съюзник.

    18:48 07.01.2026

  • 171 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #159 от "Курягин":

    Пробвай САЩ.....както искаш, ако ти стиска де.

    18:49 07.01.2026

  • 172 Ха така

    2 0 Отговор
    САЩ са превзели и втори танкер от руския сенчести флот днес в Карибско море.

    18:49 07.01.2026

  • 173 Какво

    0 0 Отговор

    До коментар #114 от "Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК":

    е това контрабанда? Кой провъзгласи, че американските закони важат за целият свят и американската администрация да управлява целия свят?

    18:49 07.01.2026

  • 174 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    За чий са им

    18:49 07.01.2026

  • 175 Сега

    0 1 Отговор
    Око за око! Време е наглия Дончо да получи урок!

    18:50 07.01.2026

  • 176 Голем смех

    1 0 Отговор

    До коментар #167 от "!!!?":

    Пиратски танкер, под РУСКИ флаг....

    18:50 07.01.2026

  • 177 ха ха ха

    0 0 Отговор
    Малко ви е- ха дано взаимно се изпотрепете путлеровци и тръмписти, та да освободите света от себе си и да се нормализират нещата... Нов световен ред им се прищяло и на двамата милитаристични идиоти, а- ха сега взаимно се изтрепете, та да миряса света И ДА ИМА МИР В НЕГО.

    18:50 07.01.2026

  • 178 Нихилист с бира

    0 0 Отговор
    Руснаците все повече се излагат пред света и само мърморят като квартални баби и се оплакват. Ами щом толкова са им възможностите за съпротива, значи си го заслужават. А с всеки час дядо Тръмп става все по-нагъл. Утре може да дойде в Москва непоканен.

    18:51 07.01.2026

  • 179 Смърфиета

    0 0 Отговор

    До коментар #146 от "ТИР":

    Това е МАГА. Не знам какво точно казват. Банън го осъдиха и лежа ефективно.
    А иначе, който не познава поне малко Америка, да не я коментира. Същото за бившия СССР.

    18:52 07.01.2026

  • 180 ТРИМАТА ОТ ЗАПАСА

    0 0 Отговор
    И ТЕЗИ БЯХМЕ СЪЮЗНИЦИ 45години...УЖАС

    18:52 07.01.2026

  • 181 И аз съм съгласен

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Съгласен":

    Като кацнат в София ще започнат от вас.

    18:52 07.01.2026

  • 182 Путин и командващия на ВМС

    0 0 Отговор
    на Русия са за гупово изнасилване.

    Ще падат ли фуражки и пак ли ще се измъкне тефлоновият Путин?

    18:52 07.01.2026

