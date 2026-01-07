Русия потвърди: Американски войници превзеха петролния танкер "Маринера"! Това е пиратство (ВИДЕО)

Министерството на транспорта на Руската федерация потвърди, че на борда на петролния танкер "Маринера" днес около 15:00 часа (14:00 ч. българско време) са се качили войници от военноморските сили на САЩ, предаде ТАСС, цитирана от БТА.
In two predawn operations today, the Coast Guard conducted back-to-back meticulously coordinated boarding of two “ghost fleet” tanker ships— one in the North Atlantic Sea and one in international waters near the Caribbean. Both vessels —the Motor Tanker Bella I and the Motor… pic.twitter.com/EZlHEtcufX— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 7, 2026
Комуникационните връзки с кораба са прекъснати, допълниха от ведомството.
Министерството припомни, че от 24 декември миналата година "Маринера" е получил временно разрешение да плава под руски флаг.
Представител на Вашингтон съобщи по-рано, че американски сили са се качили на борда на санкциониран петролен танкер, свързан с Венецуела, в Северния Атлантик, след като са го преследвали в продължение на седмици, предаде Асошиейтед прес.
Той е говорил с АП днес при условие за анонимност, за да обсъди поверителни военни операции.
САЩ преследваха от миналия месец танкера, след като той се опита да избегне американската блокада около Венецуела.
Корабът беше санкциониран от САЩ през 2024 г. за предполагаемо контрабандно превозване на товари за компания, свързана с ливанската войнствена групировка "Хизбула". Американската брегова охрана се опита да се качи на борда му в Карибско море през декември, докато той се насочваше към Венецуела, която администрацията на Тръмп е поставила под военноморска блокада. Корабът отказа да приеме това и се насочи към Атлантическия океан.
Танкерът е сменил името си от "Бела 1" на "Маринера" и е прехвърлил регистрацията си в Русия, съобщи по-рано в. "Уолстрийт джърнъл".
Русия заяви още, че задържането от САЩ на петролен танкер под руски флаг в Атлантическия океан е нарушение на морското право, предаде Ройтерс.
"В съответствие с Конвенцията на ООН от 1982 г. за морското право свободата на корабоплаването се прилага в открито море и никоя държава няма право да използва сила срещу кораби, надлежно регистрирани в юрисдикциите на други държави", гласи изявление на Министерството на транспорта на Руската федерация.
The @TheJusticeDept & @DHSgov, in coordination with the @DeptofWar today announced the seizure of— U.S. European Command (@US_EUCOM) January 7, 2026
the M/V Bella 1 for violations of U.S. sanctions. The vessel was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued by a U.S. federal court after being tracked by USCGC Munro. pic.twitter.com/bm5KcCK30X
"Днес около 15:00 часа московско време (14:00 ч. българско време) в открито море извън териториалните води на която и да било държава на кораба са се качили военноморските сили на САЩ, връзката с кораба е загубена", цитира ТАСС изявлението.
Андрей Клишас, висш руски законодател от управляващата партия "Единна Русия", заяви, че задържането на петролен танкер под руски флаг от САЩ в сряда е акт на откровено пиратство, предаде ТАСС.
Великобритания оказа подкрепа при операцията на САЩ по задържането на плаващ под руски флаг танкер в Северния Атлантик, заяви днес британското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.
Британският министър на отбраната Джон Хийли каза, че операцията показва колко добре работи партньорството между САЩ и Великобритания в сферата на отбраната.
"Тези наши действия представляват част от глобалните усилия за пресичане на опитите за заобикалянето на санкции", посочи още Хийли.
