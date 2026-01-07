Новини
Защо руската ПВО на Венецуела се оказа безсилна срещу САЩ

7 Януари, 2026 15:09

Противовъздушната отбрана на Венецуела, базирана на руски системи и комплекси, е най-силната в Латинска Америка. Защо тя се провали при американската акция срещу Мадуро?

Защо руската ПВО на Венецуела се оказа безсилна срещу САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Разказвайки за залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро, президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече операцията на американските военни „невероятно зрелище” и „една от най-впечатляващите, ефективни и мощни в американската история”.

Военните подробности за операцията бяха представени от председателя на Обединения комитет на началник-щабовете на САЩ генерал Дан Кейн. В операцията са участвали над 150 бойни и разузнавателни самолета, включително изтребители F-35, стратегически бомбардировачи B-1 и бойни хеликоптери. Загуби не са допуснати - включително благодарение на оперативното блокиране на противовъздушната отбрана на Каракас.

В основата си венецуелската противовъздушна отбрана (ПВО) се състои от руска техника, с която самият Мадуро се хвалеше само няколко месеца преди военната операция на САЩ, влизайки в словесна полемика с Тръмп. Тези отбранителни системи обаче се оказаха безсилни. Защо?

Райзнер: "Идеална комбинация от фактори"

„Изглежда, че руската противовъздушна отбрана не е била кой знае колко успешна“, отбеляза иронично министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет.

„От чисто техническа гледна точка руските системи за противовъздушна отбрана биха могли да покажат значително по-добри резултати, което военните анализатори наблюдават при тяхното приложение на територията на Русия“, коментира пред ДВ австрийският военен експерт полковник Маркус Райзнер. „Това беше практически идеална комбинация от фактори. Първо, беше проведена класическа операция SEAD – за потискане на системата за противовъздушна отбрана на противника“, обяснява той. Второ, бяха проведени кибератаки срещу системата за управление и командване на ПВО. Третият фактор за успеха може да е наличието на инсайдър на САЩ в ръководството на Венецуела, допуска Райзнер.

Кои руски системи за ПВО трябваше да защитят Венецуела?

По данни на Стокхолмския международен институт за изследване на проблемите на мира (СИПРИ) само в периода от 2008 до 2014 г. Русия е доставила на Венецуела по три комплекса „Бук-М2” и С-300ВМ „Антей-2500”, както и 11 модернизирани С-125 „Печора-2М”. През 2015 г. тогавашният министър на отбраната на Русия Сергей Шойгу дори беше награден във Венецуела с орден „За заслуги в областта на националната сигурност“.

Данните на СИПРИ обаче са непълни поради секретния характер на отчетите за износа на оръжие. В действителност, според оценките на анализатори, руските системи за противовъздушна отбрана с различен обсег във Венецуела са били още повече. През последните 20 години Венецуела е закупила от Русия не по-малко от 17 големи зенитни ракетни комплекса и множество преносими системи за противовъздушна отбрана, създавайки, както се смяташе, една от най-наситените ешелонирани системи от този тип в Латинска Америка.

През октомври 2024 г. Русия е предала допълнителни самоходни зенитни комплекси „Панцир“, „Бук-М2“ и преносими ЗРК „Игла-С“, с които се хвалеше Мадуро. „Всички въоръжени сили в света знаят мощността на ракетата „Игла-С“, а Венецуела разполага с не по-малко от 5 000 такива ракети“, заяви той през октомври 2025 г.

„Противовъздушната отбрана на Венецуела, базирана на руски системи и комплекси, в съчетание с китайската радиолокационна система за откриване на въздушни атаки, беше най-силната в Латинска Америка, което не е изненадващо, защото повечето страни на континента не се страхуват особено от въздушни атаки“, обяснява военният експерт Юрий Фьодоров.

Какво се случи с руската ПВО във Венецуела по време на атаката на САЩ?

Военната операция на САЩ започна с кибератака, която прекъсна електрозахранването в значителна част от Каракас, позволявайки на 150 американски самолета, дронове и хеликоптери да се приближат незабелязано до столицата. За да се осигури безопасен коридор, бяха нанесени удари по шест обекта на ПВО, покриващи Каракас, пише „Вашингтон пост“. Бяха ударени пристанището Ла Гуайра, базата на ВВС Ла Карлота, военната база Фуерта Тиуна, летището Игерота, както и центърът за комуникации Ел Вулкан в планината. Съдейки по публикуваните кадри, унищожени са били най-малко две пускови установки на зенитно-ракетния комплекс „Бук“.

При това, както отбелязват западни военни анализатори, значителна част от системата за противовъздушна отбрана на Венецуела е била неизправна поради дълги години лошо обслужване и липса на резервни части, включително поради неизпълнени от страна на Русия задължения за ремонт и модернизация. В резултат от това към момента на атаката в действащо състояние е била само малка част от съществуващите системи.

По информация на „Вашингтон пост“ след струпването на военна мощ на САЩ в Карибския басейн Мадуро е поискал от Русия и Китай да му предоставят ракети, самолети, дронове и радари. Интересът на Москва към Венецуела обаче значително намаля през последните години, което си пролича и в актуалната криза, констатира американското издание.

На видео от нощта на атаката се вижда, че венецуелски военни са изстреляли ракета от преносимия зенитен комплекс „Игла-С”, но тя не е поразила целта си. Теоретично „Игла-С” може да представлява сериозен проблем за нисколетящи хеликоптери, но на видео, заснето от местни жители, се вижда, че американските хеликоптери кръжат над Каракас, без да срещат никаква съпротива от страна на противовъздушната отбрана. Неспособността на военните да използват това отбранително средство показва, че съпротивата им е била минимална, посочва германското списание „Шпигел“.

Операцията, продължила общо два часа, приключи с пленяването на Мадуро без загуби - повреден е бил само един хеликоптер, който все пак е успял да се върне в базата.

Какви са причините за провала на руската ПВО?

Според Фьодоров провалът на ПВО може да се обясни с това, че в атаката са били използвани американските изтребители-бомбардировачи от последно поколение F-35 и F-22. „Това са самолети от пето поколение, които са много трудно забележими за радарите. Теоретично те биха могли да потиснат системата за противовъздушна отбрана, просто да я унищожат от въздуха, както се случи в Иран по време на 12-дневната война. Авиационната техника от пето поколение позволява доста спокойно да се преодоляват системите за противовъздушна отбрана, включително руските С-400“, обяснява експертът.

„Наземните системи за отбрана, особено руските, имат заложен фабричен недостатък в противопоставянето на съвременната авиация, който е невъзможно да бъде преодолян“, казва в интервю за „Телеграф“ военният анализатор Даниел Бахмат. Според него ПВО не може да се противопостави на комбинацията от разузнавателни данни в реално време, радиоелектронна борба и високопрецизни оръжия. „През 2022 г. така мислеха малцина, но междувременно вече имаме потвърждения от Иран, Венецуела и в някаква степен от войната в Украйна“, казва Бахмат.

Друг проблем, сочен от анализаторите, е планинският релеф на Каракас. Руската система за противовъздушна отбрана е предназначена за равнинен терен, докато планинският крайбрежен ландшафт на Венецуела може да прикрие нисколетящи самолети и ракети, отбелязва „Телеграф“.

Човешкият фактор

Освен техническите недостатъци на противовъздушната отбрана, решаваща роля е изиграла и неспособността на военните на Венецуела да отговорят на атаката. САЩ нанесоха удари по ключови възли на командването, управлението и връзките на въоръжените сили на страната, а тяхната загуба доведе до дезорганизация сред подразделенията на ПВО и сухопътните войски. Затова в продължение на няколко часа след ударите не бяха регистрирани никакви координирани действия, пише американското военно издание „Дифенс Блог“.

Според Юрий Фьодоров, основната причина за неспособността на ПВО на Венецуела да се противопостави на американците наистина е бил човешкият фактор. „Въпросът не е толкова в техническите възможности на едната или другата страна, а в това, че въоръжените сили на Венецуела просто са пропуснали атаката, защото не са я очаквали. Мисля, че това е очевиден човешки фактор“, казва военният експерт. Маркус Райзнер споделя това мнение. Макар експортните версии на руските системи за противовъздушна отбрана да имат малко по-ограничени възможности, ключовият фактор не е само оръжието, а хората, които го управляват, добавя австрийският експерт.

Автор: Даниил Сотников


Венецуела
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пламен

    28 35 Отговор
    С три думи - защото са боклуци .

    Коментиран от #10, #17

    15:10 07.01.2026

  • 2 Сила

    22 33 Отговор
    Защото са руски ..."Хотели лучше , а получилас как всегда ...."

    15:11 07.01.2026

  • 3 Механик

    18 18 Отговор
    Изтеглих си пенсията.В евро!Даже са закръглили в моя полза!Да живее ЕС!

    15:11 07.01.2026

  • 4 даса

    5 0 Отговор
    Изключена. с една

    15:11 07.01.2026

  • 5 Усс...ран русофил

    14 12 Отговор
    Аз съм силно възмутен!

    15:12 07.01.2026

  • 6 Швабундри

    27 9 Отговор
    Наглата лъжа дразни, но малоумните демократи не го осъзнават, то няма и с какво, де!

    15:12 07.01.2026

  • 7 Защото

    43 7 Отговор
    50 000 000 долара подкуп вършат чудеса

    15:12 07.01.2026

  • 8 си пън

    31 7 Отговор
    кат има предатели сред армейския състав и я изключат как да задейства,или се успокоявате за пропуските на натювските защити дет включени не действат

    15:13 07.01.2026

  • 9 Презвитер Козма

    16 26 Отговор
    Защото Русия е 20-30 години назад в технологиите от САЩ и Запада. Как очаквате нация, която прави Запорожец и Буханка да прави конкурентни изтребители и ПВО на нации, които правят Тесла, Мерцедес, БМВ и т.н

    Коментиран от #22, #50

    15:13 07.01.2026

  • 10 Атина Палада

    17 8 Отговор

    До коментар #1 от "Пламен":

    С една дума,защото си ...к(У)х:)))) И врабчетата разбраха защо...:) само ти единствен..... не разбрал

    Коментиран от #35, #55

    15:13 07.01.2026

  • 11 Вашето мнение

    17 33 Отговор
    Крим беше превзет за 5 минути, а американските командоси бяха изведени от казармите за следващите 5 минути и наритани за довиждане. Няма по-бърза операция и превземането на цял полуостров за по-малко от 10 минути няма да има аналог в света никога. Русия размаза нато с 9 % от капацитета на армията си, това също ще остане без аналог в световната военна практика.

    Коментиран от #15, #23

    15:15 07.01.2026

  • 12 Подробностите са важни ☝️

    13 11 Отговор
    Операцията е класически пример за SEAD (Suppression of Enemy Air Defenses - Потискане на вражеската ПВО):
    ​Заглушаване (чрез EA-18G).
    ​Ослепяване (чрез спиране на тока и кибератаки).
    ​Унищожаване (чрез стелт изтребители и бомбардировачи).
    ​Този комбиниран подход е позволил на елитните части „Делта Форс“ да стигнат до резиденцията на Мадуро с хеликоптери, без да бъдат свалени.
    Бомбардировачи B-1 Lancer са участвали в унищожаването на руските системи за противовъздушна отбрана (като С-300 и Бук-М2), с които Венецуела разполагаше.
    Електронно заглушаване: Използвани са специализирани самолети за радиоелектронна борба EA-18G Growler, които заглушават и неутрализират вражеските радари и комуникации.
    ​Стелт технологии: Изтребители от пето поколение F-22 Raptor и F-35 Lightning II са проникнали незабелязано, за да нанесат прецизни удари по ключови възли на ПВО, преди венецуелските системи да могат да реагират.

    Коментиран от #28, #38, #48

    15:16 07.01.2026

  • 13 дончичо

    5 3 Отговор
    Във всяка чета дремят поне трима поп кръстьовци,в нашата 240

    15:16 07.01.2026

  • 14 Петевия Васко

    7 1 Отговор
    Тръмп е върхът на хранителната верига в джунглата – Мадуро го нервира с некви евтини латино танци, а наш Дони веднага му прати наказателна бригада! Те пък, логично, ошляпаха Мадуро, а после пък бат Дони си го прибра в Ню Йорк, за да си го съди... И всичко това – въпреки убеждението на българския Мерц, Константин Вълков, че Тръмп не е във Венецуела заради петрола! По любов бил там, предаде ехото на „Дарик” със затихващи функции. By the way, тоя пич, Константин Вълков, също много ме кефи! По Travel Chanel всяка вечер има предаване за призраци и отвъден живот – именно там съм го гледал, в едно-две интервюта.

    15:16 07.01.2026

  • 15 Нищо вярно няма в това

    6 5 Отговор

    До коментар #11 от "Вашето мнение":

    което си съчинил .Абсолютни глупости .

    Коментиран от #19

    15:17 07.01.2026

  • 16 си дзън

    4 7 Отговор
    Руските барети, охраняващи Мадуро са взели наградата от 50 милиона и са
    го предали на Делта форс. Военните пък ще получат изпран подкуп в личните си
    сметки като "дарят" съветското и китайското оръжие на Украйна.

    15:17 07.01.2026

  • 17 Хайде СТИГА

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "Пламен":

    СПРЕТЕ С ТАЗИ НЕПРОВОКИРАНА РУСОФОБИЯ!
    Прочетете малко история,
    послушайте независима медия - има много интернет канали - просто отсейте другите русофоби, за да схванете колко грешите ....

    Коментиран от #41

    15:18 07.01.2026

  • 18 Глупости на търкалета

    7 5 Отговор
    Военният министър е бил подкупен от ЦРУ с 28 млн.д.според ЕН БИ СИ.
    Той не е дал заповеди за използуване на техниката.
    САЩ глупости понеже техните Патриот станаха за смях в Украйна

    15:18 07.01.2026

  • 19 Вашето мнение

    4 5 Отговор

    До коментар #15 от "Нищо вярно няма в това":

    Чий крим, паветно?

    Коментиран от #24

    15:19 07.01.2026

  • 20 Глсъ

    9 6 Отговор
    Или брилянтно изпълнена операция (като на филм) или просто си го предадоха … Не знам това една пушка да не гръмне една ракета да не се вижда изстреляна .. повече си мисля за предателство

    Коментиран от #40

    15:19 07.01.2026

  • 21 Пламен

    8 6 Отговор
    Много глупаци залагаха на рузките ВВС и ПВО - Садам , Кадафи , Асад , Мъдурко ...

    Коментиран от #44, #52

    15:19 07.01.2026

  • 22 дончичо

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "Презвитер Козма":

    и която краде американски петрол във Венесуела
    открадна изобретението на Никола Тесла ,ОТКРАДНА!!!

    15:20 07.01.2026

  • 23 Копей,

    6 4 Отговор

    До коментар #11 от "Вашето мнение":

    Не се отклонявай от темата!Пак се излагаш!Като кифладжия!Без кифли!А темата е,че руското ПВО не може да свали ято щъркели! Придържай се по темата на статията за да стане дискусия!

    Коментиран от #42

    15:20 07.01.2026

  • 24 Копейка

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Вашето мнение":

    А на нас каква ни е далаверата чий Крим?

    15:21 07.01.2026

  • 25 Патриот

    4 3 Отговор
    Когато обкръжението Ти,на което си вярваш безрезервно Те предаде,и Господ не може да Ти помогне.

    15:21 07.01.2026

  • 26 Националист

    3 3 Отговор
    Човешкия фактор? Поне не са биле пияни на поста

    15:21 07.01.2026

  • 27 Бойкот на О.Л.Хлъц

    6 3 Отговор
    Защото ПОДКУПИТЕ са си свършили работа...

    15:21 07.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 виктория

    6 4 Отговор
    глупости на търкалета!!! мадуро е предаден от свои хора!!! това е вътрешен преврат режисиран от сащ!! все още не вярваме във рамбо!!!

    15:22 07.01.2026

  • 32 до янките терористи

    4 4 Отговор
    Да са пробват янките в Русия да видят дали работи руското ПВО.Ще падат като круши.

    Коментиран от #43

    15:23 07.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Владимир Путин, президент

    4 2 Отговор
    Срамувам си че съм руски президент !!!
    Чессно...🎅🎅🎅

    15:23 07.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Нови данни

    2 1 Отговор
    Вече се изясни, че е имало унищожени военни бази, убити цивилни, и много други жертви ....
    За един преврат и ОТВЛИЧАНЕТО на двама души ....

    Коментиран от #49

    15:24 07.01.2026

  • 37 Праз

    2 1 Отговор
    Защото са с китайски радари те са го написали

    15:24 07.01.2026

  • 38 виктория

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Подробностите са важни ☝️":

    брей,добре са те подковали!!!

    Коментиран от #46

    15:24 07.01.2026

  • 39 Цензура

    2 1 Отговор
    Ами нали някой трябва да стреля с нея, бе - ПВО не е автоматична, не стреля сама !!!

    15:25 07.01.2026

  • 40 Доста

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Глсъ":

    пушки са гръмнали, има 7 ранени американски командоси. Отделно един от самолетите на САЩ е бил ударен но е успял да се върне. Над 150 самолета са участвали, включително такива за радио-електронна война които са изключили всякакви наземни пво системи. Спряли са и тока на целия град (не казват как точно, пазят го в тайна)

    15:25 07.01.2026

  • 41 Пламен

    2 3 Отговор

    До коментар #17 от "Хайде СТИГА":

    Какво има да чета от ,,независимите медии" ?!
    От Несър в Египет до иранските чалми през миналата година - всички разполагаха с модерно рузко ПВО.

    Резултатът винаги е един и същ, т.е. трагичен .

    15:26 07.01.2026

  • 42 Вашето мнение

    3 3 Отговор

    До коментар #23 от "Копей,":

    Колко патриота останаха в крайна? Още на първия залп ги елиминират или не? И чий Крим, за колко минути го взеха руснаците, докато беше в ръцете на сащ?

    Коментиран от #51, #53

    15:26 07.01.2026

  • 43 Националист

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "до янките терористи":

    В 90 години един малък самолет кацна на Червения Площад .Пилота си бе направил майтап

    15:26 07.01.2026

  • 44 виктория

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Пламен":

    като ти гледам грешките,личи си колко си грамотен.

    15:26 07.01.2026

  • 45 1001

    2 3 Отговор
    Може ли да се задейства нещо което не е включено. НЕ.

    15:27 07.01.2026

  • 46 аz CВО Победа 80

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "виктория":

    Накратко: Пази Боже руско оръжие да те пази.🤣🤣🤣

    15:27 07.01.2026

  • 47 да ве да

    1 1 Отговор
    Срещу подкуп и предателство са падали, къде, къде по непревземаеми крепости! Историята помни!

    15:27 07.01.2026

  • 48 Според някои

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Подробностите са важни ☝️":

    източници, част от първата вълна са били с включени ГРАЖДАНСКИ, БЕЛИ транспондери. Те са летели по курсовете на гражданската авиация, имитирайки напълно граждански въздушни средства.

    Друг е въпроса, че С300 би трябвало да разпознава по РЛС сигнатурата какво лети насреща й.

    Абе с две думи - проспали са нападението. Както и да го казваш и както и да го мислиш.
    А пък за "Игла-С" ... Какво? В склада ли са ги държали? И склададжията се е бил напил?

    Армада от корабите на най-отявления им враг пред бреговете им, те в леглата по прашки ....???????

    15:27 07.01.2026

  • 49 Владимир Путин, президент

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "Нови данни":

    "...имало е и много други жертви ...."

    Глупасти на търкалета !!!
    Аз имам 2млн жертви, някви американци не може ме стигна....

    15:28 07.01.2026

  • 50 Офицер от БА

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Презвитер Козма":

    Хахахаха, затова ли в укрoпия руските хиперзвукови направиха десетки пейтриът на трески? Затова ли Русия вече има подводници пето поколение, а "най-модерните" натовски са ТРЕТО? Американските генерали казват, че руснаците са ги изпреварили поне с 20 години във военната сфера, ама ти сигурно знаеш повече от тях?

    15:28 07.01.2026

  • 51 ма...ти

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "Вашето мнение":

    про--ста

    15:29 07.01.2026

  • 52 Гого

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Пламен":

    Много знаеш какви са им договорките!

    15:30 07.01.2026

  • 53 Копей,

    0 2 Отговор

    До коментар #42 от "Вашето мнение":

    Не се разсейвай от тематиката!За да не бъдеш изритан от дискусията!

    Коментиран от #59

    15:31 07.01.2026

  • 54 Много просто

    1 1 Отговор
    Защо руската ПВО на Венецуела се оказа безсилна срещу САЩ? Много просто Защото е руска.

    15:32 07.01.2026

  • 55 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    Руснаците го предадоха.То е ясно.

    15:33 07.01.2026

  • 56 Уаааа

    1 0 Отговор
    Защото не ги задействаха, това си беше вътрешен преврат, организиран с руско разрешение.

    15:34 07.01.2026

  • 57 Хихи

    0 0 Отговор
    Третият фактор за успеха може да е наличието на инсайдър на САЩ в ръководството на Венецуела, допуска Райзнер.
    Всички фактори заедно и "Железния купол" пропада...

    15:34 07.01.2026

  • 58 Гориил

    1 0 Отговор
    Руските системи са отлични. Те изискват умело управление, което беше невъзможно в условията на хаос и анархия във Венецуела (пълна некомпетентност, дезорганизация, лоша бойна подготовка, лекомислие, непрофесионализъм, безотговорност, лошо военно управление, лоши комуникации, липса на истинско разузнаване и сътрудничество между всички родове и родове войски). Освен това, съществуват традиционната автономност на армията (неподчинение), всепоглъщаща корупция и пълен непотизъм.

    15:34 07.01.2026

  • 59 Вашето мнение

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Копей,":

    Русия отстъпи Мадуро, но си запази бизнеса във Венецуела. Снощи САЩ отказаха да участват в гаранции за Украйна и те останаха за евро-клоуните Франция и UK, които единствени ще гарантират.

    САЩ обаче си запазват бизнеса в Русия, както и газопроводите в Украйна.

    Ако все още на някой не му е ясна картинката, то трябва да иде в санаториум за бавно-развиващи се...

    И да дойде някой, дето разбира сделката и ще позиционира Европа максимално добре в нея - доколкото е възможно. Със сигурност отказът да се приеме реалността не е добро позициониране...

    Добри Божилов

    15:35 07.01.2026