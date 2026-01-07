Защо руската ПВО на Венецуела се оказа безсилна срещу САЩ

Разказвайки за залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро, президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече операцията на американските военни „невероятно зрелище” и „една от най-впечатляващите, ефективни и мощни в американската история”.
Военните подробности за операцията бяха представени от председателя на Обединения комитет на началник-щабовете на САЩ генерал Дан Кейн. В операцията са участвали над 150 бойни и разузнавателни самолета, включително изтребители F-35, стратегически бомбардировачи B-1 и бойни хеликоптери. Загуби не са допуснати - включително благодарение на оперативното блокиране на противовъздушната отбрана на Каракас.
В основата си венецуелската противовъздушна отбрана (ПВО) се състои от руска техника, с която самият Мадуро се хвалеше само няколко месеца преди военната операция на САЩ, влизайки в словесна полемика с Тръмп. Тези отбранителни системи обаче се оказаха безсилни. Защо?
Райзнер: "Идеална комбинация от фактори"
„Изглежда, че руската противовъздушна отбрана не е била кой знае колко успешна“, отбеляза иронично министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет.
„От чисто техническа гледна точка руските системи за противовъздушна отбрана биха могли да покажат значително по-добри резултати, което военните анализатори наблюдават при тяхното приложение на територията на Русия“, коментира пред ДВ австрийският военен експерт полковник Маркус Райзнер. „Това беше практически идеална комбинация от фактори. Първо, беше проведена класическа операция SEAD – за потискане на системата за противовъздушна отбрана на противника“, обяснява той. Второ, бяха проведени кибератаки срещу системата за управление и командване на ПВО. Третият фактор за успеха може да е наличието на инсайдър на САЩ в ръководството на Венецуела, допуска Райзнер.
Кои руски системи за ПВО трябваше да защитят Венецуела?
По данни на Стокхолмския международен институт за изследване на проблемите на мира (СИПРИ) само в периода от 2008 до 2014 г. Русия е доставила на Венецуела по три комплекса „Бук-М2” и С-300ВМ „Антей-2500”, както и 11 модернизирани С-125 „Печора-2М”. През 2015 г. тогавашният министър на отбраната на Русия Сергей Шойгу дори беше награден във Венецуела с орден „За заслуги в областта на националната сигурност“.
Данните на СИПРИ обаче са непълни поради секретния характер на отчетите за износа на оръжие. В действителност, според оценките на анализатори, руските системи за противовъздушна отбрана с различен обсег във Венецуела са били още повече. През последните 20 години Венецуела е закупила от Русия не по-малко от 17 големи зенитни ракетни комплекса и множество преносими системи за противовъздушна отбрана, създавайки, както се смяташе, една от най-наситените ешелонирани системи от този тип в Латинска Америка.
През октомври 2024 г. Русия е предала допълнителни самоходни зенитни комплекси „Панцир“, „Бук-М2“ и преносими ЗРК „Игла-С“, с които се хвалеше Мадуро. „Всички въоръжени сили в света знаят мощността на ракетата „Игла-С“, а Венецуела разполага с не по-малко от 5 000 такива ракети“, заяви той през октомври 2025 г.
„Противовъздушната отбрана на Венецуела, базирана на руски системи и комплекси, в съчетание с китайската радиолокационна система за откриване на въздушни атаки, беше най-силната в Латинска Америка, което не е изненадващо, защото повечето страни на континента не се страхуват особено от въздушни атаки“, обяснява военният експерт Юрий Фьодоров.
Какво се случи с руската ПВО във Венецуела по време на атаката на САЩ?
Военната операция на САЩ започна с кибератака, която прекъсна електрозахранването в значителна част от Каракас, позволявайки на 150 американски самолета, дронове и хеликоптери да се приближат незабелязано до столицата. За да се осигури безопасен коридор, бяха нанесени удари по шест обекта на ПВО, покриващи Каракас, пише „Вашингтон пост“. Бяха ударени пристанището Ла Гуайра, базата на ВВС Ла Карлота, военната база Фуерта Тиуна, летището Игерота, както и центърът за комуникации Ел Вулкан в планината. Съдейки по публикуваните кадри, унищожени са били най-малко две пускови установки на зенитно-ракетния комплекс „Бук“.
При това, както отбелязват западни военни анализатори, значителна част от системата за противовъздушна отбрана на Венецуела е била неизправна поради дълги години лошо обслужване и липса на резервни части, включително поради неизпълнени от страна на Русия задължения за ремонт и модернизация. В резултат от това към момента на атаката в действащо състояние е била само малка част от съществуващите системи.
По информация на „Вашингтон пост“ след струпването на военна мощ на САЩ в Карибския басейн Мадуро е поискал от Русия и Китай да му предоставят ракети, самолети, дронове и радари. Интересът на Москва към Венецуела обаче значително намаля през последните години, което си пролича и в актуалната криза, констатира американското издание.
На видео от нощта на атаката се вижда, че венецуелски военни са изстреляли ракета от преносимия зенитен комплекс „Игла-С”, но тя не е поразила целта си. Теоретично „Игла-С” може да представлява сериозен проблем за нисколетящи хеликоптери, но на видео, заснето от местни жители, се вижда, че американските хеликоптери кръжат над Каракас, без да срещат никаква съпротива от страна на противовъздушната отбрана. Неспособността на военните да използват това отбранително средство показва, че съпротивата им е била минимална, посочва германското списание „Шпигел“.
Операцията, продължила общо два часа, приключи с пленяването на Мадуро без загуби - повреден е бил само един хеликоптер, който все пак е успял да се върне в базата.
Какви са причините за провала на руската ПВО?
Според Фьодоров провалът на ПВО може да се обясни с това, че в атаката са били използвани американските изтребители-бомбардировачи от последно поколение F-35 и F-22. „Това са самолети от пето поколение, които са много трудно забележими за радарите. Теоретично те биха могли да потиснат системата за противовъздушна отбрана, просто да я унищожат от въздуха, както се случи в Иран по време на 12-дневната война. Авиационната техника от пето поколение позволява доста спокойно да се преодоляват системите за противовъздушна отбрана, включително руските С-400“, обяснява експертът.
„Наземните системи за отбрана, особено руските, имат заложен фабричен недостатък в противопоставянето на съвременната авиация, който е невъзможно да бъде преодолян“, казва в интервю за „Телеграф“ военният анализатор Даниел Бахмат. Според него ПВО не може да се противопостави на комбинацията от разузнавателни данни в реално време, радиоелектронна борба и високопрецизни оръжия. „През 2022 г. така мислеха малцина, но междувременно вече имаме потвърждения от Иран, Венецуела и в някаква степен от войната в Украйна“, казва Бахмат.
Друг проблем, сочен от анализаторите, е планинският релеф на Каракас. Руската система за противовъздушна отбрана е предназначена за равнинен терен, докато планинският крайбрежен ландшафт на Венецуела може да прикрие нисколетящи самолети и ракети, отбелязва „Телеграф“.
Човешкият фактор
Освен техническите недостатъци на противовъздушната отбрана, решаваща роля е изиграла и неспособността на военните на Венецуела да отговорят на атаката. САЩ нанесоха удари по ключови възли на командването, управлението и връзките на въоръжените сили на страната, а тяхната загуба доведе до дезорганизация сред подразделенията на ПВО и сухопътните войски. Затова в продължение на няколко часа след ударите не бяха регистрирани никакви координирани действия, пише американското военно издание „Дифенс Блог“.
Според Юрий Фьодоров, основната причина за неспособността на ПВО на Венецуела да се противопостави на американците наистина е бил човешкият фактор. „Въпросът не е толкова в техническите възможности на едната или другата страна, а в това, че въоръжените сили на Венецуела просто са пропуснали атаката, защото не са я очаквали. Мисля, че това е очевиден човешки фактор“, казва военният експерт. Маркус Райзнер споделя това мнение. Макар експортните версии на руските системи за противовъздушна отбрана да имат малко по-ограничени възможности, ключовият фактор не е само оръжието, а хората, които го управляват, добавя австрийският експерт.
Автор: Даниил Сотников
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пламен
Коментиран от #10, #17
15:10 07.01.2026
2 Сила
15:11 07.01.2026
3 Механик
15:11 07.01.2026
4 даса
15:11 07.01.2026
5 Усс...ран русофил
15:12 07.01.2026
6 Швабундри
15:12 07.01.2026
7 Защото
15:12 07.01.2026
8 си пън
15:13 07.01.2026
9 Презвитер Козма
Коментиран от #22, #50
15:13 07.01.2026
10 Атина Палада
До коментар #1 от "Пламен":С една дума,защото си ...к(У)х:)))) И врабчетата разбраха защо...:) само ти единствен..... не разбрал
Коментиран от #35, #55
15:13 07.01.2026
11 Вашето мнение
Коментиран от #15, #23
15:15 07.01.2026
12 Подробностите са важни ☝️
Заглушаване (чрез EA-18G).
Ослепяване (чрез спиране на тока и кибератаки).
Унищожаване (чрез стелт изтребители и бомбардировачи).
Този комбиниран подход е позволил на елитните части „Делта Форс“ да стигнат до резиденцията на Мадуро с хеликоптери, без да бъдат свалени.
Бомбардировачи B-1 Lancer са участвали в унищожаването на руските системи за противовъздушна отбрана (като С-300 и Бук-М2), с които Венецуела разполагаше.
Електронно заглушаване: Използвани са специализирани самолети за радиоелектронна борба EA-18G Growler, които заглушават и неутрализират вражеските радари и комуникации.
Стелт технологии: Изтребители от пето поколение F-22 Raptor и F-35 Lightning II са проникнали незабелязано, за да нанесат прецизни удари по ключови възли на ПВО, преди венецуелските системи да могат да реагират.
Коментиран от #28, #38, #48
15:16 07.01.2026
13 дончичо
15:16 07.01.2026
14 Петевия Васко
15:16 07.01.2026
15 Нищо вярно няма в това
До коментар #11 от "Вашето мнение":което си съчинил .Абсолютни глупости .
Коментиран от #19
15:17 07.01.2026
16 си дзън
го предали на Делта форс. Военните пък ще получат изпран подкуп в личните си
сметки като "дарят" съветското и китайското оръжие на Украйна.
15:17 07.01.2026
17 Хайде СТИГА
До коментар #1 от "Пламен":СПРЕТЕ С ТАЗИ НЕПРОВОКИРАНА РУСОФОБИЯ!
Прочетете малко история,
послушайте независима медия - има много интернет канали - просто отсейте другите русофоби, за да схванете колко грешите ....
Коментиран от #41
15:18 07.01.2026
18 Глупости на търкалета
Той не е дал заповеди за използуване на техниката.
САЩ глупости понеже техните Патриот станаха за смях в Украйна
15:18 07.01.2026
19 Вашето мнение
До коментар #15 от "Нищо вярно няма в това":Чий крим, паветно?
Коментиран от #24
15:19 07.01.2026
20 Глсъ
Коментиран от #40
15:19 07.01.2026
21 Пламен
Коментиран от #44, #52
15:19 07.01.2026
22 дончичо
До коментар #9 от "Презвитер Козма":и която краде американски петрол във Венесуела
открадна изобретението на Никола Тесла ,ОТКРАДНА!!!
15:20 07.01.2026
23 Копей,
До коментар #11 от "Вашето мнение":Не се отклонявай от темата!Пак се излагаш!Като кифладжия!Без кифли!А темата е,че руското ПВО не може да свали ято щъркели! Придържай се по темата на статията за да стане дискусия!
Коментиран от #42
15:20 07.01.2026
24 Копейка
До коментар #19 от "Вашето мнение":А на нас каква ни е далаверата чий Крим?
15:21 07.01.2026
25 Патриот
15:21 07.01.2026
26 Националист
15:21 07.01.2026
27 Бойкот на О.Л.Хлъц
15:21 07.01.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 виктория
15:22 07.01.2026
32 до янките терористи
Коментиран от #43
15:23 07.01.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Владимир Путин, президент
Чессно...🎅🎅🎅
15:23 07.01.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Нови данни
За един преврат и ОТВЛИЧАНЕТО на двама души ....
Коментиран от #49
15:24 07.01.2026
37 Праз
15:24 07.01.2026
38 виктория
До коментар #12 от "Подробностите са важни ☝️":брей,добре са те подковали!!!
Коментиран от #46
15:24 07.01.2026
39 Цензура
15:25 07.01.2026
40 Доста
До коментар #20 от "Глсъ":пушки са гръмнали, има 7 ранени американски командоси. Отделно един от самолетите на САЩ е бил ударен но е успял да се върне. Над 150 самолета са участвали, включително такива за радио-електронна война които са изключили всякакви наземни пво системи. Спряли са и тока на целия град (не казват как точно, пазят го в тайна)
15:25 07.01.2026
41 Пламен
До коментар #17 от "Хайде СТИГА":Какво има да чета от ,,независимите медии" ?!
От Несър в Египет до иранските чалми през миналата година - всички разполагаха с модерно рузко ПВО.
Резултатът винаги е един и същ, т.е. трагичен .
15:26 07.01.2026
42 Вашето мнение
До коментар #23 от "Копей,":Колко патриота останаха в крайна? Още на първия залп ги елиминират или не? И чий Крим, за колко минути го взеха руснаците, докато беше в ръцете на сащ?
Коментиран от #51, #53
15:26 07.01.2026
43 Националист
До коментар #32 от "до янките терористи":В 90 години един малък самолет кацна на Червения Площад .Пилота си бе направил майтап
15:26 07.01.2026
44 виктория
До коментар #21 от "Пламен":като ти гледам грешките,личи си колко си грамотен.
15:26 07.01.2026
45 1001
15:27 07.01.2026
46 аz CВО Победа 80
До коментар #38 от "виктория":Накратко: Пази Боже руско оръжие да те пази.🤣🤣🤣
15:27 07.01.2026
47 да ве да
15:27 07.01.2026
48 Според някои
До коментар #12 от "Подробностите са важни ☝️":източници, част от първата вълна са били с включени ГРАЖДАНСКИ, БЕЛИ транспондери. Те са летели по курсовете на гражданската авиация, имитирайки напълно граждански въздушни средства.
Друг е въпроса, че С300 би трябвало да разпознава по РЛС сигнатурата какво лети насреща й.
Абе с две думи - проспали са нападението. Както и да го казваш и както и да го мислиш.
А пък за "Игла-С" ... Какво? В склада ли са ги държали? И склададжията се е бил напил?
Армада от корабите на най-отявления им враг пред бреговете им, те в леглата по прашки ....???????
15:27 07.01.2026
49 Владимир Путин, президент
До коментар #36 от "Нови данни":"...имало е и много други жертви ...."
Глупасти на търкалета !!!
Аз имам 2млн жертви, някви американци не може ме стигна....
15:28 07.01.2026
50 Офицер от БА
До коментар #9 от "Презвитер Козма":Хахахаха, затова ли в укрoпия руските хиперзвукови направиха десетки пейтриът на трески? Затова ли Русия вече има подводници пето поколение, а "най-модерните" натовски са ТРЕТО? Американските генерали казват, че руснаците са ги изпреварили поне с 20 години във военната сфера, ама ти сигурно знаеш повече от тях?
15:28 07.01.2026
51 ма...ти
До коментар #42 от "Вашето мнение":про--ста
15:29 07.01.2026
52 Гого
До коментар #21 от "Пламен":Много знаеш какви са им договорките!
15:30 07.01.2026
53 Копей,
До коментар #42 от "Вашето мнение":Не се разсейвай от тематиката!За да не бъдеш изритан от дискусията!
Коментиран от #59
15:31 07.01.2026
54 Много просто
15:32 07.01.2026
55 Механик
До коментар #10 от "Атина Палада":Руснаците го предадоха.То е ясно.
15:33 07.01.2026
56 Уаааа
15:34 07.01.2026
57 Хихи
Всички фактори заедно и "Железния купол" пропада...
15:34 07.01.2026
58 Гориил
15:34 07.01.2026
59 Вашето мнение
До коментар #53 от "Копей,":Русия отстъпи Мадуро, но си запази бизнеса във Венецуела. Снощи САЩ отказаха да участват в гаранции за Украйна и те останаха за евро-клоуните Франция и UK, които единствени ще гарантират.
САЩ обаче си запазват бизнеса в Русия, както и газопроводите в Украйна.
Ако все още на някой не му е ясна картинката, то трябва да иде в санаториум за бавно-развиващи се...
И да дойде някой, дето разбира сделката и ще позиционира Европа максимално добре в нея - доколкото е възможно. Със сигурност отказът да се приеме реалността не е добро позициониране...
Добри Божилов
15:35 07.01.2026