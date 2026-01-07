Доц. Киселова: Не бива да се определя действащото в оставка правителство като служебно

Страната може да се окаже в конституционен тупик, ако никой от висшите длъжностни лица от "Домовата книга" не приеме да застане начело на служебното правителство.
Конституционните промени и "Домовата книга"
"Ако се върнем 2 години назад, сме разисквали ситуацията, че е възможно да се стигне до безизходица, в която всеки един от висшите длъжностни лица да се откаже от "Домовата книга". Всички, които бяха избрани след влизане в сила на конституционните промени, не би трябвало да отказват, защото те знаят, че това е част от длъжностната им характеристика. По отношение на банката - управителите и подуправителите на ББР, това би означавало прекратяване на мандата", каза бившият председател на Народното събрание доц. Наталия Киселова в студиото на "Денят ON AIR".
Тя поясни, че при председателя на Народното събрание е особено, защото той не може да бъде кандидат за народен представител за следващ мандат.
"Като започнем по метода на изключване, може да се окаже, че резерва е в омбудсмана и неговия заместник и в председателите и зам.-председателите на Сметната палата. Колеги на Назарян казаха, че тя ще откаже, но аз от нея не съм го чула. И тук е резерва също, защото когато говорим за председател на НС, това е длъжност, която има потенциал от 239 народни представители и когато разговарях с колеги, им казах, че това е възможен изход", допълни доц. Киселова в ефира на Bulgaria ON AIR.
По думите ѝ "Конституцията не е предвидила съгласие" от посочените кандидати.
"Държавният глава се държи по дипломатичен начин, но нито тези, които промениха Конституцията, нито сега тези, които настояваха за предсрочни избори, нямат решение на този казус. Не искам да изпадаме в ситуация, в която да кажем: "Ами, то може това правителство да проведе избори". За мен това не е коректен прочит на конституционния текст. Не бива да се определя действащото в оставка правителство като служебно", категорична е тя.
Коя е възможната дата за изборите
Доц. Киселова подчерта, че държавният глава е обвързан от няколко предпоставки.
"Първо - в Конституцията има срок между насрочването и провеждането на избори. На второ място той е обвързан с това, че изборите трябва да бъдат неделен ден. Първата неделя на април е Цветница и Великден за католиците, а следващата неделя е Великден за православните християни. Предполагам, че президентът е разговарял с представители на парламентарните групи при провеждането на консултациите. Имаше няколко заявки, едната беше да бъде по-дълъг ден самият изборен ден. Времето се сменя на 28 срещу 29 март", коментира още тя.
Машинното гласуване
"ЦИК никога не поиска да направи одит, за да затвори устата на онези противници, които смятат, че е възможно да има разминаване между начина на гласуване и окончателния резултат. Около 15% трябваше да бъде тази проверка, за да кажем, че са обективни резултатите. На първото прилагане на машините имаше отлив на избиратели и сега натискането отново е в определена посока. Генезисът на проблема е в членовете на СИК", добави бившият председател на Народното събрание.
За нея на първо място трябва да стои доброто обучение.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #14
22:51 07.01.2026
2 ГРАД КОЗЛОДУЙ
22:52 07.01.2026
3 Ах...!
22:55 07.01.2026
4 Извадиха от нафталина
22:56 07.01.2026
5 Спецназ
Тоя бивол ни го н.би с еврото! ПФУ!
Поне да и бехте казали да се пореши с гребен като жена.
То бива немърливост и упадък, не за друго аз какви филми съм гледал нема се стресна,
ама като се появи ПЛАШИ ДЕЦАТА тоя Язовец, ВЕ!
22:58 07.01.2026
6 Мнение
МЯСТОТО НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ Е В КАУША!
ТА ЗАЩО НИ Я ПОКАЗВАТЕ КИСЕЛАТА ПРЕСТЪПНИЦА, А ОВЛАДЕНИ ЖУРНАЛЯ???
22:59 07.01.2026
7 конституционната 0 пак се изряза
22:59 07.01.2026
8 Хипотетично
стриктно по тази фраза , когото бъде нарочен от президента, ще е задължен да е служебен министър председател, иначе - затвор ли? Има си финт за такъв казус: Приема да бъде служебен шеф и на другия ден подава оставка по лични причини. Никой не може да е гумен печат, както дори за задълженията си се отнася удобно и президента.
22:59 07.01.2026
9 На маймуни ни направихте.
23:00 07.01.2026
10 Мила
Коментиран от #12, #13
23:03 07.01.2026
11 Трябва да има протести
23:08 07.01.2026
12 Мафия са
До коментар #10 от "Мила":Затова го увърта.
23:11 07.01.2026
13 историята ще оцени
До коментар #10 от "Мила":България получи зелена светлина от еврочиновниците за еврото и не отложи доклада си до изчакване на резултата от президентския референдум. Киселова превиши правата си, но отсвири президента, което е впечатляващо мъжко решение.
23:11 07.01.2026
14 Неподписан
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не им слушайте бълвоча, всичките са навързани като свински черва!Ако слабоумника Юлиян не се беше пречукал с мотора баща му Димитър шефа на ДАНС и него щеше да набута в някое държавно силово учреждение с перфектен психологически профил изготвен от леля му Даниела Николова шефката на психолозите на полицаите.Как мислите че Тиквата от затворник стана генерал -лейтенан в МВР
Коментиран от #17
23:20 07.01.2026
15 Президентът
23:20 07.01.2026
17 Неподписан
До коментар #14 от "Неподписан":Няма никаква конституция за тях,тя е само за нас които нямаме връзки!Къде беше ДАНС и прокуратурата когато Кирил Петков дойде от Канада и взе участие в предизборната надпревара с канадски паспорт?!И стана премиер!Всички тези л.а.й.н.о.м.е.т.и се подиграват с вас.
Коментиран от #20
23:23 07.01.2026
19 Име
23:28 07.01.2026
20 Неподписан
До коментар #17 от "Неподписан":Големият патриот офицер от МВР академията на МВР господин Росен Петров бивш разузнавач и водещ на патриотично предаване в което повдига българсккя дух и ни разказваше за хан Крум Страшни и неговите закони , същия този офицер избрал торбата с парите пред това да се бори за България.Нали чухте какво ви разказа Бареков! Всички са мръсни помияри да
Коментиран от #21
23:28 07.01.2026
21 Неподписан
До коментар #20 от "Неподписан":Не им вярвайте,само дървото може да оправи всичко , тоягата
23:30 07.01.2026
22 Горски
23:35 07.01.2026