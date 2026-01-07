Новини
Доц. Киселова: Не бива да се определя действащото в оставка правителство като служебно

7 Януари, 2026 22:50 621 22

  • наталия киселова-
  • правителство в оставка-
  • служебен кабинет

Страната може да се окаже в конституционен тупик, ако никой от висшите длъжностни лица от "Домовата книга" не приеме да застане начело на служебното правителство, коментира бившият председател на НС

Доц. Киселова: Не бива да се определя действащото в оставка правителство като служебно - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова

Страната може да се окаже в конституционен тупик, ако никой от висшите длъжностни лица от "Домовата книга" не приеме да застане начело на служебното правителство.

Конституционните промени и "Домовата книга"

"Ако се върнем 2 години назад, сме разисквали ситуацията, че е възможно да се стигне до безизходица, в която всеки един от висшите длъжностни лица да се откаже от "Домовата книга". Всички, които бяха избрани след влизане в сила на конституционните промени, не би трябвало да отказват, защото те знаят, че това е част от длъжностната им характеристика. По отношение на банката - управителите и подуправителите на ББР, това би означавало прекратяване на мандата", каза бившият председател на Народното събрание доц. Наталия Киселова в студиото на "Денят ON AIR".

Тя поясни, че при председателя на Народното събрание е особено, защото той не може да бъде кандидат за народен представител за следващ мандат.

"Като започнем по метода на изключване, може да се окаже, че резерва е в омбудсмана и неговия заместник и в председателите и зам.-председателите на Сметната палата. Колеги на Назарян казаха, че тя ще откаже, но аз от нея не съм го чула. И тук е резерва също, защото когато говорим за председател на НС, това е длъжност, която има потенциал от 239 народни представители и когато разговарях с колеги, им казах, че това е възможен изход", допълни доц. Киселова в ефира на Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ "Конституцията не е предвидила съгласие" от посочените кандидати.

"Държавният глава се държи по дипломатичен начин, но нито тези, които промениха Конституцията, нито сега тези, които настояваха за предсрочни избори, нямат решение на този казус. Не искам да изпадаме в ситуация, в която да кажем: "Ами, то може това правителство да проведе избори". За мен това не е коректен прочит на конституционния текст. Не бива да се определя действащото в оставка правителство като служебно", категорична е тя.

Коя е възможната дата за изборите

Доц. Киселова подчерта, че държавният глава е обвързан от няколко предпоставки.

"Първо - в Конституцията има срок между насрочването и провеждането на избори. На второ място той е обвързан с това, че изборите трябва да бъдат неделен ден. Първата неделя на април е Цветница и Великден за католиците, а следващата неделя е Великден за православните християни. Предполагам, че президентът е разговарял с представители на парламентарните групи при провеждането на консултациите. Имаше няколко заявки, едната беше да бъде по-дълъг ден самият изборен ден. Времето се сменя на 28 срещу 29 март", коментира още тя.

Машинното гласуване

"ЦИК никога не поиска да направи одит, за да затвори устата на онези противници, които смятат, че е възможно да има разминаване между начина на гласуване и окончателния резултат. Около 15% трябваше да бъде тази проверка, за да кажем, че са обективни резултатите. На първото прилагане на машините имаше отлив на избиратели и сега натискането отново е в определена посока. Генезисът на проблема е в членовете на СИК", добави бившият председател на Народното събрание.

За нея на първо място трябва да стои доброто обучение.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    Тази наруши конституцията.Защо не е в затвора?

    Коментиран от #14

    22:51 07.01.2026

  • 2 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    3 1 Отговор
    Влюбих се от пръв поглед.Ще поискам ръката на тази красавица!

    22:52 07.01.2026

  • 3 Ах...!

    4 0 Отговор
    Моята красива умница ! Пак ще ми изцъка соса върху нейната пица.....

    22:55 07.01.2026

  • 4 Извадиха от нафталина

    6 1 Отговор
    Фурнаджииска лопата!

    22:56 07.01.2026

  • 5 Спецназ

    6 1 Отговор
    Тая от кое село я доведохте с влака, ВЕ??

    Тоя бивол ни го н.би с еврото! ПФУ!

    Поне да и бехте казали да се пореши с гребен като жена.

    То бива немърливост и упадък, не за друго аз какви филми съм гледал нема се стресна,

    ама като се появи ПЛАШИ ДЕЦАТА тоя Язовец, ВЕ!

    22:58 07.01.2026

  • 6 Мнение

    4 2 Отговор
    Киселата госпожа е ДОКАЗАН ПРЕСТЪПНИК СПОРЕД КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД!!!

    МЯСТОТО НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ Е В КАУША!
    ТА ЗАЩО НИ Я ПОКАЗВАТЕ КИСЕЛАТА ПРЕСТЪПНИЦА, А ОВЛАДЕНИ ЖУРНАЛЯ???

    22:59 07.01.2026

  • 7 конституционната 0 пак се изряза

    4 2 Отговор
    родители не позволявайте тази дпс брадавичестатапрася да ви учи децата на конституционно или каквото и да е право!

    22:59 07.01.2026

  • 8 Хипотетично

    3 0 Отговор
    ✔️По думите ѝ "Конституцията не е предвидила съгласие" от посочените кандидати✔️
    стриктно по тази фраза , когото бъде нарочен от президента, ще е задължен да е служебен министър председател, иначе - затвор ли? Има си финт за такъв казус: Приема да бъде служебен шеф и на другия ден подава оставка по лични причини. Никой не може да е гумен печат, както дори за задълженията си се отнася удобно и президента.

    22:59 07.01.2026

  • 9 На маймуни ни направихте.

    5 0 Отговор
    Значи по домовата книга , тия като са приемали настоящите си постове и големите заплати са знаели че са в списъка за премиер , могат да се отказват от това с което са били съгласни преди , както си поискат.

    23:00 07.01.2026

  • 10 Мила

    4 2 Отговор
    Видяхме каква голяма специалистка по право е тази жена. Ако отиде да продава гевреци в някоя баничарница ще има повече полза от нея отколкото да дава акъл по правни въпроси.

    Коментиран от #12, #13

    23:03 07.01.2026

  • 11 Трябва да има протести

    4 1 Отговор
    За възстановяване на естествените тезиси заложени в конституцията от преди наглите промени на Данчо Ментата и ГЕРБ.

    23:08 07.01.2026

  • 12 Мафия са

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мила":

    Затова го увърта.

    23:11 07.01.2026

  • 13 историята ще оцени

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Мила":

    България получи зелена светлина от еврочиновниците за еврото и не отложи доклада си до изчакване на резултата от президентския референдум. Киселова превиши правата си, но отсвири президента, което е впечатляващо мъжко решение.

    23:11 07.01.2026

  • 14 Неподписан

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не им слушайте бълвоча, всичките са навързани като свински черва!Ако слабоумника Юлиян не се беше пречукал с мотора баща му Димитър шефа на ДАНС и него щеше да набута в някое държавно силово учреждение с перфектен психологически профил изготвен от леля му Даниела Николова шефката на психолозите на полицаите.Как мислите че Тиквата от затворник стана генерал -лейтенан в МВР

    Коментиран от #17

    23:20 07.01.2026

  • 15 Президентът

    1 1 Отговор
    и вицето бяха приготвили киселата зелка ама един черен котак им мина път

    23:20 07.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Неподписан

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Неподписан":

    Няма никаква конституция за тях,тя е само за нас които нямаме връзки!Къде беше ДАНС и прокуратурата когато Кирил Петков дойде от Канада и взе участие в предизборната надпревара с канадски паспорт?!И стана премиер!Всички тези л.а.й.н.о.м.е.т.и се подиграват с вас.

    Коментиран от #20

    23:23 07.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Име

    2 0 Отговор
    Джабаааааа!

    23:28 07.01.2026

  • 20 Неподписан

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Неподписан":

    Големият патриот офицер от МВР академията на МВР господин Росен Петров бивш разузнавач и водещ на патриотично предаване в което повдига българсккя дух и ни разказваше за хан Крум Страшни и неговите закони , същия този офицер избрал торбата с парите пред това да се бори за България.Нали чухте какво ви разказа Бареков! Всички са мръсни помияри да

    Коментиран от #21

    23:28 07.01.2026

  • 21 Неподписан

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Неподписан":

    Не им вярвайте,само дървото може да оправи всичко , тоягата

    23:30 07.01.2026

  • 22 Горски

    1 0 Отговор
    Спокойно Бабче , нищо няма да има нужда да подкрепяте извън парламента . Вие ,ИТН и още някои ще си вадите хонорари само ако ви поканят в някоя изпаднала медия за пълнеж . Целта на този който " не трябва да е премиер " е изпълнена. В личен план ако някой комунист или милионер социалист все пак реши да е отново във власт ,което си е потомствено заложено за вашите фамилии , ще трябва отново да се прекръства и пребоядисва най-вече в ГЕРБ-НН за да седне на софрата с 10 000 Евро месечна / да се затъкне дано / заплата. Ама там как ще се разбирате с Пеевски и СДС -то си е ваш проблем. Може като до сега -лижейки.

    23:35 07.01.2026

