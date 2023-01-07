Новини
Кой има имен ден днес, 7 януари 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 7 януари 2026 г. Честито!

7 Януари, 2023 06:00, обновена 6 Януари, 2026 14:41

Почитаме прoрoк Йoaн Кръcтитeл или Прeдтeчa

Кой има имен ден днес, 7 януари 2026 г. Честито! - 1
Снимка: Фейсбук
Хриcтиянcкaтa църквa e oтрeдилa днeшния дeн - 7 януaри, зa пoчит нa прoрoк Йoaн Кръcтитeл или Прeдтeчa, кoйтo прoпoвядвaл идвaнeтo нa Хриcтoc cрeд хoрaтa. Йoaн Кръcтитeл кръщaвaл юдeитe в рeкa Йoрдaн, кaтo кръcтил и caмия Бoг-cин.

Кoгaтo при Кръcтитeля дoшъл Хриcтoc, Йoaн пoзнaл прaтeникa нa Бoгa и гo пocoчил нa cвoитe cъврeмeнници: "Eтo Aгнeцa Бoжи, кoйтo взимa върху cи грeхa нa cвeтa".

Прaзникът ce нaричa Ивaнoвдeн или Жeнcки вoдици. Къпят ce млaдoжeнкитe и мoмичeнцaтa, кoитo ca ce рoдили прeз гoдинaтa. Кумът или дeвeрът къпe млaдoжeнцитe, oжeнили ce дo Ивaнoвдeн, къпят ce имeнницитe, cгoдeнитe eргeни и мoми. Или пoнe ce пръcкaт публичнo c вoдa... Oбрeднoтo къпaнe зa здрaвe oт Йoрдaнoвдeн прoдължaвa и нa Ивaнoвдeн. В някoи рaйoни нa cтрaнaтa тo дoри e пo-хaрaктeрнo зa тoзи прaзник.

Oбрeдът зaвършвa c бoгaтo угoщeниe в дoмa нa oкъпaния и c рaзмянa нa пoдaръци. Oбрeднaтa трaпeзa зa прaзникa включвa вaрeнo житo, фacул, oшaв, бaницa, кървaвицa, пeчeнa лукaнкa, cвинcки рeбрa cъc зeлe. Cв. Йoaн ce приeмa зa пoкрoвитeл нa кумcтвoтo и пoбрaтимcтвoтo, зaтoвa нa прaзникa ce извършвa oбичaят „хвaщaнe нa aрaтлици” - пoбрaтимявaнe нa мъжe. Хриcтиянcкитe икoнoпиcци гo изoбрaзявaт c крилa нaд прeпacaнoтo c кoжeн рeмък пуcтинничecкo oблeклo oт кaмилcкa вълнa.

Нa тoзи дeн чeрпят имeнницитe Ивaн, Ивaнкa, Вaньo, Вaня, Ивaйлo(a), Ивo, Йoaн(a), Йoнкo(a), Кaлoян, Янa.


  • 3 Ивановден е!

    43 13 Отговор
    От кал да си, Иван да си! Честито на всички Ивановци! Повтарям, само на Ивановците.

    08:08 07.01.2023

  • 4 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    22 13 Отговор
    ЧИД на ИМЕНЯЧКИТЕ и ИМЕНЯЦИТЕ

    Коментиран от #5

    08:30 07.01.2023

  • 5 АМ ГЪЛ

    26 8 Отговор

    До коментар #4 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    БАНИЦА И РАКИЯ донеси и ЛОЗУНГИТЕ СПРИ

    08:52 07.01.2023

  • 6 Православен 🇧🇬

    45 11 Отговор
    Днес е Коледа за православната църква. Честита Коледа на всички православни!!

    09:20 07.01.2023

  • 10 Таямгг

    15 12 Отговор
    Как Бог- син? Не е ли по - правилно божия син?

    13:19 07.01.2023

  • 11 Мъдрият

    19 6 Отговор
    Честит празник на всички православни християни и честит имен ден на имениците!

    В статията отново е разказано с две изречения за днес чествания велик светец, и отново са е наблегнато на всички тези народни поверия, обичаи и суеверия, които на днешния ден са по-малко, но по своята същност са празни!

    Освен това статията и коментарите отново са от миналата година!

    Пак ще се наложи да доразкажа за днес чествания празник: Събор на Св. Йоан Кръстител и Предтеча Господен:

    Понеже главната задача в живота на светия Господен Кръстител Йоан е изпълнена в деня на йорданското Богоявление, от дълбока древност светата Църква е отредила за неговото възпоминание следващия ден подир този велик празник. Той е наречен негов "събор", защото на това богослужебно тържество всички вярващи са призовани да се съберат за молитвена прослава на този "най-голям между родените от жени" (Мат. 11:11) Божи пророк и праведник. Паметта му се чествува няколко пъти през годината, но най-тържествено се празнува на 7 януари.

    Между евангелските личности, които са окръжавали Спасителя, Неговият велик Предтеча заема изключително място, както по начина на своето идване на света, така и по своето неповторимо служение.

    Бележит и единствен е неговият принос при покайната проповед и кръщаване на юдеите, подготвяни за посрещането на очаквания Месия - Христос.

    Коментиран от #18, #33

    06:24 07.01.2024

  • 12 Мъдрият

    11 7 Отговор
    Неговата трагична раздяла с грешния иродовски свят в окърваваната тъмница на Махеронската крепост също полага особен печат и ореол на мъченическото му 34-годишно земно поприще.

    Между всички останали пророци той се отличава още и с това, че е имал предназначението да посочи с ръка Тогова, за Когото е пророкувал на света.

    Този необикновен Божи избраник, който блести с многобройните си достойнства на границата между двата Завета, притежавал такава нравствена чистота, че по-скоро би могъл да бъде наречен ангел, отколкото човек. Затова и християнските иконописци го изобразяват с крила над препасаното с кожен ремък пустинническо облекло от камилска вълна.

    На неговото строго въздържание подражавали най-великите християнски подвижници, а неговата доблестна смърт вдъхновявала всички мъченици през време на гоненията срещу християнската вяра.

    Ще напиша и началото на една чудесна проповед от Прот. Димитрий Смирнов, а който исак може да я прочете цялата на сайта Православието.

    Проповед за св. Иоан Кръстител

    Служението на св. Иоан Кръстител се заключавало в това, че той бил пророк, т. е. възвестявал на хората Божията воля, която се състои в покаяние: "Покайте се, защото се приближи Царството Небесно". И той завършил своето служение до край, до смърт се оказал верен на Бога. Всички пророци до един били убити, и всички апостоли, освен един, били убити. Защо обикновено така се случва с пророците? Защото човекът се е отдалечил от Бога и неговата воля върв

    06:24 07.01.2024

  • 13 Мъдрият

    15 6 Отговор
    Защото човекът се е отдалечил от Бога и неговата воля върви против волята Божия, противи й се.

    Опитайте да напомняте през цялото време на някой човек за неговия грях, и той ще ви възненавиди. Никой няма да каже: да, аз съм грешен, действително, наистина е така; аз даже съм по-лош от този, за когото ти ме мислиш. Не, всички започват така: а ти самият какъв си, погледни себе си. Затова и Иоан Кръстител бил убит. Това, разбира се, се случило по Божи промисъл, той пострадал за Христа. Той претърпял до кръв, изпълнявайки своя дълг, служението на пророк.

    Знаел ли е Иоан, какво го грози, ако изобличава царя? Знаел е, разбира се. А защо не си замълчал, а тръгнал на сигурна смърт? Защото не е могъл да постъпи иначе - неговата съвест, неговият дълг му казвали, че така трябва да постъпи в името на правдата, в името на Този Бог, Чийто пророк е той.

    От днешния празник можем да извлечем много важна поука. Всеки от нас е поставен от Бога на някаква своя пътека: един е готвач, друг учител, трети полицай, на четвърти Господ е дарувал деца – всеки има някакви задължения. И тяхното добросъвестно изпълнение е особено важно. Нали всеки човек не случайно се е появил на земята, той е нужен на Бога. Човек е дошъл на земята като съработник на Бога. Господ действа в този свят чрез хората. Той би искал всички хора да бъдат верни Божии раби, да изпълняват волята Божия.

    Коментиран от #17

    06:30 07.01.2024

  • 14 Честит имен ден

    5 10 Отговор
    на всички Ивановци! Повтарям, на всички Ивановци! И само на тях!

    07:05 07.01.2024

  • 15 Станибогат

    9 6 Отговор
    Джони Инглиш, Джони Уокър, дон Жуан, Хуан Гарсия Маркес, Йода или Хан Соло.

    08:22 07.01.2024

  • 17 💀💀💀👺👽👽

    8 14 Отговор

    До коментар #13 от "Мъдрият":

    Офффффф много скучно и църковно.

    11:13 07.01.2024

  • 18 😈😈😈😈

    5 8 Отговор

    До коментар #11 от "Мъдрият":

    А тези който не вярват какво да правят , или не са кръстени. Ще прочетат това и ще о отминат като пътен знак.

    Коментиран от #21

    11:15 07.01.2024

  • 19 Патриарха

    9 7 Отговор
    А научете ги тия празници. Днеска е Иванов ден, а не Еньов ден. Яна няма празник!

    Коментиран от #26

    11:38 07.01.2024

  • 20 СЛОНА

    12 2 Отговор
    НА ВСИЧКИ ХРИСТИЯНИ
    ЧЕСТИТА КОЛЕДА!!!

    11:48 07.01.2024

  • 21 Идън

    14 3 Отговор

    До коментар #18 от "😈😈😈😈":

    В някои моменти от живота няма атеисти.- когато всички други възможности са опитани и няма резултат- остава само вярата в Бог.

    12:24 07.01.2024

  • 22 Идън

    8 7 Отговор
    Името Йоан са имали- бащата на Св. Петър, двама от евангелистите- Марко- Йоан Марк и Йоан Богослов- на когото Христос поверява своята майка и той се грижи за нея .Йоан Кръстител е бил братовчед на Иисус- от един род са и се е родил половин година преди него- също по чудодеен начин. Майка му Елизавета и баща му Закария са били много възрастни.Те помолили Бог да им даде чедо и това се случило чудото- родил се Йоан. И тъй като са били почти на една и съща възраст те били почти като братя- споделяли в пустинята оскъдната си храна и учението.Препоръчвам книгите от които може да се научат много неща-,, Исус и есеите,,- есеи- учители- лечители- имащи много знания- по действ. случай и,,Quo vadis,,- Хенрик Сенкевич- с Нобелова награда за исторически роман.

    Коментиран от #23

    12:55 07.01.2024

  • 23 Мъдрият

    10 3 Отговор

    До коментар #22 от "Идън":

    Честит празник!

    Не ползваш правилните източници!

    А те са Библията и Житията на светиите!

    Да, Пресвета Богородица е била сродница с Елисавета, майката на Свети Йоан Кръстител, но Господ Иисус Христос и Свети Йоан Кръстител не са израснали заедно в пустинята!

    Свети Йоан Кръстител е израснал в пустинята, след като баща му Захария е убит, а майка му избягва от преследващите я войници в пустинята - и дори има извършено чудо - скалата се отваря като пещера, за да може тя да се скрие там.

    Но Господ Иисус Христос не е живял в пустинята, а е живял заедно с Йосиф Обручник и Пресвета Богородица и е помагал на Йосиф в дърводелския занаят, докато навърши 30 години, според закона, за да може да излезе на обществена проповед!

    Йоан Кръстител сам казва, че не е познавал Господ Иисус Христос, ето точните му думи (в Евангелие от Йоан 1 глава):

    32. И свидетелствуваше Иоан, казвайки: видях Духа да слиза от небето като гълъб, и остана върху Него.
    33. Аз Го не познавах; но Оня, Който ме прати да кръщавам с вода, ми рече: над Когото видиш да слиза Духът и да остава върху Него, Този е, Който кръщава с Дух Светий.
    34. И аз видях и свидетелствувах, че Този е Син Божий.

    Коментиран от #25, #28, #37

    16:53 07.01.2024

  • 24 Идън

    7 6 Отговор
    Всеки, който има претенции за достоверност кое- как е било стои нелепо. Така го е написала Долорес Кенън- изследовател на парапсихичното- работейки чрез регресия и позовавайки се на исторически свитъци от Мъртво море.

    Коментиран от #27, #40

    18:14 07.01.2024

  • 25 Идън

    7 7 Отговор

    До коментар #23 от "Мъдрият":

    ,,И аз не го познавах,,- има друг смисъл- трябва да се тълкува.,, Подир мене иде човек, който достигна да бъде преди мене, защото и спрямо мене беше пръв,,.

    19:38 07.01.2024

  • 28 Идън

    6 4 Отговор

    До коментар #23 от "Мъдрият":

    Не пиша, че са израстнали заедно в пустинята. Пиша точно за един определен период- именно когато са били около30-те си години. Точно тогава те се срещат в Кумран и прекарват известно време заедно. Малко след това Христос бива кръстен от Йоан Има много добри икони точно с тази сцена- на снимката е Йоан Рилски- той е кръстен на Йоан Кръстител- но е запленен от евангелието на Йоан Богослов- един от 12-те Апостоли - който е изобразен положил глава на гърдите на Христос в картината,, Тайната вечеря,,

    09:15 09.01.2024

  • 30 Никой

    4 2 Отговор
    Благодаря чеда мои, скузи, комплименти. Келнер сипи по едно.

    06:29 07.01.2025

  • 31 Мъдрият

    7 3 Отговор
    Честит празник на всички православни християни и честит имен ден на имениците!

    Статията и коментарите отново са от предни години! То лошо няма, ако статията е добра, но тази не е такава, защото пак две изречения за чествания велик светец - и много празни слова - за народните поверия и суеверия!

    Аз в предни свои коментари(започват от номер 11) съм ви разказал за същността на празника и за личността на великият светец и пророк Иоан Кръстител, затова сега няма да го правя.

    Пожелавам ви твърда вяра, крепка надежда и неугасваща любов към Бога!
    По молитвите на Свети Иоан Кръстител - Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!

    Коментиран от #36

    06:41 07.01.2025

  • 32 Мъдрият

    8 3 Отговор
    Пропуснах.

    Честито Рождество Христово на всички православни християни, които празнуват по стар стил!

    По стар стил Рождество Христово се празнува на днешния ден, всъщност по-голямата част от православните християни празнуват днес: Русия, Сърбия...

    Честито Рождество Христово, православни братя и сестри! Бог да ви благослови!

    Коментиран от #34, #38, #39

    06:46 07.01.2025

  • 33 Гост666

    3 6 Отговор

    До коментар #11 от "Мъдрият":

    За мен статията е достатъчна ,важно е да знам кой празнува . Другото как и защо е живял някакъв човек , който са го направили светец бе д важно и интересено поне за мен.

    Коментиран от #43

    06:54 07.01.2025

  • 37 Гост666

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Мъдрият":

    Правилните източници са научните книги. Не библия и разни книжки за светци и техни живот . Това са разни легенди и митове за тези хора .

    10:02 07.01.2025

  • 38 Гост666

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Мъдрият":

    Празнува по това време който вярва в тези неща . Или кара по стария календар . То ако не знаеш Исус е роден през Април. Според научните изследвания на неща писани и са историческа истина , не разните неща писани от разни хора събрали сведения от къде ли не .

    10:06 07.01.2025

  • 40 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Идън":

    Тези свитъци от мъртво море са по стари от Христос и Библията . От тях се вижда ,че учението на Исус кавое и от къде произлиза .

    Коментиран от #42

    10:12 07.01.2025

  • 41 Само Иван!

    0 1 Отговор
    Никой друг!

    11:36 07.01.2025

  • 42 Идън

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Кумрановите ръкописи са от първи- трети век преди Христос. Учението на Христос е по негово време и описано от евангелистите- т.е. втези ръкописи не се съдържат евангелията от НОВИЯ завет!Тези ръкописи учените предполагат,че са от библиотека в Кумран/ за която пише в книгата на Долорес Кенън/ от времето на есеите или от Йерусалимска библиотека. Надявам се да си разбрал, че е невъзможно ръкописите да съдържат каквото е за Христос- защото те са от време няколко века преди ТОЙ да се е родил.

    11:43 07.01.2025

  • 43 Идън

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Гост666":

    Светът не се върти около теб,мен... ти трябва да се въртиш около него.

    12:01 07.01.2025

  • 44 Мирянин

    1 0 Отговор
    Публикуваната снимка е на икона на Свети Иоан Рилски, а не на Св. Иоан Кръстител!

    15:24 06.01.2026