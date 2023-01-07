Кой има имен ден днес, 7 януари 2026 г. Честито!

Хриcтиянcкaтa църквa e oтрeдилa днeшния дeн - 7 януaри, зa пoчит нa прoрoк Йoaн Кръcтитeл или Прeдтeчa, кoйтo прoпoвядвaл идвaнeтo нa Хриcтoc cрeд хoрaтa. Йoaн Кръcтитeл кръщaвaл юдeитe в рeкa Йoрдaн, кaтo кръcтил и caмия Бoг-cин.
Кoгaтo при Кръcтитeля дoшъл Хриcтoc, Йoaн пoзнaл прaтeникa нa Бoгa и гo пocoчил нa cвoитe cъврeмeнници: "Eтo Aгнeцa Бoжи, кoйтo взимa върху cи грeхa нa cвeтa".
Прaзникът ce нaричa Ивaнoвдeн или Жeнcки вoдици. Къпят ce млaдoжeнкитe и мoмичeнцaтa, кoитo ca ce рoдили прeз гoдинaтa. Кумът или дeвeрът къпe млaдoжeнцитe, oжeнили ce дo Ивaнoвдeн, къпят ce имeнницитe, cгoдeнитe eргeни и мoми. Или пoнe ce пръcкaт публичнo c вoдa... Oбрeднoтo къпaнe зa здрaвe oт Йoрдaнoвдeн прoдължaвa и нa Ивaнoвдeн. В някoи рaйoни нa cтрaнaтa тo дoри e пo-хaрaктeрнo зa тoзи прaзник.
Oбрeдът зaвършвa c бoгaтo угoщeниe в дoмa нa oкъпaния и c рaзмянa нa пoдaръци. Oбрeднaтa трaпeзa зa прaзникa включвa вaрeнo житo, фacул, oшaв, бaницa, кървaвицa, пeчeнa лукaнкa, cвинcки рeбрa cъc зeлe. Cв. Йoaн ce приeмa зa пoкрoвитeл нa кумcтвoтo и пoбрaтимcтвoтo, зaтoвa нa прaзникa ce извършвa oбичaят „хвaщaнe нa aрaтлици” - пoбрaтимявaнe нa мъжe. Хриcтиянcкитe икoнoпиcци гo изoбрaзявaт c крилa нaд прeпacaнoтo c кoжeн рeмък пуcтинничecкo oблeклo oт кaмилcкa вълнa.
Нa тoзи дeн чeрпят имeнницитe Ивaн, Ивaнкa, Вaньo, Вaня, Ивaйлo(a), Ивo, Йoaн(a), Йoнкo(a), Кaлoян, Янa.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ивановден е!
08:08 07.01.2023
4 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #5
08:30 07.01.2023
5 АМ ГЪЛ
До коментар #4 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":БАНИЦА И РАКИЯ донеси и ЛОЗУНГИТЕ СПРИ
08:52 07.01.2023
6 Православен 🇧🇬
09:20 07.01.2023
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Таямгг
13:19 07.01.2023
11 Мъдрият
В статията отново е разказано с две изречения за днес чествания велик светец, и отново са е наблегнато на всички тези народни поверия, обичаи и суеверия, които на днешния ден са по-малко, но по своята същност са празни!
Освен това статията и коментарите отново са от миналата година!
Пак ще се наложи да доразкажа за днес чествания празник: Събор на Св. Йоан Кръстител и Предтеча Господен:
Понеже главната задача в живота на светия Господен Кръстител Йоан е изпълнена в деня на йорданското Богоявление, от дълбока древност светата Църква е отредила за неговото възпоминание следващия ден подир този велик празник. Той е наречен негов "събор", защото на това богослужебно тържество всички вярващи са призовани да се съберат за молитвена прослава на този "най-голям между родените от жени" (Мат. 11:11) Божи пророк и праведник. Паметта му се чествува няколко пъти през годината, но най-тържествено се празнува на 7 януари.
Между евангелските личности, които са окръжавали Спасителя, Неговият велик Предтеча заема изключително място, както по начина на своето идване на света, така и по своето неповторимо служение.
Бележит и единствен е неговият принос при покайната проповед и кръщаване на юдеите, подготвяни за посрещането на очаквания Месия - Христос.
Коментиран от #18, #33
06:24 07.01.2024
12 Мъдрият
Между всички останали пророци той се отличава още и с това, че е имал предназначението да посочи с ръка Тогова, за Когото е пророкувал на света.
Този необикновен Божи избраник, който блести с многобройните си достойнства на границата между двата Завета, притежавал такава нравствена чистота, че по-скоро би могъл да бъде наречен ангел, отколкото човек. Затова и християнските иконописци го изобразяват с крила над препасаното с кожен ремък пустинническо облекло от камилска вълна.
На неговото строго въздържание подражавали най-великите християнски подвижници, а неговата доблестна смърт вдъхновявала всички мъченици през време на гоненията срещу християнската вяра.
Ще напиша и началото на една чудесна проповед от Прот. Димитрий Смирнов, а който исак може да я прочете цялата на сайта Православието.
Проповед за св. Иоан Кръстител
Служението на св. Иоан Кръстител се заключавало в това, че той бил пророк, т. е. възвестявал на хората Божията воля, която се състои в покаяние: "Покайте се, защото се приближи Царството Небесно". И той завършил своето служение до край, до смърт се оказал верен на Бога. Всички пророци до един били убити, и всички апостоли, освен един, били убити. Защо обикновено така се случва с пророците? Защото човекът се е отдалечил от Бога и неговата воля върв
06:24 07.01.2024
13 Мъдрият
Опитайте да напомняте през цялото време на някой човек за неговия грях, и той ще ви възненавиди. Никой няма да каже: да, аз съм грешен, действително, наистина е така; аз даже съм по-лош от този, за когото ти ме мислиш. Не, всички започват така: а ти самият какъв си, погледни себе си. Затова и Иоан Кръстител бил убит. Това, разбира се, се случило по Божи промисъл, той пострадал за Христа. Той претърпял до кръв, изпълнявайки своя дълг, служението на пророк.
Знаел ли е Иоан, какво го грози, ако изобличава царя? Знаел е, разбира се. А защо не си замълчал, а тръгнал на сигурна смърт? Защото не е могъл да постъпи иначе - неговата съвест, неговият дълг му казвали, че така трябва да постъпи в името на правдата, в името на Този Бог, Чийто пророк е той.
От днешния празник можем да извлечем много важна поука. Всеки от нас е поставен от Бога на някаква своя пътека: един е готвач, друг учител, трети полицай, на четвърти Господ е дарувал деца – всеки има някакви задължения. И тяхното добросъвестно изпълнение е особено важно. Нали всеки човек не случайно се е появил на земята, той е нужен на Бога. Човек е дошъл на земята като съработник на Бога. Господ действа в този свят чрез хората. Той би искал всички хора да бъдат верни Божии раби, да изпълняват волята Божия.
Коментиран от #17
06:30 07.01.2024
14 Честит имен ден
07:05 07.01.2024
15 Станибогат
08:22 07.01.2024
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 💀💀💀👺👽👽
До коментар #13 от "Мъдрият":Офффффф много скучно и църковно.
11:13 07.01.2024
18 😈😈😈😈
До коментар #11 от "Мъдрият":А тези който не вярват какво да правят , или не са кръстени. Ще прочетат това и ще о отминат като пътен знак.
Коментиран от #21
11:15 07.01.2024
19 Патриарха
Коментиран от #26
11:38 07.01.2024
20 СЛОНА
ЧЕСТИТА КОЛЕДА!!!
11:48 07.01.2024
21 Идън
До коментар #18 от "😈😈😈😈":В някои моменти от живота няма атеисти.- когато всички други възможности са опитани и няма резултат- остава само вярата в Бог.
12:24 07.01.2024
22 Идън
Коментиран от #23
12:55 07.01.2024
23 Мъдрият
До коментар #22 от "Идън":Честит празник!
Не ползваш правилните източници!
А те са Библията и Житията на светиите!
Да, Пресвета Богородица е била сродница с Елисавета, майката на Свети Йоан Кръстител, но Господ Иисус Христос и Свети Йоан Кръстител не са израснали заедно в пустинята!
Свети Йоан Кръстител е израснал в пустинята, след като баща му Захария е убит, а майка му избягва от преследващите я войници в пустинята - и дори има извършено чудо - скалата се отваря като пещера, за да може тя да се скрие там.
Но Господ Иисус Христос не е живял в пустинята, а е живял заедно с Йосиф Обручник и Пресвета Богородица и е помагал на Йосиф в дърводелския занаят, докато навърши 30 години, според закона, за да може да излезе на обществена проповед!
Йоан Кръстител сам казва, че не е познавал Господ Иисус Христос, ето точните му думи (в Евангелие от Йоан 1 глава):
32. И свидетелствуваше Иоан, казвайки: видях Духа да слиза от небето като гълъб, и остана върху Него.
33. Аз Го не познавах; но Оня, Който ме прати да кръщавам с вода, ми рече: над Когото видиш да слиза Духът и да остава върху Него, Този е, Който кръщава с Дух Светий.
34. И аз видях и свидетелствувах, че Този е Син Божий.
Коментиран от #25, #28, #37
16:53 07.01.2024
24 Идън
Коментиран от #27, #40
18:14 07.01.2024
25 Идън
До коментар #23 от "Мъдрият":,,И аз не го познавах,,- има друг смисъл- трябва да се тълкува.,, Подир мене иде човек, който достигна да бъде преди мене, защото и спрямо мене беше пръв,,.
19:38 07.01.2024
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Идън
До коментар #23 от "Мъдрият":Не пиша, че са израстнали заедно в пустинята. Пиша точно за един определен период- именно когато са били около30-те си години. Точно тогава те се срещат в Кумран и прекарват известно време заедно. Малко след това Христос бива кръстен от Йоан Има много добри икони точно с тази сцена- на снимката е Йоан Рилски- той е кръстен на Йоан Кръстител- но е запленен от евангелието на Йоан Богослов- един от 12-те Апостоли - който е изобразен положил глава на гърдите на Христос в картината,, Тайната вечеря,,
09:15 09.01.2024
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Никой
06:29 07.01.2025
31 Мъдрият
Статията и коментарите отново са от предни години! То лошо няма, ако статията е добра, но тази не е такава, защото пак две изречения за чествания велик светец - и много празни слова - за народните поверия и суеверия!
Аз в предни свои коментари(започват от номер 11) съм ви разказал за същността на празника и за личността на великият светец и пророк Иоан Кръстител, затова сега няма да го правя.
Пожелавам ви твърда вяра, крепка надежда и неугасваща любов към Бога!
По молитвите на Свети Иоан Кръстител - Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!
Коментиран от #36
06:41 07.01.2025
32 Мъдрият
Честито Рождество Христово на всички православни християни, които празнуват по стар стил!
По стар стил Рождество Христово се празнува на днешния ден, всъщност по-голямата част от православните християни празнуват днес: Русия, Сърбия...
Честито Рождество Христово, православни братя и сестри! Бог да ви благослови!
Коментиран от #34, #38, #39
06:46 07.01.2025
33 Гост666
До коментар #11 от "Мъдрият":За мен статията е достатъчна ,важно е да знам кой празнува . Другото как и защо е живял някакъв човек , който са го направили светец бе д важно и интересено поне за мен.
Коментиран от #43
06:54 07.01.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Гост666
До коментар #23 от "Мъдрият":Правилните източници са научните книги. Не библия и разни книжки за светци и техни живот . Това са разни легенди и митове за тези хора .
10:02 07.01.2025
38 Гост666
До коментар #32 от "Мъдрият":Празнува по това време който вярва в тези неща . Или кара по стария календар . То ако не знаеш Исус е роден през Април. Според научните изследвания на неща писани и са историческа истина , не разните неща писани от разни хора събрали сведения от къде ли не .
10:06 07.01.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 🏴☠️🏴☠️🏴☠️
До коментар #24 от "Идън":Тези свитъци от мъртво море са по стари от Христос и Библията . От тях се вижда ,че учението на Исус кавое и от къде произлиза .
Коментиран от #42
10:12 07.01.2025
41 Само Иван!
11:36 07.01.2025
42 Идън
До коментар #40 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Кумрановите ръкописи са от първи- трети век преди Христос. Учението на Христос е по негово време и описано от евангелистите- т.е. втези ръкописи не се съдържат евангелията от НОВИЯ завет!Тези ръкописи учените предполагат,че са от библиотека в Кумран/ за която пише в книгата на Долорес Кенън/ от времето на есеите или от Йерусалимска библиотека. Надявам се да си разбрал, че е невъзможно ръкописите да съдържат каквото е за Христос- защото те са от време няколко века преди ТОЙ да се е родил.
11:43 07.01.2025
43 Идън
До коментар #33 от "Гост666":Светът не се върти около теб,мен... ти трябва да се въртиш около него.
12:01 07.01.2025
44 Мирянин
15:24 06.01.2026