Биляна Митева: Платих си кафето в Испания с български евро! И какво се случи?!

7 Януари, 2026 13:01 3 687 92

Наоколо всички се взират усмихнати в българските ЕВРА, снимат ги и търсят инфо за България в нета

Биляна Митева: Платих си кафето в Испания с български евро! И какво се случи?! - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Платих си кафето в Испания с български евро! И какво се случи?!

Гордо казвам на сервитьорката, че това са БЪЛГАРСКИ евроцента. Гордо, гордо...но и малко да се застраховам, да не свърша в полицията по обвинение за разпространение на фалшиви пари... .

Това написа във "Фейсбук" Биляна Митева.

Почти изкрещях, че вече и ние сме con vosotros (с вас)... И тя каза: Знаем! Шефовете ни казаха още миналата година, но за пръв път ги виждам! Добре дошли!" ...и се зае да разглежда монетите и да пита какво е изобразено! Хората от съседните маси наскачаха и ни обиколиха с приветствени усмивки, даже някои от тях ме попрегърнаха... а аз заобяснявах че е изобразен Мадарския конник. Че е скален релеф, символ на българската държавност, част от културното наследство на ЮНЕСКО. Че на еврото е св. Иван Рилски: покровителят на нас българите...

Огледах се: около мен възторжена тълпа ! започнаха да вадят банкноти и да ме молят за българските... Аз раздавах, като им връщах техните, но те ги трупаха на купчинка на масата..

"Продадохме" всичките 4 "стартови пакета" на сериозна печалба и сега пием кафе, а наоколо всички се взират усмихнати в българските ЕВРА, снимат ги и търсят инфо за България в нета...

Con vosotros сме хора! и Gracias че ни приемате радушно!!!


Испания
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 116 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ПЕЕФСКИ

    25 14 Отговор
    Колко плати е важно?
    А там няма ли от мойте евтини дюкяни

    Коментиран от #82

    13:03 07.01.2026

  • 2 бай Иван

    112 28 Отговор
    Боже каква приказка за идиоти!!!!

    13:04 07.01.2026

  • 3 Последният Софиянец

    73 17 Отговор
    Ей сега вече ще се гръмна.

    Коментиран от #13

    13:04 07.01.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    68 21 Отговор
    Някой знае ли коя подявола е тая Митева и що ме занимавате с мисирска пропаганда?!
    Тая да пише глупостите си, когато испанците си пият кафето в България, а не тя да ходи да се чекне там!

    Коментиран от #9

    13:05 07.01.2026

  • 5 Копейкин

    23 41 Отговор
    Да живее еврото!

    13:05 07.01.2026

  • 6 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    22 46 Отговор
    ДАНО ТОВА НЕ ГО ПРОЧЕТАТ
    КУПЕЙКИН
    И ОНЗИ СЪС ЗАТИХВАЩИТЕ ФУНКЦИИ ....😬

    Коментиран от #15

    13:05 07.01.2026

  • 7 По върнах от тоя

    60 17 Отговор
    умилителен юролибе растки пасквил

    13:06 07.01.2026

  • 8 този разказ

    53 20 Отговор
    звучи абсолютно фантагористично. Авторката да не е член на ПП?

    Коментиран от #47, #91

    13:06 07.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Милчо Лаков

    44 17 Отговор
    Кога ги взе,. кога пристигна в Испания,та и кафе пие.Машаллах ханъма.

    Коментиран от #31, #51

    13:07 07.01.2026

  • 11 честен ционист

    17 19 Отговор
    ЕвроГанчо в клуба на богатите пробутва пробитите си стотинки. Помпа инфлацията на европейския данъкоплатец.

    Коментиран от #34

    13:07 07.01.2026

  • 12 Хмм

    24 13 Отговор
    тъпня

    13:07 07.01.2026

  • 13 НАЧАЛНИК

    4 12 Отговор

    До коментар #3 от "Последният Софиянец":

    ПАЗИ ШАМПАНСКОТО ....
    ВЖ.ОТ МОСТА ЧАВДАР👇СТАВА

    13:07 07.01.2026

  • 14 Пламен

    19 26 Отговор
    През миналата година се чуваше бесен лай срещу Еврото .
    Сега се чува само едно жално скимтене . :)

    Коментиран от #27, #32, #37

    13:07 07.01.2026

  • 15 да ве

    11 21 Отговор

    До коментар #6 от "МИМОЗА ГРАФИНЯТА":

    Вече седми ден от Костя ни вест ни кост. Да не е заседна в Сочи и да не може да се прибере? Или се е изнесъл за винаги, за да не му се подиграват хората

    13:08 07.01.2026

  • 16 Кккккккк

    19 12 Отговор
    Много бързо стигна до Испания и то с ментаците плащаш.Тези като не знаят нищо за България,не ти ли е ясно.

    13:08 07.01.2026

  • 17 Опааа

    30 14 Отговор
    Лелееееее,колко трогателно…😆🤦‍♂️ Абсолютна глупост!

    13:08 07.01.2026

  • 18 Нещо за РЕЗЕРВА 80 милиарда лева

    17 9 Отговор
    предоставен под управлението на ЕЦБ. На комунизъм го докарах, всичко да е общо.
    пропаганда, То не вижда, че суверенитета и Свободата му отидоха на кино.
    Малко поучително видео от човек живял в Канада
    "Актуални планове на ЕС за интеграция-контрол и нуждата от нов обществен договор за дигиталната епоха".
    Знаем каква е мечтата на "роба, когато стане свободен", да "притежава роби".
    Била си платила, въх ще кажеш, че нямаше карти и мобилно банкиране, в каквато валута пожелаеш.

    13:09 07.01.2026

  • 19 Комплекса

    24 9 Отговор
    на малкия човек.

    13:09 07.01.2026

  • 20 Дядо ви Курти от село пиперково

    23 10 Отговор
    Колко трогателно,ще се разплача

    13:10 07.01.2026

  • 21 Отец Чапаев

    12 5 Отговор
    Сива икономика.....Сега да плати плоския данък и осигуровки за печалбата.

    13:10 07.01.2026

  • 22 Георги

    16 7 Отговор
    ще се разплача! Веднага тръгвам да сменяВАМ парите в евра.

    13:10 07.01.2026

  • 23 Баба Гошка

    22 10 Отговор
    Бройте си евро стотинките и им се радвайте. Милиардите ви вече ги "усвоиха" и си ги преразпределиха, а кредитите ще продължат да се трупат и до 10то коляно сте длъжници. Ще си останете със спомена за кафето. И него скоро няма да можетда си платите с "жълтиците" обезценени

    13:11 07.01.2026

  • 24 ЕСплозия

    18 8 Отговор
    Радват се защото все още не знаят, че това е детонаторът за разрушаване на империи. Бомбата е нищо без него, но втъкнеш ли го веднъж, времето тръгва на обратно.

    13:11 07.01.2026

  • 25 честен ционист

    20 5 Отговор
    Сигурно така се е чувствала и индиянката Покахонтас, когато са я докарали от Новия свят.

    13:11 07.01.2026

  • 26 УСА боклук

    20 6 Отговор
    Развълнувах се и аз. Сълза от лявото око опари дясната ми буза

    13:12 07.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 хихи

    22 6 Отговор
    Глупости на търкалета...Дреме им на испанците за българското евро. и за чмадарски коник
    Колко взе да напишеш тази глупост и тези които я препечатаха и те коллко

    13:12 07.01.2026

  • 30 хаспелге

    10 6 Отговор
    пътепис от пропаганд-диспансера.

    13:13 07.01.2026

  • 31 Можеха

    10 4 Отговор

    До коментар #10 от "Милчо Лаков":

    да се взимат пакети от банките, още преди нова година.

    13:14 07.01.2026

  • 32 Чува се най често

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "Пламен":

    "Няма нужната наличност"

    13:14 07.01.2026

  • 33 И какво се случи?!

    9 5 Отговор
    Пуйкооооо.....

    13:15 07.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Аз за това

    5 5 Отговор
    Си закрих акаунта във фацебоока , само бавноразвиваще таму като тая

    13:15 07.01.2026

  • 36 Копейкин

    6 5 Отговор
    Колко тъжна история!

    13:16 07.01.2026

  • 37 Георги

    11 4 Отговор

    До коментар #14 от "Пламен":

    то и след първата баня в затвора е така, или скимтиш или твърдиш, че ти харесва.

    13:17 07.01.2026

  • 38 с български евро! И какво се случи?!

    7 5 Отговор
    амче кака ганка влезна в клуба на богатите
    а в нея какво ще влиза
    още не се знае

    13:18 07.01.2026

  • 39 Тъпи зетърки и зетърчета

    9 6 Отговор
    Изтръпнали псевдокултурничета, ергенчета и прочие сган почвайте да работите, че завода за барути ви чака и в евроцентове даже ще ви плащат ....

    Коментиран от #65

    13:18 07.01.2026

  • 40 000

    7 8 Отговор
    Еврозоната приключва. Края се вижда. задлъжнялост гони 85% от БВП, а растежа от години е под 1% годишно. Половината страни са в рецесия, германия от 3 години! Разпада на ес е в ход. Купихве си фабрика на 8 септември. Сега ще си платим скъпо.

    13:18 07.01.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 навреме и на място

    9 10 Отговор
    Няма връщане назад.В Европа 500 милиона, няма да позволят връщане на телени отради, капепета, левове и драхми.
    Дори при гръцката криза, гърците не поискаха драхмата.
    Мечтите на режимите, които финансово и физически държаха в подчинение и рекет населението, минаха.
    Преди 44-та се водеха войни, за да постигнат това, което сега е ЕС.Не може в 2026 години, разни военни престъпници на Север и други осъдени зад океана президенти, да си мислят, че с войни ще разпарчосат Европа.

    13:19 07.01.2026

  • 43 Олееееее

    7 3 Отговор
    скален релеф, символ на българската държавност разплака Испания.....

    13:19 07.01.2026

  • 44 Факт

    3 4 Отговор
    Няма български банкноти

    13:20 07.01.2026

  • 45 даже някои от тях ме попрегърнаха...

    8 2 Отговор
    а аз как да им откажа при такъв мерак
    да ми се радват

    13:20 07.01.2026

  • 46 хихи

    12 4 Отговор
    Фейсбук" Биляна Митева няма такава...
    някой си е смукал от пръстите...

    13:20 07.01.2026

  • 47 "Малкият член" на "Прераждане"

    7 5 Отговор

    До коментар #8 от "този разказ":

    Отидох до Испания да изпия и аз едно кафе /скута на гъци - гъци" бе зает от сина Решетников/...
    Та, нося си аз един чувал с рубли - имаше поне 50 кила, а сервитьорката ми вика - Това дето го носиш в чувала и за лъжичката захар няма да стигне...
    И потеглих с ню-ню то - към матушка за рекламация

    13:20 07.01.2026

  • 48 Бг ватенките

    5 4 Отговор
    четат т. е. сричат и умират от яд. И страх. Ще трябва да се живее по европейски, което е трудно за дбли свикнали с дървения к..ф на двора.

    Коментиран от #52

    13:20 07.01.2026

  • 49 Олееееее

    3 4 Отговор
    И Мадарският конник без глава, ужаса на Европа....

    13:21 07.01.2026

  • 50 стринка миче: поредния фейк

    7 7 Отговор
    генериран с ИИ
    за радост на русофобите и цъкачите на крипто копейки

    13:22 07.01.2026

  • 51 Един

    6 4 Отговор

    До коментар #10 от "Милчо Лаков":

    Е, това да не ти е като при соца да чакаш месеци, за да те пуснат в чужбина.

    13:23 07.01.2026

  • 52 Георги

    2 4 Отговор

    До коментар #48 от "Бг ватенките":

    проблемът не е че ще се живее, а че ще се плаща по европейски, пък заплатите български. В клуба на богатите бедния и кафе не може да си позволи. Най-много да се "тагне" за фейса.

    13:24 07.01.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Силиций

    3 2 Отговор
    Само Бай Ганьо седи намръщен в ъгъла на кафенето и мърмори "-Европейци сме ний, ама все не сме дотам!…"

    13:25 07.01.2026

  • 55 4-5 палета с "български евра"

    4 4 Отговор
    Всичко друго докарано от трезорите на Германия и Гърция партиди 2013 година ... Парите за печат откраднати най вероятно.... държавност ли ? Това не е дори колапс на държавата. Това е аутсорсинг на държавна дейност....но иначе подобни малоумни статии ни набутват и с интелекта на хората се подиграват

    13:26 07.01.2026

  • 56 невероятна т ачка

    8 4 Отговор
    Хората отдавна плащат с карти, безконтактно. Тия измислици да ги приказва в Карлуково.

    13:26 07.01.2026

  • 57 Смешен плач

    8 4 Отговор
    Нагли копейки.35 години те и еничарите им назначени от Кремъл, държат народа беден, с българо-руски заплати, а сега го изтъкват, ауу той ЕС ни докара мутрите, олигарси, рекет и насилие.

    Коментиран от #61, #77

    13:30 07.01.2026

  • 58 хи хи

    6 5 Отговор
    Мими, откъде извади тоя шедьовър, мими? Ако го прочетеш в детската градина децата ще те замерят с твърди предмети.

    13:32 07.01.2026

  • 59 хаха

    6 8 Отговор
    Леле, испанците се били радвали, че и ние сме с евро. Да са блажени вярващите. По-скоро от всички познати испанци, а са десетки, получавам съжаление, че и нас са ни набутали и ще усетим "благините". Първият въпрос е дали цените вече са почнали да скачат, вторият- кога се очаква да ни дерат с по-високи данъци, третият- мисля ли вече да се изнасям.

    13:32 07.01.2026

  • 60 Врачанин

    3 4 Отговор
    Кам да а верно!

    13:33 07.01.2026

  • 61 Запомнете го ей младите!

    5 7 Отговор

    До коментар #57 от "Смешен плач":

    Нагли атлантици 36 години те и еничарите им назначени от Козяк и Брюксел! Те дерат българите .....

    Коментиран от #63

    13:33 07.01.2026

  • 62 И какъв

    4 4 Отговор
    е този телешки възторг бе, Митева!?

    13:34 07.01.2026

  • 63 хе хе

    3 3 Отговор

    До коментар #61 от "Запомнете го ей младите!":

    36 години комунистите ни лъжат че не ни управляват и че руснаците си били тръгнали, а Прехода бил минал. Прехода към Демокрация в България започна преди 7 дни.

    13:35 07.01.2026

  • 64 Днес си взех пенсията от пощата

    2 1 Отговор
    Нито едно "българско евро" нямаше. Всичко е германско тираж 2013 година ! ..... На трима познати погледнах и при тях е същото

    Коментиран от #66

    13:36 07.01.2026

  • 65 Да та ее..а

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Тъпи зетърки и зетърчета":

    И чугуна да та е..ба.Вземи се обеси.

    Коментиран от #72

    13:36 07.01.2026

  • 66 нормално

    2 2 Отговор

    До коментар #64 от "Днес си взех пенсията от пощата":

    Българските копюри се печатат в Германия и Словакия. И?

    Коментиран от #69, #80

    13:37 07.01.2026

  • 67 аз си възстанових ГЕРБ и силата на ГЕРБ

    4 1 Отговор
    Ясно трябва да се каже и да се осъзнае, че за последните 6 години Мафията в България напечата над 17,5 милиарда фалшиви но истински пари в нарушение на договора с МВФ за борда, раздаде си ги и придоби собственост за милиарди с тях. Сега и доразграбва без пари останалата държавна собственост. Ударно се намаляват парите в обръщение за да се заличат следите.... Потресаващо престъпление извършиха и все още го извършват. .... 8 милиарда валутен резерв парите в обръщение трябваше да са 16 милиарда лева а те бяха 32 милиарда официално и около 40 неофициално, без да броим ваучерите за около 2 милиарда годишно .... Няма цифра на сайта на БНБ която да не е грешна, както и на статистиката... За съжаление бруталната цензура не позволява никаква възможност това с факти, аргументи и документи да се докаже но е факт .... Извърши се престъплението на века. Мафията ще влезе в еврозината със заграбените имоти и дялове вписани в централният депозитар и имотният регистър а записите в банките ще изчезнат безследно след 1 януари ...

    13:37 07.01.2026

  • 68 Присмехулник

    1 1 Отговор
    Колко трогателно!

    13:39 07.01.2026

  • 69 Няма значение

    3 2 Отговор

    До коментар #66 от "нормално":

    Къде се печатат ! Нито едно "българско евро" нямаше. Със българският дизайн! Нито едно колега....

    13:39 07.01.2026

  • 70 Трол

    0 0 Отговор
    Венсеремос!

    13:40 07.01.2026

  • 71 Оня Банкянски

    1 0 Отговор
    Няма да е сам.... няма множествено число за евро!

    13:40 07.01.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Испания

    1 0 Отговор
    Винаги е била приятел на
    България
    Въпреки многото Български Бандити
    И крадци в Испания .

    Повечето Българи в Испания
    Са честни и почтени хора
    Точно заради това
    И ми уважават.

    13:42 07.01.2026

  • 74 Митко саллаков

    1 1 Отговор
    Пропаганда. Ела в България за да видиш хаос.

    13:43 07.01.2026

  • 75 И след еуфорията

    1 3 Отговор
    на Тъпите зетърки и зетърчета относно еврото, дойде и глада ....статия 2028 г

    13:43 07.01.2026

  • 76 Голямо удоволствие

    2 1 Отговор
    Е да гледаш
    Как Реват и се Гърчат
    Родните Рублоидиоти.

    13:43 07.01.2026

  • 77 Обмяна, промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Смешен плач":

    Тук копейките нямат нищо общо с разума на Българина! Българина си има свой Разум и той е Български Разум. Левът е част от Българския Разум и няма как да бъде забравен. Какви Копейки? Ми то точно Копейките ни Обраха и Иззеха на Българските Селяни Земите! Тоест по времето на Соца, копейките ни унищожиха Разума, че всеки Българин си има Собствена Земя, и заедно като се съберат тия Земи се получава държава на име България. Сега какво? Всеки селянин си имаше собствена Банка - Златните Пендари на гърдите на Съпругите. Копейкаджииите - комунисти обраха Златните Пендари!. Какво остана от това? Ами спомен за Българският Лев! Сега и този спомен ще изчезне! И какво ще остане? Ми спомен в главите, че сме Българи!

    13:44 07.01.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Най обичам

    1 0 Отговор
    Патка с патос

    13:44 07.01.2026

  • 80 Ъхъъъъъ

    0 1 Отговор

    До коментар #66 от "нормално":

    Българските копюри се печатат и в Костинброд ....

    13:45 07.01.2026

  • 81 приключи

    2 0 Отговор
    Младите знаят кой поиска още 10-20 години да ни държи с африкански и руски заплати в лева.
    Руден Радев
    Костя
    Радостин Василев
    Ивелин Михайлов

    13:45 07.01.2026

  • 82 Фокс

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ПЕЕФСКИ":

    1.60 евро е кафето в Мадрид

    13:46 07.01.2026

  • 83 Днес си взех пенсията от пощата

    1 2 Отговор
    Нито едно "българско евро" нямаше. Всичко е германско тираж 2013 година ! ..... На трима познати погледнах и при тях е същото. Нито едно "българско евро" нямаше със българският дизайн! Нито едно колеги ...Нито едно

    Коментиран от #86

    13:47 07.01.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 абе

    1 0 Отговор
    Къде се скриха Цомчо и Костадин?

    13:49 07.01.2026

  • 86 до кога ще повтаряш

    0 2 Отговор

    До коментар #83 от "Днес си взех пенсията от пощата":

    тази безсмислица? Еврата в Еврозоната са еднакви. Както и всяка банка в Еврозоната ще ти обмени левовете за Евро. Независимо дали е в Кипър, или Майорка, или Дрезден.

    Коментиран от #88

    13:50 07.01.2026

  • 87 Лъжа

    0 0 Отговор
    Лъжеш.

    13:50 07.01.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 до кога ще повтаряш

    0 1 Отговор

    До коментар #88 от "Кой открадна":

    тази безсмислица?

    13:52 07.01.2026

  • 90 Кой открадна

    0 0 Отговор
    Парите за напечатването на "българските евра" мушмул? А? Що ги няма в обръщение?

    13:53 07.01.2026

  • 91 И да не е

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "този разказ":

    член на ПП достойна е да стане.

    13:53 07.01.2026

  • 92 Отървахме се от пр,стите

    0 0 Отговор
    Колко са пр,сти българите в чужбина, мале, мале

    13:54 07.01.2026