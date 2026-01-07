Биляна Митева: Платих си кафето в Испания с български евро! И какво се случи?!

Платих си кафето в Испания с български евро! И какво се случи?!
Гордо казвам на сервитьорката, че това са БЪЛГАРСКИ евроцента. Гордо, гордо...но и малко да се застраховам, да не свърша в полицията по обвинение за разпространение на фалшиви пари... .
Това написа във "Фейсбук" Биляна Митева.
Почти изкрещях, че вече и ние сме con vosotros (с вас)... И тя каза: Знаем! Шефовете ни казаха още миналата година, но за пръв път ги виждам! Добре дошли!" ...и се зае да разглежда монетите и да пита какво е изобразено! Хората от съседните маси наскачаха и ни обиколиха с приветствени усмивки, даже някои от тях ме попрегърнаха... а аз заобяснявах че е изобразен Мадарския конник. Че е скален релеф, символ на българската държавност, част от културното наследство на ЮНЕСКО. Че на еврото е св. Иван Рилски: покровителят на нас българите...
Огледах се: около мен възторжена тълпа ! започнаха да вадят банкноти и да ме молят за българските... Аз раздавах, като им връщах техните, но те ги трупаха на купчинка на масата..
"Продадохме" всичките 4 "стартови пакета" на сериозна печалба и сега пием кафе, а наоколо всички се взират усмихнати в българските ЕВРА, снимат ги и търсят инфо за България в нета...
Con vosotros сме хора! и Gracias че ни приемате радушно!!!
1 ПЕЕФСКИ
А там няма ли от мойте евтини дюкяни
Коментиран от #82
13:03 07.01.2026
2 бай Иван
13:04 07.01.2026
3 Последният Софиянец
Коментиран от #13
13:04 07.01.2026
4 ДрайвингПлежър
Тая да пише глупостите си, когато испанците си пият кафето в България, а не тя да ходи да се чекне там!
Коментиран от #9
13:05 07.01.2026
5 Копейкин
13:05 07.01.2026
6 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
КУПЕЙКИН
И ОНЗИ СЪС ЗАТИХВАЩИТЕ ФУНКЦИИ ....😬
Коментиран от #15
13:05 07.01.2026
7 По върнах от тоя
13:06 07.01.2026
8 този разказ
Коментиран от #47, #91
13:06 07.01.2026
10 Милчо Лаков
Коментиран от #31, #51
13:07 07.01.2026
11 честен ционист
Коментиран от #34
13:07 07.01.2026
12 Хмм
13:07 07.01.2026
13 НАЧАЛНИК
До коментар #3 от "Последният Софиянец":ПАЗИ ШАМПАНСКОТО ....
ВЖ.ОТ МОСТА ЧАВДАР👇СТАВА
13:07 07.01.2026
14 Пламен
Сега се чува само едно жално скимтене . :)
Коментиран от #27, #32, #37
13:07 07.01.2026
15 да ве
До коментар #6 от "МИМОЗА ГРАФИНЯТА":Вече седми ден от Костя ни вест ни кост. Да не е заседна в Сочи и да не може да се прибере? Или се е изнесъл за винаги, за да не му се подиграват хората
13:08 07.01.2026
16 Кккккккк
13:08 07.01.2026
17 Опааа
13:08 07.01.2026
18 Нещо за РЕЗЕРВА 80 милиарда лева
пропаганда, То не вижда, че суверенитета и Свободата му отидоха на кино.
Малко поучително видео от човек живял в Канада
"Актуални планове на ЕС за интеграция-контрол и нуждата от нов обществен договор за дигиталната епоха".
Знаем каква е мечтата на "роба, когато стане свободен", да "притежава роби".
Била си платила, въх ще кажеш, че нямаше карти и мобилно банкиране, в каквато валута пожелаеш.
13:09 07.01.2026
19 Комплекса
13:09 07.01.2026
20 Дядо ви Курти от село пиперково
13:10 07.01.2026
21 Отец Чапаев
13:10 07.01.2026
22 Георги
13:10 07.01.2026
23 Баба Гошка
13:11 07.01.2026
24 ЕСплозия
13:11 07.01.2026
25 честен ционист
13:11 07.01.2026
26 УСА боклук
13:12 07.01.2026
29 хихи
Колко взе да напишеш тази глупост и тези които я препечатаха и те коллко
13:12 07.01.2026
30 хаспелге
13:13 07.01.2026
31 Можеха
До коментар #10 от "Милчо Лаков":да се взимат пакети от банките, още преди нова година.
13:14 07.01.2026
32 Чува се най често
До коментар #14 от "Пламен":"Няма нужната наличност"
13:14 07.01.2026
33 И какво се случи?!
13:15 07.01.2026
35 Аз за това
13:15 07.01.2026
36 Копейкин
13:16 07.01.2026
37 Георги
До коментар #14 от "Пламен":то и след първата баня в затвора е така, или скимтиш или твърдиш, че ти харесва.
13:17 07.01.2026
38 с български евро! И какво се случи?!
а в нея какво ще влиза
още не се знае
13:18 07.01.2026
39 Тъпи зетърки и зетърчета
Коментиран от #65
13:18 07.01.2026
40 000
13:18 07.01.2026
42 навреме и на място
Дори при гръцката криза, гърците не поискаха драхмата.
Мечтите на режимите, които финансово и физически държаха в подчинение и рекет населението, минаха.
Преди 44-та се водеха войни, за да постигнат това, което сега е ЕС.Не може в 2026 години, разни военни престъпници на Север и други осъдени зад океана президенти, да си мислят, че с войни ще разпарчосат Европа.
13:19 07.01.2026
43 Олееееее
13:19 07.01.2026
44 Факт
13:20 07.01.2026
45 даже някои от тях ме попрегърнаха...
да ми се радват
13:20 07.01.2026
46 хихи
някой си е смукал от пръстите...
13:20 07.01.2026
47 "Малкият член" на "Прераждане"
До коментар #8 от "този разказ":Отидох до Испания да изпия и аз едно кафе /скута на гъци - гъци" бе зает от сина Решетников/...
Та, нося си аз един чувал с рубли - имаше поне 50 кила, а сервитьорката ми вика - Това дето го носиш в чувала и за лъжичката захар няма да стигне...
И потеглих с ню-ню то - към матушка за рекламация
13:20 07.01.2026
48 Бг ватенките
Коментиран от #52
13:20 07.01.2026
49 Олееееее
13:21 07.01.2026
50 стринка миче: поредния фейк
за радост на русофобите и цъкачите на крипто копейки
13:22 07.01.2026
51 Един
До коментар #10 от "Милчо Лаков":Е, това да не ти е като при соца да чакаш месеци, за да те пуснат в чужбина.
13:23 07.01.2026
52 Георги
До коментар #48 от "Бг ватенките":проблемът не е че ще се живее, а че ще се плаща по европейски, пък заплатите български. В клуба на богатите бедния и кафе не може да си позволи. Най-много да се "тагне" за фейса.
13:24 07.01.2026
54 Силиций
13:25 07.01.2026
55 4-5 палета с "български евра"
13:26 07.01.2026
56 невероятна т ачка
13:26 07.01.2026
57 Смешен плач
Коментиран от #61, #77
13:30 07.01.2026
58 хи хи
13:32 07.01.2026
59 хаха
13:32 07.01.2026
60 Врачанин
13:33 07.01.2026
61 Запомнете го ей младите!
До коментар #57 от "Смешен плач":Нагли атлантици 36 години те и еничарите им назначени от Козяк и Брюксел! Те дерат българите .....
Коментиран от #63
13:33 07.01.2026
62 И какъв
13:34 07.01.2026
63 хе хе
До коментар #61 от "Запомнете го ей младите!":36 години комунистите ни лъжат че не ни управляват и че руснаците си били тръгнали, а Прехода бил минал. Прехода към Демокрация в България започна преди 7 дни.
13:35 07.01.2026
64 Днес си взех пенсията от пощата
Коментиран от #66
13:36 07.01.2026
65 Да та ее..а
До коментар #39 от "Тъпи зетърки и зетърчета":И чугуна да та е..ба.Вземи се обеси.
Коментиран от #72
13:36 07.01.2026
66 нормално
До коментар #64 от "Днес си взех пенсията от пощата":Българските копюри се печатат в Германия и Словакия. И?
Коментиран от #69, #80
13:37 07.01.2026
67 аз си възстанових ГЕРБ и силата на ГЕРБ
13:37 07.01.2026
68 Присмехулник
13:39 07.01.2026
69 Няма значение
До коментар #66 от "нормално":Къде се печатат ! Нито едно "българско евро" нямаше. Със българският дизайн! Нито едно колега....
13:39 07.01.2026
70 Трол
13:40 07.01.2026
71 Оня Банкянски
13:40 07.01.2026
73 Испания
България
Въпреки многото Български Бандити
И крадци в Испания .
Повечето Българи в Испания
Са честни и почтени хора
Точно заради това
И ми уважават.
13:42 07.01.2026
74 Митко саллаков
13:43 07.01.2026
75 И след еуфорията
13:43 07.01.2026
76 Голямо удоволствие
Как Реват и се Гърчат
Родните Рублоидиоти.
13:43 07.01.2026
77 Обмяна, промяна
До коментар #57 от "Смешен плач":Тук копейките нямат нищо общо с разума на Българина! Българина си има свой Разум и той е Български Разум. Левът е част от Българския Разум и няма как да бъде забравен. Какви Копейки? Ми то точно Копейките ни Обраха и Иззеха на Българските Селяни Земите! Тоест по времето на Соца, копейките ни унищожиха Разума, че всеки Българин си има Собствена Земя, и заедно като се съберат тия Земи се получава държава на име България. Сега какво? Всеки селянин си имаше собствена Банка - Златните Пендари на гърдите на Съпругите. Копейкаджииите - комунисти обраха Златните Пендари!. Какво остана от това? Ами спомен за Българският Лев! Сега и този спомен ще изчезне! И какво ще остане? Ми спомен в главите, че сме Българи!
13:44 07.01.2026
79 Най обичам
13:44 07.01.2026
80 Ъхъъъъъ
До коментар #66 от "нормално":Българските копюри се печатат и в Костинброд ....
13:45 07.01.2026
81 приключи
Руден Радев
Костя
Радостин Василев
Ивелин Михайлов
13:45 07.01.2026
82 Фокс
До коментар #1 от "ПЕЕФСКИ":1.60 евро е кафето в Мадрид
13:46 07.01.2026
83 Днес си взех пенсията от пощата
Коментиран от #86
13:47 07.01.2026
85 абе
13:49 07.01.2026
86 до кога ще повтаряш
До коментар #83 от "Днес си взех пенсията от пощата":тази безсмислица? Еврата в Еврозоната са еднакви. Както и всяка банка в Еврозоната ще ти обмени левовете за Евро. Независимо дали е в Кипър, или Майорка, или Дрезден.
Коментиран от #88
13:50 07.01.2026
87 Лъжа
13:50 07.01.2026
89 до кога ще повтаряш
До коментар #88 от "Кой открадна":тази безсмислица?
13:52 07.01.2026
90 Кой открадна
13:53 07.01.2026
91 И да не е
До коментар #8 от "този разказ":член на ПП достойна е да стане.
13:53 07.01.2026
92 Отървахме се от пр,стите
13:54 07.01.2026