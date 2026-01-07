Новини
Мнения »
Кристиян Шкварек: От години слушам българската демократична общност да обяснява колко им се ще Тръмп да беше като Рейгън

Кристиян Шкварек: От години слушам българската демократична общност да обяснява колко им се ще Тръмп да беше като Рейгън

7 Януари, 2026 10:00 553 4

  • кристиян шкварек-
  • доналд тръмп-
  • тръмп-
  • роналд рейгън-
  • венецуела-
  • латинска америка

Докато пишете плиткоумни статуси как Тръмп "приключва ерата на международното право" просто не разполагате с историческите познания да се сетите за инвазията на Гренада, наредена от кумира ви Рейгън, когото до вчера описвахте като пълната противоположност на Тръмп

Кристиян Шкварек: От години слушам българската демократична общност да обяснява колко им се ще Тръмп да беше като Рейгън - 1
Снимка: Фейсбук/Кристиян Шкварек
Кристиян Шкварек Кристиян Шкварек финансист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Не мислих да пиша повече по темата "Венецуела", но неистовият и неспихващ поток от умнокрасиви клишета какво уникално, невиждано и нечувано събитие е това, "край на ерата на идеализма и международното право", ме карат да попитам следното.

От години слушам българската демократична общност да обяснява колко им се ще Тръмп да беше като Рейгън. Това се превърна в постоянна опорка, няма бг-демократичен инфлуенсър или политик, който поне веднъж да не ги е сравнил в полза на Рейгън. Поне веднъж да не е обяснил "ех какви републиканци имаше едно време, като Рейгън, а сега....".

И действително, Тръмп беше обратното на Рейгън в доктрината си за външната политика...докато беше изолационист.

После Тръмп започна да действа буква по буква от учебника на Роналд Рейгън, особено за Латинска Америка...и баш в този момент целокупната демократична общност, която много ревеше за Рейгън, за "добрите стари републиканци", започна да вие на умряло колко лош и опасен е Тръмп. Ма чакайте малко, нали искахте да е като Рейгън?

Или просто сте прекалено тъпи да разбирате собствените си клишета и опорки. Може би просто през всичките години, в които пускахте снимки на Рейгън с жалейка "защо Тръмп не е като него", не бяхте чували за Никарагуа, Гренада, Гватемала, Хондурас, Ел Салвадор и още, и още... Не бяхте чували за "контрите", сандинистите, Даниел Ортега, UCLAs, FMLN... Докато пишете плиткоумни статуси как Тръмп "приключва ерата на международното право" просто не разполагате с историческите познания да се сетите за инвазията на Гренада, наредена от кумира ви Рейгън, когото до вчера описвахте като пълната противоположност на Тръмп.

Хеле пък за Панама при Буш Старши. Във вашите глави тези предишни президенти са някак различни, те са действали според "установени правила", "след процедури и одобрение от конгреса", не са нарушавали "международните норми", консенсусно, демократично. Нищо, че няма и капка историческа истина в това. Само във вашата глава е така, защото трябва да се направи нужното негативно сравнение с текущия политически враг - Тръмп.

Малко снимки от инвазията на Гренада, наредена от Ронланд Рейгън, без съгласие нито от Конгреса на САЩ, нито в ООН или която и да било институция извън Белия Дом. Ерго, абсолютно същото, което Тръмп направи сега. По времето на някаква мнима, романтична, уж съществувала и приключваща сега ера на "идеализма", "международното право" и "демократичните норми". Ама нали трябваше да е като Рейгън...


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 3 Отговор
    Тръмп е само пионка на Хазарите.

    10:01 07.01.2026

  • 2 По скоро…

    8 0 Отговор
    Тръмп е КАТО Байдън.. тотално изветрял като стар ароматизатор..😂😂😂

    10:05 07.01.2026

  • 3 Вашето мнение

    2 1 Отговор
    Искам да припомня на кудкудякащия от възторг от няколко дни паветник, че руснаците превзеха Крим за 5 минути, а същисаните в казармите командос9и бяха хванати по бели гащи и наритани в следващите 5 минути от там. Рейгън, байдънн или тръмп, нищо няма да спаси сащ от края им.

    10:08 07.01.2026

  • 4 Пипи

    1 0 Отговор
    Чувствам се умерзена, индивид като този, да споменава името на Рейгън. Къш, бе!

    10:17 07.01.2026