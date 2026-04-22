В Украйна се питат: Наистина ли Русия намери нов Орбан след изборите в България

Никита ШЕНДЕРОВСКИ, УНИАН
На 19 април в България се проведоха парламентарни избори. Партията на бившия президент Румен Радев, „Прогресивна България“, спечели с 44% от гласовете. Според различни оценки, този брой ще бъде достатъчен за създаване на единно мнозинство и самостоятелно сформиране на правителство.
Като се има предвид, че Радев е известен евроскептик, който е смятан и за проруски политик, подобен успех на партията му на парламентарните избори вече се нарича "отмъщение на Кремъл в Европа". В края на краищата, предишното „протеже“ на Русия, унгарският премиер Виктор Орбан, може да бъде наречен само „бивш“, а в Москва, след обявяването на резултатите от изборите в България, вече заявиха, че Русия е впечатлена от изявленията на бъдещия премиер...
Но наистина ли Радев е равен на Орбан?
Като начало, струва си да се разбере, че настоящите избори в България бяха предсрочни (както много пъти преди това). И се проведоха след масовите протести, които обхванаха страната миналата година. Българските граждани излязоха на улицата срещу корупцията и икономическата политика на предишното правителство. Радев, тогава все още в статут на президент, подкрепи тези протести и по време на предизборната кампания обеща да сложи край на нестабилността.
Защо президентът искаше да отиде в парламента и да запази възможността да стане премиер?
Работата е там, че България е парламентарна република. Така че, цялата власт принадлежи на премиера и неговия кабинет.
„В България през последните пет години се проведоха осем предизборни кампании.“ Това е един вид „Ваймарски синдром“ на нестабилна парламентарна демокрация. И този проблем, макар и не винаги, доста често води до искане от страна на избирателите за „силна ръка“, която да „възстанови реда“, – обръща внимание председателят на управителния съвет на Центъра за приложни политически изследвания „Пента“ Володимир Фесенко. – Ето защо генерал Румен Радев напусна преждевременно поста президент и претендира за статут на министър-председател. А българските избиратели гласуваха преди всичко за него, а след това и за неговата партия.“
Според Фесенко „Прогресивна България“ Радев е създадена набързо и е по-скоро коалиция в подкрепа на харизматичен лидер, отколкото мощна политическа сила. Освен това цялата кампания е изградена върху критики към „предшествениците“ и обещания, които гражданите искаха да чуят – без конкретика. Предвид това, далеч не е факт, че новото правителство ще бъде по-стабилно от предишното.
„Далеч не е факт, че новото българско правителство ще бъде стабилно. Дълго време парламентът на страната не можеше да сформира работещо правителство. Сега се предполага, че то ще стане еднопартийно правителство и ще осигури подходяща стабилност. Еднопартийното правителство обаче е и огромна отговорност. Радев отиде на изборите с популистки лозунги, всички ще очакват, че той бързо ще промени всичко. С голяма вероятност обаче той няма да успее“, казва политологът, преподавател в КНУ „Тарас Шевченко“ Петро Олещук.
Въпреки че мнозина сега сравняват българския Румен Радев с унгарския Виктор Орбан, тези политици може да си приличат по популистки лозунги, но не и по поведение.
Първо, Радев се държи много по-предпазливо от Орбан. Той е евроскептик, но не декларира публично открита подкрепа за Русия.
Второ, той също не прави гръмки антиукраински изявления, но казва, че България може да се превърне в своеобразен посредник при разрешаването на някои въпроси между Русия и Европа.
Трето, основната разлика между Радев и Орбан се крие в мащаба на властта. Бившият унгарски премиер успя да изгради всички вертикали около своята политическа сила в продължение на две десетилетия - от властта до медиите. Радев няма това, дори не е близо.
„Не мисля, че Радев ще стане вторият Орбан. Особеността на Орбан дори не е в това, че беше проруски. Той всъщност беше монополен владетел на Унгария, контролираше законодателната власт, имаше конституционно мнозинство, променяше всичко както си искаше и чувстваше, че, както се казва, има властта и никой не може да го оспори“, – казва Олешчук.
Според него е по-правилно Радев да се сравнява не с Виктор Орбан, а с други европейски политици, с които Украйна трудно си сътрудничи. По-специално Фицо в Словакия или Бабиш в Чехия.
„Те също се възприемат като проруски. Но не може да се каже, че са толкова радикално против каквито и да е решения, взети в Европейския съюз. Следователно, всичко тук ще зависи от много обстоятелства. „ЕС разполага с инструменти за влияние върху българските власти, а именно пари. Затова не бива да очакваме, че в България ще имаме нов Орбан“, добавя експертът.
Зависимостта на България от парите на ЕС играе в ръцете на Украйна. Киев може да използва влиянието си в ЕС, за да продължи да работи със София при взаимноизгодни условия.
Например, България е важен доставчик на боеприпаси за Украйна (прави това не директно, а чрез трети страни). Радев преди това многократно е заявявал, че се противопоставя на подобно сътрудничество. Струва си обаче да се разбере, че военните компании печелят пари от договори и те, както във всяка държава, имат влияние върху политиката. Така че далеч не е факт, че Радев наистина ще се противопостави на подобно сътрудничество по някакъв начин, не само на думи.
„Военно-техническото лоби на България активно сътрудничи с Украйна. За тях това беше приоритетна област. И виждаме пример със същия Фицо, който прави постоянни антиукраински изявления и дори планира да отиде в Москва, но в същото време военно-техническото сътрудничество между Украйна и Словакия не е изчезнало. Те продължават да ни продават оръжие“, – обяснява Петро Олешчук.
Например, българският завод ВМЗ тясно си сътрудничи с германския отбранителен концерн Rheinmetall. Миналата година германците обявиха създаването на съвместно предприятие с българите. А размерът на инвестицията от приблизително един милиард евро – е сериозен аргумент да се затварят очите за факта, че част от произведените снаряди ще отидат не за НАТО, а за Украйна.
В същото време не бива да забравяме, че цялата тази част от Източна Европа – от България и Сърбия до Унгария и Молдова – е сфера на интереси на Руската федерация (поне руснаците се опитват да демонстрират това). Кремъл възприема този регион като своя зона на влияние, която уж е наследил от СССР. Затова не е изненадващо, че всеки политик с най-малки проруски възгледи получава подкрепа от Москва и постепенно набира тежест.
Разбира ли това Европа? Абсолютно. В Румъния президентските избори през 2024 г. бяха отменени поради предполагаема руска намеса. Ще увеличи ли Руската федерация влиянието си в региона на фона на победата на евроскептика Радев в България? Малко вероятно.
„Виждаме как Русия доста активно работи в целия регион на бившия Варшавски блок. Москва активно използва както съответните настроения в обществото, така и агенти, за да доведе на власт близки до нея политици. Не виждаме обаче система в този въпрос. В някои страни такива политици идват на власт, в други - я губят“, отбелязва Петро Олешчук.
Москва наистина би искала да има такава подкрепа в региона, който смята за „исторически свой“. Но на практика това желание е много далеч от истината. От една страна, защото дори победата на „проруски“ политик не означава пълна подкрепа за Русия, руските „ценности“ и руската визия за световния ред от страна на гражданите на тези страни. От друга страна, гражданите гласуват за „проруски“ политици не защото предлагат да бъдат приятели с Русия, а защото им се обещават бързи популистки решения. И ако обещанията си останат обещания и няма резултати, тогава, очевидно, ще има девета предизборна кампания за пет години.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой беше казал
Не се знае какво прасе ще излезе
Коментиран от #27
06:25 22.04.2026
2 Абе
06:27 22.04.2026
4 Боруна Лом
Коментиран от #17
06:28 22.04.2026
5 До там
06:38 22.04.2026
6 Артилерист
Коментиран от #8
06:40 22.04.2026
8 Военен с една гънка от фуражката
До коментар #6 от "Артилерист":Орбан плашеше с Украйна на Зеленски и затова загуби, както го казваш.
9 Запомнете това :
Коментиран от #57
06:55 22.04.2026
10 Георги
06:56 22.04.2026
11 Анонимен
07:02 22.04.2026
13 Жанчо
Ха ха ха аха
07:04 22.04.2026
15 Тити
Коментиран от #18, #33, #47, #51
07:11 22.04.2026
16 Грийн сок
щото не е от Троян.
Той е селско ма...е.
07:19 22.04.2026
17 Циганин Ром
До коментар #4 от "Боруна Лом":Предстовям си ВМЗтата разтургат договорите за милиарди и оставят работниците на улицата.
Коментиран от #39, #40
07:20 22.04.2026
18 Оня
До коментар #15 от "Тити":Протести може и да има, но може и да има контра протести и тогава ми се струва че първите надали ще успеят! Защото както се вижда са МАЛЦИНСТВО!
Коментиран от #25
07:20 22.04.2026
19 Студопор
20 Никой
Какво е - "евроскептик", че не става ясно, при положение, че едвам свързваме "двата края".
Поне 6 пъти сме строили "светло бъдеще", нека не се заблуждаваме - гивеем доста примитивно.
07:36 22.04.2026
21 За разлика
Коментиран от #22
07:48 22.04.2026
22 Комунист
До коментар #21 от "За разлика":Това да го беше казал на Бай Тошо пред Конгреса на партията.
07:51 22.04.2026
23 Там
.
1. Не напразно Урсула изрази задоволство за избирането му.
2. Той активно действа за Триморието - прополски , прозападен и антируски проект (Проинформирайте се за генерал Пилсутски)
3. Не действаше преди 2 год за спиране на еврото, когато имаше 604 000 хиляди подписа за референдум. Шест месеца пред 2026 той лицемерно искаше в парлаамента
ререндум, когато бе ясно, че е невъзможно да се организира
4. Нарече Русия агресор, игнорирайки факта, че причината за войната е отказът на Запада през последните 35 години да признае за законно искането на Русия за гарантиране на нейната безопсност и сигурност.Същества мнение, че ако изборите решаваха нещо нямаш да бъдат проведени. Но тук не съм оптимист за мнението на автора автора.
Ако Радев искаше много или малко, мисля по-скоро по-малко, да измени състоянито на България, той би действал праволинейно.
Той знае, че нелогичите сили (меко казано) от ЕС не биха му разрешили да действа пълноценно п праволинейно да се насочва към интереса на българите,
Коментиран от #38
07:52 22.04.2026
24 военен неможач
25 Ха ха
До коментар #18 от "Оня":Контрапротести няма да има, защото като ви пратят призовки за запас, няма да имате време да контрапротестирате.
Една от задачите на Радев е да върне наборната служба и запаса.
Коментиран от #67, #69
07:54 22.04.2026
26 БГР
Унгария, Румъния, Чехия, сега България. Следващата година парламентарни избори Полша в които Туск ще яде голям бой.
07:54 22.04.2026
27 Не думи, а дела
До коментар #1 от "Някой беше казал":Делата ще покажат. В общата сметка губим много от войната в Украйна. Печелят няколко оръжейнини олигарси, губи цял народ. Губим субсидии, губим пазари, губим европейско финансиране, губим от скъпи горива, губим от нестабилност в региона, това са огромни милиардни загуби. Най-вече губим близки нам хора от братски народи. Укри и руси, това са един народ.
Коментиран от #54
07:55 22.04.2026
29 Затваряйте измислената Украйна
07:55 22.04.2026
31 метеоинфо
Провинциално мислене, заблуди и после времеви изненади.
07:58 22.04.2026
33 си пън
До коментар #15 от "Тити":тити,в сълзи ли ще го давиш
08:00 22.04.2026
35 кой мy дpeмe
08:00 22.04.2026
36 кой мy дpeмe
08:01 22.04.2026
37 Глюупавите и лековерни българи
Коментиран от #41
08:02 22.04.2026
38 БГР
До коментар #23 от "Там":Бро, чел си нещо за триморският проект и Пилсудски ама май не си го разбрал.
Идеята залага държавите от източна Европа да се обединят и да са независими от Запада и по-този начин ще бъдат по-силни. Това прозападно ли ти се вижда?
ЕС е наясно и затова прави всичко възможно по тези покрайнини да няма силна държава около която останалите да се обединят.
08:02 22.04.2026
39 си пън
До коментар #17 от "Циганин Ром":ангалино,ром е напитка,а вмз текат съкращения,както рече свинчо: кетъринга се разтури,шампанско йок
08:03 22.04.2026
40 А представяш ли си?!
До коментар #17 от "Циганин Ром":,,Зелената сделка" на Урсула разтурга ,Марица-Изток" и хиляди остават безработни на улицата...!
И по-важното-оставаш без ток и няма да можеш да пишеш ,,умнотии",в нета...?!
08:06 22.04.2026
41 си пън
До коментар #37 от "Глюупавите и лековерни българи":ами на другите ни се изясни програмата 36г.крадене крадене крадене
08:07 22.04.2026
43 Бюджетник
Коментиран от #44
08:10 22.04.2026
44 Тихо Смешник
До коментар #43 от "Бюджетник":От оръжия и нефт за Украйна сме изкарали 5милиарда евро.Трай там в овчарника.
Коментиран от #49, #79
08:18 22.04.2026
48 АХА...!
До коментар #42 от "Ъхъ!!!":Сега на изборите-яко ви нарита тоя ,,цървул"...!
Коментиран от #52
08:24 22.04.2026
49 Спечелихме и друго!
До коментар #44 от "Тихо Смешник":Вече сме мишена на картата с целите на ,,Орешника"...
Коментиран от #53
08:26 22.04.2026
51 Оня
До коментар #15 от "Тити":Преди дни го казах, сега ще повторя: преглътването на Радев от всичката останала измт е задължително. В противен случай ще докарат Гражданска война. Изключвам хипотезата, за умишлено достигане до тази точка на кипене. Болшинството от народа повече няма да търпи шайка вресливи пдерюги да му вменяват полюцийте си !
08:28 22.04.2026
52 Ъхъ!!!
До коментар #48 от "АХА...!":Наританият си ти! По рождение. Ама мозъчната ти клетка не ти позволява да го разбереш!
08:28 22.04.2026
53 Тиха смешник
До коментар #49 от "Спечелихме и друго!":Украта унищожи два завода за Орешник. Сега чакаме следващата ракета-чудо дето да уплаши Запада, защото никай не се впечатли от Смешника.
Коментиран от #58
08:30 22.04.2026
54 БОЛШЕВИК
До коментар #27 от "Не думи, а дела":Ами кажи на Путин да спре да ги избива.
08:31 22.04.2026
55 дядо дръмпир-наблюдава
Коментиран от #60
08:31 22.04.2026
56 ВРЕМЕ Е !
Докога ще ни третират,като добитък и насила,с ритници и юмруци да ни ,,бусовизират" директно за фронта,докато пазаруваме в мола,или се разхождаме по паркове и улици...?!?!
Коментиран от #61
08:34 22.04.2026
57 Зъл пес
До коментар #9 от "Запомнете това :":Мдаааа,отдавна е казано че всичко е за пари.
08:34 22.04.2026
58 НАЛИ?!
До коментар #53 от "Тиха смешник":Затова ли Украинският военен завод ,,ИжМаш",стана на ,,МишМаш",след удар с ,,Орешника"...?!
Четете ,бре хора...
08:36 22.04.2026
60 злодеида
До коментар #55 от "дядо дръмпир-наблюдава":Казаха ,около два процента и нещо.
08:46 22.04.2026
61 Ъхъ!!!
До коментар #56 от "ВРЕМЕ Е !":Време е в Русия да се запитат: докога ще ни събират за да ни превръщат в "груз 200"!? Докога ще ни пращат на фронта неподготвени и неекипирани, защото парите са окрадени от Кремълската клика?! И какво по дяволите правим в Украйна като Русия е 17 милиона кв. километра и земя си имаме предостатъчно?
Коментиран от #63
08:47 22.04.2026
63 Всеки случай!
До коментар #61 от "Ъхъ!!!":В Русия няма насилствена ,,бусовизация",която е патент на Украйна!
Пак не четеш, моме...!
Коментиран от #81
09:02 22.04.2026
64 Коментар
Нацистка медия представя мнението на бандеровсаката нацистка пропаганда в УУкрайна?
Явно много неща на тази наша територия да се променят ,а някои и да се премахнат/унищожат/!!!
09:03 22.04.2026
67 Верно ли
До коментар #25 от "Ха ха":Да я връща! Крайно време е всички крещящи по форумите "копейки", Путлер", "зелен чорап" и всякакви такива да заминат за казармите и да се научат на дисциплина и отговорност!
09:27 22.04.2026
68 Йордан
Коментиран от #77
09:40 22.04.2026
69 Така е
До коментар #25 от "Ха ха":Задължителна военна служба. Никой западен войник няма да си мръдне пръста за русофилска България, ако я нападне Русия.
Коментиран от #75
09:44 22.04.2026
70 Така е
До коментар #62 от "Сесесере":Излизането ни от ЕС ще поднови добросъседските ни отношения с РСМ, защото те ще влезат безпроблемно в ЕС.
09:47 22.04.2026
Веднага ще затворят границата
10:34 22.04.2026
75 Ха,ха
До коментар #69 от "Така е":Хем русофилска, хем да я нападне Русията🤣🤣, по принцип сайтчето е задръстено от малумници.
11:47 22.04.2026
77 Нурдх
До коментар #68 от "Йордан":Те са под контрола на курабийките, не им обръщай внимание😂😂
11:50 22.04.2026
79 Български Бизнес Клуб Възраждане
До коментар #44 от "Тихо Смешник":Това го знаем как изкарвате по 5 милиарда с полет на правителственият самолет до Дубай и връщате фурми за борба с ковида . А равносметката от помоща за украинската олигархия всички я знаем -празни складове на МО, изпразнена хазна, за да има в Украйна златни клозети и безплатен ток пак за там , а ние събираме капачки за да лекуваме дечицата ни.
12:21 22.04.2026
81 истината преди всичко
До коментар #63 от "Всеки случай!":Той не знам дали чете но мисли а ти четеш но си изрубил вьзможноста ... Наблегни на информация от Николай Бондаренко, Н. Платошкин, Павел Иванов, Караулов, Борисенко, та дори и от украинеца Анатолий Шарий. Да Русия не е Кремьл и днешен Кремьл не е Русия анадьн му!
12:43 22.04.2026