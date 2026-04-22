В Украйна се питат: Наистина ли Русия намери нов Орбан след изборите в България
В Украйна се питат: Наистина ли Русия намери нов Орбан след изборите в България

22 Април, 2026 06:04, обновена 22 Април, 2026 06:24 3 250 81

Между двамата лидери има три основни разлики

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Никита ШЕНДЕРОВСКИ, УНИАН

На 19 април в България се проведоха парламентарни избори. Партията на бившия президент Румен Радев, „Прогресивна България“, спечели с 44% от гласовете. Според различни оценки, този брой ще бъде достатъчен за създаване на единно мнозинство и самостоятелно сформиране на правителство.

Като се има предвид, че Радев е известен евроскептик, който е смятан и за проруски политик, подобен успех на партията му на парламентарните избори вече се нарича "отмъщение на Кремъл в Европа". В края на краищата, предишното „протеже“ на Русия, унгарският премиер Виктор Орбан, може да бъде наречен само „бивш“, а в Москва, след обявяването на резултатите от изборите в България, вече заявиха, че Русия е впечатлена от изявленията на бъдещия премиер...

Но наистина ли Радев е равен на Орбан?

Като начало, струва си да се разбере, че настоящите избори в България бяха предсрочни (както много пъти преди това). И се проведоха след масовите протести, които обхванаха страната миналата година. Българските граждани излязоха на улицата срещу корупцията и икономическата политика на предишното правителство. Радев, тогава все още в статут на президент, подкрепи тези протести и по време на предизборната кампания обеща да сложи край на нестабилността.

Защо президентът искаше да отиде в парламента и да запази възможността да стане премиер?

Работата е там, че България е парламентарна република. Така че, цялата власт принадлежи на премиера и неговия кабинет.

„В България през последните пет години се проведоха осем предизборни кампании.“ Това е един вид „Ваймарски синдром“ на нестабилна парламентарна демокрация. И този проблем, макар и не винаги, доста често води до искане от страна на избирателите за „силна ръка“, която да „възстанови реда“, – обръща внимание председателят на управителния съвет на Центъра за приложни политически изследвания „Пента“ Володимир Фесенко. – Ето защо генерал Румен Радев напусна преждевременно поста президент и претендира за статут на министър-председател. А българските избиратели гласуваха преди всичко за него, а след това и за неговата партия.“

Според Фесенко „Прогресивна България“ Радев е създадена набързо и е по-скоро коалиция в подкрепа на харизматичен лидер, отколкото мощна политическа сила. Освен това цялата кампания е изградена върху критики към „предшествениците“ и обещания, които гражданите искаха да чуят – без конкретика. Предвид това, далеч не е факт, че новото правителство ще бъде по-стабилно от предишното.

„Далеч не е факт, че новото българско правителство ще бъде стабилно. Дълго време парламентът на страната не можеше да сформира работещо правителство. Сега се предполага, че то ще стане еднопартийно правителство и ще осигури подходяща стабилност. Еднопартийното правителство обаче е и огромна отговорност. Радев отиде на изборите с популистки лозунги, всички ще очакват, че той бързо ще промени всичко. С голяма вероятност обаче той няма да успее“, казва политологът, преподавател в КНУ „Тарас Шевченко“ Петро Олещук.

Въпреки че мнозина сега сравняват българския Румен Радев с унгарския Виктор Орбан, тези политици може да си приличат по популистки лозунги, но не и по поведение.

Първо, Радев се държи много по-предпазливо от Орбан. Той е евроскептик, но не декларира публично открита подкрепа за Русия.

Второ, той също не прави гръмки антиукраински изявления, но казва, че България може да се превърне в своеобразен посредник при разрешаването на някои въпроси между Русия и Европа.

Трето, основната разлика между Радев и Орбан се крие в мащаба на властта. Бившият унгарски премиер успя да изгради всички вертикали около своята политическа сила в продължение на две десетилетия - от властта до медиите. Радев няма това, дори не е близо.

„Не мисля, че Радев ще стане вторият Орбан. Особеността на Орбан дори не е в това, че беше проруски. Той всъщност беше монополен владетел на Унгария, контролираше законодателната власт, имаше конституционно мнозинство, променяше всичко както си искаше и чувстваше, че, както се казва, има властта и никой не може да го оспори“, – казва Олешчук.

Според него е по-правилно Радев да се сравнява не с Виктор Орбан, а с други европейски политици, с които Украйна трудно си сътрудничи. По-специално Фицо в Словакия или Бабиш в Чехия.

„Те също се възприемат като проруски. Но не може да се каже, че са толкова радикално против каквито и да е решения, взети в Европейския съюз. Следователно, всичко тук ще зависи от много обстоятелства. „ЕС разполага с инструменти за влияние върху българските власти, а именно пари. Затова не бива да очакваме, че в България ще имаме нов Орбан“, добавя експертът.

Зависимостта на България от парите на ЕС играе в ръцете на Украйна. Киев може да използва влиянието си в ЕС, за да продължи да работи със София при взаимноизгодни условия.

Например, България е важен доставчик на боеприпаси за Украйна (прави това не директно, а чрез трети страни). Радев преди това многократно е заявявал, че се противопоставя на подобно сътрудничество. Струва си обаче да се разбере, че военните компании печелят пари от договори и те, както във всяка държава, имат влияние върху политиката. Така че далеч не е факт, че Радев наистина ще се противопостави на подобно сътрудничество по някакъв начин, не само на думи.

„Военно-техническото лоби на България активно сътрудничи с Украйна. За тях това беше приоритетна област. И виждаме пример със същия Фицо, който прави постоянни антиукраински изявления и дори планира да отиде в Москва, но в същото време военно-техническото сътрудничество между Украйна и Словакия не е изчезнало. Те продължават да ни продават оръжие“, – обяснява Петро Олешчук.

Например, българският завод ВМЗ тясно си сътрудничи с германския отбранителен концерн Rheinmetall. Миналата година германците обявиха създаването на съвместно предприятие с българите. А размерът на инвестицията от приблизително един милиард евро – е сериозен аргумент да се затварят очите за факта, че част от произведените снаряди ще отидат не за НАТО, а за Украйна.

В същото време не бива да забравяме, че цялата тази част от Източна Европа – от България и Сърбия до Унгария и Молдова – е сфера на интереси на Руската федерация (поне руснаците се опитват да демонстрират това). Кремъл възприема този регион като своя зона на влияние, която уж е наследил от СССР. Затова не е изненадващо, че всеки политик с най-малки проруски възгледи получава подкрепа от Москва и постепенно набира тежест.

Разбира ли това Европа? Абсолютно. В Румъния президентските избори през 2024 г. бяха отменени поради предполагаема руска намеса. Ще увеличи ли Руската федерация влиянието си в региона на фона на победата на евроскептика Радев в България? Малко вероятно.

„Виждаме как Русия доста активно работи в целия регион на бившия Варшавски блок. Москва активно използва както съответните настроения в обществото, така и агенти, за да доведе на власт близки до нея политици. Не виждаме обаче система в този въпрос. В някои страни такива политици идват на власт, в други - я губят“, отбелязва Петро Олешчук.

Москва наистина би искала да има такава подкрепа в региона, който смята за „исторически свой“. Но на практика това желание е много далеч от истината. От една страна, защото дори победата на „проруски“ политик не означава пълна подкрепа за Русия, руските „ценности“ и руската визия за световния ред от страна на гражданите на тези страни. От друга страна, гражданите гласуват за „проруски“ политици не защото предлагат да бъдат приятели с Русия, а защото им се обещават бързи популистки решения. И ако обещанията си останат обещания и няма резултати, тогава, очевидно, ще има девета предизборна кампания за пет години.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Някой беше казал

    44 10 Отговор
    Не се радвай на малко прасе и нов началник
    Не се знае какво прасе ще излезе

    Коментиран от #27

    06:25 22.04.2026

  • 2 Абе

    67 11 Отговор
    На кой му пука за Украйна бе?! На Никита ако му го наникитим ще се стабилизира, но няма, щото и кеф ще му стане!

    06:27 22.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Боруна Лом

    97 14 Отговор
    ДАНО СЕ ПРЕРАЗГЛЕДАТ ВСИЧКИ ДОГОВОРИ С УКРИТЕ И ДА СЕ АНУЛИРАТ И ПРЕДНИТЕ МИНИСТРИ ПОДПИСАЛИ ГИ ДИРЕКТНО В ЗАТВОРА!

    Коментиран от #17

    06:28 22.04.2026

  • 5 До там

    85 6 Отговор
    Сме се докарали да зависим от някакви укри. Иначе не харесваме македонците. И с право. Защото са измислена нация. Защо тогава трябва да харесваме укрите. От тях идват всички беди за Европа и за нас. Путин много ги жали. Отдавна трябваше да направи номера на американците от ВСВ.

    06:38 22.04.2026

  • 6 Артилерист

    81 4 Отговор
    Орбаните тепърва ще се множат, защото пропадането не може да е непрекъснато. Трябва да се яввят читави хора да озъптят урсулите и да почнат да оправят нещата. Само с милитаризация и плашене с Русия няма да стане...

    Коментиран от #8

    06:40 22.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Военен с една гънка от фуражката

    4 54 Отговор

    До коментар #6 от "Артилерист":

    Орбан плашеше с Украйна на Зеленски и затова загуби, както го казваш.

    06:41 22.04.2026

  • 9 Запомнете това :

    34 8 Отговор
    “ Зависимостта на България от парите на ЕС играе в ръцете на Украйна.Киев може да използва влиянието си в ЕС,за да продължи да работи със София при взаимноизгодни условия.”

    Коментиран от #57

    06:55 22.04.2026

  • 10 Георги

    29 6 Отговор
    като се има предвид как ес реагира на румънският камдидат за президент (чак избори анулира); как реагират на АзГ; как говориха и действаха срещу Орбан и Фицо; какъв рев имаше за изборите в Молдова - и ги съпоставим с официалните изявления, не тролски и медийни глупости, за чичо румен то спокойно можем да заключим, че нашия е безопасна игла. Така че спрете да се "страхувате".

    06:56 22.04.2026

  • 11 Анонимен

    39 1 Отговор
    И кои се питат Тези които ходят като лешояди и търсят от къде могат да намерят аванта

    07:02 22.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Жанчо

    12 37 Отговор
    Не, бе! Българите си намериха нов Жан Виденов.


    Ха ха ха аха

    07:04 22.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Тити

    14 50 Отговор
    Кривне ли Радев към Рашистите протестите са му гарантирани няма да изкара и 3 месеца ако е тръгнал в тази посока.

    Коментиран от #18, #33, #47, #51

    07:11 22.04.2026

  • 16 Грийн сок

    10 18 Отговор
    не е троянски кон
    щото не е от Троян.
    Той е селско ма...е.

    07:19 22.04.2026

  • 17 Циганин Ром

    4 19 Отговор

    До коментар #4 от "Боруна Лом":

    Предстовям си ВМЗтата разтургат договорите за милиарди и оставят работниците на улицата.

    Коментиран от #39, #40

    07:20 22.04.2026

  • 18 Оня

    38 7 Отговор

    До коментар #15 от "Тити":

    Протести може и да има, но може и да има контра протести и тогава ми се струва че първите надали ще успеят! Защото както се вижда са МАЛЦИНСТВО!

    Коментиран от #25

    07:20 22.04.2026

  • 19 Студопор

    37 4 Отговор
    В Украйна да си гледат тяхната работа и да не се занимават с нашата вътрешна политика. Ние не казваме нищо за техния Слави Трифонов.

    07:36 22.04.2026

  • 20 Никой

    28 0 Отговор
    Но ние сме гласували и сега - някак ни казват за кого е трябвало да се гласува.

    Какво е - "евроскептик", че не става ясно, при положение, че едвам свързваме "двата края".

    Поне 6 пъти сме строили "светло бъдеще", нека не се заблуждаваме - гивеем доста примитивно.

    07:36 22.04.2026

  • 21 За разлика

    22 2 Отговор
    От сводките за фронта, този път анализа на УНИАН е горе долу добър. Всяка държава трябва да си гледа интересите, а не да проявява интернационализъм за сметка на населението си, в името на разни еа "ценности"

    Коментиран от #22

    07:48 22.04.2026

  • 22 Комунист

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "За разлика":

    Това да го беше казал на Бай Тошо пред Конгреса на партията.

    07:51 22.04.2026

  • 23 Там

    5 8 Отговор
    Радев е ярко антируски и активен евроатлантик.
    .
    1. Не напразно Урсула изрази задоволство за избирането му.

    2. Той активно действа за Триморието - прополски , прозападен и антируски проект (Проинформирайте се за генерал Пилсутски)

    3. Не действаше преди 2 год за спиране на еврото, когато имаше 604 000 хиляди подписа за референдум. Шест месеца пред 2026 той лицемерно искаше в парлаамента
    ререндум, когато бе ясно, че е невъзможно да се организира

    4. Нарече Русия агресор, игнорирайки факта, че причината за войната е отказът на Запада през последните 35 години да признае за законно искането на Русия за гарантиране на нейната безопсност и сигурност.Същества мнение, че ако изборите решаваха нещо нямаш да бъдат проведени. Но тук не съм оптимист за мнението на автора автора.

    Ако Радев искаше много или малко, мисля по-скоро по-малко, да измени състоянито на България, той би действал праволинейно.

    Той знае, че нелогичите сили (меко казано) от ЕС не биха му разрешили да действа пълноценно п праволинейно да се насочва към интереса на българите,

    Коментиран от #38

    07:52 22.04.2026

  • 24 военен неможач

    15 4 Отговор
    Не ме боли какво се питат в Украйна.

    07:53 22.04.2026

  • 25 Ха ха

    4 10 Отговор

    До коментар #18 от "Оня":

    Контрапротести няма да има, защото като ви пратят призовки за запас, няма да имате време да контрапротестирате.

    Една от задачите на Радев е да върне наборната служба и запаса.

    Коментиран от #67, #69

    07:54 22.04.2026

  • 26 БГР

    13 2 Отговор
    Страхът е голямо шубе. Започват да се появяват пожари и ЕС тича да ги гаси.
    Унгария, Румъния, Чехия, сега България. Следващата година парламентарни избори Полша в които Туск ще яде голям бой.

    07:54 22.04.2026

  • 27 Не думи, а дела

    17 3 Отговор

    До коментар #1 от "Някой беше казал":

    Делата ще покажат. В общата сметка губим много от войната в Украйна. Печелят няколко оръжейнини олигарси, губи цял народ. Губим субсидии, губим пазари, губим европейско финансиране, губим от скъпи горива, губим от нестабилност в региона, това са огромни милиардни загуби. Най-вече губим близки нам хора от братски народи. Укри и руси, това са един народ.

    Коментиран от #54

    07:55 22.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Затваряйте измислената Украйна

    21 4 Отговор
    Украйна винаги е била Руска и говорят някакъв диалект на Руския. Разумно е по голямата част от Украйна да мине към Русия, а остатъкът към Румъния и Унгария според етноса на населението в региона. Пак повтарям, нация Украинец никога не е имало и тази вредна измислена държава трябва да престане да съществува!

    07:55 22.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 метеоинфо

    5 0 Отговор
    В некои псевдодържави и български села, като Анастезиологово, Стойково, Тръбарово, Лозаново, Милчево , Малиново и др. все още не са забелязали, че тайфунът Радев за трети път отвя плявата на конкуренцията, което вероятно не е случайно. А това е най-важното.
    Провинциално мислене, заблуди и после времеви изненади.

    07:58 22.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 си пън

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Тити":

    тити,в сълзи ли ще го давиш

    08:00 22.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 кой мy дpeмe

    6 2 Отговор
    щом питат, вие им кажете да си таковат маматa

    08:00 22.04.2026

  • 36 кой мy дpeмe

    5 1 Отговор
    щом питат, вие им кажете да си таковат маматa

    08:01 22.04.2026

  • 37 Глюупавите и лековерни българи

    6 7 Отговор
    С голямата си подкрепа за воената Фуражка, българите много лесно и набързо без да е с ясна партийна програма, го вкараха “военият чорап“ в неограничените му правомощия и концетрация на властта, Но по късно, вече много трудно ще могат да го извадят от властта... !!!

    Коментиран от #41

    08:02 22.04.2026

  • 38 БГР

    9 1 Отговор

    До коментар #23 от "Там":

    Бро, чел си нещо за триморският проект и Пилсудски ама май не си го разбрал.
    Идеята залага държавите от източна Европа да се обединят и да са независими от Запада и по-този начин ще бъдат по-силни. Това прозападно ли ти се вижда?
    ЕС е наясно и затова прави всичко възможно по тези покрайнини да няма силна държава около която останалите да се обединят.

    08:02 22.04.2026

  • 39 си пън

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "Циганин Ром":

    ангалино,ром е напитка,а вмз текат съкращения,както рече свинчо: кетъринга се разтури,шампанско йок

    08:03 22.04.2026

  • 40 А представяш ли си?!

    9 2 Отговор

    До коментар #17 от "Циганин Ром":

    ,,Зелената сделка" на Урсула разтурга ,Марица-Изток" и хиляди остават безработни на улицата...!
    И по-важното-оставаш без ток и няма да можеш да пишеш ,,умнотии",в нета...?!

    08:06 22.04.2026

  • 41 си пън

    5 1 Отговор

    До коментар #37 от "Глюупавите и лековерни българи":

    ами на другите ни се изясни програмата 36г.крадене крадене крадене

    08:07 22.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Бюджетник

    4 5 Отговор
    Спокойно, источването на български ресурси за украинската олигархия върви пълномащабно . Промени не се очакват - подробности при Копринката.

    Коментиран от #44

    08:10 22.04.2026

  • 44 Тихо Смешник

    3 5 Отговор

    До коментар #43 от "Бюджетник":

    От оръжия и нефт за Украйна сме изкарали 5милиарда евро.Трай там в овчарника.

    Коментиран от #49, #79

    08:18 22.04.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 АХА...!

    7 2 Отговор

    До коментар #42 от "Ъхъ!!!":

    Сега на изборите-яко ви нарита тоя ,,цървул"...!

    Коментиран от #52

    08:24 22.04.2026

  • 49 Спечелихме и друго!

    4 6 Отговор

    До коментар #44 от "Тихо Смешник":

    Вече сме мишена на картата с целите на ,,Орешника"...

    Коментиран от #53

    08:26 22.04.2026

  • 50 Хи хи

    6 4 Отговор
    Вярно е урки, нашият Генерал е новият Орбан !! Приготвил ви е едни зелени миризливи чорапи, и ще ви ги нахлузи !!!

    08:27 22.04.2026

  • 51 Оня

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "Тити":

    Преди дни го казах, сега ще повторя: преглътването на Радев от всичката останала измт е задължително. В противен случай ще докарат Гражданска война. Изключвам хипотезата, за умишлено достигане до тази точка на кипене. Болшинството от народа повече няма да търпи шайка вресливи пдерюги да му вменяват полюцийте си !

    08:28 22.04.2026

  • 52 Ъхъ!!!

    2 6 Отговор

    До коментар #48 от "АХА...!":

    Наританият си ти! По рождение. Ама мозъчната ти клетка не ти позволява да го разбереш!

    08:28 22.04.2026

  • 53 Тиха смешник

    3 5 Отговор

    До коментар #49 от "Спечелихме и друго!":

    Украта унищожи два завода за Орешник. Сега чакаме следващата ракета-чудо дето да уплаши Запада, защото никай не се впечатли от Смешника.

    Коментиран от #58

    08:30 22.04.2026

  • 54 БОЛШЕВИК

    6 0 Отговор

    До коментар #27 от "Не думи, а дела":

    Ами кажи на Путин да спре да ги избива.

    08:31 22.04.2026

  • 55 дядо дръмпир-наблюдава

    1 4 Отговор
    Направи ми впечатление.......Никой от тези ,които отговаряха за изборите не каза за процента гласували ,но не подкрепили никой......нима такива нямаше......какво говори това ,не е случайно ,че ви го казвам преди утрешният ден....просто да измислят нещо за да не си помислят ,овффцете ,че има нагласяне....на резултати!до утре има време и ги кажете накрая....

    Коментиран от #60

    08:31 22.04.2026

  • 56 ВРЕМЕ Е !

    6 4 Отговор
    В Украйна да се запитат :
    Докога ще ни третират,като добитък и насила,с ритници и юмруци да ни ,,бусовизират" директно за фронта,докато пазаруваме в мола,или се разхождаме по паркове и улици...?!?!

    Коментиран от #61

    08:34 22.04.2026

  • 57 Зъл пес

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Запомнете това :":

    Мдаааа,отдавна е казано че всичко е за пари.

    08:34 22.04.2026

  • 58 НАЛИ?!

    7 4 Отговор

    До коментар #53 от "Тиха смешник":

    Затова ли Украинският военен завод ,,ИжМаш",стана на ,,МишМаш",след удар с ,,Орешника"...?!
    Четете ,бре хора...

    08:36 22.04.2026

  • 59 Ъъъъ

    9 4 Отговор
    Орбан падна! Радев ще го смени! И не ми интересуват украинците. Не ние ги накараме да се правят на мъже....

    08:38 22.04.2026

  • 60 злодеида

    2 2 Отговор

    До коментар #55 от "дядо дръмпир-наблюдава":

    Казаха ,около два процента и нещо.

    08:46 22.04.2026

  • 61 Ъхъ!!!

    8 4 Отговор

    До коментар #56 от "ВРЕМЕ Е !":

    Време е в Русия да се запитат: докога ще ни събират за да ни превръщат в "груз 200"!? Докога ще ни пращат на фронта неподготвени и неекипирани, защото парите са окрадени от Кремълската клика?! И какво по дяволите правим в Украйна като Русия е 17 милиона кв. километра и земя си имаме предостатъчно?

    Коментиран от #63

    08:47 22.04.2026

  • 62 Сесесере

    5 4 Отговор
    Референдум за лева, излизане от ЕС и НАТО ! И да сме си независими официално! Спиране на изтичане на млади хора и мозъци от България, като им се забрани да учат и пътуват на запад! На море само на черно море! Радев ще ни оправи ! Все отнякъде

    Коментиран от #70

    08:51 22.04.2026

  • 63 Всеки случай!

    7 3 Отговор

    До коментар #61 от "Ъхъ!!!":

    В Русия няма насилствена ,,бусовизация",която е патент на Украйна!
    Пак не четеш, моме...!

    Коментиран от #81

    09:02 22.04.2026

  • 64 Коментар

    6 2 Отговор
    Никита ШЕНДЕРОВСКИ, УНИАН?????
    Нацистка медия представя мнението на бандеровсаката нацистка пропаганда в УУкрайна?
    Явно много неща на тази наша територия да се променят ,а някои и да се премахнат/унищожат/!!!

    09:03 22.04.2026

  • 65 А ние се питаме

    6 3 Отговор
    ако утрепят Зелю, дали сороските п-одлоги ще си намерят ново мекере?

    09:03 22.04.2026

  • 66 Лиз ач евроатлантик

    8 4 Отговор
    Стига сте ни пробутвали украински пропагандатори

    09:17 22.04.2026

  • 67 Верно ли

    2 6 Отговор

    До коментар #25 от "Ха ха":

    Да я връща! Крайно време е всички крещящи по форумите "копейки", Путлер", "зелен чорап" и всякакви такива да заминат за казармите и да се научат на дисциплина и отговорност!

    09:27 22.04.2026

  • 68 Йордан

    6 3 Отговор
    Драги ми украински политолози,а вашият президент и вашето управление не са ли монополни?.И освен това са нелигитимни. айде нема нужда.

    Коментиран от #77

    09:40 22.04.2026

  • 69 Така е

    5 1 Отговор

    До коментар #25 от "Ха ха":

    Задължителна военна служба. Никой западен войник няма да си мръдне пръста за русофилска България, ако я нападне Русия.

    Коментиран от #75

    09:44 22.04.2026

  • 70 Така е

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "Сесесере":

    Излизането ни от ЕС ще поднови добросъседските ни отношения с РСМ, защото те ще влезат безпроблемно в ЕС.

    09:47 22.04.2026

  • 71 Гггг

    3 3 Отговор
    Гърците надушват ли че Радев завива към масква
    Веднага ще затворят границата

    10:34 22.04.2026

  • 72 Сасмо питам

    3 1 Отговор
    Мен, кво ме итнересува какво се питат в Украйна ?

    11:00 22.04.2026

  • 73 Божкеее

    2 1 Отговор
    Не ми дреме за Украйна, нито за Крим, нито за Русия или САЩ още по-малко Лондон.
    Гледам само и единствено БЪЛГАРИЯ !!!

    11:01 22.04.2026

  • 74 681

    1 1 Отговор
    Буферайниците кво викат🤣🤣

    11:44 22.04.2026

  • 75 Ха,ха

    0 1 Отговор

    До коментар #69 от "Така е":

    Хем русофилска, хем да я нападне Русията🤣🤣, по принцип сайтчето е задръстено от малумници.

    11:47 22.04.2026

  • 76 .....

    0 1 Отговор
    Буферайниците да просят пари от курабийката.

    11:48 22.04.2026

  • 77 Нурдх

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Йордан":

    Те са под контрола на курабийките, не им обръщай внимание😂😂

    11:50 22.04.2026

  • 78 Дика

    2 2 Отговор
    Не е Орбан, направо си е като Лукашенко и скоро пак половин милион ще са по площадите.

    12:20 22.04.2026

  • 79 Български Бизнес Клуб Възраждане

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Тихо Смешник":

    Това го знаем как изкарвате по 5 милиарда с полет на правителственият самолет до Дубай и връщате фурми за борба с ковида . А равносметката от помоща за украинската олигархия всички я знаем -празни складове на МО, изпразнена хазна, за да има в Украйна златни клозети и безплатен ток пак за там , а ние събираме капачки за да лекуваме дечицата ни.

    12:21 22.04.2026

  • 80 истината преди всичко

    1 1 Отговор
    Между другого както казва един известен укр. журналист живеещ в Испания Петро Маджар е човек на Орбан и нищо радикално не може да се очаква от него . Всьщност той дори предлага на ЕС ,Орбан да смени Урсула.

    12:32 22.04.2026

  • 81 истината преди всичко

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "Всеки случай!":

    Той не знам дали чете но мисли а ти четеш но си изрубил вьзможноста ... Наблегни на информация от Николай Бондаренко, Н. Платошкин, Павел Иванов, Караулов, Борисенко, та дори и от украинеца Анатолий Шарий. Да Русия не е Кремьл и днешен Кремьл не е Русия анадьн му!

    12:43 22.04.2026