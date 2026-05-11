Христо Христов – пряк наследник на Гоце Делчев, пред ФАКТИ: Гоце е незаобиколим фактор и всеки го иска на своя страна

11 Май, 2026 13:05

На моите 63 години не съм видял по-лоши отношения между България и Северна Македония, казва музикантът

Снимка: Личен архив
Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

На 4 май се отбелязаха 123 години от гибелта на революционера Гоце Делчев. Темата за личността и историческото наследство на Гоце Делчев продължава да предизвиква остри спорове между България и Северна Македония, свидетели сме на системната подмяна на историческата памет. За семейните спомени за Гоце Делчев, за политическата употреба на неговото име и за най-тежката криза в отношенията между София и Скопие… Пред ФАКТИ говори музикантът и диригент Христо Христов – пряк наследник на рода Делчеви.

- Г-н Христов, като пряк наследник на рода Делчеви, каква е най-важната семейна история или спомен за Гоце Делчев, предаван през поколенията?
- Не давайте народа курбан! Някой от народа те ражда, някой от народа те погребва. Чрез народа си жив, чрез него съществуванието ти има смисъл - и в добри, и в тежки времена. Пази го!

- В последните години темата за личността и идентичността на Гоце Делчев отново предизвиква политически напрежения между София и Скопие. Според Вас защо историята продължава да бъде поле на конфликт?
- Защото не са излекувани старите югославски патологии. Изградили са грешни теоретични обосновки за съществуването на собствена държава и не искат да се разделят със старите и компрометиращи кадри. Там и без това са два файтона хора - няма и толкова.

- Казвали сте, че „Гоце Делчев сам се е определял като българин“. Смятате ли, че историческите факти умишлено се подменят по политически причини?
- Да, абсолютно. Настоящият политически “елит” се крепи само на изградения страх, че някой иска да им вземе нещо или направо да ги унищожи. Заради този страх хората се затварят и не говорят. Писанията им в социалните мрежи са анонимни. Директен диалог се избягва на всяка цена. Уплашеното население гласува за едни и същи политически структури. Всеки дошъл на власт взима нови международни заеми - плаща лихви на лихвите на още по-старите лихви - не се стига до изплащане на реалния дълг. Стигат до момент, в който и още неродените имат да изплащат заеми. Младите бягат, а останалите в държавата зависят все повече от нечии подаяния.

- Като човек от рода Делчеви, как приемате факта, че личността на Гоце Делчев често се използва за политически цели и в България, и в Северна Македония?
- Неизбежно е използването на личността на Гоце Делчев за политически цели. Той е незаобиколим фактор и всеки иска да го има на своя страна. Затова и в Северна Македония правят всичко възможно автентичния глас на рода Делчеви да не се чува. Правят всичко възможно да ни маргинализират, но ние сме живи и нямаме намерение да умираме.

- В едно от интервютата си сравнявате работата на „скопските историчари“ с лекарска грешка. Какво според Вас е най-опасното в подмяната на историческата памет?
- Същото както при лекарите: грешната диагноза не води до излекуване, а до влошаване на здравето. Дългата липса на адекватни лекари може да доведе и до най-лошия край. Резултатът от подмяната на историческата памет може да се види и днес в Скопие: подмяна на многовековна архитектура. И така с архитектурата, и така с литературата, и така с музиката, и така навсякъде… Уж се събуждаш сутрин, а гледаш някакви фигури сякаш продължаваш да бълнуваш… А трябва да работиш… Резултатът?

- Смятате ли, че днешните поколения в България познават достатъчно добре делото на Гоце Делчев, или той постепенно остава само име от учебниците?
- Като всяка фигура и Гоце потъва постепенно в съзнанието на хората. Това е нормално, а ние от фондация “Гоце Делчев” правим всичко, което можем, поколенията да помнят Гоце. Нека помнят един добър човек, за когото свободата е най-високият идеал.

- Вие сте и музикант, и диригент. Помага ли културата повече от политиката за съхраняването на историческата памет и връзките между хората от двете страни на границата?
- Културата във всичките ѝ форми е възможна, когато не ѝ пречат политици. Културата е меката сила на всяко интелигентно управление. Не случайно най-добрите постижения на дипломацията са обвити винаги в културни форми.

- Как гледате на отношенията между България и Северна Македония днес – възможен ли е честен диалог по историческите теми без език на омразата?
- На моите 63 години не съм видял по-лоши отношения между България и Северна Македония. Разбира се, че е възможен честен диалог, ако има нормални хора. След като световни войни са завършвали, значи и недоразбиранията ще завършат. Необходими са точните хора.

- Ако Гоце Делчев можеше да види Балканите днес, как според Вас би оценил случващото се между народите, за чието освобождение и обединение се е борил?
- С отвращение. Необходими са точните хора, които да предприемат точните действия. Народите на Балканите заслужават по-добър живот.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 8 Отговор
    Гоце е един глу па к-сериозно пиша /// подлъган от БГ да вдигат въстание както и другите с ИЛИНДЕНя -без помощ///нещо като предисторията на СВО..и се повторя Априлското заколение

    Коментиран от #12, #13

    13:13 11.05.2026

  • 3 С ена Чужденка си говоря, била в

    7 0 Отговор
    Македонията и й направило впечатление че никой не говори на висок глас, всеки криел какво казва от другите, случайно някой да не чуе нещо.

    Та пита жената, от Финландия, как така в България се говори на висок глас?

    Маке живеят в страх от другия, страх и параноя. Държава, на коминтерна и Ленин.
    Не им е лесно на македонците.

    13:15 11.05.2026

  • 4 5678

    1 0 Отговор
    Гоце е македонско име от Вардарска Пиринска или Егейска Македония

    Коментиран от #7

    13:25 11.05.2026

  • 5 СВД

    2 0 Отговор
    Тук са дошли 47 семейства бежанци от селото на майката на Гоце Делчев и 1 семейство от Крушевско! Не може от тези 47 да няма едно с роднинска връзка с Делчев, но това никой явно не знае, щом не се коментира! Данните са от местния музей и когато видях откъде са дошли, нещо ме подсети, защото в търсачката ми е останал спомен за името на селото! Кратка справка - Морарци, Македония! Няма да им казвам, защото активисти пишат книги, излизат с патриотарска есета и трупат актив, като крадат чужди открития и творчества!

    13:29 11.05.2026

  • 6 Балканите най големият дефицит е

    0 3 Отговор
    на История, няма достатъчно История и затова малкото История която я има е дърпана и разпокъсвана на всички страни Историята е като проститутка дърпана от всички и так далее..., Дефицитът е обемът на Историята която я няма и няма как да я има защото всички на Балканите са били под чуждо господство.

    Това е същото като Украйна, Полша и там омразата е голяма дори и днес.
    Украйна е "Македонията" на Русия.

    13:30 11.05.2026

  • 7 гост

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "5678":

    А Жоро какво по произход е?

    13:33 11.05.2026

  • 8 Българите от лакомия, за едно парче

    3 0 Отговор
    от Вардарска Македония губят излаз на Бяло Море и Земите към Одрин, ама нали знаете, лаком гьс кръв
    се ре, така и Ганчо.
    Веднъж загубили отвоюваното с общи усилия със Сърби и Гърци, българите им потичат лигите през Втората Световна и пристават на най мракобесната идеология и режим на Третия Райх, Адолф Хитлер, Гьобелс, Химлер SS и пак настъпват мотиката. Германия докарва Комунизма и СССР в България и так далее...,

    Без Германците Руските Комунисти нямаше да ги има, Германия изпраща Ленин в Русия да я изкара от Първата Световна и пак я губят Немците!

    Коментиран от #10

    13:47 11.05.2026

  • 9 5678

    1 2 Отговор
    ЖОРО произхожда на майка му от,

    13:54 11.05.2026

  • 10 БОЛШЕВИК

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Българите от лакомия, за едно парче":

    Представи си, че ги нямаше тия 45 години социализъм в България. Сега 36 години нямаше да има какво да се краде, и една малка част да стават чорбаджии и феодали. Без тия 45 години социализъм, сега можеше да я няма и Българията и голяма част от хората. За последните 36 години на грабеж, геноцид и див капитализъм се видя, че това сега не е държава а територия на престъпници, робовладелци и диви капиталисти!

    Коментиран от #14

    14:17 11.05.2026

  • 11 Смърфиета

    1 1 Отговор
    Този измислен рязан диригент на ДС разнася името на Гоце? Хората, които знаят помаците, ги мразят. Дай му пет лева и ще си сложи фередже.

    14:18 11.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Смърфиета

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "БОЛШЕВИК":

    А за 17 години ГЕРБ, половината на царстването на ТАТО, какво да кажем?
    Аз мразя ГЕРБ. Искам да видя, как всички гербаджии се навеждат да целуват свещената патка на Румен Радев. Радев е човек, Тиквата беше л-но. Гербаджийското безвремие няма да ми върне младите години. Ако ми падне гербаджийско л-но през нощта, бих го пречукала. Убий гербаджия, в името на България!

    14:24 11.05.2026

  • 15 Смърфиета

    2 0 Отговор
    Ако спрат парите за култура, тези гоцеви или караиванови седесарски "аристократи" ще ревнат на умряло. Само бой с пръчки ще ги излекува.

    14:27 11.05.2026

  • 16 Смърфиета

    1 0 Отговор
    Този освен помашка, може да има и еврейска кръв.
    Най-гадната смеска. Нищо българско. Иначе откъде ще знае нотите, па и диригент. Диригент, ама на Гриша Ганчев, също помак. Иначе много лачен, либерален. Ходи на баня в Сан Франциско. От дете му е. ЧОРБАРИ, петното е НЕИЗЛИЧИМО!

    14:33 11.05.2026