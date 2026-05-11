Ралица Симеонова пред ФАКТИ: Решенията в кабинета при всички случаи ще се вземат в по-тесен кръг около Радев

11 Май, 2026 09:08

С голяма степен на вероятност бих казала, че на никого няма да бъде позволено да изпъкне или да действа автономно без санкцията на Радев и кръга около него, казва политологът

Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Новият кабинет, свързван с президента Румен Радев, вече предизвика сериозни политически коментари заради състава си, ресорите и очакваната роля на отделните министри. Доколко това управление ще бъде експертно, има ли риск от прекалена концентрация на власт и какви са големите предизвикателства пред кабинета – от бюджета и инфлацията до външната политика. По тези теми пред ФАКТИ говори политологът Ралица Симеонова.

- Г-жо Симеонова, как оценявате структурата на кабинета „Радев“ – виждате ли по-скоро експертен модел на управление, или силно политически кабинет?
- Структурата на кабинета е важен индикатор за целите и приоритетите, които си поставя едно правителство. В одобрената структура на кабинета „Радев“ виждаме четири вицепремиерски позиции, като двама от заместник министър-председателите са „без портфейл“ и няма да оглавяват министерства. Другите двама ще ръководят министерства и ще отговарят за финансите, икономиката, инвестициите и индустрията. Това е логично, защото основните предизвикателства пред страната в момента имат финансово-икономически измерения.
Според мен беше резонно да има и заместник министър-председател по социалната политика, доколкото социалните проблеми са другата особено важна и наболяла тема, която трябва да бъде адресирана адекватно. Разбрахме, че Иво Христов ще се занимава с подобни въпроси, но така, както беше дефиниран, ресорът му включва твърде широка проблематика и няма фокус. А е необходимо да се търсят ефективни и конкретни решения, които да отговорят на очакванията на хората, включително към този кабинет, за по-силен акцент върху човека - върху грижата за българския гражданин тук и сега.
Това, което прави впечатление, е наличието на Министерство на иновациите и дигиталната трансформация. Ще бъде интересно да се проследи дейността на това ведомство и какви ще бъдат приоритетите, които изпълнява, защото очевидно темата е важна за Румен Радев.

По отношение на персоналния състав мисля, че нито експертността, нито политическият опит и профил са водещи.

Фокусът е върху лоялността, надеждността и предвидимостта. Наблюдаваме основно познати лица, като част от тях са от най-близкия кръг на Радев. Това са хора, които са били неотлъчно до него през годините и на които той има доверие. Някои са изненадани, че в кабинета фигурират и имена, пряко свързани с „Има такъв народ“ на Слави Трифонов. Аз обаче не съм сред изненаданите. Тези връзки не са от вчера и могат да бъдат проследени назад във времето, включително до 2021 година, когато хора от този кръг гравитираха около служебните кабинети и дори бяха част от политическите им екипи.

- Част от министрите в новото правителство вече са били служебни министри или близки до президентската институция. Това гаранция за стабилност ли е, или крие риск от затворен управленски кръг?
- Това не е гаранция за стабилност, а по-скоро очакване за лоялност, послушание и по-голям контрол върху действията на отделните министри, така че да не се правят резки движения извън зададената рамка. Решенията в кабинета при всички случаи ще се вземат в по-тесен кръг около Радев. Такъв е стилът на Румен Радев и не вярвам да промени подхода си в това отношение.

- Виждате ли силни фигури в ключовите ресори – финанси, енергетика, вътрешни работи и външна политика – или по-скоро компромисни назначения?
- Силната фигура в кабинета е самият Радев. С голяма степен на вероятност бих казала, че на никого няма да бъде позволено да изпъкне или да действа автономно и без санкцията на Радев и кръга около него. Очаквам процесът на вземане на решения да бъде силно централизиран, а делегирането на функции – по-скоро формализирано.

- Доколко кабинетът „Радев“ ще може да действа самостоятелно и доколко ще остане зависим от влиянието на президента и парламентарното мнозинство?
- Разбира се, кабинетът ще зависи от парламентарното мнозинство, но имайки предвид, че е еднопартиен и че ПБ разполагат с абсолютно мнозинство в законодателния орган, очаквам парламентарната подкрепа да бъде стабилна, а правителството да налага сравнително безпроблемно своя политически дневен ред.

Смятам, че парламентарната група на ПБ ще се отличава с дисциплина и не очаквам сериозни разцепления в близка перспектива.

Що се отнася до отношенията с президента, към момента няма индикации за напрежение. По-скоро ще действат в синхрон. Предстои да проследим каква ще бъде динамиката след предстоящите президентски избори, ако, разбира се, този кабинет все още управлява тогава.

- Какви са най-големите рискове пред това правителство още в първите 100 дни – бюджетът, инфлацията, еврофондовете или вътрешнополитическото напрежение?
- Най-големите рискове са свързани с финансово-икономическите предизвикателства и социалните проблеми, произтичащи от тях, включително в геополитически контекст и с оглед на възможността от енергийна и продоволствена криза. Бюджетът и инфлацията безспорно ще бъдат сред основните теми. На дневен ред са и поетите ангажименти за изкореняване на олигархичния модел. Българските граждани очакват справедливост и институционалност. Очакват решения на най-наболелите социално-икономически проблеми.
Това изисква ефективно стратегическо целеполагане, солиден експертен потенциал, политическа воля и смелост за налагане на решения, засягащи пряко интересите на силни олигархични лобита. Очакванията към този кабинет са големи, а предизвикателствата пред него – сериозни.

- Очаквате ли новият кабинет да търси по-различен външнополитически курс по отношение на Брюксел, войната в Украйна и отношенията със САЩ?
- Не. Няма нито заявки, нито индикации, нито практика на служебните кабинети на Радев, които да сочат подобна промяна. В свои изявления той нееднократно е изразявал подкрепа за суверенитета на Украйна и е наричал Русия агресор в този контекст. Да не забравяме, че по време на служебните кабинети на Гълъб Донев беше предоставена военна помощ на Украйна.

Сега също експлицитно беше заявено, че ще се търси по-задълбочена европейска интеграция и конструктивна роля в съюзите, в които България участва, включително в НАТО.

Изборът на външен министър също не индикира за различен подход. Профилът ѝ предполага по-скоро административен и бюрократичен стил на водене на външната политика, а не пълнокръвен политически или алтернативен на досегашния. В този смисъл очаквам външната политика да се движи по съществуващата инерция. Вероятно именно това ще бъде един от поводите за разочарование сред част от избирателите на „Прогресивна България“.

- Вече има коментари, че кабинетът е съставен от „познати лица“ и хора от служебните управления. Това носи ли усещане за приемственост или за липса на политическо обновление?
- По-скоро носи усещане за предвидимост и отказ да се рискува с нови и по-малко познати кадри. Сред министрите няма фигури, които да са се отличили с нещо особено значимо, така че изборът им едва ли е продиктуван от персоналните им качества, компетентност или от постигнатото до момента. По-скоро изглежда мотивиран от очакването, че ще бъдат лесно контролирани и направлявани в дейността си.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Здрасти

    11 2 Отговор
    Кажете моля, къде са българите олимпийци, които ни гледаха от предизборните плакати? Къде са онези знаещи и можещи, млади и честни политици от ново поколение, с които ни облъчвахте за спасители на България? Защо получихме още от същото?

    Коментиран от #12, #14, #16

    09:13 11.05.2026

  • 2 Момчил

    10 1 Отговор
    Г-жо Симеонова защо предадохте Стефан Янев ? Кажете истината на хората да я знаят !

    Коментиран от #9

    09:20 11.05.2026

  • 3 Боруна Лом

    5 2 Отговор
    .... И РАДЕВ,ЩЕ КАЗВА САМО ,,ЙЕС СЪР,,!

    Коментиран от #8

    09:22 11.05.2026

  • 4 Моше Радеф

    6 2 Отговор
    да каже ЗАЩО излъга хората за референдума и пакта с украйна, който той самия критикуваше?

    09:22 11.05.2026

  • 5 Факт

    7 1 Отговор
    Тази да ходи да ражда или плеви градина

    09:23 11.05.2026

  • 6 Бъз коментар

    3 0 Отговор
    "...беше резонно да има и заместник министър-председател по социалната политика, доколкото социалните проблеми са другата особено важна и наболяла тема."

    09:25 11.05.2026

  • 7 в кратце

    4 1 Отговор
    Нещо,като песента "бангаранга",което означавало шаренИя.

    Коментиран от #22

    09:25 11.05.2026

  • 8 Грешите

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Боруна Лом":

    Ще казва като Нинова и Костадинов:

    Да другарю Решетников/да другарко Митрофанова/, веднага ще го направя.

    Коментиран от #10

    09:28 11.05.2026

  • 9 Трол

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Момчил":

    Защото се надяваше да изкара 4-годишен мандат, но обърка генерала.

    09:29 11.05.2026

  • 10 така е

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "Грешите":

    След като Москва пренасочи парите си към ПБ, другаря Костадинов е със затихващи функции. Заминава при Волен Сидеров.

    09:29 11.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Знайко

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Здрасти":

    Защото сте наивни и вЕрвате, че тъмно червен фатмак комунист може да се промени и оправи безобразията в които е участвал в основна/главна/ роля.

    Коментиран от #17

    09:31 11.05.2026

  • 13 Смехоран

    4 2 Отговор
    Вървим към строй се-преброй се.Или пък към светли бъднини?Започна филма "Мунчо в действие".

    Коментиран от #19

    09:38 11.05.2026

  • 14 Гледай Малкия Мраз и Кутев

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Здрасти":

    Здрасти
    50ОТГОВОР
    Кажете моля, къде са българите олимпийци
    -;-
    За какво са ти олимпииците като виждаш Малкия Мраз и Другаря Кутев с Неговия парламент?
    След като видях Малкия Мраз и за мене Прогресистите са поредните чалгаджии- надали ще изкарат 2-3-4- години.
    А при дивотия , може още преди Президентските избори да имаме протестите.
    Боташа отива на бързото Усиране!

    09:39 11.05.2026

  • 15 Някой

    6 1 Отговор
    А бе кой им плаща заплатите на толкова много политолози, социолози, антрополози ... ?

    Каква е ползата за мен данъкоплатеца от толкова много политолози, социолози ... и хора на културата у нас?
    България освен, че е държавата с най-много полицаи, чиновници на 100 000 население, най-много учитили на брой ученици. Е държавата с най-много некадърни хора на културата на брой население.

    Коментиран от #21

    09:43 11.05.2026

  • 16 Е как къде

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Здрасти":

    Те бяха само стръв за шараните.Сигурно са в спортните зали.Така или иначе ще си получават кинтите.

    09:46 11.05.2026

  • 17 Ами след като со доверихме ва Чалгаря

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Знайко":

    Знайко
    40ОТГОВОР
    До коментар 1 от "Здрасти":

    Защото сте наивни и вЕрвате, че тъмно червен фатмак комунист може да се промени и оправи безобразия....
    -;-
    Ами след като се доверихме на Чалгаря, защо да не се довериме на Боташаря!

    09:50 11.05.2026

  • 18 Крадев нищо не решава

    4 2 Отговор
    Олигархията и дъртие ДСченгета му диктуват.

    09:52 11.05.2026

  • 19 Весело

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Смехоран":

    Интересчии, гербаджии, бесепари, депесари, пенсионери..., крачим в един и същи радев строй с посока МАсква.

    Цел номер едно ни беще да заменим левовете с рубли.

    09:53 11.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Някой

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Някой":

    Ами погледни колко НПО има в България и сам ще си отговориш. Затова е този смешен плач по форуми и телевизии.

    09:55 11.05.2026

  • 22 Бангаранга политика

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "в кратце":

    Партия Радев ли означава "бангаранга" или "бангаранга" означава партия Радев?

    Дара в музиката е нещо като Расев в политиката - БАНГАРАНГА

    10:00 11.05.2026

  • 23 хмммм

    3 0 Отговор
    Каква е таз никаквица и защо и се дава ефирно време?

    10:03 11.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Дженерал Янки Дудъл съм

    2 0 Отговор
    И тая ми би шута и избяга да се вози на самолета на колегата овенен.

    10:12 11.05.2026

  • 26 АЙДЕ МА

    1 0 Отговор
    По-напред как са се взимали решенията,... отново с мнозинство, нали. А сега как е
    Все ще има недоволни и подстрекатели

    10:36 11.05.2026

  • 27 бай Даню

    3 0 Отговор
    МНОГО аналитици,...МНОГО критици, къде бяхте до сега бе

    10:39 11.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.