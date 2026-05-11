Какво празнува България в День Победы?

11 Май, 2026 13:00

За много европейски страни, засегнати от агресията на Третия райх, също е логичен празник

Снимка: БГНЕС
Иван Стамболов - Сула Иван Стамболов - Сула публицист и политик
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Всъщност не знам дали го празнува цяла България в качеството си на държава, народ и нация, но определено мнозина го празнуват в лично, колективно и партийно качество.

Да! Без всякакво съмнение това е огромен празник за руснаците. За тях това е ден не само на оцеляване, но и на тържество, на превръщане във велика сила, в един от геополитическите полюси за близо половин век напред. Всеки би празнувал това.

За много европейски страни, засегнати от агресията на Третия райх, също е логичен празник.

Какъв празник обаче е за България?

Това пише Иван Стамболов за U-DIGEST.

Да се опитаме да видим картината в Европа безпристрастно, над пропагандата и партийната историография. В средата на ХХ век се сблъскват два чудовищни, безбожни тоталитарни режима – нацизмът, който издевателства над нормалността в името на расата, и болшевизмът, който безчинства и стъпква човечността в името на класата. Два режима, от които Бог е прогонен; два режима, които са заключили Истината в мрачните си идеологически зандани.

Два режима, които сеят смърт не само сред чуждите, но и след своите. Дори може би повече след своите с масовите си концлагери и параноични преследвания на цели съсловия. Помните ли съсловните гонения в Сталиновия Съветски съюз:

Делото на лекарите (1952–1953) Последната голяма сталинска репресия преди смъртта му. Група предимно еврейски лекари от Кремълската болница са обвинени, че са убили или планират да убият съветски ръководители. Смята се, че е подготовка за нова масова антисемитска кампания. Сталин умира преди процесът да приключи и обвиненията са оттеглени.

Процесът срещу военните (1937) Маршал Тухачевски и седем висши генерали са обвинени в шпионаж и заговор в полза на Германия. Разстреляни след тайно заседание. Следва унищожаването на голяма част от офицерския корпус на Червената армия.

Московските процеси (1936–1938) Три показни процеса срещу «старите болшевики» — Зиновиев, Каменев, Бухарин, Риков и др. Обвинени в троцкизъм, шпионаж, терор. Всички признават вината си под натиск и са разстреляни.

Делото на Промпартията (1930) Процес срещу инженери и технически специалисти, обвинени в саботаж и шпионаж в полза на чужди сили.

Шахтинското дело (1928) Процес срещу миньорски инженери от Донбас — едно от първите показни дела срещу техническата интелигенция.

Ленинградското дело (1949–1952) Репресия срещу ленинградското партийно ръководство след войната.

Колективизацията и разкулачването (1930–1933) Не е съдебен процес, а кампания срещу цяло съсловие — «кулаците» (по-заможните селяни). Милиони депортирани в лагери или разстреляни.

Всички тези репресии са свързани с по-широкия Велик терор (1936–1938), в рамките на който са арестувани около 1.5 милиона души и около 750 000 са разстреляни.

За аналогичните безчинства в Германия се говори много, прекалено много, та нека не губим пространство и време да ги повтаряме.

И тези две зли сили се сблъскаха в апокалиптична колизия. Не, това не беше Армагедон, не беше битка между ангели и демони. В онази касапница нямаше добри и лоши, както впрочем е трудно да се очертаят такива категорично в почти всички войни и до днес. На война всеки си има своята истина, всеки си има своята правда, а най-тъжното е, че когато се сблъскат два християнски народа, носещи проклятието на националната държава, тогава и от двете страни свещени благославят и ръсят със светена вода бойните знамена за смърт на врага в името на Отца и Сина и Светия Дух.

Знам, че в историята няма „ако беше, щеше“, но това тук не е история, а литература. Да отворим прагматичните си очи и да видима България последователно в двете основни хепотези:

А.) Побеждава Сталин

България е победена страна, което и струва (без репарациите към Гърция и Югославия), само към СССР, следното:

Издръжка на съветските окупационни войски (1944–1947). Издръжката на съветските окупационни войски е изключително тежко натоварване за българския бюджет и значително надхвърля наложените на България следвоенни репарации. През 1944–1947 г. около 600 000 съветски войници и офицери пребивават на българска земя за различен период от време. Секретни междуправителствени споразумения уреждат тяхната издръжка за наша сметка. Нещо повече – всички заплати, командировъчни и режийни по изрично настояване на съветската страна им се изплащат в долари.

Отказ от вземания от Германия в полза на СССР. България се отказва от всички свои вземания от Германия за времето след 1 септември 1939 г. – около 100 милиона долара, главно неизплатени стоки. На България не е разрешено да компенсира тези вземания с германските активи на българска територия, които съгласно решение на Съюзната контролна комисия в Германия се дължат на Съветския съюз.

„Скрити репарации“ чрез немските активи и смесените дружества. През октомври 1954 г. СССР продава на България своята част в четирите българо-съветски дружества. Съгласно подписаната спогодба общата стойност на съветските дялове е оценена на 269 951 887,96 лв. Тази сума се издължава на Съветския съюз със стокови доставки в продължение на 10 години.

Обща оценка. Според изследователя Веселин Ангелов, цитиран в медиите, съветската окупация на България е струвала около 133 млрд. лв. Други оценки са в подобен порядък: контролът на СССР, започнал през 1944 г., продължава като военна окупация до 1947 г. и коства на България 140 милиарда тогавашни лева – около половин милиард долара от това време или около 6 милиарда долара в сегашни пари.

България остава от източната страна на „Желязната завеса“, където хората карат трабанти и ги арестуват за политически вицове.

Б.) Побеждава Хитлер

България е страна-победителка. Продължава да се управлява от династията си, вместо от слезлите от горите партизани. Разширява териториите си, както следва:

Беломорска Тракия (Западна Тракия) – от Гърция, през април 1941 г. след разгрома на Гърция от Германия. Включва района между реките Места и Марица, с излаз на Бяло море. Главните градове са Кавала, Ксанти, Гюмюрджина (Комотини), Дедеагач (Александруполи).

Вардарска Македония – по-голямата част от днешна Северна Македония, също от април 1941 г. след разгрома на Югославия. Включва Скопие, Битоля, Охрид, Прилеп, Велес, Щип.

Поморавието (Западните покрайнини плюс) – източни части на Сърбия, включително Пирот и Враня. Това е територия отвъд предвоенната граница, отнета от Югославия.

Южна Добруджа – тя е върната на България още преди влизането ѝ в Тристранния пакт, с Крайовската спогодба от 7 септември 1940 г. Това е мирно дипломатическо решение, договорено с Румъния под германско-съветско посредничество, и не е резултат от военни действия. Затова и единствено тя остава в българските граници след войната.

България остава от западната страна на „Желязната завеса“, ако такава завеса изобщо съществува при тази хипотеза, запретва ръкави и започва да се справя с последиците от войната като всяка друга нормална европейска страна.

Понеже много пламенни патриоти празнуват День Победы, не намират ли патриотизма си малко странен? Ако за миг изневерим на духа на времето – Какво точно празнува България в День Победы?

U-DIGEST


София / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Точен

    60 17 Отговор
    Самият факт, че този чиляк допуска победа на Хитлер, доказва, че с фашистите не е приключено на 9 Септември...

    Коментиран от #4, #13

    13:03 11.05.2026

  • 2 благодарение на День Победы

    52 5 Отговор
    разни брадати бръмбари и калинки
    са отдавна на сладки службици и кьор софра

    иначе щеше да им се отели вола от бачкане при нацистите

    13:04 11.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 путиняк порочен

    30 9 Отговор

    До коментар #1 от "Точен":

    Самият факт че допускат помията ти доказва, че в българия закона струва по малко от хартията на която е написан.

    13:08 11.05.2026

  • 5 Исторически факти

    30 3 Отговор
    Какво празнува Германия в День Победы?

    13:10 11.05.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    35 8 Отговор
    Честваме победата над такива като тебе!
    Когато няко говори за :

    Два безбожни тоталитарни режима
    Два режима, от които Бог е прогонен
    Два режима, които са заключили Истината в мрачните си идеологически зандани.

    НЕ ТРЯБВА ДА ЗАБРАВЯ ТРЕТИЯТ ПОДОБЕН РЕЖИМ, В КОЙТО СМЕ СЕГА!!!

    Разликата е, че при тези 2 режим Бог е бил забранен, но хората са се стремели към Бога
    Днес в третия режим Бог не е забранен - НО Е ЗАБРАВЕН!!! Днес те учат и приветстват да си против Божието!!!

    И ако тези два режима винаги е имало борба за свобода от тях - днешния режим е направил съвършените роби, които даже не поставят въпроси за свободата си! Така че тия пасквили може да ги продаваш на много малък кръг заблудени евроатлантически овчици!

    13:13 11.05.2026

  • 7 Архимандрисандрит Бибиян

    9 33 Отговор
    Само ошанките празнуват,наметнати с ватенки пукат столичная с малосольонние огурци до припадък и до де са в несвяст пълнят бричовете с какашки и моча!

    13:15 11.05.2026

  • 8 На тоз сульо да му кажем

    40 9 Отговор
    Ако Хитлер беше победил дядо му щеше да е на сапун, баба му на портмоне.
    А него нямаше да го има.

    Коментиран от #22

    13:15 11.05.2026

  • 9 Хахо

    8 28 Отговор
    Не знам какво празнуваме ние Във всеки случай царска България нямаше нужда от съветско освобождение... Знам обаче че победителите сега живеят в голяма бедност Със средни заплати за специалисти от 400/500€ средни пенсии от 150/180€ . При цени като нашите даже енергията е по скъпа Истински геноцид.!! Всички "освободени "и победени държави са с по висок стандарт от техния .. ..И пак са във война с близо 1 милион умрели осакатени изчезнали
    .

    13:17 11.05.2026

  • 10 Ех, гнидо

    31 6 Отговор
    Долна, лапал от предишния режим, а сега плюещ и реабилитиращ нацизма!

    13:17 11.05.2026

  • 11 Бялджип

    28 2 Отговор
    Доста гнусно и тенденциозно. При това освен че фантазията му се е развихрила неимоверно, наблъскал е и доста лъжи. Една от които е репарацията към Югославия. Такава не е имало, Югославия ни я е опростила...

    13:18 11.05.2026

  • 12 Миро

    25 2 Отговор
    Ще повърна.....

    13:19 11.05.2026

  • 13 А този коментар

    4 26 Отговор

    До коментар #1 от "Точен":

    Доказва, че все още не са ликвидирани червените кхмери в България, която благодарение на такива цървули от процъфтяваща и уредена страна стана руско сметище!

    13:23 11.05.2026

  • 14 Правилно

    30 0 Отговор
    ли съм разбрал, че този съжалява, че Хитлер губи войната? България щяла да бъде като "всяка друга нормална европейска страна". Сула, Сула а каква щеше да бъде Европа а и светът?

    Коментиран от #18

    13:23 11.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 РОБ РОДЕН . РОБ ПОГРЕБАН

    6 17 Отговор
    ГАНЬО ПРАЗНУВА СВОЕТО ДЪНО 😂🤣😂🤣

    13:25 11.05.2026

  • 17 Сул-ьо, ще празнувам каквото си искам

    29 6 Отговор
    Моя пра-дядо загива на фронта в Унгария като доброволец на 14.05.1945г. Ще си празнувам Дена на победата, но най-вече ще си празнувам 09.09.1944, защото тогава на любителите на "обединена европа" са им набили чотурите. Жалко, че явно малко са ги били.

    Коментиран от #25, #26

    13:25 11.05.2026

  • 18 Ами така като гледаш ???

    2 4 Отговор

    До коментар #14 от "Правилно":

    МАЙ МАЙ ДОСТА ПО ДОБРО МЯСТО

    13:26 11.05.2026

  • 19 Пак двойни стандарти...!

    24 0 Отговор
    За Русия-подробно описание...!
    А пък за Германия... :
    ,,За аналогичните безчинства в Германия се говори много, прекалено много, та нека не губим пространство и време да ги повтаряме."
    Що така ,ве Сула...,се изСули,като при...ня,в гащи...?!
    Ахъммм...!

    13:27 11.05.2026

  • 20 Някой

    18 0 Отговор
    Този прехвърли дълговете на Райха към нас, да взето от СССР (включително УССР и последваща Украйна). Кой ни вкара на грешната страна? Виновните са тук! СССР са съюзници със САЩ и Великобритания. В Париж ни връщат с граници от 1.1.1941г. Чърчил е викал, че държава България не трябва да съществува. Пропуснал е вариант В, в който тук идват англичаните и след който България ще бъде раздадена на съседни държави! Пропуснал е, че първоначално са ни ухажвали и от другата страна и също са ни предлагали Македония като печалба, макар и общо по-малко.
    Целият мир и просперитет на Европа, зависи от 9.5.1945г. Дори преди ВСВ са се били едва ли не всички съседи. Без тази победа, примерно атомните бомби щяха да са хвърлени над Райха - това си го отчитат немците. Дори те признават важността за тази победа. Те са учени после на вина, как те са виновните. Точно поради унижението след ПСВ следва ВСВ. ЕС произлиза от миньорски съюз създаден на 9.5 в чест на победата над нацизма.
    Паметници на съветската армия има в почти всяка европескй столица. Май се падаше в началото на този век откриваха в Лондон при Блеър ли се казваше. В САЩ имаше паметник на Съветската армия в Холивууд, но махнат май бе 2005г.
    Нашата армия се обединява към дошлият тук Трети украински фронт и се води част от съветската армия! Един вид тези паметници са частично и за нашите войници. Тук посрещани като на паради град по град с арки и плакати добре дошли освободители. Отишли на посещение на Шипка в чест на

    13:29 11.05.2026

  • 21 az СВО Победа 81

    22 2 Отговор
    Поредният "патриот" и "хуманист", който измерва всичко само и единствено в пари, и който не празнува на Девети май, а скърби по загубата...

    Разбираме, че оправдава и аплодира, и тоталното изтребление на цели етноси залегнало в расистите закони на Третия Райх!

    Датата 9 май е най-сигурният белег, да разбереш кой колко струва като човек!

    Народът ни най-добре го е казал:

    "Никога не е късно да станеш за резил"!

    Коментиран от #40

    13:30 11.05.2026

  • 22 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 15 Отговор

    До коментар #8 от "На тоз сульо да му кажем":

    аре бе? знаеш ли че тогава сме граничили с Италия? отде да го знаеш ,копей безхаберен..

    13:31 11.05.2026

  • 23 Кюмюра от Драгалевци

    14 0 Отговор
    Ти пай кой беше бе Сульо демократичен,от под кой камък изпълзя и ти ,явно и теб глад те мори .

    13:32 11.05.2026

  • 24 този и негоподобните

    11 0 Отговор
    които и изкарват прехраната с говорене по политически теми , по простата причина че ако трябва да вършат някаква работа за да се прехранят биха загинали защото нищо не могат, освен да говорят къде объркано къде не , никога не са говорели срещу вятъра и срещу тези които са ги вербували и е напълно логично , просто хората не трябва да ги вземат сериозно и да ги отсвирват колкото и да са дразнещи

    13:32 11.05.2026

  • 25 Ако германците бяха победили

    1 12 Отговор

    До коментар #17 от "Сул-ьо, ще празнувам каквото си искам":

    Прапрадядо ти щеше да е жив.

    Коментиран от #28, #29

    13:34 11.05.2026

  • 26 Напълно подкрепям!

    19 0 Отговор

    До коментар #17 от "Сул-ьо, ще празнувам каквото си искам":

    И аз ще празнувам винаги ,,День победой"...!
    Моят дядо е останал жив,но при форсиране на река ,,Драва" е загубил десният си крак!
    Слава на героите!

    13:35 11.05.2026

  • 27 Вие сте бунаци

    1 16 Отговор
    Много добра статия!

    13:37 11.05.2026

  • 28 В смисъл?!

    6 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ако германците бяха победили":

    Бъди по-конкретен,а не тинейджърски тик-токаджия...!

    13:37 11.05.2026

  • 29 хаха🤣

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ако германците бяха победили":

    Цуцци 👄 с Ако то можеш филия да си намажеш,а в екстремни ситуации става и за маскировка ,особенно есенно време .

    13:38 11.05.2026

  • 30 Читать по больше надо Суля

    11 1 Отговор
    Журналист си е диагноза, ама тоя се изписал публицист и политик - ужким не съм от тях како Сийке!!
    Да припомним, че Дучето е бил журналист!

    13:39 11.05.2026

  • 31 Тома

    10 1 Отговор
    Този ми се струва че още не е изтрезнял от празника.Къде е победата над нацизма къде са репресиите на Сталин

    13:41 11.05.2026

  • 32 Факт

    2 9 Отговор
    На 9 май винаги трябва да си спомняме за пакта „Рибентроп-Молотов“. Благодарение на договора, който сключва с Хитлер, след 23 август 1939 г. СССР започва серия от военни действия и анексии в Източна Европа.

    В периода 1939–1940 г. СССР окупира или анексира Източна Полша, Естония, Латвия, Литва и напада Финландия.

    Затова например в Латвия имат Музей на окупацията. И там не честват руския Ден на победата.

    Денят на победата е съветски пропаганден празник, целящ колкото да почете паметта на милионите загинали по време на борбата срещу нацистка Германия, толкова и да заличи паметта за срамното минало на СССР.

    За много българи Денят на победата е свързан със съветската окупация на България, Народния съд и пр. Както и с това, че тоталитарната власт експлоатира фашизма, за да наказва неудобните хора.

    >>> На снимката: Молотов подписва пакта за ненападение между Германия и Съветския съюз, зад него са Рибентроп (вляво) и Сталин.

    13:43 11.05.2026

  • 33 провинциалист

    8 0 Отговор
    Иване, тия дни в Габрово едни ги питаха какво празнуват и сега цялата страна ги знае. Не си го причинявай!

    13:44 11.05.2026

  • 34 Пламен

    1 7 Отговор
    Празнува окупацията си

    13:45 11.05.2026

  • 35 Факт

    1 11 Отговор
    КЪМ ПРИМИРАЩИТЕ ОТ ШАСТИЕ ЗА ДЕНЯ НА ПОБЕДАТА
    България е победена страна и не и е признат статут на съвоюваща страна както на Италия. Губим територии и плащаме репарации. Диктатора Сталин и диктатора Хитлер, които и двамата са масови убийци първо са съюзници по договора Молотов /Рибентроп от август 1939г. чаааааак до 22.06.1941г и заедно нападат и си поделят Полша през септември 1939г и правят съвместни паради на победата си над Полша . Да не говорим за клането в Катинската гора от НКВД. Накрая двамата диктатори се скарват и единия побеждава другия, като става добрия победител. Не забравяйте за диктатурата и убийствата, които той носи в източна Европа. България остава окупирана от съветската армия чаааак до 1947 г., когато съветските войски се изтеглят от окупираната от тях България. Каква победа е това за България? Хайде четете малко, мислете ,а не примирайте от щастие от чуждопоклонничество донесло беди за Родината!

    13:47 11.05.2026

  • 36 Истинско обещание 🇮🇷

    3 7 Отговор
    България на 9 май скърби..ние сме от загубената страна както останалия прогресивен свят.Ние губим половината си територия на 9 на ай и почваме да плащаме репарации на нашите врагове..част от разпокъсаността ни територия на 9 май е превърната в нова държава която се казва Македония.... Така че 9 май е бай грозната лошата и гну.сна дата за Европа България и света

    13:51 11.05.2026

  • 38 ха ха хааа

    2 8 Отговор
    И руzzнята полуде ... 🤭😁

    13:55 11.05.2026

  • 39 провинциалист

    10 2 Отговор
    Манипулацията е още в заглавието - на тази дата нищо не се празнува, а се почита паметта на милионите жертви на войната. Няма как да се разбере от индивиди, които навръх задушница си организират нещо като демонстрация на бостански плашила с порно-елементи на мегдана на селото.

    13:58 11.05.2026

  • 40 Путлер изтребва украинския етнос

    2 8 Отговор

    До коментар #21 от "az СВО Победа 81":

    зашо лицемерничиш, мусор нефелнии? Няма по-големи отпадъци от крепостяните!

    14:03 11.05.2026

  • 41 Манипулациите на иван стамболов-сула

    9 3 Отговор
    са избили чак на лицето му.

    Срамен пасквил или вкиснала супа на белязан нагаждач!

    14:07 11.05.2026

  • 42 Как дяволът скърби за християнството:

    3 5 Отговор
    "На война всеки си има своята истина, всеки си има своята правда, а най-тъжното е, че когато се сблъскат два християнски народа, носещи проклятието на националната държава, тогава и от двете страни свещени благославят и ръсят със светена вода бойните знамена за смърт на врага в името на Отца и Сина и Светия Дух."

    14:11 11.05.2026

  • 43 Айгедотор

    9 3 Отговор
    Слава на Русия и Путин!!

    14:11 11.05.2026

  • 44 Макробиолог

    5 2 Отговор
    Изсулил се е човекот, нема що.Те за такива сметки без кръчмар сме плащали репарации,бомбили са ни и сме седели зад желязна завеса.И това е бил благоприятният вариант ,щот ако се е изпълнило желанието на Чърчил например България сега щеше да е на полувината.

    14:20 11.05.2026

  • 45 Мдаааа

    2 5 Отговор
    България празнува кашкавала. Нашите комуняги са обиртали мандрите и беш в гората. А после конфискуват мандрите и живот на гърбеца на народа. А децата им прибраха парите от кашкавала и днес строят магистрали, секат горите и пак на гърба на народа. Но всичко започва от кашкавала. Днес мляко няма, но кашкавал има. Да ви е сладък, нищо че е пресолен!

    14:22 11.05.2026

  • 46 Празнуваме капитулацията на Германия

    3 1 Отговор
    Освобождението на Българи обаче става по-рано на 9-ти септември 1944г със свалянето на фашисткото ни правителство и вземането на властта от народа. В последствие българските войски се обръщат срещу Германските и следват няколко велики битки срещу нацистите.

    Та на 9-ти май празнуваме и ние, защото в крайна сметка сме се борили срещу Германия и сме я победили и ние. Това е победа и за България. Благодарение на това прадядовците ни са живели добре 45 години. А сега ние живеем зле откакто се помним - 36 години. Остават още 9 години за изравняване на благоденствието с мизерията.

    14:28 11.05.2026

  • 47 дядо дръмпир

    0 0 Отговор
    русохилите трябва да бъдат натоварени на шлепове и изпратени на фронта в масква!това е тяхното желание ,за да помогнат на просиянците към ,които имат задължения неизплатени!

    14:35 11.05.2026