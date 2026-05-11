Експерти: Масово хората допускат голяма грешка при поливането на растенията вкъщи

С настъпването на пролетта много любители градинари започват активно да се грижат за младите растения и разсадите си, но експерти предупреждават, че прекаленото поливане може да се окаже по-вредно от недостатъчната влага.

Специалисти от британската потребителска организация Which? установяват, че ежедневното поливане често води до по-слаби и нездрави растения. В серия от сравнителни тестове те установили, че растенията, поливани всеки ден, изостават в развитието си спрямо тези, които получават вода по-рядко и само при реална нужда.

Изследването е проведено в рамките на шест седмици с домати, петунии и мушката. Част от растенията били поливани ежедневно, други – когато градинарите преценят, че почвата е суха, а трета група – с помощта на специални индикатори за влажност, които променят цвета си.

Според експертите прекомерното поливане измива хранителните вещества и торовете от почвата, особено при все по-масово използваните безторфени компости, които изсъхват по-бързо от традиционните почвени смеси. В резултат растенията започват да страдат от недостиг на хранителни елементи, въпреки че получават достатъчно вода.

„Винаги проверявайте саксията, преди да поливате. Прекаленото количество вода отмива торовете и растенията започват да страдат“, обяснява Адел Дайър, водещ изследовател в Which?. По думите ѝ най-надеждният метод е човек да свикне да проверява влажността на почвата с ръка и да преценява теглото на саксията.

Резултатите показват, че дори растенията, оставяни леко да повяхнат преди поливане, са се развили по-добре и са изглеждали по-здрави в края на тестовия период.

При мушкатата ежедневното поливане довело до появата на червеникави листа, свързани с липса на хранителни вещества. Петуниите, поливани всеки ден, развили пожълтели листа, а саксиите от кокосови влакна започнали да се разпадат заради постоянната влага.

Доматите, получавали вода ежедневно, наистина израснали по-високи, но към края на експеримента също показали признаци на хранителен дефицит и по-лошо общо състояние в сравнение с растенията, поливани по-умерено.

Най-добри резултати дали растенията, при които поливането се извършвало след проверка на влажността чрез допир или според теглото на саксията. По този начин необходимостта от поливане през шестседмичния период намаляла до 18 дни.

Използването на индикатори за влажност довело до още по-рядко поливане – средно 14 пъти за целия период, макар растенията да останали леко по-малки.

Експертите изследвали и ефекта на специални вещества за задържане на влага в почвата. Те също намалили нуждата от поливане, но не оказали съществено влияние върху размера или здравето на растенията.

Съществена разлика била установена при начина на поливане. Растенията, които получавали вода отдолу чрез подложка или съд с вода, се развивали по-добре от тези, поливани отгоре с лейка. При доматите този метод намалил нуждата от поливане наполовина – от 32 на 16 поливания, без това да се отрази негативно на растежа или здравето им.

Специалистите отбелязват, че при силно пресъхнала почва поливането отдолу е по-малко ефективно, тъй като сухият субстрат абсорбира влагата по-бавно. В подобни случаи се препоръчва първоначално поливане отгоре, последвано от още едно или две умерени напоявания, за да може почвата да възстанови влагата си равномерно.