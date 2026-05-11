Как парадът за 9 май стана проблем за Путин

11 Май, 2026 17:17 727 18

Руският президент обича историята и от години я използва, за да отправи към останалия свят сигнал за силата и мощта на Русия, но този път нещата са по-различни

За Путин 9 май е почти свещен ден. Руският президент обича историята и от години я използва, за да отправи към останалия свят сигнал за силата и мощта на Русия. Но този път нещата са по-различни.

В Русия президентът Путин прие тазгодишния парад за 9 май. Договореното от Тръмп тридневно примирие позволи спокойното му протичане. И все пак парадът се превърна в проблем за Путин. Демонстрацията на танкове, бомбардировачи и войници за Владимир Путин винаги са били изключително важен сигнал към света - помпозният военен парад обичайно изпълнява и друга функция - той е опит за консолидиране на властта на Путин. Тази година обаче традиционният военен парад на Червения площад в Москва е различен. Войната срещу Украйна се проточва, а обещаните от руския президент военни успехи така и не се случват. За пръв път се чуват по-ясни критики срещу Путин в Русия.

Военен парад без танкове и ракети

Показването на танкове, артилерия, ракети и други оръжия на военния парад в Москва бе отменено. Украинските нападения с дронове все повече тероризират руската столица, а Русия заплашва с ответни удари по Киев. Нападенията срещу украинската столица обаче така или иначе не са спирали.

Зеленски реши допълнително да провокира врага си като подписа символично "разрешение” за парада на 9 май в Москва, като добави точните GPS координати на Червения площад и инструктира армията си да не атакува мястото.

А Путин, чиито мерки за сигурност рязко се усилиха в последните седмици, произнесе речта си тази година пред много малко чуждестранни представители. В нея Владимир Путин заяви, че руската армия се борела в Украйна срещу "агресивни" военни сили, подкрепяни от НАТО, а "огромните заслуги" на Червената армия срещу нацистка Германия вдъхновявали днешните войници по време на акцията им в Украйна. Делото на Москва е "справедливо", обяви Путин.

Малко чуждестранни гости

Списъкът с чуждестранни гости не е дълъг и включва например представители на международно непризнатите Южна Осетия и Абхазия, редовния гост Александър Лукашенко, както и президентите на Казахстан и Узбекистан. Единственият лидер на държава от ЕС, който е пътувал до Москва, е словашкият премиер Роберт Фицо. Той обяви, че няма да присъства на парада, но положи венец на паметника на незнайния воин в петък.

Визитата на Фицо в Москва предизвика сериозни критики - както в самата Словакия, така и в Европейския съюз. Фицо сам се описва като "черна овца” в ЕС по отношение на позицията си към Русия, съобщава словашката информационна агенция TASR. Според него диалогът с Кремъл е необходим, а войната в Украйна наближава края си.

Парадът е "истинска катастрофа" за Путин

Абас Галямов, бивш автор на речите на Владимир Путин, който добре познава руския лидер, твърди, че тазгодишният парад не е просто дребен неуспех за Путин, а истинска катастрофа, отбелязва ZDF. Самият Путин от години подхранва определени очаквания, свързани с демонстрацията на военна мощ, като ги свързваше със своето име. По думите на Галямов онова, което преди го е поддържало и подсилвало - парадът и войната, сега работи срещу него. "Всеки проблем с парада е и личен проблем за Путин”, казва Галямов пред германската медия.

Фактът, че руските тайни служби и армията бяха поставени в такава висока степен на готовност, че 13 летища в Русия бяха затворени като предпазна мярка, а няколко парада в големи градове бяха отменени изцяло, се възприема от много руснаци като знак за слабост.

Опитите на Москва сама да договори примирие се провалиха

Късно в петък вечер американският държавен глава Доналд Тръмп обяви, че Путин и Зеленски са се съгласили с неговото предложение за тридневно примирие - до 11 май. Двете страни са се договорили и за размяна на 1000 военнопленници, обяви Тръмп и изрази надеждите си, че това може да е "началото на края на една много дълга, смъртоносна война”.

Отначало Кремъл едностранно обяви примирие, за да отбележи 9 май - денят, в който Русия празнува победата над нацистка Германия във Втората световна война. Въпреки това руската армия продължи да атакува украински позиции, съобщаваха от Киев. Украинският президент Володимир Зеленски дори заяви, че поради това не вижда причина Украйна да зачита примирието.

По-късно украинският държавен глава обаче обяви, че е приел предложеното от Доналд Тръмп примирие най-вече заради уговорената в него клауза за размяна на военнопленници, пише АРД. По-късно руският съветник по външната политика Юри Ушаков потвърди, че примирието е одобрено и от Кремъл и заяви, че то е резултат от телефонен разговор с лидера на САЩ.


