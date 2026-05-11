ОАЕ са световен лидер в използването на изкуствен интелект

През последните години светът става свидетел на безпрецедентно ускоряване в приемането на технологии за изкуствен интелект, като тази технология се превръща в основен елемент на дигиталната икономика, подобряване на производителността и развитие на услугите в различни сектори.

Докладът Microsoft AI Diffusion Report 2026 разкрива списък с най-добрите 10 държави в света по отношение на процента от населението в трудоспособна възраст, които използват изкуствен интелект.

Обединените арабски емирства оглавяват списъка с 70,1%, което е впечатляващо число и отразява големите инвестиции, които държавата прави в дигиталната трансформация и приемането на най-новите технологии в областта на управлението, образованието и бизнеса. Този напредък не е случаен, а е резултат от ясни национални стратегии, насочени към превръщането на изкуствения интелект в основна част от икономиката.

На второ място е Сингапур с 63,4%, държава, известна с лидерството си в иновациите и технологиите. Сингапур широко използва изкуствения интелект в управлението на умни градове и държавни услуги, което я прави световен модел в тази област.

Третото място беше заето от Норвегия с 48,6%, следвана от Ирландия и Франция с близки проценти. Забелязва се, че европейските държави запазват силно присъствие в списъка, което отразява интереса им към развитието на цифровата инфраструктура и повишаването на техническите умения на работната сила.

• Наличие на ясни правителствени стратегии за изкуствения интелект подкрепа на иновациите и стартиращите компании*Инвестиране в образование и техническо обучение

• Напреднала цифрова инфраструктура

• Докладът за 2026 г. отразява нова реалност, която се оформя бързо, където изкуственият интелект вече не е избор, а необходимост. Държавите, които го възприемат рано и ефективно, ще пожънат значителни икономически и технологични ползи, докато останалите може да се окажат изостанали в надпреварата за цифрова трансформация.

Може да се каже, че бъдещето ще принадлежи на онези, които могат да разберат изкуствения интелект и да го използват интелигентно, както на ниво държави, така и на индивидуално ниво.

Докладът „Глобално разпространение на изкуствения интелект“, издаден от Microsoft за първото тримесечие на 2026 г., разкрива огромен скок в степента на приемане на технологиите за изкуствен интелект, като делът на използване достига 17,8% от общото население в трудоспособна възраст по света. Докладът показва изключително превъзходство на Обединените арабски емирства, които заемат първо място в света като най-активно възприемаща тези технологии държава.

Абсолютно лидерство на ОАЕ

Според официалните данни, ОАЕ постигнаха безпрецедентен процент на приемане от 70%, което е най-високото ниво в света и отразява успеха на националните стратегии, насочени към интегриране на изкуствения интелект в секторите на труда и производството. Това постижение затвърждава позицията на държавата като световен център за технологични иновации и дигитална икономика.

Промени в световната карта

От друга страна, докладът отбелязва значителен напредък на САЩ, които се изкачиха до 21-во място в света по степен на разпространение. Анализаторите смятат, че тези цифри отразяват коренна промяна в глобалната работна среда, където изкуственият интелект се превърна в основен инструмент за повишаване на производителността, като се очаква този ускорен растеж да продължи с навлизането на още по-напреднали инструменти на пазара на труда през следващите месеци.