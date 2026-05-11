Евгений Кънев: Петте стъпки, с които Бойко Борисов разруши демокрацията в България

11 Май, 2026 16:01 2 188 34

Не само ние сме минали през такива периоди. Те са известни на обществените науки още от краха на Римската република

Снимка: БГНЕС
Евгений Кънев Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Един от големите проблеми на българите е, че те реално не са живели в пълноценна демокрация. И затова не могат да преценят отклоненията от нея.

Те все още по соц маниер искат някой да дойде и да ги “оправи”. И затова разочарованието толкова бързо настъпва, а те се хвърлят отчаяно от спасител на спасител. Последно - с Радев.

Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.

Ако бяха живели в такава демокрация - щяха да забележат още след 2009 г стъпките, с които Борисов на практика разруши нейните основи.

Не само ние сме минали през такива периоди. Те са известни на обществените науки още от краха на Римската република.

Ето петте стъпки - и мислете за периода от 2009 г насам.

(1) Гражданите постепенно спират да се интересуват от делата на властта.

С приемането ни в ЕС настъпи едно голямо успокоение, че демокрацията е победила веднъж завинаги. Забавленията, шоуто, моловете, социалните мрежи - всичко това превзе нашия живот, което позволи началото на злоупотребите с власт. Това бе и периодът на възхода на КТБ.

(2) Законите започват да се прилагат избирателно или целесъобразно.

Така се получава явлението “аномия”, описано от Емил Дюркайм още през 1893 г - гражданите виждат, че законите се нарушават и постепенно се отчуждават от властта; настъпва срив на моралните норми.

(3) Лоялността във властта се премества от институциите към “силния мъж”.

Видяхме го как се случи с Борисов - дали е реалистично сега Радев да върне респекта към институциите и закона ИЛИ просто да замести Борисов?

(4) Политиката става шоу вместо сериозна професия

Борисов направи от политика шоу, но то достигна своя апогей с ИТН на Слави - допълнено от свита шутове като Копейкин, Радостин и Ивелин.

(5) Извънредните мерки и правомощия стават норма

Точно в тази последна фаза на Републиката зависи дали можем да я спасим.

Виждаме тревожни знаци: “продънен бюджет и нужда от нов дълг”; “парламентът е наш”; “партии с отпаднала необходимост”, “ще отговарям на въпроси - ако искам”.

И култ към бившия президент не като към премиер, а като към цар.

Виждате колко стриктно следваме научно доказания път към диктатура.

Ще го позволим ли?

Последният толеранс ще е при избора на ВСС. Следва улицата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    32 5 Отговор
    Баце управляваше България като селски кмет.

    16:03 11.05.2026

  • 2 Дядо ви Курти от село пиперково

    19 3 Отговор
    Защото комунистите са убили дядо му ли,прадядо му ли и той не знае..
    Вече е с отпаднала необходимост
    Бухахахаха хахаха Хахаха Хахаха

    16:03 11.05.2026

  • 3 Муцу

    22 20 Отговор
    Кънев, говориш само глупости!

    Коментиран от #15

    16:05 11.05.2026

  • 4 бою циганина

    14 6 Отговор
    аз съм новия цар киру, спестих милиарди, държа двуцифрен процент от бизнеса на територията и имам гръцки остров

    16:05 11.05.2026

  • 5 Трол

    15 24 Отговор
    Бойко ще го помним и след 100 години, докато Евгений никой няма да го помни.

    16:07 11.05.2026

  • 6 гейлорд кукорчу

    8 8 Отговор
    кънии, спечели почивка с мен на еГЕЙСКО море

    16:07 11.05.2026

  • 7 обективен

    26 3 Отговор
    И докато борисов и пеевски са на свобода , бял свят няма да види нашата страна , и за това Радев много да внимава какво обеща

    Коментиран от #14

    16:08 11.05.2026

  • 8 Гарантирано от ГЕРБ

    22 2 Отговор
    Първата задача на Борисов беше да купи и опростачи медиите,
    след което с помощта на продажните Мисирки - журналисти и Социолози
    започна да манипулира и опростачва Системата.
    И последваха вече големите неща : Обезличаване на Образованието,
    Съдебната система, Полицията, Прокуратурата, далавери в митниците,
    кражба от парите на Здравната каса, Колосални кражби от Еврофондовете,
    от Бюджета, от Псевдо-Саниране, от Спортни залички,
    Милиарди от Непостроените Магистрали,
    Велоалейки и Постоянни имитации на ремонти във всички общини с ГЕРБЕРСКИ кметове.

    16:08 11.05.2026

  • 9 Kayнa ще я доразруши заедно с боко и пее

    5 8 Отговор
    Радостин Василев лидер на ПП.МЕЧ -

    Централния координационен съвет на ПП. МЕЧ взе решение за започване на масови ,национални протести срещу подмяната на проектирания в лабораториите на олигархията ,корпоративен политик румен георгиев радев. Състава на правителството е съставен от министри държанки на пеевски и борисов, които са кукловодите на корпоративния политик.

    ОСТАВКА

    Коментиран от #11

    16:09 11.05.2026

  • 10 бай Бончо

    11 7 Отговор
    Проблема е ,че крадците разрушиха социализма и подредената държава .Крадоха 36 години и не можаха нищо смислено да направят и сега комунизма им е виновен .Ама комунизъм нямаше , имаше социализъм , който разбира се е недостижим .

    16:10 11.05.2026

  • 11 Прав сте

    6 3 Отговор

    До коментар #9 от "Kayнa ще я доразруши заедно с боко и пее":

    Гледахте ли над 46- минутното интервю с лидера на МЕЧ Радостин Василев при журналиста Ивелин Николов? В това предаване Радостин Василев изнесе потресаващи факти и разкрития за министрите от кабинета "Радев". 93% хора на Пеевски ,Таки и Орлин Алексиев а останалите 7% от близкия финансов кръг на Радев. За Абровски министър на земеделието и народен представител в 4 парламента от ИТН и 2 пъти кандидат за министър в несъстоялите се правителства на Трифонов е ясно. Бивш колега на Радостин Василев който изнесе потресаващи данни за него на чия хранилка е. Министър на културата Евтим Милошев бивш сценарист на Шоуто на Слави". Когато Василев става министър на спорта разбира че фирма на Милошев е сключила договор за милиони с БНТ ( която се издържа с нашите данъци) за да може БНТ да излъчва в четвъртък тегленето на тотализатора на живо всеки четвъртък. Дори казва Василев Део и онова русичкото момиче се водели на заплата във фирмата на Милошев. Радостин е поискал среща с Кошлуков тогава директор на БНТ да се прекрати грабежа и разбира че са в симбиоза под закрилата на пеевски. Министър на спорта Енчо Кирязов. Зам.кмет на Ямбол от квотата на ГЕРБ ,номинирането му за министър в Радевия кабинет съгласувано с ГЕРБ. Илин Димитров- лично Радостин Василев пуска сигнал до премиера тогава Кирил Петков как този човек вкарва чужденци срещу заплащане и ги настанява в хотели. Свършват символите за всички кошмарни разкрития за "правителството на подмяната и гаврата" на радев,но т

    16:12 11.05.2026

  • 12 Сталин

    5 3 Отговор
    Демократия,ето строй при котором кучк@ мерзавцев управляет толпой идиотов

    -ИВ Сталин

    16:13 11.05.2026

  • 13 А сега де

    4 3 Отговор
    Оффф само този ни липсваше .Абре Женя защо ти и подобните на теб бокллучари Не можете да вденете че победителите на изборите .Общество като цяло са уморени от противопоставяне и насъскване на политиците един срещу друг .До сега в гората за гъби ли беше. Не забеляза ли че в парламента вече вее друг вятър .Смирение уважение и работа в името на държавата Пеевски Борисов всеки ден да четат и слушат На нормалните хора вече им се гади

    16:14 11.05.2026

  • 14 Факт

    10 1 Отговор

    До коментар #7 от "обективен":

    От Иван Костов започна

    16:20 11.05.2026

  • 15 Ъхъ

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "Муцу":

    Кънев, ти си като Радан Кънев! На същият бряг! 🌈

    16:24 11.05.2026

  • 16 Давай

    3 1 Отговор
    Женя какой тьi пич продал крава купил москвич

    16:27 11.05.2026

  • 17 Сатана Z

    7 7 Отговор
    Със свещ ще търсите Баце да ви управлява .....ама....нанай си.

    Коментиран от #23

    16:28 11.05.2026

  • 18 Софиянец

    5 4 Отговор
    А бе, Къньо! Нали точно Борисов беше най-близкия политик на ЕНП и ЕС, бе! Как ще е разрушил той демокрацията в България!?
    Ако твърдиш това, значи казваш, че ЕС е разрушил тая демокрация! Което вече си е вярно! Хихихи

    16:30 11.05.2026

  • 19 Стоян

    7 1 Отговор
    Ееее, мишок много си силен като баце вече е аут! Преди това друга песен пееше!

    16:32 11.05.2026

  • 20 Демокрацията я убиха

    7 1 Отговор
    най-вече е такива псевдо икономисти, доценти, историци, анализатори, професори, журналисти като тебе Женя Къня! Едни мазни, дребни човечета!

    16:34 11.05.2026

  • 21 Гъбарко

    5 2 Отговор
    Всички плюят срещу модела Борисов-Пеевски, но всички са блажили от този модел. Нека уважаемите плювачи да кажат кой не е управлявал с Борисов? Борисов е бил шеф на всички, включително и на Рундьо! Превърнахте територията в Зомбиленд.

    16:34 11.05.2026

  • 22 АГАТ а Кристи

    5 2 Отговор
    Срока на управление на решетниковото чадо ще е по къс и от този на повелителя на зайците.
    Тепърва властта ще усети що е народен гняв !

    16:36 11.05.2026

  • 23 Боко праните гащи

    6 2 Отговор

    До коментар #17 от "Сатана Z":

    Е... съм ви с 200! Имам си 5-6 милиарда си ги харчим с некоя мата хари и за унучетата ше има

    16:36 11.05.2026

  • 24 социалист -анти капиталист

    7 3 Отговор
    Тоз демократ , да обясни защо в дебелите книги пише ,че капитализма винаги има циклични кризи и накрая стига до фалит .Нека да помисли малко по задълбочено , защо падна капитализма и много години почти целия свят беше социализъм , развитие , мир и просперитет .

    16:41 11.05.2026

  • 25 ЕДГАР КЕЙСИ

    8 1 Отговор
    ТОЧНО ВИЕ ДРУГАРЮ "ЖЕНЯ КЪНЕВ" РАZPУШИХТЕ ДЕМОКРАЦИЯТА ЧРЕZ ..................... CЪЗА СИ СЪС ФАШИСТА РУМЕН РАДЕВ (ЧОРАПА) .................... А СЕГА СЪZДАВАЙТЕ ДЕМОКРАЦИЯ С ЧОРАПА И.КОПЕЙКИН ..................... ДА ВИДЯ КАК ЩЕ Я НАПРАВИТЕ С РУСКИ РЕZИДЕНТИ ...................

    16:51 11.05.2026

  • 26 И тоа

    4 2 Отговор
    е кафева дирка като Рада дълбоката. Петроханци, кво да ги прайш.

    16:56 11.05.2026

  • 27 Целият ЕС е такава пародия

    4 3 Отговор
    Как да очакваме в България да е нещо хубаво, след сато слушаме и изпълняваме заповедите на господарите от ЕС?

    17:05 11.05.2026

  • 28 Много се радвам

    6 1 Отговор
    Като слушам подобен вой от комплексирани пишман демократи :D

    17:06 11.05.2026

  • 29 дондьо 2026

    1 5 Отговор
    браво г-н Кънев! много точен
    анализ! "Боко и прасета вън
    от България!

    17:10 11.05.2026

  • 30 Евгeй Кръдев

    3 1 Отговор
    На тоя пак няродът му е виновен.
    Крадлив гeй ми изглежда.

    17:14 11.05.2026

  • 31 665

    4 1 Отговор
    С0р0 соид та дрънка.

    17:15 11.05.2026

  • 32 А бе

    4 2 Отговор
    Как все Борисов ви е виновен? Според мен най-лошото нещо за България сте вие от жълтите павета - политици,продажни журналисти и пишман-социолози! От 10-12 г. Борисов е виновен единствено затова ,че остави да му се качвате на гърба! Нищо смислено не остава след Вас,освен че сте вече пред разпад. И дано е завинаги!

    17:22 11.05.2026

  • 33 Драго

    4 1 Отговор
    Този Кънев е толкова долен , че дори няма да го чета . Предупреждавам , не си имайте работа с този човек , не си плаща за свършената работа и заплашва с НАП .На такива хора като този му дайте 5 евро и не се занимавайте с него .

    17:35 11.05.2026

  • 34 Левски

    2 0 Отговор
    Евгения, нали беше на хранилка при Борисов. Как може да говориш така за него. Какви сте актьори.

    17:54 11.05.2026