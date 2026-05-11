Евгений Кънев: Петте стъпки, с които Бойко Борисов разруши демокрацията в България

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Един от големите проблеми на българите е, че те реално не са живели в пълноценна демокрация. И затова не могат да преценят отклоненията от нея.

Те все още по соц маниер искат някой да дойде и да ги “оправи”. И затова разочарованието толкова бързо настъпва, а те се хвърлят отчаяно от спасител на спасител. Последно - с Радев.

Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.

Ако бяха живели в такава демокрация - щяха да забележат още след 2009 г стъпките, с които Борисов на практика разруши нейните основи.

Не само ние сме минали през такива периоди. Те са известни на обществените науки още от краха на Римската република.

Ето петте стъпки - и мислете за периода от 2009 г насам.

(1) Гражданите постепенно спират да се интересуват от делата на властта .

С приемането ни в ЕС настъпи едно голямо успокоение, че демокрацията е победила веднъж завинаги. Забавленията, шоуто, моловете, социалните мрежи - всичко това превзе нашия живот, което позволи началото на злоупотребите с власт. Това бе и периодът на възхода на КТБ.

(2) Законите започват да се прилагат избирателно или целесъобразно.

Така се получава явлението “аномия”, описано от Емил Дюркайм още през 1893 г - гражданите виждат, че законите се нарушават и постепенно се отчуждават от властта; настъпва срив на моралните норми.

(3) Лоялността във властта се премества от институциите към “силния мъж” .

Видяхме го как се случи с Борисов - дали е реалистично сега Радев да върне респекта към институциите и закона ИЛИ просто да замести Борисов?

(4) Политиката става шоу вместо сериозна професия

Борисов направи от политика шоу, но то достигна своя апогей с ИТН на Слави - допълнено от свита шутове като Копейкин, Радостин и Ивелин.

(5) Извънредните мерки и правомощия стават норма

Точно в тази последна фаза на Републиката зависи дали можем да я спасим.

Виждаме тревожни знаци: “продънен бюджет и нужда от нов дълг”; “парламентът е наш”; “партии с отпаднала необходимост”, “ще отговарям на въпроси - ако искам”.

И култ към бившия президент не като към премиер, а като към цар.

Виждате колко стриктно следваме научно доказания път към диктатура.

Ще го позволим ли?

Последният толеранс ще е при избора на ВСС. Следва улицата.