Евгений Кънев: Петте стъпки, с които Бойко Борисов разруши демокрацията в България

Един от големите проблеми на българите е, че те реално не са живели в пълноценна демокрация. И затова не могат да преценят отклоненията от нея.
Те все още по соц маниер искат някой да дойде и да ги “оправи”. И затова разочарованието толкова бързо настъпва, а те се хвърлят отчаяно от спасител на спасител. Последно - с Радев.
Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.
Ако бяха живели в такава демокрация - щяха да забележат още след 2009 г стъпките, с които Борисов на практика разруши нейните основи.
Не само ние сме минали през такива периоди. Те са известни на обществените науки още от краха на Римската република.
Ето петте стъпки - и мислете за периода от 2009 г насам.
(1) Гражданите постепенно спират да се интересуват от делата на властта.
С приемането ни в ЕС настъпи едно голямо успокоение, че демокрацията е победила веднъж завинаги. Забавленията, шоуто, моловете, социалните мрежи - всичко това превзе нашия живот, което позволи началото на злоупотребите с власт. Това бе и периодът на възхода на КТБ.
(2) Законите започват да се прилагат избирателно или целесъобразно.
Така се получава явлението “аномия”, описано от Емил Дюркайм още през 1893 г - гражданите виждат, че законите се нарушават и постепенно се отчуждават от властта; настъпва срив на моралните норми.
(3) Лоялността във властта се премества от институциите към “силния мъж”.
Видяхме го как се случи с Борисов - дали е реалистично сега Радев да върне респекта към институциите и закона ИЛИ просто да замести Борисов?
(4) Политиката става шоу вместо сериозна професия
Борисов направи от политика шоу, но то достигна своя апогей с ИТН на Слави - допълнено от свита шутове като Копейкин, Радостин и Ивелин.
(5) Извънредните мерки и правомощия стават норма
Точно в тази последна фаза на Републиката зависи дали можем да я спасим.
Виждаме тревожни знаци: “продънен бюджет и нужда от нов дълг”; “парламентът е наш”; “партии с отпаднала необходимост”, “ще отговарям на въпроси - ако искам”.
И култ към бившия президент не като към премиер, а като към цар.
Виждате колко стриктно следваме научно доказания път към диктатура.
Ще го позволим ли?
Последният толеранс ще е при избора на ВСС. Следва улицата.
Вече е с отпаднала необходимост
Бухахахаха хахаха Хахаха Хахаха
5 Трол
7 обективен
Коментиран от #14
16:08 11.05.2026
8 Гарантирано от ГЕРБ
след което с помощта на продажните Мисирки - журналисти и Социолози
започна да манипулира и опростачва Системата.
И последваха вече големите неща : Обезличаване на Образованието,
Съдебната система, Полицията, Прокуратурата, далавери в митниците,
кражба от парите на Здравната каса, Колосални кражби от Еврофондовете,
от Бюджета, от Псевдо-Саниране, от Спортни залички,
Милиарди от Непостроените Магистрали,
Велоалейки и Постоянни имитации на ремонти във всички общини с ГЕРБЕРСКИ кметове.
16:08 11.05.2026
9 Kayнa ще я доразруши заедно с боко и пее
Централния координационен съвет на ПП. МЕЧ взе решение за започване на масови ,национални протести срещу подмяната на проектирания в лабораториите на олигархията ,корпоративен политик румен георгиев радев. Състава на правителството е съставен от министри държанки на пеевски и борисов, които са кукловодите на корпоративния политик.
ОСТАВКА
Коментиран от #11
16:09 11.05.2026
11 Прав сте
До коментар #9 от "Kayнa ще я доразруши заедно с боко и пее":Гледахте ли над 46- минутното интервю с лидера на МЕЧ Радостин Василев при журналиста Ивелин Николов? В това предаване Радостин Василев изнесе потресаващи факти и разкрития за министрите от кабинета "Радев". 93% хора на Пеевски ,Таки и Орлин Алексиев а останалите 7% от близкия финансов кръг на Радев. За Абровски министър на земеделието и народен представител в 4 парламента от ИТН и 2 пъти кандидат за министър в несъстоялите се правителства на Трифонов е ясно. Бивш колега на Радостин Василев който изнесе потресаващи данни за него на чия хранилка е. Министър на културата Евтим Милошев бивш сценарист на Шоуто на Слави". Когато Василев става министър на спорта разбира че фирма на Милошев е сключила договор за милиони с БНТ ( която се издържа с нашите данъци) за да може БНТ да излъчва в четвъртък тегленето на тотализатора на живо всеки четвъртък. Дори казва Василев Део и онова русичкото момиче се водели на заплата във фирмата на Милошев. Радостин е поискал среща с Кошлуков тогава директор на БНТ да се прекрати грабежа и разбира че са в симбиоза под закрилата на пеевски. Министър на спорта Енчо Кирязов. Зам.кмет на Ямбол от квотата на ГЕРБ ,номинирането му за министър в Радевия кабинет съгласувано с ГЕРБ. Илин Димитров- лично Радостин Василев пуска сигнал до премиера тогава Кирил Петков как този човек вкарва чужденци срещу заплащане и ги настанява в хотели. Свършват символите за всички кошмарни разкрития за "правителството на подмяната и гаврата" на радев,но т
16:12 11.05.2026
-ИВ Сталин
16:13 11.05.2026
14 Факт
До коментар #7 от "обективен":От Иван Костов започна
16:20 11.05.2026
15 Ъхъ
До коментар #3 от "Муцу":Кънев, ти си като Радан Кънев! На същият бряг! 🌈
16:24 11.05.2026
18 Софиянец
Ако твърдиш това, значи казваш, че ЕС е разрушил тая демокрация! Което вече си е вярно! Хихихи
16:30 11.05.2026
22 АГАТ а Кристи
Тепърва властта ще усети що е народен гняв !
16:36 11.05.2026
23 Боко праните гащи
До коментар #17 от "Сатана Z":Е... съм ви с 200! Имам си 5-6 милиарда си ги харчим с некоя мата хари и за унучетата ше има
16:36 11.05.2026
29 дондьо 2026
анализ! "Боко и прасета вън
от България!
17:10 11.05.2026
30 Евгeй Кръдев
Крадлив гeй ми изглежда.
17:14 11.05.2026
