"Българският парадокс: Единственият протест „ЗА“ оръжието в Европа"

Вашият мир е капитулация! Вашата дипломация – изолация!
Под този красноречив надслов София тотално напусна общоевропейския тренд на умора и демонстрира уникален геополитически феномен. Докато Западна Европа периодично излиза на улицата, притисната от инфлацията, икономическата криза и сметката за подкрепата на Киев, българският „триъгълник на властта“ се превърна в единственото място на континента, където граждани протестират с искане за по-остра позиция срещу Москва и за продължаване на военната помощ.
Протестът срещу външната политика на „Дондуков“ 2 се яви като директен и парадоксален контрапротест на вълненията в Западна Европа. На Стария континент улицата масово иска мир на всяка цена, докато у нас площадът се разтресе от гняв, че държавата се снишава и доброволно влиза в изолация.
Наопаки на европейския тренд
В Берлин, Париж или Рим масовите демонстрации в последно време често се движат по сходен сценарий: социално недоволство, гарнирано с лозунги за „спиране на огъня“ и критики, че милиардите за отбрана ощетяват вътрешните системи. Западният протест в същината си е уморен от чуждата война и иска комфорта си обратно, дори това да означава пасивна капитулация пред агресора.
В София обаче мотивацията е огледална. Хората излязоха не заради цените на горивата или сметките за ток, а заради усещането за национален срам и геополитическо предателство. Недоволството пламна веднага след поредицата от атаки срещу търговски кораби в Черно море и упорития отказ на властта да назове директно Русия като източник на заплаха за регионалната сигурност. Като катализатор подейства и неотдавнашното решение за спиране на предоставянето на оръжие за Украйна и призивите за „дипломатически преговори“ – ход, който за голяма част от обществото означава окончателно скъсване с евроатлантическия курс.
Вътрешната сглобка на абсурда
Циничният прочит на събитията показва, че у нас активизмът работи наобратно: левите и социалните теми са загърбени, за да се спасява цивилизационният избор на страната. И докато гражданите настояват за достойно поведение в рамките на ЕС и НАТО, Румен Радев побърза да атакува организаторите, обвинявайки ги, че се опитват „да върнат Борисов и Пеевски във властта“. Ответният удар от площада не закъсня – съпредседателят на ПП Асен Василев го призова да излезе пред събралото се множество и го обвини, че вместо това „върти бизнес проекти“ с партийни фигури, обобщавайки външнополитическото лавиране с фразата: „Когато се въртиш като пумпал, никой не те уважава“.
Две Българии на един площад
Софийският протест оголи една стряскаща истина – институциите и активната част от обществото говорят на напълно различни, несъвместими езици. Държавното ръководство упорито прокарва доктрината за „неутралитет“ и „солидарност чрез пасивност“, докато улицата вижда в това просто бързо пълзене към сивата зона на Евразия.
Докато голямата част от Европа е обхваната от прагматична умора и вътрешнополитически егоизъм, България роди исторически прецедент. Ние парадоксално се оказахме единствената държава, в която гражданите трябва масово да окупират площадите, за да призовават собствените си управляващи да изпълняват съюзническите си ангажименти. Невероятно, но факт...
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Платена медия
Коментиран от #8
08:06 21.10.2026
2 провинциалист
08:08 21.10.2026
3 иван костов
08:09 21.10.2026
4 Пич
Прекаляваш!!!
Трима атлантика и двама паветника не са протест на българския народ!!!
Коментиран от #22
08:09 21.10.2026
5 мара
Коментиран от #37
08:10 21.10.2026
6 Рукола
Коментиран от #19
08:11 21.10.2026
7 Джо Ножа
Коментиран от #13
08:11 21.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Митьо
Интересното в цялата история не е че България показва нещо друго от останалата Европа а факта че някой си е задал труда да отрази това недоразумение.
Коментиран от #21
08:17 21.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Хмм
Коментиран от #23
08:18 21.10.2026
13 Скоро
До коментар #7 от "Джо Ножа":Нож Джо
Коментиран от #29
08:20 21.10.2026
14 ПОРЕДНИЯ АфТОР ШУМОфффф
08:20 21.10.2026
15 ....
08:22 21.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ццц
08:23 21.10.2026
18 Това
08:24 21.10.2026
19 Анонимен
До коментар #6 от "Рукола":До тук от 1 до 6 написано от един писач нескопосно
Коментиран от #73
08:24 21.10.2026
20 Тук не е Брюксел!
Коментиран от #81
08:25 21.10.2026
21 Анонимен
До коментар #10 от "Митьо":Недоразумение си ти и цялата радева червена служебница
Коментиран от #35
08:25 21.10.2026
22 Да бе да
До коментар #4 от "Пич":Тя и Грета Тунберг първо беше самичка,но после какво стана?
Коментиран от #34
08:25 21.10.2026
23 Драги ми Смехурко
До коментар #12 от "Хмм":Ама всички са българи,нали?
08:28 21.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Най-сетне нешо
08:29 21.10.2026
27 000
08:29 21.10.2026
28 Чукча писател
Факт !
08:29 21.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 50 идиота искат война ами
08:30 21.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Няма да говорим с арабски цифри
08:32 21.10.2026
33 Лама дьо Петрохански
Става въпрос за т.н. жълтoпаветници, които се хpанят от най-различни форми на гpантове и НПО-та. Сега паpите намаляха, затова и пpотестиращите са по-малко.
Никога в историята на България подобен род протести не е изразявал желанието на народа, точно обратното - винаги тези прoтести са били пopъчкови и са били насочени срещу националната сигypност на България и са обслyжвали някакви задгpанични интереси.
Коментиран от #42, #48
08:32 21.10.2026
34 Ццц
До коментар #22 от "Да бе да":🤣🤣🤣 Грета Тумберг зееше за зеленина, а АсАнчо е платил на 30 симпатизанта да зеят за Зеленски. И от там вече тръгват и разликите...🤣
08:32 21.10.2026
35 Митьо
До коментар #21 от "Анонимен":Тихомире, ти ли си?
Я на следващият "протест" питай тези, които са на него, кога ще ходят да се бият в Украйна? Или поне колко лични пари са дали за въоръжение?
08:32 21.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 И то
До коментар #5 от "мара":... за фронтя в Украини!
08:34 21.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 1488
преди 5 минути заглавието бе:
"Софийски протест поиска твърд курс по сигурността"
ся е:
"Българският парадокс: Единственият протест „ЗА“ оръжието в Европа"
Коментиран от #74
08:35 21.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Българите
08:35 21.10.2026
42 Лама дьо Петрохански
До коментар #33 от "Лама дьо Петрохански":Само малко допълнение - авторът на този коментар "работи и живее в Германия".
Според вас, този автор дали се интересува от България?
Коментиран от #52, #66
08:36 21.10.2026
43 Бай онзи
Коментиран от #47
08:36 21.10.2026
44 А50
Коментиран от #51
08:37 21.10.2026
45 Цар Самуил
08:39 21.10.2026
46 Елелементарно
08:40 21.10.2026
47 Анонимен
До коментар #43 от "Бай онзи":43 хахахахаиска ви се тепърва протестите срещу радев и червената олигархия започват с пълна сила не на червената диктатура
08:40 21.10.2026
48 Ццц
До коментар #33 от "Лама дьо Петрохански":Господине, Асен Василев малко се задържа на власт и една от причините за това беше именно позицията му за Украйна, която сега ни се представя от името на цял народ! 🤣🤣🤣 Но заради краткото управление, бюджета на партията за "организиране" на протести е скромен!
08:40 21.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Факти
08:42 21.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Глупава манипулация
08:45 21.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Да дажеВ Украйна
До коментар #40 от "1488":Вече 5 та г ги чакат Смешко.И веднаха ще бъде взеивен един АЕЦ.Така ,че тия теорийки си ги сложи от з ад.
08:45 21.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Старец
08:47 21.10.2026
58 6363
Коментиран от #64
08:47 21.10.2026
59 Ами
08:48 21.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Бай Хой
08:49 21.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 ха ха
08:49 21.10.2026
64 ТИ!
До коментар #58 от "6363":Си предателят за дето подкрепяш изцеждането на България от Русия вече над 150 години
Коментиран от #92
08:51 21.10.2026
65 Батето
Коментиран от #80
08:51 21.10.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 ежко
08:53 21.10.2026
68 Какъв протест?
08:53 21.10.2026
69 Мемо
08:57 21.10.2026
70 защо
• Тодор Тагарев – бивш министър на отбраната.
• Борислав Сандов – бивш министър на околната среда и водите.
• Лена Бориславова – бивш народен представител от ПП-ДБ.
• Евгени Кънев – икономист и финансов анализатор.
• Биляна Ботева – общественик и активист.
• Стефан Дечев – историк, който беше сред основните оратори на трибуната по време на събитието.
точен брой присъстващи за този конкретен протест не съществува в нито един официален източник.
Подобен обем обикновено се равнява на няколкостотин души (между 200 и 500 участници).
Това обаче не пречи - "докато у нас площадът се разтресе от гняв"
08:59 21.10.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Просто е
И ако отговорите са НЕ, тая малко креслива жълтопаветна дружинка да нарами мешките и да ходи да брани Киев
09:00 21.10.2026
73 Аноним
До коментар #19 от "Анонимен":Е то незнаещ ли че има десетина дето спят в този чат.Отделно ботове.Онези отдавна видяха колко е т.населението и действат.
09:00 21.10.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 До автора от дисидент
09:01 21.10.2026
76 Тиховойн Шумов
09:02 21.10.2026
77 Картаген
Трима разглеждат сгъваемо колело,двама си разказват вицове,двама с ранички са на туризъм,една жена по дънки си тръгва отегчена,,жена с бяла риза гледа сеир,останалите петнайсет души се интересуват къде са им обещаните петдесет еврака?!
Изобщо картина на ван Гог
09:02 21.10.2026
78 нннн
09:02 21.10.2026
79 анонимен
09:03 21.10.2026
80 Калоян
До коментар #65 от "Батето":Ах,колко удобно забравяте , че Борката Джонсънов срина готовия мирен договор , два месеца след конфликта,преди близо пет години.
Удобно забравяте , че Зеленият Клоун забрани с указ мирните преговори , а сега имало жертви.
Има и те са на съвестта на рошавия ингилиз и на Зависимия от пудра захар Клоун.
09:09 21.10.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Днес 10 000
09:11 21.10.2026
83 напред за украйна
Както Васил Левски е казал: "ДЕЛА трябват, а не думи!"
Коментиран от #85, #93, #95
09:11 21.10.2026
84 СЛОНА
09:12 21.10.2026
85 нннн
До коментар #83 от "напред за украйна":Българинът не разбира от ирония и сарказъм.
09:16 21.10.2026
86 Тошо
09:17 21.10.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 АБВ
- Жалка работа ! 50 човека, но врещяха като 500 !
Аре, не ми хвалете тоя протест !
09:24 21.10.2026
90 Край
09:24 21.10.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 наблюдател
09:30 21.10.2026
95 Любител на тихоокеанските ценности
До коментар #83 от "напред за украйна":Да дарят ама наеми от къде ще получават , а Лучников?
09:33 21.10.2026