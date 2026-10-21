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Българският парадокс: Единственият протест „ЗА“ оръжието в Европа

Българският парадокс: Единственият протест „ЗА“ оръжието в Европа

21 Октомври, 2026 07:56, обновена 21 Октомври, 2026 08:05 2 124 95

  • протест-
  • национална сигурност-
  • отбрана-
  • украйна-
  • румен радев

Докато Западът угасва в пацифистка умора, софийският площад поиска твърд курс срещу Москва

Българският парадокс: Единственият протест „ЗА“ оръжието в Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Вашият мир е капитулация! Вашата дипломация – изолация!

Под този красноречив надслов София тотално напусна общоевропейския тренд на умора и демонстрира уникален геополитически феномен. Докато Западна Европа периодично излиза на улицата, притисната от инфлацията, икономическата криза и сметката за подкрепата на Киев, българският „триъгълник на властта“ се превърна в единственото място на континента, където граждани протестират с искане за по-остра позиция срещу Москва и за продължаване на военната помощ.

Протестът срещу външната политика на „Дондуков“ 2 се яви като директен и парадоксален контрапротест на вълненията в Западна Европа. На Стария континент улицата масово иска мир на всяка цена, докато у нас площадът се разтресе от гняв, че държавата се снишава и доброволно влиза в изолация.

Наопаки на европейския тренд

В Берлин, Париж или Рим масовите демонстрации в последно време често се движат по сходен сценарий: социално недоволство, гарнирано с лозунги за „спиране на огъня“ и критики, че милиардите за отбрана ощетяват вътрешните системи. Западният протест в същината си е уморен от чуждата война и иска комфорта си обратно, дори това да означава пасивна капитулация пред агресора.

В София обаче мотивацията е огледална. Хората излязоха не заради цените на горивата или сметките за ток, а заради усещането за национален срам и геополитическо предателство. Недоволството пламна веднага след поредицата от атаки срещу търговски кораби в Черно море и упорития отказ на властта да назове директно Русия като източник на заплаха за регионалната сигурност. Като катализатор подейства и неотдавнашното решение за спиране на предоставянето на оръжие за Украйна и призивите за „дипломатически преговори“ – ход, който за голяма част от обществото означава окончателно скъсване с евроатлантическия курс.

Вътрешната сглобка на абсурда

Циничният прочит на събитията показва, че у нас активизмът работи наобратно: левите и социалните теми са загърбени, за да се спасява цивилизационният избор на страната. И докато гражданите настояват за достойно поведение в рамките на ЕС и НАТО, Румен Радев побърза да атакува организаторите, обвинявайки ги, че се опитват „да върнат Борисов и Пеевски във властта“. Ответният удар от площада не закъсня – съпредседателят на ПП Асен Василев го призова да излезе пред събралото се множество и го обвини, че вместо това „върти бизнес проекти“ с партийни фигури, обобщавайки външнополитическото лавиране с фразата: „Когато се въртиш като пумпал, никой не те уважава“.

Две Българии на един площад

Софийският протест оголи една стряскаща истина – институциите и активната част от обществото говорят на напълно различни, несъвместими езици. Държавното ръководство упорито прокарва доктрината за „неутралитет“ и „солидарност чрез пасивност“, докато улицата вижда в това просто бързо пълзене към сивата зона на Евразия.

Докато голямата част от Европа е обхваната от прагматична умора и вътрешнополитически егоизъм, България роди исторически прецедент. Ние парадоксално се оказахме единствената държава, в която гражданите трябва масово да окупират площадите, за да призовават собствените си управляващи да изпълняват съюзническите си ангажименти. Невероятно, но факт...


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Платена медия

    136 22 Отговор
    Iзкарали 50 полуживи пенсионера и няколко шияни жълтопаветника и чудо голямо.

    Коментиран от #8

    08:06 21.10.2026

  • 2 провинциалист

    116 18 Отговор
    Снимката излежда е на тема "туристи, чакащи автобус на спирка и случайно преминаващи граждани".

    08:08 21.10.2026

  • 3 иван костов

    103 31 Отговор
    Ако Радев успее да ни изолира от гейсъюза и други подобни пагубни явления, ще си удвои подкрепата!👍👍👍

    08:09 21.10.2026

  • 4 Пич

    130 16 Отговор
    Шумов!!!
    Прекаляваш!!!
    Трима атлантика и двама паветника не са протест на българския народ!!!

    Коментиран от #22

    08:09 21.10.2026

  • 5 мара

    99 13 Отговор
    да им беха връчили по една повиквателна поне

    Коментиран от #37

    08:10 21.10.2026

  • 6 Рукола

    85 15 Отговор
    Имат фирми за търговия с оръжие и взимат комисионни, затова протестират.

    Коментиран от #19

    08:11 21.10.2026

  • 7 Джо Ножа

    20 70 Отговор
    Ще свалим националния предател, както навремето свалихме орешарски.

    Коментиран от #13

    08:11 21.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Митьо

    72 10 Отговор
    50 човека на площада, останалите бяха в подкрепа на лекарите.

    Интересното в цялата история не е че България показва нещо друго от останалата Европа а факта че някой си е задал труда да отрази това недоразумение.

    Коментиран от #21

    08:17 21.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хмм

    69 12 Отговор
    не случайно България е била съюзник на Хитлер, войнолюбците да погледнат стари кадри от бомбардировките на София, но пък голяма част от протестърите изобщо не са софиянци, включително Асен Василев

    Коментиран от #23

    08:18 21.10.2026

  • 13 Скоро

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "Джо Ножа":

    Нож Джо

    Коментиран от #29

    08:20 21.10.2026

  • 14 ПОРЕДНИЯ АфТОР ШУМОфффф

    46 8 Отговор
    .........МАЙ ИМА САМО ШУМ ИЛИ ШУМА В ГЛАВАТА

    08:20 21.10.2026

  • 15 ....

    42 3 Отговор
    А и 20те човека ли са против или имат различия.

    08:22 21.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ццц

    54 4 Отговор
    Бре ама масовка е снимал гражданинът - журналист! Тихомире, ако пуснат оцет с 10 ст., пардон с 10 ЕВРОЦЕНТА по-евтино в Лидъла, ще се събере по-голямо множество! И ето ти нов прецедент, не само за Европа, а световен - виждаш как баби с по два бастуна ги хвърлят и прохождат с по 2 стека оцет! Казваш Асен Василев е събрал целия народ да скандира? Ама снимка не си намерил, ще е пак на доверие! 🤣🤣🤣

    08:23 21.10.2026

  • 18 Това

    46 4 Отговор
    Не е протест ,а платена клоака.

    08:24 21.10.2026

  • 19 Анонимен

    11 15 Отговор

    До коментар #6 от "Рукола":

    До тук от 1 до 6 написано от един писач нескопосно

    Коментиран от #73

    08:24 21.10.2026

  • 20 Тук не е Брюксел!

    49 5 Отговор
    Опитите на сектата от Петрохан за размирици, трябва да бъдат пресечени в зародиш!

    Коментиран от #81

    08:25 21.10.2026

  • 21 Анонимен

    7 36 Отговор

    До коментар #10 от "Митьо":

    Недоразумение си ти и цялата радева червена служебница

    Коментиран от #35

    08:25 21.10.2026

  • 22 Да бе да

    4 27 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Тя и Грета Тунберг първо беше самичка,но после какво стана?

    Коментиран от #34

    08:25 21.10.2026

  • 23 Драги ми Смехурко

    5 12 Отговор

    До коментар #12 от "Хмм":

    Ама всички са българи,нали?

    08:28 21.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Най-сетне нешо

    33 4 Отговор
    развеселяващо: "площадът се разтресе от гняв", "гражданите масово окупират площадите". Който не е гледал новините (не ги гледам от времето на ковид-а) ще остане с впечатление, че поне 250 хиляди са излезли на площада със знамена на НАТО, ЕС и Окр@ина. А то...

    08:29 21.10.2026

  • 27 000

    17 4 Отговор
    Бринанците, разбирай либерал-глобалистите, изграждат проекта велиса британия. За целта е нужно да унищожат европейската икономика и да скарат сащ с русия.

    08:29 21.10.2026

  • 28 Чукча писател

    18 6 Отговор
    Всичките наопаки, ние пак на терсене !
    Факт !

    08:29 21.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 50 идиота искат война ами

    35 4 Отговор
    никой не ги спира да заминават

    08:30 21.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Няма да говорим с арабски цифри

    7 16 Отговор
    Да не забравите да гласувате за Йотова, преди да видите какво сме ви намислили с новия бюджет. Пък и много наркопласьори болни чакат.

    08:32 21.10.2026

  • 33 Лама дьо Петрохански

    38 2 Отговор
    Отдавна хората разбраха гeнезиса на тези протести на жълтитe пaвета.
    Става въпрос за т.н. жълтoпаветници, които се хpанят от най-различни форми на гpантове и НПО-та. Сега паpите намаляха, затова и пpотестиращите са по-малко.
    Никога в историята на България подобен род протести не е изразявал желанието на народа, точно обратното - винаги тези прoтести са били пopъчкови и са били насочени срещу националната сигypност на България и са обслyжвали някакви задгpанични интереси.

    Коментиран от #42, #48

    08:32 21.10.2026

  • 34 Ццц

    28 2 Отговор

    До коментар #22 от "Да бе да":

    🤣🤣🤣 Грета Тумберг зееше за зеленина, а АсАнчо е платил на 30 симпатизанта да зеят за Зеленски. И от там вече тръгват и разликите...🤣

    08:32 21.10.2026

  • 35 Митьо

    29 2 Отговор

    До коментар #21 от "Анонимен":

    Тихомире, ти ли си?
    Я на следващият "протест" питай тези, които са на него, кога ще ходят да се бият в Украйна? Или поне колко лични пари са дали за въоръжение?

    08:32 21.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 И то

    9 2 Отговор

    До коментар #5 от "мара":

    ... за фронтя в Украини!

    08:34 21.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 1488

    13 3 Отговор
    уникално тьпи заглавия бе милене

    преди 5 минути заглавието бе:
    "Софийски протест поиска твърд курс по сигурността"

    ся е:
    "Българският парадокс: Единственият протест „ЗА“ оръжието в Европа"

    Коментиран от #74

    08:35 21.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Българите

    3 7 Отговор
    сме сбъркани по рождение. Всички са наопаки, ние сме на терсене.

    08:35 21.10.2026

  • 42 Лама дьо Петрохански

    23 2 Отговор

    До коментар #33 от "Лама дьо Петрохански":

    Само малко допълнение - авторът на този коментар "работи и живее в Германия".
    Според вас, този автор дали се интересува от България?

    Коментиран от #52, #66

    08:36 21.10.2026

  • 43 Бай онзи

    21 4 Отговор
    Това са няколко Глишевци,Тагаревци,Шаламановци ,Соломонови,Мирчевци и др.подобна с.м+ р.а,д!

    Коментиран от #47

    08:36 21.10.2026

  • 44 А50

    26 3 Отговор
    Първо това основно са чужди граждони, второ тези са няколко стотин не стигат и за селски сбор, трето тези печелят пари от войната други просто мразят Радев. Неможе да се правят такива героични заключения за един платен пърформанс. Преди имаше шествие протести организирани от Възраждане срещу износа на оръжие с няколко хиляди граждани и нела секунди отразяване в медиите, пълна информационна мъгла , а сега тези тиктокъри ни ги навират нонстоп

    Коментиран от #51

    08:37 21.10.2026

  • 45 Цар Самуил

    9 7 Отговор
    Върнете ме в Гърция. Срамувам се от пълководците в тази държава.

    08:39 21.10.2026

  • 46 Елелементарно

    8 2 Отговор
    Клатим кабинета Радев ! (белким изпада някой...)

    08:40 21.10.2026

  • 47 Анонимен

    4 13 Отговор

    До коментар #43 от "Бай онзи":

    43 хахахахаиска ви се тепърва протестите срещу радев и червената олигархия започват с пълна сила не на червената диктатура

    08:40 21.10.2026

  • 48 Ццц

    22 1 Отговор

    До коментар #33 от "Лама дьо Петрохански":

    Господине, Асен Василев малко се задържа на власт и една от причините за това беше именно позицията му за Украйна, която сега ни се представя от името на цял народ! 🤣🤣🤣 Но заради краткото управление, бюджета на партията за "организиране" на протести е скромен!

    08:40 21.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Факти

    9 2 Отговор
    Леко само да се не изпуснете!

    08:42 21.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Глупава манипулация

    22 1 Отговор
    "...В София... Хората излязоха не заради цените на горивата или сметките за ток, а заради усещането за национален срам и геополитическо предателство...." Бла, бла, бла... Колко от 100 българи биха си дали заплата за войната и за идеите на урсулите, ако обратното е да падне рязко инфлацията и цените на бензина и дизела? Отговорът е на 100% ясен. Ама тези тука тръгнали да ни продават хладилници на северният полюс!!! Много евтина манипулация. Българинът има поне 3 класа преднина.

    08:45 21.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Да дажеВ Украйна

    0 3 Отговор

    До коментар #40 от "1488":

    Вече 5 та г ги чакат Смешко.И веднаха ще бъде взеивен един АЕЦ.Така ,че тия теорийки си ги сложи от з ад.

    08:45 21.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Старец

    17 2 Отговор
    На опашка на каса в Кауфланд съм виждал повече хора. Явно на Асенчо и Кирчо не им стигат парички за по сериозен " протест ".

    08:47 21.10.2026

  • 58 6363

    19 2 Отговор
    Това не е нито София, нито България, нито народа, нито правителството, нито парламента. България и София си казаха думата на изборите. Това е едно стадо от 200 души-подлоги на разни фондации, които са на хранилка там и изпълняват каквото им наредят господарите, дето ги хранят. Национални предатели.

    Коментиран от #64

    08:47 21.10.2026

  • 59 Ами

    15 2 Отговор
    вчера, розовите войнолюбци що не се качиха в рейсове и направо на фронта ?!

    08:48 21.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Бай Хой

    13 1 Отговор
    Следващия протест на гарата !!! На които му се воюва с Русия или с Украйна да заминава ...само в отделни влакове да не се збият още по пътя .....

    08:49 21.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 ха ха

    15 1 Отговор
    Този, дето е писал тази статия, да не е жена на Глишев. По-голяма манипулация и лъжа не бях виждал или чел. Да представиш малоумщините на 200-300 побърканяци като някакво европейско мнение.

    08:49 21.10.2026

  • 64 ТИ!

    2 13 Отговор

    До коментар #58 от "6363":

    Си предателят за дето подкрепяш изцеждането на България от Русия вече над 150 години

    Коментиран от #92

    08:51 21.10.2026

  • 65 Батето

    5 14 Отговор
    Ами съвсем нормално е. Докато навсякъде в Европа осъждат Русия и зверствата които извършва върху мирното население на Украйна, тук управляващите се скатават и с недомлъвки подкрепят путин.

    Коментиран от #80

    08:51 21.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 ежко

    15 1 Отговор
    Войната в Украина от самото си начало не е моя война.Тоз който смята,че е негова,да прави каквото сметне за добре-да ходи да се бие за украинците, да си дари спестяванията, да си качва украински флагове по профилите в соц. мрежи.Но да не се опитват да ангажират всички в тази лудост!Точка!

    08:53 21.10.2026

  • 68 Какъв протест?

    17 1 Отговор
    60 платени соросоидни русофоба и медиите крещят за протест!

    08:53 21.10.2026

  • 69 Мемо

    9 2 Отговор
    Всичко е организирано от ГЕРБ и ДПС. Правят последни опити да се върнат във властта

    08:57 21.10.2026

  • 70 защо

    11 1 Отговор
    Авторът, случайно пропуска ораторите!??
    • Тодор Тагарев – бивш министър на отбраната.
    • Борислав Сандов – бивш министър на околната среда и водите.
    • Лена Бориславова – бивш народен представител от ПП-ДБ.
    • Евгени Кънев – икономист и финансов анализатор.
    • Биляна Ботева – общественик и активист.
    • Стефан Дечев – историк, който беше сред основните оратори на трибуната по време на събитието.

    точен брой присъстващи за този конкретен протест не съществува в нито един официален източник.

    Подобен обем обикновено се равнява на няколкостотин души (между 200 и 500 участници).

    Това обаче не пречи - "докато у нас площадът се разтресе от гняв"

    08:59 21.10.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Просто е

    13 1 Отговор
    Сега за изборите на президент паралелно може да се направи и запитване с да и не до хората - искате ли война/мир и съгласни ли сте да плащате оръжията на страни извън ЕС и НАТО ?

    И ако отговорите са НЕ, тая малко креслива жълтопаветна дружинка да нарами мешките и да ходи да брани Киев

    09:00 21.10.2026

  • 73 Аноним

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Анонимен":

    Е то незнаещ ли че има десетина дето спят в този чат.Отделно ботове.Онези отдавна видяха колко е т.населението и действат.

    09:00 21.10.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 До автора от дисидент

    11 4 Отговор
    Тичай на фронта - на мен Русия не ми е враг. След натовската агресия над Сърбия првз 1999 г. международното право рухна, но въпреки това хем си бяхме членове на ЕС и НАТО, хем нямаше санкции и ползвахме наистина евтини руски редурси, които са ни под носа буквално, отношенията си бяха що-годе нормални преди Виктория Нюланд да нареди киевското марионетно правителство, което даде нареждане полицията да се оттегли и да бъдат изгорени 150 живи хора (жени и деца включително) в Одеса - хора, които просто искаха провеждане на демократичен референдум след преврата в Киев. Тъй като съм бил в Генералния щаб на НАТО и знам много добре какво говоря, ти казвам с ръка на сърцето, че западните кукловоди запалиха тази война и целенасочено я разпалват през цялото време

    09:01 21.10.2026

  • 76 Тиховойн Шумов

    9 1 Отговор
    Тоа афтор е плагиат. Или преводач на Оруел. Дъно на дъното.

    09:02 21.10.2026

  • 77 Картаген

    9 2 Отговор
    Хареса ми този протест:
    Трима разглеждат сгъваемо колело,двама си разказват вицове,двама с ранички са на туризъм,една жена по дънки си тръгва отегчена,,жена с бяла риза гледа сеир,останалите петнайсет души се интересуват къде са им обещаните петдесет еврака?!
    Изобщо картина на ван Гог

    09:02 21.10.2026

  • 78 нннн

    12 2 Отговор
    Какво друго да чакаме от умнокрасивите еничари. Малко са, но организирани и подпомагани от НПО- та и своята злоба.

    09:02 21.10.2026

  • 79 анонимен

    14 3 Отговор
    Толкова платен протест не бях виждала. По телевизията видях много строени като за снимка ,уморени хора, без всякаква емоция. Не знам колко от тях бяха български граждани и колко украински.

    09:03 21.10.2026

  • 80 Калоян

    12 2 Отговор

    До коментар #65 от "Батето":

    Ах,колко удобно забравяте , че Борката Джонсънов срина готовия мирен договор , два месеца след конфликта,преди близо пет години.
    Удобно забравяте , че Зеленият Клоун забрани с указ мирните преговори , а сега имало жертви.
    Има и те са на съвестта на рошавия ингилиз и на Зависимия от пудра захар Клоун.

    09:09 21.10.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Днес 10 000

    2 8 Отговор
    за Коледа милион по площадите и Йоца Ескубарката и Радо путиниста на боклука на историята!

    09:11 21.10.2026

  • 83 напред за украйна

    11 3 Отговор
    Всички, които сме гласували за ПП и ДБ - трябва да предприемем действия в полза на Украйна. Трябва да дарим нашите спестявания, за да запазим демокрацията в Украйна. Какво са 15000÷20000 €.? Дори всички, гласували за ПП-ДБ, трябва да продадем имотите си и да дарим парите в полза на Украйна. И всички, гласували за ПП-ДБ, трябва да демонстрират реална солидарност с Украйна чрез доброволно записване за фронта. Всичко друго е просто приказки на жалки и безхарактерни хора, нямащи пари и смелост. Всички от ПП-ДБ - дарения за Украйна от поне 5-цифрени суми и поне един член на семейството - доброволец на фронта. За украинската и европейската демокрация! Другото са просто ОПРАВДАНИЯ на бедни и страхливи хорица.

    Както Васил Левски е казал: "ДЕЛА трябват, а не думи!"

    Коментиран от #85, #93, #95

    09:11 21.10.2026

  • 84 СЛОНА

    7 4 Отговор
    ПРОТЕСТ НА ИЗРОДИ...

    09:12 21.10.2026

  • 85 нннн

    4 1 Отговор

    До коментар #83 от "напред за украйна":

    Българинът не разбира от ирония и сарказъм.

    09:16 21.10.2026

  • 86 Тошо

    7 3 Отговор
    Много поръкова жълтопаветна статия.Факти, за пореден път ударихте дъното.Защо не пишете че мнозинството от българския народ иска мир между Русия и Украйна, не иска дрънкане на оръжия и смърт на украинци и руснаци.Отразявате само и единствено мнението на определено малцинство което не е определя мнението на българския народ.Срамно е да публикувате такава фалшива статия.Засрамете си.

    09:17 21.10.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 АБВ

    5 1 Отговор
    Жената минала оттам по време на протеста и каза:
    - Жалка работа ! 50 човека, но врещяха като 500 !
    Аре, не ми хвалете тоя протест !

    09:24 21.10.2026

  • 90 Край

    5 0 Отговор
    Не гражданите а петроханските сектанти се мотат по площада в търсене на призрака на евроатлантизма

    09:24 21.10.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 наблюдател

    2 0 Отговор
    Гражданите на София бяха около 90 човека.Не би трябварло да се хаби мастило.

    09:30 21.10.2026

  • 95 Любител на тихоокеанските ценности

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "напред за украйна":

    Да дарят ама наеми от къде ще получават , а Лучников?

    09:33 21.10.2026