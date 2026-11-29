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Един километър защитна конструкция за прилепи, строителство за десетки милиони лири и железопътна линия, която ще стигне до центъра на Лондон едва в началото на 40-те години на XXI век. Този пример стои в основата на тезата на британския колумнист Стивън Гловър, че страната е попаднала под прекомерното влияние на юристи и квазиправителствени организации.

В анализа си Гловър посочва проекта HS2 като символ на лошото управление и растящите разходи. Първоначално високоскоростната линия трябваше да свърже Лондон с Бирмингам, Манчестър и Лийдс, но след политически решения и промени в обхвата ѝ основният строящ се участък е между Лондон и Бирмингам.

Според актуалния график първите влакове между Олд Оук Комън в западен Лондон и Бирмингам трябва да тръгнат между май 2036 г. и октомври 2039 г. Пълната връзка до гара Юстън се очаква между май 2040 г. и декември 2043 г. Оценката за стойността на проекта е между 87,7 и 102,7 милиарда британски лири.

Спорът за „тунела за прилепи“

Най-силният пример в текста е защитната конструкция край Шийпхаус Ууд в Бъкингамшър. Съоръжението трябва да предпазва защитени видове прилепи от преминаващите влакове. Оценката му е около 95 милиона лири по цени от 2019 г., а актуализираната стойност е приблизително 119 милиона лири.

Гловър представя проекта като резултат от натиска на Natural England и на юридическия апарат около държавните регулации. Той пише, че „юристите трябва да бъдат върнати в рамките си“ и свързва разходите за конструкцията с разрастването на публичното право, съдебния контрол и правата на човека.

Документите по проекта обаче уточняват разпределението на отговорността. HS2 Ltd е разгледала 15 варианта и е избрала защитната конструкция като най-подходящото решение. Natural England е била консултирана дали избраният вариант отговаря на законовите изисквания, но заявява, че не е предложила изграждането му. Така спорът не е само за опазването на прилепите, а и за това кой взема решенията и кой носи отговорност за цената.

Повече юристи и повече съдебен контрол

В подкрепа на тезата си Гловър цитира бившия министър Джак Строу и доклада The Lame Leviathan. Когато Строу започва работа като barrister през 1972 г., в Англия и Уелс има около 2500 практикуващи barristers. През 2024/2025 г. броят им вече е 17 864.

При solicitors увеличението също е значително. През април 2026 г. практикуващите в Англия и Уелс са 176 440. Строу посочва като причини разширяването на трудовото и антидискриминационното право, имиграционните и бежанските производства, правата на човека, съдебния контрол и публичните разследвания.

„Това е нечестив съюз между неотчетните и неизбираемите“, пише бившият премиер Риши Сунак за влиянието на регулаторите и Камарата на лордовете върху решенията на правителството.

На този фон британското правителство преглежда функциите на държавните агенции и регулатори. В публичното пространство се появи и възможността Natural England да бъде закрита или преструктурирана, но към момента няма потвърдено решение. Именно това оставя основния въпрос от анализа отворен: дали проблемът е в самите регулатори, в законите, които прилагат, или в политиците, които възлагат големите проекти, без да осигурят ясен контрол върху сроковете и разходите.

Източници: dailymail.com,